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الرئيسية | مجتمع | حملة تخضع سلفيين مغاربة لتحقيقات أمنية

حملة تخضع سلفيين مغاربة لتحقيقات أمنية

حملة تخضع سلفيين مغاربة لتحقيقات أمنية
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يناير 2018 - 19:16

كالعادة مع نهاية كل سنة ومطلع عام جديد، طالت حملة أمنية جد مكثفة هذه الأيام عددا من السلفيين في مدن مغربية مختلفة، وتم استدعاء العشرات من المعتقلين السلفيين السابقين على خلفية ملفات الإرهاب، على مستوى مختلف ولايات الأمن، والاستماع إليهم.

وعلمت هسبريس أن الأمر يتعلق بنشطاء سلفيين بمدن طنجة وتطوان وتازة وفاس ومكناس والدار البيضاء. وقد خضعوا لتحقيقات أمنية لساعات طوال حول صلتهم بعدد من المغاربة المتواجدين في بؤر التوتر السورية والعراقية، ومصيرهم بعد الاندحار العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن التحقيقات مع السلفيين المعنيين، الذين أطلق سراحهم لاحقا، همت أيضا وضعيتهم الخاصة بعد الإفراج عنهم وخروجهم من السجن، فيما أكد النشطاء أنفسهم، من الملتئمين ضمن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن هذه الحملة تبقى دورية كل سنة ولا صلة لها بتفكيك الخلايا الإرهابية بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ديما مغربي الاثنين 01 يناير 2018 - 19:43
مناسبة الحقوقيين والجمعويين والفاعلين والمحامين و. ......... الله أعلم
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2
2 - باسو وعسو الاثنين 01 يناير 2018 - 19:47
الهدف من هذه الحملة تشجيعهم على القيام بأعمال ارهابية ليعطو للدولة الأعذار الجاهزة لتشديد القبضة الأمنية على المتدينين
حملة خاوية المقصود منها توجيه رسائل للخارج أما المغاربة فمن يلتفت إليهم ليضربهم الارهاب أو غيره، وهل هناك إرهاب أكثر من الذي تمارسه الدولة على المواطن
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1
3 - مغربي من المغرب الاثنين 01 يناير 2018 - 19:58
يجب وضعهم كلهم تحت المراقبة، فهم أعداء الحياة ويشكلون قنابل موقوتة ممكن أن تنفجر في أي لحظة.
يرفضون الحياة ويريدون أن ينغصوا علينا حياتنا.
يجب الضرب بيد من حديد فمع هؤلاء لا ينفع حقوق الإنسان. السجن السجن السجن والاعدام لو أتبت في حقهم أي صلة بالجماعات الإرهابية الإسلامية.
التاريخ علمنا أنه لا تقة مع هذا النوع من البشر.
خربوا وحاولوا تخريب كل الدول العربية والإسلامية.
كرهتمونا في الاسلام وما يأتي منه.
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-3
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