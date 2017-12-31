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كُتّاب وآراء
ليلة "بوناني" .. أغنياء يحتفلون بالشوكولا الفاخرة وفقراء بالبائرة
حركة دؤوبة تعرفها شوارع المدن المغربية، وإقبال كبير على الهدايا والحلويات، يتنافس على اقتنائها الزبائن قبل ساعات قليلة من استقبال العام الجديد.
أرباح مضاعفة
التحضيرات للعام الجديد أكست المحلات التجارية حلّة جميلة، تتشكل من تمازج ألوان الحلويات التقليدية والعصرية المتنوعة، إلى جانب قطع الشكولاتة ذات الأشكال المختلفة، بهدف جلب الزبائن، واغتنام فرصة تحقيق ربح أكبر.
على طول الشوارع الكبرى للعاصمة الرباط، يتنافس أصحاب المحلات في تقديم أشكال مختلفة من أنواع الشكولاتة. خالد، مستخدم بإحدى المحلات، قال في حديث لهسبريس: "مع رأس كل سنة، نحرص على تقديم أفضل الأشكال والأنواع التي يتمّ تحضيرها بما يليق بأذواق الزبناء خلال الاحتفال بهذه المُناسبة".
من جهتها، قالت زميلة له في العمل: "لا يُمكننا تفويت مناسبة من هذا النوع نظراً للإقبال المتزايد الذي تعرفه، والربح الذي نُحققه والذي يمكن أن يصل إلى مجموع أرباح السنة كاملة"، مضيفة أن الإقبال على الشوكولاتة للاحتفال بهذه المناسبة تختلف قيمته بين الأشخاص والمؤسسات.
شوكولا للطبقة الراقية
اختلاف أشكال وأحجام هذا المنتوج وعرضه في نقط سكنية ومتاجر راقية يثير الرهبة في نفس المستهلك ويستفز هاجس غلاء الأسعار لديه. منى/ موظفة عاشقة للشوكولاتة، استغربت ارتفاع أثمنة هذا المنتوج البني في هذه المناسبة، وقالت: "صحيح أنّني عاشقة لها، لكني أتفادى اقتناءها في هذه المناسبة نظراً لارتفاع أسعارها، وكأنها مخصصة للطبقة الراقية فقط، ولا يحق للموظف العادي الاقتراب منها".
مريم، مسيرة محل لتسويق الشكولاتة بأگدال بالرباط، تحدثت عن صعوبة إقناع الزبائن بأن الأسعار في متناولهم، وبوجود منتوجات تلائم ميزانياتهم، مبرزة أن غلاء السعر رهين بارتفاع سعر زبدة الكاكاو، وكلفة اليد العاملة التي تتفنن في تقديم أشكال مختلفة من أنواعها الشوكولاتة.
بينما أبرز أحد الزبائن أنّ الشكولاتة تُعد أحد أكثر أنواع الهدايا المُستحبة في هذه المناسبة لتقديم التهاني للأصدقاء والأحباب بقدوم العام الجديد، إلى جانب هدايا أخرى خاصة بالأطفال.
إقبال ضعيف
غير بعيد عن محلات الشكولاتة، استغنى أحد المحلات المشهورة ببيع الأثاث وأواني المطبخ عن بضاعته ووضع محلها أشجار "كريسماس" مزينة بالأضواء والنجوم الملونة، إلى جانب الشموع وهدايا الأطفال، مُستغلا حرص بعض العائلات المغربية على التمسك ببعض العادات في مثل هذه المناسبة.
عماد، بائع بهذا المحل لأربع سنوات، أكّد أن الإقبال على مُستلزمات أعياد رأس السنة يعرف ركوداً هذا العام مقارنة مع العام الماضي، معللا ذلك بـ"توالي المناسبات والأعياد، وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن المغربي".
في مُقابل ذلك، أوضح أنّ مُستلزمات الاحتفال ذات الجودة المستوردة من الخارج تعرف ارتفاعاً هذه السنة، عكس السّوق المحلية التي خفضت الأثمنة إلى أدنى مُستوياتها.
حلوى في عربات
وغير بعيد عن العاصمة، تعرف محلات أخرى بمدينة سلا إقبالاً كبيراً على حلوى للرأس السنة بأثمنة رخيصة تُناسب القدرة الشرائية لشرائح الطبقة الشعبية التي تصطف في طوابير طويلة من أجل ذلك، فيما اختار باعة آخرون عرضها على عربات مُتجولة، دُون الاكتراث بمعايير الجودة وإمكانية تعرضها للتلوث.
عبد القادر، صاحب مخبزة، أوضح في حديث لهسبريس أنّه يُغير مجالات العرض من الخبز إلى حلوى تتماشى مع هذه المناسبة، وعقد صفقات صغيرة مع شباب يبيع لهم "القالب" الواحد بقيمة تتراوح بين 40 و50 درهماً، يبيعونه هم الآخرون بمبلغ يتراوح بين 60 و70درهماً.
