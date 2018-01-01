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كُتّاب وآراء
طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية
طالب مواطن فلسطيني، مقيم بالمغرب منذ أزيد من 41 سنة، بالجنسية المغربية، التي حرم منها بالرغم من تقدمه بطلبين منذ سنوات.
وفي اتصال بهسبريس، قال محمد علي دراج: "أنا أعيش بالمغرب منذ 41 سنة، وبالرغم من أني سخرت حياتي لخدمة المغاربة رفضت طلباتي التي تقدمت بها للحصول على الجنسية المغربية".
وأوضح الدراج، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، أنه اشتغل طبيب أسنان بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وأنجب فتاتين من زوجته المغربية، تحملان الجنسية المغربية، مضيفا أنه فوجئ بتأخر السلطات المعنية في الرد على طلبه بالحصول على الجنسية المغربية هو الآخر، بالرغم من مروره بجميع مراحل التحقيق الكفيلة بحصوله على هذه الجنسية.
وقال: "خدمت الشعب المغربي منذ وطئت قدماي هذه الأرض، بالإضافة إلى أنني اشتغلت في المجال الاجتماعي تحت إشراف عدة جمعيات، ناهيك عن الأعمال الخيرية الخاصة بإزالة المياه البيضاء من العين (الجلالة) التي قمت بها رفقة زوجتي لصالح عدد كبير من الضعفاء وكبار السن".
واستطرد الفلسطيني في سرد المراحل التي مر بها ملفه قائلا: "تقدمت بالطلب الأول سنة 1987، لكنه رفض، فحصلت على جميع الأوراق اللازمة، وتقدمت بطلب ثان سنة 1995، فقامت وزارة العدل باستدعائي، فأدليت بكل المعلومات، وبعد مدة استدعتني وزارة الداخلية، التي حققت معي، فأثبتت بأني مؤهل لحمل الجنسية المغربية".
قبل يضيف قائلا: "في سنة 2012 استفسرت عن طلبي الذي ظل في الرفوف طويلا، فقيل لي إنه وصل إلى الديوان الملكي وينتظر التوقيع عليه، ومنذ تلك السنة لم أتلق أي خبر".
وختم الفلسطيني بالتأكيد على أنه "مغربي الدم وخدمت الشعب المغربي، وهدفي الوحيد هو الحصول على الجنسية المغربية" قبل أن يتساءل: "ما السبب الذي منعني من الحصول عليها طيلة هذه السنوات؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
ثم ما قيمة الجنسية المغربية مقارنة بالجنسية الأوروبية أو الأمريكية التي تُعطى لجميع المغاربة إلا من أبى ورفض .
أكثر من أربعة عقود وهو يقطن بالمغرب وهو في خدمة المغاربة ورغم ذلك يُرفض طلبه وفي المقابل تُعطى الجنسية المغربية لكل فنان او ممثل أجنبي .
يجب على الدولة اعادة النظر في قانون الجنسية، كي تكون حق لكل من يحس انتمائه للمغرب و يعيش فيه مند مدة (مثلا عشر سنوات متتالية).
لا ننسا ان المغاربة هم الكثر اخد الجنسيات الأجنبية بعد مدة قليلة في الإقامة في تلك البلاد، بالخصوص الأوروبية. برا ابغينا الحقوق كاملة، ولكن من في الداخل امر اخر مع الأجنبي.
كينبن شي مغاربة فاسدين من الاحسن ما تكونش عندهم الجنسية المغربية، او ناس بحال هذ الطبيب يستاحقها كامل الاستحقاق.
هنا لو خرج الشعب المغربي باكمله يطالب بمنح الجنسية لهذا الدكتو ر ومن هو في حالته لما استجيب لهم الخلل واضح ان يكمن والسلام
في أحد مؤتمرات القمة العربية سنة 1974 تقريبا وكان بالمغرب تقدمت منظمة التحرير أيام ياسر عرفات بملتمس أصبح قرارا للجامعة العربية يمنع على الفلسطنيين في دول الجامعة التجنس خشية توطينهم خارج فلسطين...
هذا عشته في البحرين كان لي صديق ولد هو وأبوه في المحرق بالبحرين ولما جنست هذه الدولة آلاف الأجانب لم تستطع تجنيسه لوجود قرار لجامعة الدول العربية...كما رأيت الأمر نفسه في احدى امارات دولة الامارات العربية...
تغيير قرار الجامعة العربية هو الأول تبعا لمعطيات القانون الدولي واسرائيل الآن تسعى لذلك التغيير حتى تتخلص من الآلاف المقيين بالأردن و... لكن قانون الجنسية المغربي الجديد قد يوجد فيه حل اذا استثني منه المتزوجون في المغرب
بطاقة الاقامة وذلك بعد توفير الشوط المطوبة او الازمة ,فالفرق كبير وكبر جدا بين الامرين, للتوضيح فقط
je vie a l etranger et j ai abondonne ma citoyenete au maroc sous cette etat,malgre je suis d origine de l atlas ou marakech le vrai nom.ma famille existe au maroc avant la famille du sultan,
tu peut avoir ma nationalite malgre que tu a le droit de vivre au maroc tes enfant sont nee au maroc ta femme marocaine et 40 ans de residence
c est l affaire de doneur d ordre au gouvernement c est le palais qui donne l ordre et le roi lui meme qui fait l ok malgre que ces origine et de la Syria
j ai eu ma nationalite a l etranger pendant 4 ans par le juge et pas par mon president qui respect la loi lui meme,et ne peut donne la nationalite a personne car il y a la loi
لا يمكن ان اشك في ما ذكرته مادام انت مختص في المواضع كهذه. لكن كيف نفسر بان عائلة اسبانيه واحفادها الان من الجيل الرابع مقيمه في طنجة بشكل مستمر مندمجين بالشكل الذي لا يمكن التمييز بينهم وبين الطنجاويين الاخرين. اللهجه الطنجاويه بطلاقه وكذالك العقلية المغربية ههههه وانا اعرفهم على قرب. فهم الاخرون استحيل عليهم اكتساب الجنسية المغربية هذا من جهة ومن جهة أخرى. فالاسرائليون جزئ هم يمتلك جنسيتين بدون ان ياثر على وضعيتهم في اسرائيل.
اذن والحالة هذه الفلسطيني وان اقتنى جنسية البلد الاقامه ،فمن المفروض ان لا تأثر على وضعيته وهويته الفلسطينية التي هي الاصليه و الحقيقية
وشكرا
اتمنى ان يصل ملفك الى المسؤولين ليمنحك الجنسية انشاء الله.
وفرض تأشيرات دخول وبشروط صارمة على من يسمون بالمواطنين العرب و خاصة موطني الخليج الفارسي وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل الذي تجاهله نظام المغربي طيلة عقود ماضية ما أساء لكرامة ومكانة المغاربة واحترامهم بين شعوب الأرض قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المسماة عربية
وإلزام وزارة العدل المغربية برفع دعاوي قضائية على شيوخ الإفتاء والتكفير المختبئين في مشيخات الخليج الفارسي بحماية أنظمتها والطلب للإنتربول الدولي بجلبهم وفق مذكرات رسمية تصدر عن وزارة الداخلية والعدل في المغرب
نعم لقد اتفقوا على تطبيق ذلك، للأسف كان منهم الخونة الذين ولوا مدبرين، إلا موضوع الجنسية، لقد أخذوه بكل جدية.
لكم اللّٰه يافلسطينيين