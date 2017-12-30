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الرئيسية | مجتمع | السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط

السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط

السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 30 دجنبر 2017 - 17:45

أيام قليلة على أحداث "أولاد زيان" التي أدت إلى نشوب مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشباب مغاربة في مدينة الدار البيضاء، علمت هسبريس أن مواجهات جديدة اندلعت بين سلطات الرباط وعشرات الأفارقة المتواجدين بالقرب من المحطة الطرقية "القامرة".

وأقدمت السلطات الأمنية ليلة الجمعة، حسب ما أكدته مصادر خاصة، على إنزال أمني مكثف قصد ترحيل مئات الأفارقة الذين حولوا "غابة القامرة" منذ شهور إلى مخيم خاص بهم، ولكن المحاولة باءت بالفشل، بعد عملية الكر والفر ومحاولة رشق القوات العمومية بالحجارة.

وقال فرانك إياكا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب، إن الأخيرة شرعت في التنسيق مع سلطات الرباط قصد إيجاد حلول للمهاجرين المتواجدين بالفضاء الرياضي للقامرة، ولفت إلى أن هناك برنامجاً سيتم تنفيذه في غضون الأيام المقبلة يتوخى إيواء المهاجرين الأفارقة في أحد المراكز نواحي الرباط، خصوصا مع موجة البرد.

وأضاف إياكا في تصريح لهسبريس: "نحن نتفاوض مع سلطات الرباط لكي تمنحنا أماكن إنسانية تضمن شروط الكرامة للمهاجرين في فاس والرباط والدار البيضاء"، بينما أشار علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى وجود تنسيق مع السلطات لإحصاء الأفارقة المقيمين في "غابة القامرة"، والبحث عن حلول مع والي جهة الرباط.

ومن بين الحلول المطروحة، يقول القيادي النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، تخصيص مركز على مستوى العاصمة لتجميع هؤلاء المهاجرين الأفارقة وتحديد أوقات دخولهم وخروجهم.

وكانت أحداث "أولاد زيان" أعادت سؤال العنصرية تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الواجهة، كما أثارت من جديد إشكالية اندماج هؤلاء في المجتمع المغربي، بعد اعتماد المملكة منذ سنوات لسياسة جديدة للهجرة واللجوء.

في المقابل، أكدت الحكومة أن "المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي؛ لأن المملكة مضيافة ومستوعبة"، وأوردت أن "الأحداث الأخيرة تطرح تحديات قيمية؛ لأن ما حصل يفرض الرفع من هذه السياسية واستيعاب هذه المعطيات، من خلال ترسيخ القيم ونبذ العنف والتمييز".

وأبرز مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق، أن "السلطات المختصة تابعت الموضوع، والموقف هو العمل على عدم تكرار هذا الأمر ومعالجة الأسباب التي أدت إليه"، مشددا على أن ذلك "جزء من التوجه العام للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس الذي قدم معطيات دقيقة حول الهجرة مع الدعوة إلى سياسة متكاملة في هذا المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - ميساء السبت 30 دجنبر 2017 - 17:55
يجب ترحيلهم الى بلدانهم او فتح الحدود و دعوهم يهجمون على اروبا ..... الدول الأروبية تعامل المغاربة كأشخاص من الدرجة الثانية وترفض منحهم الإقامة وترحلهم الى المغرب بالمئات ... اين هبة و قيمة المواطن المغربي
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212
2 - MOHAMED CHERIF / FRANCE السبت 30 دجنبر 2017 - 17:57
يجب على الحكومة منح أي مهاجر إفريقي أوراق الإقامة لكي يتمكن من العيش بكرامة ، المغرب ليس مثل أوروبا حيث المهاجر الير شرعي يجد عملا بكل سهولة ويمكن أن يعيش بكرامة ؛ لذا أتمنى أن تمنح لهم بطاقة الإقامة من المرة الأولى لمدة 5 سنوات وبدون شروط أو تعقيد
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-190
3 - عادل السبت 30 دجنبر 2017 - 17:57
هناك مغاربة كثر مشردين وأطفال وفقراء يحتاجون للإيواء،فمن يؤويهم؟؟؟؟؟؟؟الحاصول راك تما؟؟
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196
4 - zak السبت 30 دجنبر 2017 - 17:59
صدقة صدقة للمقربين أولى .أطفالنا شبابنا وشيوخنا وأطلسنا هم الاولين
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189
5 - مجد السبت 30 دجنبر 2017 - 18:05
كيف يعقل ف بلد القانون يتجولون الناس بالشارع العام بدون وثائق شخصية لٱثبات هويتهم. يجب تطبيق القانون على الجميع
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138
6 - مغربي....... السبت 30 دجنبر 2017 - 18:08
ماشي عنصرية..... لكن خاص يلقاو خل لهاد الافارقة... يرحلوهم لبلادهم. كترو في كزا ولينا نسدو باب الطوموبيلات وخايفين.... كل زنقة يخرجو لو عشرين واحد متعرف اشنو فنيتهم.......راهم كترو ولاد زيان ولات فخال الطواليت حشاكم...... صافي كترو بزاااااف جمعهم وصيفطهم لبلادهم لي فينا يكفينا حنا نص المغربة هاربين خارج المغرب.. .. خاص الدولة تاخد الامور بجدية خليني من حقوق الانسان.... الامر اضبح خطير على المواطنين المغاربة..... اواه واش بلادنا ولينا خايفين فيها...
