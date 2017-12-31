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الرئيسية | مجتمع | ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة

ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة

ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:00

حركة دؤوبة تعرفها شوارع المدن المغربية، وإقبال كبير على الهدايا والحلويات، يتنافس على اقتنائها الزبائن قبل ساعات قليلة من استقبال العام الجديد.

أرباح مضاعفة

التحضيرات للعام الجديد أكست المحلات التجارية حلّة جميلة، تتشكل من تمازج ألوان الحلويات التقليدية والعصرية المتنوعة، إلى جانب قطع الشكولاتة ذات الأشكال المختلفة، بهدف جلب الزبائن، واغتنام فرصة تحقيق ربح أكبر.

على طول الشوارع الكبرى للعاصمة الرباط، يتنافس أصحاب المحلات في تقديم أشكال مختلفة من أنواع الشكولاتة. خالد، مستخدم بإحدى المحلات، قال في حديث لهسبريس: "مع رأس كل سنة، نحرص على تقديم أفضل الأشكال والأنواع التي يتمّ تحضيرها بما يليق بأذواق الزبناء خلال الاحتفال بهذه المُناسبة".

من جهتها، قالت زميلة له في العمل: "لا يُمكننا تفويت مناسبة من هذا النوع نظراً للإقبال المتزايد الذي تعرفه، والربح الذي نُحققه والذي يمكن أن يصل إلى مجموع أرباح السنة كاملة"، مضيفة أن الإقبال على الشوكولاتة للاحتفال بهذه المناسبة تختلف قيمته بين الأشخاص والمؤسسات.

شوكولا للطبقة الراقية

اختلاف أشكال وأحجام هذا المنتوج وعرضه في نقط سكنية ومتاجر راقية يثير الرهبة في نفس المستهلك ويستفز هاجس غلاء الأسعار لديه. منى/ موظفة عاشقة للشوكولاتة، استغربت ارتفاع أثمنة هذا المنتوج البني في هذه المناسبة، وقالت: "صحيح أنّني عاشقة لها، لكني أتفادى اقتناءها في هذه المناسبة نظراً لارتفاع أسعارها، وكأنها مخصصة للطبقة الراقية فقط، ولا يحق للموظف العادي الاقتراب منها".

مريم، مسيرة محل لتسويق الشكولاتة بأگدال بالرباط، تحدثت عن صعوبة إقناع الزبائن بأن الأسعار في متناولهم، وبوجود منتوجات تلائم ميزانياتهم، مبرزة أن غلاء السعر رهين بارتفاع سعر زبدة الكاكاو، وكلفة اليد العاملة التي تتفنن في تقديم أشكال مختلفة من أنواعها الشوكولاتة.

بينما أبرز أحد الزبائن أنّ الشكولاتة تُعد أحد أكثر أنواع الهدايا المُستحبة في هذه المناسبة لتقديم التهاني للأصدقاء والأحباب بقدوم العام الجديد، إلى جانب هدايا أخرى خاصة بالأطفال.

إقبال ضعيف

غير بعيد عن محلات الشكولاتة، استغنى أحد المحلات المشهورة ببيع الأثاث وأواني المطبخ عن بضاعته ووضع محلها أشجار "كريسماس" مزينة بالأضواء والنجوم الملونة، إلى جانب الشموع وهدايا الأطفال، مُستغلا حرص بعض العائلات المغربية على التمسك ببعض العادات في مثل هذه المناسبة.

عماد، بائع بهذا المحل لأربع سنوات، أكّد أن الإقبال على مُستلزمات أعياد رأس السنة يعرف ركوداً هذا العام مقارنة مع العام الماضي، معللا ذلك بـ"توالي المناسبات والأعياد، وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن المغربي".

في مُقابل ذلك، أوضح أنّ مُستلزمات الاحتفال ذات الجودة المستوردة من الخارج تعرف ارتفاعاً هذه السنة، عكس السّوق المحلية التي خفضت الأثمنة إلى أدنى مُستوياتها.

حلوى في عربات

وغير بعيد عن العاصمة، تعرف محلات أخرى بمدينة سلا إقبالاً كبيراً على حلوى للرأس السنة بأثمنة رخيصة تُناسب القدرة الشرائية لشرائح الطبقة الشعبية التي تصطف في طوابير طويلة من أجل ذلك، فيما اختار باعة آخرون عرضها على عربات مُتجولة، دُون الاكتراث بمعايير الجودة وإمكانية تعرضها للتلوث.

