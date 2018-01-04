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الرئيسية | مجتمع | خبير يربط بين أحداث جرادة وتخبط المجتمع المغربي في آلام الولادة

خبير يربط بين أحداث جرادة وتخبط المجتمع المغربي في آلام الولادة

خبير يربط بين أحداث جرادة وتخبط المجتمع المغربي في آلام الولادة
جواد مبروكي*
الخميس 04 يناير 2018 - 07:00

كل مغربي متتبع للأحداث التي تتوالى في وطننا يتساءل كيف ستنتهي هذه الأزمات المختلفة، ولماذا كثرت خلال هذه الأشهر القليلة الأخيرة؟ ظاهريا الكل يقول إن سببها غياب العدل والمساواة في الحقوق وكثرة الفقر والبطالة. وجوهر هذه الأزمات يظهر لنا في ألوان وأشكال مختلفة، في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة والحكومة والدّين والأخلاق والتربية الروحانية والسكن والعيش الكريم، وفي مجال حقوق الإنسان وحرية الضمير وحرية المعتقد، وحتى طلب المساواة في الإرث بين الجنسين و"الحكرة".

وبالنظر إلى هذه الأزمات بشكل متجزئ، وأقترح تسميتها "الأزمات الجزئية أو الأزمات الصغرى"، تظهر وكأن كل أزمة منفردة ومستقلة عن الأخرى. في الواقع ما هي إلا أزمة واحدة يعيشها المجتمع المغربي وبإمكاننا تسميتها "الأزمة الرئيسية أو الأزمة الكبرى". أما بالنسبة للأزمات الجزئية، المختلفة ظاهريا، ما هي إلا تعبير عن الأزمة الرئيسية. فما هي إذا مِيكانيزمات هذه الأزمة الكبرى؟.

لا بد أن ندرك الغاية من تحليل ما يقع في هيكل مجتمعنا وكأننا جسم واحد! مثلا إذا كان شخص يشتكي من الحمى ووجع في بطنه هل سنكتفي بتزويده بدواءٍ ضد الحمى ودواء آخر لآلام بطنه فقط؟ أم يجب أن نشخص ما يجري بجسمه لتزويده بدواء صائب يخرجه من المرض الرئيسي المسبب للحمى والآلام؟ يمكننا تشبيه الحمى وآلام البطن بالأزمات الصغرى والمرض المسبب لأعراض الحمى والآلام بالأزمة الرئيسية.

ما يقع في المغرب الآن من أزمات مختلفة (الأزمات الجزئية أو الصغرى) (الحسيمة، الصويرة، جرادة، اغتصاب في حافلة الدار البيضاء، تعنيف الأساتذة) تطالب بحلول لها فقط مثل المريض الذي يطلب دواء للحمى ودواء آخر لآلم بطنه فقط، بدون أن يدرك ما يقع في جسمه من مرض رئيسي حتى يقتني دواء شاملا وهادفا. الأمر نفسه يقع في هيكل المجتمع المغربي، كل أزمة على حدة تطالب بعلاج لها دون أن تُدرك أنها أزمة صغرى، بينما يجب أن نفكر في حلول للأزمة الرئيسية وطلب علاج كامل ومتكامل لهيكل المجتمع المغربي بأكمله. هذا هو "العلاج الشامل" الذي يختلف بكثير عن "العلاج الجزئي"!.

لرؤية واضحة لما يجري حاليا في مجتمعنا، يجب أن ندرك أيضا أن الأزمة ليست بأمر سلبي أو بفشلٍ، ولكن هي في الأصل ميكانيزم إيجابي جداً لأن بفضلها ننتقل من مرحلة إلى أخرى، مثل أزمة الولادة، رغم صعوباتها الظاهرية فهي تحول الحامل إلى أمٍّ والزوج إلى أبٍ، والمرور من مرحلة "الزوجين" إلى مرحلة "الوالدين والأبناء والعائلة". بالضبط هذا ما يقع حاليا في مجتمعنا، حيث نعيش "آلام ولادة نظام آخر"، وهذا ليس بفشل إذا أدركنا "الأزمة الرئيسية"، وعرفنا كيف نتعامل معها!.

