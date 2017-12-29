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كُتّاب وآراء
الحكومة تفشل في إقناع نقاباتٍ بتعليق الإضراب بـ"الجوهرة السوداء"
فشلت حكومة سعد الدين العثماني في إقناع النقابات بتعليق الإضراب العام الذي دعت إليه في مدينة جرادة اليوم الجمعة، والذي جاء بعد حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، وتطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة؛ وذلك بعدما استدعت ثلاث مركزيات أمس الخميس إلى جلسة تفاوضية باءت بالفشل.
وحسب ما علمت به هسبريس فقد استدعى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ممثلين عن ثلاث مركزيات نقابية نشيطة في إقليم جرادة إلى مقر وزارته بالرباط، لثنيهم عن الانخراط في الإضراب العام الذي دخلت فيه المدينة اليوم الجمعة، لكنه فشل في ذلك.
المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت تمسك النقابات في لقائها بالوزير رباح بالإضراب العام التي دعت إليه الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة، مؤكدة أن "أي تفاوض بين الحكومة والمحتجين يجب أن يكون في المدينة وليس في العاصمة الرباط".
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد في تصريح لهسبريس أن "اللقاء لم يكن بطبيعة رسمية بين الحكومة والنقابات، لكنه كان تشاوريا حول المشاكل التي تتخبط فيها المدينة"، مستغربا دعوة الحكومة على المستوى المركزي إلى إلغاء الإضراب العام في المدينة.
وفي مقابل تأكيد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن الدعوات التي أكدت عليها النقابات هي الحرص على أن يكون الإضراب العام سلميا، لفت إلى أن مطالب إطاره النقابي كانت متمركزة حول ضمان حق الساكنة في الكهرباء، وذلك عن طريق دعوة المشتغلين في تزويد المدينة إلى التضامن مع مطالب الساكنة.
من جهة ثانية فجر موخاريق مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم الوزير رباح بعدم معرفة ما يقع في المدينة في المجال الذي يدخل ضمن اختصاصه، وهو المناجم، مشيرا إلى أن "المسؤول الحكومي لم يكن على دراية بالأباطرة المتحكمين بالعمال في مناجم الفحم، والذين يمتصون دماءهم"، وفق تعبيره.
وحذر المتحدث نفسه من تأييد الحكومة لمنطق الريع الذي يتحكم في المناجم، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في البحث عن حلول للمشاكل التي تعرفها المدينة وقطاع المناجم تحديدا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
يمكن حتی مدينه جراده عمراه ولا سمع بيها
وزيد فيكيك تاندراره بوعرفه عين بني مطهر ..
سيذكر التاريخ أن حكومات البيجيدي من أقذر الحكومات التي مرت على تاريخ المغرب
نفاق وكذب تمسكن ليحافظو على مناصبهم
وهذا لا يخدم اباطرة الانتخابات في المنطقة .و يكون دور السلطة هو التتبع وملاحظة
هل نحن من البوليزاريو؟؟؟؟
بالامس القريب كانت افواج المغاربة من الغرب ومن سوس ومن الصحراء ...تاتي للاسترزاق والعمل في المناجم وفي التهريب وفي شواطءنا....كنا القلب الكبير والصدر الرحب...طبعنا طيبون
نريد زيادات في الاجور
لا يعقل ان نحصل على : 200-درهم عن الطفل ف 2017
غير معقول ان نحصل على 30 درهم عن الزوجة؟؟؟؟!!!
تعويضات تركتها فرنسا ولازالت لم تراجع
الحكومة والنقابات و الاحزاب سلعة وحدة
مطالبكم مشروعة و متضامنون معاكم ولكن حداري من هاته العصابات من أحزاب و نقابات
اباؤنا في الشوارع اجورنا ان وجدت لا تكفي لضمان عيش كريم مستقبلنا غامض الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا وقد حذر المرحوم الحسن التاني من ذلك منذ عقود لكن الطغمة الحاكمة تسعى الى تخريب الوطن علما انهم هربوا اموالهم ولم يتركوا لنا الا الفتات
يجب تسمية الأمور بمسمياتها، فالملك هو الحاكم الفعلي، وهو الذي بيده أن ينمي البلاد أو ينزل بها إلى الهاوية. هو السلطة العليا وفي يده كل السلط الحساسة. ولا نراه سوى يأمر من يعملون تحت إمرته باختطاف وتعذيب وسجن كل من طالب بحقه.
سيدي إفني.. الريف.. واليوم جرادة.. وغدا أنت يا من تطبل وتزمر.
يرجى النشر وتوضيح الأمور
استنزفت كل شيء في منطقتنا...افرغت المناجم..هجر الشباب... اضف الى دلك الجفاف واغلاق الحدود...
اخر اوراقنا كانت اوربا...لكن مع الازمة توقف ابناءنا عن المساعدة...فاصبحنا كمن مغلق عليه داخل قنينة زجاج...يرى العالم يتحرك وهو محبوس...ويطلب من الله الفرج يوما.
لمدا لا تستثمر الدولة عندنا؟؟لدينا الماء والتراب..
وميناء لالتصدير ومطارين وطريق سيار ...
لمدا منسيون؟؟؟؟هل المغرب هو الدار البيضاء والرباط وطنجة؟؟هل حدوده الشرقية تفف في فاس؟؟
اقول لكم انها البداية...الله يحفظ ويستر.
يبدو أنك نسخة طبق الاصل من ،،الحاج عبد الله،، يا أخي لماذا دائما تسير ضد التيار وتحاول مرار ا وتكرارا تبخيس مطالب الفقراء والمساكين والايتام والارامل أنت دائما تقف ضد الطبقة المقهورة ، نفس الشيئ تكرره دائما كلما طلب مجموعة من المحكورين حقها فحتى عندما فوجعت عائلات ضحايا الصويرة في امهاتهم وأخواتهم كان لك تعليق مثير للاشمئزاز ، الناس لم تخرج هكذا الى الشارع لو لم يصل الموس الى العظم
نعم هم وطنيون ومخلصون ولكن ماذا يأكلون الوطنية لا يمكن طبخها في القدور وتغذية الاطفال به ،الغريب أنك تخترع الاكاذيب وتصدقها من قال لك أن التجار يغلقون محلاتهم يوم الجمعة ، لو كان ما قلته صحيحا لماذا تم الطلب من النقابة التراجع عن الاضراب ، هل أنت أعلم من الحكومة ..اتق الله ولا تقف في وجه المظلومين فهم في حاجة الى مساندة ومساندة أمثالك هي التزام الصمت