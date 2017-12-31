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الرئيسية | مجتمع | الأمن يرفع التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة

الأمن يرفع التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة

الأمن يرفع التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:00

رفعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء تأهبها إلى الدرجة القصوى لضمان مرور احتفالات رأس السنة الميلادية هاته الليلة في ظروف "عادية"، وتفاديا لوقوع أية أحداث تؤثر على المدينة وساكنتها وزوارها.

ووجه والي أمن الدار البيضاء، بحسب مصادر أمنية، تعليمات صارمة إلى مختلف الدوائر من أجل اليقظة طوال هذا اليوم وحتى حدود صباح الغد، لتأمين احتفالات رأس السنة.

ولوحظ على مستوى مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية انتشار عدد كبير من رجال الأمن أمام المؤسسات الفندقية الكبرى، وبالقرب من المدارات، إلى جانب نشر سدود قضائية بمختلف مداخل المدينة.

وأصدر والي الأمن تعليمات من أجل تعزيز السدود القضائية بمداخل المدينة بعناصر من الشرطة القضائية وعناصر من فرقة الدراجين، لمراقبة كل السيارات الوافدة، وتدقيق المراقبة على السيارات المشكوك فيها، مع منح العناصر الأمنية أسماء وصور سيارات مسروقة.

كما جرى أيضا تعزيز المراقبة الأمنية بالقرب من المتاجر الكبرى، وعلى رأسها "موروكو مول" بعين الذئاب، إلى جانب الأسواق التجارية الأخرى، حيث عاينت هسبريس تكثيف المراقبة كذلك من طرف العناصر الأمنية الخاصة، التي كانت تقوم بتفتيش الحقائب الخاصة لبعض الوافدين.

وشهدت العاصمة الاقتصادية طوال الأيام الماضية، تزامنا مع احتفالات "الكريسماس"، انتشار العناصر الأمنية والقوات المساعدة بشارع أنفا، وشارع مولاي يوسف الذي تتواجد به القنصلية الأمريكية ودار أمريكا، فيما انتشرت عناصر "حذر" في مختلف المناطق الحساسة والشوارع الكبرى وبالقرب من القنصليات الأجنبية.

كما وجه المسؤول الأمني تعليمات إلى عناصر فرق الدراجين من أجل الانتشار بالمناطق التي تعد بؤرا سوداء وتعرف انتشارا لترويج المخدرات والكحول في هاته الليلة، والتي تنجم عنها مواجهات دامية، وأمر بتعزيز القيام بجولات في نفوذ ترابها لتوقيف المشتبه فيهم والمبحوث عنهم بمذكرات بحث محلية ووطنية.