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157
7 - wood السبت 30 دجنبر 2017 - 18:08
ايواء المهاجرين الافارقة لن يكون مجانا ، و المفارقة الغريبة ان المغرب يعج بالمشردين الذين يحتاجون بدورهم للإيواء ، فالدولة غير قادرة على إيواء التلاميذ و الطلبة في داخليات و احياء جامعية بحد اذنى و تبحث عن ايواء جحافل الافارقة الذين اصلا المغرب بالنسبة لهم قنطرة الى اوروبا ، فيبدو ان المخزن فقد البوصلة و اصبح يخدم مصالح اوروبا سواء من الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او الامني ، فهو يمثل القوى الاجنبية و لاعلاقة له بمصالح الشعب المغربي !!؛
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136
8 - لافارقة السبت 30 دجنبر 2017 - 18:09
أنا ضحك جدا جدا هل المغرب مؤهل ليستعب شعبه حتى يفرض علينا بالقوة و من خلال وسائل الأعلام أنا نقبل جحافل من قطاع طرق و بائعات الهوى و المتسولون من الأفارقة لمغرب ليست ملك أحد المغرب بلد عربي إسلامي إستعمارنا الإسبان و فرنسيس و الآن نستعمر من الافارقة هل استفتيتم شعب أم أن كل من له مصالح في القارة سمراء هوى من يعطي الأوامر مغرب ليس بضيعت أحد المغرب اولا للمغاربة
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102
9 - citoyene السبت 30 دجنبر 2017 - 18:09
tout le monde sait que ses africains le bute est se passer en Europe via le Maroc mais les européens ne souhaitez pas les recevoir ils donne les aides au gouvernement pour les garder sur notre Maroc qui fait énervé ces africains d'être pris en piégé est devenue une monnaie d'échange est les marocains soufres de ces barbares voilà les causes de leurs agressivités sous prétexte de racisme
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41
10 - توتو عبدو السبت 30 دجنبر 2017 - 18:09
الحل هو إعادتهم إلى بلدانهم . كما تفعل جل الدول في شمال افريقيا . وكل من يتورط في العنف ضد عناصر الأمن و ضد المغاربة يجب التعامل معه بالقوة والزجر . كما يجب منعهم من التسول في الطرقات كما تم منع السوريين سابقا من التسول أمام المساجد . أما أولئك الذين ينحدرون من مناطق التوتر والحروب الأهلية فيمكن احتواؤهم في مراكز إيواء تتوفر على شروط العيش الكريم ... أما أن يتم استقبال الأفارقة بهذا الشكل العشوائي لتحسين صورة المغرب أمام البلدان الأفريقية وضمان مصالح سياسية واقتصادية محدودة في الزمان والمكان فهذا الأمر ستكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل القريب وربما يأتي بنتائج عكسية تماما لأنه ليس مبنيا على استراتيجية واضحة ومدروسة من كل الجوانب ..
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74
11 - المطلب السبت 30 دجنبر 2017 - 18:10
جميع الدول لا تقبل االمهاجرين الا اذا كانت في حاجة ماسة اليهم،ورغم حاجتها الى اليد العاملة خاصة في الميدان الفلاحي الا ان الدول لا تفتح الباب بل وتقوم بحملات لارجاع بعض المهاجرين اما بلادنا فتقلد الغرب،في الرباط لا توجد قساوة الظروف كالجبال ومع ذلك الدولة تريد ايواءهم بمركز بالرباط وحاملي الشهادات العليا وتنسيقيات المعطلين تاكل العصا وتريد هذا المركز الذي يرفضه الافارقة بالرباط ؟؟؟؟شباب وشيوخ ونساء ياتون للرباط لغرض ويبيتون في القامرة او فندق شعبي رغم الحاجة لسنتيم افتحوا لهم المركز.
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60
12 - houas السبت 30 دجنبر 2017 - 18:11
المغرب يتقضى اموال طائلة من البلدان الاوروبية لاستقبالهم في المغرب و الحيلولة دون وصولهم الى اروبا فاذا كنتم تريدون المزيد منهم فنحن على استعداد لنقلهم اليكم و تكاليف النقل علينا نحن
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44
13 - TAGADAT السبت 30 دجنبر 2017 - 18:11
La meilleures solutions pour ce Probleme des immegrers elegaux bien sur b abord de controler les frentieres,construire des centres soit loignt au sud et sud easte pour ces immegrers elegaux et les demondeure d azile comme les syeriens d abord de les biens controler pour eviter des problemes securitaires,les frentations avec la Population marocaine et controler la cituation sanetaire de ces immegrers d autre part aussi vider les villes marocaine de plus des mondions et chimcaras,et cette est Adapter par plusieures pays et qui facilite le retoure de ces immegrers elegaux vers lr pays soit velontaires ou par la lois. et bonne annee' pour tt les marocains.