عبد القادر، صاحب مخبزة، أوضح في حديث لهسبريس أنّه يُغير مجالات العرض من الخبز إلى حلوى تتماشى مع هذه المناسبة، وعقد صفقات صغيرة مع شباب يبيع لهم "القالب" الواحد بقيمة تتراوح بين 40 و50 درهماً، يبيعونه هم الآخرون بمبلغ يتراوح بين 60 و70درهماً.

حسنية، أم لطفلين اعتادت كل سنة اقتناء الحلوى من محل عبد القادر، قالت: "رغم أنّ هذا الاحتفال دخيل على ثقافتنا المغربية، إلا أنني اعتدت أن أشتري قالب الحلوى لأبنائي"، وأضافت: "صحيح أن معايير احتفالنا تختلف عن الطبقة الرّاقية، لكن أحرص في هذه المناسبة على إدخال البسمة على أبنائي ولو بحلوى لا تتجاوز 60 درهماً، مدخول زوجي لا يسمح بقضاء هذه المناسبة في مطاعم راقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - ريف إي نو الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:10
أصلا لا أحتفل بهذا الذي تسمونه عيد
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197
2 - عصام الوجدي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:12
الفقراء كيقولوو. لولادهم حرام الإحتفال .هههههه
مع انه ليس هناك مانع ان تجتمع الاسرة وتتقاسم الود والفرح والسعادة ولو على حفل تافه اوحتى حرام . والله أعلم
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-182
3 - جبران الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:13
لا حول و لاقوة إلا بالله حسبي الله ونعم والوكيل شعب مكلخ
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160
4 - hamid الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:17
لا اعرف لمذا الاغنياء المغاربة "جعانين" ؟ لا يفكرون الا في بطونهم ،تراهم سيمان لا يقدرون على المشي.. لايشبعون ..يموتون في اغلب الاوقات من فرط الاكل و الشراب...يموتون من السكري وضغط الدم و السراطانات على اشكالها و انواعها ....
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104
5 - fertlan الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:18
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز الإحتفال بغير العيدين وهم كتالي عيد الفطر وعيد الأضحي لغير ، لم يسبق لي أحد من المسلمين أن يصادف إنسان يعتنق ديانة أخرى ويحتفل معنا بعيد الفطر أو ....
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111
6 - عبدو الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:18
غريب شيئا ما المقال يعني الاختلاف المعيشي بين المغاربة في الشكولاتة الفاخرة فقط لو اخذنا قلم وورق و بدأنا نعد في الاختلاف ورقة لن تكفينا حتى مجلد من الف ورقة لا يكفينا في نظري مقال لا فائدة منه مجرد مقال من اجل ملئ الفراغ في انتظار اخبار الغد التي ستكون حافلة بالاحداث وهنا يمكننا ان نعمل الفرق بين احتفال الاوروبيين والمتطفلين
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72
7 - أصولي مالكي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:19
تراجع المغاربة عن الاحتفال بالعام الميلادي يرجع إلى وعي المغاربة بالطقوس الدخيلة على عاداتهم وهويتهم وبعد إدراكهم للعداء الذي يواجه به الغرب الصليبي والملحد بسخرية مهذبة كل تقاليدنا ومقدساتنا. تحياتي للإخوة المغاربة وكل عام وكل يوم وكل لحظة ونحن نشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
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88
8 - kamal الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:19
لماذا الإحتفال أصلا برأس السنة ... القدس يضيع أمام أعيننا و الأمة تتمزق ... سنسأل عن هذا يوم القيامة فأعدوا الجواب
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75
9 - ali الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:20
يا سبحان الله . تعلق فين تفلق . انا شخصيا لا ارى حرجا في الاحتفال بهذه السنة . و كذالك الحال لعدد من العائلات الميسورة و الفقيرة . ولاكن الغريب في الامر انك تجد عدد كبير من الشباب الضائع من يحتفلون بطريقتهم الخاصة . الخمر و قضاء ليلة الاحتفال في الاماكن المخصصة .وهذا لم يتطرق له الموضوع .بالنسبة لطبقة الميسورة فلهم اماكنهم الخاصة تعرفهم فقط من خلال سياراتهم المركونة دون الحذيت عن نوع الخمور الفاخرة كذالك و المخدرات البيضاء ووو البقية تعرفونها .اما المسكين يكاد لا يتجاوز لتر من الماحيا و لاطا ديال سردين .تفريشه قال ليك!. الغني ينتههي في الصباح في فراشه او في فندق اما الالسكين ينتهي في عكاشة شبعان تسرفيق
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-10
10 - amigo الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:22
الناس مالقاو ما يكلوا فرعهوم الجوع و البرد
كتقولي حركة ذؤوبة باراكا من النفاقات ولات عدنا أزمة هوية
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47
11 - رشيد الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:22
