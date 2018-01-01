هكذا حل العام الجديد بالدار البيضاء .. برد وأمن وحوادث وانتشاء

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات)

اكتظاظ وازدحام، بدت كل الشوارع ممتلئة عن آخرها، سواء بمركز العاصمة الاقتصادية أو في المناطق السياحية، خاصة على مستوى عين الذئاب، وسط حضور أمني مكثف، وانتشار ملحوظ في مختلف الطرقات والمدارات، جعل الليلة تكون رتيبة دون حوادث كبرى مقارنة مع السنوات الفارطة.

احتفالات مبكرة وسط المدينة

كانت ساحة الأمم المتحدة، في حدود الثامنة ليلا، تغص بالمئات من الزوار الذين توافدوا عليها من مختلف أحياء الدار البيضاء. المقاهي المتواجدة هناك امتلأت عن آخرها، والموسيقى ترتفع هنا وهناك في شكل حلقات. الكل يريد الاحتفال بنهاية سنة واستقبال عام جديد.

خلال تنقلنا إلى منطقة عين الذئاب، وبالضبط أمام السوق التجاري "موروكو مول"، في حدود الساعة العاشرة ليلا، كان المئات من المواطنين يتوافدون على المكان المذكور. شباب ونساء وأطفال لم تمنعهم برودة الطقس من مغادرة منازلهم وقطع مسافات طوال للوصول إلى "الكورنيش" في ليلة الاحتفال برأس السنة.

غصت جنبات موروكو مول، السيارات من كل اتجاه، والمارة لا يحترمون قانون السير المُغرّم لكل مخالفي المرور من المعبر الخاص بالراجلين. أما العناصر الأمنية، فلم يكن يهمها تسجيل مخالفات بقدر ما كانت تعمل من أجل أن تمر الليلة بسلام.

وعلى طول الشريط الساحلي بعين الذئاب، كانت الطريق مكتظة بالسيارات والدراجات النارية، فيما كانت الملاهي الليلية تعرف توافد الراغبين في قضاء ليلة مغايرة لباقي الليالي؛ ما جعل الأزقة التي تتواجد بها هاته الملاهي والحانات تعرف ازدحاما غير مسبوق.

وإذا كانت منطقة عين الذئاب قد عرفت بقاء المواطنين حتى حدود الساعات الأولى من صباح الإثنين، فإن مركز المدينة، كما عاينت ذلك هسبريس، بدا شبه فارغ خلال منتصف الليل، وفي الثالثة صباحا لم يتبق سوى بعض عناصر الشرطة، وبعض الفتيات اللواتي غادرن "الكاباريهات" وهن في حالة ثمالة بعد شجار إحداهن مع "الفيدورات" بالملهى المتواجد قرب أحد معاهد تدريس اللغة الإنجليزية بمحاذاة ممر "سوميكا" بعد حديثها عن تعرضها لسرقة هاتفها النقال.

الأمن يحكم قبضته

أمام هذا التواجد الكبير للراغبين في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، كانت مصالح الأمن تنتشر بشكل مكثف بمختلف الشوارع والمدارات وأمام المراكز السياحية؛ ما جعل الطمأنينة تدب في نفوس المواطنين وقلص بشكل كبير الحوادث التي كانت تشهدها الدار البيضاء في السنوات الماضية في مثل هذه المناسبة، إن لم نقل قد اختفت.

وعملت المصالح الأمنية على نشر عدد من عناصرها في سدود قضائية بمختلف مداخل المدينة لمراقبة دخول السيارات، بلغ عددها ستون سدا، وعاينت هسبريس، خلال الجولة التي قامت بها المصالح الأمنية بحضور وسائل الإعلام، إجراءات التفتيش في طريق أزمور.

وأثارت عناصر أمنية ترتدي لباس "الكومندو" أمام مقر المركب التجاري "موروكو مول" بعين الذئاب انتباه المواطنين، خاصة الشباب منهم، الذين عمدوا إلى التجمهر حولها والتقاط صور معها.

وعاشت العناصر الأمنية، التي قدر عددها والي الأمن عبد الله الوردي بـ 5 آلاف عنصر، ليلة بيضاء، وانتشرت في مختلف الشوارع والأحياء، كما قامت بدوريات في عدة بؤر سوداء، من أجل تأمين هاته الليلة لتتنفس الصعداء مع بزوغ ساعات صباح السنة الجديدة دون وقوع حوادث خطيرة.

حوادث تعكر ليلة "البوناني"

ساهم الانتشار الأمني وبرودة الطقس في جعل أجواء احتفالات رأس السنة تبدو عادية؛ إذ تم تسجيل حوادث معزولة لم تكن خطيرة مقارنة مع السنوات الماضية. وقد مكن الطوق الأمني الذي ضرب على مختلف أرجاء المدينة، وكذا على المعلومة التي لم يكن الصحافيون الذين رافقوا العناصر الأمنية يحصلون عليها إلا بمشقة الأنفس، من التقليل من هاته الحوادث.

وشهدت الطريق الساحلية المؤدية إلى عين الذئاب، كما عاينت ذلك هسبريس، حادثة سير خطيرة، تسببت خلالها سيارة من النوع الخفيف في اقتلاع عمود كهربائي؛ ما خلف خسائر مادية كبيرة بالعربة.

أما سائقو الدراجات النارية من نوع "تريبورتور" فقد أبوا إلا أن يحتفلوا بـ"البوناني" بطريقتهم الخاصة؛ إذ عمد أحدهم إلى قيادة دراجته بسرعة مفرطة؛ ما دفع المصالح الأمنية بعين الذئاب إلى مطاردته وتوقيفه قبل أن يتسبب في كارثة.

وبالقرب من "موروكو مول"، انقلب "تريبورتور" آخر بعد اصطدامه بسيارة، ليتعرض سائقه الذي كان في حالة غير طبيعية لإصابات على مستوى الوجه، بينما نجا صاحب السيارة.

ولم تخل هاته الليلة من محاولات السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح؛ إذ تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال شابين بالقرب من قنصلية روسيا بدرب غلف، وهما يحملان سيوف "ساموراي" يعرضان بها المواطنين للتهديد.

وشهدت العمليات التي قامت بها المصالح الأمنية اعتقال عدد من الأشخاص بتهم عديدة، منها حيازة المخدرات الصلبة، والسكر الطافح.