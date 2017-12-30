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كُتّاب وآراء
تقرير يرسم صورة قاتمة حول واقع الحقوق والحريات بالمغرب
في تقرير حقوقي يحمل صورة سوداء عن المملكة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن واقع الحقوق والحريات بالبلاد يشهد ما وصفته بـ"الانتكاسات"، مطالبة بـ"الحاجة إلى إقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات دون تمييز، إن على مستوى التشريع أو على صعيد الممارسة والواقع".
وتوقفت الجمعية الحقوقية، في تقرير مركب أصدرته عقب اجتماع مكتبها المركزي مؤخرا، عند حالات وفاة مغاربة بسبب الاشتغال في ظروف مزرية، خاصة وفاة الأخوين الحسين وجدوان الدعيوي، إثر تعرضهما لحادث غرق داخل أحد آبار الفحم بمدينة جرادة، وهو الحادث الذي تسبب في اندلاع احتجاجات غاضبة بالمنطقة، ما زالت مستمرة إلى حدود الساعة.
وأوضح التقرير الحقوقي، الذي توصلت به هسبريس، أن وفاة الشابين الدرامية جاءت بعدما "فوجئا بتدفق أحد الجيوب المائية بالبئر التي كانوا يشتغلون فيها لاستخراج الفحم الحجري بشكل عشوائي"، مضيفا أن هذا المنتوج "تستفيد منه مافيات حصلت على تراخيص من السلطات الإقليمية لتسويق الفحم بعشرة أضعاف ثمن اقتنائها له من عند مئات من المواطنين الذين يغامرون بحياتهم وسلامتهم البدنية لاستخراجه من أعماق تصل إلى العشرات من الأمتار".
ووجهت الجمعية اتهاماتها إلى المسؤولين بالقول إن ذلك يقع "على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية والولائية والمركزية منذ عقدين من الزمن"، حيث ظل المواطنون والمناضلون، يضيف التقرير، يراسلون الجهات المعنية وينظمون الاحتجاجات، ويطالبون بإيجاد البديل الاقتصادي للمدينة وسكانها.
وعلى هامش هذه الواقعة، استنكرت الجمعية الحقوقية "التهميش الذي تعرفه هذه المنطقة المنكوبة والمستبعدة من كل تنمية، بعد عقود طويلة من الازدهار، كانت تزود خلالها مناطق في المغرب وخارجه بالطاقة الكهربائية، قبل إغلاق مناجم الفحم؛ مما قاد وسيقود إلى المزيد من انتهاك الحق في الحياة بمدينة أضحت بدون حياة".
كما توقفت الجمعية الحقوقية عند حالة وفاة أربعة مواطنين بمنجم آيت حدو يوسف بسكساوة، في ظروف "لازالت غير معروفة"، مستغربة من "منع السلطات جميع وسائل الإعلام، بما فيها الرسمية، من الوصول إلى عين المكان". ولفتت الانتباه أيضا إلى مقتل مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، عقب انهيار سور مستودع للأعلاف بالصخور السوداء بالدار البيضاء، وهو "الحادث الذي ما كان ليقع لولا الإهمال وتقاعس الجهات المحلية المعنية عن القيام بواجبها في مجال المراقبة والسلامة"، تضيف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي ردها على خطوة الحكومة التنموية الموجهة إلى المناطق النائية، نبهت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ما قالت إنه "تهميش تعانيه معظم البوادي"، والمتجلي، وفقها، في "ضعف الموارد المائية وغياب وهشاشة البنيات التحية وارتفاع معدلات الفقر"، مشددة على أن هذا الوضع "يجعل السكان يعانون في صمت أو يعمدون إلى التعبير عن غضبهم وسخطهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى ساكنة دوار لكوارة بلحسن بجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، التي خرجت تحتج من أجل حقها في الماء الصالح للشرب".
وفي صلة بالمغربيات، رصدت الهيئة الحقوقية ذاتها استمرار معاناة النساء مما وصفته بالاستغلال والتحرش الجنسيين، وكذا "التنامي المتزايد لهذه الظاهرة في الفضاءات العامة والخاصة"، مطالبة، وهي تورد حالة اختطاف تعرضت لها مواطنة إسبانية بمدينة العرائش، باتخاذ الإجراءات الصارمة وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
راهم مكدبو
لي شفوه قالوه..
