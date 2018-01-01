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الرئيسية | مجتمع | طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية

طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية

طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية
هسبريس - خديجة تشوت
الاثنين 01 يناير 2018 - 09:41

طالب مواطن فلسطيني، مقيم بالمغرب منذ أزيد من 41 سنة، بالجنسية المغربية، التي حرم منها بالرغم من تقدمه بطلبين منذ سنوات.

وفي اتصال بهسبريس، قال محمد علي دراج: "أنا أعيش بالمغرب منذ 41 سنة، وبالرغم من أني سخرت حياتي لخدمة المغاربة رفضت طلباتي التي تقدمت بها للحصول على الجنسية المغربية".

وأوضح الدراج، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، أنه اشتغل طبيب أسنان بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وأنجب فتاتين من زوجته المغربية، تحملان الجنسية المغربية، مضيفا أنه فوجئ بتأخر السلطات المعنية في الرد على طلبه بالحصول على الجنسية المغربية هو الآخر، بالرغم من مروره بجميع مراحل التحقيق الكفيلة بحصوله على هذه الجنسية.

وقال: "خدمت الشعب المغربي منذ وطئت قدماي هذه الأرض، بالإضافة إلى أنني اشتغلت في المجال الاجتماعي تحت إشراف عدة جمعيات، ناهيك عن الأعمال الخيرية الخاصة بإزالة المياه البيضاء من العين (الجلالة) التي قمت بها رفقة زوجتي لصالح عدد كبير من الضعفاء وكبار السن".

واستطرد الفلسطيني في سرد المراحل التي مر بها ملفه قائلا: "تقدمت بالطلب الأول سنة 1987، لكنه رفض، فحصلت على جميع الأوراق اللازمة، وتقدمت بطلب ثان سنة 1995، فقامت وزارة العدل باستدعائي، فأدليت بكل المعلومات، وبعد مدة استدعتني وزارة الداخلية، التي حققت معي، فأثبتت بأني مؤهل لحمل الجنسية المغربية".

قبل يضيف قائلا: "في سنة 2012 استفسرت عن طلبي الذي ظل في الرفوف طويلا، فقيل لي إنه وصل إلى الديوان الملكي وينتظر التوقيع عليه، ومنذ تلك السنة لم أتلق أي خبر".

وختم الفلسطيني بالتأكيد على أنه "مغربي الدم وخدمت الشعب المغربي، وهدفي الوحيد هو الحصول على الجنسية المغربية" قبل أن يتساءل: "ما السبب الذي منعني من الحصول عليها طيلة هذه السنوات؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - ريفي حر الاثنين 01 يناير 2018 - 09:50
و ما فائدة الجنسية المغربية؟ و الله اني اتشرف أن أحمل الجنسية الفلسطينية
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-87
2 - hassan الاثنين 01 يناير 2018 - 09:56
اظن انه يستحق الجنسية المغربية عن جدارة لقد استجاب لكل الشروط المطلوبة و حتى ان كان هناك مانع من حصوله عليها يجب اعلامه بذلك
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143
3 - mmm الاثنين 01 يناير 2018 - 10:02
Je suis manoeuvre et en 20 ans en France j'ai ai eu la nationalité française alors docteur un pays démocratique L'aurait automatique mais dans un pays du tiers monde ce n'ai pas la peine
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44
4 - عبدو الاثنين 01 يناير 2018 - 10:03
والله لست أدري أوروبا تمنح الجنسية للعرب والمسلمين بدون تمييز والمغرب يرفض ذلك وكأنه يصنع الصواريخ العابرة للقارات اعطيوا للسيد الجنسية من التبعكيك.
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191
5 - مهاجر مغربي مرتاح الاثنين 01 يناير 2018 - 10:09
لماذا يتم رفض منح له الجنسية أليس مواطنا فلسطينيا أم الجنسية تمنح فقط للأفارقة الذين يأتون للمغرب كبلد للعبور ويعثون فيه فسادا .
ثم ما قيمة الجنسية المغربية مقارنة بالجنسية الأوروبية أو الأمريكية التي تُعطى لجميع المغاربة إلا من أبى ورفض .