حسنية، أم لطفلين اعتادت كل سنة اقتناء الحلوى من محل عبد القادر، قالت: "رغم أنّ هذا الاحتفال دخيل على ثقافتنا المغربية، إلا أنني اعتدت أن أشتري قالب الحلوى لأبنائي"، وأضافت: "صحيح أن معايير احتفالنا تختلف عن الطبقة الرّاقية، لكن أحرص في هذه المناسبة على إدخال البسمة على أبنائي ولو بحلوى لا تتجاوز 60 درهماً، مدخول زوجي لا يسمح بقضاء هذه المناسبة في مطاعم راقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
مع انه ليس هناك مانع ان تجتمع الاسرة وتتقاسم الود والفرح والسعادة ولو على حفل تافه اوحتى حرام . والله أعلم
كتقولي حركة ذؤوبة باراكا من النفاقات ولات عدنا أزمة هوية
لا هم احتفلوا بالفاخرة كالأغنياء
ولا هم أطاعوا ربهم واجتنبوا معصية الإحتفال بعيد ميلاد الإله.
كتقلدو النصار غير في راس السنة الجديدة والاشياء التافهة
اما المعقول حدث ولا حرج
النصب الاحتيال الكدب
ويهتم بجيرانه ورايهم ويهتم بمضهره رغم انه لايملك شيئ يفرح عندما يلتقي انسان فقير ليضهر له انه اغنا منه ويعيش برفاهيه يوفر المال لكي يتباها مايهمه نضرت الناس له يتباك بسبب ضعف المدخول وغلاء المعيشة وازدياد الاقتطاعات من طرف الحكومه يشكو البطاله ورغم دلك يشتري حلوة باناني ههه يشتري هديه لعشيق او محبوب يتمنا حلول السنه الجديده بالخير يفتح قنينة مشروب غازي ويحتفل بطريقته
اتفهم العائلة البسيطه التي تحتفل برأس السنه مع اطفالها بطبق رفيسه بدجاح تنضر الى البرامج الايداعيه يحتفلون لان لهم وقت مع بعض ويتتمتعون بكل دقيقه في جو عائلي ينضرون الى البرامج التلفزية والكوميديا يضحكون قانعون ايمانهم بالله كبير .فرق كبير من القانعين السعداء و طبقة شيكي ميكي شوفوني البكايه الله يسهل على الجميع
كما دأب عليها المسيحيون أدعياء أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذالك علوا كبيرا فالله سبحانه نفى عنه ذالك الزعم الباطل الذي يعتقده الكفار المسيحيون وهو أن له ولدا وهو عيسى كما قال سبحانه في سورة الإخلاص:(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (4).
فولادة عيسى تعتبر معجزة إلاهية أي أنه ولد بغير نطفة الرجل وهذا لن يقدر على فعله أحد مهما بلغ من العلم والقوة إلا الله سبحانه ولذالك على المسلم والمسلمة عدم التشبه بهؤلاء القوم فلنا والحمد لله دينا عظيما يبنى على توحيد الله وجاء هداية للبشرية جمعاء فهو النور المبين والسلاح المنير وهو سبب سعادتنا إن أحسنا الإلتزام به وهو سبب شقائنا إن نحن كفرنا به وابتعدنا عنه.
الحديث عن الشكولاته في هذا الوقت وغلاء الأسعار ....تعني... الضحك على الذقون......
شي طالع شي نازل
شي فقير شي غني
وما عمر الكتاف يتقادو
وما عمر الفقر ينقرض وسيكون دائما هناك فقراء إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها
كل واحد على قد جهدو والذكاء ديالو
الغنا غنى العقل والذكاء
ثم ان تبادر في المكان الذي لم يبادر فيه احد
أما "المناضلين" فإلى الجحيم لأنهم ما هم سوى فاشلين في حياتهم وعدمي الذكاء والعقل وليس في جعبتهم سوى الكلام التافه الذي يجترونه كل يوم دون كلل ولا ملل
لماذا نقلدهم و هم لا يقلدوننا ؟
هناك عائلات أخي عصام الوجدي ليست فقط غنية ، بل ثرية ! لكن عندها مبادئ و عندها قيم .
بل يحتفلون مع من أسميتهم ب " الفقراء " في غير هذا اليوم بشراء الهدايا و الملابس و الشكولاطة الفاخرة و الحلويات و لكن بمبدأ و بقيم و تضامن و ليس بتقليد .
والفقراء عكسهم تماما ولا أعرف لماذا بعض المغاربة يتكلمون على اغنياء المغرب وكأنهم الوحيدين بالعالم الذين يعيشون في بدخ الحياة ؟؟ ربي سبحانه وتعالى هو من أعطائهم وزاهم من رزقه ومن حقهم أن يتمتعو بما أعطاهم وكفى من إظهار الفقير دائما في صورة الضحية والغني في صورة السارق الذي أكل حق الفقير هذا يسمى حسد وحقد ومرض يجب أن يتخلص منه كل واحد يشعر بالحقد والحسد تجاه الأغنياء وكأنه يعترض على ما قسمه الله لعباده
فأحبٌو الخير لغيركم كي يزيدكم الله من فضله ويغنيكم كما أغنى الغني بما عنده أما كثرة الحسد وانتقاد الاغنياء فهي لن تجلب لكم سوى الذنوب وستزيدكم فقر على فقركم
أما بالنسبة للاحتفال بالسنة الجديدة فنحن لا نحتفل به ليس لأننا فقراء ولكن لأننا مسلمين ولا علاقة لنا بهذا الاحتفال الدخيل عليناا الذي يخُص النصارى وحدهم
السلمة على الجميع وخاصتا الفقير
د ماشي عيدهوم سواء فقراء او اغنياء.في نظري كلشي مريض بالتقليد الاعمى.بغيت الشكلاط كاين ماروخا لاغلاء على مسكين .