24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:3012:3615:1217:3418:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)

  2. المشعل والمصباح (5.00)

  3. تحديات الاقتصاد الوطني في 2018 (5.00)

  4. شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات (5.00)

  5. استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات

شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات

شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:00

"بِدعة" جديدة لجأت إليها بعض شركات حافلات النقل الحضري في المغرب جعلت الأشخاص في وضعية إعاقة محرومين من الاستفادة من خدمات النقل العمومي. ففي مدينة فاس، وقبلها تطوان، أضحى هؤلاء، وخاصّة مستعلمي الكراسي المتحركة، ممنوعين من الولوج إلى الحافلات بسبب تزويد بواباتها بمعابر حديدية، أو "الرياش" كما يسمّى بالدارجة.

سبب تزويد حافلات النقل الحضري في كلّ من تطوان وفاس بـ"الرياش"، هو الحيلولة دون تسلّل الركاب إلى الحافلة دون دفع تسعيرة التنقل؛ إذ لم يعُد بإمكان الراكب أن يجتاز البوابة إلا بعد الأداء، لكنَّ الأشخاص في وضعية إعاقة أضحوا مقصيين من ركوب حافلات النقل العمومي لكون البوابات لا تتسع لمرور الكراسي المتحركة، بل إنَّ الباب المخصّص للصعود لم يعُد يُفتح بالكامل، بل يُفتح جزء واحد منه.

في مدينة تطوان، أرغم ضغْط المجتمع المدني، ممثلا بالخصوص في الجمعيات المدافعة عن الأشخاص في وضعية إعاقة، على نزع المعابر الحديدية التي سبقت أن جهّزت بها بوابات الحافلات، بيْنما حكمت المحكمة الإدارية بفاس على الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي بالمدينة بنزع تلك المعابر، إثر دعوى رفعا ضدها شاب من ذوي الإعاقة، لكنَّ الشركة استأنفت الحكم، وما زال ذوو الإعاقة بالعاصمة العلمية محرومين من الولوج إلى حافلاتها.

تزويد بوابات حافلات النقل العمومي بمعابر حديدية تُعيق ولوج الأشخاص ذوي إعاقة إليها، هُو ضرْبٌ لأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في التنقل. والمثير في هذا الإجراء، هو أنّه يأتي في ظلّ دستور 2011 الذي جاء بعدد من المكتسبات لهذه الشريحة الاجتماعية، ومن ضمنها أنّ السلطات العمومية تقوم بإدماجهم في الحياة العامة والاجتماعية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، بحسب الفصل الـ34.

"هناك مفارقة غريبة، وهي أنَّه في الوقت الذي جاء فيه الدستور ليُلغي التمييز على أساس الإعاقة، نرى تكريسا لهذا التمييز على أرض الواقع"، يقول عبد الملك أفريح، باحث في الإعاقة رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشمال، مُحمّلا مسؤولية إقدام شركتي النقل بتطوان وفاس على وضع معابر حديدية في بوابات الحافلات للسلطات وللمجالس الجماعية، على اعتبار أنّ النقل الحضري من اختصاصها، وهي التي يجب أن تراقب طُرق تدبيره.

وانتقد أفريح بشدّة لجوء شركتي النقل الحضري في كل من تطوان وفاس إلى هذه المقاربة، مبرزا أنّ شركات التدبير المفوّض لها مسؤولية اجتماعية ولا يجب أن تفكر فقط في كيفية جنْي الأرباح، وقال: "نعرف جيدا أنّ منطق الربح هو الذي يحكم الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، لكن هناك دفاتر تحمّلات يجب تطبيق بنودها بصرامة، والأهمّ من ذلك أنّ لدينا دستورا يحظر التمييز بين المواطنين على أساس الإعاقة".

