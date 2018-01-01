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الرئيسية | مجتمع | قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم

قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم

قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 01 يناير 2018 - 11:00

خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.

وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.

وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.

وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (114)

1 - بنت المملكة الاثنين 01 يناير 2018 - 11:09
علاش متقولش رجال الأعمال ولا غتقطعوها من الموظفين تاني ومن لي كيشد 5000 درهم فشهر حيت بنسبة لكم هداك هوا لميسور وفيناهيا الميزانية ديال تعليم وضرائب وزيد وزيد لبلاد غاديا للهاوية
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581
2 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:13
ها العار اخلصوا عير الضراءب ديال المشاريع ديالهم.
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469
3 - Ayyoz الاثنين 01 يناير 2018 - 11:14
صاحب السياره ب4 ملايير يستطيع تمويل التعليم لسكان الاطلس
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607
4 - من جنوب افريقيا الاثنين 01 يناير 2018 - 11:14
بقا ليكم غير الأوكسجين نوليو نخلصو عليه
على زين تعليم ديالكم
كنت كنقرى في واحد الثانوية الحصة ديال 5-6 مكوناش كنقراوها السبب عدم توفر الانارة و كتطيح الضلمة ...
خذ الشي ماشي في ستينات او سبعينات هذ شي غير في 2008-2010
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345
5 - youssef الاثنين 01 يناير 2018 - 11:19
Quels sont les critères pour définir " Osra mayssoura " au maroc ?
Les vrais " Mayssourin " ou vont leurs enfants étudier ?
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201
6 - أسامة الاثنين 01 يناير 2018 - 11:20
من حد ابن وزير التربية و التعليم لا يدرس في المدارس العمومية راه ماناوينش الخير، و على العموم هادشي ملينا منوا و كنضن أن المغرب يسير إلى ما لا يحمد عقباه بسبب البنك الدولي من جهة و اللصوص لي سرقوا المال العام من جهة أخرى، الله يلطف بينا
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292
7 - hamid الاثنين 01 يناير 2018 - 11:20
بطبيعة الحال سيتم جمع المساهمات من الطبقة المتوسطة التي ستكون حينها مضطرة لأخد أبنائها للتعليم الخاص. أما الطبقة الفقيرة فأبناؤها ودعوا التعليم من زمان. وبالنسبة للطبقة الغنية فلا يهمها هذا الأمر. ولما تجمع هذه المساهمات فانتم تعرفون اين ستدهب. خلاصة القول ستكون الضربة القاضية للكائن المغربي.
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247
8 - wood الاثنين 01 يناير 2018 - 11:21
هناك شيء واحد اسمه الضريبة على الدخل اما سواها فمجرد سرقة و سطو على المواطنين ، فالدولة ملزمة بتطبيق القوانين خصوصا من طرف الشركات و المشغلين ، فالفقر و الحرمان هو نتيجة طبيعية للاستغلال الغير المشروع من طرف اقلية لباقي طبقات من المجتمع من احتكار و ريع و اجور خيالية غير مبررة مقابل اجور هزيلة و ضرب عرض الحائط لابسط قوانين الشغل . فالميسورين بل حتى فئة من غير الميسورين يضحون و يدرسون ابناءهم في التعليم الخصوصي ، فكل هذه الامور هو تضليل للمواطنين و تدليس بحيت تبدو الدولة ملتزمة بمجانية التعليم بينما المدرسة العمومية مجرد وكر لانتاج الجهل و الانحراف و الدعارة و اللامسؤولية لا غير !! للاشارة هناك طبقية في التعليم الخصوصي ،فهنا ما هو خاص بالفقراء و اخر للطبقة المتوسطة و اخيرا تعليم خصوصي للطبقة الراقية ( هاي كلاص) !!!
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185
9 - العربي الحسني الاثنين 01 يناير 2018 - 11:23
الأســـــــر الميســـورة التي تنــتظـرون منــهــا دعــم وتمـــويل التعــليم العــالي والتعــليم التــأهيـــلي الــثانوي العـــمـــــــــــــــــومــــــــــي تـــدرس أبــناءهــــا بــأحســــن المـــؤســسـا ت الــتعــلـيـميــة الخــــصــــوصـــــــيــة وغــــالــــبا خـــارج أرض وطـــنـــنـــا الحبـيب
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199
10 - تحياتي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:24
و هل الدولة محتاجة للمساعدة أين مال الفوسفاط و الصيد البحري و الزراعة و التجارة و مشارع الطاقة الشمسية..يعرفو غير يقلعو من الشعب ما يعرفوش يعطيوه شوية و كاملها و جملها بهذ 25درهم ممر الراجلين لملأ الخزينة....الدول المتقدمة كاتمدلك من اليد اليمنى و تقلعلك من اليد اليسرى شوية و تخليلك باش تعيش يعني مثلا إعطاء شهريااااااا المساعدات الإجتماعية للفقراء أو الشوماج للعاطلين عن العمل لكن إذا لم يمر في ممر الراجلين تخلص مخالفة 25اورو
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140
11 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 11:24
يقصدون بالاسر الميسورة ذوي الدخل المتوسط من رجال التعليم وموظفي الجماعات المحلية ورجال الامن وباقي الموظفين الذين لا يجدون الا ما يكملوا به الشهر نظرا لارتفاع الاسعار وتكاليف العيش اما الاسر الميسورة فعلا فاما هي لا تصرح بممتلكاتها كاصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى والمقاهي... او ان هي اسر رجال الاعمال التي ابنائها في جامعات ومعاهد اوروبا
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144
12 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:25
اجتماعات و نقاشات و ووووو و في النهاية الحلول دائما تكون على حساب الشعب .
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120
13 - ezzidi khalil الاثنين 01 يناير 2018 - 11:25
nous sommes tous imparfait et parfois la cupidité pour l'experiences nous fait le role ; mais on doit etre encore comprehensibles pour resoudre cette problematique de manque ; aussi que les exuces font un bons image pour la sympathie dans la relation sociale .
