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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد

الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد

الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد
أيوب صدور
السبت 30 دجنبر 2017 - 23:00

فتح قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني باب الترشح لمباراة التوظيف بالعقدة بمهن التدريس في وجه عموم المرشحين دون شرط أو قيد، بمن فيهم الذين تجاوزوا سن 45 سنة.

القرار الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يمنح ترخيصا استثنائيا للمرشحين لاجتياز مباريات التشغيل بموجب العقود المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2018 -2019 من خلال إعفائهم من شرط السن.

وبموجب هذا القرار، سيكون باب الترشيح لهذه المباريات مفتوحا أمام الراغبين في التوظيف بموجب عقود، وضمنهم من تجاوزوا عتبة الـ45 سنة.

خالد اليسيني، أحد المعنيين بهذا القرار، وصف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الخطوة بـ"الإيجابية"، مضيفا أنها ستفتح فرص العمل للمتبارين وحملة الشواهد، وستخرجهم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة نتيجة البطالة.

ويرى خالد أن هذه الشريحة، التي درست سلك الإجازة في 4 سنوات، تتمع بمؤهلات ومقومات علمية تجعلها قادرة على تجويد خدمات القطاع التربوي، إلى جانب إتقانها اللغة الفرنسية، وهي المسألة التي ستسهل مهام الناجحين فيهم بالسلك الابتدائ، يضيف خالد.

من جانبه، يعتبر كمال ديان، وهو أستاذ، أن الممارسة المهنية المرتبطة بالتربية والتكوين أساسها التكوين والكفاءة والكفايات التي يمكن للممارس أن يكتسبها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن عامل السن ليس بالضرورة محددا لجودة الأداء المهني.

وأضاف ديان، في تصريح لهسبريس، أن الأولوية يجب أن تكون للكفاءة المهنية المرتبطة بالمستوى المعرفي والتجارب المتراكمة بغض النظر عن السن، واصفا القرار بـ"الارتجالي والاعتباطي".

وبالرغم من كون الحكومة تبرر قرار التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم بالتحكم في أزمة صناديق التقاعد لجعل القطاعات الاجتماعية تدر أرباحا، يقول ديان، فهو يؤكد أن التعليم لم يعد مجانيا، وأنه أضحى يخضع لمنطق العرض والطلب.