واعتبر الفاعل الجمعوي أنَّ المشكل الذي طرَحه حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج إلى حافلات النقل العمومي في تطوان وفاس ليس سوى جزء من مشكل كبير ما زال مطروحا في المغرب، وهو غياب الولوجيات الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع بشكل عام، مؤكّدا أنّ تجاوز هذا المشكل الكبير يُوجب أن تتوفّر كل مدينة على التصميم المديري للولوجيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - mowaten الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:08
عام يذهب وآخر يأتي وكل شيء فيك يزداد سوءًا يا وطني !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
2 - طارق مصطفى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:13
لقد بدئنا نلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة بل تضخم القوانين دون تفعيلها و ترجمتها على أرض الواقع، و تبقى حبرا على ورق و شعارات يغرد بها من يسعون فقط لتحقيق مصالهم المادية أو السياسية.
فالمشكل ليس في سن القوانين بل في تفعيلها و العمل على تطبيقها بما أمكن من ميكانيزمات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
3 - Noureddine الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:15
الدولة بجميع مكوناتها خارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. تحية لهولاندا واليابان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
4 - معاق والحمد لله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:16
المتخوم لا يشعر بغصة الجائع والمعافى لا يشعر بألم المعلول وووو ......
المعاق لا يهمنا تهمنا مشارعنا في افريقيا !!!! والفقير لا يهمنا تهمنا مشاريع كبار المسؤولين !!!!! .... الدعوة لله وكفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
5 - عبد الحق الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:19
الدولة بكل مؤسساتها تخرق الدستور القوانين على الورق أما في الواقع فشيء آخر انتخبنا الدستور بعد قراءته وجدنا حق السكن حق الشغل حق التطبيب حق حق إلى آخرة بعد فشل التورة السورية ضرب بي الدستور في عرض الحائط لأن المخزن متعود على السلب والنهب وقهر المواطن وقوده كي يسمر لايستطيع أن ينسلخ عن جلده الحقيقي بعد مجيء حزب العداوة والتقية حزب المنافقون الجدد زادة معانات الشعب المغربي سوء في سوء فأهل النفاق في الدرك الأسفل من النار هذا حكمهم عند الله لخبثهم وقساوة قلوبهم ومكرهم ولايحيق المكر السيء إلى بأهله عند ربكم تختصمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - متأمل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:20
ليس فقط ذوي الإعاقات من هم يعانون من ركوب الحافلات بل كل المواطنين بحيث أنهم عندما يركبون هذه الحافلات يحسون بعدم آدميتهم وهم يكدسون
كالخرفلان نساء وذكورا وكأننا في الهند بل أن هذه الحافلات مكانها الطبيعي(لا فيراي) حتى تباع بالكيلو
والغريب في الأمر يوجد هذا بالعاصمة الإقتصادية للمملكة فأتمنى من المسؤولين حل هذا المشكل
الذي يمس بصمعة البلد و بعاصمة المملكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - salah الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:22
يجب على الشركة ان تضع حافلات خاصة بنقل المعاقين بالمكالمة عندما يريد ان يتنقل يحجز الوجهة المطلوبة بالهاتف واقلة أنا تنحلم سمحولي تنصحاب راسي في ايطاليا هذه بادرة موجودة هناك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - ali le vrai الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:23
إحتكار النقل لشركة واحدة جعل النقل الحضري كارثي بالمدن و الدليل :

-العاصمة الرباط لا حافلة لا توقيت خراب في خراب
- الخميسات لا وسيلة للنقل سوى الطاكسي وىالنتيجة فوضى و مزايدة
الحل في التنويع و المنافسة تعميم القطار في الجهات و إعطاء النقل الحضري للشركات مع المراقبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - A.a الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:27
تخربيق فالعالم كامل يصعد المقعد من الباب الخلفي ..باب الخروج لانه اوسع .. حنا المغاربة خاصنا غير فين نهدرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
10 - عبد الحميد البكري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:27
لنكن واقعيين,
كيف للجمعيات أن تطلب من الدولة أن تتدخل لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج الحافلة علما ان نصف ركاب الحافلة لا يؤدون ثمن التذكرة ؟؟
لقد سبق وأن أعلنت الإفلاس شركة تابعة للدولة والمسماة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس..وذالك بسبب تهاون الدولة والقانون في الزام "السلايتية" من أداء ثمن التذكرة, ففي رأيي المتواضع يجب وضع حلول تضمن الربح للطرفين أي المستثمر صاحب المشروع, و الزبون, أما أن ترغموا الشركة على ازالة الرياشة بدون ضمان تأدية التذكرة من طرف السلايتية, فحتماً سيؤدي ذالك الى افلاسها وتشريد عمالها, اما صاحب المشروع فسيرغم على عدم الاسثمار وتهريبها خارج البلاد,

