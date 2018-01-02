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كُتّاب وآراء
شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات
"بِدعة" جديدة لجأت إليها بعض شركات حافلات النقل الحضري في المغرب جعلت الأشخاص في وضعية إعاقة محرومين من الاستفادة من خدمات النقل العمومي. ففي مدينة فاس، وقبلها تطوان، أضحى هؤلاء، وخاصّة مستعلمي الكراسي المتحركة، ممنوعين من الولوج إلى الحافلات بسبب تزويد بواباتها بمعابر حديدية، أو "الرياش" كما يسمّى بالدارجة.
سبب تزويد حافلات النقل الحضري في كلّ من تطوان وفاس بـ"الرياش"، هو الحيلولة دون تسلّل الركاب إلى الحافلة دون دفع تسعيرة التنقل؛ إذ لم يعُد بإمكان الراكب أن يجتاز البوابة إلا بعد الأداء، لكنَّ الأشخاص في وضعية إعاقة أضحوا مقصيين من ركوب حافلات النقل العمومي لكون البوابات لا تتسع لمرور الكراسي المتحركة، بل إنَّ الباب المخصّص للصعود لم يعُد يُفتح بالكامل، بل يُفتح جزء واحد منه.
في مدينة تطوان، أرغم ضغْط المجتمع المدني، ممثلا بالخصوص في الجمعيات المدافعة عن الأشخاص في وضعية إعاقة، على نزع المعابر الحديدية التي سبقت أن جهّزت بها بوابات الحافلات، بيْنما حكمت المحكمة الإدارية بفاس على الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي بالمدينة بنزع تلك المعابر، إثر دعوى رفعا ضدها شاب من ذوي الإعاقة، لكنَّ الشركة استأنفت الحكم، وما زال ذوو الإعاقة بالعاصمة العلمية محرومين من الولوج إلى حافلاتها.
تزويد بوابات حافلات النقل العمومي بمعابر حديدية تُعيق ولوج الأشخاص ذوي إعاقة إليها، هُو ضرْبٌ لأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في التنقل. والمثير في هذا الإجراء، هو أنّه يأتي في ظلّ دستور 2011 الذي جاء بعدد من المكتسبات لهذه الشريحة الاجتماعية، ومن ضمنها أنّ السلطات العمومية تقوم بإدماجهم في الحياة العامة والاجتماعية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، بحسب الفصل الـ34.
"هناك مفارقة غريبة، وهي أنَّه في الوقت الذي جاء فيه الدستور ليُلغي التمييز على أساس الإعاقة، نرى تكريسا لهذا التمييز على أرض الواقع"، يقول عبد الملك أفريح، باحث في الإعاقة رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشمال، مُحمّلا مسؤولية إقدام شركتي النقل بتطوان وفاس على وضع معابر حديدية في بوابات الحافلات للسلطات وللمجالس الجماعية، على اعتبار أنّ النقل الحضري من اختصاصها، وهي التي يجب أن تراقب طُرق تدبيره.
وانتقد أفريح بشدّة لجوء شركتي النقل الحضري في كل من تطوان وفاس إلى هذه المقاربة، مبرزا أنّ شركات التدبير المفوّض لها مسؤولية اجتماعية ولا يجب أن تفكر فقط في كيفية جنْي الأرباح، وقال: "نعرف جيدا أنّ منطق الربح هو الذي يحكم الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، لكن هناك دفاتر تحمّلات يجب تطبيق بنودها بصرامة، والأهمّ من ذلك أنّ لدينا دستورا يحظر التمييز بين المواطنين على أساس الإعاقة".
واعتبر الفاعل الجمعوي أنَّ المشكل الذي طرَحه حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج إلى حافلات النقل العمومي في تطوان وفاس ليس سوى جزء من مشكل كبير ما زال مطروحا في المغرب، وهو غياب الولوجيات الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع بشكل عام، مؤكّدا أنّ تجاوز هذا المشكل الكبير يُوجب أن تتوفّر كل مدينة على التصميم المديري للولوجيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
فالمشكل ليس في سن القوانين بل في تفعيلها و العمل على تطبيقها بما أمكن من ميكانيزمات.
