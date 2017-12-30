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تقرير يرسم صورة قاتمة حول واقع الحقوق والحريات بالمغرب

تقرير يرسم صورة قاتمة حول واقع الحقوق والحريات بالمغرب
هسبريس - طارق بنهدا (كاريكاتير: خالد كدار)
السبت 30 دجنبر 2017 - 18:45

في تقرير حقوقي يحمل صورة سوداء عن المملكة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن واقع الحقوق والحريات بالبلاد يشهد ما وصفته بـ"الانتكاسات"، مطالبة بـ"الحاجة إلى إقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات دون تمييز، إن على مستوى التشريع أو على صعيد الممارسة والواقع".

وتوقفت الجمعية الحقوقية، في تقرير مركب أصدرته عقب اجتماع مكتبها المركزي مؤخرا، عند حالات وفاة مغاربة بسبب الاشتغال في ظروف مزرية، خاصة وفاة الأخوين الحسين وجدوان الدعيوي، إثر تعرضهما لحادث غرق داخل أحد آبار الفحم بمدينة جرادة، وهو الحادث الذي تسبب في اندلاع احتجاجات غاضبة بالمنطقة، ما زالت مستمرة إلى حدود الساعة.

وأوضح التقرير الحقوقي، الذي توصلت به هسبريس، أن وفاة الشابين الدرامية جاءت بعدما "فوجئا بتدفق أحد الجيوب المائية بالبئر التي كانوا يشتغلون فيها لاستخراج الفحم الحجري بشكل عشوائي"، مضيفا أن هذا المنتوج "تستفيد منه مافيات حصلت على تراخيص من السلطات الإقليمية لتسويق الفحم بعشرة أضعاف ثمن اقتنائها له من عند مئات من المواطنين الذين يغامرون بحياتهم وسلامتهم البدنية لاستخراجه من أعماق تصل إلى العشرات من الأمتار".

ووجهت الجمعية اتهاماتها إلى المسؤولين بالقول إن ذلك يقع "على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية والولائية والمركزية منذ عقدين من الزمن"، حيث ظل المواطنون والمناضلون، يضيف التقرير، يراسلون الجهات المعنية وينظمون الاحتجاجات، ويطالبون بإيجاد البديل الاقتصادي للمدينة وسكانها.

وعلى هامش هذه الواقعة، استنكرت الجمعية الحقوقية "التهميش الذي تعرفه هذه المنطقة المنكوبة والمستبعدة من كل تنمية، بعد عقود طويلة من الازدهار، كانت تزود خلالها مناطق في المغرب وخارجه بالطاقة الكهربائية، قبل إغلاق مناجم الفحم؛ مما قاد وسيقود إلى المزيد من انتهاك الحق في الحياة بمدينة أضحت بدون حياة".

كما توقفت الجمعية الحقوقية عند حالة وفاة أربعة مواطنين بمنجم آيت حدو يوسف بسكساوة، في ظروف "لازالت غير معروفة"، مستغربة من "منع السلطات جميع وسائل الإعلام، بما فيها الرسمية، من الوصول إلى عين المكان". ولفتت الانتباه أيضا إلى مقتل مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، عقب انهيار سور مستودع للأعلاف بالصخور السوداء بالدار البيضاء، وهو "الحادث الذي ما كان ليقع لولا الإهمال وتقاعس الجهات المحلية المعنية عن القيام بواجبها في مجال المراقبة والسلامة"، تضيف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي ردها على خطوة الحكومة التنموية الموجهة إلى المناطق النائية، نبهت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ما قالت إنه "تهميش تعانيه معظم البوادي"، والمتجلي، وفقها، في "ضعف الموارد المائية وغياب وهشاشة البنيات التحية وارتفاع معدلات الفقر"، مشددة على أن هذا الوضع "يجعل السكان يعانون في صمت أو يعمدون إلى التعبير عن غضبهم وسخطهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى ساكنة دوار لكوارة بلحسن بجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، التي خرجت تحتج من أجل حقها في الماء الصالح للشرب".

