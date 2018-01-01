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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصيد البحري تقنن صيد سمك "أبوسيف"

وزارة الصيد البحري تقنن صيد سمك "أبوسيف"

وزارة الصيد البحري تقنن صيد سمك "أبوسيف"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 01 يناير 2018 - 17:15

بعد مرور أكثر من سنة على حادثة وفاة "سماك الحسيمة" محسن فكري بسبب خلاف حول صيد سمك "أبو سيف"، أصدرت الحكومة قرارا يتعلق بتنظيم صيد هذا النوع من الأسماك.

القرار الصادر بالجريدة الرسمية يقسم المياه البحرية المغربية إلى منطقتين للصيد البحري؛ المنطقة الأولى تضم مياه البحر الأبيض المتوسط، والثانية تشمل المياه الأطلسية. وبموجب هذا القرار، يمنع اصطياد سمك "أبو سيف" في المنطقة الأولى من فاتح يناير إلى نهاية مارس.

وبحسب القرار نفسه، فإن إجمالي الكمية المسموح باصطيادها من سمك "أبو سيف" لا تتجاوز 1045 طنا خلال السنة في المنطقة الأولى، ولا تتعدى 950 طنا في المنطقة الثانية.

وأشار القرار إلى أنه يمكن خلال فترة المنع الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل أخذ عينات للقيام بالبحث العلمي.

يذكر أن حيازة كمية كبيرة من سمك "أبو سيف" ومحاولة مصادرتها من قبل السلطات المعنية كانت السبب وراء مقتل "سماك الحسيمة"، وهي الحادثة التي أعقبها انطلاق "حراك الريف" المستمر حتى اليوم.

وسبق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن وضعت المغرب في الرتبة 17 من أصل 25 دولة كأكبر منتج للسمك عبر العالم، مشيدة بالتطور الذي شهده القطاع عبر العالم.

وفي تقرير بعنوان "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم"، قالت "الفاو" إن عدد الصيادين بالمغرب يتجاوز 110 آلاف خلال 2014، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2013، مبرزة أن الناتج الإجمالي للسمك بالمملكة يصل إلى 1.35 مليون طن.

وأوضحت "الفاو" أيضا أن المغرب يعد واحدا من ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للأخطبوط، إلى جانب كل من موريتانيا والصين.

