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الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة

الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة
هسبريس ـ عبد الإله شبل
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:00

عاشت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على وقع التوتر منذ بدايتها؛ وذلك بعد إعلان ممثل النيابة العامة رفض قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، المثول أمام هيئة الحكم.

وشهدت الجلسة التي انطلقت متأخرة، بسبب غياب ناصر الزفزافي، بينما حضر المعتقلون الآخرون، تأكيد ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، على أن قائد الحراك بمعية ثلاثة معتقلين رفضوا المثول أمام الهيئة.

ويتعلق الأمر حسب نائب الوكيل العام بكل من جواد الصيباري، وعلي الحدود، وجمانة مونة، والذين رفضوا حسب تقرير صادر عن مدير السجن المحلي عين السبع (عكاشة) المثول أمام المحكمة، مشيرا إلى أنهم "عرضوا على طبيبة المؤسسة السجنية، وتبين أن وضعهم الصحي مستقر وعاد، لكنهم رفضوا الامتثال إلى أمر الحضور".

وطلبت النيابة العامة في مرافعتها من هيئة الحكم، التي يرأسها علي الطرشي، استئناف الجلسة، مع توجيه إنذار للمتهمين الأربعة، مؤكدة أنها قامت بزيارة المعتقلين الخميس والجمعة الماضيين بالسجن، وجرى الاستماع لمطالبهم وتحرير تقرير مفصل، ومشددة على ضرورة الحيلولة دون الاستمرار في إطالة المحاكمة وتطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي، الذي ينص على إخبار المتهمين وإحضارهم ولو استدعى الأمر استعمال القوة العمومية.

ولم يرق للنقيب عبد الرحيم الجامعي هذا الأمر، فانتفض معارضا ما جاء على لسان ممثل الحق العام، مطالبا القاضي علي الطرشي بانتداب أحد أعضاء الهيئة من أجل البحث في الأسباب التي كانت وراء رفض الزفزافي والمتهمين الثلاثة الآخرين الحضور على غرار باقي المعتقلين والمثول أمام المحكمة.

وشدد النقيب الجامعي على أن التقرير الذي تقدم به ممثل النيابة العامة عن إدارة السجن المحلي "لا سند له ومجانب للصواب"، ملتمسا الوقوف على حقيقة عدم إحضار المعتقلين من المؤسسة السجنية التي يقبعون فيها.

واسترسل النقيب، وهو يرد على النيابة العامة، بأن التقرير "ليس وثيقة رسمية، بل مجرد إخبار بالحضور؛ ناهيك عن غياب أي فحص صحي لفائدة المعتقلين، وبالتالي وجب إجراء خبرة طبية للتأكد من وضعهم".

وانتفض معتقلو الحراك بعد سماعهم ما ورد على لسان النيابة العامة، إذ كذب نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، ما جاء في المرافعة قائلا: "ما جاءت به النيابة العامة كذب، والمعتقلون يتعرضون للتضييق حتى لا يتسنى لهم الحضور والدفاع عن أنفسهم".

وأمام الغليان والاحتقان الذي شهدته القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سقطت والدة المعتقل محمد جلول مغمى عليها، وهو ما اضطر إلى نقلها على الفور صوب المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

وجرى رفع الجلسة من طرف رئيسها علي الطرشي من أجل تفعيل الفصل 423 من المسطرة الجنائية الذي طالبت به النيابة العامة، كما توجه عدد من المحامين صوب سجن "عكاشة" من أجل معاينة الزفزافي ومن معه، الرافضين للمثول أمام المحكمة.

من جهة أخرى، انتفض الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، المتابع بالمس بسلامة أمن الدولة، والذي تم ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف، إذ تحدث عن معاناة أسرته وتنقلها أسبوعيا من مدينة سلا صوب الدار البيضاء لمتابعة المحاكمة.