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7
14 - طفرات السبت 30 دجنبر 2017 - 18:11
صافي شديتو عليهم 2 ريال من الاتحاد الأوربي.
إيوى دابا سكنوهم وخدموهم وزوجوهم زائد الطبيب فابور والكنيسة و...،
خطوة تابعة خطوة غير بلاتي عليكم.
ولاد لبلاد لي ضايعين عطيوهم سيلسيون والقرقوبي،
مرحبا بكم في امبراطورية علي بابا والأربعون....

نصيحة هاديك 2 دريال لي عطاوكم خليوها ف سويسرا تنفع تنفع شي نهار
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83
15 - Patriot السبت 30 دجنبر 2017 - 18:13
الأفارقة الزنوج خاصهم يرجعو لبلادهم...ماذا سيتفيد المغرب من هؤلاء الأفارقة ؟ تجيبوا معاهم غير التخلف الإيذز والأمراض الإستوائية من الجنون الإستقرار في المغرب و من الجنون فتح الباب لهؤلاء الأفارقة العالم كله يعرفهم أزنى من القردة و أكثر قذارة من الغجر ؛خلقاً و أخلاقاً لا ثقافة لهم ...ثقافتهم الرقص و الغناء والتباهي بالملابس وممارسة الجنس ؛ لو لم تطردهم الحكومة فقد راح المغرب؛ لو كانوا يصلحون لما مكث في سجون أمريكا 6 ملايين زنجي .. و فوق هدا احنا عندنا نقص في التعليم و الصحة و فرص الشغل و الناس كتموت من أجل طرف ديال الخبز و زايدين علينا الأفارقة
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57
16 - karim السبت 30 دجنبر 2017 - 18:20
Que je sache, ces gens sont rentré sans aucune autorisation, donc le gouvernement doit faire son travail et les faire retourner humainement dans leurs payés, sinon, c’est la jungle, il n y’a plus d’état.
Je rappelle qu’au Maroc il y’a plein de bidonville, avec des conditions de vie exécrable, ils faut d’abord s’occuper de ces gens des bidonvilles qui sont étals dans toute les grandes villes au Maroc.
Si le Maroc se laisse faire, et bien, la carte sociologique du Maroc va changer, des millions d’africain vont s’installer au Maroc, et les rabes et Amazigh seront minoritaire.
Il est inadmissible que le peuple ne soit pas consulté sur la politique d’immigration et de l’adhésion à la CDAO qui exigent la libre circulation des personnes, il doit y’avoir un référendum.
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30
17 - RALEUR السبت 30 دجنبر 2017 - 18:22
ترحلونهم تحصونهم، ما الفائدة ياأخي إذا كان الأفارقة هجموا علينا من كل حدب وصوب، وما الفائدة إذا غدا دخلت جحافل من ورائها جحافل كأنها الجراد٠ نحن دولة فقيرة ماذا جلبوا لنا ، ليس لذينا ما نقتسمه معهم٠ خذوا العبرة من الدول الغنية التي لا تقبل على أراضيها ألا من يحمل شواهدا أو مهنة٠ هؤلاء الأفارقة أصبحوا عالة علينا ألا يعلموا أننا نحن عالة على حكامنا٠أصبح المغرب سدا منيعا لأوربا ضد الهجرة على حساب المواطن لأن من انتخبناهم لايعلمون شيئا عن معااتنا٠إيمشيوا إعطيونا التيساع راهم قهرونا٠
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54
18 - صاغرو السبت 30 دجنبر 2017 - 18:29
المغرب دولة لا تستطيع استيعاب المهاجرين.
النتيجة واحدة في الأخير وهي سمعة المغرب ستتضرر سواء فتح الحدود او اغلقها.
الحل في نظري تحميل الجزائر المسؤولية بما في ذلك وصع نظام الحصص
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26
19 - harrokki السبت 30 دجنبر 2017 - 18:30
Les européens versent des sommes considérables sur des comptes en suisse de certaine personne pour retenir ces émigrés clandestins au Maroc bientôt les bailleurs de ces sommes vont exiger des écoles, du boulot, des logements , des églises pour ces émigrés . Celui ou ceux qui profitent de cet argent doivent héberger ces émigrés dans leurs palais et villas le peuple marocain ne doit pas subir et les crimes de ces émigrés et les caprices du bwana
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28
20 - حسن السبت 30 دجنبر 2017 - 18:30
بل اغراق بعض المدن مثل ورزازات التي تم نقل الأفارقة الدين كانوا بقرب محطة ولاد زيان.مكاين لا مركز ايواء و لا شي فقط كلام فارغ.
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40
21 - مسارع السبت 30 دجنبر 2017 - 18:34
صافي ابحثوا عن الحلول للمهاجرين ونحن المغاربة الى الجحيم كيف يعقل ان يتم إواء الافارقة والمشردين المغاربة ينامون في الشوارع صافي زتي فيه وفتي الحدود يامخزن.
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51
22 - عبد الحميد السبت 30 دجنبر 2017 - 18:37
إيواء المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء ليس بالأمر العسير لأن لدينا من الأرض سِعة ومن وسائل الإحسان خيرًا وبركة ولكن...
