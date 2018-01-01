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كُتّاب وآراء
قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم
خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.
وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.
وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.
وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (114)
على زين تعليم ديالكم
كنت كنقرى في واحد الثانوية الحصة ديال 5-6 مكوناش كنقراوها السبب عدم توفر الانارة و كتطيح الضلمة ...
خذ الشي ماشي في ستينات او سبعينات هذ شي غير في 2008-2010
Les vrais " Mayssourin " ou vont leurs enfants étudier ?
مثل هذا القانون موجود في المانيا و ابتدائا من روض الاطفال، العاطلون عن العمل لا يدفعون شيئا و من يعمل عليه دفع على الاقل 100euro/شهر للطفل ليمكت طفلك في المدرسة لمدة اربع ساعات ان اردت اليوم كاملا 300 اورو فاكثر.
التعليم العالي 500اورو للدورة الم يكن لك المال الدولة تقرضك و عند انتهاء الدراسة تتخرج بدبلوم و كريدي عليك دفعه.
هذه هي الديمقراطية التي تريدونها
La logique c'est que l'éducation est gratuite seulement pour les pauvres et la classe moyenne non pour les riche
Merci
مكتسبات الشعب طيلة عقود ذهبت ادراج الرياح.
حتى اعتى الحكومات الفاسية...كانت تستحيي من افعالكم.
لي صديق اباجدي يتيم الاب ومتفوق في دراسته تسلق السلاليم بسرعة فائقة في تنظيمات الحزب بسبب اسلوبه في الخطابة.لما التقيه واساله اش هادشي?
كان يرد علي تصيدنا بالامازيغية ..
والدته لا تتحدث غير الامازيغية ..وهو ضد الامازيغية.
كفى
وكفى
وكفى
هي عأئلات الموظفين. وخاصة الصغار منهم.
لأنهم من يؤدون الضرائب.
انا الكبار فلم تتمكن من إجبارهم على دفع الضرائب فبالأحرى الدعم.
الحكومة التي عجزت عن معرفة الفقراء لتمنحهم الدعم. كيف لها ان تعرف الميسورين.
والله لو تم معاقبة اللصوص وتم الحفاظ على الأموال لما تجرأت الحكومة على خوصصة التعليم وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.
لكن المخزن والحكومة لا يستخرجون الأموال ولا يقدرون إلا على هذا الشعب الضحية.
أسهل طريق لجمع المال هو مزيد من سحق الطبقة الفقيرة والمتوسطة
هذا راه الحمق الاكبر،
اصلاً خاصنا تعريف الاسر الميسورة. واش هوما هدوك الناس اللي اصلاً ماتيقريوش ولادهم فمدارس الحكومة؟ او اللي بحالي وبحالك، الطبقة المتوسطة اللي كتاكل العصا، هاذ الطبقة اللي كتستهلك المنتجات المحلية وكتخلص TVA و كتفري ولادها فالمدارس والجامعات الحكومية وملي كاتسافر كاتمشي غير المدن المغربية...ياكما....
اما بالنسبة الى الميسورين فانهم لا يلجؤون الى المدارس الحكومية
راه غير المسكين لي كيقرا في الجامعات و لا الأثرياء
اما
صدقة يا محسنين
لن تنفع حتى الكلاب الضالة في المغرب
خلاصة القول مجانية التعليم نتيجتها اقسام و افواج من الكسالى
على الدولة دعم التلاميذ المتفوقين و من اسر فقيرة ليكملوا دراستهم بدون مشاكل
#مغربنا
والاجر يكون حسب المردودية والثقافة
كجميع القطعات الناشطة في البلاد
لذيا اقتطاع قرض سكن 1500 و قرض استهلاك بقيمة 1700 شهريا .السؤال المطروح هنا هو إلى أي طبقة أنتمي أنا هل الطبقة الفقيرة أو المتوسقة أو الميسورة او المسحوقة مع العلم أنني أفتقر إلى متطلبات كتيرة من بينها السيارة وآلة الغسيل والحرمان من الصطياف تندوز الكونجي غا نعاس (عندي بلازما من كدبوش) . على أي حال الحمد لله ملي كاين الله ههه.
GOUVERNEMENT POUR LE PEUPLE MAROCAIN.NO COMMENT POUR LES DÉCIDEURS DANS CE MERVEILLEUX PAYS. MOI J AI DÉCIDÉ DE QUITTER CE PAYS.
.حتى وصلنا الى هذا الحد من الجفاء بين الطبقات ومنها الى النقابات والاحزاب .لكيلا تكون دولة الفقراء داخل دولة الشبعانين حتى الثخمة....
.وكمثال :المانيا
سوف نرى أن التعليم في المغرب ترتفع قيمته
حاليا، جل الوزراء الحاكمين في المغرب درسوا خارج المغرب و أعطوا مسؤوليات كبيرة لتسير البلاد بزعم أن لهم أكبر خبرة
انظروا إلى النتيجة، بلد يسير من سيء إلى أسوء
اذا اسدي الأمر لغير أهله فانتظر الساعة
ولزيادة البيان اقول: هاد الناس كيمهدو لحرب و قلاقل كبرى بين الشعب والدولة.
هذه مرحلة دق الأوتاد ذات العيار الكبير في مؤخرة الشعب النائم والفاقد للوعي منذ زمان
الحكام الفاسدون حتى الأذنين يفعلون ذلك ليثور الشعب فيصبحوا مشهورين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية
لكن ما لم ينتبهوا له هو أن الشعب الذي لم توقظه الثورة الرقمية شعب ميت منذ قرن وزمارة
أقولها و بكل قوة : مغربة التعليم لصالح الوطن، مغربة التعليم واجب ديني، وطني و إنساني، لكن أكثرهم لا يعلمون !
فإذا كان التعليم بالمغرب يحتاج لدعم مادي لماذا رفضوا مقترح الرفع من ميزانية التعليم ؟