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-41
14 - وجدي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:26
الاسر الميسورة لا درس ابنائها بالمدارس العمومية بما فيهم انم ايها الوزراء
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94
15 - العيدي رقية الاثنين 01 يناير 2018 - 11:26
لا بد من الخروج من التعليم الفرنكوفوني المفلس الفاشل و السبب في تأخر منظومة التعليم بالمغرب و السبب في عزلة المغرب عما يجري في باقي بقاع العالم...هل ننتظر "موسيو جان جاك" ليقرأ ما يجري في اوربا و امريكا و آسيا و ننتظر 100 عام لنقله الينا اي بعد قرون من التأخر بعد ان يترجمه جان جاك الى الفرنسية اذا فعل ذلك لان لم يعد له المال و لا القدرة على ترجمة الى الافرنجية ما ينتج علميا و بيداغوجيا في العالم...المغربي ينتظر جون جاك عوض البحث بنفسه بالانجليزية و التواصل مباشرة مع العالم بأكمله...و نتتظر الاستاذ جون جاك ليقول لنا ماذا نفعل في التعليم..يا سلام سلم على استعمار... و نحن ما لنا و جان جاك...هو يفعل حسب مصلحته هو و انا ما لي؟؟؟؟؟؟
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58
16 - امين الاثنين 01 يناير 2018 - 11:26
هادشي غادي وتيحماض، الله يدير شي تاويل ديال الخير، وفينكم اللي صوتوا على العدالة والتنمية، وبانوااااا
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106
17 - ادريس الاثنين 01 يناير 2018 - 11:27
راه الدولة لي كاتخدم على المواطنين ماشي المواطنين لي كايخدمو على الدولة... ركم قهرتو كلشي هاد العام بالضرائب... عيقتو...
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108
18 - باهي زاهي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:29
دولة لا تستطع الإنفاق على تعليم أبنائها تريد الدخول في حرب مع البوليزاريو !!!!
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110
19 - مهتم الاثنين 01 يناير 2018 - 11:32
أقول للأشخاص الذين ينتقدون هذا القرار أن الأسر المغربية حتى الفقيرة منها التي تدرس أبناءها في التعليم العمومي مستعدة لتدفع النقود من أجل تعليم أبناءها و الدليل أنها تدفع في الدروس الخصوصية لأبناءها أموالا طائلة لو استثمرت في المدرسة العمومية لكان حالها أفضل بكثير مما هو عليه اليوم لكن للأسف لدينا مرض في تفكيرنا هو أن كل ماهو عمومي فهو مجاني...
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-159
20 - الرغيف العجيب الاثنين 01 يناير 2018 - 11:33
تمويل ماذا ؟ تمويل عدم مجانية التعليم تمويل أساتذة يعانون من نقص في التكوين و شتى الأمراض العقلية باش يعاديو ولادنا بيها تمويل دعششة ولادنا ام يا ترى تمويل التكليخ و تلقين ابنائنا تاريخ كاذب و علم محرف ؟؟ تمويل مدارس ما فيهاش تا المراحيض تمويل اطفال يستيقظون الثالثة صباحا كي يقطعو مسافة تعادل طرق الحرير باش يقرأو فقسم مشترك .. خلاصة النهب سميتو نهب و لو تم استغلال ديك لعقدة لي عندنا من مالين لفلوس و هكذا لا فائدة كلها مؤامرات هدفها كسر إرادة المغاربة بلا قوة النفاق .
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54
21 - سعيد الكيحل الاثنين 01 يناير 2018 - 11:36
الدولة لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها في التعليم.........
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78
22 - مغربي في الغربة الاثنين 01 يناير 2018 - 11:37
المغاربة دائما يقارنون المغرب باوروبا و يريدون نفس الحقوق لكن بدون واجبات.
مثل هذا القانون موجود في المانيا و ابتدائا من روض الاطفال، العاطلون عن العمل لا يدفعون شيئا و من يعمل عليه دفع على الاقل 100euro/شهر للطفل ليمكت طفلك في المدرسة لمدة اربع ساعات ان اردت اليوم كاملا 300 اورو فاكثر.
التعليم العالي 500اورو للدورة الم يكن لك المال الدولة تقرضك و عند انتهاء الدراسة تتخرج بدبلوم و كريدي عليك دفعه.
هذه هي الديمقراطية التي تريدونها
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-87
23 - أستاذ الإجتماعيات الاثنين 01 يناير 2018 - 11:38
و بهذا تكون دولتنا الفاشلة قد دقت المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي.
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94
24 - Yassine الاثنين 01 يناير 2018 - 11:38
Je crois que ce n'est pas possible qu'une famille qui a beaucoup d'argent ne paye pas pour ces enfants Si ils étudient a l'etat.

La logique c'est que l'éducation est gratuite seulement pour les pauvres et la classe moyenne non pour les riche

Merci
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-22
25 - في خاطر صديقي بعز... الاثنين 01 يناير 2018 - 11:38
و اك واك اعباد الله اش داروا الباجدة فالشعب .ومحدها كتقاقي وكتزيد فالبيض.
مكتسبات الشعب طيلة عقود ذهبت ادراج الرياح.
حتى اعتى الحكومات الفاسية...كانت تستحيي من افعالكم.
لي صديق اباجدي يتيم الاب ومتفوق في دراسته تسلق السلاليم بسرعة فائقة في تنظيمات الحزب بسبب اسلوبه في الخطابة.لما التقيه واساله اش هادشي?
كان يرد علي تصيدنا بالامازيغية ..
والدته لا تتحدث غير الامازيغية ..وهو ضد الامازيغية.
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50
26 - تعليم نموذجي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:41
لإصلاح التعليم العمومي أفقيا، يجب أن ينبثق من أسرة التعليم سواء ما يخص التمويل او المقررات الدراسية، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر، أما التعليم الخصوصي فيجب أن يستلهم جودته ومقرراته ومساهمات الأسر من التعليم العمومي، حتى لا نخلق تمييز شاسع بين تلاميذ الوطن، ويجب الاهتمام بالعالم القروي وتلاميذته ومواكبة برامجهم الدراسية، وفك العزلة على مناطقهم لتيسير الولوج إلى مدارسهم.
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25
27 - مغريبي دوريجين الاثنين 01 يناير 2018 - 11:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير شركة الفوسفاط زائد مساعدة بعض الوزراء كافي لمساهمة في التعليم. تعليم تشرميل اﻷساتذة . .
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49
28 - #جرادة الاثنين 01 يناير 2018 - 11:41
إلا حسبتوااا غي الوزراء تفوتوا تغطية التعليم و الصحة
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44
29 - Zak الاثنين 01 يناير 2018 - 11:42
ثروة اخنوش يمكن أن تمول التعليم للعشرين سنة المقبلة، و ثروة بن جلون للعشرين سنة بعدها ، و من بعد اربعين عاما نكون قد حققنا الملكية البرلمانية و أنذاك نمول التعليم بميزانية القصر.
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99
30 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:42
الشجاعة والمسئولية تقتضي من الدولة تحمل مسئولياتها كاملة وليس اللجوء إلى جيوب المواطنين كفى من تمويلنا للنهب والفساد. لن تتوقف استنزافاتكم
كفى
وكفى
وكفى
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55
31 - tarik الاثنين 01 يناير 2018 - 11:43
حسبنا الله ونعم الوكيل المغاربة لا مستقبل في هده البلاد يجب علي الشعب أن يطلب اللوجوء إلا دول إفريقيا
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40
32 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 11:44
ماهذه القوانين ، قالوا الاسر الميسورة يجب أن تساعد الدولة على التعليم !! لو أعطية ميزانية الرياضةللتعليم وميزانية الداخلية للصحة لأصبحنا شعب متقدم فكرياً وإقتصادياً وصحياً
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47
33 - lhoussain الاثنين 01 يناير 2018 - 11:46
benkirane caisse de retraite L3
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10
34 - الطاطاوي الاثنين 01 يناير 2018 - 11:46
ومن هي العائلات الميسورة حسب الحكومة.