إن الذي ينبغي التفكير فيه بجد هو ما بعد الإيواء... هو علاقة هؤلاء بعموم المواطنين لأنهم لن يقبعوا في مأواهم دون احتكاك يوميّ بأبناء البلد رجالا ونساءً، أطفالا وشبابًا وكهولاً...
هو ما الذي سيملأون به وقتهم السائب لأنهم غير مرتبطين فيه بأي التزام أو مسؤولية...
هو مدى تقبل رجل الشارع المغربي لوجودهم الذي لم يستشره بشأنه أحد...
هو في نهاية المطاف، مدى تقبلهم هم بالذات لهذا النوع من الحشد والتسييج اللذين يجعلانهم في وضعية أفظع تلك التي فروا منها هروبًا من أوطانهم...
فكروا في الأمر جيدًا وقلّبوه من مختلف جوانبه قبل الوقوع في أزمة نحن في غنى عنها بكل تأكيد... ... ...
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29
23 - Simmo السبت 30 دجنبر 2017 - 18:40
ولماذا لا تعتمد السلطات ايواء العديد من المغاربة الفقراء من دون سكن.أو فقط لاجل سياسة رابح رابح مع افريقيا.
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51
24 - nawaf السبت 30 دجنبر 2017 - 18:40
جمعوا المغاربة اللي مرمين في الحواري والشوارع ينامون تحت السقيع يفترشون التراب ويلتحفون السماء.لمادا هدا النفاق الاجتماعي هل الافارقة اغلى من المغاربة أم ان المدلة ضرورة مغربية يفرضها واقع الحال.
مادا فعل هؤلاء الاشقياء حتى تتكلف الدولة بتسخير امكانيات المغاربة وصرف اموالهم وعلى قضاء حائجهم
ادا الدولة تبحث عن حل فالحل ان ُيرحل هؤلاء الى اوطانهم وكفى من المزايدات العقيمة المغرب لا يقدر على ايتيعاب ابناءه فكف ان يجمع افريقيا بوطن المغاربة
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43
25 - بنت المملكة السبت 30 دجنبر 2017 - 18:47
اشكون يجمع دوك المتشردين الي كيموتو فشوارع بالبرد وجوع جبتولينة الأفارقة كيتعداو على ناس يتحرشو بنسا وانتم في قصوركم العاليا همكم جمع أكبر عدد من خنز دنيا آخرتها قبر والله أصبحت أتمنى الموت ملقيت باش نعالج الأب ديالي ولا مانصرف على ولادي ولا باش نخلص لكرا وكيتسالو علاش دعارة كتيرة والله اتمنى لموت قبل ان ابيع لحمي دعيو معنا ربي يدينا انا او ولدي او والدي عييت حسبي الله ونعمة الوكيل
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58
26 - Nourani السبت 30 دجنبر 2017 - 18:47
من اين تتوافد هاته الحشود من المهاجرين ؟؟؟؟؟؟؟
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34
27 - الرباطية السبت 30 دجنبر 2017 - 18:48
ما قدو فيل زادوه فيلة المشكل ليس في العنصرية ولكن في القدرة على استيعاب المزيد من المشردين في حاجة إلى القوت وإلى المأوى ياريت نقدو غير بالمغاربة نوفر لهم الشغل و الحياة الكريمة ولما يشيط الخير مرحبا بالافارقة
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36
28 - كاليفورنيا السبت 30 دجنبر 2017 - 18:49
الله يرحم الحسن الثاني ! ماكان حتى أفريقي يدور ...
ولا مثليين ولا ناس تموت من اجل رغيف اًو دقيق !
كنا نسمع عاد الاخبار من اثيوبيا اًو رواندا ...
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23
29 - علال السبت 30 دجنبر 2017 - 18:49
الأزمة تشتد . الحافظ الله مع هذ الأفارقة
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30
30 - ماريا السبت 30 دجنبر 2017 - 18:49
نحن لسنا عنصريون ولكن نعاني من هؤلاء الافارقة كثيرا كثيرا .في طنجة استحوذوا على مساكن لمغاربة مهاجرين.في فاس قتلوا صاحب متجر للذهب وسرقوا ذهبه في البيضاء أصبحت الساكنة تخاف على بناتها وأولادها نتيجة الفوضى التي يحدثونها........والقائمة كبيرة. لابد من تكاثف الجهود لحماية المواطنين من هؤلاء الذين يريدون فتنة البلد. هذا هو الارهاب الحقيقي. أصبحنا نخاف منهم لأنهم خلقوا لنا






الهرج و المرج
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44
31 - موحا السبت 30 دجنبر 2017 - 18:51
اشدانا لهاد القرع نمشطو ليه راسو. كنا هانيين. دابا هاحنا كانخلصو الأخطاء ديال سياستنا.
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38
32 - فلسطين السبت 30 دجنبر 2017 - 18:53
يجب أن تحترم الدولة كرامة هؤلاء الآجئين و أن يتقاسم المغاربة معهم قوتهم كما يفعل الغرب الأوربيين مع الآجئين المغاربة عندهم...هذا الكلام لن يعجب بعض العنصريين المغاربة...
