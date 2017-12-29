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كُتّاب وآراء
الإمارات تهب أمن الرباط سيارات ودراجات نارية
سلم سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، منحة تتضمن 10 سيارات للتدخل السريع و100 دراجة نارية موجهة إلى ولاية أمن العاصمة الرباط في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين.
وأشرف على عملية تسليم الهبة، التي خص بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمنَ الرباط، سعيد مهير الكتبي، ومحمد مفيد، والي أمن الرباط، وعدد من المسؤولين المغاربة.
وأكد الكتبي أن هذه الهبة "تؤكد دعم الشيخ محمد بن زايد المتواصل للعلاقات الثنائية وحرصه الدائم على استمرارية هذا التعاون الذي يعكس الوشائج الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا".
من جهته، أشاد محمد مفيد، والي أمن الرباط، بمبادرة الشيخ محمد بن زايد "التي تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين"؛ كما أكد حرص المملكة المغربية بتوجيهات الملك محمد السادس "على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى بما يطمح إليه قائدا البلدين الشقيقين".
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تعليقات الزوّار (12)
#اوقفواـالسعاية
1. خسنا نعرفو باللي تحاجة ممجانية فالسياسات الدولية
2. الامارات دايرا تحالف مع السعودية لقيادة الظول العربية و محاربة إيران و الإسلاميين وبان هادشي مللي دفعت ملايير الدولارات الشراكات مع امريكا و اسرائيل باش تسقط الثوراث العربية فمصر تونس ليبا و حاليا عشرات القتلى يوميا فاليمن بما يسمى عاصفة الحزم..
3. العنصرية اللي كاينة هنا خلتنا نكولو اللهم اروبا و النصارى و لا الذل دهاد قريش
4. نقطة أخيرة و اللي كنت كنسمع عليها بزاف قبل منجي هنا هي نظرة الخليج للمغرب، غي كنقول لشي واحد انا مغربي: اااه و الله المغرب وايد زين ماشا الله البنات حلوييين.. كختصرو المغرب غي فالدعارة
على ما يبدو أنه أصبح يتكون لوبي رباطي داخل هدا البلد الدي لا يهمه إلا هده المدينة والمزيد من المدن والمناطق المهمش والمزيد من التفرقة بين الشعب المغربي. الرباط مدينة الأنوار، والحسيمة مدينة السرطان ،هدا ما اوصلتمونا إليه.