لمادا...هدا الضغط النفسي والمادي ..وكأنه مناسبة دينية اسلامية والله يحز في القلب لا زال الكثير من الناس للأسف يقلدون الغرب أين اعتزازنا بديننا وتقاليدنا ودائما نفس السؤال.؟ هل هم يحتفلون باعيادنا
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43
12 - said الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:24
يامن تقولون "قل هو الله أحد " ، اليوم تقولون أن لله ولد ..إتقو الله في أنفسكم تحتفلون بأعيادهم وتضحكون وأنتم عما تفعلون غافلون
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59
13 - marocain الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:25
كيف كيف المهم المشاركة. هههه نتمنى ان تكون 2018 سنة خير و بركة. على الجميع
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-8
14 - يوم الحساب الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:28
اتقوا الله ياعباد الله سوف تتطور الأمور لأشياء لايحمد عقباها لأن هذا لايبشر بخير
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21
15 - محمد المغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:28
اشدانا حنا الطبقۃ الكادحۃ نحتافلوا بهاد البوناني والی بغينا نحتافلوا نديرو بداز و الرفيسۃ بلا شكلاط ولا حلوۃ هي اصلا مرض السكر ومافيها نفع
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6
16 - mourad الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:29
عمركوم شتيو النصارى كايتهافتو على الحوالا في العيد الكبير. يا أمة ضحكت من جهلها الامم. بفففف
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54
17 - مغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:29
هل اصبح من يقرأ كل يوم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد يحتفل مع من يدعي انه عيد ميلاد الله حسبي الله ونعم الوكيل
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40
18 - بيجيدي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:34
مساكين الفقراء المحتفلين بالشوكولاتة البائرة:
لا هم احتفلوا بالفاخرة كالأغنياء
ولا هم أطاعوا ربهم واجتنبوا معصية الإحتفال بعيد ميلاد الإله.
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21
19 - الخميسي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:35
سبحان الخالق نقلدهم في الأعياد والأكل والموسيقى ولا نقلدهم في العلم والصناعة والتكنلوجيا هذا حالنا الله المستعان
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27
20 - كلمة حق الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:35
السلام عليكم
كتقلدو النصار غير في راس السنة الجديدة والاشياء التافهة
اما المعقول حدث ولا حرج
النصب الاحتيال الكدب
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19
21 - amoyd الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:37
لاش غادي نبرزطو روسنا بهاذ التخربيق. لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم. ما انزل الله بهذا من سلطان
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20
22 - جمال الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:37
نعم الاغنياء يحتفلون بالشوكولا البلجيكية والسويسرية.والفقراء يحتفلون بالبرد والزيادة في تمن الخضر
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17
23 - marocain الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:40
bonne année a tout le Maroc quand même et que la paix et la plénitude rayonnent sur notre beau pays du nord au sud de l est a l ouest et que la paix sociale régnera pour le bien de tout un chacun d entre vous je suis loin de mon pays dans ces moments de joie mais le cœur y est
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-6
24 - CARACAS الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:41
دول العالم الرابع بحال المغرب ماخسهومش يحتفلو اصلا من الراس العام
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5
25 - عبد الاله العروي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:44
والله لم ا عد افهم شيئا ..ف انا اعيش في الديار الاسبانية مند ازيد من عقديين من الزمن ولا اعير اي اهتمام لهذه الخزعبلات الغربية وعادتهم التي لا تمد بصلة للديننا الحنيف..والمصيبة اننا كمغاربة وغالبيتنا تعتنق الذين الاسلامي اصبحنا نقلد الغرب والصلبيين في كل شئ بل ربما تجاوزنهم في التفهات ..اهل يعقل ان نشتري الشكولاتة والطرطا والعنب و انواع من المحرمات ك ..الجوعة ..البيرة...والنبيذ..وووالخ....للنزيين بها موائدنا ونحتفل علي الطريقة الصلبية..والله لا اعلم كيف وصلت بنا الوقاحة والمذلة اننا نركع للغرب في كل شئ نقلدهم في التفهات والقشور ولا نقلدهم في جديتهم وحبهم للعمل و النظام والانتظام حب المبادرة وحب الاستطلاع والاكتشاف...لكن ما الجدوي من اعاتب المجتمع وساسة البلاد هم اول من يحتفل ويشجع الامة علي الرذيلة وينغمسون في ملذات وشهوات الدنيا المحرمة ...لكن صدق ابوطيب حين قال ..اغاية الذين ان تخفوا شواربكم...يا امة ضحكت من جهلها الامم