هي عأئلات الموظفين. وخاصة الصغار منهم.
لأنهم من يؤدون الضرائب.
انا الكبار فلم تتمكن من إجبارهم على دفع الضرائب فبالأحرى الدعم.
الحكومة التي عجزت عن معرفة الفقراء لتمنحهم الدعم. كيف لها ان تعرف الميسورين.
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48
35 - Rachid الاثنين 01 يناير 2018 - 11:47
فكرة ممتازة يجب على العائلات الميسورة ان تساعد الفقراء حتى يستفيدو هكذا سوف نقضي على الفقر والتشرميل . هذا هو الاسلام وحب الوطن .الكل يساعد بما يستطيع لكي نرفع وطننا الحبيب .
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-40
36 - Safwan الاثنين 01 يناير 2018 - 11:48
ملايير المخطط الإستعجالي نهبت ، ونهب مال العديد من الصناديق والمخططات الغوغاء، ولم يتابع اللصوص ولا الناهبون، وكمثال وزير التعليم وتحت مسرحية المعاقبة ،هو الآن يقيم في فرنسا ويسكن أفخر الأماكن بعد أن بلغ به العمر عتية وطالب بالهدوء والسكينة في بلد بعيد عن المشاكل والمطحونين،
والله لو تم معاقبة اللصوص وتم الحفاظ على الأموال لما تجرأت الحكومة على خوصصة التعليم وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.
لكن المخزن والحكومة لا يستخرجون الأموال ولا يقدرون إلا على هذا الشعب الضحية.
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31
37 - ولد الفشوش الاثنين 01 يناير 2018 - 11:49
ههههه غير تسناو العائلات الميسورة تعاونكم على التعليم. خلصو حتى الضرائب بقى ليهم غير يعاونو الدولة أصلا ولادهم متيقراوش فالمغرب إذن علاش غدين يساهمو
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46
38 - سمير الاثنين 01 يناير 2018 - 11:53
لم أكن أعلم أن الأسر الميسرة ترسل أبناءها إلى جامعات و ثانويات الدولة. ام ان بعض الموظفين أصبحوا من الطبقة الميسرة دون أن ندري.
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36
39 - ansari الاثنين 01 يناير 2018 - 11:54
طريقة أخرى لاستنزاف جيوب المواطنين. فالملاحظ أن ضريبة ما يسمى بالإصلاح يخرج من جيوب البسطاء أما الجرأة في معالجة جذور المشكل واسترجاع المال المنهوب فلا هذه الحكومة ولا من سبقها تمتلك القدرة على ذلك.
أسهل طريق لجمع المال هو مزيد من سحق الطبقة الفقيرة والمتوسطة
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30
40 - somiya الاثنين 01 يناير 2018 - 11:57
لم اكن اتصور يوما ما ان العثمانى و الرميد كانوا مجرد بيادق للمخزن تم حشوهم داخل العدالة و التنمية ليتم تحريكهم بالوقت المناسب
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38
41 - ahmed de toulouse الاثنين 01 يناير 2018 - 11:57
ا لتعليم في الحضيض الصومال مصنفة عالميا احسن من المغرب في ميدان التعليم والان الدولة تطالب بالمساهمة المالية للتعليم ماعليك ايتها الدولة المفلسة الا بالغاء مهرجانات الغايط والبندير وقولوا العام زين وخاصة مهرجان شكيرة مولات المليار على ان تلزم الدولة وزراءها ونواب البرلمان لا ينوبون الا عن ابنائهم ان يخصصوا يوما في الاسبوع للخروج للاسواق طلبا لمعونة التعليم
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29
42 - مرتن بري دو كيس الاثنين 01 يناير 2018 - 11:58
نقصوا غير من المانضة نتاعكم..والبريمات..ولمعاش ديالكم والبرلامانيين...غادي تربحوا الخير بزاف.. ومتحتاجوش كاع للسعاية باش تقريوا اولاد الضعفاء من المغاربة...فعار على دولة تلزم شعبها باداء ثمن الدراسة .فسيكون المغرب الرائد في مجال الامية.والبطالة..والانحراف وابناء الشوارع..والبغي..فاي ثمن ومن اين يمكن لمغربي اقول بسيط...ان يؤدي ثمن دراسة انائه الثلاثة والاربعة والخمسة...فمصيرهم الشارع وﻻشك.اما قضية تلزمون الاغنياء .فهدا قولكم..فابدأوا بانفسكم ...الستم من هده اافئة من المغاربة..فئة الاغنياء الجدد بالمغر ب..ففي ضرف وجيز تمت ترقيتكم في مجال الثراء...فلا اظن انكم قادرون على امداد ابناء الشعب الفقراء.مما تحبون...والحجة ان ولا احد تنازل عن منصبه باستقالة..مهما كل الفضائح التي مررتم بها ..فعار عليكم تكذبون على اميو الشعب بوعود الانتخابات ااكادبة.
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31
43 - Hassane الاثنين 01 يناير 2018 - 11:58
لو دفع الوزراء و البرلمانيين و المسؤوليين الضريبة لوفر الكثير من المال. لا يعقل أن يعفى ناس من أداء الضريبة.
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24
44 - سعيد من الريف الاثنين 01 يناير 2018 - 11:59
لماذا تلجأ الدولة دائما إلي جيوب الشعب، ألم يعارض نواب الأمة مقترح القانون الذي تقدم به النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، والذي كان مضمونه هو تخصيص ضرببة على الثروة تقدر ب0.01% لدعم التعليم، إذن لماذا تأتي الدولة الأن إلى جيوب المواطنين، على داك الزين دالتعليم ديالهم، ثم هل مؤسسات التعليم الخصوصية تدفع الضريبة، إذا كان الجواب بنعم فأين تذهب هذه الضريبة، أليس من الأولى أن تذهب هذه الضريبة إلى ميزانية التعليم العمومي.