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-48
33 - مول حوص السبت 30 دجنبر 2017 - 18:54
باسمي كسلاوي نيابة عّني وعن سلا والرباط لا نريدهم أرجوكم أبعدوهم عنا، لأنهم بكل بساطة لا خير يرجى منهم
فعلا لاينقصنا الان سوى هؤلاء ، فالمشردين بكل الطرقات والأزقة مع المشرملين
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36
34 - khalid nador السبت 30 دجنبر 2017 - 18:54
sont ils legaux ou illegaux ces milliers de migrants مئات المهاجرين الأفارقة??????sils sont illegaux faut les deporter vers leurs pays comme le font tout les pays ou la loi et lordre prevois.
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19
35 - مصطفى السبت 30 دجنبر 2017 - 18:55
سيئتي يوم تجد فيه المهاجرين جنوب جنوب يستهدفون المغاربة ويستنزفون الجيوب
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35
36 - 3arafa السبت 30 دجنبر 2017 - 18:59
ومن سيؤي أبناء الوطن المشردين ....من الاولى بالعناية سكان جبال الأطلس ام المهاجرين ....تلميع صورة المغرب لا يجب أن يتم على حساب أبناء الوطن....قسما سنجد مشاكل جمة مع هذا التسامح .
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23
37 - خليل السبت 30 دجنبر 2017 - 19:01
في هده الضروف علي الدولة ان تتخد القرار اي مهاجر غير شرعي يتم ترحيله الي بلده نحن لسنا افضل من اسرائيل التي اعطت المهاجرين الطالبين اللجوئ مهلة للخروج من البلاد ااو السجن كيف يمكن للدولة تسويت مشاكل مهاجرين غير شرعين ولا يحترمون لا الشعب ولا السلطات وبدون هوية وبدون مردودية علي الوطن كيف يمكن ان تسوى وضعيتهم والمغاربة يعانون من مشاكل كتيرة لم تسوي لهم واقول لكم بان هدوا اامهاجرين ييخلقون مشاكل كتيرة لبلاد والطريقة المتواجدين بها في جميع المدن يكونون جماعات وهده الجمعات ستجد معهم السلطة مشاكل وفي اليوم الدي تةيد الدولة اتخاد القرار نحوهم ستجد معهم مشكلة
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21
38 - مغربية السبت 30 دجنبر 2017 - 19:02
هدا ليس حلا ورجعوا بنادم لبلادهم و ريحونا منهم و من مشاكلهم راهم ما عندهومش درة ديال التحضر و لا يعرفون معنى العيش بمجتمع و احترام القوانين و الاندماج "من الادغال الى المغرب"تصورا ادن الباقي
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19
39 - مكلخ مزيان السبت 30 دجنبر 2017 - 19:03
عجيبة هذا الكلام " أكدت الحكومة أن "المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي؛ لأن المملكة مضيافة ومستوعبة". طيب ! إذا كانت هذه وجهة نظر الحكومة فالشعب له حل بسيط وسهل جدا. فعوضا عن البحث عن حلول وأماكن لإيواء هذه الكائنات، فمن الأفضل إعادتهم إلى الأدغال التي أتوا منها حيث وطنهم الأصلي .
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20
40 - محمد المغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 19:03
ايها الوزير الاسباب واضحۃ لابد من تنميۃ حقيقيۃ وخلق فرص الشغل للشباب المغربي لان اسباب المشاكل مع بعض الافارقۃ هو الصراع علی احتلال الملك العمومی .الحكومۃ عليها الانكباب علی المشاريع الاقتصاديۃ وتوفير اسباب النجاح .عليها ان تشتغل بالاقتصاد والتجارۃ والصناعۃ .وان تتكلم في السياسۃ بنسبۃ 2% انذاك سيزول الصراع بين شبابنا والمهاجرين
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13
41 - متولي لزعر السبت 30 دجنبر 2017 - 19:05
تكافينا مع شعبنا لي مهمش والبطالة والفقر المدقع؟ ؟؟؟؟؟؟لك الله يا وطني
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21
42 - ساكنة شارع كفاح السبت 30 دجنبر 2017 - 19:05
مشددا على أن ذلك "جزء من التوجه العام للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس الذي قدم معطيات دقيقة حول الهجرة مع الدعوة إلى سياسة متكاملة في هذا المجال".الغابة هي متنفس الوحيد لسكان قامرة ومعبر إلى حي أكدال.تمر منه عديد من نساء في صباح باكر .المرجو أن يحترمو قوانين البلاد وإلا مسيرهم الطرد.إتحادالإفريقي جاب لينا غير مشاكل.
