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كُتّاب وآراء
عائلات "معتقلين إسلاميين" تدعو من البيضاء الحُكام إلى نصرة القدس
مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة بمسجد أبي العباس السبتي بالمدينة الجديدة بالدار البيضاء، صدحت حناجر المصلين بشعارات مدوية ضد قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، القاضي بتنقيل سفارة بلاده من تل أبيب، عاصمة إسرائيل، إلى القدس.
وردد المحتجون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات ضد قرار الرئيس الأمريكي، على رأسها "يا ترامب يا جبان قدسنا لا تهان"، "يا ترامب يا ملعون قدسنا في العيون".
وشارك في هذه الوقفة، التي تأتي في إطار برنامج احتجاجي سطرته اللجنة بأربع مدن، عدد من المصلين الذين انخرطوا في إدانة القرار الأمريكي واستهجانه.
وأكدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن احتجاجها ضد قرار ترامب "نابع من واجب التضامن مع قضايا الأمة الإسلامية عموما".
ولفت منسق اللجنة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، في تصريح لهسبريس، إلى أن المشاركة في هذه الوقفة "تأتي ردا على القرار الأمريكي الراغب في الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة سياسية للكيان الصهيوني، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها".
ودعا المتحدث نفسه المسؤولين والحكام العرب والمسلمين إلى أن "يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن القدس وجعلها القضية الأولى".
وأشارت اللجنة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن وقفتها التي نظمتها بشكل متزامن بكل من جهة الشمال، بتأطير من فرعي تطوان وطنجة، وجهة الوسط، عبر فرع فاس، وجهة الرباط-سيدي سليمان، الهدف منها "توعية عامة المسلمين بأهمية القضية، ومطالبة الحكام العرب والمسلمين بالعمل على تحرير مقدسات المسلمين".
وشهدت العاصمة الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالقرار الأمريكي؛ وذلك عقب الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، معبرا عن اعتراضه على القرار.
وكانت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ فيما عرف القرار المذكور اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
القدس عربية و إسلامية ابى من ابى و كره من كره
اللهم انصر الاسلام و المسلمين
اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة و الكفار المعتدين الذين عتوا في الأرض فسادا
اللهم يا عزيز اذل الشرك و المشركين كيف شئت و متى شئت
لماذا لا تتحد الدول العربية و الاسلامية مع كوريا الشمالية ضد امريكا
فليكن التصويت ضد القرارات التي تصب في مصلحة أمريكا
صدق الشاعر الذي قال
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
أقولها بصوت مرتفع
إسرائيل تصنع وتستغل التطرف والمتطرفين إعلاميا لتقول للعالم هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا دولة.
أنظروا فتاة شقراء مناضلة غير متحجبة وشريفة شوهت وأحرجت الآلة الدعائية الصهيونية.
أما حينما يأتي أمثال هؤلاء ويحرقون الأعلام الأمريكية و الإسرائيلية فإن كل ما يقومون به يرجع على القضية بالويل.