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26
45 - مع القرار الاثنين 01 يناير 2018 - 12:00
ميريكان لي ميريكان ! أول قوة اقتصادية فالعالم و من بين احسن الجامعات فالعالم و التعليم العالي عندها بالفلوس و لافاك ماكايدخلش ليها أي واحد ! و لا بغيتي دخل ليها خاصك يا إيما تكون قراي و تجيب شي منحة و لا يكونو عندك الفلوس و لا تاخد كريدي من البنك لي غادي ترجعو فاش تخدم !هادشي كايوصلنا للنقطة الثانية : مزيان بنادم يحس بلي التعليم ” حق لمن يستحق” و المدرسة و الكلية ماشي زريبة يدخل ليها من هب و دب، الغاء مجانية التعليم غايخلق واحد الفيلتر غايبان بيه الطالب لي باغي يقرا بصح و الشمكار لي مسالي قبو باغي غير يدي الطريق و يجيبها للمدرسة و الكلية و ماعلابالو لا بقراية لا بوالو، حيت فاش كاتبدا تخلص الحاجة، تالاماشداتش النفس على القراية ! غاتشدك على دوك الريالات لي كاتحطهم فيها
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-7
46 - ملاحظ فقط الاثنين 01 يناير 2018 - 12:01
و مازال مسلسل إنهاك جيب المواطن مستمرا. .. عشت يا وطني
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19
47 - اناس الاثنين 01 يناير 2018 - 12:02
التعليم هو اخر حصن، يا اما الدولة نعطيه بالمجان و اما بالاداء و لكن مقابل منح سخية للاطفال او الاباء، لا يعقل ان نؤدي الضرائب على انواعها ز نعلم ابنائنا من مالنا الخاص ثم نؤدي تعليم ابناء الاخرين.
هذا راه الحمق الاكبر،
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19
48 - دمدومة الاثنين 01 يناير 2018 - 12:05
السلام عليكم وسنة سعيدة.
اصلاً خاصنا تعريف الاسر الميسورة. واش هوما هدوك الناس اللي اصلاً ماتيقريوش ولادهم فمدارس الحكومة؟ او اللي بحالي وبحالك، الطبقة المتوسطة اللي كتاكل العصا، هاذ الطبقة اللي كتستهلك المنتجات المحلية وكتخلص TVA و كتفري ولادها فالمدارس والجامعات الحكومية وملي كاتسافر كاتمشي غير المدن المغربية...ياكما....
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22
49 - حسن رأي الاثنين 01 يناير 2018 - 12:07
الميسورين في هذه البلاد يتهربون من الضرائب القانونية فكيف سيساهمون في تمويل التعليم العمومي و الذي أصبح يلجه اصلا الفقراء فقط.
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24
50 - خالد امريكا الاثنين 01 يناير 2018 - 12:10
التعليم بالفلوس غادي ترجعوا بحال ا لمكسيكيين غي السطولا حتى هما كارثة هنا في أمريكا غي الاميين
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9
51 - شفيق الفراح الاثنين 01 يناير 2018 - 12:13
و الله حرام ان تحرموا أطفالنا من الدراسة
اما بالنسبة الى الميسورين فانهم لا يلجؤون الى المدارس الحكومية
راه غير المسكين لي كيقرا في الجامعات و لا الأثرياء
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7
52 - ملوكي الاثنين 01 يناير 2018 - 12:17
واش من تعليم عندنا والاسر الميسورة اللي طامعين فيهم راه كيقروا اولادهم في احسن المؤسسات الخاصة في المغرب ولا في الخارح
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11
53 - sifao الاثنين 01 يناير 2018 - 12:18
ازمة صندوق التقاعد تمت تسويتها على حساب الموظفين ، والآن سيتم تسوية ازمة وزارة التربية الوطنية على حساب عموم المواطنين ، ابناء العائلات الميسورة والوزراء والبرلمانيين والمدراءو...و.... لا يهمهم وضع التعليم الوطني مادام ابناءهم يتلقون تعليما جيدا في الدول المتقدمة ويعودون الى المغرب ليتقلدوا مناصب حساسة ودخلا ضخما، ابناء الفقراء يكفيهم الدعم الاجتماعي المباشر 350 او 400 درهم شهريا لشراء كيس طحين عادي وعلبة شاي و2 كلغ سكر وملح وخميرة... ودروس لمحمو الامية لقراءة وكتابة الرسائل الرقمية ....اما ابناء الطبقة المتوسطة فتكفيهم وظائف بالتعاقد من المهن الصعبة ، التمريض والتعليم والامن والدفاع و...و...هذه هي التنمية في ادبيات حزب العدالة والتنمية ...لكن وبالمقابل ، نحن نستحق اكثر من كل هذا ، بربكم ، فليقل لي احد ، متى رأى فقيها يعمل ويفكر وينتج؟ فالفقهاء بطبعهم متسولون ، طفيليون يعيشون على حساب غيرهم ، والآن يريدون تدبير شؤون دولة على الطريقة التي كانوا يدبرون بها المساجد والكتاتيب القرآنية بالتسول ...يقول مؤيدوهم "المهم انهم ليسوا لصوصا " واقول لهؤلاء ادفعوا لهم صدقات ، فاجركم على الله ...
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16
54 - نعم الاثنين 01 يناير 2018 - 12:20
الضريبة على الثروة هي الحل لكل مشاكل المغاربة

اما

صدقة يا محسنين

لن تنفع حتى الكلاب الضالة في المغرب
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10
55 - Wyssam Bakhtyari الاثنين 01 يناير 2018 - 12:21
لو حكم بالقرآن وفعلت الزكاة لما وجدنا فقيرا ومحتاجا ...
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12
56 - حنضلة الاثنين 01 يناير 2018 - 12:21
اين هو الإصلاح في هذه القرارات او الهدف هو التضييق على المواطن المغربي حرام حرام حرام و السارقون و الناهبون المسؤولون الفاسدون اين المحاسبة اين النظام اين هو العدل .....وذالك رئيس الحكومة صمت الله البكماني لا يتكلم و لا يتحدث لا يفعل سوى المصادقة هل السبب هو العفاريت و التماسيح سئمنا من فشلكم وكذبكم....انتم عار عار عار على المجتمع المغربي بأكمله لقد أوضحت الصورة وفقدنا الامل فيكم....حسبي الله ونعم الوكيل
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9
57 - احمد الاثنين 01 يناير 2018 - 12:23
الحمد لله على هذه المبادرة القيمة ونتمنى من المزيد في ميادين اخرى كالعاطلين العمل والأرامل والمساعدة في الكراء ....
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58 - ابو هاجر الاثنين 01 يناير 2018 - 12:24
في ضل ما يفعل بالشعب المغربي لم يبقى لنا إلا التوجه بالدعاء إلى الله القوي المتين ونسأله عز وجل أن يجمد الدم في عروق كل من ينهب خيرات هذا الشعب ويجبر ابناءه على معيشة الضنك والموت في أعماق البحار
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8
59 - سليمان الاثنين 01 يناير 2018 - 12:27
اخنوش بلا مايخلص الضرائب والمقهورين يساعدو التعليم اللي اصلا منظومتو فاشلة وتسعمية مليار خلال تسعة اشهر ....
