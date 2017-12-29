الإمارات تهب أمن الرباط سيارات ودراجات نارية

هسبريس من الرباط

سلم سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، منحة تتضمن 10 سيارات للتدخل السريع و100 دراجة نارية موجهة إلى ولاية أمن العاصمة الرباط في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين.

وأشرف على عملية تسليم الهبة، التي خص بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمنَ الرباط، سعيد مهير الكتبي، ومحمد مفيد، والي أمن الرباط، وعدد من المسؤولين المغاربة.

وأكد الكتبي أن هذه الهبة "تؤكد دعم الشيخ محمد بن زايد المتواصل للعلاقات الثنائية وحرصه الدائم على استمرارية هذا التعاون الذي يعكس الوشائج الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا".

من جهته، أشاد محمد مفيد، والي أمن الرباط، بمبادرة الشيخ محمد بن زايد "التي تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين"؛ كما أكد حرص المملكة المغربية بتوجيهات الملك محمد السادس "على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى بما يطمح إليه قائدا البلدين الشقيقين".