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13
26 - متولي لزعر الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:48
المسكين حامد الله وشاكرو ايشم غير ريحت يديه وايقول الحمد لله
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5
27 - كولونيا الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:48
ههه اتفهم الانسان المحروم ويتشبه بالأوروبيين
ويهتم بجيرانه ورايهم ويهتم بمضهره رغم انه لايملك شيئ يفرح عندما يلتقي انسان فقير ليضهر له انه اغنا منه ويعيش برفاهيه يوفر المال لكي يتباها مايهمه نضرت الناس له يتباك بسبب ضعف المدخول وغلاء المعيشة وازدياد الاقتطاعات من طرف الحكومه يشكو البطاله ورغم دلك يشتري حلوة باناني ههه يشتري هديه لعشيق او محبوب يتمنا حلول السنه الجديده بالخير يفتح قنينة مشروب غازي ويحتفل بطريقته
اتفهم العائلة البسيطه التي تحتفل برأس السنه مع اطفالها بطبق رفيسه بدجاح تنضر الى البرامج الايداعيه يحتفلون لان لهم وقت مع بعض ويتتمتعون بكل دقيقه في جو عائلي ينضرون الى البرامج التلفزية والكوميديا يضحكون قانعون ايمانهم بالله كبير .فرق كبير من القانعين السعداء و طبقة شيكي ميكي شوفوني البكايه الله يسهل على الجميع
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2
28 - Hicham khouribga الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:50
مع الزيادة في تمن الغاز ...اظن ان كل شيء سيزداد في السنة المقبلة هده اكبر هدية قدمها لنا حزب اللا عدالة واللا تنمية بهده المناسبة شكرا سي بنزيدان في نسخته التانية المعدلة جينيا
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2
29 - متأمل الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:57
ليس من عادة المسلمين الاحتفال برأس السنة الميلادية
كما دأب عليها المسيحيون أدعياء أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذالك علوا كبيرا فالله سبحانه نفى عنه ذالك الزعم الباطل الذي يعتقده الكفار المسيحيون وهو أن له ولدا وهو عيسى كما قال سبحانه في سورة الإخلاص:(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (4).
فولادة عيسى تعتبر معجزة إلاهية أي أنه ولد بغير نطفة الرجل وهذا لن يقدر على فعله أحد مهما بلغ من العلم والقوة إلا الله سبحانه ولذالك على المسلم والمسلمة عدم التشبه بهؤلاء القوم فلنا والحمد لله دينا عظيما يبنى على توحيد الله وجاء هداية للبشرية جمعاء فهو النور المبين والسلاح المنير وهو سبب سعادتنا إن أحسنا الإلتزام به وهو سبب شقائنا إن نحن كفرنا به وابتعدنا عنه.
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7
30 - مغربي عادي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:59
باراكا من تقليد غير المسلمين. نحن في اوروبا حيث كثرة الخمور وكثرة الشوكولاته ومع ذلك لا نحتفل براس السنة. وبامكاننا شراء كل هذا !!!
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12
31 - محمد الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:00
أنا أؤمن بجميع الأنبياء و الرسل و ﻻ أحتفل سوى بما إحتفل به محمد صلى الله عليه و سلم
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10
32 - الضحك على الذقون... الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:04
ساكنة انفكو و قرى أزيلال :اغبالة ، زاوية احنصال، تيزي نسلي ....... ثم تمحضيت وازر وميدلت وبوادي صفرو وتازة وباب برد.......همهم الوحيد والاوحد هو التدفئة التي ستقيهم من شدة البرد القارس........أما السنة الميلادية والشكولاتة الباءرة أو غير الباءرة ليست من اولوياتهم و لا تعني عندهم شيئا ....
الحديث عن الشكولاته في هذا الوقت وغلاء الأسعار ....تعني... الضحك على الذقون......
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10
33 - هشام كولميمة الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:05
الأهم هو أن يكون الإنسان سعيدا،فقيرا كان أو غنيا.انا شخصيا استغل كل المناسبات لانشر الفرح في قلوب عائلتي الصغيرة و الكبيرة...و لن انتظر من أي كان ان ينعت لي كيف احتفل.و الحمد لله كل أيامي اجعلها عيدا:الكلمة الطيبة،التسامح،الصلاة،المحبة،الفرح،الرقص،المسرح،الرسم،الغناء......
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2
34 - الحــاج.ع. الله الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:07
أوا هادي هي الدنيا
شي طالع شي نازل
شي فقير شي غني
وما عمر الكتاف يتقادو
وما عمر الفقر ينقرض وسيكون دائما هناك فقراء إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها
كل واحد على قد جهدو والذكاء ديالو
الغنا غنى العقل والذكاء
ثم ان تبادر في المكان الذي لم يبادر فيه احد

