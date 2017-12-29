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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تفشل في إقناع نقاباتٍ بتعليق الإضراب بـ"الجوهرة السوداء"

الحكومة تفشل في إقناع نقاباتٍ بتعليق الإضراب بـ"الجوهرة السوداء"

الحكومة تفشل في إقناع نقاباتٍ بتعليق الإضراب بـ"الجوهرة السوداء"
هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:00

فشلت حكومة سعد الدين العثماني في إقناع النقابات بتعليق الإضراب العام الذي دعت إليه في مدينة جرادة اليوم الجمعة، والذي جاء بعد حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، وتطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة؛ وذلك بعدما استدعت ثلاث مركزيات أمس الخميس إلى جلسة تفاوضية باءت بالفشل.

وحسب ما علمت به هسبريس فقد استدعى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ممثلين عن ثلاث مركزيات نقابية نشيطة في إقليم جرادة إلى مقر وزارته بالرباط، لثنيهم عن الانخراط في الإضراب العام الذي دخلت فيه المدينة اليوم الجمعة، لكنه فشل في ذلك.

المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت تمسك النقابات في لقائها بالوزير رباح بالإضراب العام التي دعت إليه الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة، مؤكدة أن "أي تفاوض بين الحكومة والمحتجين يجب أن يكون في المدينة وليس في العاصمة الرباط".

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد في تصريح لهسبريس أن "اللقاء لم يكن بطبيعة رسمية بين الحكومة والنقابات، لكنه كان تشاوريا حول المشاكل التي تتخبط فيها المدينة"، مستغربا دعوة الحكومة على المستوى المركزي إلى إلغاء الإضراب العام في المدينة.

وفي مقابل تأكيد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن الدعوات التي أكدت عليها النقابات هي الحرص على أن يكون الإضراب العام سلميا، لفت إلى أن مطالب إطاره النقابي كانت متمركزة حول ضمان حق الساكنة في الكهرباء، وذلك عن طريق دعوة المشتغلين في تزويد المدينة إلى التضامن مع مطالب الساكنة.

من جهة ثانية فجر موخاريق مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم الوزير رباح بعدم معرفة ما يقع في المدينة في المجال الذي يدخل ضمن اختصاصه، وهو المناجم، مشيرا إلى أن "المسؤول الحكومي لم يكن على دراية بالأباطرة المتحكمين بالعمال في مناجم الفحم، والذين يمتصون دماءهم"، وفق تعبيره.

وحذر المتحدث نفسه من تأييد الحكومة لمنطق الريع الذي يتحكم في المناجم، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في البحث عن حلول للمشاكل التي تعرفها المدينة وقطاع المناجم تحديدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الثروة السمكية للمخزن فقط الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:10
الفقر المدقع والنهب والتهميش والظلم والعزلة سيولد الانفجار طال الزمن ام قصر
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105
2 - bravoo slaoui kahlaoui الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:13
فعلا صدقت أ مخارق فعلا السي الرباح متيعرف والو و الله الى كلامك موزون
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31
3 - samir الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:14
C'est toujours un gouvernement en bande organisée... 1
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26
4 - فاتي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:18
يقول المثل قـد يـرى الناس الجرح الـذي في رأسـك ولكـنهم لا يشعـرون بالألـم الـذي تعانـيه الشيء نفسه ينطبق على هؤلاء الوزراء الذين يحاولون إخماذ نار الجمرة السوداء
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56
5 - عبد الرحيم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:26
الوزير يعرف غي الرباط كازا و ما جاورهما
يمكن حتی مدينه جراده عمراه ولا سمع بيها
وزيد فيكيك تاندراره بوعرفه عين بني مطهر ..
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77
6 - imad الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:28
الآن سينتقلون للطريقة الثانية وهي التخوين ثم الإتهام ثم الزج في السجون
سيذكر التاريخ أن حكومات البيجيدي من أقذر الحكومات التي مرت على تاريخ المغرب
نفاق وكذب تمسكن ليحافظو على مناصبهم
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93
7 - مواطن لا منتمي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:32
هناك صراع محتدم بين اباطرة المناجم في جرادة و النقابات حول امتيازات رخص التنقيب .وهو صراع قديم وليس وليد اللحظة .من المعروف عن مدينة جرادة انها تعرف متل هذه الاحتجاجات من مدة طويلة وتكون مأطرة من طرف النقابات .ولهذا فهي في الغالب تكون حضارية و منظة وذات اهداف مؤطرة ومحدة .
وهذا لا يخدم اباطرة الانتخابات في المنطقة .و يكون دور السلطة هو التتبع وملاحظة
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19
8 - moghtariba الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:40
سبحان الله اهذه هي الحلول التي تقترحها الحكومة في شخص وزيرها عزيز الرباح و هي ثني الساكنة في تعليق الاضرابات و الاحتجاجات. المطلوب منك ايها الوزير الملتحي هو إيجاد حلول جذرية في اقرب وقت. شبعتوا فلوس يا الرباح بعدما كنتم تملكون غير بيكالا.
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47
9 - ارحل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:44
الاباطرة في كل شيء في المخدرات في العقار في المناجم ...انه مغرب الاستغلال والحكرة
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48
10 - MOHAMMED الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:44
من أعطى ألحق لنقابات في الحوار ؟ الشعب هو من يقرر مصيره بيده
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28
11 - تاوريرتي حر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:45
ابناء المغرب الغير النافع او المنسي بداوا يستفيقوا...نرى جهات المملكة تزدهر وتنمو ...ومشاريع واستثمارات...ونحن نوضع جانبا...
هل نحن من البوليزاريو؟؟؟؟
بالامس القريب كانت افواج المغاربة من الغرب ومن سوس ومن الصحراء ...تاتي للاسترزاق والعمل في المناجم وفي التهريب وفي شواطءنا....كنا القلب الكبير والصدر الرحب...طبعنا طيبون
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38
12 - ميمون الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:46
يجب تعميم الاضرابات في جميع جهات المملكة.

