خبير يربط بين أحداث جرادة وتخبط المجتمع المغربي في آلام الولادة

جواد مبروكي*

كل مغربي متتبع للأحداث التي تتوالى في وطننا يتساءل كيف ستنتهي هذه الأزمات المختلفة، ولماذا كثرت خلال هذه الأشهر القليلة الأخيرة؟ ظاهريا الكل يقول إن سببها غياب العدل والمساواة في الحقوق وكثرة الفقر والبطالة. وجوهر هذه الأزمات يظهر لنا في ألوان وأشكال مختلفة، في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة والحكومة والدّين والأخلاق والتربية الروحانية والسكن والعيش الكريم، وفي مجال حقوق الإنسان وحرية الضمير وحرية المعتقد، وحتى طلب المساواة في الإرث بين الجنسين و"الحكرة".

وبالنظر إلى هذه الأزمات بشكل متجزئ، وأقترح تسميتها "الأزمات الجزئية أو الأزمات الصغرى"، تظهر وكأن كل أزمة منفردة ومستقلة عن الأخرى. في الواقع ما هي إلا أزمة واحدة يعيشها المجتمع المغربي وبإمكاننا تسميتها "الأزمة الرئيسية أو الأزمة الكبرى". أما بالنسبة للأزمات الجزئية، المختلفة ظاهريا، ما هي إلا تعبير عن الأزمة الرئيسية. فما هي إذا مِيكانيزمات هذه الأزمة الكبرى؟.

لا بد أن ندرك الغاية من تحليل ما يقع في هيكل مجتمعنا وكأننا جسم واحد! مثلا إذا كان شخص يشتكي من الحمى ووجع في بطنه هل سنكتفي بتزويده بدواءٍ ضد الحمى ودواء آخر لآلام بطنه فقط؟ أم يجب أن نشخص ما يجري بجسمه لتزويده بدواء صائب يخرجه من المرض الرئيسي المسبب للحمى والآلام؟ يمكننا تشبيه الحمى وآلام البطن بالأزمات الصغرى والمرض المسبب لأعراض الحمى والآلام بالأزمة الرئيسية.

ما يقع في المغرب الآن من أزمات مختلفة (الأزمات الجزئية أو الصغرى) (الحسيمة، الصويرة، جرادة، اغتصاب في حافلة الدار البيضاء، تعنيف الأساتذة) تطالب بحلول لها فقط مثل المريض الذي يطلب دواء للحمى ودواء آخر لآلم بطنه فقط، بدون أن يدرك ما يقع في جسمه من مرض رئيسي حتى يقتني دواء شاملا وهادفا. الأمر نفسه يقع في هيكل المجتمع المغربي، كل أزمة على حدة تطالب بعلاج لها دون أن تُدرك أنها أزمة صغرى، بينما يجب أن نفكر في حلول للأزمة الرئيسية وطلب علاج كامل ومتكامل لهيكل المجتمع المغربي بأكمله. هذا هو "العلاج الشامل" الذي يختلف بكثير عن "العلاج الجزئي"!.

لرؤية واضحة لما يجري حاليا في مجتمعنا، يجب أن ندرك أيضا أن الأزمة ليست بأمر سلبي أو بفشلٍ، ولكن هي في الأصل ميكانيزم إيجابي جداً لأن بفضلها ننتقل من مرحلة إلى أخرى، مثل أزمة الولادة، رغم صعوباتها الظاهرية فهي تحول الحامل إلى أمٍّ والزوج إلى أبٍ، والمرور من مرحلة "الزوجين" إلى مرحلة "الوالدين والأبناء والعائلة". بالضبط هذا ما يقع حاليا في مجتمعنا، حيث نعيش "آلام ولادة نظام آخر"، وهذا ليس بفشل إذا أدركنا "الأزمة الرئيسية"، وعرفنا كيف نتعامل معها!.

في كل أزمة نواجه صعوبات ومشاق، ويجب أن نبذل جميعا كل جهدنا لنستطيع تجاوز الأزمة والتحول إلى ما هو أفضل في أقرب وقت (لكي لا نتألم كثيراً)، حتى نتجنب التعقيدات ونتفادى حَمْلَ عدد كبير من ندوب الأزمة. بالضبط مثل الولادة، نسعى أن تلد الأم في أقرب وقت لنخفف من آلامها، كما نسعى ألا تحتفظ الأم بأي ندب لهذه الولادة، ويتم هذا بفضل المرافقة الطبية والعائلية. فلو اكتفى الطبيب بتزويد الأم بمهدئ لآلام الولادة بدون أن يدرك أن ما يجري عندها هي عملية الولادة، وأن عليه أن يرافقها حتى تتم الولادة في أحسن الظروف، فإن الأم والمولود سيتعرضان لأخطار كثيرة.

إذا أدركنا نحن المواطنين المغاربة ما يقع من تحولات في مجتمعنا، وأدركنا أننا جسم وهيكل واحد، وأننا جميعا نمر عبر "أزمة رئيسية" ونعاني من آلام الولادة، ووضعنا يداً في يدٍ لنوحد رؤيتنا ونخدم جميعا هيكلنا، فلن يقع أي انفلات وإتلاف، وسنخفف حينئذ من آلامنا ونخرج من هذه الأزمة الرئيسية بدون ندوب.