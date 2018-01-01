طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية

هسبريس - خديجة تشوت

طالب مواطن فلسطيني، مقيم بالمغرب منذ أزيد من 41 سنة، بالجنسية المغربية، التي حرم منها بالرغم من تقدمه بطلبين منذ سنوات.

وفي اتصال بهسبريس، قال محمد علي دراج: "أنا أعيش بالمغرب منذ 41 سنة، وبالرغم من أني سخرت حياتي لخدمة المغاربة رفضت طلباتي التي تقدمت بها للحصول على الجنسية المغربية".

وأوضح الدراج، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، أنه اشتغل طبيب أسنان بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وأنجب فتاتين من زوجته المغربية، تحملان الجنسية المغربية، مضيفا أنه فوجئ بتأخر السلطات المعنية في الرد على طلبه بالحصول على الجنسية المغربية هو الآخر، بالرغم من مروره بجميع مراحل التحقيق الكفيلة بحصوله على هذه الجنسية.

وقال: "خدمت الشعب المغربي منذ وطئت قدماي هذه الأرض، بالإضافة إلى أنني اشتغلت في المجال الاجتماعي تحت إشراف عدة جمعيات، ناهيك عن الأعمال الخيرية الخاصة بإزالة المياه البيضاء من العين (الجلالة) التي قمت بها رفقة زوجتي لصالح عدد كبير من الضعفاء وكبار السن".

واستطرد الفلسطيني في سرد المراحل التي مر بها ملفه قائلا: "تقدمت بالطلب الأول سنة 1987، لكنه رفض، فحصلت على جميع الأوراق اللازمة، وتقدمت بطلب ثان سنة 1995، فقامت وزارة العدل باستدعائي، فأدليت بكل المعلومات، وبعد مدة استدعتني وزارة الداخلية، التي حققت معي، فأثبتت بأني مؤهل لحمل الجنسية المغربية".

قبل يضيف قائلا: "في سنة 2012 استفسرت عن طلبي الذي ظل في الرفوف طويلا، فقيل لي إنه وصل إلى الديوان الملكي وينتظر التوقيع عليه، ومنذ تلك السنة لم أتلق أي خبر".

وختم الفلسطيني بالتأكيد على أنه "مغربي الدم وخدمت الشعب المغربي، وهدفي الوحيد هو الحصول على الجنسية المغربية" قبل أن يتساءل: "ما السبب الذي منعني من الحصول عليها طيلة هذه السنوات؟".