وأكد المهداوي قبل أن يتم طرده من الجلسة أن أسرته، وخاصة زوجته، تتكبد معاناة التنقل، الذي لا تملك ثمنه، وقال مخاطبا المحكمة: "أخطأتم بضمكم ملفي إلى ملف المعتقلين..والمفسدون هم العصابة التي فضحتها واتصلت بي هاتفيا"؛ وهو يقصد المحادثة الهاتفية مع شخص من هولندا، كانت وراء اعتقاله بسبب عدم التبليغ عنها.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذين كانوا قد انسحبوا في الجلسة السابقة، وذلك احتجاجا على كونهم تقدموا "بمسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها، والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت حد استعمال العنف في حق أحد المعتقلين، ما ترتبت عنه آثار ظاهرة".

وأكد الدفاع، في بلاغ سابق، على أنه "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عما أثير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - العباس الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:07
لا أفهم هل الشعب غبي؟ إن التهم الموجهة للزفزافي هي تهم مختلقة وغبية وذلك الصحفي المهداوي متهم بمحاولة إدخال دبابة الى المغرب!!!!

?Moroccan goverment are u serious
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423
2 - fou الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:09
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وحده العالم بحالهم
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260
3 - deromar الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:11
الحراك في الحسيمة و جرادة والصويرة ليس إلا مؤمرة خارجية ،لي إشعال فتيل الحرب المغرب ...هذا ما ستقول المحكمة لي أنا المغرب نسبة البطالة 70/100 وكذالك الإقتصاد 136 عالميا ،ولي أنا الدولة ديمقراطية ستنخفض ثمن الغاز من 40 dh ألي 70 وووووو
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-308
4 - mowaten الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:16
... إنه تحت رحمة خبراء القمع و التعذيب...
إطالة المحاكمة ما هي الا حرب نفسية لتدميرهم و لإخافة كل من سيفكر في المطالبة بحقه...
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379
5 - مواطن صالح الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:16
لنكن واقعيين ونقولها ونكررها للمرة المليون... هذه المحاكمة باطلة من أساسها ويجب محاكمة كل من يستغل القضاء وقمية العدالة للنيل من خصومه... المغاربة كلهم وانا واحد منهم يعرفون تمام المعرفة أن هذه المحاكمة باطلة وما هي الا حيلة لاخراس أصوات المقهورين والبؤساء من هذا الشعب.
الفساد أحكم قبضته الحديدية على كل مؤسسات الدولة وعلى كل السلط. وأصبح ممثلي الشعب مجرد واجهة تقيهم من توجيه اصبع الشعب نحوهم... وكل من يتجرأ وينتقدهم أو يفضحهم يكون مصيره مثل مصير الزفزافي. انه بلد الصمت بامتياز بلد الخوف. وهكذا هو حال كل البلدان المتخلفة التي يتحكم الفساد في مفاصيلها... الحرية للزفزافي ورفاقه وكل معتقلي الرأي وكل نشطاء الريف.
انشري هسبريس
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400
6 - 3 جوازات مغربي فرنسي كندي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:17
... المحكمة سوف تقول كلمتها ... و سوف تحكم بالعدل! لا كلمة تعلوا الحكم النزيه و العادل
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-428
7 - mre الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:22
المخزن يلعب بالنار و لا يهمه دلك، يلا حماضت لا قدر الله يهرب هو و الخدام ديالو، الفلوس فالخارج و الوليدات في الخارج و الطبيب فالخارج و النشاط فالخارج. على داكشي عندهوم كل واحد طائرة ديالو.
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293
8 - سعيد برشلونة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:24
كل شيء في المغرب ..بالقوة .... لاحول ولا قوة الا بالله.هده هي الديمقراطية....
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180
9 - ديما مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:25
شحال يقدك من استغفر الله يا البايت بلا عشا
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138
10 - [email protected] الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:28
لقد تعب الزفزافي وباقي المعتقلين من هذه المسرحيات ،كل شيئ واضح ،العالم يعرف ذلك ،أطلقوا سراح المختطفين،وحاولوا أن تقطعوا مع السياسات القديمة الموروثة من الحسن الثاني ,هذه السياسة القائمة على قمع إرادة الشعب وتقديم كل صوت حر إلى المجزرة (المحكمة)ليكون عبرة لغيره،_نحن في هذا البلد ليس لدينا لا قضاء مستقل ولا قانون يحترم عصابات تتحكم في كل مفاصل خيرات الوطن وتجتهد ليل نهار على كيفية توزيعها فيما بينهم _ لكن هيهات جرادة تنتفض، أزمور على منوال الاحرار سائر،وبقية شعب المغرب العميق على طريق الاحرار يتأهيأ إنتبهوا قبل فوات الاوان ياعصابة التحكم
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183
11 - Samir r الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:29
هذا ليست بالمحاكمه وانما سيرك.
