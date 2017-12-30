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الرئيسية | مجتمع | مظاهرة بمليلية للمطالبة بحرية معتقلي حراك الريف

مظاهرة بمليلية للمطالبة بحرية معتقلي حراك الريف

مظاهرة بمليلية للمطالبة بحرية معتقلي حراك الريف
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 30 دجنبر 2017 - 12:39

خرج العشرات للتظاهر بـ"ساحة إسبانيا"، وسط مدينة مليلية الخاضعة للاستعمار الإسباني، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، التي شهدتها مدن وقرى بالريف، في ظل مشاركة ممثلين عن المنظمة الحقوقية الإسبانية "Prodein" وجمعية "Intercultura".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن المتظاهرين، وأغلبهم مهاجرون بدول كبلجيكا وهولندا، رددوا شعارات باللغة الأمازيغية ورفعوا أعلام "الجمهورية الريفية" ولافتات باللغتين الفرنسية والإنجليزية تحمل عبارة: "الحرية للمعتقلين السياسيين"، لاسيما أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي.

وتبعا لوكالة الأنباء ذاتها، فإن المتظاهرين، الذين جابوا شارع "خوان كارلوس الأول"، وصولا إلى وسط المدينة، يسعون من خلال هذا الاحتجاج إلى ممارسة الضغط على السلطات المغربية بغية تمتيع النشطاء الريفيين، القابعين وراء قضبان سجون المملكة، بالحرية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ميليا دي أوي" الإسبانية أنه بالموازاة مع المظاهرة، تم تنظيم موائد مستديرة بقصر المؤتمرات بالثغر المحتل من أجل مناقشة الوضع في منطقة الريف، مشيرة إلى أن التحرك "شهد مشاركة جمعيات تطالب بالاعتراف بثقافة ولغة الشعب الريفي وتحقيق مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الإقليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - fouad السبت 30 دجنبر 2017 - 12:52
كل اعلام موجودة إلى العلم المغربي.هدا يدل على العنصرية والانفصال.
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-15
2 - نبيلة السوسية السبت 30 دجنبر 2017 - 13:03
النهضة الاءمازيغية لا تشمل فقط الريف الامازيغي بل كل شمال افريقية من جزر الكنارى الى تخوم واحة سيوا المصرية. انا شخصيا تعرضت لتعريب اللسان بالمغرب. و الان لدي اءحساس بدنب كبير في اءتجاه لغتى اءجدادى و ثقافتهم. الان لابد اءن اءستعيد لغتى و هويتى المسلوبة. لابد لمنطقتى منطقة سوس ان تعيد هويتها الحقيقية و لابد لوطنى المغرب الموحد ان يقر باءمازيغيته قولا وفعلا. الامازيع لايكرهون احدا بل نحن نحب التعايش مع كل الاءقوام الوافدة من عرب و زنوج و اروبيين و يهود. المغرب فيه المكان للجميع .كلنا مغاربة و الحمد لله
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10
3 - حسن السبت 30 دجنبر 2017 - 13:14
عجبا اسبانيا تحارب الانفصال على اراضيها و منظماتها تساعد انفصاليينا العجيب ان المعتقلين ينفون مزاعم الانفصال او اي مطالب سياسية بينما والده يؤكد ان حكم المغرب اسوأ من "استعمار" اسبانيا رغم قصفها لهم بالكيماوي و يكرهون العلم الوطني و يرفعون خرقة الجمهورية و في نفس الوقت يطالبون المغرب بالحقوق و الحريات و اطلاق الانفصاليين الجدد يعني هؤلاء يعانون انفصام في الشخصية و تناقضات محيرة
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5
4 - Moroccan السبت 30 دجنبر 2017 - 13:17
نعم الحرية ثم الحرية لمعتقلي الريف ..و السجن المؤبد للتماسيح و العفاريت و ليس الإعفاء فقط هذا لا يسمى بزلزال سياسي و إنما الإستهتار بحقوق المواطن المغربي ..كيف يعقل أن يمضي 65 عام على الاستقلال و لازال الشعب المغربي يتغذى على الخبز و الشاي ..أين ثروات المغرب ؟؟ أين مداخيل الذهب و الفضة و النحاس و فائض الاسماك و الفوسفاط و و و و ؟؟ أنا من الرباط و أقول لإخواني الريفيين لا تتراجعوا عن حقوقكم المسلوبة يأحفاذ البطل عبد الكريم الخطابي و ليس شبه الرجال بباقي المدن ..عاش الزفزافي أخونا جميعا و الخزي و العار للحكومة - ....شكرا هسبريس قلم الشعب
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2
5 - بنت المملكة السبت 30 دجنبر 2017 - 13:18
نطالب بالحرية للمعتقلين الي ناضلو أما الي هرس وضرب لا ثم لا باش يعرف الفرق بين النضال والمطالبة بالحقوق و تخريب وتدمير
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26
6 - مسافر السبت 30 دجنبر 2017 - 13:22
