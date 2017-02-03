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إصلاح الحكومة لمنظومة الوظيفة العمومية يواجه تحدي العدالة الأجرية

إصلاح الحكومة لمنظومة الوظيفة العمومية يواجه تحدي العدالة الأجرية
هسبريس - محمد بلقاسم
الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:15

في الوقت الذي اعترف فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بوجود اختلالات تعتري منظومة الأجور الحالية في المغرب وتأكيده عزم حكومته إعادة النظر فيها، باقتراح مجموعة من الإجراءات بعد نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، عاد إشكال الهوة في الأجور بين موظفي الدولة في السلالم الوظيفية نفسها إلى الواجهة.

وبعدما أكدت الحكومة أن التصور الجديد قائم على إصلاح جوهري لنظام الأجور لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، لكن على أساس مفهوم الوظيفة، من كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل، يرى العديد من المختصين أَن "المنظومة الأجرية في المغرب تتطلب إعادة تركيب منظومة الوظيفة العمومية وفق معايير قانونية وتدبيرية جديدة، ووفق حقوق وواجبات تتماشى وطبيعة الادارة المراد بناؤها".

وفِي هذا الصدد، قال نور الدين لزرق، باحث في المالية العامة، إن "أي إصلاح للوظيفة العمومية وضمنها منظومة الأجور يجب أن يكون إصلاحا شاملا للقوانين والأنظمة وللبنيات الإدارية وللوضعيات المهنية وللتدبير الإداري المبني على النتائج"، مضيفا أن "تقييم الأداء يجب أن يكون مرتبطا بإصلاح منظومة التقاعد والتغطية الصحية وبنيات الاستقبال داخل الإدارة العمومية".

وأكد لزرق أن "مقاربة ارتفاع كتلة الأجور الذي يعد مبررا لمراجعة المنظومة مقارنة بميزانية الدولة (106 مليارات درهم سنة 2017) والذي يبدو ضخما، يحتاج إلى كثير من التدقيق"، موردا أنه "حينما نوزعه بين الأجور من جهة وبين ما تضمه من نفقات أخرى مرتبطة بالاقتطاعات، كالتقاعد والضرائب وغيرها، يتضح الفرق بين ما يتقاضاه الموظف وما يحتسب عليه".

لزرق نبه في تصريح لهسبريس إلى أن "احتساب متوسط الأجور بين الأعلى والأدنى لا يعطي صورة دقيقة للوضع الأجري بالمغرب، الذي يتسم بوجود هوة كبيرة تصل إلى فارق 25 مرة"، مشيرا إلى أن "هذا التفاوت يعد إشكالا جوهريا يتطلب أن يبنى عليه أي إصلاح لمنظومة الأجور في المستقبل".

وبعدما نبه الباحث المتخصص في المالية العمومية إلى أن "الأجور تتضمن الرواتب الأساسية والتعويضات"، اعتبر أن "الفكر الذي ساد طيلة المرحلة الماضية بني على الزيادة، في إطار الحوار الاجتماعي أو خارجه، في التعويضات عوض الحديث عن الراتب الأساسي"، موضحا أن ذلك "كان هدفه الأساسي هو الاستجابة الآنية للمطالب الفئوية أو لمجموعات الضغط، وأدى في النهاية إلى بنية أجور غير منسجمة وغير عادلة".