فنداء الى الجمعيات, يكفيكم أنكم خربتم مجتمعنا وتسببتم في انحلال أخلاقه بسبب دفاعكم اللا مشروط عن المجرمين والمشرملين تحت ذريعة حقوق الإنسان,
فلطفا بهذا الوطن الله يجزيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
11 - Omar33 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:48
il faut une véritable politique humaniste pour aider protéger les plus faibles de la société marocaine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - NOUMRI الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:49
حافلات النقل الحضري في المغرب هي عبارة عن زنازين حديدية لا تصلح حتى للمواطنين العاديين فما بالك أن تصلح لدوي الإحتياجات الخاصة حافلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الراحة و السلامة بالإضافة إلى سوء المعاملة من طرف مراقبي التداكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
13 - Brahim ht الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:12
أرجو تحيين المفوم السائد للإعاقة ، فالإعاقة الحقيقية ليس بدنية أو ذهنية بل هي ذات طبيعة ثقافية ونفسية . وللأسف فهي جد متفشية بيننا و وتكبر تجلياتها كلما كبرت مسؤولية صاحبها. أتمنى أن أكون قد توفقت في تبيين رأيي حول الإعاقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - قارئ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:15
اصحاب الحافلات وضعوا الحاحز لكثرة الولوج للحافلة دون الاداء.
الجمعيات طالبت بنزعها، ولم تطالب بتكييف وسلاسة صعود اصحاب الكراسي او الاخرين للحافلة كما هو بسبتة او مليلية مثلا، لا نذهب بعيدا.
فهناك الحافلة تميل الى جهة ممر الراجلين لتستوي معه لتسهيل الصعود، اما الرياشة فاتركوها للدجاج الطائر.
او سيضطر السائق من بيع تذاكر الولوج في باب الحافلة قبل صعودها.
لان بعض المواطنين راسهوم قاصح...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - jebli الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:23
meme les animaux si on veut les transporter vers une autre region on met par exemple 2 vaches dans un camion ici a casablanca le soit disant bus peut transporter dans les 150 a 170 individus c est a dire homme et femme entassés
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - عبد الوهاب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:24
تذكرنا هذه الحواجز الحديدية ببوابات الاحتلال الإسرائيلي التي وضعتها في مختلف المداخل.كان أولى لهذه لشركات النقل العمومي ابتكار وسائل تقنية متقدمة للحد من ظاهرة عدم أداء ثمن التذكرة،كاستعمال البطاقة الممغنطة،وتكليف أصحاب أكشاك الدخان لبيعها.وضع سبابيك خاصة لتعبئة البطاقة الممغنطة.كما يجب وضع ولوجيات خاصة لصعود ذو الحاجيات الخاصة لحافلات النقل العمومي.وكفى من الحلول المتخلفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - Ali mek الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:25
حتى في مدينة مكناس ليس الجمعيات وحدها هي التي يجب عليها ان تدافع عن هذه المشكلة بل على الدولة هي التي تتدخل لوقف هذه المشكلة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المواطنين العاديين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - vraibidawi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:29
ce sont les handicapés mentaux et physiques qui doivent bénéficier des agrément plus le transport public qui doit être gratuit à leur faveur mais comme nous sommes au Maroc tout ce que je viens de dire n est qu un rêve si ce n est pas de l idiotie ! !!! allaho akbar
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - سعيد بلجيكا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:31
الحمد لله على نعمة الغربة في أوروبا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - متأمل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:49
استدراك.
أقصد العاصمة الإدارية للمملكة وليس العاصمة الإقتصادية فأنا أعيش بمدينة الرباط وأعيش هذا المشكل فأهل الدار البيضاء هم من لهم الحق الحكم على حافلات مدينتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - said الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:52