اطلقو سراح هؤلاء الذين ذنبهم الوحيد هو المطالبة بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
السلطة المخزنيه يبدو لها انها بمعزل من عاصفه كبرى يادي بها الى الانهيار الشامل.
الشعب المغربي قد صبر طويلا ولكن صبره سينفذ يوما ليس بالبعيد لان لا تغيير في الافق. والسلام
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164
12 - اسمهان الريف الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:31
المعتقلون مضربون عن الطعام ومنهم من أضرب عن الطعام والماء،وهم في زنازن انفرادية ومسلوبي الحرية، فكيف لهم ان يرفضوا طلب المحكمة بالمثول!! اظن ان هذه المسألة لايقبها عقل،..المعتقلون لاحولاة ولاقوة لهم ماعدا اجسادهم المتهالكة التي انهكها الاضراب عن الطعام و الماء..
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137
13 - hafid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:31
الظلم الذي يتعرض له الزفزافي ورفاقه سيبقى وصمة عار على جبين الشعب أولا بسبب تخليه عنهم وعن الدولة ومؤسساتها التي دأبت على تلفيق التهم الباطلة على مناضلي ومناضلات الوطن في محاولة يائسة منها لاسكات صوت الحق وافراغ النضال من محتواه. فبدل احتواء الوضع والاستجابة لمطالب الشعب واظهارها حسن النية في التعاطي مع قضايا مهضومي الحقوق في الوطن الجريح فضلت نهج سياسة الاذان الصماء وتازيم الوضع الذي لن يلبث ان ينفجر في وجهها عاجلا ام اجلا. "ان الله يمهل ولا يهمل"
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126
14 - فوريستي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:32
هل لاحظتم أي مشكل كيتحل عندهم بالقوة؛
تصوروا معي المهداوي إدخال دبابة؟؟ راه هادي دبابة ماشي ذُبابة؟؟ و الدولة تعرف جيدا أنها سخرية فقط لكن تصيدتي ابا حميد.
اما التهمة الموجهة لناصر فضيييييييحة؛ تلقي أموال خارجية. أنا أتلقى أموال خاريجية؛ هل أنا مجرم؟؟ و لماذا رخصت الدولة لوكالات تحويل الأموال؟؟ و ما ذنب الزفزافي إذا كان مرسل النقود مبحوث عنه؟؟
يعني: المسؤولين عارفين رؤوسهم كيكدبو و كل ما يهمهم هو إيجاد تهمة كي لا يسخط عليه اروبا و امريكا
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124
15 - المتتبع الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:33
لماذا تنتفض هيلة الدفاع حينما تطالب النيابة من المحكمة تطبيق الفصل ٤٢٣ من القانون الجنائي في حق الذين رفضوا الامتثال امامها أليس الفصل بصريح أن إطالة هذا الملف من طرف الدفاع لا يخدم مصلحة المعتقلين فكفانا من الدفوعات الشكلية وابدفوعات العارضة وليجهز الملف
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-89
16 - محمد القنيطري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:35
عندما تصمت النخبة والمثقفين عن انهيار سلطة العدالة. فاعرف أن صمتهم دليل على الترهيب النفسي والعذاب الذي يلازمهم ويجبرهم على الانطواء والانزواء على أنفسهم بسبب سيطرة الظلام على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية
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91
17 - Abousarah الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:35
Tout en sachant que vous n'allez pas me publier je vous écris quand même: Cette comédie a assez durée, il faut libérer les prisonniers politiques ret travailler pour satisfaire leur revendication légitime. il faut aussi promouvoir la régionalisation avancée non seulement aux provinces du sud mais aussi pour toutes autres provinces du pays. Finalement il faut arrêter le pillage systématique par une poignée de privilégiés et procéder à une répartition équitable des richesse. il faut procéder à une réforme profonde du système judiciaire et fiscale. Et finalement il faut s'occuper sérieusement de l'éducation et de la santé.
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46
18 - مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:35
في جميع دول العالم تتم محاكمة متيري الفوضى والشغب
لماذا تريوا من المغرب ان يكون استثناءاتهيئة الدفاع، وغالبيتها مشكلة من محامين مغمورون يبحثون عن الشهرة، هي التي تعرقل المحاكمة وتضاعف من معاناة المعتقلين وعائلاتهم
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-98
19 - اساركا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:36
افيدونا بجد يا رعاكم االه ماذا تفعل بأمة تصلب الأدباء وتغتال الفنانين والشعراء و العلماء وتطارد وتسجن الشرفاء وتطلق سراح المشعوذين والكهنة والحكواتية والزعبرجية والرواة وعازفي السيمفونيات والملحنين الراكعين ومؤلفي الخزعبلات الخنفشاريين الكبار والطلقاء ورواة الأحاديث البلهاء ليعيثوا فسادا بالأرض والعباد وتبني الأسوار العاليات والجدران السميكات الشاهقات وتضع العصي في عجلات التطور والإنطلاق والإنعتاق وتغلق كل الممرات والأنفاق وتسد الطرقات وتكثر فيها الحواجز والمخافر والدوريات والثكنات وتكبل الناس بالقوانين الموروثة من أيام الامويين وتمنع التلاقي والأحاديث والحوار وتحظر المنتديات والأعراس والتجمعات والأحزاب والنقابات وتصادر الأفكار وتقمع الأصوات ويُزجر الوطنيون الأحرارويغيبون في الأقبية والسجون ولايسأل عنهم أحد ولا يهتدي لهم الذباب الأزرق ولا حتى الجن الاسود