ولم يستثن من التعليمات نفسها رجال القوات المساعدة، الذين يشتغلون بالدوائر الأمنية والملحقات الإدارية بالدار البيضاء، والذين شرعوا في التجوال بالمناطق التي تعرف رواجا كبيرا، وبالقرب من محلات الأكلات السريعة.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن وجهت تعليمات إلى مختلف الولايات الأمنية من أجل التأهب لاحتفالات رأس السنة، وصدرت تعليمات من أجل تكثيف انتشار العناصر الأمنية بمختلف المناطق التي تعرف توافد الزوار المغاربة والأجانب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ezzidi khalil الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:12
nous sommes en toujours en danger , mais je sollicite de faire attention au temps mort et de temps en examen et en temps de fuites car ils sont dangerux , aussi que les temps de la valeur virtuelle .
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-29
2 - simo الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:14
تحية خاااصة لعناصر حذر. يستحقون كل التشجيعات لكونهم الامن الاول في البلاد.
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-24
3 - محمد محمد الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:15
يحتفل المغاربة برأس السنة والدولة تهيئ كل الظروف لذلك ويطفىء الناس الأنوار في منتصف الليل. لكن ما لا يدركه الناس أن هذه الأنوار تبقى منطفاة طوال السنة. قال الله تعالى :(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ).هذه حقيقة خذها أو اتركها.
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125
4 - Omar33 الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:20
il faut remettre le service militaire obligatoire
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-19
5 - Jalal الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:20
عندي سؤال واش حنا مسلمين؟واش في دول أوروبا مثلا كحميو أعياد المسلمين؟
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100
6 - foud الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:25
الى من يقول أن المغرب بلد اسلام او لا اقول له الارض ارض الله وارض المسلمين الاواءل والمواطنون اجانب ليسوا بالمسلمين اصلا الا من رحم ربي
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14
7 - للتوضيح الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:29
بالرغم من التحضيرات وإعطاء التعليمات.لاننسى أن هناك مجهودات أخرى تبدل خارج المجال الحضري فالزوار الوافيدين على البيضاء أو باقي المدن اﻷخرى لا يقلون الطاءرات للوصول إلى المدن .هناك الدرك الملكي الدي هو في أهبة واستعداد والدليل على دلك هو أن جل عناصره لن تحضى بإجازة أو ترخيص.عكس المصالح اﻷخرى تجد أن معضم عناصرها في إجازة لا يطبق عليهم النظام الدي يطبق على الدرك كالمناسبات الوطنية و الزيارات الملكية خارج أرض الوطن.انشري هسبرس
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-15
8 - عادل ن الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:44
من يحتفل برأس السنة عقيدته مهزوزة وتحتاج إلى مراجعة كيف نتبع قوما يحتفلون بعيد ميلاد ربهم وخالقهم ،هذا لو قام به سدج لالتمسنا لهم العذر ولكن دولة عريقة في الاسلام والتوحيد تحمل نفسها ما هي غير معنية به من الأساس و تجند جيوش من الشرطة لكي تمر ليلة ساخبة بالمعاصي والمنكرات حتى يقال عنا نحن متسامحون مع أتباع يسوع المخلص ثالث ثلاثة
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43
9 - anass berrada الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:49
تحية خاصة لعناصر اللواء(التدخل السريع)ق.م.م الساهريين هم ايضا في حماية المواطنين في مثل هذه الليلة
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-23
10 - ايوب الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:51
نرجو من الأمن ان يرفع التأهب الى الدرجة القصوى لحماية سكان زنقة لندن قرب الكنيسة بالرباط مدينة الأنوار من فوضى و ازبال الباعة و الفراشة الذين سمح لهم بالعودة ثانية اليوم لممارسة فوضيتهم و ازعاج السكان و قطع الطرق
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18
11 - ميساء الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:03
سنة سعيدة لكل المغاربة و لطاقم هسبريس Happy new year 2018...لا تكترتوا لكلام الدواعش المغاربة فهم خفافيش الضلام و يفضحون انفسهم في التعليقات بحقدهم و تطرفهم و داعشيتهم .....
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-40
12 - samir الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:12
حشوما وعار هاد الشي لي كاديرو فيه عطيونا الفيزا اولا صيفطونا نوليو بحالهم وعاد علنو على الاجرآت واش حنا نصارا بزز .ولى رءس السنة فريضة ،وكونو تحشمو راه هاد الشي بزاف على تبعية
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27
13 - ماريا الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:27
الكل يتأهب خوفا من ليلة رأس السنة الميلادية لأن على الساعة 12 ليلا تبدأ المصائب والعربدة والخمر والدعارة والحوادث. الله يلطف بنا ويردنا ردا جميلا.
فعيسى بريئ منهم وهو نبي الله ومن أولي العزم من الرسل وهو يشهد ان الله واحدا احدا. وبريئ من تلك الكوارث التي تحدث في هذه الليلة.
كان على المسؤولين ان يتأهبوا طيلة العام في الإعلام يوضحون بأن من تشبه بقوم فهو منهم ووووو
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20
14 - عبدالله الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:34
