24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:29
|12:35
|15:10
|17:32
|18:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الحلايّقية .. بؤساء البسمة
- سنة 2017 في دقيقتين ونصف
- الملك محمد السادس يكرس "الزمن الإفريقي" في حصاد سنة 2017
- نزار غالي .. طبيب جراح مغربي يقتحم مجال الغناء
- المغرب يستورد 1411 مليار درهم خلال 4 سنوات
تعميم تدريس الأمازيغية .. قرار ملكي حاسم يقبع في "ثلاجة الحكومة" (5.00)
تسمارت يصدر روايته الأولى .. مسارات هجرة الريف وآلام البيوت (5.00)
ظاهرة التسول في المغرب .. حرفة البؤساء أم فرصة ذهبية للاغتناء؟ (5.00)
- تعميم تدريس الأمازيغية .. قرار ملكي حاسم يقبع في "ثلاجة الحكومة" - (88)
- السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط - (71)
- ظاهرة التسول في المغرب .. حرفة البؤساء أم فرصة ذهبية للاغتناء؟ - (52)
- إدارة الأمن تعزز آليات ضمان الإنصاف والاستحقاق في لوائح الترقي - (40)
- الداخلية تراهن على التنمية لإطفاء نار الاحتجاجات بـ"مدينة الفحم" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد
فتح قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني باب الترشح لمباراة التوظيف بالعقدة بمهن التدريس في وجه عموم المرشحين دون شرط أو قيد، بمن فيهم الذين تجاوزوا سن 45 سنة.
القرار الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يمنح ترخيصا استثنائيا للمرشحين لاجتياز مباريات التشغيل بموجب العقود المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2018 -2019 من خلال إعفائهم من شرط السن.
وبموجب هذا القرار، سيكون باب الترشيح لهذه المباريات مفتوحا أمام الراغبين في التوظيف بموجب عقود، وضمنهم من تجاوزوا عتبة الـ45 سنة.
خالد اليسيني، أحد المعنيين بهذا القرار، وصف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الخطوة بـ"الإيجابية"، مضيفا أنها ستفتح فرص العمل للمتبارين وحملة الشواهد، وستخرجهم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة نتيجة البطالة.
ويرى خالد أن هذه الشريحة، التي درست سلك الإجازة في 4 سنوات، تتمع بمؤهلات ومقومات علمية تجعلها قادرة على تجويد خدمات القطاع التربوي، إلى جانب إتقانها اللغة الفرنسية، وهي المسألة التي ستسهل مهام الناجحين فيهم بالسلك الابتدائ، يضيف خالد.
من جانبه، يعتبر كمال ديان، وهو أستاذ، أن الممارسة المهنية المرتبطة بالتربية والتكوين أساسها التكوين والكفاءة والكفايات التي يمكن للممارس أن يكتسبها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن عامل السن ليس بالضرورة محددا لجودة الأداء المهني.
وأضاف ديان، في تصريح لهسبريس، أن الأولوية يجب أن تكون للكفاءة المهنية المرتبطة بالمستوى المعرفي والتجارب المتراكمة بغض النظر عن السن، واصفا القرار بـ"الارتجالي والاعتباطي".
وبالرغم من كون الحكومة تبرر قرار التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم بالتحكم في أزمة صناديق التقاعد لجعل القطاعات الاجتماعية تدر أرباحا، يقول ديان، فهو يؤكد أن التعليم لم يعد مجانيا، وأنه أضحى يخضع لمنطق العرض والطلب.
وأضاف أن الحكومة تريد تسويق فكرة عن وفرة فرص التشغيل بمنطق "سوق النخاسة"، واصفا المتعاقدين بـ"أجراء سلبت منهم مجموعة من الامتيازات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
صعب الألم.. أن ترسم الضحكة على شفاهك وداخلك ينتحب
أن تجامل من حولك بالفرح والحزن يبني حضارةً في صدرك
أصعب الألم.. أن تثق بالحب في زمن الغدر
وتثق بالحياة في زمن الشقاء
وتثق بالصوت في زمن الصمت والجريمة.
قال أبو ذر لمعاوية بن ابي سفيان حين رآه يبني قصراً باذجاً: إذا كان هذا من مالك فهو الإسراف وإن كان من مال الأمة فهي الخيانة. الخيانة كالهواء تدلف إلى منازلنا بمجرد فتح الباب. ما أبشع أن تخون صديقا، ولكن الأبشع أن تجد الخيانة سهلة. النقد ليس خيانة.. الخيانة أن تزيّن القبح، وتصفق للأخطاء، وتتعامل مع وطنك كأنه (راتب آخر الشهر).
- لي مشا التقاعد مشا بحالوا . اصلا ممشا للتقاعد حتى عرف أنه غير قادر على القيام بنشاطه .
donc faut ouvrir la voie de recrutement aux jeunes les vieux ont déjà passé leurs temps . c'est ce qu'on appelle faut partager le travail