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63
20 - الفائزون الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:37
لماذا كل هذه المكابرة و العناد..اطلقوا سراح هؤلاء القوم و اربحوا ود هذا الشعب عوض مقته. الشعب يبقى في الأخير هو الحصن الذي لا ينهار عندما تنهار الأنظمة بجيوشها و أجهزتها.
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76
21 - الهاوب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:38
مايحدث في الحسيمة فزاكورة وطنجة وازمور وجرادة مؤامرة خارجبة اوطرف ثالث ربما ايادي خفية
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-125
22 - بوسكورة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:41
أخطاء العدالة المغربية مستمرة ومحاكمة أنصار الحراك الريفي مهزلة والدولة تساهم في خلق معارضين للنظام بدون شعور وهذا هو الخطر الذي يهدد أمن الشعب ومؤسسات الدولة نفسها والنتيجة بدأت تتضح للعموم من الناحية الاقتصادية والسياسية والمغرب مقبل على سكة قلبية حقيقية اذا استمر على هذا النهج الفاشل .
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62
23 - أما و طني، أما خائن! الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:41
كل من سولت له نفسه محاولة المس بهذا الوطن الغالي ، سيعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ولن ينفعه حد .
له في الدنيا عذاب مهين وفي الآخرة عذاب أليم
عاشت المملكة المغربية ، من طنجة الى لكويرة ، ولا عاش من خانها !
عاش الشعب المغربي العظيم ولا عاش من خانه !
عاش أبو الحسن ابن الحسن !
الله الوطن الملك
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-122
24 - علال الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:43
الزفزافي في اعتقادي أكثر وطنية من من يدعون حرسهم على الوطن .أما المهداوي فأنا متأكد تماما أنه وطني و مواطن صالح إلى أبعد الحدود .بصيغة أخرى رجل من الطينة الناذرة
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92
25 - Omar33 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:46
Tout le Peuple Marocain est derrière Nasser Zefzafi car c'est un Brave
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47
26 - ضد الضد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:48
على المعتقلين ان يتجاوبوا مع القضاة ان كانوا بالفعل متهمين بريئين. أما المسرحيات التي يطبقونها و التي هي من إخراج و سيناريو المحامون فلا تنفعهم بل تزيدهم بلة.. أيها المعتقلون تلك العنتريات و الزعامة التي كنتم تتميزون بها أثناء الحراك كانت فقط زعامة الأوهام. أما الحقيقة هي التي تعيشزنها حاليا فدافعوا عن مصيركم ان كنتم حقا بريئين فالقضاء يواجهكم بالصوت و الصورة و أنتم تجاوبونهم بالشعارات الفارغة.. القانون لا يرحم من تم خداعه...
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-76
27 - fador الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:50
اش داك اخويا لشي مظاهرة فين هوما هادو لي كنتي كاتخرج معاهم الكل رجع لحال سبيله يا أخي لن يتغير الوضع في المغرب لان الفساد متجدر لا يمكن محاربته لانك تعرف الى اين يمتد الفساد و هو رأس الحربة . عش حياتك بحالك بحال خوتك و دع الحساب يوم لا ينفع مال و لا بنون
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-61
28 - riffi et maghrebi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:00
لماذا لم تحضر النيابة العامة وزراء الشكولاطة والكراطة
حذار من تسونامي شعبي اذا اصررتم علي ادانة الزفزافي ومن معه
ليس لديكم اي ادلة ضدهم وبالتالي الافضل ان تطلقوا سراحهم
وتبحثون عن المدانين بنهب المال العام وتجلبونهم بالقوة الي جلسات محاكماتهم
تحياتي للآحرار في كل ربوع المغرب
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76
29 - خبير في الشؤون الصحراوية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:07
هذا الشد والجر، بين ابطال ملحمة الريف والمخزن الى حدود الساعة ،المنتصر فيه هم ابطال الريف، لان العالم اصبح شاهدا على زور العدالة المغرببة وفبركة الملفات.....الدولة اصبحت في ورطة.الدولة تبحث عن مخرج........الامور لا تبشر بالخير.
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52
30 - ذو الناب الازرق الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:12
ان المخزن يتطلع الى شعب خانع ينصت باهتمام ولا ينبس انه الحاكم بامر من الله فكيف يسمح للعباد ان تعبر
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45
31 - NeoSimo الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:14
ربما هذه المسرحية التي تمثلها الدولة ستأتي بنتيجة لصالح الشعب فمحاولة تفرقة الشعب بين عياش وريفي أمازيغي وعربي شمالي وجنوبي وغيرها من سياسات فرِّق تسُد ستؤدي إلى نتائج عكسية...