وكشفت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها أن الاستهلاك العالمي من الأسماك لكل شخص ارتفع إلى أكثر من 20 كيلوغراما سنوياً لأول مرة بفضل تحسن إمدادات الأحياء المائية، والطلب القوي، والكميات القياسية لبعض أنواع الأحياء المائية، وانخفاض الهدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تايكة غرماد الاثنين 01 يناير 2018 - 17:40
قطاع الصيد تسيطر عليه لوبيات قوية وحيتان قرش مفترسة وأعيان من مناطق محددة بتواطء طبعا مع رموز الفساد الانتخابي والسلطوي ولا قبل لأية حكومة لهذه الحيتان نظرا لانهيار هيبة الدولة امام هذه القوة المسيطرة
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34
2 - عروب الاثنين 01 يناير 2018 - 18:09
المغرب واحد من أكبر ثلاث دول مصدرة للأخطبوط وضمن قائمة الدول الكبرى المنتجة للسمك لكن المفارقة تكمن في هزالة وتدني معدل استهلاك الفرد المغربي لهذه النعمة الإلهية بسبب الغلاء وتقهقر مستوى عيش غالبية المغاربة!!!!!؟؟؟؟؟
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16
3 - nasim nour الاثنين 01 يناير 2018 - 18:14
من احسن الدول في الثروة السمكية والمواطن ميقدرش يشري كيلو سردين..لي هو نعمة ديال الله فابور .... حتى نشبعو احنا حوت عاد سيرو تبعوه !!!!!
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16
4 - عبد المنعيم الاثنين 01 يناير 2018 - 18:22
ابو السيف هو الدي يسيطر على البر والبحر والحيتان هي التي تأكل الاخضر واليابس لهاذا الشعب المغلوب على امره
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16
5 - عبد الماالك الاثنين 01 يناير 2018 - 18:25
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة التي تحسن تسييره وتدبيره
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-28
6 - الباشا التلاميذ الاثنين 01 يناير 2018 - 18:26
وزارة الفلاحة والصيد البحري تعمل مع المواطن وتخاف عليه من سماسرة السمك الذين يريدون الاغتناء من الأنواع النادرة من السمك التي تمنع الوزارة صيده
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-20
7 - أم عبدوا الاثنين 01 يناير 2018 - 18:32
تقنين قطاع الصيد البحري من شأنه أن يخدم الصياد الصغير قبل الكبير وهو منوط بمهنية القطاع للتحديات في ذلك بعيدا عن المناوشات
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-12
8 - تافوكت الاثنين 01 يناير 2018 - 18:43
الوزارة الصيد البحري بتقنياتها تشتغل بكل الوسائل متطورة التي تعمل على نجاح القطاع
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-13
9 - بنت المملكة الاثنين 01 يناير 2018 - 18:47
لا أفهم لمادا لا تتدخل دولة في ما يقع بالمدن الجنوبية هناك استنزاف لثروات السمكية بطريقة غير معقولة سردين فقط تدخل أكثر من 2مليون طن فاليوم الواحد انشر ياهسبريس واتمنى أن تحقق في هده المجزرة
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13
10 - تازي حر الاثنين 01 يناير 2018 - 18:54
أن وضعت المغرب في الرتبة 17 من أصل 25 دولة كأكبر منتج للسمك عبر العالم
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4
11 - المجيب الاثنين 01 يناير 2018 - 18:54
سمك ابو سيف يتواجد عادة في الاعماق بين 200 و600 متر.وهو يعيش في مياه تتراوح حرارتها بين 18 و22 درجة لذلك فهو يهاجر الى المياه الساخنة في فصل الشتاء والى المياه الباردة نسبيا في فصل الصيف. المشكل يكمن في صيد الاحجام الصغيرة نسبيا والتي لا نعرف هل هذا القانون منع صيدها ام لا؟؟
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5
12 - harrokki الاثنين 01 يناير 2018 - 18:57
Qui contrôle les européens qui dépouillent nos richesses halieutiques en plein océan ??? Qui contrôle ceux qui décident d'acheter le TGV aux Français plus cher que le TGV japonais ou allemand ??? Qui contrôle ceux qui décident l'envoie de nos armées défendre les indiens de la péninsule d'Arabie ???!!! Et surtout qui ramasse les intérêts de ces décisions ????!!!
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4
13 - عبدالرحمان الاثنين 01 يناير 2018 - 19:08
شكرا للسيد الوزير هذا اجراء مهم يجب الاشادة به لانه يساهم في تقنين القطاع
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-12
14 - مواطن2 الاثنين 01 يناير 2018 - 19:11
في اعتقادي ان الصيد العشوائي يدمر الثررة السمكية.....لااحد يتدمر او يشتكي في الوقت الحاضر من ثمن السردين....حيث يوجد بكميات هائلة في الاسواق بثمن لا يتعدى 8 دراهم للكيلو....واتحدث عن مدينة بشرق المغرب....الا يدرك المواطن انه في يوم من الايام سيشتري السردين ب 30 درهما وسيتدمر وسيشتكي وسيحتج متناسيا انه لمدة طويلة استفاد من اثمنة لا تناسب السعر الحقيقي للسردين بسبب
الصيد الغير المقنن ....وبدون مبالغة ... في الكثير من الاحيان يباع ب 6 دراهم....هنا لابد من تدخل المسؤولين بمنع صيد بعض الانواع لمدة معينة في السنة للحفاظ على الثروة السمكية....... ومن بينها السردين.. ..ودكرت السردين بصفة خاصة لان ثمنه في متناول الجميع...........اما الاسماك الغالية فلا يمكن الحديث عنها بالنسبة للسواد الاعظم من المواطنين.
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-5
15 - samir الاثنين 01 يناير 2018 - 19:12
واتا حنا السردين ملقيناش باش نشريوه ،بقالينا غير ابو سيف ،بحالي لمغاربا گاع كياكلوه دارو هاد القانون حيت التلاجة ديال مسؤول الصيد البحري حلها ولقا 4000 كيلو لي شرا من المارشي ،ناقص منها ابو سيف واحد وهوا ينوض دار القانون والحضر ووووو،،،،. وتلقو لينا الحوت ياهادوك الناس خاليونا من الهضرة راه داك الحوت او السي بوسيف عارف راصو لمن مصدر غير تصيبو بشا حرگ واقيلا
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8
16 - بحري الاثنين 01 يناير 2018 - 20:03
حاميها حراميها البحر خرجو عليه باخرات الاتحاد الأوروبي
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5
17 - النورس الاثنين 01 يناير 2018 - 20:19
تقنين القطاع من القرارات الجيدة التي اتخدت من طرف الوزارة الوصيةللحد من سماسرة القطاع
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-1
18 - ابو سيف الاثنين 01 يناير 2018 - 20:30
دائما حتى الطيح الروح عاد ايجيوا القوانين (محسن فكري) اشمن سياسة استباقية هدي
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