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19
43 - Mourad ch السبت 30 دجنبر 2017 - 19:08
نتمنى الترحيل وبحت عن حلول بديلة في القريب العاجل لان المواطنين اصبحو غير قدير على التحرك والتجول في الدار البيضاء وخاصة محطة الطرقية أولاد زيان ومحيطها والأماكن المجاور لها وبصفة عامة تراب مقاطعة الفداء التي تعرف أكبر انتشار واحتلال من طرف الأفارقة
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18
44 - Youssef USA السبت 30 دجنبر 2017 - 19:09
If the kingdom does not have the resource to take care of these African people they should send them back where they come from. The kingdom is going to pay a big price in the near future. The world is changing and very fast
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9
45 - افران الاطلس المتوسط السبت 30 دجنبر 2017 - 19:11
المغرب يبحث عن أماكن إنسانية تضمن شروط الكرامة للمهاجرين . أماكن إنسانية هي الرجوع الى بلدانهم هو أفضل حل . لا تفرقهم على المدن المربية هذ غلط كبير. ابعثوهم الى بلدانهم او ابنوا لهم بنيان قرب الناظور لأن رغبتهم هو العبور إلى أوروبا
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14
46 - karim السبت 30 دجنبر 2017 - 19:11
Quand ces ONG, qui les défends et qui singe ceux des payés européens, je rappelle que le PIB du Maroc est 100 milliard d’euros et la ceux de la France est de 2200 Milliards euros,
Donc la richesse annuelle de la France est 22 fois celle du Maroc.
Donc le Maroc est un payé pauvre et il n’a tout simplement pas les moyens d’accueillir les immigrés.
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12
47 - karim from new zealand السبت 30 دجنبر 2017 - 19:16
هاد شي كامل تخربيق..الدولة البيبان دياولها منرعين...شي وحدين كيجيبو ليا الاسهال مني كيقولوا راه المغاربة حتى هوما في اوروبا بلا اوراق.. واش ا عباد الله المغرب هو اوروبا او امريكا ؟؟؟ واش عمركم سمعتو ناس ماتو في الصف على قفة الدقيق في فرنسا او السويد ؟؟ واش في الدنمارك شفتو شي واحد تخرج و لا خراز او كيبع البصلة ؟؟ واش في امريكا كاينين خدام الدولة ؟؟ هؤلاء الافارقة ما معاهم لا حقوق الانسان لا حيوان، ذخلت بطريقة قانونية مرحبا..ذاخل دير ليا ذبانة في راسي و انا ما تكافيت تا مع الحريرة ل عندي.. رجع الزبل لمليه...امشيو لبللدهم اضاربو مع لجوعهم و فقرهم.. اوروبا تاهي بغض المرات مسمقلة..غادي تبقى تبعى هادوك الجمعيات تا غا دي تغرق بالمهاجرين.. ما نا فعين بوالو..و ابقو تابعين حقوق حقوق..النظام و القانون هو لخاصو يكون..ما شي التخربيق..بنادم داخل ما تعفرفو مريض..مجرم قتال..او مخبر...
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21
48 - سعيد السبت 30 دجنبر 2017 - 19:21
المغرب إمكانياته محدودة ولنا من المشاكل ما يكفينا وشبابنا معطلين ولا يمكننا أن نلعب بوابة المحاصرة لأوروبا فهبة الدولة وهي أن تفرض على أوروبا دخول المغاربة بلا تأشيرة ويساعدوننا في إيواء الأفارقة بطريقة مقننة وأما أن نأويئهم وكفا فهذا خطر على بلدنا ووجب ترحيلهم بالقوة والصرامة لأن اليد قصيرة والعين بصيرة
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13
49 - وطني متشدد السبت 30 دجنبر 2017 - 19:31
ينبغي أن تقتنع حكومتنا الموقرة أن الغزاة القادمين من أدغال إفريقيا غير مرحب بهم على أرضنا وأن أسهل الحلول هي إعادتهم إلى بلدانهم وإلا فإن سيناريو محطة أولاد زيان بالدار البيضاء وحي بوخالف في طنجة ومحطة القامرة بالرباط سيتكرر ويتكرر أينما حلوا ورحلوا.
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10
50 - TAGADAT السبت 30 دجنبر 2017 - 19:31
Normalement comme dans les pays democratique,il faut d abord demonder l opinion de pp marocain dans ce sujet tres important et ces effets danjereuse soit sur la satabilete" de notre pays,soit les problemes socieux,culturele,relegieuses,hetnique,hetiques,econnomiques,ect....mais malheuresement nous vivons toujoure dans un pays de ta3limates sans calculer la gravetie de cette demarche qui doit etre tt de suite arreter avant qu il ne soit pas trop-tard ni droit de l homme walahome yohzanoune et n a rien avec le racisme que ce mot est une arme et une manouvre etuliser par ces africans pour asfecsier la victime et d arriver a lr pute,baraka on a marre,notre pays et notre pp d abord.publier svp
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7
51 - بنت البلاد السبت 30 دجنبر 2017 - 19:34
انا لست ضد الأجانب لكن كان أولى للمغرب ان يدرس عواقب هذا القرار الا مسؤول قبل ان نصل الى ما لا يحمد عقباه
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13
52 - rachid السبت 30 دجنبر 2017 - 19:41
لماذا لايتم إيواء هؤلاء الأفارقة في بلدانهم الأصلية؟ لماذا لم تتم مساعدتهم من طرف الحكومات في بلدانهم؟ لماذا هم أنفسهم لم يدافعوا عن حقهم في الحياة داخل أوطانهم؟ أسئلة كثيرة لم أجد لها اي أجوبة.
