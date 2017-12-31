قدّاس المسيحيين بالسجون يعزز قيم التسامح الديني بالمملكة

هسبريس - طارق بنهدا

كان لافتا احتضان السجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء، بحر هذا الأسبوع، لقداس ديني لفائدة النزيلات الأجنبيات بالمؤسسة، في خطوة إيجابية تظهر مدى حرص المؤسسات الرسمية على بث روح التسامح الديني الذي تلتزم به المملكة تجاه معتنقي الديانات السماوية.

فوسط أجواء احتفالية، وبحضور لفتنسون لاندل، المسؤول عن الكنيسة الكاثوليكية بالرباط، خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم 25 دجنبر الجاري، احتفالا خاصا تخللته وجبة خاصة بنزلاء المؤسسات السجنية الأجانب من أتباع الديانة المسيحية، وذلك احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وسمحت المؤسسة السجنية المغربية، في مبادرة إيجابية، للسجينات والسجناء المسيحيين بتلقي الطرود من عائلاتهم ومن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة.

وحسب المندوبية ذاتها فإن عدد النزلاء الأجانب بالمؤسسات السجنية المغربية يبلغ 1025 نزيلة ونزيلا، عدد كبير منهم من أتباع الديانة المسيحية، ويستفيدون طيلة السنة من زيارات من طرف المسؤولين بالكنائس المعتمدة بالمغرب، وكذا من طرف ممثلي الهيئات الدبلوماسية، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للسجون.

وفي تعليق على هذه المبادرة، قال منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، إنها منسجمة ومتصالحة مع قيم التسامح التي تميز التداول المغربي بشكل عام منذ قرون مضت؛ على أنها قيم "رسخت ممارسات متجذرة عند أغلب المغاربة، ولو أنها تعرضت للتشوه والتحريف خلال العقدين الأخيرين على الخصوص"، وفق تعبيره.

ويوضح رئيس مركز "المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث"، في تصريح لهسبريس، أن هذا التحريف جاء بمقتضى ما وصفه بـ"ضرائب رياح أنماط غريبة من التديّن هبّت على الساحة المغربية، وتسببت لنا في مشاكل مع الدين والدنيا على حد سواء، مع أنفسنا ومع الغير".

ويورد الباحث المغربي أن هذه الخطوة تسلط الضوء على المرجعية الدينية لسجناء غير مسلمين في السجون المغربية، وزاد: "وبمقتضى الوعظ والتوجيه الديني الذي يطال أغلب المعتقلين المغاربة، وهم مسلمون، فقد أحسنت مديرية السجون صنعاً أن رخصت لرجل دين مسيحي لكي يتحمل مسؤوليته الروحية مع أتباع الدين الذين يمثله، وذلك في سياق مؤسساتي وقانوني وإنساني على حد سواء".