أين راية المغرب من هذا الإحتجاج أم أنكم غير مغاربة؟
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14
7 - أين راية المغرب ؟ السبت 30 دجنبر 2017 - 13:22
أرى جميع الرايات إلى راية المغرب الحبيب
لن نساندكم ولن نكون معكم أبداً مادمتم لا تحبون هذا الوطن ولا تعتزون بأنتمائكم له
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19
8 - مغرد مغربى السبت 30 دجنبر 2017 - 13:50
الريف يستقوي بالاجنبي ويغرد خارج الوطن يعطى بضهره للمغرب وفى نفس الوقت يمد يديه للمغرب لتحقيق مطالبه هدا هو الانفصام والانفصال بعينه ان كنتم مغاربة ارفعوا راية الوطن وطالبوا فى حضن الوطن
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13
9 - ام محفوظ السبت 30 دجنبر 2017 - 13:56
تتظاهرون لاطلاق صراح من حوال الجز بالدولة الى ما لا يحمد عقباه ...و راياتكم تدل على المنادات بالإنفصال ..فاين علم الوطن ...حبدا لو خرجتم للمنادات بالاستقلال عن إسبانيا و العودة الى احضان المغرب ..مع ان كل الظروف لصالحكم مع مطالبة كتالونية بالانفصال عن الاسبان ...فان دل هدا عن شئ فانما يدل على خيانتكم لوطنكم و لملكه و لشعبه ....
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3
10 - سعيد السوسي السبت 30 دجنبر 2017 - 14:08
الخزعبلات ثم الخزعبلات .
في ماذا تنفعنا اللهجة الامازغية . و في ماذا تنفعنا تيفيناغ . لنبحث و ندافع عن علم ينفع اما الخرفات فزمنها ولى
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1
11 - سائر السبت 30 دجنبر 2017 - 14:08
لا أرى راية المغرب ترفرف في هذا الإحتجاج بينما راية الريف والأمازيغ المزعومين ترفرفان في تظاهرتكم كما هي عادتكم مما يدل أنكم عنصريون حتى النخاع .
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12
12 - alfa السبت 30 دجنبر 2017 - 14:20
les marocains on oublier de ne pas betraye le hirak.comme toujour il n on pas la volante des homes qui defend le maroc et l avenir de leur enfant
Nasser zafzafi et sa famille on sacrifier leur vie pour in peoples qui donne sa fielle pour les golfiste et tourisme pour manger que defender ces droit
in people qui a peur de defender ces droits
n accuse pas les citoyen marocain de separatist,c est pas eux qui depose leur argent a l etranger et investee a l etranger et vie la plus part d annee a l etranger
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-2
13 - amazighia السبت 30 دجنبر 2017 - 14:30
لماذا لم تنادو بخروج المحتل الاسباني من مليلية التي تتضاهرون فيها،بل وتحملون علم المحتل.أصبحتم مضحكون.
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10
14 - سوسي حر السبت 30 دجنبر 2017 - 14:37
انا سوسي مغربي واعتز بمغربيتي احب بلدي واحب كل اخواني واخواتي المغاربة امازيغ كانوا او عرب. واكره من يريد أن يزرع التفرقة والعنصرية في هذا البلد الحبيب بالرايات والشعارات واللهجات...الله الوطن الملك
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8
15 - فاتي السبت 30 دجنبر 2017 - 14:38
عنصريين أين هو علم المغرب؟ ويقولو ليك علاش تضامنتو مع جرادة و احنا نعتونا بالخونة ؟ ترفعوا علم المحتل إلي استعمل الكيماوي ضدكم و الله معندكمش النفس تقولو علينا العبيد و نتوما براسكم مازال تحت العبودية الإسبانية
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7
16 - Douibi السبت 30 دجنبر 2017 - 14:45
manifestation à Mililia de soutien pour la liberté h.du Rif
je ne comprends rien .au lieu de se manifester pour leur indépendance on cherche à ruiner son pays origine....
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0
17 - rabbie السبت 30 دجنبر 2017 - 14:46
إلا كنتو أمازيغ أحرار طالبو الحكومة الإسبانية تشرع اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و علمكم كعلم وطني و رأس سنة الأمازيغية كعطلة و لا عارفين تقولو هادشي غير للمغرب و اسبانيا واقفين كيف دجاج ؟ تعرفو تفرعنو غير علينا
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2
18 - ملاحظ السبت 30 دجنبر 2017 - 14:54
للأسف.. يحملون كل الأعلام..(حتى الأوروبي)، إلا العلم الوطني....
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-3
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