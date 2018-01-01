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هكذا حل العام الجديد بالدار البيضاء .. برد وأمن وحوادث وانتشاء

هكذا حل العام الجديد بالدار البيضاء .. برد وأمن وحوادث وانتشاء
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 01 يناير 2018 - 20:00

اكتظاظ وازدحام، بدت كل الشوارع ممتلئة عن آخرها، سواء بمركز العاصمة الاقتصادية أو في المناطق السياحية، خاصة على مستوى عين الذئاب، وسط حضور أمني مكثف، وانتشار ملحوظ في مختلف الطرقات والمدارات، جعل الليلة تكون رتيبة دون حوادث كبرى مقارنة مع السنوات الفارطة.

احتفالات مبكرة وسط المدينة

كانت ساحة الأمم المتحدة، في حدود الثامنة ليلا، تغص بالمئات من الزوار الذين توافدوا عليها من مختلف أحياء الدار البيضاء. المقاهي المتواجدة هناك امتلأت عن آخرها، والموسيقى ترتفع هنا وهناك في شكل حلقات. الكل يريد الاحتفال بنهاية سنة واستقبال عام جديد.

خلال تنقلنا إلى منطقة عين الذئاب، وبالضبط أمام السوق التجاري "موروكو مول"، في حدود الساعة العاشرة ليلا، كان المئات من المواطنين يتوافدون على المكان المذكور. شباب ونساء وأطفال لم تمنعهم برودة الطقس من مغادرة منازلهم وقطع مسافات طوال للوصول إلى "الكورنيش" في ليلة الاحتفال برأس السنة.

غصت جنبات موروكو مول، السيارات من كل اتجاه، والمارة لا يحترمون قانون السير المُغرّم لكل مخالفي المرور من المعبر الخاص بالراجلين. أما العناصر الأمنية، فلم يكن يهمها تسجيل مخالفات بقدر ما كانت تعمل من أجل أن تمر الليلة بسلام.

وعلى طول الشريط الساحلي بعين الذئاب، كانت الطريق مكتظة بالسيارات والدراجات النارية، فيما كانت الملاهي الليلية تعرف توافد الراغبين في قضاء ليلة مغايرة لباقي الليالي؛ ما جعل الأزقة التي تتواجد بها هاته الملاهي والحانات تعرف ازدحاما غير مسبوق.

وإذا كانت منطقة عين الذئاب قد عرفت بقاء المواطنين حتى حدود الساعات الأولى من صباح الإثنين، فإن مركز المدينة، كما عاينت ذلك هسبريس، بدا شبه فارغ خلال منتصف الليل، وفي الثالثة صباحا لم يتبق سوى بعض عناصر الشرطة، وبعض الفتيات اللواتي غادرن "الكاباريهات" وهن في حالة ثمالة بعد شجار إحداهن مع "الفيدورات" بالملهى المتواجد قرب أحد معاهد تدريس اللغة الإنجليزية بمحاذاة ممر "سوميكا" بعد حديثها عن تعرضها لسرقة هاتفها النقال.

الأمن يحكم قبضته

أمام هذا التواجد الكبير للراغبين في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، كانت مصالح الأمن تنتشر بشكل مكثف بمختلف الشوارع والمدارات وأمام المراكز السياحية؛ ما جعل الطمأنينة تدب في نفوس المواطنين وقلص بشكل كبير الحوادث التي كانت تشهدها الدار البيضاء في السنوات الماضية في مثل هذه المناسبة، إن لم نقل قد اختفت.

وعملت المصالح الأمنية على نشر عدد من عناصرها في سدود قضائية بمختلف مداخل المدينة لمراقبة دخول السيارات، بلغ عددها ستون سدا، وعاينت هسبريس، خلال الجولة التي قامت بها المصالح الأمنية بحضور وسائل الإعلام، إجراءات التفتيش في طريق أزمور.

وأثارت عناصر أمنية ترتدي لباس "الكومندو" أمام مقر المركب التجاري "موروكو مول" بعين الذئاب انتباه المواطنين، خاصة الشباب منهم، الذين عمدوا إلى التجمهر حولها والتقاط صور معها.

وعاشت العناصر الأمنية، التي قدر عددها والي الأمن عبد الله الوردي بـ 5 آلاف عنصر، ليلة بيضاء، وانتشرت في مختلف الشوارع والأحياء، كما قامت بدوريات في عدة بؤر سوداء، من أجل تأمين هاته الليلة لتتنفس الصعداء مع بزوغ ساعات صباح السنة الجديدة دون وقوع حوادث خطيرة.