المعاق لا يهمنا تهمنا مشارعنا في افريقيا !!!! والفقير لا يهمنا تهمنا مشاريع كبار المسؤولين !!!!! .... الدعوة لله وكفى
كالخرفلان نساء وذكورا وكأننا في الهند بل أن هذه الحافلات مكانها الطبيعي(لا فيراي) حتى تباع بالكيلو
والغريب في الأمر يوجد هذا بالعاصمة الإقتصادية للمملكة فأتمنى من المسؤولين حل هذا المشكل
الذي يمس بصمعة البلد و بعاصمة المملكة.
-العاصمة الرباط لا حافلة لا توقيت خراب في خراب
- الخميسات لا وسيلة للنقل سوى الطاكسي وىالنتيجة فوضى و مزايدة
الحل في التنويع و المنافسة تعميم القطار في الجهات و إعطاء النقل الحضري للشركات مع المراقبة
كيف للجمعيات أن تطلب من الدولة أن تتدخل لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج الحافلة علما ان نصف ركاب الحافلة لا يؤدون ثمن التذكرة ؟؟
لقد سبق وأن أعلنت الإفلاس شركة تابعة للدولة والمسماة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس..وذالك بسبب تهاون الدولة والقانون في الزام "السلايتية" من أداء ثمن التذكرة, ففي رأيي المتواضع يجب وضع حلول تضمن الربح للطرفين أي المستثمر صاحب المشروع, و الزبون, أما أن ترغموا الشركة على ازالة الرياشة بدون ضمان تأدية التذكرة من طرف السلايتية, فحتماً سيؤدي ذالك الى افلاسها وتشريد عمالها, اما صاحب المشروع فسيرغم على عدم الاسثمار وتهريبها خارج البلاد,
فنداء الى الجمعيات, يكفيكم أنكم خربتم مجتمعنا وتسببتم في انحلال أخلاقه بسبب دفاعكم اللا مشروط عن المجرمين والمشرملين تحت ذريعة حقوق الإنسان,
فلطفا بهذا الوطن الله يجزيكم
الجمعيات طالبت بنزعها، ولم تطالب بتكييف وسلاسة صعود اصحاب الكراسي او الاخرين للحافلة كما هو بسبتة او مليلية مثلا، لا نذهب بعيدا.
فهناك الحافلة تميل الى جهة ممر الراجلين لتستوي معه لتسهيل الصعود، اما الرياشة فاتركوها للدجاج الطائر.
او سيضطر السائق من بيع تذاكر الولوج في باب الحافلة قبل صعودها.
لان بعض المواطنين راسهوم قاصح...
أقصد العاصمة الإدارية للمملكة وليس العاصمة الإقتصادية فأنا أعيش بمدينة الرباط وأعيش هذا المشكل فأهل الدار البيضاء هم من لهم الحق الحكم على حافلات مدينتهم.
الإعلام وجمعيات المجتمع المدني لعبا دورا في التحسيس ولفت الأنظار إلى هذه الفئة من المجتمع بمساعدتها في الاندماج داخل المجتمع وفي الحياة العامة بتوفير لها سبل الحياة الكريمة من تعليم وتكوين وترفيه لتاهيلها حسب خصوصية كل فرد منها لتصبح فاعلة في المجتمع ومنتجة ولا تشكل أي عبئ على أي جهة ، وتعتبر الولوجيات واحدة من أهم المحطات التي تتوقف عليها تنقلات هؤلاء.
في الواقع الاهتمام الذي حضي به هؤلاء وكذلك الرعاية الاجتماعىة التي توفرت لديهم أصبحت مغرية إلى حد ان الكثير من أفرد المجتمع الذين لا يعانون من أي قصور عضوي أو ذهني اللهم إلا من ضيق اليد بدؤا يتحسسون اعضاءهم بحثا عن قصور ما لعله يمكنهم من الحصول على بطاقة الانخراط في نادي هؤلاء.
utiliser les bus à la capitale économique est un calvaire .
je ne parle pas de leur état mécanique , ni de l'hygiène dans les voitures .côté pollution alors je m’abstiens à tout commentaire