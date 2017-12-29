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كُتّاب وآراء
"بدون عنوان" .. هكذا تغتال الحياة ضحكات "الحْلايقية" بجامع الفنا
قَديما قِيل فَاقد الشّيءِ لا يُعطِيه، وَقِيل لِك قَاعِدَة استثناء، وَبساحة جامع الفنا يتجلَّى القَولَان؛ بُؤسَاءٌ تُطلَبُ منهُم البَسمَة، وَفنّانون اسْتَثْنَتْهُم الحَياةُ مِنْ رَغَدِهَا، يَعيشونَ وَراءَ عَتبةِ الفقرِ والحاجةِ، وعَلى الرغم من أن جل المتوافدينَ عَلى عروضهم أغْنياء، إلَّا أنَّ أَرْباحَهُم دراهم مَعدُودات بِالكادِ تسدّ الرمَق.
إنهم من ينعتون بـ"الحلايقية" مجموعة من الناس شاءت الأقدار أن تكون مهنتهم إضحاك الناس وإخراجهم من روتين الحياة. يقول مبارك فخار، "مقدم" مجموعة "الأحمر": "نتوجه إلى ساحة جامع الفنا لاستجداء رزقنا..نحاول إضحاك الناس بمختلف الطرق؛ بإقامة المسرحيات وأيضا بالغناء، وحين الانتهاء نلف على الحاضرين لجمع دراهم معدودات".
ويكمل "هناك من الجمهور من يساندنا ومن لا يقومون بذلك"، مضيفا: "حين مغادرة الجميع نعود إلى بيتنا ونتقاسم دراهمنا..من الفرقة من يحكي عن زوجته المريضة، وآخر عن أبنائه الذين لم يجد كيف يعيلهم...".
وَسطَ غرف ضيقة، وبينَ جدرانهَا المُهترئَة، تَنشأُ بينَ مُنشّطِي "الحلْقَة" المُقيمِين هناك عَلاقات إنسانية صلبة، ويَعيشون رُفقة بعض بِقلوب كبيرةٍ تَسع الكَون؛ من بين هؤلاء محمد زهدي، العضو في مجموعة "الأحمر"، والذي يقول في حديث مع هسبريس: "نعيش مثل العائلة الواحدة، ومنا من له عشرة أبناء يعيلهم من هذه الحرفة التي نمارسها وليس لدينا عنها بديل".
كل يوم يجمع هؤلاء هُمومهم ويَضعونهَا جَانِبا، يَترُكُونَهَا سَجينَة غرفتهم، ثمّ يتجهون صوب سَاحَة جَامْعْ لْفْنَا، وَسلاحهم زَاد مِنَ التُّراث الشّفوِيّ، وَالكومِيدْيَا الشعبيّة. ويقول فخار: "الحلقة تراث قديم، إلا أنها لم تأخذ حقها.. هذه المهنة مهددة بالانقراض، خاصة أن أبناءنا لم تعد لهم رغبة في ممارسة هذا الفن"، وزاد معلقا: "أرى أن الحلقة محكورة شيئا ما".
يَقولونَ إِنّ مشكلاتهم كثيرة قَدْ لا تُحصَى، ويُصرّونَ على الاشتغال لأن لِكلِّ يومٍ رزقه. تقول مريم أمل، رئيسة جمعية حرفيي الحلقة للفرجة والتراث وجميع الفنون: "نحن هم الورثة الشرعيون لساحة جامع الفنا، لكننا نعاني مشاكل كثيرة، فهي لم تعد ملكا لنا، وأصبحت للبيع والشراء وليس للتراث..لا نجد أماكن نشتغل بها، وأصبح الحلايقي يطرد من الأماكن التي ألف أن يشتغل بها"، وزادت: "نطالب بميثاق أخلاقي والاستفادة من بطاقة الفنان، وأيضا من دخل قار رمزي".
إعاناتُ عشاقِ فنّ الحَلْقةِ تَزداد وتَنقُص..هِي مَواسِمُ تَكسدُ وتَنتعِش، لكن لِلحياةِ حَاجيات لَا تَرحَم. أمامَ هذِهِ الأوضاعِ تبقَى المُبادراتُ الهادفةُ إِلَى حِماية فن الحلقةِ من الاِنْدِثار والنهوضِ بأوضاعِ ممارسِيهْ قَليلَة إِنْ لمْ نقُلْ مُنعدمَة، لِيعيشَ هَؤلاءِ ِيومهم لَا يَدْرُونَ مَا يَحملُهُ المُستقبَلُ لَهم وَلمِهنَتِهِم.
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تعليقات الزوّار (2)
عشرة أبناء، المزاليط فالحين غير فلبليز، قنيات ماشي بشر. واش أعباد الله الإنسان وصل للروبوتيك و الذكاء الإصطناعي و شي بعضين ما زال ما بغاو يحشمو من تفريخ ضحايا الجنس. واش هادو كيتخدرو بالجنس و لا كيفاش. الضحك راه فيكم و نتوما ما عايقينش. هاد زمان الدل و عبادة المال لي ولد و هو ما قادرش حتى على راسو راه مجرم و منعدم الضمير. اتقوا الله في أولادكم ستحاسبون على تعذيبهم في مجتمع الحكرة و الذل.