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8
60 - hassia الاثنين 01 يناير 2018 - 12:28
يجب على التعليم الابتدائى والتانوي أن يبقي مجانيا لافرق بين ابن فقير او غنى,التعليم العالى يجب أن يؤدى عنه من الطبقات الميسورة.بورس وسكن وتعليم
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7
61 - مغربي في الغربة الاثنين 01 يناير 2018 - 12:28
مثال بسيط عندما كنا نتعلم اللغة الالمانية في مدرسة خاصة كان معنا من طلاب يدرسون اللغة الالمانية مند الثانوية و مستواهم كان صفر و في المدرسة الخاصة تعلمو ما لم يتعلموه في 6 سنوات من التعليم العمومي.
خلاصة القول مجانية التعليم نتيجتها اقسام و افواج من الكسالى
على الدولة دعم التلاميذ المتفوقين و من اسر فقيرة ليكملوا دراستهم بدون مشاكل
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4
62 - السعاية بالعلالي الاثنين 01 يناير 2018 - 12:30
بغينا غير نعرفوا المقومات التي تحدد الاسرة الميسورة. واباز باز على هذ التقوليب والتاحرميات! !!
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10
63 - الرحمني الاثنين 01 يناير 2018 - 12:31
لماذا هؤلاء المسؤولين لا ذكاء لهم دائما يلجؤون لجيب المواطن للتمويل أنا لذي حل لتمويل على اقل جزء مثلا عند بناء اي مسجد نخرج منه بضعة دكاكين يتم كرائها لتمويل احتياجات المسجد كذلك هناك مدارس في مواقع ممتازة ممكن استخراج منها دكاكين وكرائها ومن ذاك الكراء يتم تمويلها به
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64 - Hassan الاثنين 01 يناير 2018 - 12:31
حسب الباجدة و بن زيدان , الفقير هو من يستهلك بوطا صعيرة في الشهر , كل من يستهلك اكثر فهو ميسور و يجب عليه ان يؤدي طبعا لصالح الاغنياء لان القانون المغربي غير عادل موروث عن عهد الحماية و الاستعمار وهو ضد الاهالي من كحل الراس و بوزبال
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8
65 - مغريبي دوريجين الاثنين 01 يناير 2018 - 12:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قليل لمزال بغي إقرأ اﻷكثرية كيديرو السبة بالمدرسة وكيتسكعو في الدروبة أو كيجلسو حدى باب الديور .بحال البنات بحال الوﻻد.
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9
66 - معاذ الاثنين 01 يناير 2018 - 12:32
الأسر الميسورة لا تدرس أبنائها بالتعليم العمومي. غي ولاد الشعب لي تايقراو فيه
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67 - said الاثنين 01 يناير 2018 - 12:35
تبدى الدولة بي الأبناك كياخدو 13% يعطينا غير 1% حسبوها نتوما الملايير لتعليم
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68 - مبارك الاثنين 01 يناير 2018 - 12:36
حذاري من الكلمات والضحك على الدقون وارتغاع منسوب العاطفة.ان الا صلاح الحقيقي للتعليم هو الاعتناء برجال ونساءه المرابطين بالعالم القروي.والذين يتقاسمون ويلات الاقصاء والتهميش مع الساكنة المحلبة.نعتقد ان منضومة الاجور في هذا القطاع غير عادلة اسوة بباقي القطاعات.وعلى اعتبار المسؤولية الاجتماعيةالملقاةعلى هذهالغئة من الموظفين.فاي عملية تقزيم اجرةالبؤس لن يزيدهاالا عناءا وتهميشاوبالثالي تراجع المردوديةوالعصفبالتعليم.فلتبحت الحكومةعن موترد اخرى لعلهاتجدهافي التملصالضريبي واجرة الموظفين الساميين واالرلمانيين.وشركات الهولدينغ..
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69 - حسن العلام الاثنين 01 يناير 2018 - 12:37
علامة ساعة دولة كتسعى البورجوازيين. ويخلصو غير الضرائب لعليهم تغراق الخزينة بلفوس. سعي من برا ونداخل الله يستر
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7
70 - بيعوا المواطنين الاثنين 01 يناير 2018 - 12:38
شتي شنوا غاديروا للمواطنين حل ساهل بيعوهم لفرنسا ب 1000 درهم للواحد حسن ديروا خير وخليوا البنجلونيين والاخنوشيين والبرمانيين يعيشوا فهاد البلاد السعيدة
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7
71 - الغرب الاثنين 01 يناير 2018 - 12:39
ا لمغرب لم يستطع تدريس المغاربة ويريد شن حرب علئ البوليزاريو هذا ضرب من الخيال المغرب عند الحرب لا يستيع اطعام حت الجنود انه يسير الئ الهاوية
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9
72 - سعيد الاثنين 01 يناير 2018 - 12:48
انا ماعرفتكش على من كضحك هده الحكومة الفئة الميسورة حتى الضرائب المفروضة عليها إلزاميا لا تؤديها و تأتي حكومة العثماني بهده الخزعبلات ان الناس الميسورين سياسهمون في تمويل التعليم ؟؟؟ واش كضحكوا علينا
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7
73 - فاس الاثنين 01 يناير 2018 - 12:49
استهداف التعليم.. وقبره. قلها. لا مجانية التعليم. كما صرح بها من قبلك.. اي تعقدون صفقات مع اباطرة التعليم الخاص. هذا يصب في مصلحتهم اعدام العمومي ليعدم الفقير ويشل المتوسط. ويغتنى غيرهم على حسابهم.... لماذا ياهذا. لا ترفع من ميزانية التعليم...... او تهاب اخنوش يطردك من الحكومة.... تلتجأ الى جيوب الضعفاء. الاجراء الذين الهبتهم سلعة اخنوش و من معه من خضر بصل وطماطم اما السمك ففي الاحلام بصحتكم صفقاته.... بئس المدبرين انتم... البارح واحد اشترى سيارة بقيمة 3 مليار. يا اخي حتى الحلم لا يقبلها. ولا يصدقها عقل شارب 20 لتر خمر... من يجرأ حتى يرى ناحيته دفع ضرائبه مثلا.. اكيد يدفعها لان الكل من عندكم يأخد دعم ب 20 مليار و يدفع 20 الف درهم...