أما محاكمة الزفزافي ورفاقه بتهم واهية ومحاولة تخويف الشعب من أن يفعل مثله ويطالب بالعدالة سيفقد ما تبقى من ثقة المغاربة في الدولة والنتيجة ستكون كارثية على النظام القائم حالياً...
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53
32 - سيمو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:15
صاحب التعليق 23
هل الأخرة ملك للمخزن ولك حتى تحكم بالعذاب عليهم
ألهاذه الدرجة عبوديتكم للمخزن أفقد صوابكم حتى أصبحتم لا تعرفون من أين تقهقهون لا من اليمين ولا من الشمال ؟؟؟؟
والله كنت على وشك أن أشتمك يا أخي في التعليق لولى إحترامي لطاقم هسبريس
أنشري يا هسبريس
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46
33 - محمد قاسي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:26
لا أظن أن إصرار و غياب بعض المتهمين عن حضور جلسة المحاكمة ،سيؤثر بشكل سلبي عن مسار ملف ٱحتجاجات الريف، الذي يأخد مجراه العادل والواضح والطبيعي..فَ (لِّي فْراسْ جْمَل فْراسْ جَّمَّالَة)،وقد أصبح واضحاً للكل أن هُناك من يستخدم سياسة المراوغات الهادفة لإنقاد من تٱمروا على مملكتنا الٱمنة خِدْمة لأجْنِدات خارجية..
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-51
34 - riffi et maghrebi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:29
الي التعليق 23
عاش الشعب بموجب التعاقد بين الحاكم والمحكوم
تريد ان تكون خنوعا لاباس
وتقبل بالعبودية هذا شآن يخصك
التعاقد الاجتماعي لاتحكمه
لابيعة
ولاقداسة
ولاوصاية
انما تحكمه القوانين التي تصون كرامة المحكوم والحاكم وهم سواسية امام القانون
وليس بمنطق المنة والرضا علي المطيع والسخط علي الرافض للمذلة