"الإصلاح إذا لم يتوخ الوصول إلى العدالة الأجرية فهو سيعيد إنتاج الظلم الإداري والمهني الأجري نفسه بين موظفي الدولة"، يقول الباحث لزرق الذي أكد على أن "ربط الأجر بمفهوم الوظيف عوض الدرجات يقتضي توفر جميع الإدارات العمومية على مرجع الوظائف من جهة، وأن تكون المهام داخلها مجزوءة وفق اختصاصات محددة من جهة أخرى"، مبرزا أن ذلك "يفترض تحديد مسارات مهنية واضحة ومتناسقة، يعرف خلالها الموظف طريقه ومساره المهني ويشتغل على أساسه ويجدد كفاءاته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - عمر راشد المسناوي الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:27
وفروا الشغل حاربوا البطالة ، ساووا بين المواطنيين أمام القضاء ، إفتحوا أوراش الثنمية بالبوادي ، وذلك بإنشاء المعامل للحد من هجرة المواطنين ، حاربوا المحسوبية والزبزنية ...عند ذلك سيصلح الجميع من تلقاء نفسه...هذا ما كان
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37
2 - BCHBTK الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:37
اكبر اختلالات تعتري منظومة الاجور بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لكن املنا ان السيد جطوا سيقف على تلك الخروقات وسيزلزل قراره اولئك الذين بالغوا في الشطط والذين يعتقدون ان ميزانية الاوقاف غنيمة لهم انا حقي مهظوم بهذه الوزارة واك واك السيد الوزير اعطني حقي اعطني اجري هل من اذن صاغية
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13
3 - محمد الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:44
يجب اصلاح منظومة الاجور في اسرع وقت ممكن.لان اصحاب السلاليم الدنيا من 6 الى 9 هم المتضررين في الوظيفة العمومية.
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35
4 - Brahim ht الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:44
من أجل الدعابة لا غير : تخيلوا معي لو نشتغل بدون أجرة، وكل حاجياتنا مجانية، أنا أخدمك مجانا و بإخلاص و أنت تخدمني مجانا و بإخلاص ...
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-15
5 - سعيد الأحد 31 دجنبر 2017 - 16:47
نعم للإصلاح لكن كيف تطبيقه على موظفي الجماعات المحلية ،كيف لرئيس أمي أن يعرف مستوى الموظف ( الطبيب ، المهندس ، المتصرف...) فالرئيس يعرف موظف واحد فقط و هو الموظف الذي ساعده في الحملة الإنتخابية .
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37
6 - abdenasser abdoun الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:01
واش كاين شمعقول شبعتونا كتابة وعود فارغة اعطيونا حقنا بغينا تسرعونا فالمستحقات ديال 20 سنة ما بغينا زيادة ولا اصلاح منضومة الاجور راكوم قهارتونا .الله ياخذ الحق .
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14
7 - nawfal الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:04
الموظفين عندنا في المغرب مفششين بزاف ، و تجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ما تظمنة من مقارانات مع دول أخرى و توصيات سيولد عداوة بين الشعب و الموظفين
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-46
8 - amraoui الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:05
السلام عليكم..هل بريد المغرب هو ايضا ضمن الوظيفة العمومية؟؟؟
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-8
9 - meme الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:09
اكبر الخروقات تعتزي رجال التعليم واحد له اقدمية 36/38 سنة اجره 6300 درهم و بجانبه واحد له اقدمية 15 سنه اجره 11500 درهم و هذا ما وقف عليه الوفا و لكن ذهب و لم يصلح شئ و تاسف علئ ذلك هذا بانسبة للابتدائي
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-5
10 - Adam الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:12
اصلاح منظومة الأجور يبدأ من أجور المدراء وكبار رجالات الدولة الدين يتقاضون ملايين الدراهم ومعهم الوزراء والبرلمانيون ورؤساء الجهات والغرف الدين اثقلوا كاهل ميزانية الدولة مند فجر الاستقلال..اما الموظفون في السلاليم 11و10و9,فقد تم تفقيرهم بالزيادات المتتالية وما وصلوا إلى هده الرتب الا بعد سنوات من العمل المضني والشاق
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28
11 - Hassan الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:16
بغينا شي حاجة ملموسة في الواقع. أما الشفوي و الهووي يا حكومة الشفوي مرضنا فراسنا نفس الهضرة فهاد العام كامل كنسمعوها والعام لي من قبلو والعام لي لي لي لي لي من قبلو وبطبيعة الحال العام جاي وما بعده. كلها برامج حكومية جوفاء وكلام فارغ. لكن لا ننسى الإنجازات الكبرى للذئاب الملتحية ضد الشعب والمتمثلة في الزيادات تلو الزيادات والقادم أسوء لا قدر الله. فنحن نتوقع كل شيء من حزب الشيطان حزب الندالة والتعرية