نريد زيادات في الاجور

لا يعقل ان نحصل على : 200-درهم عن الطفل ف 2017
غير معقول ان نحصل على 30 درهم عن الزوجة؟؟؟؟!!!

تعويضات تركتها فرنسا ولازالت لم تراجع
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37
13 - بوب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:46
السلام
الحكومة والنقابات و الاحزاب سلعة وحدة
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30
14 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:56
لا يمكن اعتبار اغلاق بعض الدكاكين بانه اضراب عام لان تجار الاقليم و الجهة الشرقية يغلقون دكاكينهم يوم الجمعة لانهم يعتبرون ذالك اليوم هو عطلة المسلمين و ليس يوم الاحد فالذين دعو الى ما يسمى هذا الاضراب العام كانوا يعرفون ان يوم الجمعة عطلة لكثير من التجار و قد لاحظت في مدينة وجدة ان الدكاكين تغلق يوم الجمعة عكس بعض المدن المغربية التي تغلق يوم الاحد فلا داعي لتضخيم الحدث لقد قلت في تعاليقي انني اعرف المنطقة جيدا و اعرف اخلاص اهلها لوطنهم و ملكهم و القبائل التي تمثل الاقليم من شرفاء حمزاويين و اولاد سيدي علي و بني حمليل و بني بوحمدون و لمهاية في تيولي و اولاد اعمر و بني يعلى و اولاد سيدي الشيخ و المطهريين و غيرهم من القبائل الاخرى من اطيب خلق الله و مسالمون و مخلصون لدينهم و لوطنهم و ملكهم و يرفضون اي خائن كيفما كان و هم على اطلاع واسع بما يجري في العالم فيمكن ان تعرف مستواهم الفكري حينما تسال شيخا او امراة مسنة او شابا ستندهش حينما يوصف لك الاوضاع العربية و العالمية بكل دقة فلا تنتظروا من سكان اقليم جرادة ان يلبوا طموحات البعض فهم رجال اشاوس لا يستطيع احد جرهم لخدمة اهدافه الخفية.
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-33
15 - مغربي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:57
حذاري يا أهل جرادة من هذه النقابات لقد باعو و اشتروا في تقاعد الموظفين حداري من هذه الدكاكين التي تتاجر بماسي الشعب
مطالبكم مشروعة و متضامنون معاكم ولكن حداري من هاته العصابات من أحزاب و نقابات
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31
16 - حكومةالعجزوالكسل والفشل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:57
‎ولإن محكومة خدام الدولة التي يقودها الباجدة حكومة عاجزة و فاشلة في تدبير الشأن العام العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية ضد الكادحين المغاربة في عديد القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية فإن هاته المحكومة العاجزة و الفاشلة في شخص وزيرها الرباح عن حزب الباجدة الذي يدبر قطاع الطاقة و المعادن ستفشل في إقناع نشطاء حراك جرادة بتعليق إضرابهم لأنها لا تتوفر على مشروع تنموي عاجل و مستعجل تقدمه لهاته المنطقة و ساكنيها المطالبة ببديل إقتصادي تنموي شامل. ‎
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16
17 - ohmi الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:03
انخراط جميع سكان منطقة ما في الاحتجاج دليل قاطع على اننا مللنا من الانتظارات والوعود الكاذبة وعلى اننا لم نعد نخاف ان نخسر شيئا خاصة واننا خسرنا كل شيء
اباؤنا في الشوارع اجورنا ان وجدت لا تكفي لضمان عيش كريم مستقبلنا غامض الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا وقد حذر المرحوم الحسن التاني من ذلك منذ عقود لكن الطغمة الحاكمة تسعى الى تخريب الوطن علما انهم هربوا اموالهم ولم يتركوا لنا الا الفتات
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9
18 - رشيدة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:09
لك الله يا بلادي .لكي ينتفض اللامسؤولون في هذا البلد الحبيب الذي تمعن اسياده في اذلال وتفقير أبنائه لا بد ان تزهق روح ابن وتتساقط دموع ثكلى او ييتم ابناء فقدوا حضن والدهم ومعيلهم . ليس بالمهم فليسوا الا ابناء الشعب وقد كثرت طلباتهم .لم يعودوا يرغبون بالشاي والخبز اصبحوا هم ايضا يتجرؤون بطلب الحقوق. فيا الله يا مجيب دعوة كل من به كرب ارحم ضعفنا فانت الوحيد القادر على الرفق بنا بعد ان صمت كل الادان
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7
19 - مغربي غيور الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:20
يبدو أن بعض المعلقين يعلقون المشاكل على الحكومة، متناسين أن الحكومة مجرد منشفة يمسح فيها الملك يده حين ينتهي من الأكل.
