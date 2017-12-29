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الرئيسية | مجتمع | عائلات "معتقلين إسلاميين" تدعو من البيضاء الحُكام إلى نصرة القدس

عائلات "معتقلين إسلاميين" تدعو من البيضاء الحُكام إلى نصرة القدس

عائلات "معتقلين إسلاميين" تدعو من البيضاء الحُكام إلى نصرة القدس
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: يونس أمين)
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:30

مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة بمسجد أبي العباس السبتي بالمدينة الجديدة بالدار البيضاء، صدحت حناجر المصلين بشعارات مدوية ضد قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، القاضي بتنقيل سفارة بلاده من تل أبيب، عاصمة إسرائيل، إلى القدس.

وردد المحتجون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات ضد قرار الرئيس الأمريكي، على رأسها "يا ترامب يا جبان قدسنا لا تهان"، "يا ترامب يا ملعون قدسنا في العيون".

وشارك في هذه الوقفة، التي تأتي في إطار برنامج احتجاجي سطرته اللجنة بأربع مدن، عدد من المصلين الذين انخرطوا في إدانة القرار الأمريكي واستهجانه.

وأكدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن احتجاجها ضد قرار ترامب "نابع من واجب التضامن مع قضايا الأمة الإسلامية عموما".

ولفت منسق اللجنة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، في تصريح لهسبريس، إلى أن المشاركة في هذه الوقفة "تأتي ردا على القرار الأمريكي الراغب في الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة سياسية للكيان الصهيوني، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها".

ودعا المتحدث نفسه المسؤولين والحكام العرب والمسلمين إلى أن "يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن القدس وجعلها القضية الأولى".

وأشارت اللجنة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن وقفتها التي نظمتها بشكل متزامن بكل من جهة الشمال، بتأطير من فرعي تطوان وطنجة، وجهة الوسط، عبر فرع فاس، وجهة الرباط-سيدي سليمان، الهدف منها "توعية عامة المسلمين بأهمية القضية، ومطالبة الحكام العرب والمسلمين بالعمل على تحرير مقدسات المسلمين".

وشهدت العاصمة الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالقرار الأمريكي؛ وذلك عقب الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، معبرا عن اعتراضه على القرار.

