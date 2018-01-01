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كُتّاب وآراء
هكذا حل العام الجديد بالدار البيضاء .. برد وأمن وحوادث وانتشاء
اكتظاظ وازدحام، بدت كل الشوارع ممتلئة عن آخرها، سواء بمركز العاصمة الاقتصادية أو في المناطق السياحية، خاصة على مستوى عين الذئاب، وسط حضور أمني مكثف، وانتشار ملحوظ في مختلف الطرقات والمدارات، جعل الليلة تكون رتيبة دون حوادث كبرى مقارنة مع السنوات الفارطة.
احتفالات مبكرة وسط المدينة
كانت ساحة الأمم المتحدة، في حدود الثامنة ليلا، تغص بالمئات من الزوار الذين توافدوا عليها من مختلف أحياء الدار البيضاء. المقاهي المتواجدة هناك امتلأت عن آخرها، والموسيقى ترتفع هنا وهناك في شكل حلقات. الكل يريد الاحتفال بنهاية سنة واستقبال عام جديد.
خلال تنقلنا إلى منطقة عين الذئاب، وبالضبط أمام السوق التجاري "موروكو مول"، في حدود الساعة العاشرة ليلا، كان المئات من المواطنين يتوافدون على المكان المذكور. شباب ونساء وأطفال لم تمنعهم برودة الطقس من مغادرة منازلهم وقطع مسافات طوال للوصول إلى "الكورنيش" في ليلة الاحتفال برأس السنة.
غصت جنبات موروكو مول، السيارات من كل اتجاه، والمارة لا يحترمون قانون السير المُغرّم لكل مخالفي المرور من المعبر الخاص بالراجلين. أما العناصر الأمنية، فلم يكن يهمها تسجيل مخالفات بقدر ما كانت تعمل من أجل أن تمر الليلة بسلام.
وعلى طول الشريط الساحلي بعين الذئاب، كانت الطريق مكتظة بالسيارات والدراجات النارية، فيما كانت الملاهي الليلية تعرف توافد الراغبين في قضاء ليلة مغايرة لباقي الليالي؛ ما جعل الأزقة التي تتواجد بها هاته الملاهي والحانات تعرف ازدحاما غير مسبوق.
وإذا كانت منطقة عين الذئاب قد عرفت بقاء المواطنين حتى حدود الساعات الأولى من صباح الإثنين، فإن مركز المدينة، كما عاينت ذلك هسبريس، بدا شبه فارغ خلال منتصف الليل، وفي الثالثة صباحا لم يتبق سوى بعض عناصر الشرطة، وبعض الفتيات اللواتي غادرن "الكاباريهات" وهن في حالة ثمالة بعد شجار إحداهن مع "الفيدورات" بالملهى المتواجد قرب أحد معاهد تدريس اللغة الإنجليزية بمحاذاة ممر "سوميكا" بعد حديثها عن تعرضها لسرقة هاتفها النقال.
الأمن يحكم قبضته
أمام هذا التواجد الكبير للراغبين في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، كانت مصالح الأمن تنتشر بشكل مكثف بمختلف الشوارع والمدارات وأمام المراكز السياحية؛ ما جعل الطمأنينة تدب في نفوس المواطنين وقلص بشكل كبير الحوادث التي كانت تشهدها الدار البيضاء في السنوات الماضية في مثل هذه المناسبة، إن لم نقل قد اختفت.
وعملت المصالح الأمنية على نشر عدد من عناصرها في سدود قضائية بمختلف مداخل المدينة لمراقبة دخول السيارات، بلغ عددها ستون سدا، وعاينت هسبريس، خلال الجولة التي قامت بها المصالح الأمنية بحضور وسائل الإعلام، إجراءات التفتيش في طريق أزمور.
وأثارت عناصر أمنية ترتدي لباس "الكومندو" أمام مقر المركب التجاري "موروكو مول" بعين الذئاب انتباه المواطنين، خاصة الشباب منهم، الذين عمدوا إلى التجمهر حولها والتقاط صور معها.
وعاشت العناصر الأمنية، التي قدر عددها والي الأمن عبد الله الوردي بـ 5 آلاف عنصر، ليلة بيضاء، وانتشرت في مختلف الشوارع والأحياء، كما قامت بدوريات في عدة بؤر سوداء، من أجل تأمين هاته الليلة لتتنفس الصعداء مع بزوغ ساعات صباح السنة الجديدة دون وقوع حوادث خطيرة.
حوادث تعكر ليلة "البوناني"
ساهم الانتشار الأمني وبرودة الطقس في جعل أجواء احتفالات رأس السنة تبدو عادية؛ إذ تم تسجيل حوادث معزولة لم تكن خطيرة مقارنة مع السنوات الماضية. وقد مكن الطوق الأمني الذي ضرب على مختلف أرجاء المدينة، وكذا على المعلومة التي لم يكن الصحافيون الذين رافقوا العناصر الأمنية يحصلون عليها إلا بمشقة الأنفس، من التقليل من هاته الحوادث.
وشهدت الطريق الساحلية المؤدية إلى عين الذئاب، كما عاينت ذلك هسبريس، حادثة سير خطيرة، تسببت خلالها سيارة من النوع الخفيف في اقتلاع عمود كهربائي؛ ما خلف خسائر مادية كبيرة بالعربة.
أما سائقو الدراجات النارية من نوع "تريبورتور" فقد أبوا إلا أن يحتفلوا بـ"البوناني" بطريقتهم الخاصة؛ إذ عمد أحدهم إلى قيادة دراجته بسرعة مفرطة؛ ما دفع المصالح الأمنية بعين الذئاب إلى مطاردته وتوقيفه قبل أن يتسبب في كارثة.