وفي صلة بالمغربيات، رصدت الهيئة الحقوقية ذاتها استمرار معاناة النساء مما وصفته بالاستغلال والتحرش الجنسيين، وكذا "التنامي المتزايد لهذه الظاهرة في الفضاءات العامة والخاصة"، مطالبة، وهي تورد حالة اختطاف تعرضت لها مواطنة إسبانية بمدينة العرائش، باتخاذ الإجراءات الصارمة وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - المرابي السبت 30 دجنبر 2017 - 18:58
والى قالوا ليك ماكيناش الحقوق..
راهم مكدبو
لي شفوه قالوه..
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62
2 - مراكشي اصيل السبت 30 دجنبر 2017 - 19:07
لمن تعود هم اداوود .هدشي راه معروف الصغير والكبير ولي باقي ماتولد تيقلبو ليه والده يولدوه فشي دولة تتعطي الجنسية بزربا.
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40
3 - زايد ناقص السبت 30 دجنبر 2017 - 19:09
تقري رصد كل الحالات في المغرب إلا الريف. كأنه من كوكب آخر.
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48
4 - مغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 19:10
لا تطلعونا على حقيقة الاوضاع في بلادنا فالحقيقة المرة يعرفها القاصي والداني وانما اخبرونا على ما فعلتم انتم لتغيير هذا الواقع. انا ارى انكم تواكبون التيار قصد امتصاص غضب الشارع خدمة للحكومة لا غير وهذا هو منتهى التواطئ....انكم بفعل لا تفيدون بقدر ما تضرون.
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65
5 - entifi السبت 30 دجنبر 2017 - 19:12
كنت اتمنى من جمعياة حقوق الانسان ان تتحفنا بمثل هذه المفالات والتقارير قبل وقوع الحدث. كنت اتمنى ان تنبه وتندد بمافبات جرادة قبل وفاة الاخوين. كنت اتمنى ان تلفت انتباه الحكومة الى مايقع في الحسيمة وجرادة وغيرها من المناطق. يقول المثل المغربي (لبكا مورا الميت خسارة)
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43
6 - علال السبت 30 دجنبر 2017 - 19:15
خلاصة القول كلما الشعب تشكا من شي فيل غدين يزيدوه فيلة يعني ما حدنا كنطالبوا بحقوقنا غادين يحيدوا لينا ما تبقى .اذا حقنا خاصنا نخدوه ما نطالبوش به في 2018
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42
7 - مغربي من المغرب السبت 30 دجنبر 2017 - 19:19
وماذا تنتظرون من دول تسمى دول إسلامية؟ الاسلام وحقوق الإنسان يسلكان طريقين متوازيان لا يلتقيان.
ومن لا يتفق فليعطينى دولة إسلامية واحدة تحترم فيها حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان توجد في الدول الاسكاندينافية الدول الأقل تدين في العالم.
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6
8 - Marocain pour toujours السبت 30 دجنبر 2017 - 19:20
Il est temps que l'on dresse un rapport sur les devoirs des Marocains à travers le monde
On serait surpris de voir à quel point les MAROCAINS manquent à leurs devoirs à travers le monde
Celà explique pourquoi les marocains ne sont pas appréciés à travers le monde
Manque de rigueur, manque d'honnêteté, manque de patriotisme, manque de respects... et la liste est interminable
Arrêtons de parler de droits sans parler des DEVOIRS qui créent les droits
Ce n'est jamais l'inverse
Réveillons nous !! Il est temps voir trop tard
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-12
9 - ابوزيد السبت 30 دجنبر 2017 - 19:31
وهل نحتاج لتقارير لنعرف وضعيتنا و حالنا.
كل شيء أمام أعين الجميع.كل سنة تشابه أختها ونحن على أبواب حلول سنة جديدة 2018.نتمنى الخير للبلاد والعباد.يجب على الحكومة تحمل المسؤولية للقيام بدورها بدون كذب ونفاق لمحاربة الفقر الذي كثر في زمننا هذا مع قلة فرص الشغل وقلة الماء في عدة مناطق و غلاء المعيشة و البرد القارص والصقيع الذي يشكو منه سكان البوادي والجبال.
نحن فقدنا الثقة في الدولة بسبب السياسات الفاشلة و تخلينا عن روح المواطنة التي هي أساس مجتمع سليم كل واحد يقوم بدوره ويحترم فيه الآخر. سؤال مهم يدور بالدهن عند زيارة الدول الرقية مثل ألمانيا وسويسرا .يتساءل الزائر لماذا وصلوا لهذا المستوى