حوادث تعكر ليلة "البوناني"

ساهم الانتشار الأمني وبرودة الطقس في جعل أجواء احتفالات رأس السنة تبدو عادية؛ إذ تم تسجيل حوادث معزولة لم تكن خطيرة مقارنة مع السنوات الماضية. وقد مكن الطوق الأمني الذي ضرب على مختلف أرجاء المدينة، وكذا على المعلومة التي لم يكن الصحافيون الذين رافقوا العناصر الأمنية يحصلون عليها إلا بمشقة الأنفس، من التقليل من هاته الحوادث.

وشهدت الطريق الساحلية المؤدية إلى عين الذئاب، كما عاينت ذلك هسبريس، حادثة سير خطيرة، تسببت خلالها سيارة من النوع الخفيف في اقتلاع عمود كهربائي؛ ما خلف خسائر مادية كبيرة بالعربة.

أما سائقو الدراجات النارية من نوع "تريبورتور" فقد أبوا إلا أن يحتفلوا بـ"البوناني" بطريقتهم الخاصة؛ إذ عمد أحدهم إلى قيادة دراجته بسرعة مفرطة؛ ما دفع المصالح الأمنية بعين الذئاب إلى مطاردته وتوقيفه قبل أن يتسبب في كارثة.

وبالقرب من "موروكو مول"، انقلب "تريبورتور" آخر بعد اصطدامه بسيارة، ليتعرض سائقه الذي كان في حالة غير طبيعية لإصابات على مستوى الوجه، بينما نجا صاحب السيارة.

ولم تخل هاته الليلة من محاولات السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح؛ إذ تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال شابين بالقرب من قنصلية روسيا بدرب غلف، وهما يحملان سيوف "ساموراي" يعرضان بها المواطنين للتهديد.

وشهدت العمليات التي قامت بها المصالح الأمنية اعتقال عدد من الأشخاص بتهم عديدة، منها حيازة المخدرات الصلبة، والسكر الطافح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - brahim daoudi الاثنين 01 يناير 2018 - 20:09
يا من شاركت النصارى في اختفالهم بمولد الله
ارجع وتب إلى الله تعالى قبل أن يخسف بالأمة كما فعل بالأمم السابقة
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80
2 - تمغربيت الاثنين 01 يناير 2018 - 20:10
حنا هنا في وسط الاحتفالات كلسنا في ديورنا مع ولادنا.. علاش غدي نحتفلوا بشي حاجة اصلا ماشي ديانا وزيد ونقص هد الاحتفالات كيكون فيها شراب وزيد وزيد يعني لا تناسبنا بتاتا..
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104
3 - تازي حر الاثنين 01 يناير 2018 - 20:11
في بعد المرات اطرح تساؤلا على نفسي
هل نحن شعب يستحق العيش في الرخاء و الامن و النعيم؟ الجواب في الموضوع اعلاه و في الصور و في الجهل المتفشي.
السؤال التاني: هاد الشراب لي داير لينا المشاكيل لرجال الامن و للشعب علاش منحبسوهش؟علاش مول البيسري او الملهى ميطلبش جواز السفر للمشتري؟ياك قلتو الشراب درناه للسياح؟ايوا طبقو القوانين راه اسر تهدمات بالخمر
الله يصلح هاد الشعب هدا منقول
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110
4 - عبدالسلام الاثنين 01 يناير 2018 - 20:15
وانتم.تزبون.من.قانة.الى.قانة.هل.صادفتم.فيصورة.احتفالية.
فوضا.في.شارع.ما.مثلنا.نحن.لاعلاقة.بهاد.الحتفال.ومنى.من.لايعرف.
حتى.اسماء.الشهور.العربية.البعض.ينطضر.هادا.اليوم.لاحدات.الفوضة
الفوضة.فقط.
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-7
5 - باعمراني الاثنين 01 يناير 2018 - 20:16
لماذا يتم تسليط الضوء فقط على طبقة الكادحة و المشرملين ؟ احتفالات راس السنة لا تقتصر على الطبقة الكادحة والمنحرفين والمشرملين كما نسميهم بالدارجة المغربية فقط بل هي محل اهتمام كل المغابة المثقفين منهم والطبقة المتوسطة والراقية الخ .... متلا ان احتفلت برأس السنة مع عشيقتي بفندق بمدينة مراكش رقصنا و احتسينا كؤوس النبيد دون أن أتسبب في مشاكل او عربدة ....
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-27
6 - منفوخ الاثنين 01 يناير 2018 - 20:19
لي عندو يتمتع ويفرفش ولي ما عندوش بحالي يعمر براد اتاي ويتكمش.عمر بوقملة ما يوصل لمول العملة.لي جيبو مفشوش الا حضا لي جيبو منفوخ هيدوخ
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-5
7 - Delatif الاثنين 01 يناير 2018 - 20:20
حانات،خمور،رقص،سرقة،احتفال بالسنة واستقبال اخرى بالمجون والغوص في المعصية، هل تتحدثون عن مسلمين ؟ هل هؤلاء افعال مسلمين ؟ للأسف لم نعد نعلم من نحن، نريد العيش كالمشركين وذخول الجنة كالمسلمين، اللهم اهدنا يا الله.
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23
8 - مغربي غيور الاثنين 01 يناير 2018 - 20:20
حشومة او عيب اصبحنا نعيش في عهد الجاهلية ولم يعد الحال كما هو الحال كل شيء بالعكس الله اسال الله اللطف بهاد الشعب المسكين
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12
9 - محمد عيوشي الاثنين 01 يناير 2018 - 20:21
حكــم الإحتفال والتهنئة .. بعيد الكرسـمس.!