وكانت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ فيما عرف القرار المذكور اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الوطنية الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:40
القدس ليست في حاجة الى من يخدل الدين والوطن القدس في حاجة الى من يتشبع بالروح الاسلامية الحقة ويدافع عنها
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-4
2 - اريج الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:49
للقدس رب يحميه .ويوم خﻻصه من اليهود موعده عند رب العالمين وهو سبحانه من يسبب له اسبابا ليتحرر ف.فكل تلك الشعا رات التي كبرنا معها لها جدوى وﻻ كترة التجمعات الفارغة المحتوى لها جدوى . بنوصهيون لهم موعد مع رب العزة ورب القدس.
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0
3 - رشدون حمادي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:51
لهدا السبب سجنت عائﻻتكم تحيت اجﻻل واكرام لدوي القلوب الحية اضعف الايمان ودون دلك انعدام الايمان وبالتالي مساندة قرار ترام وباقي الكفار في دبح وقتل وسجن المسلمين .حدد موقعك من الان معنا وﻻ معا قرار ترام بالقلب ﻻ بالفم يعني النفاق .
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-14
4 - aziz الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:54
شكون لي سمع ليكم ، انتما فين و"الحكام" فين....................
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4
5 - محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:56
هل هده الوقفة من أجل القدس ام من أجل التعريف بلجنتكم واستقطاب واستعطاف الناس معكم
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12
6 - لبنــــــــــــى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:58
مغاربة من المغرب سلفيين اي الوهابية و بهارات مالكي . الجلباب مغربي يمزج بجيلي او جاكيت تماما كما يلبس المجاهدين الافغان و باقي الجماعات . فهمونا آش هاد شلاضة فالفكر و اللباس و نَفر المخالفين ؟ مع انني مع حريتكم في كل شيء ما عدا التخريب و التدخل في حرية الآخرين .
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8
7 - amahrouch الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:59
Il faut prendre tous ces salafistes et les mettre en prison à perpétuité !Qu allons-nous gagner de cette AlQods sinon de graves problèmes.Je connais un salafiste qui fait travailler une fillette de 12 ans de six heures du matin à minuit pour un salaire dérisoire !!Comment ce salafiste os-t-il défendre Al Aqsa alors qu il désobeisse à Dieu en exploitant une orpheline ?Al Aqsa n est qu un lieu de culte où l on se prosterne devant le Créateur tout comme les mosquées de Ceuta et de Mellila !Le Salaf ne nous a légué que des motifs de guerres :Le calife Omar a bâti une mosquée au milieux des symboles judéo-chrétiens,le schisme sunnisme-chiisme continue à faire des ravages jusqu à nos jours,la haine qu on a cultivée en nous envers les non-musulmans nous attire des ennuis partout dans le mode etc.Ces salafistes sont les vecteurs de ces morbides pensées qui nous isolent du reste du monde.Il faudra donc les neutraliser comme on neutralise les germes pathogènes
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8
8 - مروكي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
القدس عربية و إسلامية ابى من ابى و كره من كره
اللهم انصر الاسلام و المسلمين
اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة و الكفار المعتدين الذين عتوا في الأرض فسادا
اللهم يا عزيز اذل الشرك و المشركين كيف شئت و متى شئت
لماذا لا تتحد الدول العربية و الاسلامية مع كوريا الشمالية ضد امريكا
فليكن التصويت ضد القرارات التي تصب في مصلحة أمريكا
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-8
9 - صاغرو الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:09
سينصرون القدس بالطائرات والصواريخ التي ستصنعون من اللحى والدعاء.
صدق الشاعر الذي قال
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
أقولها بصوت مرتفع
إسرائيل تصنع وتستغل التطرف والمتطرفين إعلاميا لتقول للعالم هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا دولة.
أنظروا فتاة شقراء مناضلة غير متحجبة وشريفة شوهت وأحرجت الآلة الدعائية الصهيونية.
أما حينما يأتي أمثال هؤلاء ويحرقون الأعلام الأمريكية و الإسرائيلية فإن كل ما يقومون به يرجع على القضية بالويل.
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8
10 - كلام الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:10
مع كل الصواريخ الامريكية والوسية والصينية نزلت على الامة مزال يوجد مثل هده الرؤوس الصخرية
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4
11 - رجل كيحترم راسو الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:52
كلام فارغ السياسة لا تعترف بنصرة او غيرها اجيو من باب واسع و طالبو غير بمقاطعة إسرائيل و سترون انكم واهمون .. الاسلام فيه السياسة اصلا هو كلو سياسة و لكن د القرن السابع ميلادي .. حتى العالم ليس هو العالم نفسه . و سلام حيث لي بان لي اكبر واحد كيتمنى اسرائيل تزيد فيه كاع هوما هاد مالين اللحية اقصد الريوس الكبار ماشي قطع الشطرنج حيث بلا فلسطين ما غيبقى عندهم سبب باش يدورو بالصينية و يطلبو و يشدو فلوس المتامرين و دكشي و تاريخيا اورشليم يهودية من جديد تطالبون بالظلم لان الله امر به و بالمناسبة راه المشكل دبا هو حل الدولتين اما من ينتظر اختفاء اسرائيل فهو يحلم و تسنا طير ابابيل الله مواعد جهتين في نفس الوقت و ما عرفناش هاد الساعة شكون واش المرزن الناجح لي عندو كتب الدينية الأصلية و تراثه محافظ عليه و لا لهبيل لمشرمل و سمحولي هذا هو الواقع الاعلام لا يعطي صورة خايبة على لمشرمل بل لمشرمل مشوه راسو علانية و المنطق يجاوب شكون لي على حق و شكون لي غي سامع و باغي يسنطح و يدير بلاصة بسيف . اش جاب اربعت عشر قرن حيدو منها قرنين غير مؤرخ لها لازيد من الالفين عام و باق و يتمدد كلشي عندنا شينوا للاسف .
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