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18
53 - لوسيور السبت 30 دجنبر 2017 - 19:58
لقد اصبح المغربي من الدرجة 2 واصبح الافريقي من الدرجة 1 حق التطبيب حق الاقامة حق البيع والشراء والسطو على الملك العمومي سطو على منازل المهاجرين بالشمال والاستيلاء عليها قسرا حق التطبيب
بقي لهم حق واحد هو ان يهجموا على حمامات النساء زرافى وعلى المنازل ونكاح المغربيات وارغام المارة على تقديم اثاوات
سيثور المغاربة في وجه الافارقة وسيشكلون يدا واحدة تطهر المغرب تطهيرا شاملا..ان عوامل الثورة تختمر ببطء كالبركان
جرادة وتننغير والفقراء في كل مكان ..والفلكلور السياسي يتباهون بكرم الضيافة ومغربيات استشهدن من اجل قفة مساعدات..
قالها بوتفليقة انا تفرق الشقق...
تداركوا الامر قبل ان تمزقوا
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15
54 - ارصاد السبت 30 دجنبر 2017 - 20:05
الاتفاقية بين دول اروبية والمغرب انتهت الی منح المغرب هبات مالية مقابل اواء مهاجرين من دول افريقيا لم يسمح المغرب لهذه الدول ببناء ملاجء للافارقة علی ارضه ولكنه اخذ اموال مقابل الاواء لهذا من حق المهاجرين الافارقة المطالبة بحقوقهم كما هو من حق المواطنون ان تكون لهم الاولوية في الاواء والشغل وجميع ما يتعلق بالكرامة
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5
55 - تنغيري السبت 30 دجنبر 2017 - 20:05
" في المقابل، أكدت الحكومة أن "المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي؛ لأن المملكة مضيافة ومستوعبة"، وأوردت أن "الأحداث الأخيرة تطرح تحديات قيمية؛ لأن ما حصل يفرض الرفع من هذه السياسية واستيعاب هذه المعطيات، من خلال ترسيخ القيم ونبذ العنف والتمييز".ههههه لم يستضف المغرب سكانه و شعبه الاصلي فما بالك بالمهاجرين،قبح الله سعي الظولة و الحكومة،الحاصول لي جابهوم او عطاهوم الجنسية اتكفل بيهوم ويديهوم لعندوا.ماشي تصيفطوهوم ل ورزازات و تنغير.ولكن هاد الناس ديال الجنوب الشرقي طلعوا رجال،استقبلوهوم ثلاتة ايام او جالوا للسلطات الكيران لي جابوهوم ايردوهوم،م تبغيتوش غادي نديروهوم ليكوم فمياكي.
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10
56 - بودواهي السبت 30 دجنبر 2017 - 20:06
أن سياسة الدولة المغربية اتجاه المهاجرين خاطئة تماما حيث أرادت فقط من دلك أن تسلط عليها الأضواء من قبل الصحافة الدولية و المنظمات الحقوقية الدولية وتعتبره بلدا مضيافا و ووو دون أن تكون لديه الإمكانيات و الوسائل لاحتواءهم و القدرة على استيعابهم و هو البلد الدي يعيش أهله بالملايين و معطليه بمئات الآلاف في الفقر و البؤس و الحرمان و البطالة و التشرد ... و يهاجر شبابه بعشرات الآلاف إلى الضفة الأخرى عبر قوارب الموت في الهجرة السرية ....!!!!
أنها مفارقة عجيبة لمسؤولي هدا البلد ....
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12
57 - bonjour السبت 30 دجنبر 2017 - 20:19
لعقوبة غادية وكتشيان يا حفيظ ياستار تخرجنا بلا عيب من هاذ الدار
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6
58 - brahim السبت 30 دجنبر 2017 - 20:22
بغينا و لا كرهنا راه الأصل هو الأصل و لا يُعلى عليه. القارة الإفريقية كلها في الاصل إفريقية أي للأفارقة . أما العرب و الأمازيغ و اليهود المغاربة راهم كلهم وافدين على هاذ القارة . لهذا يجب أن نتحمل و نحترم إخوتنا الأفارقة أبى من أبى و كره من يكره راه هذه الحقيقة . الأفارقة هم السكان الأصليون لهذه القارة. الأكثر من هذا بيني و بينكم راه فالأصل خلقنا الله باش نعيشو كاملين فوق هاد الأرض بدون حدود راه نحن من يخلق الحدود لهذا لطفا بدون تمييز بدون عنصرية راه البلاد الكبيرة و الحضارية هي البلاد المنفتحة على الجميع بدون تمييز و العكس بالعكس
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-11
59 - فرنسي مغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 20:24
جب على الحكومة منح أي مهاجر إفريقي أوراق الإقامة لكي يتمكن من العيش بكرامة ، المغرب ليس مثل أوروبا حيث المهاجر الير شرعي يجد عملا بكل سهولة ويمكن أن يعيش بكرامة ؛ لذا أتمنى أن تمنح لهم بطاقة الإقامة من المرة الأولى لمدة 5 سنوات وبدون شروط أو تعقيد
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-9
60 - Ahmed السبت 30 دجنبر 2017 - 20:25
Les Marocains meurent de froid dans les montagnes et dans les bidonvilles et méme dans les rues et l'état Makhzenien pensent a reloger les africains c'est quoi cette logique de la dictature Makhzenienne , j'espère que les associations des droits de l'homme déposent une plainte contre le Makhzen qui dilapident l'argent publique en afrique et dans les satellites et laisse le peuple crever de mis!ère
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4
61 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 20:29
الى صاحبة تعليق رقم 25 لا تتمني الموت بسبب قلة اليد اجعلي تقتك في الله ان بعد العسر يسرا.
