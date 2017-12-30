السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط

هسبريس - عبد الرحيم العسري

أيام قليلة على أحداث "أولاد زيان" التي أدت إلى نشوب مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشباب مغاربة في مدينة الدار البيضاء، علمت هسبريس أن مواجهات جديدة اندلعت بين سلطات الرباط وعشرات الأفارقة المتواجدين بالقرب من المحطة الطرقية "القامرة".

وأقدمت السلطات الأمنية ليلة الجمعة، حسب ما أكدته مصادر خاصة، على إنزال أمني مكثف قصد ترحيل مئات الأفارقة الذين حولوا "غابة القامرة" منذ شهور إلى مخيم خاص بهم، ولكن المحاولة باءت بالفشل، بعد عملية الكر والفر ومحاولة رشق القوات العمومية بالحجارة.

وقال فرانك إياكا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب، إن الأخيرة شرعت في التنسيق مع سلطات الرباط قصد إيجاد حلول للمهاجرين المتواجدين بالفضاء الرياضي للقامرة، ولفت إلى أن هناك برنامجاً سيتم تنفيذه في غضون الأيام المقبلة يتوخى إيواء المهاجرين الأفارقة في أحد المراكز نواحي الرباط، خصوصا مع موجة البرد.

وأضاف إياكا في تصريح لهسبريس: "نحن نتفاوض مع سلطات الرباط لكي تمنحنا أماكن إنسانية تضمن شروط الكرامة للمهاجرين في فاس والرباط والدار البيضاء"، بينما أشار علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى وجود تنسيق مع السلطات لإحصاء الأفارقة المقيمين في "غابة القامرة"، والبحث عن حلول مع والي جهة الرباط.

ومن بين الحلول المطروحة، يقول القيادي النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، تخصيص مركز على مستوى العاصمة لتجميع هؤلاء المهاجرين الأفارقة وتحديد أوقات دخولهم وخروجهم.

وكانت أحداث "أولاد زيان" أعادت سؤال العنصرية تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الواجهة، كما أثارت من جديد إشكالية اندماج هؤلاء في المجتمع المغربي، بعد اعتماد المملكة منذ سنوات لسياسة جديدة للهجرة واللجوء.

في المقابل، أكدت الحكومة أن "المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي؛ لأن المملكة مضيافة ومستوعبة"، وأوردت أن "الأحداث الأخيرة تطرح تحديات قيمية؛ لأن ما حصل يفرض الرفع من هذه السياسية واستيعاب هذه المعطيات، من خلال ترسيخ القيم ونبذ العنف والتمييز".

وأبرز مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق، أن "السلطات المختصة تابعت الموضوع، والموقف هو العمل على عدم تكرار هذا الأمر ومعالجة الأسباب التي أدت إليه"، مشددا على أن ذلك "جزء من التوجه العام للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس الذي قدم معطيات دقيقة حول الهجرة مع الدعوة إلى سياسة متكاملة في هذا المجال".