أكثر من أربعة عقود وهو يقطن بالمغرب وهو في خدمة المغاربة ورغم ذلك يُرفض طلبه وفي المقابل تُعطى الجنسية المغربية لكل فنان او ممثل أجنبي .
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127
6 - صباح الاثنين 01 يناير 2018 - 10:12
هل هذ يعقل؟؟؟ أب لابناء مغاربة وليس له الحق في ان يكون مغربيا؟؟؟
يجب على الدولة اعادة النظر في قانون الجنسية، كي تكون حق لكل من يحس انتمائه للمغرب و يعيش فيه مند مدة (مثلا عشر سنوات متتالية).
لا ننسا ان المغاربة هم الكثر اخد الجنسيات الأجنبية بعد مدة قليلة في الإقامة في تلك البلاد، بالخصوص الأوروبية. برا ابغينا الحقوق كاملة، ولكن من في الداخل امر اخر مع الأجنبي.
كينبن شي مغاربة فاسدين من الاحسن ما تكونش عندهم الجنسية المغربية، او ناس بحال هذ الطبيب يستاحقها كامل الاستحقاق.
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82
7 - مغربية خالصة الاثنين 01 يناير 2018 - 10:14
يا دكتور ان السلطات المغربية لم تمنحك الجنسية المغربية لا لانك غير صالح او لانك لم تخدم مصالها ( و لو ان هده العبارة تحتاج الى شرح فالمصالد متبادلة ) او لانها ضنت عليك بها و لكن بكل بساطة ان هناك اتفاقية قد ابرمت بين الدول العربية و بين منظمة التحرير الفلسطينية بعدم منه جنسيات هده الدول للفلسطينيين المقيمين فوق اراضيها حتى لا تضيع الجنسية الفلسطينية و يدوب الفلسطسنيون في نسيج هده الدول و بالتالي يحافظو على الهوية الفلسطينية و خدمة للكيان الفلسطيني و الحفاظ عليه من الاندثار , و استغرب كيف انك لا تعلم بوجود هده الاتفاقية و كيف لم تخبرك الجهات المعنية بدالك ؟ ارجو ان تتفهم الوضع الان و لا تعتقد ان رفض السلطات المغربية قبول طلبك هو من باب الاهمال .
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71
8 - خالد الاثنين 01 يناير 2018 - 10:20
الجنسية المغربية من أصعب الجنسيات التي من الممكن أن يحصل عليها أي أجنبي ولو كان من ام مغربية وولد خارج المغرب
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-20
9 - abdou الاثنين 01 يناير 2018 - 10:21
أنا كذلك أعاني من نفس المشكل أنا مواطن مغربي الولادة ولدت وترعرعت وكبرت في مدينة مكناس التي لا أعرف سواها مغربي الطبع والطباع زوجتي مغربية أبنائي مغاربة كذلك وأنا تقدمت بطلب الحصول على الجنسية المغربية ولا زلت أنتظر حتى الآن ومن هذا المنبر أطلب من سيدنا المنصور بالله جلالة الملك سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه أن ينعم علي بالجنسية المغربية وعاش الملك والصحراء مغربية.
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15
10 - مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 10:26
من أصعب الجنسيات لي تقدر تاخدها هي المغربية، شحال حتى لو كانت الأم ديالك مغربية كيصعاب عليك تشدها، حالياً الأمور تحسنات لكن مازال كاينة أمور خاصها تزاد، دول أخرى مثلا إذا تزادي فيها أو عشتي فيها كثر من 5 سنوات كتاخد الجنسية أوتوماتيكيا، أما واحد عاش 41 سنة ف المغرب راه من العيب متكونش عندو
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29
11 - العربي الاثنين 01 يناير 2018 - 10:32
في مدينة سطات طبيب فلسطيني وابوه شيخ يعيش بمدينة سلا ولم يحصلا على الجنسية منذ عشرات السنين التي قضوها بالمغرب. سؤالي هو لماذا الافارقة يحصلون عليها بكل سهولة رغم أن الفلسطينين اطر في الدولة منهم اطباء واساتذة ومهندسون ووو. في مدينة سطات اعرف طبيب فلسطيني مشهور و3 أساتذة التعليم الثانوي
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39
12 - ابن سوس المغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 10:36
لا أعرف لماذا المسؤولين في المغرب يتصرفون مثل هذه التصرفات مع من هم أقرب الينا في الدين اللغة والعرق و يغرقون المغرب بجحافل من المهاجرين الأفارقة الذين لا تربطنا معاهم سوى الجغرافية و المصالح الاقتصادية التي تخص البلدان في كل العالم ولا علاقة لها بادماج جحافل تركو دولهم لأسباب اقتصادية شعبنا اولى بالادماج في وطنه اما إخوتنا الفلسطينيين فا هم أكثر استحاقة بالجنسية من غيرهم فا عيب عليكم يا مسؤولين عبى هذه التصرفات الغير منصفة
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24
13 - simo الاثنين 01 يناير 2018 - 10:40
اتت وسط الشعب شقيقنا ومغربي ربما أكثر من العديد من المسؤولين عندنا. الذين جنسيتهم الأصلية المغرب يسرقون خيراته ولهم جنسيات أجنبية ليهربوا إليها ما سرقوا.