أما "المناضلين" فإلى الجحيم لأنهم ما هم سوى فاشلين في حياتهم وعدمي الذكاء والعقل وليس في جعبتهم سوى الكلام التافه الذي يجترونه كل يوم دون كلل ولا ملل
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-2
35 - الوجدي الحر الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:07
في الحقيقة أخي الوجدي:هل يحتفل النصارى معنا في عيد الاضحى بشراء الاضحية كما نفعل ؟ و بالصوم و الاحتفال بالفطر معنا كما نفعل ؟
لماذا نقلدهم و هم لا يقلدوننا ؟
هناك عائلات أخي عصام الوجدي ليست فقط غنية ، بل ثرية ! لكن عندها مبادئ و عندها قيم .
بل يحتفلون مع من أسميتهم ب " الفقراء " في غير هذا اليوم بشراء الهدايا و الملابس و الشكولاطة الفاخرة و الحلويات و لكن بمبدأ و بقيم و تضامن و ليس بتقليد .
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4
36 - التحنيط و أبو ناني الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:10
تحية للسيد HAMID أسعدتني صدقت والله . المناسبة لاهي بعيد ولا هي باحتفال ولا تنتنمي للتاريخ المغرب ولا لتاريخ إفريقيا . القضية فقط حلوى ومونادا إنها مناسبة للاستهلاك والتماهي بالإنتماء ومسايرة العالم الغربي بدون تقييم للسنة الفكرية ولا العلمية ولا الادبية لاعلم ولا تكنولوجيا والغريب في الامر حتى وسائل الإعلام هي بدورها غير مهتمة لابالإنتاج العلمي ولا الفكري ولا الفني . كثرة الثرثرة حتى بعد منتصف الليل وتبادل شاحب لتهاني غير مقنعة وتنطلق السنة الجديدة بنفس الديكور القديم ونفس البراميج ونفس الخطاب وهكذا دواليك ....
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4
37 - هشام الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:12
انا أعيش في المانياولا اشتري شكولاتة أو حلوة. لا احتفل بتاتا بأعياد النصارى. مغربي عربي إسلامي قلبا وقالبا.
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7
38 - مغربي قح الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:12
وما الغريب في الموضوع ؟؟ كل بلاد الدنيا فيها الاغنياء يعيشون أحسن عيشة ويأكلون أحسن أكل ويلبسون أحسن الملابس ويسُوقون أحسن السيارات ويدرسون في أحسن المدارس ويقضون عطلهم في أجمل بلاد الدنيا ويحجزون في أفخم الفنادق ويأكلون في أحسن المطاعم ووووو
والفقراء عكسهم تماما ولا أعرف لماذا بعض المغاربة يتكلمون على اغنياء المغرب وكأنهم الوحيدين بالعالم الذين يعيشون في بدخ الحياة ؟؟ ربي سبحانه وتعالى هو من أعطائهم وزاهم من رزقه ومن حقهم أن يتمتعو بما أعطاهم وكفى من إظهار الفقير دائما في صورة الضحية والغني في صورة السارق الذي أكل حق الفقير هذا يسمى حسد وحقد ومرض يجب أن يتخلص منه كل واحد يشعر بالحقد والحسد تجاه الأغنياء وكأنه يعترض على ما قسمه الله لعباده
فأحبٌو الخير لغيركم كي يزيدكم الله من فضله ويغنيكم كما أغنى الغني بما عنده أما كثرة الحسد وانتقاد الاغنياء فهي لن تجلب لكم سوى الذنوب وستزيدكم فقر على فقركم
أما بالنسبة للاحتفال بالسنة الجديدة فنحن لا نحتفل به ليس لأننا فقراء ولكن لأننا مسلمين ولا علاقة لنا بهذا الاحتفال الدخيل عليناا الذي يخُص النصارى وحدهم
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8
39 - مغربي من المهجر الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:15
الشعب والاعلام المغربي كلكم مكلخين عيد البناني الشكلاط البناني المسيحيين هنا في اروبا لايهتمون بالعيد المسيح بل هية فرصة لشرب الخمر لكي يتنفسوا على نفسهم عام 2017 الحروب والزيادات غدا يوم الاثنين 2018 تصبحون على الزيادات في جميع المواد والقوانين الجديدة التي لا تبشر بالخير
