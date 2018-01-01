فاعل خير يتكفل بعلاج الطفلة التي ولدت برأسين

هسبريس - خديجة تشوت

بعد تعاطف المغاربة مع حالتها الصحية الغريبة التي حيرت الأطباء الذين أشرفوا على ولادتها، تكفل محسن بعلاج الرضيعة ملاك البوطي، التي ولدت برأسين ملتصقين، بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

ونقلت الرضيعة، عشية السبت، إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري قبل إخضاعها لعمليات جراحية، فيما صرح والدها لهسبريس بأن الأخصائيين باشروا، صباح اليوم، إخضاعها للفحوصات الطبية، على أمل أن تغادر المصحة بعد إجرائها للعملية الجراحية الأولى.

وأضاف الأب في حديثه لهسبريس: "لم أتوقع ذلك الكم الهائل من المكالمات والمساعدات المادية والمعنوية التي انهالت عليّ من كل صوب، وأحمد الله أن هذا المحسن عطف على حال صغيرتي وتكفل بعلاجها على نفقته الخاصة".

وأشار الأب إلى أن حالة رضيعته حديثة الولادة "ليست الأولى؛ فقد رزقت قبل مدة بطفلين يعانيان المشاكل الصحية نفسها؛ الأول باستسقاء في الرأس، بينما الثاني ولد برأس مفصول إلى نصفين".

وسبق لهسبريس أن نشرت مقالا يتطرق لحالة الطفلة بعنوان "ولادة طفلة برأسين تحير أطباء مشفى السويسي"، أشار فيه الأب إلى أنه "اكتشف التصاق ذلك الجسم الغريب برأس طفلته عندما كانت جنينا، واستعصى على الأطباء الذين أشرفوا على حمل زوجته إيجاد حل قبل موعد الوضع".

وبصعوبة كبيرة، تمكنت الأم من وضع الرضيعة التي انتظرتها طويلا، لكنها "صدمت من هول مشهد ولادتها برأسين ملتصقين يستوجب فصلهما عملية جراحية تتخطى قيمتها 18 مليون سنتيم"، بحسب تصريح الأب في اتصاله بهسبريس.

وعانت الأم خلال فترة حملها من فقر دم حاد ربطه الأب بولادة ابنته بذلك الشكل غير الطبيعي، مؤكدا أن زوجته لم تخضع لأي نوع من الأدوية التي من شأنها التأثير على صحة الجنين.