يحيا ابناء الريف الابطال الذين سيرفعون رآس المغاربة عاليا
اكتفي بالنقد البناء
لاآريد ان احرج احبائي النزهاء في هسبريس
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52
35 - عبابو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:30
سنوات رصاص جديدة تعرفها البلاد.......
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53
36 - مصطفى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:53
انا شخصيا اناشد الملك محمد السادس ان يتدخل في هذه القضية وطي هذا الملف بصفة نهائية لان القاضي وامثاله هم بحاجة الى من يحكمهم والقضاء المغربي لن يستقيم ابدا الا في حالة واحدة وهي ان يتم توظيف قضاة من اوروبا خصوصا في مثل هذه القضايا .
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13
37 - أحمد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:35
تطبيق الفصل 423 و لماذا لم يطبقوه على أولئك المجرمين من شردمة البوزبال الذين نكلوا بحماة حدودنا في الصحراء المغربية أم أن هؤلاء أكبر من النيابة العامة و من القانون نفسه.كل يوم يتزايد يقيني أن القانون وضع فقط كسيف على رقاب البعض.الذين يجب أن يكونوا مكان هؤلاء هم الذين تم عزلهم من المسؤولين فيما بات يعرف بالتقصير في مشروع منارة المتوسط.
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7
38 - بنت الري_________ش _1_ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:36
الشعب كله على يقين بانها محاكمة انتقامية ضد هؤلاء تحت تهم ملفقة ومحاضر مزورة,وان لكل المفصولين والمقالين من طرف الملك لهم يد في الضغط على المحكمة لاصدار اقصى العقوبات ضد المعتقلين,نعلم جيدا لما تتشبث النيابة العامة برايها_ولو طارت معزة_والحكم اصدر من اليوم الاول للاعتقال وهذه المسرحية وتمديد مدة المداولات وسير واجي كل هذا محاولة لالباس الحق بالباطل ومص غضب الشارع !!!لا اعرف كيف ينام هؤلاء وهم على يقين بانهم ظالمون!!?الله لا اله الا هو لا تاخذه سنة ولا نوم ......انت الجبار المنتقم انت القادر على رفع الظلم عن عبادك اليك فوضنا امرنا سبحانك سبحانك .
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16
39 - مصطفى تنغير الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:39
ردا على الرقم 23 اخي في الله امثالك هم من وصلونا الى ما نحن عليه ام الرجال الصادقون في وطنهم ويحاربون المفسدين فهم الان في سجن عكاشة تحت التهديد والشتم والسب الي غير ذالك اقول لكي يا اخي هذه المواضع تخصنا جميعا واحترم هذه الجريدة الاكترونية فهي بحاجة الى اناس مثقفون ويفهمون قل خيرا او اصمت استسمحك عذرا هذا من باب الصدفة ليس الا.
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11
40 - ادم احميميشن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:46
لا احد فوق القانون تصرفات صبيانية.لماذا ومما انتم خاءفون.البريء يمثل امام اامحكمة ويدافع عن نفسه.التهم واضحة.وللذين يقولون ان الزفزافي مظلوم اليوتيوب لا ينكر ولا يكذب.تسجيلات وسخونيت الراس والقذف والمس بالامن العام واستدعاء جهات خارجية و و و و و..... الحراك الشريف والراقي هو ما قامت به ساكنة جرادة وكفى.
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-19
41 - ابو ياسر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:53
لقد جنت على اهلها براقش.:..انا شخصيا مع تطبيق القانون بحادفره في حق هذه الشلة.وكلنا ضد الظلم لكننا ولله الحمد في دولة الحق والقانون وبحضور الاعلام الدولي والمنظمات الحقوقية التي لن تشفع لمن تطاولوا على سيادة البلد وكادوا يغرقوننا لولا لطف الله.انظروا لتصريحات والد الزفزاي للصحافة الاجنبية????والتي لا تمت للوطنية في شيء وسوف ياتي عليه الدور ...الله الوطن الملك