هل يعرف المسلمون ماهو الكرسمس؟
الكرسمس هو يوم يحتفل فيه النصارى بمولد سيدنا عيسى عليه السلام الذي يزعمون أنه والعياذ بالله أنه ربهم وأنه ابن الله.!
ويزعم نصارى الغرب أنه يوم ٢٥ ديسمبر ويزعم نصارى الشرق أنه في يناير وكل هذا لا صحة له.

حكم التهنئة والاحتفال بالكرسمس:
التهنئة والاحتفال بالكرسمس لا شك في تحريمها وفعل ذلك من اعظم الذنـوب لما فيه من التشبه بالنصارى أو غيرهم ، ومعلوم أن المسلمين ليس لهم عيد سوى الفطر والأضحى ، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة ، وأي احتفال بعيد آخر فهو محرم لما فيه من التشبه بالكفار وإظهار المسلم الرضى بدين النصارى ومعتقداتهم .
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13
10 - harrokki الاثنين 01 يناير 2018 - 20:21
Heureux le simple d'esprit !!! Rien ne le dérange , rien ne l'intéresse , ni identité culturelle ni question existentielle ni choc de civilisations ....heureux de fêter les fêtes sans se préoccuper de leurs origines ou leurs significations heureux celui qui n'a aucune dignité ......heureux de vivre comme un animal !!!!
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1
11 - Mann الاثنين 01 يناير 2018 - 20:23
من أراد ان يحتفل حتى ببوذا فذلك شأنه .. يا كما تعداو على أي أحد ! ننسى من يسرقنا و نهتم بالتفاهات .. عندما تسهرون ليالي رمضان في المساجد بالأبواق المزعجة لماذا لا يستنكركم و لا أحد؟
لا حظوا أن جميع شعوب العالم أصبحت تأمن بالحرية الفردية و هي شيء بديهي إلا المتأسلمون
الفكر الديني الخرافي الذي ينتشر كالنار في الحشيم سيأتي على الأخضر و اليابس في هذا البلد التعيس
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-29
12 - مواطن الاثنين 01 يناير 2018 - 20:31
وسيرو تكمشو الله يهديكم جميعا،
أيام الله كاملة متشابهة، لافرق بين البارح واليوم
سعدات لي قضاها ف ذكر الله والعمل الصالح،