في كل أزمة نواجه صعوبات ومشاق، ويجب أن نبذل جميعا كل جهدنا لنستطيع تجاوز الأزمة والتحول إلى ما هو أفضل في أقرب وقت (لكي لا نتألم كثيراً)، حتى نتجنب التعقيدات ونتفادى حَمْلَ عدد كبير من ندوب الأزمة. بالضبط مثل الولادة، نسعى أن تلد الأم في أقرب وقت لنخفف من آلامها، كما نسعى ألا تحتفظ الأم بأي ندب لهذه الولادة، ويتم هذا بفضل المرافقة الطبية والعائلية. فلو اكتفى الطبيب بتزويد الأم بمهدئ لآلام الولادة بدون أن يدرك أن ما يجري عندها هي عملية الولادة، وأن عليه أن يرافقها حتى تتم الولادة في أحسن الظروف، فإن الأم والمولود سيتعرضان لأخطار كثيرة.

إذا أدركنا نحن المواطنين المغاربة ما يقع من تحولات في مجتمعنا، وأدركنا أننا جسم وهيكل واحد، وأننا جميعا نمر عبر "أزمة رئيسية" ونعاني من آلام الولادة، ووضعنا يداً في يدٍ لنوحد رؤيتنا ونخدم جميعا هيكلنا، فلن يقع أي انفلات وإتلاف، وسنخفف حينئذ من آلامنا ونخرج من هذه الأزمة الرئيسية بدون ندوب.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عندنا المفسدين الخميس 04 يناير 2018 - 07:30
سبب الاحتجاجات في المغرب حيت عندنا المفسدين والنهابين وكولشي نهاب وكولشي تيسرق وجميع القطاعات مهمشين مخربين مهجورين وماكيناش المراقبة والى بقينا على هاد الحالة راه هاديك الرمانة مازال غادي تتفركع طال الزمن او قصر حيت مايمكنش فءة قليلة غادي تعيش في النعيم والقصور وفءة كبيرة عايشة ف الجحيم والظلام وكولشي غالي, ويا عباد الله حتى السردين تيبيعوه لينا ب10 دراهم للكيلو وبعظ المرات اكثر وبلادنا ساحلية والصراحة والله مافهمنا والو
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25
2 - Youssef الخميس 04 يناير 2018 - 07:36
بسراحة سئمنا من مسؤولين أين هي أموال شعب
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28
3 - محمد بلحسن الخميس 04 يناير 2018 - 07:40
فعلا, في كل أزمة نواجه صعوبات و مشاق.
فعلا، يجب أن نبذل جميعا كل جهدنا لنستطيع تجاوز الأزمة والتحول إلى ما هو أفضل في أقرب وقت لكي لا نتألم كثيرا و نتجنب التعقيدات ونتفادى حَمْلَ عدد كبير من ندوب الأزمات.
فعلا, إذا أدركنا نحن المواطنين المغاربة ما يقع من تحولات في مجتمعنا و وضعنا يداً في يدٍ لنوحد رؤيتنا ونخدم جميعا هيكلنا لن يقع أي انفلات و إتلاف و سنخفف حينئذ من آلامنا ونخرج من الأزمات بدون ندوب.
هذا كلام جميل نجده يغطي ملايين صفحات الكتب و المقالات و المواقع الالكترونية باستعمال محرك البحث Google مثلا.
أستغرب لوفرة المقالات التي تركز على التشخيص أكثر من البحث عن العلاج.
ألا ترون أن الخطابات الملكية السامية كافية لتشخيص الوضع ؟.
جلالة الملك نصحنا بالإبداع في إيجاد الحلول التصحيحية بعيدا عن لغة الخشب.
أنا شخصيا مقتنع بأنه خلال 20 سنة الأخيرة, و بالضبط منذ 14 مارس 1998 الذي حلت فيه "السياسة" محل "التقنوقراط" في تدبير الإدارات و المقاولات العمومية ممهدة الطريق لتكوين نخب لا تتقن العمل راكمت أموال كثيرة بطرق ملتوية.
لتصحيح الإختلالات ها هي النيابة العامة أصبحت مستقلة منذ 7 أكتوبر 2017
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4 - شوف تشوف الخميس 04 يناير 2018 - 07:50