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24
14 - مغربي قح الاثنين 01 يناير 2018 - 10:45
كمغربي،اقول لك يا أخي؛ و الله ان الجنسية المغربية لا تستحق هذا المجهود الذي تبدل من أجل الحصول عليها
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21
15 - حمو الاثنين 01 يناير 2018 - 10:48
لو كنت مطربا او لاعب كرة القدم وليس فيك الا 10% دم مغربي لمنحوك الجنسية المغربية حتى لو لم ترى المغرب قط في حياتك لكن من يسكن في المغرب اكثر من 40 عاما وله اطفال من ام مغربية فترفض له الجنسية، بلاد العجائب والغرائب.
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20
16 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 01 يناير 2018 - 10:48
المغرب يعطي جنسيته فقط للمغنيين ومنعدمي الفائدة أما منيخدمه من أبنائه والمقيمين فيه فلهم العمل سد فمك. 2017 سنة طحن مو، عطش مو، جوع مو، دفن مو وإذا احتج حبس مو. الله يعلم ويلطف 2018 ولسنا ندري لمن ستكون الغلبة للعقل أم الروينة.
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20
17 - mouiaad69 الاثنين 01 يناير 2018 - 10:51
الشاب خالد هو الذي استحق الجنسية المغربية + فيلا على البحر بما قدمه من كلام خادش للحياء واغاني تدعو إلي شرب الخمور والسكر وهذا مايريده المخزن اما انت يادكتور فلك رب رحيم الله غالب
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36
18 - TEACHER الاثنين 01 يناير 2018 - 10:54
أتمنى ألا يرفض طلبك و مرحبا بك في وطنك الثاني . نحن نرحب بكل من يساهم بشيء يخدم الوطن في جميع المجالات ؛ الرياضية ، السياسية أو الطبية ولسنا في حاجة إلى عاطلين ، متسولين يبحثون عن المال بأي طريقة ولو خارج القانون !
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6
19 - abdou الاثنين 01 يناير 2018 - 10:57
أنا كذلك أعاني من نفس المشكل أنا مواطن جزائري الجنسية مغربي الولادة ولدت وترعرعت وكبرت في مدينة مكناس التي لا أعرف سواها مغربي الطبع والطباع زوجتي مغربية أبنائي مغاربة كذلك وأنا تقدمت بطلب الحصول على الجنسية المغربية ولا زلت أنتظر حتى الآن ومن هذا المنبر أطلب من سيدنا المنصور بالله جلالة الملك سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه أن ينعم علي بالجنسية المغربية وعاش الملك والصحراء مغربية.
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8
20 - daka الاثنين 01 يناير 2018 - 10:57
رغم التصاقنا من اوروبا لم نستفد اَي شيء من قوانينها الانسانية لاننا عرب وحال العرب غني عن التعريف. اللهم غيرنا بقوم أحسن منا حتى ترتاح الكرة الارضيةمن تصرفاتنا الا انسانية
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4
21 - said obeidat الاثنين 01 يناير 2018 - 11:41
انا احمل الجنسية الاردنية ومقيم بالمغرب منذ 42 سنة وحصلت على للجنسية المغربية سنة 1999. فالجنسية تمنح بموجب مرسوم لكن هناك معايير لا ادري كيف يتم القياس عليها بهذا الشأن.وعلى كل حال فان قانونا جديدا سيحد من العراقيل صودق عليه بالبرلمان مؤخرا.ناهيك بان التعليمات الملكية بقانون الاسرة فتح الباب امام ابناء المغربيات للتجنيس.
