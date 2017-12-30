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كُتّاب وآراء
مظاهرة بمليلية للمطالبة بحرية معتقلي حراك الريف
خرج العشرات للتظاهر بـ"ساحة إسبانيا"، وسط مدينة مليلية الخاضعة للاستعمار الإسباني، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، التي شهدتها مدن وقرى بالريف، في ظل مشاركة ممثلين عن المنظمة الحقوقية الإسبانية "Prodein" وجمعية "Intercultura".
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن المتظاهرين، وأغلبهم مهاجرون بدول كبلجيكا وهولندا، رددوا شعارات باللغة الأمازيغية ورفعوا أعلام "الجمهورية الريفية" ولافتات باللغتين الفرنسية والإنجليزية تحمل عبارة: "الحرية للمعتقلين السياسيين"، لاسيما أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي.
وتبعا لوكالة الأنباء ذاتها، فإن المتظاهرين، الذين جابوا شارع "خوان كارلوس الأول"، وصولا إلى وسط المدينة، يسعون من خلال هذا الاحتجاج إلى ممارسة الضغط على السلطات المغربية بغية تمتيع النشطاء الريفيين، القابعين وراء قضبان سجون المملكة، بالحرية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ميليا دي أوي" الإسبانية أنه بالموازاة مع المظاهرة، تم تنظيم موائد مستديرة بقصر المؤتمرات بالثغر المحتل من أجل مناقشة الوضع في منطقة الريف، مشيرة إلى أن التحرك "شهد مشاركة جمعيات تطالب بالاعتراف بثقافة ولغة الشعب الريفي وتحقيق مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الإقليم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
لن نساندكم ولن نكون معكم أبداً مادمتم لا تحبون هذا الوطن ولا تعتزون بأنتمائكم له
في ماذا تنفعنا اللهجة الامازغية . و في ماذا تنفعنا تيفيناغ . لنبحث و ندافع عن علم ينفع اما الخرفات فزمنها ولى
Nasser zafzafi et sa famille on sacrifier leur vie pour in peoples qui donne sa fielle pour les golfiste et tourisme pour manger que defender ces droit
in people qui a peur de defender ces droits
n accuse pas les citoyen marocain de separatist,c est pas eux qui depose leur argent a l etranger et investee a l etranger et vie la plus part d annee a l etranger
je ne comprends rien .au lieu de se manifester pour leur indépendance on cherche à ruiner son pays origine....