السلمة على الجميع وخاصتا الفقير
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1
40 - meknassi الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:18
عند ربكم تختصمون ما غيبقي ﻻ هذا غني وﻻ هذا فقير من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شر ذرة يره والله يهدي ما خلق في هذه اﻷمة
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0
41 - مهاجر الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:19
العام القادم سوف اتيكم بالشكولات يا اهل أكدال الرباط لكي تحتفلوا مثل البرجوازيين ديال اكدال والله انه شعب غبي بمعنى الكلمة يريدون الاحتفال ولكن ما عندهم قدرة كاد الفقر ان يكون كفرا
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42 - Happy new year الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:19
سنة سعيدة لبلادنا المغرب و لكل شعبنا مليئة بالرفاهية و السعادة أتمنى أن تتحقق فيها أماني شعبنا بالرخاء و الإزدهار و العمل الجاد و أن يأخذ الكثيرين على عاتقهم رفض الغش و الرشوة و أن نحب بعضنا أكثر و نرعى و نسهر على راحة بعضنا بكل أمانة. أتمنى كثيرا أن يتشبث المغاربة أكثر بقيمنا المغربية و قيم أجدادنا المغاربة ذات الطابع المغربي الخالص اللتي تتميز بحب السلم و القلب المتسامح الطيب المحب للخير للجميع و اللذي يتمنى الخير للجميع كما عهدنا آباءنا و أجدادنا المغاربة و اللتي نفتخر بها بعيدا عن المشرقة اللتي تسعى للحروب و الخراب. مزيدا من الحب للأهل و الجيران و الأصدقاء و لكل الأمة المغربية و العودة لمغربيتنا أتمناها للجميع و شكرا لكل محب لإخوته المغاربة ساعيا لأن يرى راية الوطن خفاقة في العلى و سمعته طيبة بين شعوب الأرض، شكرا لطاقم هسبريس على صبره مع قراءه و آراءهم و نرجو مزيدا من إعطاء الحرية في التعبير للمعلقين الهسبريسيين فالإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية و سنة سعيدة مليئة بالمسرات و السعادة و النجاح لكل الطاقم.
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43 - farid B'n ali الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:31
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويلُُ للعرب من شر قد آقترب
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44 - فاطمة ف الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:34
كل المناسبات جديرة بالاحتفال و قضاء وقت في الفرحة والسعادة للكبار والصغار علي قدر المستطاع و حسب العادات انا شخصيا تعودت منذ صغري بالاحتفال بالسنة الهجرية والميلادية و الأمازيغية و لما لا
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45 - INCONNU الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:34
ااكد للجميع انا اعيش بالغربة منذ 22 سنة ولم احتفل ولو مرة مع الكفار ولكن عندما ارى بعض الذين يقول عنهم مسلمين فيذهبون ويحتفلون معهم ويشربون الخمر وياءكلون الجيفة والخنزير وعندما تنصحهم يقول لك انا فالغربة وحر وينعتك بالجاهل والمتخلف ربي يهدي الجميع
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46 - ساخط الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:40
اصلا اش رماهوم كاع لهادشي.العي
د ماشي عيدهوم سواء فقراء او اغنياء.في نظري كلشي مريض بالتقليد الاعمى.بغيت الشكلاط كاين ماروخا لاغلاء على مسكين .
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47 - Mohammed الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:41
انا لا اسدق هذه اتراهات فلاحول ولا قوة الى بالله