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8
22 - simo الاثنين 01 يناير 2018 - 11:45
يا أخوان توجد إتفاقية موقعة بين السلطة الفلسطينية و الدول العربية.بعدم توطين الفلسطينيين.لكي لا يضيع حقهم في العودة.فلو وطنو وتجنسو بجنسية غير الجنسية الفلسطينية.فستضيع حقوقهم.والله إني أحب الشعب الفلسطيني.ومرحبا بهم في بلدهم الثاني.ولكن لا ثم ثم لا لتوطينهم.
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1
23 - الزمر الاثنين 01 يناير 2018 - 11:50
السلام، هناء أشياء لا يعرفها إلا المسؤولين في هدا الموضوع ، والجواب على هدا يكون فقط تكهنات على ما يبدو؟ لك جنسية فلسطينية وليس غيرها ؟ ونحن كمغاربة نحسب كل فلسطيني مغربي أو أكثر ، إلا ادا كانت عندك عراقيل في المغرب لهدا السبب تريد الجنسية والله أعلم؟ على ما اضن هناك شيء ما هو الدي يعرقل هدا الموضوع.
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3
24 - بنعبدالسلام الاثنين 01 يناير 2018 - 11:57
رُفِضَ طلبك لأنك مثقف ، بل رجل علم، تحمل علما ينفع الناس. فلو كنت من حاملي فيروسات إيبولا والملاريا ، أو من الذين يحسنون تحريك البطن والمؤخرة مع حلقة في الأُذُن، لتم قبول طلبك ولسْتُقْبِلت بالأحضان.أمة الجهل ليست في حاجة لعلماء أمثالك ، بل في حاجة ماسة لأصحاب "سَّحْ دَّحْ مْبُو".
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8
25 - Anir الاثنين 01 يناير 2018 - 11:58
هنا يتبين جليا و للجميع ان المغرب ليس بدوله ديموقراطية حقيقية لان في الدول الديموقراطية الحقيقية البرلمان الذي يمثل اراده الشعب هو من يسن القوانين انطلاقا من نبض الشارع.
هنا لو خرج الشعب المغربي باكمله يطالب بمنح الجنسية لهذا الدكتو ر ومن هو في حالته لما استجيب لهم الخلل واضح ان يكمن والسلام
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5
26 - hassia الاثنين 01 يناير 2018 - 12:06
حل مشكلة هدا الفلسطينى يجب أن تصل للبرلمان وبإجماع على تغيير قانون الجنسية وتسهيلها.لدي الجنسة المغربية والالمانية,أولادى كدلك رغم أنهم ازدادو بالمانيا الأكبرعمره40سنة
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1
27 - متخصص في القانون الدولي الاثنين 01 يناير 2018 - 12:11
لمن يجهلون القانون الدولي:
في أحد مؤتمرات القمة العربية سنة 1974 تقريبا وكان بالمغرب تقدمت منظمة التحرير أيام ياسر عرفات بملتمس أصبح قرارا للجامعة العربية يمنع على الفلسطنيين في دول الجامعة التجنس خشية توطينهم خارج فلسطين...
هذا عشته في البحرين كان لي صديق ولد هو وأبوه في المحرق بالبحرين ولما جنست هذه الدولة آلاف الأجانب لم تستطع تجنيسه لوجود قرار لجامعة الدول العربية...كما رأيت الأمر نفسه في احدى امارات دولة الامارات العربية...
تغيير قرار الجامعة العربية هو الأول تبعا لمعطيات القانون الدولي واسرائيل الآن تسعى لذلك التغيير حتى تتخلص من الآلاف المقيين بالأردن و... لكن قانون الجنسية المغربي الجديد قد يوجد فيه حل اذا استثني منه المتزوجون في المغرب
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5
28 - عدنان الاثنين 01 يناير 2018 - 12:13
بعد عامين في مليلية حصلت على الجنسيه الاسبانية مع اني عامل عادي ولست خبيرا ولا طبيبا.