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4
62 - بلقاسم السبت 30 دجنبر 2017 - 20:29
لقد إستعمرونا هؤلاء الأفارقة يكفيكم يا عباد الله أنهم يقطعون الطرق ويغتصبون ويهجمون على المنازل لقد قطعوا أيدي المغاربة بالسيوف أضف إلى هذا رشق الامن بالحجارة وووو....ماذا تنتظرون يا مغاربة ؟ أن يخرجونكم من دياركم . والسؤال هو لماذا لا يفعلون هذه الاشياء في أوروبا. حذاري حذاري حذاري من هذه السياسية المجهول مصيرها
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8
63 - عبدالسلام السبت 30 دجنبر 2017 - 20:30
يجب.ارجاعهم.الى.بلدانهم.الصلية.ولو.انهم.
يرد.ان.تكون.بلادنا.بلاد.العبور.
ام.اراد.انيدهب.الى.اربا.ياخد.الطيارة.من.بلادو.
مشي.اجي.المغرب.نوكله.ونشربه.ونسكنوه.
ونداويوه.ونكسيوه.ونعطوه.باش.اركب.
ولحماق.هدا.لاخير.فيهم
ان.المغاربة.افقرمنهم
وااكن.نخوا.عليهم.
ليعرفون.شيء.يتكلمون.بصون.علي.فب.شواريع.
لسنا.عنصرين.ولاكن.ميصلحوششش.لنا.
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8
64 - جليل نور السبت 30 دجنبر 2017 - 20:36
حذاري من سياسة النعامة، سواء تقاضت الدولة مقابلا لإيواء المهاجرين الأفارقة و صدهم عن الإنتقال إلى الضفة الأخرى، أو تغلب الجانب الإنساني الذي تجلى مؤخرا في تسوية و ضعية الإقامة لعدد كبير منهم - وهو عمل جد محمود - يجب عدم ترك الأزمة تتفاقم و إيجاد حل مدروس قبل فوات الأوان بحيث نجد أنفسنا أمام مشاكل معقدة إجتماعية و عنصرية نحن في غنى عنها..كل هذا مع عدم نسيان أن الأفارقة إخوة لنا و محتاجون لدعمنا في محنتهم الحالية..هم ليسوا لا ملائكة و لا شياطين بل أناس عاديون بما لهم و ما عليهم دفتعهم قساوة الظروف في بلدانهم إلى تركها و ترك أسرهم و التشرد في أرض الله الواسعة وراء أمل ما..يجب أن نكون حذرين حتى لا يتكرر ما حدث مع إخوتنا اللاجئين السوريين على الحدود مع الجزائر..بإختصار واجب التضامن الإنساني ثابت و مأساة ضيوفنا - رغما عنا - الأفارقة ممكن أن تصيب سكان أي بلد مستقبلا ليبدأوا بدورهم هجرة في الإتجاه المعاكس..ربما نحو الجنوب! ça n'arrive pas qu'aux autres
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4
65 - مغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 20:39
هههه لقد اصبحتم نكتة يتدوالهما الجميع , نكتة لان المغرب بلد فقير و متخلف ...الالاف مشردون و الملايين تحت عتبة الفقر و هناك من مازالو يعيشون في الكهوف و شعب يموت من اجل كيس من الدقيق و يموت تحت الارض ...لاكن بدل ان يهتم بهم من صوت عليه الشعب , اصبحو يهتمون باشخاص دخلو المغرب بطريقة سرية و خالفو القانون ...اي يهتمون بالمجرمين اكتر من الشعب الدي صوت عليهم ...فقط لكي يكتب عنا الجرائد و ترضى عنا اوروبا و يجملو صورة المغرب ...لاكن لا يعلمون ان اغراق المغرب يالمهاجرين لن يزيد الوضع الا احتقانا و المغرب اكتر تخلفا ...فالارقام و مراتب المغرب بين دول العالم في جميع المجالات لا يمكن تغييرها باغراق المغرب بالمهاجرين و الجميع يعرف مرتبة المغرب .... دولة متخلفة !!!!

انشري يا هيسبريس
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6
66 - عابر سبيل السبت 30 دجنبر 2017 - 21:05
من شر البلية مايضحك، ماقدو فيل زادوه فيلة، قريب اصادقو هذه الحكومة على شي قانون فهد البلاد لي ما سكن معاه شي إفريقي فالدار اخلص الضريبة باش ابقاو ديما هما رابح رابح
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