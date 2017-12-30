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كُتّاب وآراء
السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط
أيام قليلة على أحداث "أولاد زيان" التي أدت إلى نشوب مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشباب مغاربة في مدينة الدار البيضاء، علمت هسبريس أن مواجهات جديدة اندلعت بين سلطات الرباط وعشرات الأفارقة المتواجدين بالقرب من المحطة الطرقية "القامرة".
وأقدمت السلطات الأمنية ليلة الجمعة، حسب ما أكدته مصادر خاصة، على إنزال أمني مكثف قصد ترحيل مئات الأفارقة الذين حولوا "غابة القامرة" منذ شهور إلى مخيم خاص بهم، ولكن المحاولة باءت بالفشل، بعد عملية الكر والفر ومحاولة رشق القوات العمومية بالحجارة.
وقال فرانك إياكا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب، إن الأخيرة شرعت في التنسيق مع سلطات الرباط قصد إيجاد حلول للمهاجرين المتواجدين بالفضاء الرياضي للقامرة، ولفت إلى أن هناك برنامجاً سيتم تنفيذه في غضون الأيام المقبلة يتوخى إيواء المهاجرين الأفارقة في أحد المراكز نواحي الرباط، خصوصا مع موجة البرد.
وأضاف إياكا في تصريح لهسبريس: "نحن نتفاوض مع سلطات الرباط لكي تمنحنا أماكن إنسانية تضمن شروط الكرامة للمهاجرين في فاس والرباط والدار البيضاء"، بينما أشار علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى وجود تنسيق مع السلطات لإحصاء الأفارقة المقيمين في "غابة القامرة"، والبحث عن حلول مع والي جهة الرباط.
ومن بين الحلول المطروحة، يقول القيادي النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، تخصيص مركز على مستوى العاصمة لتجميع هؤلاء المهاجرين الأفارقة وتحديد أوقات دخولهم وخروجهم.
وكانت أحداث "أولاد زيان" أعادت سؤال العنصرية تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الواجهة، كما أثارت من جديد إشكالية اندماج هؤلاء في المجتمع المغربي، بعد اعتماد المملكة منذ سنوات لسياسة جديدة للهجرة واللجوء.
في المقابل، أكدت الحكومة أن "المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي؛ لأن المملكة مضيافة ومستوعبة"، وأوردت أن "الأحداث الأخيرة تطرح تحديات قيمية؛ لأن ما حصل يفرض الرفع من هذه السياسية واستيعاب هذه المعطيات، من خلال ترسيخ القيم ونبذ العنف والتمييز".
وأبرز مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق، أن "السلطات المختصة تابعت الموضوع، والموقف هو العمل على عدم تكرار هذا الأمر ومعالجة الأسباب التي أدت إليه"، مشددا على أن ذلك "جزء من التوجه العام للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس الذي قدم معطيات دقيقة حول الهجرة مع الدعوة إلى سياسة متكاملة في هذا المجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
إيوى دابا سكنوهم وخدموهم وزوجوهم زائد الطبيب فابور والكنيسة و...،
خطوة تابعة خطوة غير بلاتي عليكم.
ولاد لبلاد لي ضايعين عطيوهم سيلسيون والقرقوبي،
مرحبا بكم في امبراطورية علي بابا والأربعون....
نصيحة هاديك 2 دريال لي عطاوكم خليوها ف سويسرا تنفع تنفع شي نهار
Je rappelle qu’au Maroc il y’a plein de bidonville, avec des conditions de vie exécrable, ils faut d’abord s’occuper de ces gens des bidonvilles qui sont étals dans toute les grandes villes au Maroc.
Si le Maroc se laisse faire, et bien, la carte sociologique du Maroc va changer, des millions d’africain vont s’installer au Maroc, et les rabes et Amazigh seront minoritaire.
Il est inadmissible que le peuple ne soit pas consulté sur la politique d’immigration et de l’adhésion à la CDAO qui exigent la libre circulation des personnes, il doit y’avoir un référendum.
النتيجة واحدة في الأخير وهي سمعة المغرب ستتضرر سواء فتح الحدود او اغلقها.
الحل في نظري تحميل الجزائر المسؤولية بما في ذلك وصع نظام الحصص
إن الذي ينبغي التفكير فيه بجد هو ما بعد الإيواء... هو علاقة هؤلاء بعموم المواطنين لأنهم لن يقبعوا في مأواهم دون احتكاك يوميّ بأبناء البلد رجالا ونساءً، أطفالا وشبابًا وكهولاً...
هو ما الذي سيملأون به وقتهم السائب لأنهم غير مرتبطين فيه بأي التزام أو مسؤولية...
هو مدى تقبل رجل الشارع المغربي لوجودهم الذي لم يستشره بشأنه أحد...
هو في نهاية المطاف، مدى تقبلهم هم بالذات لهذا النوع من الحشد والتسييج اللذين يجعلانهم في وضعية أفظع تلك التي فروا منها هروبًا من أوطانهم...
فكروا في الأمر جيدًا وقلّبوه من مختلف جوانبه قبل الوقوع في أزمة نحن في غنى عنها بكل تأكيد... ... ...
مادا فعل هؤلاء الاشقياء حتى تتكلف الدولة بتسخير امكانيات المغاربة وصرف اموالهم وعلى قضاء حائجهم
ادا الدولة تبحث عن حل فالحل ان ُيرحل هؤلاء الى اوطانهم وكفى من المزايدات العقيمة المغرب لا يقدر على ايتيعاب ابناءه فكف ان يجمع افريقيا بوطن المغاربة
ولا مثليين ولا ناس تموت من اجل رغيف اًو دقيق !
كنا نسمع عاد الاخبار من اثيوبيا اًو رواندا ...
الهرج و المرج
فعلا لاينقصنا الان سوى هؤلاء ، فالمشردين بكل الطرقات والأزقة مع المشرملين
Donc la richesse annuelle de la France est 22 fois celle du Maroc.
Donc le Maroc est un payé pauvre et il n’a tout simplement pas les moyens d’accueillir les immigrés.
بقي لهم حق واحد هو ان يهجموا على حمامات النساء زرافى وعلى المنازل ونكاح المغربيات وارغام المارة على تقديم اثاوات
سيثور المغاربة في وجه الافارقة وسيشكلون يدا واحدة تطهر المغرب تطهيرا شاملا..ان عوامل الثورة تختمر ببطء كالبركان
جرادة وتننغير والفقراء في كل مكان ..والفلكلور السياسي يتباهون بكرم الضيافة ومغربيات استشهدن من اجل قفة مساعدات..
قالها بوتفليقة انا تفرق الشقق...
تداركوا الامر قبل ان تمزقوا
أنها مفارقة عجيبة لمسؤولي هدا البلد ....
يرد.ان.تكون.بلادنا.بلاد.العبور.
ام.اراد.انيدهب.الى.اربا.ياخد.الطيارة.من.بلادو.
مشي.اجي.المغرب.نوكله.ونشربه.ونسكنوه.
ونداويوه.ونكسيوه.ونعطوه.باش.اركب.
ولحماق.هدا.لاخير.فيهم
ان.المغاربة.افقرمنهم
وااكن.نخوا.عليهم.
ليعرفون.شيء.يتكلمون.بصون.علي.فب.شواريع.
لسنا.عنصرين.ولاكن.ميصلحوششش.لنا.
انشري يا هيسبريس