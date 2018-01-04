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كُتّاب وآراء
خبير يربط بين أحداث جرادة وتخبط المجتمع المغربي في آلام الولادة
كل مغربي متتبع للأحداث التي تتوالى في وطننا يتساءل كيف ستنتهي هذه الأزمات المختلفة، ولماذا كثرت خلال هذه الأشهر القليلة الأخيرة؟ ظاهريا الكل يقول إن سببها غياب العدل والمساواة في الحقوق وكثرة الفقر والبطالة. وجوهر هذه الأزمات يظهر لنا في ألوان وأشكال مختلفة، في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة والحكومة والدّين والأخلاق والتربية الروحانية والسكن والعيش الكريم، وفي مجال حقوق الإنسان وحرية الضمير وحرية المعتقد، وحتى طلب المساواة في الإرث بين الجنسين و"الحكرة".
وبالنظر إلى هذه الأزمات بشكل متجزئ، وأقترح تسميتها "الأزمات الجزئية أو الأزمات الصغرى"، تظهر وكأن كل أزمة منفردة ومستقلة عن الأخرى. في الواقع ما هي إلا أزمة واحدة يعيشها المجتمع المغربي وبإمكاننا تسميتها "الأزمة الرئيسية أو الأزمة الكبرى". أما بالنسبة للأزمات الجزئية، المختلفة ظاهريا، ما هي إلا تعبير عن الأزمة الرئيسية. فما هي إذا مِيكانيزمات هذه الأزمة الكبرى؟.
لا بد أن ندرك الغاية من تحليل ما يقع في هيكل مجتمعنا وكأننا جسم واحد! مثلا إذا كان شخص يشتكي من الحمى ووجع في بطنه هل سنكتفي بتزويده بدواءٍ ضد الحمى ودواء آخر لآلام بطنه فقط؟ أم يجب أن نشخص ما يجري بجسمه لتزويده بدواء صائب يخرجه من المرض الرئيسي المسبب للحمى والآلام؟ يمكننا تشبيه الحمى وآلام البطن بالأزمات الصغرى والمرض المسبب لأعراض الحمى والآلام بالأزمة الرئيسية.
ما يقع في المغرب الآن من أزمات مختلفة (الأزمات الجزئية أو الصغرى) (الحسيمة، الصويرة، جرادة، اغتصاب في حافلة الدار البيضاء، تعنيف الأساتذة) تطالب بحلول لها فقط مثل المريض الذي يطلب دواء للحمى ودواء آخر لآلم بطنه فقط، بدون أن يدرك ما يقع في جسمه من مرض رئيسي حتى يقتني دواء شاملا وهادفا. الأمر نفسه يقع في هيكل المجتمع المغربي، كل أزمة على حدة تطالب بعلاج لها دون أن تُدرك أنها أزمة صغرى، بينما يجب أن نفكر في حلول للأزمة الرئيسية وطلب علاج كامل ومتكامل لهيكل المجتمع المغربي بأكمله. هذا هو "العلاج الشامل" الذي يختلف بكثير عن "العلاج الجزئي"!.
لرؤية واضحة لما يجري حاليا في مجتمعنا، يجب أن ندرك أيضا أن الأزمة ليست بأمر سلبي أو بفشلٍ، ولكن هي في الأصل ميكانيزم إيجابي جداً لأن بفضلها ننتقل من مرحلة إلى أخرى، مثل أزمة الولادة، رغم صعوباتها الظاهرية فهي تحول الحامل إلى أمٍّ والزوج إلى أبٍ، والمرور من مرحلة "الزوجين" إلى مرحلة "الوالدين والأبناء والعائلة". بالضبط هذا ما يقع حاليا في مجتمعنا، حيث نعيش "آلام ولادة نظام آخر"، وهذا ليس بفشل إذا أدركنا "الأزمة الرئيسية"، وعرفنا كيف نتعامل معها!.
في كل أزمة نواجه صعوبات ومشاق، ويجب أن نبذل جميعا كل جهدنا لنستطيع تجاوز الأزمة والتحول إلى ما هو أفضل في أقرب وقت (لكي لا نتألم كثيراً)، حتى نتجنب التعقيدات ونتفادى حَمْلَ عدد كبير من ندوب الأزمة. بالضبط مثل الولادة، نسعى أن تلد الأم في أقرب وقت لنخفف من آلامها، كما نسعى ألا تحتفظ الأم بأي ندب لهذه الولادة، ويتم هذا بفضل المرافقة الطبية والعائلية. فلو اكتفى الطبيب بتزويد الأم بمهدئ لآلام الولادة بدون أن يدرك أن ما يجري عندها هي عملية الولادة، وأن عليه أن يرافقها حتى تتم الولادة في أحسن الظروف، فإن الأم والمولود سيتعرضان لأخطار كثيرة.
