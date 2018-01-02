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كُتّاب وآراء
الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة
عاشت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على وقع التوتر منذ بدايتها؛ وذلك بعد إعلان ممثل النيابة العامة رفض قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، المثول أمام هيئة الحكم.
وشهدت الجلسة التي انطلقت متأخرة، بسبب غياب ناصر الزفزافي، بينما حضر المعتقلون الآخرون، تأكيد ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، على أن قائد الحراك بمعية ثلاثة معتقلين رفضوا المثول أمام الهيئة.
ويتعلق الأمر حسب نائب الوكيل العام بكل من جواد الصيباري، وعلي الحدود، وجمانة مونة، والذين رفضوا حسب تقرير صادر عن مدير السجن المحلي عين السبع (عكاشة) المثول أمام المحكمة، مشيرا إلى أنهم "عرضوا على طبيبة المؤسسة السجنية، وتبين أن وضعهم الصحي مستقر وعاد، لكنهم رفضوا الامتثال إلى أمر الحضور".
وطلبت النيابة العامة في مرافعتها من هيئة الحكم، التي يرأسها علي الطرشي، استئناف الجلسة، مع توجيه إنذار للمتهمين الأربعة، مؤكدة أنها قامت بزيارة المعتقلين الخميس والجمعة الماضيين بالسجن، وجرى الاستماع لمطالبهم وتحرير تقرير مفصل، ومشددة على ضرورة الحيلولة دون الاستمرار في إطالة المحاكمة وتطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي، الذي ينص على إخبار المتهمين وإحضارهم ولو استدعى الأمر استعمال القوة العمومية.
ولم يرق للنقيب عبد الرحيم الجامعي هذا الأمر، فانتفض معارضا ما جاء على لسان ممثل الحق العام، مطالبا القاضي علي الطرشي بانتداب أحد أعضاء الهيئة من أجل البحث في الأسباب التي كانت وراء رفض الزفزافي والمتهمين الثلاثة الآخرين الحضور على غرار باقي المعتقلين والمثول أمام المحكمة.
وشدد النقيب الجامعي على أن التقرير الذي تقدم به ممثل النيابة العامة عن إدارة السجن المحلي "لا سند له ومجانب للصواب"، ملتمسا الوقوف على حقيقة عدم إحضار المعتقلين من المؤسسة السجنية التي يقبعون فيها.
واسترسل النقيب، وهو يرد على النيابة العامة، بأن التقرير "ليس وثيقة رسمية، بل مجرد إخبار بالحضور؛ ناهيك عن غياب أي فحص صحي لفائدة المعتقلين، وبالتالي وجب إجراء خبرة طبية للتأكد من وضعهم".
وانتفض معتقلو الحراك بعد سماعهم ما ورد على لسان النيابة العامة، إذ كذب نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، ما جاء في المرافعة قائلا: "ما جاءت به النيابة العامة كذب، والمعتقلون يتعرضون للتضييق حتى لا يتسنى لهم الحضور والدفاع عن أنفسهم".
وأمام الغليان والاحتقان الذي شهدته القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سقطت والدة المعتقل محمد جلول مغمى عليها، وهو ما اضطر إلى نقلها على الفور صوب المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
وجرى رفع الجلسة من طرف رئيسها علي الطرشي من أجل تفعيل الفصل 423 من المسطرة الجنائية الذي طالبت به النيابة العامة، كما توجه عدد من المحامين صوب سجن "عكاشة" من أجل معاينة الزفزافي ومن معه، الرافضين للمثول أمام المحكمة.
من جهة أخرى، انتفض الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، المتابع بالمس بسلامة أمن الدولة، والذي تم ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف، إذ تحدث عن معاناة أسرته وتنقلها أسبوعيا من مدينة سلا صوب الدار البيضاء لمتابعة المحاكمة.
وأكد المهداوي قبل أن يتم طرده من الجلسة أن أسرته، وخاصة زوجته، تتكبد معاناة التنقل، الذي لا تملك ثمنه، وقال مخاطبا المحكمة: "أخطأتم بضمكم ملفي إلى ملف المعتقلين..والمفسدون هم العصابة التي فضحتها واتصلت بي هاتفيا"؛ وهو يقصد المحادثة الهاتفية مع شخص من هولندا، كانت وراء اعتقاله بسبب عدم التبليغ عنها.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذين كانوا قد انسحبوا في الجلسة السابقة، وذلك احتجاجا على كونهم تقدموا "بمسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها، والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت حد استعمال العنف في حق أحد المعتقلين، ما ترتبت عنه آثار ظاهرة".