من الرقي والتقدم والآداب مع الغير واحترام القانون.والكل يعيش بسلام.هذا سؤال مهم يجب طرحه عن السياسيين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام.لاكن النتيجة تبقى أمام الجميع.
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14
10 - حسيمي السبت 30 دجنبر 2017 - 19:33
من فضلكم ما حسبونا من الحيوانات حيت الحيوان عندو حقوق حسن من الانسان فالمغرب والخارج على الاقل ستلقون الدعم من الخارج خير من المسرحيات اللي قتلتون و قهرتون بها اي حقوق للانسان المغربي المواطن المغربي البسيط يحقر ويداس فكميونات الزبال والله فدحتونا وشوهتونا شي كيموت على خنشة الدقيق شي على 50 درهم شي على الماء والله عقد كامل ونا شخصيا كنت غالط فيكم هذه الدولة خاصها غسيل المعدة باش نوصلوا لحقوق الانسان والسلام للعقول الراقية
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13
11 - driss canada السبت 30 دجنبر 2017 - 19:38
إداضاقت الشرايين في جسم الانسان فدلك يندر بأزمة قلبية.وإدا حوصرت مجارى المياه في جو ممطر وعاصف فتوقع الفيضان الجارف.أما إدا قمعت حريات الشعب وهضمت حقوقه عنوة فتأكد أنه عاجلا ام آجلا ستأتي الثورة .فاللهم أقي وطننا منها واهدي مسؤولينا الى طريق الصواب.حتى نعيش كلنا نحن المغاربة بسلام داخل الوطن أو خارجه.
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6
12 - بنت الري______________ش_1_ السبت 30 دجنبر 2017 - 19:39
عن اية حقوق نتحدث هنا !!? عندنا كمغاربة حق واحد العصى واللي دوا ارعف واستقبال حار بمحكمة الجنايات بالبيضاء بعد مرور بمحطات الاهانة والحط من الكرامة !!!!!!!
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15
13 - اسما السبت 30 دجنبر 2017 - 19:42
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم ،اذا لم يراجع المسلمون الموروث الديني مع تنقيحه وتطبيق للعلمانية و الديموقراطية التي تضمن للتعددية وفصل السلطات الخ فان ايامكم حتكون سودة ايها المغاربة بل كل العرب ، باختصار يجب القيام بثورة فكرية
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4
14 - أشرف السبت 30 دجنبر 2017 - 19:43
اعتقدت أن التقرير سيلتزم المهنية و سيتطرق بتفصيل إلى العديد من الوقائع التي ستبرر "الوضع القاتم" الذي تعيشه بلادنا و واقع الحريات بها،إلا أن مجرد عدم التطرق إلى واقع الحريات بإقليم الحسيمة و اعتقال مجموع نشطاء الحراك الأحرار و تعذيب خيار الشباب و الوضع المعيشي القاتم لساكنة البلد و البطالة المتفشية،كان كافيا ليبين حقيقة عدم مصداقية هذا التقرير،و سوء نية معديه.
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13
15 - YOUSSEF السبت 30 دجنبر 2017 - 19:45
اعطيونا الحلول حتى نساهم كلنا في تحسين الاوضاع ام رصد واقعة الحقوق والحريات هنا وهناك فهو لا شيء اان لم يكن الانتهاازية والركوب على الامواج.
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5
16 - ابن سبو السبت 30 دجنبر 2017 - 19:46
حقوق الانسان اساسا مرتبطة بالعدل لان هذا الاخير هو المسؤول المباشر في هذا الباب. كان يجب عليه ان يخلي سبيل كل من طالب بالحق في العيش الكريم و نبد الحگرة و اللامساواة و لا كل من ينتفض يسجن تهمته حقه. القضاء يسحق المطالبين بالحق
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6
17 - مسكين السبت 30 دجنبر 2017 - 19:46
يالمسكين لا تضن باللي صوتك مامسموع
شحال مظلام الليل الخير جاي بالشموع
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3
18 - اسامة السبت 30 دجنبر 2017 - 19:54
بعد الفشل في ايجاد حالات حقيقية لخرق حقوق الانسان من طرف الدولة. ها نحن امام حالات وفيات تسبب فيها التهور و عنف الطبيعية - و الرحمة للمتوفين و العزاء لاهلهم طبعا -و تأبى الحمعية الا ان تحمل الدولة مسؤولية وفياتهم و كأن الدولة تعمدت قتل هؤلاء الابرياء الذين طبعا كانوا يستحقون التفاتة من الدولة لتحسين مستوى عيشهم.
كفى من تأجيج الاوضاع فنحن في عالم يعرف نفس الازمات و نفس الاوضاع و اذا كانت لديكم افكار للتنمية اطرحوها
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-3
19 - riffi et maghrebi السبت 30 دجنبر 2017 - 19:56
au commentaire no 8
il semble que tu vis dans un autre monde voire meme une autre planete