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5
74 - youssef الاثنين 01 يناير 2018 - 12:50
يمشيو يقطعوها من فلوس البرلمانيين اللي عندهم و الوزراء اللي عندهم حصانة و مخصصة ليهم الدولة ميزانية جد مهمة زيادة على ذلك تعويضات مبالغ فيها اللهم ان هذا منكر حسبنا الله و نعم الوكيل فيمن يسيرون هذه البلاد... شعب تقهر و صابر على الضرر إلى متى ايها الشعب النائم إلى متى هدا السبات و نوضو دويو على حقكم
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8
75 - حذاري فالتعليم مجاني الاثنين 01 يناير 2018 - 12:52
يجب إقرار مجانية التعليم، لأن البؤس نخر مجتمعنا المغربي، واصبح المحتكرون في مجال المحروقات والتعليم الخصوصي يلتهمون جيوب المغاربة حتى انمحت الطبقة المتوسطة، واتسعت شريحة الفقراء، مهددين بانفجار الوضع والسلم الاجتماعي، بالزيادات في الاسعار تنبءى بتفجير القنبلة الاجتماعية الموقوتة، فحذاري من إلغاء الدعم للمواد وفرض تعليم مكلف يرهق المواطن البءيس.
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6
76 - Boutaib said الاثنين 01 يناير 2018 - 12:56
ليس في المغرب ما يسمى بالتعليم المجاني هناك الساعات الإضافية بأسعار مرتفعة ابتداء من الابتدائي حتى التعليم العالي.اب لأربعة أبناء.
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5
77 - زمن.تطوان. الاثنين 01 يناير 2018 - 12:56
إنا لله و إنا إليه راجعون. كي قول المثل الشعبي ( يا الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان ) عندنا الحمد لله اثرياء واحد منهم يخلص ميزانية التعليم لمدة سنة ثم يلي دور الآخر منهم .أما احنا ما قادين حتى برأسها.
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3
78 - شمالية الاثنين 01 يناير 2018 - 13:18
مكفاهومش قانون المالية الجديد لي زاد فكلشي و دابا عيخليو المواطن يخلص على التعليم و كون كان غير شي تعليم كيحمر الوجه
#مغربنا
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6
79 - اخوكم في الله الاثنين 01 يناير 2018 - 13:21
الحكومة علاش متنقص من رواتب الوزراء والبرلمانين والتعويضات التي لا حدا لها ومن رواتب المسؤولين الكبار الدي يتعدى 50.000 درهم ولا يؤدون حي الضريبة استحلفكم بالله لن تقدر أن تتجرأ حى التفكير فيها والمغرب سيبقى هاكدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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3
80 - مغربية الاثنين 01 يناير 2018 - 13:25
بغيت غير نعرف على اشمن ميسورين كيهدرو بالظبط حيت الميسورين دبصاح (رجال الاعمال) تا الضرائب المفروضة مكيخلصوهاش باقي ليهوم غير يساهمو فالتعليم و كون غير كانت غير على هكا هوما كيزيدو ينهبو و يسرقو الدولة
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3
81 - المخضؤم الاثنين 01 يناير 2018 - 13:27
عليكم بمراجعة اجور الغرفتين .
والاجر يكون حسب المردودية والثقافة
كجميع القطعات الناشطة في البلاد
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6
82 - فاتي الاثنين 01 يناير 2018 - 13:32
وزراء الحكومة إما أغبياء أو يستغبون الشعب جميع الأسر المغربية ميسورة الحال لو ماكانتش ميسورة الحال متخليش أولادها يقارو فمدرسة الحكومة التي تستحمر التلميذ سير عاود رتب وراقك من جديد حيث كلامكم كبين أنكم ما تعرفو والو على عيشة المغاربة
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5
83 - مغربي مقهور الاثنين 01 يناير 2018 - 13:39
الأسر الميسورة تدرس أبناءها بالتعليم الخصوصي الطبقة المتوسطة والفقيرة هي القصودة بهذا القانون في نظري مثلا أنا موظف ، و دخلي الشهري حوالي 6500 درهم
لذيا اقتطاع قرض سكن 1500 و قرض استهلاك بقيمة 1700 شهريا .السؤال المطروح هنا هو إلى أي طبقة أنتمي أنا هل الطبقة الفقيرة أو المتوسقة أو الميسورة او المسحوقة مع العلم أنني أفتقر إلى متطلبات كتيرة من بينها السيارة وآلة الغسيل والحرمان من الصطياف تندوز الكونجي غا نعاس (عندي بلازما من كدبوش) . على أي حال الحمد لله ملي كاين الله ههه.
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5
84 - مهتمة الاثنين 01 يناير 2018 - 13:57
مع الأسف دائما يذهب ضحية هذه المشاريع من لاحول لهم ولا قوة وعلى رأسهم الموظفين اللذين يتم الإقتطاع من رواتبهم كلما حلت اي مشكلة..مع العلم ان الميسورين الحقيقيين والمتهربين من أداء الضريبة والبرلمانيين والوزرء من تسبببوا في كل المشاكل..في حين ان اصحاب الملايير والبرلمانيين النائمين ملزمين بإخراج التعليم والتقاعدمن الأزمة
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6
85 - محمد التامدي الاثنين 01 يناير 2018 - 13:58
انا الجنرال، و ميسور و انا عندي شي بركة من فلوس العسكر خديتها معايا للتقاعد. واش نسلفها للدولة من اجل التعليم و التعلم حتى تردها ليا من بعد؟ نقدر نسلفكم شي مليرات بالاورو...
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4
86 - NO BODY الاثنين 01 يناير 2018 - 13:58
LE CADEAU DE LA NOUVEL AN DE NOTRE AIMABLE
GOUVERNEMENT POUR LE PEUPLE MAROCAIN.NO COMMENT POUR LES DÉCIDEURS DANS CE MERVEILLEUX PAYS. MOI J AI DÉCIDÉ DE QUITTER CE PAYS.
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2
87 - مواطنة الاثنين 01 يناير 2018 - 14:03
ههههه، كثرة الهم كتابك !!!! على هذا التعليم الهزيل الذي يحتضر من زمان !!! وكان المسؤولين يدفعون بأولاد المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى العزوف عن التعليم ليعم الجهل والجرائم وانتشار المخدرات و.... أكثر مما هي عليه الأوضاع حالياً !!! الجميع مقتنع بتدني وانحطاط التعليم في بلدنا الحبيب !!! كيف إذن تطلبون دفع مبالغ مالية مقابل ذلك !!! هذا هو الطنز والضحك على الشعب !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد ينهب حقوق المواطنين الشرفاء .
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88 - محمد أمين الاثنين 01 يناير 2018 - 14:08
صندوق خاص اضن هوا جيبكم ومشارعكم وتقاعد كم المبكر والآجرة الضخمة وسفرياة والاكل في الفنادق فارهة ووووووووووو والشعب يأكل العصى
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89 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 14:08
ج٠جتقصدون الطبقة المتوسطة اما الميسورون لا يدرسون أبناءهم في مدارس الدولة
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90 - عبدو الاثنين 01 يناير 2018 - 14:10
لا يختلف اثنين ،من ان التعليم حق دستوري !؟ .ولكن لماذا المدرسة لا تشمل جميع الطبقات ( بصفة دستورية) على الاقل الابتداءي يكون معمما والزاميا . ويؤدى عنه من الطبقة الميسورة بشكل تضامني....