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12
12 - متضرر حتى النخاع الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:21
اذا كان لابد من الحديث عن عدالة اجرية فلا بد من الوقوف على مجموعة من النقط.فكيف يعقل ان يقوم موظفان بنفس العمل و يتقاضى احدهما ضعف اجرة الاخر فقط لان الحظ ساعده في اجتياز امتحان مهني بئيس والحال هكذا في قطاع التعليم.كيف يعقل ان تتمتع فئة من الموظفين بالعديد من الامتيازات كالهاتف وسيارة المصلحة و توابعها فقط ليقوموا بعملهم الذي يأخدون اجرتهم عليه؟؟ليس هناك عدالة في الاجور ولا في التعويضات ولا الامتيازات.نعم هناك من سيقول عن بعض الوظائف انها تتضمن مخاطر واخرى انها استراتيجية او دات مردودية.حتى الوظائف الاخرى مهمة والا فليتم الغاؤها.يجب اعادة النظر في الفوارق ومراجعة انظمة الترقية والتخفيزات...الخ.الزيادة في الاجور تؤدي حتما الى الزيادة في الاستهلاك مما ينعكس على عجلة الاقتصاد
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10
13 - مجاز فاهم الأحد 31 دجنبر 2017 - 17:22
يجب تقليص الهوة بين الأجور، فلا يعقل ان مدراء بعض الوكالات وشركات الوطنية يتقاضون ازيد من 100 الف درهم شهربا، بينما الحد الادنى للاجور في الوظيفة العمومية لايتجاوز 3 ألاف درهم، راه هادشي الحماق راه تسطية هادي، آش تيصنعو هاد القوم؟ ماعدنا لانووي لا والو، فهم تسطى
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22
14 - مجاهد الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:02
ليحتفظ كل موظفباجرته وينعتبر دلك استحقاق لكن ينبغي مراجعة اﻻسعار وتخفيضها الى ماكتنت عليه في السبعينات ليسفيد عامة الشعب ﻻن الحكومة هي حكومة الجميع وليس فقط الموظفين !
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2
15 - النجاشي الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:02
السلام عليكم
هل الامن الوطني يخضع للوظيفة العمومية
فهاد البلاد اللي كيخدم بزاف تياخد شويا
واللي كياخد بزاف تخدم شويا
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1
16 - النجاري الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:07
لا يمكن التحدث عن إصلاح الإدارة دون إقرار العدالة الأجرية بين أطر الدولة، لا يمكن أن نجد في نظام عادل رئيس مصلحة يتوصل بأجرة ( متصرف خارج السلم) أقل من مرؤوسه (مهندس رئيس)
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0
17 - said الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:20
هناك فءة من الموظفين ادا صح التعبير يلجأون بعض الاحيان الى التسول لاداء واجب السكن والماء والكهرباء والمأكل لابناءهم والملبس والتطبيب وهده الفءة تتقاضى اجرة 3000 درهم.اين مندوبية التخطيط والتخربيق.وكم من حكومة مرت وشاهدة على المشاكل التي يتخبط فيها الموظف البسيط وادكر الموظف المتسول في ردهات الادارة العمومية وفي الشارع.ونلوم الادارة العمومية عن المردودية والانتاج.والدولة على علم بان الموظف البسيط والمقهور هو من لسندت له مهمة خدمة المواطن والوطن:شهادة حية من عين المكان
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7
18 - حسن الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:45
لاحديث عن العدالة الأجرية دون تسوية اوضاع المستخدمين في الادارات العمومية.حيث هناك فئة واسعة تعمل بجد وتفان ولا احد يعترف بها رغم الشواهد والدبلومات التى تتوفر عليها ورغم المدة الزمنية الطويلة التي قضتها في العمل ونخص هنا بالذكر مستخدمي وزارة الاوقاف كالاساتذة ومراقبي الكتاتيب القرآنية ومؤطري محو الامية في المساجد ...فهؤلاء يعانون في صمت ولا احد يلتفت اليهم
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1
19 - المساعدين الاداريين........! الأحد 31 دجنبر 2017 - 18:55
اجور المساعدين الاداريين..........
كارثية.....يعانون ظلم عظيم....مما
اثر على نفسيتهم......لما تصدت
واعتدت حكومة عباس الفاسي...على
حقوقهم...ومكتسباتهم......واذلتهم
بالسلم 7....واوقفت مشوارهم وترقيتهم في حدود السلم 8.......!
وهن العمود الفقري للادارة.....!
لماذا..هذا الاحتقار...والظلم..والاهانة
والتعدي على هذه الشريحة من
الموظفين الفقراء.........وماذنبهم
بالاجراءات التي نفذت في حقهم...!
انها كارثة....وظلم...احتقار......وحبث
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6
20 - صالح الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:15
الحكومة تريد التخفيض من كتلة الأجور لكن على حساب الموظفين في حين كتلة الأجور يثقلها التعويضات الخيالية التي يستفيد منها كبار الموظفين و الوزراء و...
التوجه إلى منظومة جديدة الترقي حسب الكفاءة فستكرس المحسوبية بشكل واضح و ستصبح حكرا على النخب في الوظيفة العمومية و اصحاب الولاءات.