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4
29 - jacob الاثنين 01 يناير 2018 - 12:14
الى العربي رقم 11 لا تخلطوا الاوراق فالافارقة لاتمنح لهم الجنسية المغربة وانما يمنح لهم
بطاقة الاقامة وذلك بعد توفير الشوط المطوبة او الازمة ,فالفرق كبير وكبر جدا بين الامرين, للتوضيح فقط
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9
30 - midou الاثنين 01 يناير 2018 - 12:18
لو كنت اسراءيليا لاستجابوا لك بسرعة. اما طلبك يرفض لاسباب امنية لانك تحمل في جينتك بوادر الثورة والتحرر من الطغيان والظلم. نحن مواطنون الا بالبطاقة الوطنية لا نتوفر على اي حقوق الفلسطينيون في ظل الاحتلال يعيشون احسن من شعوب جل الدول العربية .مع الاسف
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-2
31 - بوتقموت الاثنين 01 يناير 2018 - 12:24
المغرب عليه ان يمنح الجنسية لكل اجنبي يخدم مصالح المغرب سوائ كان افريقيا او اوروبيا او عربيا او صينيا و كيف ما كانت ديانته..هذا الرجل يستحق الجنسية المغربية لانه اعطئ الكثير للمغاربة(طبيب).اما منح الجنسية علئ اساس عرقي او ديني فهو يشكل خطر علئ المغرب
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2
32 - alfa الاثنين 01 يناير 2018 - 12:29
la corruption c est le problem.si tu a donne de l argent tu l aura facille et c est la formule ds le maroc car le diwane royale save bien sa.car lui meme mange de ces problem avec l association de ces fonctionnaire au gouvernement .welcome to morocco
je vie a l etranger et j ai abondonne ma citoyenete au maroc sous cette etat,malgre je suis d origine de l atlas ou marakech le vrai nom.ma famille existe au maroc avant la famille du sultan,
tu peut avoir ma nationalite malgre que tu a le droit de vivre au maroc tes enfant sont nee au maroc ta femme marocaine et 40 ans de residence
c est l affaire de doneur d ordre au gouvernement c est le palais qui donne l ordre et le roi lui meme qui fait l ok malgre que ces origine et de la Syria
j ai eu ma nationalite a l etranger pendant 4 ans par le juge et pas par mon president qui respect la loi lui meme,et ne peut donne la nationalite a personne car il y a la loi
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-1
33 - hicham الاثنين 01 يناير 2018 - 12:48
من المخزي والعار ان يستفيد اي مواطن من جنسية الدول الاوروبية او امريكا دون قيد او شرط فلسطينيا كان او موزمبيقيا في حين يحرم منها من طرف بني جلدته و دينه ومن اي دولة المغرب الغارق فالفقر و الجهل و الفساد دولة يتوق اغلب مواطنيها الى التخلص مت جنسيتهم . لقد قام اخي الفلسطيني بخطء فادح عندما قرر الاستقرار اصلا فالمغرب.
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1
34 - واو الاثنين 01 يناير 2018 - 12:48
اولا السلطات لم تمنحه الجنسية لأن الجنسية الفلسطينية يجب أن تدوم. هذه اتفاقيات. الذين يفتخرون الجنسية الأوربية. نعم عندك الاوراق و لكن انت دايما غريب و في اية لحظة يستطيعون أخذها منك. اتحداك ان كنت تشعر فعلا بأنك فرنسي او امريكي او كندي. سنة سعيدة هسبريس و الله دايما في القمة. شكرا.
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-1
35 - Zohair الاثنين 01 يناير 2018 - 12:50
عجيب و غريب، تمنح الجنسية للأفارقة للي يالله جاو و لا تمنح لطبيب مقيم في المغرب منذ عشرات السنين !
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4
36 - Amir الاثنين 01 يناير 2018 - 13:02
27
لا يمكن ان اشك في ما ذكرته مادام انت مختص في المواضع كهذه. لكن كيف نفسر بان عائلة اسبانيه واحفادها الان من الجيل الرابع مقيمه في طنجة بشكل مستمر مندمجين بالشكل الذي لا يمكن التمييز بينهم وبين الطنجاويين الاخرين. اللهجه الطنجاويه بطلاقه وكذالك العقلية المغربية ههههه وانا اعرفهم على قرب. فهم الاخرون استحيل عليهم اكتساب الجنسية المغربية هذا من جهة ومن جهة أخرى. فالاسرائليون جزئ هم يمتلك جنسيتين بدون ان ياثر على وضعيتهم في اسرائيل.
