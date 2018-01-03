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الرئيسية | مجتمع | مجلس الحكومة يتدارس "إلغاء مجانية التعليم"

مجلس الحكومة يتدارس "إلغاء مجانية التعليم"

مجلس الحكومة يتدارس "إلغاء مجانية التعليم"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:10

ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - adnane الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:18
انتظرو الضريبة على الاكسجين قريبا ...ما حدها تقاقي و هيا تزيد ف البيض .
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17
2 - Brahim الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:24
أقول لأصحاب القرار إن كنتم تريدون تفشي الأمية أكثر مما هو عليه الحال فالغوا مجانية التعليم.
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22
3 - harrokki الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:26
Ils véhiculent de l'intox pour faire aboyer les simples d'esprit
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3
4 - كاليفورنيا الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:32
وحكومة هادي فاعلة تاركة ههههه دورنا حكومات من السبعينات ! وهادي عمري شفت بحالها ! كيديروا اجتماعات حكومية فقط لإنزال أقصى العقوبات على المواطن ! اجتماعات فقط قصد الزيادات اًو قوانين جزرية تأديبية للمواطن اًو اقتناعات او ضرائب جديدة او إلغاء مجانية قطاعات حيوية حق للمواطن !
دابا التعليم والصحة في الطريق وزيد اسي العثماني .
والله اول ما شفتك عينت رءيس الحكومة حسيت المغرب والمواطن غادي يمشي خلا ! لانك فقط اداة !
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15
5 - adil الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:43
إن كان الحديث عن هذا التعليم فادرسوا إلغاء التعليم وليس مجانيته،حين أقوم بمراجعة بعض الدروس مع إبني،يرتفع ضغطي بكم الأخطاء والركاكة و التفاهة الموجودة في الكتب المدرسية،إن من يضعون المقرر سيحاسبهم الله.جيبولنا الناس إسيرونا من أوروبابحال المنتخب.وجيبولنا وزراء من ألمانيا واليابان وأمريكا.باش نوليو بنادم.
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6 - adil الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:51
هادي آخر مرة يطلعو العدالة والتنمية،صافي كرهتكم،ماكاينش شي إجراء لصالح الفقراء ولا ضد الاغنياء.قهرتوني أنا بعدا ما حيرتي المازوط ولا الخضرة ولا الكرى ولا الدراري ولا المخالفات.البخ أو العياقة فهاد المسؤولين.قطعو من الشراطي حيدو البارشوك نبدلو لا كارط ،خلص باش تقرا خلص باش الداوا،الواد الحار كانخلصوه معا الما.
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7 - AmoroccaUsa الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:54
أنمنى أن أقرق موضوعاً يوماً يستهدف تحسين و ضعية الا نسان المغربي.
التعليم هو الدقة القاضية للشباب إذا لم أقول الدفعة التي ستأ تي على متبقى من اليا بس ويأتي حينها زلزلل الشعب...
I love my Moroccan country and nothing else.
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