دولة لها من الثروات ما يعجز اللسان عن ذكره وتستغل كل شيئ لوحدها ولا تريد بأن تشفع لهاذا الشعب ويفرح معها بخيراث هاذا الوطن ومع ذالك لازالت تستميت في عصيانها له وتتجاهله في كل حقوقه الوطنية المسلوبة والمستحقة والمشروطة وثروات بلاده المستحقة وتكيل الكيل بمكيالين وتدير ظهرها لهاذا الشعب رغم الإحتجاجات المتكررة والهزات والقلاقل والنداءات المطالبة بأبسط الحقوق فما يهمها هو الإستفراد بكل شيئ وشعب يموت من الجوع والقهر والتسلط والمثير لهاذا توجد اليوم في مملكتهم شركات أجنبية تتسابق مع الزمن للتنقيب عن النفض والغاز وهاذا المكون الطبيعي بدأ إستخراجه وبيعه والإستفادة من عائداته ولازال الشعب يبرح في هشاشة وتخلفه وإنعدام تنميته تترك شباب وكفاءات الوطن تهيم في العطالة والموت السحيق وما نخافه اليوم هو إنفجار المزيد من البراميل الشعبية في وجه الطاغوت المخزني وثالوته المسيطر على كل شيئ وسيكون لهاذا ردة فعل ربما ستأتي لا قدر الله على الأخضر واليابس وما كلمة أين الثروة إلا أداة تنويم مغناطيسي للإستجداء والإستحمار وسلب المزيد من الثروات والحقوق الوطنية فدولة لها كل مقومات الحياة تحرم شعب من كل شيئ .
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5
5 - الوهابي فيصل الخميس 04 يناير 2018 - 08:07
أحداث جرادة وحراك الريف وحراك زاكورة سببها معروف لدى الجميع وهو الظلم والحكرة التي يمارسها الحاكمين للبلد .
هناك أزمة تدبير والتسيير في البلد .
هناك فساد عميق ينخر أجهزة الدولة
هناك قضاء فاسد ظالم متجبر يعتقل من يقول الحق وعاجز عن فعل أي شيء أمام الرؤوس الكبيرة التي سرقت البلد
هناك جهات عليا في مراكز القرار السياسي في الرباط تفكر فقط في مصلحتها في تأمين مستقبلها .
هناك جهات في الدولة تعبث بالوطن
هناك جهات في البلد تسير بالبلد نحو الهاوية والإفلاس
هناك جهات فاسدة تقدم تقارير يومية مغلوطة ومفبركة للملك حول وضع البلد
هناك جهات تقول للملك أن الوضع في البلد متحكم فيه وتحت السيطرة ولا داعي للقلق وهذا غلط لأن الشعب بدأ يثور ولن يصبر أكثر على الذل .
الشعب قام بكل شيء بشكل حظاري وسلمي وأرسل رسائل في المظاهرات للماسكين بزمام الأموم من أجل النهوض بالبلد لكن للأسف أحوال العب لم تتحسن بل تزداد سوا شهرا بعد شهر .إذن بقي للشعب حل أخير أن قوم به وهي الثورة الشعبية في كل ربوع البلد
انشرو وشكرا جزيلا
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6 - Samir الخميس 04 يناير 2018 - 08:13
السلام عليكم اخوتي اخواتي كما يقول المثل كرش الحرام ما فيها ضلوع.اخوتي عندي الحل لهاته الازمة.لنفترض ان هناك 5 مليون مغربي متوفر على شغل قار كل مغربي سيساهم بدرهم يوميا على مدى شهر الحصيلة سنوفر شهريا مبلغ 150000000 مليون درهم اي 15 مليار سنتيم وسندفعها للشفار الاكبر شهريا ومدى الحياة بشرط ان يترك لنا ثرواتنا الباطنية مثل الفوسفاط والذهب والفضة والمعادن الاخرى اضافة الى الثروة السمكية تحت تصرف الشعب كونو متاكدين اننا انذاك سنعيش افضل من سويسرا فمذا تفضلون اخوتي اخواتي ان تضحوا ب 30 درهم شهريا او ان تضحوا بكل شيء ويحلبونكم من فوق كل هذا
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7 - مواطن الخميس 04 يناير 2018 - 08:24