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-19
42 - saood الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:59
الى داك rifi et maghribi رغم انك ريفي لكن ليست مغربيا انا يا اخي اتفق معك على قولك ان التعاقد بين الحاكم والمحكوم يجب ان يؤطره القانون الذي يصون كرامة الطرفين الى هنا انت على حق لكن هل فعلا انت مؤمن بتطبيق القانون على الجميع بدون ميز وعلينا جميعا احترام القانون لا اضن تانيا على اي قانون تتكلم انت هل القانون المغربي ام القانون الريفي الذي لا يعرفه الا انت وامثالك ام تريد ان نطبق قانون فرنسا الذي يكرهه الكورسيكيون والمهاجرين الحراگة ام قانون امريكا المنبوذ من طرف الميكسيكيين والفلسطينيين وغيرهم ام قانون الجزائر الذي شرد الالاف من المغاربة في 1975 يوم عيد الاظحى انت ترفض القانون وتتبجح بالمطالبة بتطبيقه يصدق عليك المثل القائل تبيع القرد وتضحك على من اشتراه وليكن في علمك الدولة اكبر منك وممن تتصور انه قادر على اسقاطها لانها دولة ستة قرون وقادرة على التضحية بالثلتين ليعيش الثلث كما قال الحسن التاني ماذا ربحت الدولة من هذه الهوامش الا الهم والغم قوة يعيشون اما على التهريب والحشيش او سرقة معادن الشعب وكما يقول المثل الكل ياتي من الشمال والشرق مليح الا البشر والريح
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-29
43 - فؤاد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:11
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كلمة عياشة جاءت على لسان الزفزافي و ليس المخزن. مدح الإستعمار الإسباني جاء على لسان الزفزافي و ليس المخزن. كفانا من مهزلة دكر كلمة براءة في حق أشخاص تم توثيق تورطهم بالصوت و الصورة.
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-22
44 - المهزلة مستمرة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:15
اوقفوا هذه المهزلة. او زجو بالشعب المغربى بكامله فى السجن لنرتاح جميعا.
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20
45 - الظلم ظلمات يوم القيامة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:19
هذا حكم سياسي لا علاقة له بالقضاء النزيه المستقل لأن الأمر يتعلق بإسكات أهل الريف بهذه الطريقة المخزنية و لا جدال في هذا و على القضاة الأحرار أن يراجع أنفسهم و ينطلقوا من مبادئ القضاء الصحيحة التي لا تقبل أي تأثير خارجي. .. لا بد يا قاضي أن يفعل بابنك أو بنتك نفس ما فعل بالزفزافي . و هل تقبل أن يضحك عليه القضاء ؟؟ اتقوا الله.
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46 - جعيط ولد الليط الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:32
تمطيط المحاكمة في الشكل مقصود. الامنناع عن الحضور الى قاعة الجلسات بمبررات واهية لا يمكن له باي حال من الاحوال ان يؤثر على سير المحاكمة العادلة والعلنية . محاكمة الزفزافي وأصحابه تؤازرها مجموعة من المحامين المعروفين . اذن اين المشكل في الاقتصار كل مرة على الشكل دون البث في الموضوع .ربما لان المتهمون اقترفوا جنحا وجنايات ثابتة في حقهم بالحجج لدى هيءة المحطمة ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم ونفي التهم المنسوبة إليهم. اللهم لا شماتة ..وعلى كل حال طالب المغاربة من المعتقلين رفع العلم الوطني المغربي وشعار المملكة الخالد امام الصحافة والاعلام لكي تتبدل الرؤى لذى الشعب المغربي وتزاح تهمة الانفصال من القلوب والنفوس .غير ان اخوان الريف ومن يدور في فلكهم يرفضون ذالك بل ويصرون في مداخلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على تصنيف سكان الريف بشعب الله المختار. وان الاخرون عياشة وعبيد وما الى ذالك من المصطلحات التي يرفضها المغاربة. الذين يصرون على متابعة الزفازفة والمرتزقة قضائيا .
