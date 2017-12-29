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الرئيسية | مجتمع | الإمارات تهب أمن الرباط سيارات ودراجات نارية

الإمارات تهب أمن الرباط سيارات ودراجات نارية

الإمارات تهب أمن الرباط سيارات ودراجات نارية
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:33

سلم سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، منحة تتضمن 10 سيارات للتدخل السريع و100 دراجة نارية موجهة إلى ولاية أمن العاصمة الرباط في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين.

وأشرف على عملية تسليم الهبة، التي خص بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمنَ الرباط، سعيد مهير الكتبي، ومحمد مفيد، والي أمن الرباط، وعدد من المسؤولين المغاربة.

وأكد الكتبي أن هذه الهبة "تؤكد دعم الشيخ محمد بن زايد المتواصل للعلاقات الثنائية وحرصه الدائم على استمرارية هذا التعاون الذي يعكس الوشائج الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا".

من جهته، أشاد محمد مفيد، والي أمن الرباط، بمبادرة الشيخ محمد بن زايد "التي تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين"؛ كما أكد حرص المملكة المغربية بتوجيهات الملك محمد السادس "على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى بما يطمح إليه قائدا البلدين الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مراكشي من Wuppertal الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:46
الإمارات بلد عظيم ...عندي أصدقاء ألمان يشتغلون بالإمارات جد منبهرين بما وصلت اليه دولة الإمارات
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-122
2 - PureMinded الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:48
امر ليس بغريب على دولة تدرج الهبات الخليجية في ميزانية الدولة.

#اوقفواـالسعاية
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119
3 - Ahmed الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:55
A coté de ca le roi a fait plusieurs dons aux pays africains en phosphate et en argent et construction d'hopitaux et j'ai lu dans la presse qu'il va méme financer un stade a 100 milliards en Tanzanie alors que le s citoyens crévent pour subvenir a leurs besoins les plus primaires . et l'allemagne va construire des centres d'hebergement pour mineurs Marocains pour quelques centaines de milliers d'euros . cette gestion Makhzenienne approximative va nous mener droit dans le mur. vive la démocratie
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63
4 - مغربي حر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:03
أنا عايش فهاد البلاد و عرافت بزاف الحاجات اللي كنت خاطي فيهم..
1. خسنا نعرفو باللي تحاجة ممجانية فالسياسات الدولية
2. الامارات دايرا تحالف مع السعودية لقيادة الظول العربية و محاربة إيران و الإسلاميين وبان هادشي مللي دفعت ملايير الدولارات الشراكات مع امريكا و اسرائيل باش تسقط الثوراث العربية فمصر تونس ليبا و حاليا عشرات القتلى يوميا فاليمن بما يسمى عاصفة الحزم..
3. العنصرية اللي كاينة هنا خلتنا نكولو اللهم اروبا و النصارى و لا الذل دهاد قريش
4. نقطة أخيرة و اللي كنت كنسمع عليها بزاف قبل منجي هنا هي نظرة الخليج للمغرب، غي كنقول لشي واحد انا مغربي: اااه و الله المغرب وايد زين ماشا الله البنات حلوييين.. كختصرو المغرب غي فالدعارة
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64
5 - كاعي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:04
المشاريع وتمويل اوراش تعود علينا بالخير كالشغل ومحاربة البطالة مرحبا بها لكن سيارات ودرجات للامن والشرطة فهذا لا يمكن تقبله لكون فيه تشابك مصالح، فمثلا اذا ارتكب أماراتي جريمة ما في الرباط ستصعب القضية على الشرطة ومصالح الامن لان بلد المتهم الاصلي قد يستغل هذه المساعدة للضغط والتشويش وهذا يجب تفاديه بتاتا بعدم قبول مثل هذه الهبات والهدايا.
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32
6 - الزمر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:15
السلام، مكين في المغرب غير الرباط،
على ما يبدو أنه أصبح يتكون لوبي رباطي داخل هدا البلد الدي لا يهمه إلا هده المدينة والمزيد من المدن والمناطق المهمش والمزيد من التفرقة بين الشعب المغربي. الرباط مدينة الأنوار، والحسيمة مدينة السرطان ،هدا ما اوصلتمونا إليه.
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20
7 - محب العرب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:48
شكرا أيها الإخوة في الإمارات العربية المتحدة
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-48
8 - عمر المواطن الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:51
المغرب بلد عظيم وموطن الشرفاء لايشرفه أن يتسول من أيناء زايد فللداخلية ميزانياتها وبالمليارات.....والسؤال الذي يفرض نفسه..هو ماهو المقابل ؟ هل التستر على فيلات الدعارة ؟ أم أن هناك مقابل أكبر من هذا ؟
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38
9 - MOHA الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:31
ا لامارات احسن ناس تحياتي ودعواتي لكم ربي يحفظكم
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-10
10 - محسن الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:42
لو كانت سيارات إسعاف كان أحسن ............
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12
11 - Osaden N Oslo الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:10
Pour 500000$ toute cette HALALA. 3 simple RME peuvent faire mieux. je serais le le premier a attribuer.
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3
12 - ولد القرية - سلا- الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:26
هذه السيارات يجب ان تخصص فقط لمدينة سلا التي تعد ثاني مدينة بعد البيضاء من حيث عدد سكان المغرب وهنا تجد نقص في الشرطة ونقص في سيارات الشرطة حتى ان احيانا يجب ان ينتظروا رجوع سيارة للتحرك نظرا لقلة السيارات والدراجات النارية للتدخل السريع علما ان مدينة سلا اكثر اجراما وخوفا من مدينة الرباط . فعلى السيد الحموشي ان يفكر في مدينة يوميا حديث سكانها حول السيوف والكلاب التي يستعملها المجرمون لتخويف الناس والسرقات والاغتصابات
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