ان المدخل الاساسي لمنظومة اجرية عادلة تنبني على الديمقراطية الحقيقية و القطع مع الربع الإداري و تسوية ما بين الموظفين و أعمال العدالة الحقيقية و إعطاء الأرقام الحقيقية لكتلة الأجور و اين هي متمركزة؟
فستلاخظون بأنها متمركزة في جيوب كبار المسؤولين
من الموظفين
و ان لم تساوي الحكومة ما بين الكبار و الصغار فكل القوانين ستكون مجحفة فتبدأ بإقرار العدالة قبل الخوض في اي اصلاح مكرواقتصادي.
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8
21 - نورالدين بنعربية الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:22
من تفقير المواطنين إلى تفقير الموظفين للحفاظ على سمنة الشهرية للبرلمانيين وتخمة الوزراء وضخامة الجنرالات والرؤوس الغليظة . البرلماني يتقاضى 4ملايين وأعلى راتب شهري الموظف مليون والفين درهم . هذا هو الفارق الخيالي الذي يجب تقليصه . واما راتب الوزير فذلك فم السبع وانيابه ....
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10
22 - محمد الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:24
كانت الأجور في السبعينات وبداية الثمنينات جد متقاربة .وكان الموظفون يعملون جنبا إلى جنب بحيث نجد الإداري والتقني والمهندس يتقاسمون الأعمال بينهم .............لكن اليوم خيال:
التقني والإداري يعملون كثيرا وكل شيء والحقيقة التي لا مفر منها هي أن التقني والإداري هما من ينجزان الأعال الإدارية .
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5
23 - Nizar الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:32
اين سوف نصنف اجور الموظفين التابعة للجماعات المحلية بالخصوص السلاليم الدنيا وكيف نريد ادارة راقية في ظل مهزلة الاجور وفي الاخير لن يتحقق اي شئ فقط استهلاك كثرة الكلام ودار لقمان على حاله
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2
24 - مواطن الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:33
بقطاع المياه والغابات فئة المهندسين والتقنيين هي التي تمنح لها تعويضات سنوية أما باقي الفئات فلها الأجر فقط.
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1
25 - ريان ارفود الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:58
موظفو الجماعات الترابية اصحاب السلاليم الدنيا اصبحو قاب قوسين او ادناه من التسول بسبب السياسات العمياء وهي اغناء الغني وافقار الفقير ... اصحاب السلاليم الدنيا وصمة عار على جبين الحكومة والنقابات
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-1
26 - البعمراني الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:59
اي اصلاح لا يوجد فيه الغاء سيارات الدولة التي تجوب الشوارع في جميع ايام الاسبوع والاسواق الممتازة انه سرقة للمال العام امام الملأ
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4
27 - عبد الله الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:18
الموظفون البسطاء يتحملون عبء أكبر في العمل و هم أكثر عرضة للخطر و أكثر مردودية لكن الأجور الهزيلة تكسر عزيمتهم و تحد من تطوير كفاءتهم فتصيبهم الكآبة...
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1
28 - Mohamed الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:37
لا اصلاح إداري للوظيفة العمومية بدون اصلاح وضعية المتصرفين، نستكر كل الاستنمار الذي تتعرض به هذه الفئة من الموظفين، نناشد النخبة بالدولة المغربية من اجل انصاف وتجسيد العدالة الاجرية.....
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0
29 - عبدالله الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:40
إن الموظفين الصغار وبالخصوص سلم 6 يتقاضون أقل من 3000 درهم في الجماعات الترابية،نتمنا من الله أن يهديهم لينظروا في أجورنا الزهيدة
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2
30 - خالد الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:52
الله ياخد الحق وصافي. دولة كتريكل علينا ب جوج دريال. الله يخد الحق وصاف....
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31 - مغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:54
سياسة الحكومة مع الموظف لا تختلف عن سياسة اسراءيل مع الفلسطيني
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2
32 - المساعدين التقنيين والاداريين الأحد 31 دجنبر 2017 - 21:00
هناك موظفون كامجموعة المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين العمود الفقري لاءدارة المغربية رغم كان مشكلهم قريب من الحل في ادماجهم في الدرجة الجديدة التي كان عبد الاءلاه بن كيران في الحوار الاجتماعي الدي كان في السابق ولكن النقابات رفضت حل مشكل هاته الفءة من الموظفين لوحدهم وتم التملص من ادماجهم في الدرجات الجديدة
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