اذن والحالة هذه الفلسطيني وان اقتنى جنسية البلد الاقامه ،فمن المفروض ان لا تأثر على وضعيته وهويته الفلسطينية التي هي الاصليه و الحقيقية
وشكرا
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2
37 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الاثنين 01 يناير 2018 - 13:13
والله يا أخي لو كانت الجنسية تعطى لأعطيتك جنسيتي المغربية ، فأنا حاصل على الجنسية الإسبانية واستغنيت عن تجديد أوراقي المغربية لأن الحصول عليهم فيه تعقيد ،لقد أخطأت لما مكثت في المغرب ، كان عيك الإنتقا لأوروبا حيث الدول تسير بالقانون ، أما المغرب فهو حلا حسب ميزاج الحاكم ،مادخل الملك في جنسيتك ؟ الجنسية تسلمها الحكومة ، اعلم ياأخي أن الكثير من المغاربة في وطنهم بدون هوية
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3
38 - باعروب الاثنين 01 يناير 2018 - 13:44
مقيم بالمغرب لمدة طويلة. متزوج مغربية . له ابناء مغاربة . له اكثر من 60 سنة . لا ارى مانعا من حصوله على الجنسية المغربية .
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3
39 - Marocaine الاثنين 01 يناير 2018 - 13:53
انه يستحق الجنسية المغربية اكثر من المغاربة الأصليين الذين يبحثون عن جنسية اخرى.
اتمنى ان يصل ملفك الى المسؤولين ليمنحك الجنسية انشاء الله.
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2
40 - اساركا الاثنين 01 يناير 2018 - 13:53
نحن نطالب بالانسحاب من الجامعة العربية ومن كل المنظمات الاقليمية التي تتفرع عنها ومن منظمة المؤتمر الإسلامي وسحب الاعتراف بكل المنظمات العربية والاسلامية
وفرض تأشيرات دخول وبشروط صارمة على من يسمون بالمواطنين العرب و خاصة موطني الخليج الفارسي وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل الذي تجاهله نظام المغربي طيلة عقود ماضية ما أساء لكرامة ومكانة المغاربة واحترامهم بين شعوب الأرض قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المسماة عربية
وإلزام وزارة العدل المغربية برفع دعاوي قضائية على شيوخ الإفتاء والتكفير المختبئين في مشيخات الخليج الفارسي بحماية أنظمتها والطلب للإنتربول الدولي بجلبهم وفق مذكرات رسمية تصدر عن وزارة الداخلية والعدل في المغرب
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4
41 - ملاحظ الاثنين 01 يناير 2018 - 14:25
كنت بالجزائر، هناك مغاربة ازدادو من 60 سنة وليست لهم جنسية ولو حثى حق امتلاك بيت أو سيارة، في الخليج الغرباء يعانون الويلات، في دول تدعي الاسلام والمسارات والاخوة، ادا عربت خربت ولو أني عربي.
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7
42 - Zohair الاثنين 01 يناير 2018 - 14:31
الله ان هذا منكر، بعض من إخواننا الجزائريين كيدخلو بطريقة غير شرعية بالقرقوبي أو كيخرجو حاملين امعهوم الجنسية المغربية. ربما ذنب الطبيب تاباع المصطرة القانونية مدة عشرات السنين هذكشي اعلاش ماحاصالشي اعليها !
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6
43 - politics الاثنين 01 يناير 2018 - 16:44
إذا كانت إتفاقية 1974 للدول العربية هي اللتي حرمت أخانا الفلسطيني الطبيب من جنسيته، مخافة أن تختفي الهوية الفلسطينية من العالم، فلماذا لم يتفق العرب على مواجهة إسرائيل دبلوماسيا، إقتصاديا وعسكريا.
نعم لقد اتفقوا على تطبيق ذلك، للأسف كان منهم الخونة الذين ولوا مدبرين، إلا موضوع الجنسية، لقد أخذوه بكل جدية.
لكم اللّٰه يافلسطينيين
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6
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