.حتى وصلنا الى هذا الحد من الجفاء بين الطبقات ومنها الى النقابات والاحزاب .لكيلا تكون دولة الفقراء داخل دولة الشبعانين حتى الثخمة....
.وكمثال :المانيا
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91 - مواطن صريح الاثنين 01 يناير 2018 - 14:15
اليوم يطلبون من المواطنين بتمويل التعليم وغدا سيطلبون منه بتمويل الصحة وبعده سيطلبون منه بتمويل كل قطاعات الدولة ودالك حتى لا يتم ازعاج من ينهبون المال العام وخدام الدولة وكل من يقتسمون كعكة ميزانية الدولة فكما يقول المثل العربي ادا لم تستحي ففعل ما شئت.
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92 - ابن مسكويه الاثنين 01 يناير 2018 - 14:34
على من تيضحكوهادو راه الميسورين هما اللي تيحكمو واولادهم تيقراو على برا وكيتمتعو بالامتيازات هاد التعليم الي عندنا احنا عارفين بانه ديال المقهورين والفقراء وشحال هذا وهما تيكولو غا اصلحوه وشي ما اتصلح ودابا بغاو اتخلصوا منو ويبيعوه واللي بغا اقرا احوك جيبو راه كالها الهضرا فراسكم
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93 - رشيد الاثنين 01 يناير 2018 - 14:52
السؤال الذي يطرح نفسه من اين أتت أموال القمر الصناعي
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94 - khalid الاثنين 01 يناير 2018 - 14:55
تخيلوا ولو للحظة واحدة أن هناك قانون يحرم على أي شخص لم يحصل على شهادات دراسته في المغرب أنه غير مؤهل للحصول على أي منصب سياسي كوزير أو برلماني ...
سوف نرى أن التعليم في المغرب ترتفع قيمته
حاليا، جل الوزراء الحاكمين في المغرب درسوا خارج المغرب و أعطوا مسؤوليات كبيرة لتسير البلاد بزعم أن لهم أكبر خبرة
انظروا إلى النتيجة، بلد يسير من سيء إلى أسوء
اذا اسدي الأمر لغير أهله فانتظر الساعة
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95 - عممار الدجبلي الاثنين 01 يناير 2018 - 15:25
كان على الحكومة ان تفرض هدا مند زمن طويل. وحتى لا يوضع الثقل على الاسر انصح الحكومة بان تكون صارمة في جبايات الضرائب. طالما ان 60%من الشركات تتملص من الضرائب سيبقى العجز في الميزانية. السؤال هل سيتم تتبع فرض هذا القانون على ارض الواقع ام سيكون مصيره كمصير برنامج الحسيمة نجمة المتوسط ثم يغضب الملك ونعود الى المحطة الأولى أي الصفر
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96 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 15:37
الحل معروف مسبقا. الاقتطاع المباشر من اجور الموظفين الغلابه اصحاب ارقام التاجير تحت غطاء التضامن و التارز و المواطنه الحقه و الاسلام الحقيقي و ......
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97 - بعيدا عن الهامش الاثنين 01 يناير 2018 - 15:45
وتتفاقم المعانات...؟ هادي ماشي الخوصصة هادي راها المصمصة، مصمصة جيوب المواطنين الفقراء لأن غي الفقراء لكيقراو فالتعليم العمومي، علاش غانصرفو عليهم حنا إصرفو على روحهوم...، هكذا يقولون؟ الى اراد جلالة الملك ان يعرف من أين تنشأ الفتن فهاده الثلة هي منابع الفتن وصناعها.
ولزيادة البيان اقول: هاد الناس كيمهدو لحرب و قلاقل كبرى بين الشعب والدولة.
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98 - أبو ماهر الاثنين 01 يناير 2018 - 15:45
أصلا الأسر الميسورة أبناؤها لا يدرسون في العمومي وكل هؤلاء الذين أمروا أو اقترحوا أو صادقوا على هذا القانون أبناؤهم لا يدرسون في العمومي
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99 - Chopin الاثنين 01 يناير 2018 - 15:53
لقد بدأ العمل بسن ضرائب جديدة ، الزيادة المهولة التي عرفتها بعض الخدمات.... واش بغيتونا نبقاو بلا زواج باش تعيشو نتوما و تهلاو في السود جنوب الصحراء ؟؟؟ولا بغيتو نخليو الوضيفة و نخوييو البلاد؟؟؟؟
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100 - Marocain الاثنين 01 يناير 2018 - 15:56
Les impôts que paient le pauvre citoyen va au poches de qui. il faut savoir que l'enseignement n'était jamais gratuit car on le paie déjà par les impôts ,ce gouvernement veut nous appauvrir déjà les riches au Maroc ne paient pas les impôts et ça à eux de le faire mais ce qu il faut retenir de tout ça c'est qu'ils veulent baisser le systèmes d'éducation au Maroc pour laisser toujours les riches gouverner et exploiter la richesse de notre pays
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101 - lhanbali الاثنين 01 يناير 2018 - 16:20
عندما ارى تفاني العثماني والرميد ومن على شاكلتهم في البجد في خدمة المخزن وارتعاد فرائسهم من مجرد معارضة إسمية أتذكر إخلاص عباس الموسوي وراغب حرب وحسن نصر الله ومرسي لقضاياهم . اتدكر كيف طلب عباس الشهادة ونالها وكيف أتت هي إلى أحمد ياسين وكيف لقي الصيام سعيد ربه والقوم عندنا يخافون من مجرد معارضة إسمية يقولون لك الإصلاح أصعب من الثورة ولكن نسوا أنه لكي تكون مصلحا يلزم أن تكون نصف ثوري المهم العدالة والتنمية في المغرب عمر 20 سنة وهو إلى مزبلة التاريخ بعدما فرمل معركة الشعب مع مستعبديه
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102 - abdelkebir الاثنين 01 يناير 2018 - 16:21
السلام من المفروض تعميم المنحة للطلبة لتشجيع التعليم،وتبقى خوصصة التعليم خط احمر، لان اصحاب اجور اقل من ٦٠٠٠ درهم لا يستطيعون مسايرة هذا التغير
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103 - Abdo الاثنين 01 يناير 2018 - 16:26
متى ستتحمل الدولة مسؤوليتها كلما تريد النهوض تذهب إلى جيوب المواطنين أو الصناديق الدولية أو دول الخليج
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104 - منذر الاثنين 01 يناير 2018 - 17:07
اخشى ان حزب العدالة والتنمية يسعى الى اثارة الفتنة في البلاد عبر هذه الزيادات المتواصلة في اعباء المواطنين البسطاء .والشاهد من الريف وجرادة والبؤر التي تتقد منتظرة فرصة الانفجار .انه الخبث بعينه.انهم لا يريدون خيرا. فاحذروهم واضربوا على ايديهم .واصلحوا ما افسدوه .الرسالة موجهة الى من بهمه الامر
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105 - وجدي الاثنين 01 يناير 2018 - 17:20
اقسم بالله لو بقي الشعب يتفرج بالجرائم التي ترتكبها حكومة الباجدة سوف ترون العجب العجاب لابد ان يقف الشعب في وجه هذه الحكومة الملعونة التي استولت على جيوب المواطنيين وخدمت خدام الدولة لا يمكن وصف هذه الحكومة سوى بالخائنة لوعودها
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106 - برشان حميدو الاثنين 01 يناير 2018 - 17:33
اذا كانت الدولة جادة في ما تقول , يجب عليها ان تستخلص اموالها من المتهربين من الضرائب ومن منع صدقات الريع الذي لا تستفيد منه لاالدولة ولا الفقراء, وكذلك تخفيض او منع اجور الوزراء والبرلمانيين ما داموا موضفين او رجال اعمال , والاهم من هذا وذاك اخد حق الدولة من اصحاب المدارس الخصوصية الذين يربحون بالهبل ذون جودة . اما اذا ارادت الدولة التهريج والمسرح فلقد هرمنا من ثمتيليات النفاق الاداري وما اكثرها.