مظاهر للاستهلاك فقط،
غير كولو الحلوى وهنيو لوقت، إذا كانت العائلة ستجتمع في البيت لصلة الرحم وفرحة لحظية عابرة مافيه مشكل.
أما العربدة في الشارع والعلب الليلية والسكر وترويج الممنوعات وإيذاء الآخرين فهذا مرض مزمن وشر مابعده شر الله يستر
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23
13 - François laarbi الاثنين 01 يناير 2018 - 20:38
celui qui veux pas fêter reste chez lui point final.
Bonne année à tous ! chacun est libre
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-8
14 - مغربي إلا الربع الاثنين 01 يناير 2018 - 20:42
سلام هسبريسي سالم.
عندما نقرأ هنا و هناك ما آل إليه شعب يضرب أعماقه في تاريخ حافل و غني على كل المستويات لا نجد ما نقول إلا هذا المثل الدارجي الحكيم : " آش خصك آلعريان؟ الخواتم آسيدي".
نسأل الله أن يلطف بمغربنا الذي لا يدري أي احد الى اين يتجه.
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10
15 - Karim الاثنين 01 يناير 2018 - 20:44
اعيش في مدينة امستردام و عندما كانت الساعة تشير الى منتصف الليل البارحة كنت جالسا في بيتي مع اهلي واولادي.
استغرب لبلد مسلم كالمغرب، كيف انه يحتفل باعياد رأس السنة. غريب امر المغاربة. عندهم ازمة هوية
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14
16 - Moha الاثنين 01 يناير 2018 - 20:51
Voilà le type des êtres humains que nous sommes. L'ignorance et limitation aveugle sont deux caractéristiques caractérisant une grande partie du peuple. Quand est-ce que nous pouvons retrouver notre dignité et notre autonomie culturelle loin de l'influence occidentale?
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2
17 - متضررة الاثنين 01 يناير 2018 - 20:51
علاشحتى الاحتفال والفرحة كقلبوها حزن والسبب الرئيسي هو الخمر الي رجع في لمتناول وتيشريوه بحال كيشريو البطاطس احنا زعما بلد اسلامي.علاش ما تقطعهوش وتريحو الاسر منو وخاصة النساء تي.
عانيو من بزاف من جميع النواحي المادية و الجنسية في صمت والى شكات وبغات طلق تيقولولها دبا يعفو الله عليه الى متى .......
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18 - Gabriel from Belgium الاثنين 01 يناير 2018 - 20:53
لاحول ولا قوة إلا بالله. لا ينقصكم الا الاحتفالات الشعب العكر. نحن في في اوربا 10سنوات لم يسبق لي ان احتفلت بليلة واحدة وانتم في لمغرب تقلدون الغرب والغرب يسخروون من تقليدكم الاعمى .
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19 - أمازيغ الاثنين 01 يناير 2018 - 20:53
على العموم إحتفل أغلبية الشعب المغربي بحلول السنة الجديدة رغم هؤلاء المجرمين الهمج و رغم الفكر الداعشي الدي يعشش في عقول بعض المتطرفين المغاربة الدين يحرمون على الشعب المغربي الإحتفال مع بقية البشرية بحلول السنة الجديدة
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-3
20 - مسلم مستقيل الاثنين 01 يناير 2018 - 20:59
أسي صاحب التعليق 1: brahim daoudi
أنا بعدا كانشوف الله كاع ما خسف لا بأمريكا ولا بأوروبا اللي كايحتافلو بالبوناني سنوات هادي
العكس هو اللي كانلاحظوه هما عايشين فوق السلك ومسيطرين على العالم وزايدهوم الله في الرزق والعيش الرغيد
الله يهديك راه طبنا بداك الكلام اللي خدر العقول 14 قرن وما خلاناش نتقدمو بحالنا بحالهوم لا اختراعات لا ابتكارات لا غزو فضاء لا تقدم تكنولوجي واقتصادي وطبي.. ما نافعين البشرية حتى بحاجة، موتنا خير من حياتنا، فالحين غير فالكريتيك...
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21 - جعفر تيقادين الاثنين 01 يناير 2018 - 21:02
الارض تتسع للجميع فلا تصبغوها بلون الدم وكفى اقصاء وقتل وتحريض وفتن كل واحد حر في اختياراته ما دام يحترم دستور هذا الوطن
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22 - مسلم الاثنين 01 يناير 2018 - 21:08
لدي تساؤل و أريد من قراء هسبريس مشاركتي فيه....
في أروبا يوجد عدد هائل من الملاحدة و اللادينيين... و مع ذلك عندما تأتي أعياد الميلاد و غيرها من الأعياد ذات الطابع الديني، نجدهم يحتفلون جميعا، و لا يرفضون رغم اختلافهم من حيث المبدأ.
و لكن في بلاد المسلمين، نجد االلادينيين يرفضون مشاركة المسلمين من نفس البلد احتفالاتهم و لو حتى بالمشاعر...( ها ماصيمينش، مامعيدينش...)
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