ومن لا يتفق فليعطينى دولة إسلامية واحدة تحترم فيها حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان توجد في الدول الاسكاندينافية الدول الأقل تدين في العالم.
On serait surpris de voir à quel point les MAROCAINS manquent à leurs devoirs à travers le monde
Celà explique pourquoi les marocains ne sont pas appréciés à travers le monde
Manque de rigueur, manque d'honnêteté, manque de patriotisme, manque de respects... et la liste est interminable
Arrêtons de parler de droits sans parler des DEVOIRS qui créent les droits
Ce n'est jamais l'inverse
Réveillons nous !! Il est temps voir trop tard
كل شيء أمام أعين الجميع.كل سنة تشابه أختها ونحن على أبواب حلول سنة جديدة 2018.نتمنى الخير للبلاد والعباد.يجب على الحكومة تحمل المسؤولية للقيام بدورها بدون كذب ونفاق لمحاربة الفقر الذي كثر في زمننا هذا مع قلة فرص الشغل وقلة الماء في عدة مناطق و غلاء المعيشة و البرد القارص والصقيع الذي يشكو منه سكان البوادي والجبال.
نحن فقدنا الثقة في الدولة بسبب السياسات الفاشلة و تخلينا عن روح المواطنة التي هي أساس مجتمع سليم كل واحد يقوم بدوره ويحترم فيه الآخر. سؤال مهم يدور بالدهن عند زيارة الدول الرقية مثل ألمانيا وسويسرا .يتساءل الزائر لماذا وصلوا لهذا المستوى
من الرقي والتقدم والآداب مع الغير واحترام القانون.والكل يعيش بسلام.هذا سؤال مهم يجب طرحه عن السياسيين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام.لاكن النتيجة تبقى أمام الجميع.
شحال مظلام الليل الخير جاي بالشموع
كفى من تأجيج الاوضاع فنحن في عالم يعرف نفس الازمات و نفس الاوضاع و اذا كانت لديكم افكار للتنمية اطرحوها
il semble que tu vis dans un autre monde voire meme une autre planete
tu ne vois pas l'etat des hopitaux, des ecoles et l'emploi au maroc
de quels devoirs tu parles
il ya les devoirs mais les droits
alors ou sont les droits quand tu vas au service des urgences dans les hopitaux et tu trouve l'infirmier(e) en garde dans un sommeil profond
tu veux la preuve
tres bien
j'ai amene un ami dans un etat grave il etait malade pas accidente et voila l'infirmier etat endormi
quand je lui ai dit que mon ami des problemes de respiration
tu sais ce quil ma repondu oui tu peux lui brancher l'oxygene
tu appelles sa koi dans ta logique de la qualite des services
le maroc de la prosperite le maroc des droits
de quels droits tu parles
et de quels devoirs tu parles
si tu profites du systeme en place je comprends bien pourkoi ta position
فمن المعلوم انه لا حقــــوق بــــدون واجبــــات
الواجبات هي أن تبادر وتخلق الشغل لنفسك ولإفراد الشعب وتدفع الضرائب والاكتتابات للصناديق الاجتماعية
والحقوق هي أن تحصل على بنى تحتية وتعليم وتطبيب جيد وكفالة دوي الاحتياجات الخاصة والأرامل واليتامى
ولا يمكن ان تعتبر نفسك مواطن كامل المواطنة وتطالب بالحقوق وأنت غير منتج وغير نافع لم تنتج حتى السكن الخاص بك ولا تؤدي اكتتابات الصناديق الاجتماعية لحماية نفسك.
ومن يقول لك العكس فهو يدفعك إلى الهلاك والانتحار، لأنك تطالب بما ليس لك.
ورغم شطحاتك ومظاهراتكم فالدولة ما خايفاش منكوم وما حايراش فيكوم ومن صالحها ان تنفجر ألأوضاع لكي تنظف هذا الوطن من كل الحشرات التي أينعت رؤوسها.
Si tu lis bien ce que tu as écrit dans ton propre commentaire tu comprendras ce que j'ai voulu dire : C'est bien un infirmier MAROCAIN qui a manqué à ses devoirs : réveille toi et va travailler
Les marocains même en Suède sont considérés comme des moins que rien ; il n y a pas les droits en Suède peut-être (À votre sens)
Réveillons nous