قلت يا استاد اننا جسم واحد و هدا هو عين العقل و لكن لو اتممت بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الدي قال انما المسلمون كجسد واحد ادا اشتكى عضو تداعى ته ساءر الجسد و الحمى . و انت تعرق جيدا ما معنى تداعى. فالمشكل عندنا في المغرب ان هناك طبقة من التاس لا تريد ان تكون عضوا في هدا الجسد و انما عضو في جسد فرنسا او امريكا او او و رغم ذلك تطلب او ترغم الاعضاء الاخرى ان تخدمها . فالمواطنون في جرادة ماتوا و حتى احد لم يحرك ساكنا ففي الدول التي هي فعلا جسد واحد عندما تفع مثل هذه الكارثة الكل يتاهب و يقطع الكل عمله و حتى اجازته اما نحن فنفس الاسلوب اول ما يحل بالمكان هي قوات القمع كاننا امام حيوانات مفترسة فرت من اقفاصها ثم يبدا مسلسل التخوين و المؤامرة و الانفصال و الضربات تحت الحزام . المشكل الحقيقي يا استاذ هو اننا لا نعتبر (الضمة على الباء) مواطنين انما رقم. فالعالم تغير و المغرب يجب ان يتغير في استقرار الحقفيفي و الا تغير بالم نرجو الله السلامة. فحتى البوادي التي كان الناس فيها بسطاء تغيرت فلم يعد ذلك الفلاح البسيط انما صار القرويون مجازون و ماستر و دكاترة.
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8 - سعيد الخميس 04 يناير 2018 - 08:24
أضحكني العنوان. الناس تموت في جرادة و الحسيمة و مناطق أخرى جوعا و السي الخبير يخبرنا منطقا مخزنيا لإبعاد الشبهات عن الدولة و سياستها الإقتصادية. هذا الخبير الخبري مأجور للحاكم. المنطق الوحيد للإحتجاجات هو الإقتصاد المغربي المتهالك و الذي يفرز فوارق كبيوة بين المدن و القرى. إضافة إلى الشفرة و تهريب الأموال.
بنبركة قالها و قتل. الزفزافيدقالها و سجن. نقولها نحن اليوم و لا نخاف إلا الله. فأين ثروات البلاد......
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9 - شوف تشوف الخميس 04 يناير 2018 - 08:33
دولة الفقر والمفقرين تتحرك مكرهة وتحت الطلب للجلوس مع من نغصوا عليها رأس السنة الجديدة فأجفل النوم من عيون ساداتها فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها إلا بتحريك الطواغيث والمنافقين لإيجاد حلول للمدينة اليتيمة جرادة فهي تعاني منذ إقفال مفاحم جرادة وأغلب عمالها أصبحوا في عداد المفقودين فمنهم من مات والبقي يعاني من الأمراض المزمنة لينال سكانها نصيبهم من التهميش والتماطل والعطالة وإنعدام التنمية وأغلبهم يزأر تحت عتبة الفقر بإستفحال البطالة وغياب حوار إجتماعي مؤسساتي فلربما يوم الحساب عسير ومزلزل لخدام الدولة المخلصين .
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10 - sohail الخميس 04 يناير 2018 - 08:34
المشكل في مآلت اليه الاوضاع كوننا ننتقد النتيجة ولا نبحث عن الاسباب التي هي غالبا تكون الدولة والحكومة لها اليد فيها فمثلا عندما يعنف التلميذ الاستاذ نرفض هذا التصرف وننسى دور الدولة عندما يطلب الموظف رشوة نرفض هذا التصرف وننسى دور الدولة عندما يحمل الريفي الراية الامازيغية نرفض هذا وننسى دور الدولة عندما تلبس المرأة لباس حق الله من اجل كسب تعاطف المواطنين ليقدموا لها صدقة نرفض هذا وننسى دور الدولة عندما يعنف الابن والديه نرفض هذا وننسى دور الدولة عندما ترتفع الاسعار نرفضها ولا نستطيع ان نحمل المسؤولية لاخنوش ....اذن نحن شعب ننتقد ما تشاهده العين وما تسمعه الاذن في لحظته في غياب تام لاستعمال العقل الذي هو اساس تقدم المجتمعات فعوض ان ننتقذ بعضنا البعض علينا ان ننتقذ الدولة اولا فالدولة التي لها امكانيات الاستثمار في افريقيا وحل مشاكل الافارقة بامكانها حل مشاكل شعبها وبعد ذلك نحاسب بعضنا البعض قبل ان تحاسبنا الدولة
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11 - باندي عاليك.كونيتو الخميس 04 يناير 2018 - 08:38
