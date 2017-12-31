الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد

أيوب صدور

فتح قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني باب الترشح لمباراة التوظيف بالعقدة بمهن التدريس في وجه عموم المرشحين دون شرط أو قيد، بمن فيهم الذين تجاوزوا سن 45 سنة.

القرار الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يمنح ترخيصا استثنائيا للمرشحين لاجتياز مباريات التشغيل بموجب العقود المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2018 -2019 من خلال إعفائهم من شرط السن.

وبموجب هذا القرار، سيكون باب الترشيح لهذه المباريات مفتوحا أمام الراغبين في التوظيف بموجب عقود، وضمنهم من تجاوزوا عتبة الـ45 سنة.

خالد اليسيني، أحد المعنيين بهذا القرار، وصف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الخطوة بـ"الإيجابية"، مضيفا أنها ستفتح فرص العمل للمتبارين وحملة الشواهد، وستخرجهم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة نتيجة البطالة.

ويرى خالد أن هذه الشريحة، التي درست سلك الإجازة في 4 سنوات، تتمع بمؤهلات ومقومات علمية تجعلها قادرة على تجويد خدمات القطاع التربوي، إلى جانب إتقانها اللغة الفرنسية، وهي المسألة التي ستسهل مهام الناجحين فيهم بالسلك الابتدائ، يضيف خالد.

من جانبه، يعتبر كمال ديان، وهو أستاذ، أن الممارسة المهنية المرتبطة بالتربية والتكوين أساسها التكوين والكفاءة والكفايات التي يمكن للممارس أن يكتسبها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن عامل السن ليس بالضرورة محددا لجودة الأداء المهني.

وأضاف ديان، في تصريح لهسبريس، أن الأولوية يجب أن تكون للكفاءة المهنية المرتبطة بالمستوى المعرفي والتجارب المتراكمة بغض النظر عن السن، واصفا القرار بـ"الارتجالي والاعتباطي".

وبالرغم من كون الحكومة تبرر قرار التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم بالتحكم في أزمة صناديق التقاعد لجعل القطاعات الاجتماعية تدر أرباحا، يقول ديان، فهو يؤكد أن التعليم لم يعد مجانيا، وأنه أضحى يخضع لمنطق العرض والطلب.

وأضاف أن الحكومة تريد تسويق فكرة عن وفرة فرص التشغيل بمنطق "سوق النخاسة"، واصفا المتعاقدين بـ"أجراء سلبت منهم مجموعة من الامتيازات".