يجب تسمية الأمور بمسمياتها، فالملك هو الحاكم الفعلي، وهو الذي بيده أن ينمي البلاد أو ينزل بها إلى الهاوية. هو السلطة العليا وفي يده كل السلط الحساسة. ولا نراه سوى يأمر من يعملون تحت إمرته باختطاف وتعذيب وسجن كل من طالب بحقه.
سيدي إفني.. الريف.. واليوم جرادة.. وغدا أنت يا من تطبل وتزمر.
يرجى النشر وتوضيح الأمور
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19
20 - Zaalook الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:22
المسؤول الحكومي لم يكن على دراية بالأباطرة المتحكمين بالعمال في مناجم الفحم، والذين يمتصون دماءهم
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3
21 - تاوريرتي حر 2 الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:23
نحن لا نريد شفقة احد...نحن نموت ولا نمد يدنا...
استنزفت كل شيء في منطقتنا...افرغت المناجم..هجر الشباب... اضف الى دلك الجفاف واغلاق الحدود...
اخر اوراقنا كانت اوربا...لكن مع الازمة توقف ابناءنا عن المساعدة...فاصبحنا كمن مغلق عليه داخل قنينة زجاج...يرى العالم يتحرك وهو محبوس...ويطلب من الله الفرج يوما.
لمدا لا تستثمر الدولة عندنا؟؟لدينا الماء والتراب..
وميناء لالتصدير ومطارين وطريق سيار ...
لمدا منسيون؟؟؟؟هل المغرب هو الدار البيضاء والرباط وطنجة؟؟هل حدوده الشرقية تفف في فاس؟؟
اقول لكم انها البداية...الله يحفظ ويستر.
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10
22 - مراد بريكوما الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:29
والله العظيم لم اعد انظر لاي مسؤول مغربي او عربي كيفما كان نوعه الا على اساس انه كذاب وجهنمي من احفاد فرعون ومسيلمة...لكن الله سينصرنا يوما بقدرته...وانتم يا ايتها العصابات الاجرامية المنظمة على شكل حكومة الى جهنم وبءس المصير
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8
23 - abdo الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:35
الحل هو ٱعلان مدينة جرادة مدينة منكوبة لا تصلح للحياة ويوزعون سكانها على الاقاليم الأخرى لأنها لا تتوفر على أي منتوج محلي
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-1
24 - ahmed الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:40
احذر اهل حرادة من اقحام النقابات في قضاياهم الاجتماعية سيبيعونكم كما باعوا الطبقة العاملة في قضية التقاعد.المرجو النشر وشكرا
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3
25 - مكناس مدينة بلاعساس الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:42
سنة سوداء لم نر فيها شيء جميل .حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
26 - الودغيري الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:52
الى المسمى بوشيخي
يبدو أنك نسخة طبق الاصل من ،،الحاج عبد الله،، يا أخي لماذا دائما تسير ضد التيار وتحاول مرار ا وتكرارا تبخيس مطالب الفقراء والمساكين والايتام والارامل أنت دائما تقف ضد الطبقة المقهورة ، نفس الشيئ تكرره دائما كلما طلب مجموعة من المحكورين حقها فحتى عندما فوجعت عائلات ضحايا الصويرة في امهاتهم وأخواتهم كان لك تعليق مثير للاشمئزاز ، الناس لم تخرج هكذا الى الشارع لو لم يصل الموس الى العظم
نعم هم وطنيون ومخلصون ولكن ماذا يأكلون الوطنية لا يمكن طبخها في القدور وتغذية الاطفال به ،الغريب أنك تخترع الاكاذيب وتصدقها من قال لك أن التجار يغلقون محلاتهم يوم الجمعة ، لو كان ما قلته صحيحا لماذا تم الطلب من النقابة التراجع عن الاضراب ، هل أنت أعلم من الحكومة ..اتق الله ولا تقف في وجه المظلومين فهم في حاجة الى مساندة ومساندة أمثالك هي التزام الصمت
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8
27 - Oujdi From USA الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:53
"المسؤول الحكومي لم يكن على دراية بالأباطرة المتحكمين بالعمال في مناجم الفحم، والذين يمتصون دماءهم". خذ لك يا رباح يا وزير: بيوي رئيس الجهة + توتو نائب بام + مسؤولين في : الدرك+الشرطة+القوات المساعدة+الخمس أو ست ولاة سابقون للجهات الشرقية+مستشارون جماعيين+.... إذاً ها أنت على علم الأن... فالتتململ.
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