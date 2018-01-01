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مندوبية التامك: وفاتان لكل ألف سجين سنة 2017

مندوبية التامك: وفاتان لكل ألف سجين سنة 2017
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 01 يناير 2018 - 13:25

أعلنت المندوبية العامة للسجون عن عدد الوفيات التي شهدتها المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة خلال السنة الماضية، نافية عنها أية تهم بالإهمال.

وأوردت المندوبية التي يشرف عليها محمد صالح التامك ضمن بلاغ لها أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية بلغ خلال سنة 2017 وفاتين لكل ألف سجين، قائلة إنه "معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة".

وأوضحت المندوبية أن 77 بالمائة من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية وقعت داخل المستشفيات العمومية، فيما 7 بالمائة من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 بالمائة من مجموع الوفيات، موضحة أن 57 بالمائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال.

وأكدت المندوبية ضمن بلاغها، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، حرصها على "التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية"، و"الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية"، و"الرفع من نسبة التأطير الطبي، سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين؛ وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية"، بتعبير البلاغ.

وأوضحت المندوبية أنها حينما تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها "تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".

يذكر أن المركز الوطني لتكوين الأطر، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كان قد نظم مؤخرا مشروعا تدريبيا لفائدة أطباء السجون يهدف إلى تعزيز قدراتهم، وتمكينهم من الإطار القانوني المغربي والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجال الشروط العامة للاحتجاز، وكذا التزامات المغرب في هذا المجال في أفق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقهور الاثنين 01 يناير 2018 - 14:23
المتوفون الحقيقيون هم الموظفون اصحاب السلالم الدنيا السي التامك رغم انهم العمود الفقري للادارة وهم من يقوم بجميع الاعياء والراتب هزيل والترقية محرومون منها اليس من العيب والعار ان تجد موظف في الخدمة عشرين سنة او اكثر ورتبته مراقب مربي لا ترقية بالامتحان ولا استتنائية
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