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48 - مصطفى الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:45
الحمد لله نحن الفقراء انعم الله علينا نعمة الاسلام وهذا يكفي فهؤلاء الذين نسميهم اغنياء يلههم الامل والحساب طويل.
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49 - ام الياس الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:48
سنة سعيدة اخواني المغاربة الله يدخلها عليكوم بالصحة والعافية و يجعلها سنة خير و رخاء للجميع.
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50 - Chafik الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:57
في الشريعة الاسلامية لا يوجد عيد راس السنة الميلادية الذي يحيي ذكرى مولد المسيح ع س . انما هناك عيدين فقط هما عيد الفطر وعيد الاضحى.
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51 - فاطمة الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:05
بسم الله الرحمان الرحيم . قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كف ان أحد ♡صدق الله العضيم :ايها المغاربة انتم تعشون في بلدة الاسلام وتؤمنون بأن الله واحد ليس من قبله شيئ أو بعده شيئ أو مثله شيئ وكل هذا فأنتم تحتفلون بحلول عام جديد ولا تدرون ما سبب احتفال النصرى واليهود بهذا العيد إنهم يحتفلون به لانه في مثل هذا خلق النبي المسحي عسى إبن مريم عليه السلام ولا عيب أن نحتفل بنبينا أليس كذالك ؟ ولاكن النصري يحتفلون به بعتباره إبن الله أو هو الله نفسه . اترضون ان تحتفلو بهذا العيد وتعترفون بان الله له إبن أكد هذا لا يذكر في حق الله عز وجل لانه هو الواحد الاحد فهم لا يحتفلون بلاعياد التي وصنا الاسلام بالاحتفال بها ونحن بكل فخر وعتزاز نحتفل باعيادهم وهذا ما يدل على ضعف الامان في قلوب المغاربة للاسف ويتأثرون بسهولة للثقافات التى تعترض عن الاسلام وتحارب ضده
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52 - chanel الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:17
سلام عليكم تعليقي بنادم ولا منافق مع دات ديالو ها زلط وكثرة الشكاوي والا امشيتي المخبزة تلقا بنادم معندوش احتا اعشا ليلا وكيتخاطف علا الحلوى راه مجاوش دارو ليكم المطيشة 12 درهم عارفين شعب الجهل الامية ساهل في تجارب
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53 - Md Bihi الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:18
نحن شعب المتناقضات والسكيزوفرينيا ، متديّن في ظاهره حدّ النّخاع مع العلم أنّه مفرّط في عباداته ، متّبع تقاليد المسيحية في جانبها السّلبي ، مقلّ من شأنه أمام المسيحي الغربي، مشمئز من اليهودية حتى القرف رغم تعامله مع معتنقيها ووضع كل ثقته فيهم مع نعتهم ب: ليهودي حاشاك ، يحتفل برأس السّنة الميلادية ، ويحفظ عددها وشهورها عن ظهر قلب وينسى كم عدد السّنوات الهجرية ، لا يعلم رأسها من رجلها حتي قدوم شهر شعبان كي يعدّ العدّة لرمضان يدّخر فيها مخزون نصف سنة من الأكل والشّراب إستعدادا لحرب داحس والغبراء من بطنه ويقتطع من وقته بالكاد ليحتلّ الصفوف الأماميّة أو الأخيرة لا فرق بالمساجد لأداء صلوات التّراويح ولا علم له عن ترتيب رمضان بين الشهور الهجريّة . إنّنا شعب إزدواج الشّخصيّة
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54 - IBN JAZAIER الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:28
يودي خلو ناس تزهى راهم مدمرين مالمعيشة غدا اسؤلوهم عندما يصحو من زطلة والقرعة
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