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107 - مرحلة دق الأوتاد الاثنين 01 يناير 2018 - 18:30
مرحلة دق الأوتاد ذات العيار الكبير
هذه مرحلة دق الأوتاد ذات العيار الكبير في مؤخرة الشعب النائم والفاقد للوعي منذ زمان
الحكام الفاسدون حتى الأذنين يفعلون ذلك ليثور الشعب فيصبحوا مشهورين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية
لكن ما لم ينتبهوا له هو أن الشعب الذي لم توقظه الثورة الرقمية شعب ميت منذ قرن وزمارة
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108 - بودواهي الاثنين 01 يناير 2018 - 18:30
هده الدولة تسير نحو الهاوية و بأعين مفتوحة ... لم يبق لدى أغلبية الشعب ما تسد به رمق العيش و رغم دلك يثقلونهم بالمزيد من الغلاء و من الضرائب و وووو.. ...لكن الليل ليس بطويل ...
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109 - Ouadie الاثنين 01 يناير 2018 - 18:42
بسبب الايديولوجية المتخلفة المنتشرة في، هذا المجتمع الناس تفضل ان تدفع لبناء مساجد فاخرة فارغة و لا تدفع شيء لتحسين التعليم منكم و اليكم المشكلة في كل واحد منكم يا معشر المؤمنين
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110 - رشيد الاثنين 01 يناير 2018 - 19:12
نعم  الفئة الميسورة  (  التي استغلت فراغ القانون ؛بنهب أموال الشعب من مختلف القطاعات وأصبحت قوة سميكة تعجز الدولة اختراقها والقضاء عليها)نعم ستساهم لكن بشروط التي يشرحها مشروع الإطار والمتمثل في فتح المزيد من المؤسسات مع الاستفادة من التخفيضات الضريبية. إن لم نقل الإعفاء التام.  وهذا هو بيت القصيد. لهذا  لانكذب على أنفسنا؛ فمادمت أيها المغربي توجه أبنائك إلى التعليم الخصوصي من الروض إلى الثانوي فإنك أظهرت بانك تستطيع اتمام مشوار الخصخصة الى الجامعة . بل حتى الذي يدرس أبناءه في العمومي. فهو يكمل بالساعات الإضافية بميزانية تقترب من القطاع الخاص.  ولهذا علينا القبول بالواقع؛ لغياب الوضوح في المجتمع المغربي فالكل فقير وغني في نفس الوقت. باستثناء  الفئة المعلومة كاصحاب السيارات المعلومة. وعليه  فعلى المواطن أن  يعتمد التعليم الذاتي مع إجراء امتحانات سنوية مع أداء رسوم للحصول على الشواهد دون أن تتحمل الدولة أعباء التعليم؛ فلتغلق  المؤسسات وتسرح جميع الأطر ونعلن مغرب بدون تعليم وبالتالي القضاء على أكبر قطاع مكلف للدولة. وبعد ذلك عليك أيها الحكومة بغرس البصل.
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111 - Zohair الاثنين 01 يناير 2018 - 19:40
إذا أردنا أن نتقدم فعلا وتكون لنا كلمة تسمع إقليميا و عالميا علينا اعتماد اللغة المغربية في المدرسة، إجراء أساسي و ضروري لا يمكن الإستغناء عنه لأي سبب من الأسباب. اللغة المغربية يفهمها الجميع و يتحدث بها الجميع و منتشرة على نطاق واسع عبر كل التراب الوطني. اعتماد اللغة المغربية في المدرسة سيخدم الصالح العام بكل تأكيد و سيخدم جميع اللغات الأخرى بدون استثناء. ربما القليل من يعلم أن قبل 500 سنة كانت تعتبر الدارجة الألمانية و الدارجة الإسبانية و الدارجة الفرنسية .. لغات الشارع، لغات السوق لغات الأمي، لغات الكلاخ ... و لكن اليوم ما هو وزن و قيمة هذه اللغات !؟
أقولها و بكل قوة : مغربة التعليم لصالح الوطن، مغربة التعليم واجب ديني، وطني و إنساني، لكن أكثرهم لا يعلمون !
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112 - Salma الاثنين 01 يناير 2018 - 19:52
بالنسبة للدولة الاسر الميسورة هي الاسر التي تملك بيت و سيارة اما اللذين يملكون الملايير فهم غير معنيين بهذا القرار لأن هذه الفئة ستستفيد من هذه المساهمة في زيادة الثروة .
فإذا كان التعليم بالمغرب يحتاج لدعم مادي لماذا رفضوا مقترح الرفع من ميزانية التعليم ؟
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113 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 20:07
استخلصوا ضرائب اكبر ملاكي الاراضي الفلاحية وكبار المصدرين وكبار المنعشين العقاريين وسنرى!!;!!!!!!!;;;;;;
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114 - lahsen الاثنين 01 يناير 2018 - 20:33
Enfin un résultat de l'etudee aproffondi de notre chere coneil Superier de l'éducation . Une solution miracle pour résoudre le problème de l'education : plus d'argent à payer par le citoyen !!!! ou sont les millards ( environ 30% du budget de l'état ) allowés à ce secteur ? y -t-il eu un audit indépendant pour savoir ou est allé cet argent comme d'autres budgets alloués à l'agriculture et autres ??? excuser moi messieurs de vous dire que vous manquer de vision ou plutôt de volonté de voire les choses comme os sont ?? Nous avons besoin d'un meilleurs gestion et d'optimisation des ressources et mettre fin au gaspillage ds les département étatique et non ps de contributions des citoyens !!!!!!!!!
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