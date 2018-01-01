حملة تخضع سلفيين مغاربة لتحقيقات أمنية

هسبريس من الرباط

كالعادة مع نهاية كل سنة ومطلع عام جديد، طالت حملة أمنية جد مكثفة هذه الأيام عددا من السلفيين في مدن مغربية مختلفة، وتم استدعاء العشرات من المعتقلين السلفيين السابقين على خلفية ملفات الإرهاب، على مستوى مختلف ولايات الأمن، والاستماع إليهم.

وعلمت هسبريس أن الأمر يتعلق بنشطاء سلفيين بمدن طنجة وتطوان وتازة وفاس ومكناس والدار البيضاء. وقد خضعوا لتحقيقات أمنية لساعات طوال حول صلتهم بعدد من المغاربة المتواجدين في بؤر التوتر السورية والعراقية، ومصيرهم بعد الاندحار العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن التحقيقات مع السلفيين المعنيين، الذين أطلق سراحهم لاحقا، همت أيضا وضعيتهم الخاصة بعد الإفراج عنهم وخروجهم من السجن، فيما أكد النشطاء أنفسهم، من الملتئمين ضمن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن هذه الحملة تبقى دورية كل سنة ولا صلة لها بتفكيك الخلايا الإرهابية بالمملكة.