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-10
47 - le vagabond الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:44
بعد قراءة آراء اخواني المغاربة استنتجت أن اغلبيتهم احرار ويحبون ويغيرون على وطنهم وأبناء جلدتهم وهذا نور في ظلام أسود وانفراج الصدر في ديقة خانقة. وحبذا لو يقرأه بعض المسؤولين ليعرفوا ما هو رأي الاغلبية لإيقاف هذه المسرحية الشنعاء في حق مواطنين جريمتهم الطلب بالعيش الكريم و العدالة الاجتماعية في وطنهم. الله هم انصر الحق و المظلومين واجعل هذا الوطن آمنا واشفل كيد الفاسدين واجمع شمل هذا الوطن لما فيه الخير للجميع. آمين يا رب العالمين.
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48 - Sadik الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:58
من بلاد المهجر، اضم صوتي وصوت جميع اقرباءيي واصدقاءي الى الذين ينادون باخلاء سبيل جميع محتجزي حراك الريف. كيف يمكن لكم، يا اصحاب القرار، ان تنامون في قصوركم وفيلاتكم واسرتكم المنتفخة والعريضة، وتتركون شبابنا في زنازن انفرادية لشهور وسنوات؟ زنازن تنعدم فيها ابسط شروط الحياة الانسانية فقط لمطالبتهم بحقوق مشروعة وعادلة. اتقوا الله يا حكامنا. شكرا هسبريس.
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49 - maymoun الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:05
يمان تطلعون وتنتقضون من شئتم فهل هاوﻻء الديين يحكمون كنو جالسين على الرصيف والقي عليهم القبض ولفقت لهم التهام مفربكة ! انني اراكل المعلقين من صنف واحد فانتم بعدين اشد البعد على لفهم السياسي والنقدي ﻻبد من كلمت القضاء حريت التعبير و والمطالبة بحقوق المواطن والعدالة وجبة وﻻكن في احترام مقدست الوطن والبﻻد والعدالة
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-4
50 - Abou majd الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:13
المحكمة تنتظر ماذا سيتقرر سياسيا لان الجانب السياسي في القضية ثقيل للغاية والله عليم بما يفعلون وهو من ورائهم محيط وليس بغافل عما يعمل الظالمون
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51 - Nihilus الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:13
ils sont deja jugée, parce qu'ils étaient obligé a signer leur déclaration devant le PJ, donc il n y a rien a faire, c'est le Maroc des années de plomb, de ferre et de la poudre
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52 - جليل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:20
يجب محاكمة من تسبب في فوضى عارمة و سب و شتم رموز و أبناء الوطن و نعتهم بالعياشة و تمجيدهم للإستعمار الإسباني و تحقيرهم للعلم الوطني و تهديهم لحياة أفراد القوة العمومية. كل هذا تم على مرأى و مسمع كاميرات الهواتف النقالة. كفانا من الهراء.
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53 - مغربي حر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:11
لماذا تدافع عن الباطل فالزفزافي ومن معه تبثت في حقهم الخيانة بالدليل والبرهان اي بالصورة والقول والفعل. فكفى من المسرحيات التي لن تفيد اي شيء فلانعطي الشمس بالغربال فالمسألة ستأخذ مجراها ضد هؤلاء وان الدولة ستكون لهم بالمرصاد فعاش المغرب ولاعاش من خانه فلا تشمتوجد فينا أعداء الداخل والخارج
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