هنا في المانيا في المحطة قبل دخول الراكبيين يقفل سائق الحافلة الأبواب ويفتح باب الوسط ثم ينزل ويدخل المعاق أولا ثم يذهب لمقودة ويدخل الأشخاص العاديين بعده٠ثم كيف يعقل بالديوان الملكي أن يغفل عن هذه الكارثة؟ تعلموا يا من تظننون انفسكم مسلمين والاسلام براء منكم٠ إنما اللامم الأخلاق ما بقيت ٠٠٠٠إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - حسين الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:18
لا أحد يمكن أن يتنكر المجهودات الكبيرة التي بدلتها الدولة في العشرية الأخيرة للأخذ بيد الأشخاص الذين يعانون من قصور ذهني أو حركي أو حسي او غيره .
الإعلام وجمعيات المجتمع المدني لعبا دورا في التحسيس ولفت الأنظار إلى هذه الفئة من المجتمع بمساعدتها في الاندماج داخل المجتمع وفي الحياة العامة بتوفير لها سبل الحياة الكريمة من تعليم وتكوين وترفيه لتاهيلها حسب خصوصية كل فرد منها لتصبح فاعلة في المجتمع ومنتجة ولا تشكل أي عبئ على أي جهة ، وتعتبر الولوجيات واحدة من أهم المحطات التي تتوقف عليها تنقلات هؤلاء.
في الواقع الاهتمام الذي حضي به هؤلاء وكذلك الرعاية الاجتماعىة التي توفرت لديهم أصبحت مغرية إلى حد ان الكثير من أفرد المجتمع الذين لا يعانون من أي قصور عضوي أو ذهني اللهم إلا من ضيق اليد بدؤا يتحسسون اعضاءهم بحثا عن قصور ما لعله يمكنهم من الحصول على بطاقة الانخراط في نادي هؤلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - MeRieM الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:07
عموما النقل العمومي في هذه البلاد السعيدة لا يمكن ركوبه حتى من طرف مواطنين عاديين .. يلزمك أن تكون ذا بنية جسمية قوية وتتمتع بالرشاقة و سرعة الحركة مع تعطيل العينين و الأذنين وتجنب أي مساس بشري أو مادي إلى حين مغادرة الحافلة بسلام ... كم يلزمنا لنصبح متحضرين و نحن الأولى بالأخلاق الحسنة يا معشر المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - ezzidi khalil الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:46
je precise qu'il faut consacrer un dispositif logistique de transport specifique pour cette categorie sociale tres touché en larmes silencieuses.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Hamza الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:59
الله يعطينا شي 20 عام ديال الغربة من هاد البلاد ديال الحبس في سفيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - عبد الله عبد الله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:18
انا لا اتمنى الاعاقة لاحد ولكن لو اصبح مسؤول الشركة معاقا لكان هو اول من يطالب بالولوجيات لهذه الشريحة لان لا يحس بالصحة الا من يفقدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - عبدالله عبدالرحمان الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:04
يرحمك الله ياعمر بن الخطاب ان سالوك عن العدل في بلاد المسلمين فقل مات عمر بن الخطاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - lousoure miloud.it الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:23
هنا اسأل اين نساءورجال القانون اعني المحامين الدين تجدهم يهرولون لتطوع في الدفاع عن حقوقالطفلوالمرأة والحيوانات والمثليين وحتى المتضاهرون ووووو اليس ذوي الاحتياجات اولى بالدفاع عن حقوقهم ورفع دعاوي على ارباب الحافلات لخرقهم الدستور وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذه الفئة الاكثر من هشة ام ان محامون يتطوعون فقط في الاماكن التي توجد فيها التلفزة والصحافة والاضواء -
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - مصطغى تنغير الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:05
فين عمر المغرب درشي حاجا اصدقات ليه كولشي غير التنفيق والكدوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - أمازيغي باعمراني عبدالله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:20
وأين هي طُرق لدراجات ذوي الإحتياجات في الإدارات العمومية وفي القطارات ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - larbi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:26
à casablanca , aucun bus ne permet aux gens à mobilité réduite d'emprunter le bus.
utiliser les bus à la capitale économique est un calvaire .
je ne parle pas de leur état mécanique , ni de l'hygiène dans les voitures .côté pollution alors je m’abstiens à tout commentaire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.