العلاج الريءسي لحالة مجتمعنا هو الشدة اللامتناهية مع الفساد في كل القطاعات وفضحهم على رؤوس الاشهاد.ثم اعدامهم برصاصة في مؤخرة الراءس واداء ثمن الرصاصة من عاءلته ليكون عبرة.هكدا ردعت الصين الفاسدين لي مجتمعها .وهكدا شاهدنا نهضة الصين المعاصرة.انضر الى الصين في1947ثم شاهد الصين حاليا.1956بيننا وبينهم 11سنة فقط.تاملوا جيدا مليارليس فيهم متسول وشردمة من البشر فيهم من يموت على كيلو دقيق او كيلو فحم
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12 - محمد بلحسن الخميس 04 يناير 2018 - 08:45
مشكلتنا الكبيرة أن لغة الخشب حلت محل العمل الجاد.
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13 - le vagabond الخميس 04 يناير 2018 - 08:54
مثل المغرب كمثل جسم مريض بعدد كبير من العلل، تارة طبيب يحاول علاجه وأطباء آخرون يزيدون في تسممه( الفساد المطلق) وتارة أخرى يزين من الظاهر بدل أن يعالج من اعماقه. وهكذا دار لقمان تبقى على حالها.
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14 - بين الطب والسياسة الخميس 04 يناير 2018 - 08:56
. القراءة قراءة طبيب .
مقاربة صحيحة شكلا لا اسميها ناقصة لأنها بمثابة رأي يحترم لكن ككل رأي قابل للنقد والتطوير لتكون أكثر صحة .
الموضوع سياسي يقرأ ويفهم ويحلل سياسيا بأدوات نظرية وعملية سياسية وفكرية حقيقية .
مدخلها الطبي السياسي: الفلسفة والتاريخ والقانون والاقتصاد ... فالأمر يتعلق بشعب (جسم) ليس من السهل التعامل معه بشكل صحيح دون نهج هذا المنحى .ومعناه أن الأمر يتطلب ادراكا شاملا لهذا الجسم في تعقده ميكانيزمات وحركة ، تقتضي مؤتمرات خبراء متنوعي الخبرات أي طاقم قيادي حقيقي منضم بشكل محكم يطرح الأسئلة ويبلور الاجوبة النظرية والميدانيه. وهذا مختصر القول فقط.لان المجال لا يتسع لأكثر من هذا المركز .
تحياتي للأستاذ مبروكي.
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15 - صاغرو الخميس 04 يناير 2018 - 08:59
اتفق معك ولكن يجب الا ننسى ان الكثير من الولادات لا تنجح لاسباب كثيرة أكثرها انعدام وسائل تتبع الحمل أخطاء المولد...
ما اريد ان انبه اليه هو الا تخرج الاحتجاجات عن السيطرة وعن العقل
والا ستنقلب نتائجها على الجميع كمن بالغ في السكر
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16 - ملاحظ الخميس 04 يناير 2018 - 09:17
الحسيمة ثم جرادة . شروط الاحتجاج لا زالت في جل مدن المغرب . اينما تحل هناك فقر و بطالة و نهب للمال العام و تماسيح و عفاريت يزدادون غنا بأموال المسحوقين. كثر الجياع فيك يا بلدي ! اللهم احسن خاتمتنا و انتقم من من ظلمنا و سرقنا
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17 - NeoSimo الخميس 04 يناير 2018 - 09:22
في الولادة المتعسرة واذا علم الطبيب أنه هناك خطر على حياة الأم والجنين في حالة الولادة الطبيعية فسيقوم بعملية قيصرية لإنقاذ الأم والجنين وهذا ما يحتاجه المغرب لكي يحل مشاكله
عملية قيصرية تقص المفسدين قصاً لكي يطلع الجنين بسلام...
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18 - جرادي قح الخميس 04 يناير 2018 - 09:26
مع احترامي لاراءك يا استاذ فهذه المقارنة غير ملاءمة ،قرءت الكثير من مقالاتك فبعضها غير منطقية
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19 - با حماد الخميس 04 يناير 2018 - 09:30
السبب الرئيسي لما يحدث في المغرب وهو لا محاسبة ولا قضاء ولا دموقراطية.
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