وبالقرب من "موروكو مول"، انقلب "تريبورتور" آخر بعد اصطدامه بسيارة، ليتعرض سائقه الذي كان في حالة غير طبيعية لإصابات على مستوى الوجه، بينما نجا صاحب السيارة.
ولم تخل هاته الليلة من محاولات السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح؛ إذ تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال شابين بالقرب من قنصلية روسيا بدرب غلف، وهما يحملان سيوف "ساموراي" يعرضان بها المواطنين للتهديد.
وشهدت العمليات التي قامت بها المصالح الأمنية اعتقال عدد من الأشخاص بتهم عديدة، منها حيازة المخدرات الصلبة، والسكر الطافح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
ارجع وتب إلى الله تعالى قبل أن يخسف بالأمة كما فعل بالأمم السابقة
هل نحن شعب يستحق العيش في الرخاء و الامن و النعيم؟ الجواب في الموضوع اعلاه و في الصور و في الجهل المتفشي.
السؤال التاني: هاد الشراب لي داير لينا المشاكيل لرجال الامن و للشعب علاش منحبسوهش؟علاش مول البيسري او الملهى ميطلبش جواز السفر للمشتري؟ياك قلتو الشراب درناه للسياح؟ايوا طبقو القوانين راه اسر تهدمات بالخمر
الله يصلح هاد الشعب هدا منقول
فوضا.في.شارع.ما.مثلنا.نحن.لاعلاقة.بهاد.الحتفال.ومنى.من.لايعرف.
حتى.اسماء.الشهور.العربية.البعض.ينطضر.هادا.اليوم.لاحدات.الفوضة
الفوضة.فقط.
هل يعرف المسلمون ماهو الكرسمس؟
الكرسمس هو يوم يحتفل فيه النصارى بمولد سيدنا عيسى عليه السلام الذي يزعمون أنه والعياذ بالله أنه ربهم وأنه ابن الله.!
ويزعم نصارى الغرب أنه يوم ٢٥ ديسمبر ويزعم نصارى الشرق أنه في يناير وكل هذا لا صحة له.
حكم التهنئة والاحتفال بالكرسمس:
التهنئة والاحتفال بالكرسمس لا شك في تحريمها وفعل ذلك من اعظم الذنـوب لما فيه من التشبه بالنصارى أو غيرهم ، ومعلوم أن المسلمين ليس لهم عيد سوى الفطر والأضحى ، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة ، وأي احتفال بعيد آخر فهو محرم لما فيه من التشبه بالكفار وإظهار المسلم الرضى بدين النصارى ومعتقداتهم .
لا حظوا أن جميع شعوب العالم أصبحت تأمن بالحرية الفردية و هي شيء بديهي إلا المتأسلمون
الفكر الديني الخرافي الذي ينتشر كالنار في الحشيم سيأتي على الأخضر و اليابس في هذا البلد التعيس
أيام الله كاملة متشابهة، لافرق بين البارح واليوم
سعدات لي قضاها ف ذكر الله والعمل الصالح،
مظاهر للاستهلاك فقط،
غير كولو الحلوى وهنيو لوقت، إذا كانت العائلة ستجتمع في البيت لصلة الرحم وفرحة لحظية عابرة مافيه مشكل.
أما العربدة في الشارع والعلب الليلية والسكر وترويج الممنوعات وإيذاء الآخرين فهذا مرض مزمن وشر مابعده شر الله يستر
Bonne année à tous ! chacun est libre
عندما نقرأ هنا و هناك ما آل إليه شعب يضرب أعماقه في تاريخ حافل و غني على كل المستويات لا نجد ما نقول إلا هذا المثل الدارجي الحكيم : " آش خصك آلعريان؟ الخواتم آسيدي".
نسأل الله أن يلطف بمغربنا الذي لا يدري أي احد الى اين يتجه.
استغرب لبلد مسلم كالمغرب، كيف انه يحتفل باعياد رأس السنة. غريب امر المغاربة. عندهم ازمة هوية
عانيو من بزاف من جميع النواحي المادية و الجنسية في صمت والى شكات وبغات طلق تيقولولها دبا يعفو الله عليه الى متى .......
أنا بعدا كانشوف الله كاع ما خسف لا بأمريكا ولا بأوروبا اللي كايحتافلو بالبوناني سنوات هادي
العكس هو اللي كانلاحظوه هما عايشين فوق السلك ومسيطرين على العالم وزايدهوم الله في الرزق والعيش الرغيد
الله يهديك راه طبنا بداك الكلام اللي خدر العقول 14 قرن وما خلاناش نتقدمو بحالنا بحالهوم لا اختراعات لا ابتكارات لا غزو فضاء لا تقدم تكنولوجي واقتصادي وطبي.. ما نافعين البشرية حتى بحاجة، موتنا خير من حياتنا، فالحين غير فالكريتيك...
في أروبا يوجد عدد هائل من الملاحدة و اللادينيين... و مع ذلك عندما تأتي أعياد الميلاد و غيرها من الأعياد ذات الطابع الديني، نجدهم يحتفلون جميعا، و لا يرفضون رغم اختلافهم من حيث المبدأ.
و لكن في بلاد المسلمين، نجد االلادينيين يرفضون مشاركة المسلمين من نفس البلد احتفالاتهم و لو حتى بالمشاعر...( ها ماصيمينش، مامعيدينش...)