إذا أدركنا نحن المواطنين المغاربة ما يقع من تحولات في مجتمعنا، وأدركنا أننا جسم وهيكل واحد، وأننا جميعا نمر عبر "أزمة رئيسية" ونعاني من آلام الولادة، ووضعنا يداً في يدٍ لنوحد رؤيتنا ونخدم جميعا هيكلنا، فلن يقع أي انفلات وإتلاف، وسنخفف حينئذ من آلامنا ونخرج من هذه الأزمة الرئيسية بدون ندوب.
*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
فعلا، يجب أن نبذل جميعا كل جهدنا لنستطيع تجاوز الأزمة والتحول إلى ما هو أفضل في أقرب وقت لكي لا نتألم كثيرا و نتجنب التعقيدات ونتفادى حَمْلَ عدد كبير من ندوب الأزمات.
فعلا, إذا أدركنا نحن المواطنين المغاربة ما يقع من تحولات في مجتمعنا و وضعنا يداً في يدٍ لنوحد رؤيتنا ونخدم جميعا هيكلنا لن يقع أي انفلات و إتلاف و سنخفف حينئذ من آلامنا ونخرج من الأزمات بدون ندوب.
هذا كلام جميل نجده يغطي ملايين صفحات الكتب و المقالات و المواقع الالكترونية باستعمال محرك البحث Google مثلا.
أستغرب لوفرة المقالات التي تركز على التشخيص أكثر من البحث عن العلاج.
ألا ترون أن الخطابات الملكية السامية كافية لتشخيص الوضع ؟.
جلالة الملك نصحنا بالإبداع في إيجاد الحلول التصحيحية بعيدا عن لغة الخشب.
أنا شخصيا مقتنع بأنه خلال 20 سنة الأخيرة, و بالضبط منذ 14 مارس 1998 الذي حلت فيه "السياسة" محل "التقنوقراط" في تدبير الإدارات و المقاولات العمومية ممهدة الطريق لتكوين نخب لا تتقن العمل راكمت أموال كثيرة بطرق ملتوية.
لتصحيح الإختلالات ها هي النيابة العامة أصبحت مستقلة منذ 7 أكتوبر 2017
هناك أزمة تدبير والتسيير في البلد .
هناك فساد عميق ينخر أجهزة الدولة
هناك قضاء فاسد ظالم متجبر يعتقل من يقول الحق وعاجز عن فعل أي شيء أمام الرؤوس الكبيرة التي سرقت البلد
هناك جهات عليا في مراكز القرار السياسي في الرباط تفكر فقط في مصلحتها في تأمين مستقبلها .
هناك جهات في الدولة تعبث بالوطن
هناك جهات في البلد تسير بالبلد نحو الهاوية والإفلاس
هناك جهات فاسدة تقدم تقارير يومية مغلوطة ومفبركة للملك حول وضع البلد
هناك جهات تقول للملك أن الوضع في البلد متحكم فيه وتحت السيطرة ولا داعي للقلق وهذا غلط لأن الشعب بدأ يثور ولن يصبر أكثر على الذل .
الشعب قام بكل شيء بشكل حظاري وسلمي وأرسل رسائل في المظاهرات للماسكين بزمام الأموم من أجل النهوض بالبلد لكن للأسف أحوال العب لم تتحسن بل تزداد سوا شهرا بعد شهر .إذن بقي للشعب حل أخير أن قوم به وهي الثورة الشعبية في كل ربوع البلد
انشرو وشكرا جزيلا
بنبركة قالها و قتل. الزفزافيدقالها و سجن. نقولها نحن اليوم و لا نخاف إلا الله. فأين ثروات البلاد......
مقاربة صحيحة شكلا لا اسميها ناقصة لأنها بمثابة رأي يحترم لكن ككل رأي قابل للنقد والتطوير لتكون أكثر صحة .
الموضوع سياسي يقرأ ويفهم ويحلل سياسيا بأدوات نظرية وعملية سياسية وفكرية حقيقية .
مدخلها الطبي السياسي: الفلسفة والتاريخ والقانون والاقتصاد ... فالأمر يتعلق بشعب (جسم) ليس من السهل التعامل معه بشكل صحيح دون نهج هذا المنحى .ومعناه أن الأمر يتطلب ادراكا شاملا لهذا الجسم في تعقده ميكانيزمات وحركة ، تقتضي مؤتمرات خبراء متنوعي الخبرات أي طاقم قيادي حقيقي منضم بشكل محكم يطرح الأسئلة ويبلور الاجوبة النظرية والميدانيه. وهذا مختصر القول فقط.لان المجال لا يتسع لأكثر من هذا المركز .
تحياتي للأستاذ مبروكي.
ما اريد ان انبه اليه هو الا تخرج الاحتجاجات عن السيطرة وعن العقل
والا ستنقلب نتائجها على الجميع كمن بالغ في السكر
عملية قيصرية تقص المفسدين قصاً لكي يطلع الجنين بسلام...