tu ne vois pas l'etat des hopitaux, des ecoles et l'emploi au maroc
de quels devoirs tu parles
il ya les devoirs mais les droits
alors ou sont les droits quand tu vas au service des urgences dans les hopitaux et tu trouve l'infirmier(e) en garde dans un sommeil profond
tu veux la preuve
tres bien
j'ai amene un ami dans un etat grave il etait malade pas accidente et voila l'infirmier etat endormi
quand je lui ai dit que mon ami des problemes de respiration
tu sais ce quil ma repondu oui tu peux lui brancher l'oxygene

tu appelles sa koi dans ta logique de la qualite des services
le maroc de la prosperite le maroc des droits
de quels droits tu parles
et de quels devoirs tu parles
si tu profites du systeme en place je comprends bien pourkoi ta position
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0
20 - شوف تشوف السبت 30 دجنبر 2017 - 20:17
إن كان صنف الساسة الرجال واللذين يعتبرون أنفسهم نشؤوا تحت مظلة الإسلام وتشبعوا بفكره فسلوك الجماعة يا إخوان يسير بنا للمجاعة ويسمون بدون قناعة والحزب كنموذج سياسي يبقى فزاعة فاللهم أرزقنا حقوق وقانون ومساوات وسياسة الإلحاد وخيرات الكفر وإنسانية الصليبية واحفظنا وإياكم من مكر الجماعة وإسلام المناعة . فلا تسيئوا الظن بي فأخوكم مسلم ولا أشك بقناعتي لديني وعقيدتي قيد أنملة وغيور على هاذا الوطن ويحز في نفسي لما وصلت إليه الأوضاع في هاذا الوطن المعطاء فالظروف المعيشية لا تبعث على الإطمئنان ومن الأسوأ إلى الأحلك فما عانيناه وهاته الحكومة ليس بالأمر الهين فقد أوصلوا البلاد والعباد للحظيظ وقتلوا فينا المروؤة وجردونا من الإنسانية وسلبونا منا الوطنية ..
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1
21 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 20:27
كل شيء واضح في الداخل والخارج لقد راينا ماذا حصل لاخواننا بالريف الذين لا زالوا يقبعون في سجون العار وقمع وسجن الصحفيين
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4
22 - blal السبت 30 دجنبر 2017 - 20:30
حقوق الانسان في الدول العربية عموما والمغرب خصوصا ما هي الا تنويم مغناطيسي يتم بعده تضييق على ما تبقى من حقوق فطرية في هذا الذي يسمى ب"انسان".
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2
23 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 30 دجنبر 2017 - 20:54
هذه التقارير والاحتجاجات المنتشرة في ربوع الوطن التي يقول عنها أصحابها أنهم يدافعون عن الحقوق الوهمية الواهية، ما هي في الحقيقة إلا (عصا في الرويضة هاد الوطن) ومآمرة شيطانية يستعملها الكهنوتيين وبعض الخونة الذين يتلقون الدعم من الخارج بمليارات الدراهم لإذكاء الاحتقان وتخويف المستثمرين بل ودفع أصحاب الأموال لتهريب أموالهم إلى الأماكن الآمنة لتجفيف خزينة الدولة لكي ينهار الوطن
فمن المعلوم انه لا حقــــوق بــــدون واجبــــات
الواجبات هي أن تبادر وتخلق الشغل لنفسك ولإفراد الشعب وتدفع الضرائب والاكتتابات للصناديق الاجتماعية
والحقوق هي أن تحصل على بنى تحتية وتعليم وتطبيب جيد وكفالة دوي الاحتياجات الخاصة والأرامل واليتامى
ولا يمكن ان تعتبر نفسك مواطن كامل المواطنة وتطالب بالحقوق وأنت غير منتج وغير نافع لم تنتج حتى السكن الخاص بك ولا تؤدي اكتتابات الصناديق الاجتماعية لحماية نفسك.
ومن يقول لك العكس فهو يدفعك إلى الهلاك والانتحار، لأنك تطالب بما ليس لك.
ورغم شطحاتك ومظاهراتكم فالدولة ما خايفاش منكوم وما حايراش فيكوم ومن صالحها ان تنفجر ألأوضاع لكي تنظف هذا الوطن من كل الحشرات التي أينعت رؤوسها.
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-3
24 - أمازيغي باعمراني عبدالله السبت 30 دجنبر 2017 - 20:58
المغرب يعطي الحقوق للأفارقة على حساب الشعب المغربي .
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-1
25 - Marocain pour toujours السبت 30 دجنبر 2017 - 21:13
Au commentaire 19
Si tu lis bien ce que tu as écrit dans ton propre commentaire tu comprendras ce que j'ai voulu dire : C'est bien un infirmier MAROCAIN qui a manqué à ses devoirs : réveille toi et va travailler
Les marocains même en Suède sont considérés comme des moins que rien ; il n y a pas les droits en Suède peut-être (À votre sens)
Réveillons nous
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4
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