وأكد الدفاع، في بلاغ سابق، على أنه "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عما أثير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
?Moroccan goverment are u serious
إطالة المحاكمة ما هي الا حرب نفسية لتدميرهم و لإخافة كل من سيفكر في المطالبة بحقه...
الفساد أحكم قبضته الحديدية على كل مؤسسات الدولة وعلى كل السلط. وأصبح ممثلي الشعب مجرد واجهة تقيهم من توجيه اصبع الشعب نحوهم... وكل من يتجرأ وينتقدهم أو يفضحهم يكون مصيره مثل مصير الزفزافي. انه بلد الصمت بامتياز بلد الخوف. وهكذا هو حال كل البلدان المتخلفة التي يتحكم الفساد في مفاصيلها... الحرية للزفزافي ورفاقه وكل معتقلي الرأي وكل نشطاء الريف.
انشري هسبريس
اطلقو سراح هؤلاء الذين ذنبهم الوحيد هو المطالبة بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
السلطة المخزنيه يبدو لها انها بمعزل من عاصفه كبرى يادي بها الى الانهيار الشامل.
الشعب المغربي قد صبر طويلا ولكن صبره سينفذ يوما ليس بالبعيد لان لا تغيير في الافق. والسلام
تصوروا معي المهداوي إدخال دبابة؟؟ راه هادي دبابة ماشي ذُبابة؟؟ و الدولة تعرف جيدا أنها سخرية فقط لكن تصيدتي ابا حميد.
اما التهمة الموجهة لناصر فضيييييييحة؛ تلقي أموال خارجية. أنا أتلقى أموال خاريجية؛ هل أنا مجرم؟؟ و لماذا رخصت الدولة لوكالات تحويل الأموال؟؟ و ما ذنب الزفزافي إذا كان مرسل النقود مبحوث عنه؟؟
يعني: المسؤولين عارفين رؤوسهم كيكدبو و كل ما يهمهم هو إيجاد تهمة كي لا يسخط عليه اروبا و امريكا
لماذا تريوا من المغرب ان يكون استثناءاتهيئة الدفاع، وغالبيتها مشكلة من محامين مغمورون يبحثون عن الشهرة، هي التي تعرقل المحاكمة وتضاعف من معاناة المعتقلين وعائلاتهم
له في الدنيا عذاب مهين وفي الآخرة عذاب أليم
عاشت المملكة المغربية ، من طنجة الى لكويرة ، ولا عاش من خانها !
عاش الشعب المغربي العظيم ولا عاش من خانه !
عاش أبو الحسن ابن الحسن !
الله الوطن الملك
حذار من تسونامي شعبي اذا اصررتم علي ادانة الزفزافي ومن معه
ليس لديكم اي ادلة ضدهم وبالتالي الافضل ان تطلقوا سراحهم
وتبحثون عن المدانين بنهب المال العام وتجلبونهم بالقوة الي جلسات محاكماتهم
تحياتي للآحرار في كل ربوع المغرب
أما محاكمة الزفزافي ورفاقه بتهم واهية ومحاولة تخويف الشعب من أن يفعل مثله ويطالب بالعدالة سيفقد ما تبقى من ثقة المغاربة في الدولة والنتيجة ستكون كارثية على النظام القائم حالياً...
هل الأخرة ملك للمخزن ولك حتى تحكم بالعذاب عليهم
ألهاذه الدرجة عبوديتكم للمخزن أفقد صوابكم حتى أصبحتم لا تعرفون من أين تقهقهون لا من اليمين ولا من الشمال ؟؟؟؟
والله كنت على وشك أن أشتمك يا أخي في التعليق لولى إحترامي لطاقم هسبريس
أنشري يا هسبريس
عاش الشعب بموجب التعاقد بين الحاكم والمحكوم
تريد ان تكون خنوعا لاباس
وتقبل بالعبودية هذا شآن يخصك
التعاقد الاجتماعي لاتحكمه
لابيعة
ولاقداسة
ولاوصاية
انما تحكمه القوانين التي تصون كرامة المحكوم والحاكم وهم سواسية امام القانون
وليس بمنطق المنة والرضا علي المطيع والسخط علي الرافض للمذلة
يحيا ابناء الريف الابطال الذين سيرفعون رآس المغاربة عاليا
اكتفي بالنقد البناء
لاآريد ان احرج احبائي النزهاء في هسبريس
كلمة عياشة جاءت على لسان الزفزافي و ليس المخزن. مدح الإستعمار الإسباني جاء على لسان الزفزافي و ليس المخزن. كفانا من مهزلة دكر كلمة براءة في حق أشخاص تم توثيق تورطهم بالصوت و الصورة.