وأضاف أن الحكومة تريد تسويق فكرة عن وفرة فرص التشغيل بمنطق "سوق النخاسة"، واصفا المتعاقدين بـ"أجراء سلبت منهم مجموعة من الامتيازات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Wislani السبت 30 دجنبر 2017 - 23:11
هل المتبارون لهم اجازة في المسالك التربوية..اي كل تخصص له علاقة بالتربية العامة ...ام جميع التخصصات للاجازات ستجعل من التعليم حقل تجارب..
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21
2 - مول البابوش السبت 30 دجنبر 2017 - 23:12
التعليم في المغرب بحال شي فار تجارب
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47
3 - عادل السبت 30 دجنبر 2017 - 23:19
الديباناج قضي و سلك حسن من بلاش،أو شحال خاصهم شي 50 واحد.
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20
4 - pv 20 juillet السبت 30 دجنبر 2017 - 23:23
لو كان الاستبداد رجلاً، وأراد أن ينتسب، لقال: أنا الشرّ، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وابنتي البطالة، ووطني الخراب، وعشيرتي الجهالة.
صعب الألم.. أن ترسم الضحكة على شفاهك وداخلك ينتحب
أن تجامل من حولك بالفرح والحزن يبني حضارةً في صدرك
أصعب الألم.. أن تثق بالحب في زمن الغدر
وتثق بالحياة في زمن الشقاء
وتثق بالصوت في زمن الصمت والجريمة.
قال أبو ذر لمعاوية بن ابي سفيان حين رآه يبني قصراً باذجاً: إذا كان هذا من مالك فهو الإسراف وإن كان من مال الأمة فهي الخيانة. الخيانة كالهواء تدلف إلى منازلنا بمجرد فتح الباب. ما أبشع أن تخون صديقا، ولكن الأبشع أن تجد الخيانة سهلة. النقد ليس خيانة.. الخيانة أن تزيّن القبح، وتصفق للأخطاء، وتتعامل مع وطنك كأنه (راتب آخر الشهر).
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40
5 - Abou majd السبت 30 دجنبر 2017 - 23:30
الامر واضح وضوح الشمس في كبد السماء الحكومة ومن فوقها ليس لهم هم تعليم ابناء هذه الامة وانما التمويه فقط وجود اشخاص واطفال في مكان ما وكفى ونفس الشي في القطاع الصحي طالب طب يلبس بدلة بيضاء وها هو الطبيب لخدمة المواطن المريض ليزداد مرضا والجاهل يزداد جهلا والبلاد تزداد تخلفا ملء الخصاص كيف ما اتفق لا تكوين لا مسؤولية لا خبرة لا استقرار نفسي واجتماعي لا عائد اقتصادي هل لا يعلمون ما يفعلون الله اعلم كيف يستطيعون ان يقرروا ويصرحون بما قرروا امام الملا والعالم كله يعلم أن اضرار ما فعلوا على امتهم
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23
6 - حقن عند الله سبحانه السبت 30 دجنبر 2017 - 23:33
بعد خوصصة تعليم ولمستشفيات حكومتن لموقره تعطف على بعض لخرجين بالعمل بعقده مؤقته ام تبيعاتهم واتباعهم ضمنو وظائف وتنقلات ولنغماس في مشاريع وصفقات مربحه تخول لهم دخول عالم الثراء رغم بعضهم نال شواهد ماستر وذكتورا مزوره ومنهم من تابع دراسته بتركيه حضه ينتمي لحزب لاعداله لاتنميه وله الحظ يجد من يغمض عينيه ويدافع عليه بالادارات ولمحاكم ولبرلمان
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10
7 - السبعين السبت 30 دجنبر 2017 - 23:36
الحكومة بغات تخدم الشباب لقات هي السطولة لاقراية لا ديبلوم.لي خالقين في السبعينات قراو وخا الظروف الصعبة
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4
8 - السبيحي الحسن السبت 30 دجنبر 2017 - 23:38
التدريس اصبح زريبة و حقل تجارب و فوضى لا اقل و لا اكثر - التعليم يلزمه اكثر العقلانية و ليس السيبة...كيف؟ ايا كان يأتي و يدرس ليس فقط في الاسلاك الابتدائية بل في الاعدادي و الثانوي و التعليم العالي...كل من هب و دب يدرس و هذا خطأ كبير يرتكب في حق الوطن...علاش؟ ألا يوجد حل آخر؟ لم لا يوظفون في اسلاك الامن و النقل و التجارة وووو - فقط التعليم؟ علاش؟ هل التعليم صار يلجه ايا كان...ما هو هدف الدولة؟ امتصاص البطالة؟ ليسا حلا اذن...
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15
9 - driss canada السبت 30 دجنبر 2017 - 23:38
الدولة ولله العظيم وبالثلاث لاتستجيب لمطالب الشعب الا حين ترى حشود بشرية كبيرة في الشوارع تحتج ضدها. فحينها تنهار وتتنازل عن غطرستها وكبريائها وتجلس على طاولة وهي متواضعة للحوار والتفاهم ويمكن حينها أن تعطي وتلبي جميع مطالب الشعب.
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15
10 - Khalid bg السبت 30 دجنبر 2017 - 23:53
الحكومة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد إطلاعها على طلبات الترشيح لمباراة التوظيف بالتعاقد التي تعد قليلة بالنظر الى عدد المناصب المتبارى عنها. و من جهة أخرى فالذين تجاوزوا سن 45 أفضل بكثير للحكومة من غيرهم لأن سنوات التي سيقضونها في العمل لن تكلف الدولة معاشات كبيرة
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18
11 - Point de vue السبت 30 دجنبر 2017 - 23:53
Il faut aussi annuler le condition de l'age dans tous les secteurs meme la justice pour etre juge,
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12
12 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 23:58
مبادرة حسنة لحل مشكل النقص في التعليم يبقى من الضروري خلق آليات تتبع وتوجيه
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-4
13 - ملاحظ السبت 30 دجنبر 2017 - 23:59
السلام عليكم.حقيقة اجدي نفسي اعبر عن واقع مرير يعيشه التعليم بسب القرارات الارتجالية التي بتخذها مسؤولي هذا القطاع والذي يعبر عن تناقض الافكار لديهم.مثلا.يعتبر مسؤولي الوزارة ان التعليم الخصوصي شريك استراتيجي للتعليم العمومي، لكن توظيف مبارة التوظيف بالعقود في التعليم في هذه الفترة من السنة يشكل ضربة قوية للقطاع، ويعبر عن لامبالاة المسؤولين اتجاه هذا القطاع علما ان الوزارة الوصية تأكد وتجبر كل أستاذ في التعليم الخصوصي أن يتمم الموسم الدراسي حتى 30 بونيو؟؟؟؟!!! غريب امرك يا بلدي.في حالة مثلا نجح بعض الاساتذة الذين يعملون في القطاع الخاص في هذه المباراة.من سيتحمل مسؤولية التلاميذ الذين يدرسهم هؤلاء.الوزاة أم الاساتذة أم المؤسسة .أنا طبعا أحمل المسؤولية للوزارة.لأنه بعدما سوف ينجح هؤلاء سوف ترسل المديريات الاقليمية لجن التفتيش وستحمل المسؤولية للمرسسات؟؟؟؟[email protected]
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5
14 - افران الاطلس المتوسط الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:34
الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد . لا خطاء كبير هذا الاختيار . يجب أن تفتح الطريق لاجتياز مباريات التوظيف للشباب ويكونوا متدربين جيدا على المستوى الصحيح المطلوب .
- لي مشا التقاعد مشا بحالوا . اصلا ممشا للتقاعد حتى عرف أنه غير قادر على القيام بنشاطه .
donc faut ouvrir la voie de recrutement aux jeunes les vieux ont déjà passé leurs temps . c'est ce qu'on appelle faut partager le travail
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-3
15 - مغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:45
قرار صحيح ويوجد عدد كبير ممن يشتغل فقط بالساعات الإضافية ولهم مستوى جيد جدا خصوصا مادة الرياضيات و الفيزياء
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3
16 - مول جافيل الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:56
لماذا لا تحدوا بنفس المبادرة وترفع شرط عدم تجاوز سن الثلاثين في مباراة الملحقين القضائيين
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4
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