بالطبع هناك إجراءات أمنية مشددة من طرف رجال الدرك الملكي و الشرطة و مراقبة التراب الوطني و رجال القوات المساعدة و فرق التدخل <<حذر>> في جميع ربوع المملكة من طنجة لكويرة لكن ما لا تعلمون هناك رجال أخرون تحت هذا الظغط الكبير رجال لا يعرفون الكلل أو الملل وجودهم ضروري إذا حدث أي طارئ لا قدر الله رجال موجودون حيث تجمع الجمهور و هم أمن حتى لباقي القوات هم متواجدون بعين المكان لكن لا يظهرون رجال يضحون بأنفسهم من أجل سلامة الناس و هم أيضا معتكفون لا يغادرون عملهم في هذه الأيام الصعبة و يتواجدون أيضا في الفنادق و المطاعم عموما حيث يتجمهر الناس إنهم رجال الوقاية المدنية تحية عظيمة لكم من تسخير كل الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية من أجل مرور إحتفالات رأس السنة في أحسن الظروف.
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-3
15 - مكلخ شوية الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:38
لماذا كل هذا التأهب والاستنفرار. كان من الممكن إلغاء هذه الاحتفالات وعدم اسنفار هذه الأعداد الهائلة من رجال الأمن الذين سيصابون بالإرهاق الشديد وتوفير كميات كبيرة من المحروقات التي سيتم استهلاكها في الدوريات
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15
16 - د المجاطي الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:22
اولا المغاربة يحتفلون بميلاد الرب عيسى وهم لايعلمون ونه شرك كبير لان عيسى عبد ورسول الله الدي ولد تحت نخلة بالصيف وليس نحت شجرة الارز بالشتاء اما عمل الامن للنضام بالدار البيضاء فهو عمل شاق وخطير مع الكشاغبين والمشرمبين الكافرين لادين لهم سوى وسوسة الشيطان للتسيب بالتخدير والعربدة والسرعة والسرقات والفساد بالعلاقات الغير شرعية وما اصبحت علىه البيضاء من عنف وتسيب عارم دلك يوجب يؤدا ا لرجال الامن اجر مضاعف اكثر من المدن الصغيرة كتحفيز لمواجهة الخطر ومنع الجريمة والتصدي للعنف
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0
17 - Moha الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:36
Le Maroc est un pays multiculturel et tolérant c'est pourquoi il faut assurer la sécurité de tout un chacun durant les occasions de fête. L'année grégorienne n'a rien avoir avec la religion, c'est une années qui est adaptée au cycle de rotation de la terre par rapport au soleil, elle est cyclique comme les saisons et permet une meilleure gestion des dates et des anniversaires. Je ne comprend pas pourquoi certains acceptent le découpage horaire, les saisons et refusent l'annee
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2
18 - مهاجر الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:45
هنا في اروبا كثيرا من الأروبيين لا يحتفلون بهذا اليوم مثلا عندي جران هولنديين لا يخرجون ابدا في هذا اليوم انا لا اعرف لماذا يحتفل بعض المغارب بهذا اليوم
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9
19 - Optimiste الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:45
Je pense que l'année 2018 sera exeptionnelle pour toute la planète vue les changements qui ont eu lieu en 2017 dans tout le monde partant de la venue de monsieur trump en passant par le conflits entre Qatar est les autres pays du golf espérons que ça change positivement.
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0
20 - محمد الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:59
و الله أسكن في حي شعبي في مدينة فاس و نعيش كل يوم و كاننا في كولومبيا من يحمينا أليس هذا الأمن مخصص أيضا لعموم الشعب أم فقط لحراسة الأغنياء و الاجانب في الملاهي الليلة و الفنادق .
اما نحن فيحمينا الله فنعم الحامي
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9
21 - مهاجر غريب الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:10
لا حول ولا قوة الا بالله هنا في بلاد غير مسلمة يعطي الناس أهمية أقل من بلادنا و إخواننا المسلمين لهاده الليلة التي سوف تسكب فيها الخمور و يعصي فيها رب العرش العظيم
اللهم ردنا إليك ردا جميلا. آمين
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3
22 - متولي لزعر الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:30
ياربي تلطف بينا هذا زمان واش من زمان
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2
23 - remarque الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:57
a mon avis c'est bcp plus sur , bcp plus simple , bcp plus efficace d'interdir la vente des boissons alcooliques 3 ou 4 jours avant et pendant ce reveillon et tout se passera bien
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-1
24 - متقاعد الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:07
حرام عليك يا حكومة التبعية كان عليكم أن تجعلوه يوم راحة للشرطة ترتاح فيه من عناء المتاعب اليومية طيلة السنة بدلا من تجييشهم وكأنهم سيلقون العدو ماذا كنتم ستخسرون لو أغلقت الحانات والملاهي الليلية ومخالفة المستعمر السابق ولو ليلة واحدة في السنة بدلا من إرهاق رجل الأمن وتحميله متاعب لا ناقة له فيها ولا جمل
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0
25 - رشدون حمادي الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:29
الامن المغربي يرفع درجة التاهب للرد على قرار ترامب القدس عاصمة اسرائيل .اوﻻ كنحلم العسكر العربي لن ولم يسطتيعوا تحرير القدس .اوا اوجهي سيروا ححروا راسكم بعدا
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1
26 - كاليفورنيا الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:34
انا في امريكا وسنين هادي بغيت نشوف غير شي واحد خارج سكران ومعربد !! حتى ايا سكروا هنا كيستر راسو ويسلت ! الشرطة فقط كتوقف السيارات والي حصل سايق وهو شارب يودي !
السكر والعربدة فقط عندنا نحن العربان ! ايا ما حيح ما يتسمى سكر هههه.
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3
27 - عبد الله الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:39
أنقذوا الأحياء الشعبية أنقذوا الأزقة المظلمة أنقذوا تجزئة في طور البناء أنقذوا أطفالنا و نساءنا من رعب المجرمين إننا نعيش فوضى و عشوائية و جرائم يومية
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