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كُتّاب وآراء
تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات
لم يكن رأس السنة الميلادية سعيدا عند مصنعي ومسوقي وبائعي الواقي من الصدمات بالسيارات، المعروف بـ "pare-buffle"؛ ذلك أن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شرعت في تنفيذ قرارها، الذي سبق الإعلان عنه، القاضي بمنع استعمال وتسويق وبيع تلك الواقيات، باعتبارها محظورة وغير قانونية، وتصل عقوبة مخالفيها إلى الغرامة والسجن.
والموازاة مع ذلك، وطبقا للقانون الجديد، فإن مراكز الفحص التقني للسيارات، التي سبق أن توصلت بمذكرة حول منع "واقي الصدمات"، شرعت أيضا في فحص السيارات وضبط تلك القضبان الحديدية باعتبارها خللا يتطلب فحصا تكميليا؛ إذ لم يعد بإمكان أي سيارة تحمل "pare-buffle" الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالته.
وفي حالة مخالفة هذا القرار، فإن مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي مهددون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز. فيما تقود عقوبة حالة العود صاحبها إلى السجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مضاعفة.
وأثار تفعيل القرار، الذي سبقته مذكرة من المركز الوطني للتجارب والتصديق وندوة صحافية وطنية لكاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، استياء لدى بائعي لوازم السيارات الذين بدؤوا في إحصاء الخسائر المادية التي ستطالهم من جراء ذلك، وفق عينات منهم استقت هسبريس تصريحاتهم التي أكدت أن القانون الجديد "لم يأخذ وقته في التفعيل"، وأن "المحلات ستتعرض لخسائر مادية كبيرة بسبب الكميات المخزنة منذ أسابيع وأشهر".
ويجد أصحاب المحلات والمشرفون على إنتاج وتوزيع الواقي من الصدمات بالسيارات أنفسهم أمام حيرة كبيرة حول مصير تلك الكميات التي باتت في نظر القانون محظورة. وقد لمّح أحدهم في تصريح لهسبريس إلى أن شركته المتخصصة في هذه القضبان ستعرف خسارة فادحة، "خاصة أن الوزارة لم تقدم عرضا لتعويضنا ماديا عن الخسائر المالية وعن الآليات المحظورة"، مضيفا أن "الوزارة تواجهنا بالسجن والغرامات، وهذا أمر غير معقول، إنه رزقنا ونحن لسنا ضد القانون".
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد بلّغت مديري شبكات الفحص التقني بمراسلة من رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، تشير إلى "ضرورة فحص قضبان الحماية (...) مع منع تجهيز المركبات بتلك القضبان الحديدية"، موضحة أن هذا المنع يأتي "في إطار تعزيز السلامة الطرقية، ويروم حماية مستعملي الطريق المعرضين للخطر؛ وذلك تماشيا مع الأحكام والأنظمة الجاري بها العمل".
وشددت المصالح الوزارية المعنية على أن ضبط تلك القضبان على المركبات يُعتبر خللا يتطلب فحصا تكميليا، مشيرة إلى أنه من غير الممكن الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالة القضبان. وأوكل المركز الوطني للتجارب والتصديق إلى مدراء مراكز الفحص مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق فحوى المراسلة وتفعيلها ابتداء من فاتح يناير الجاري.
وبعدما أثار حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات جدلا واسعا، خرج كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بتوضيح في دجنبر الماضي شدد فيه على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، معتبرا أن "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالنقل أن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج، وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، قائلا: "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
القرار شبه سيف دو حدين :
1 كاين شي عربات وكانها مدافع مصفحة شبه العربات فيلم ماد ماكس بالخصوص الهونضات واقي امامي ضخم وآخر في الخلف و الجوانب هنا فعلا تشكل خطر على المشات
2 نفس الاسلوب دون تحسيس حتى ينزل القرار فجأة قبل او لا تقبل والمخالفة ادرجوها في الجنحي اي العقوبة الحبسية واردة ههه
والله اضحك حين اتعشى بالخبز واتاي واتذكر انه لنا قمر صناعي
راه غير واقي الصدمات ماشي سيوفة، حسبي الله و نعم الوكيل
وقطيع الطريق هذا!!!
وخا كاين شي وحدين يصلاح ليهوم المؤبد +كشط ثرواتهم وعائلاتهوم
هادوك عندهوم حق الفيتو
الصدمات نتاع الواقي كتكون مضاعفة خصوصا لأصحاب الدراجات والراجلين
هدا جزاء من يبيع صوته بدراهم معدودات
بحال داك المسؤول لي نهار تبلوكات لي سيارتو فواحد الطريق قاليهم قطعوها ودوزو فيها الزليج الأرض بدون مبرر
كيف لقضبان حديدية أن تشكل خطرا على السير أنا كايبانلي غا ماعجبوهش فالديكور ديالهم وحيدهم بدون مبرر مقنع
زيدهم على البيرمي لي زاد فيه بدون مبرر و الموطور لي عدد الأسئاة فيه بحال الكار والرموك
و غرامة 25 درهم والطرقان محفرين وقليل لي مصبوغين فيهم ممر الراجلين لدرجة أن ضابط أمن يتحكم في السير قالي بالحرف وصلاتنا أوامر من الأدارة العامة لكي لانهتم بهده الغرامة ونتابعو حركة السير عادي في المدار الحضري
هاد بوليف بغا يدير شي حاجة باش يبان أنه خدام عطاها لتخرميز شي مرة غانسمعو شي عجب أخر متل يديرو لاكارط كريز و البلاكة لبيشكليط تاهي
ياربي ترحمنا من العدالة والتنمية
تقنية تستخدم بدفع سيارة نحو حائط أو روبوت مطاطي لقياس مدى الضرر الذي قد تلحِقه بالمارة على الطريق...أو بالسائق نفسه... ومن ثم يحدد نوع المواد المستخدمة في مقدمة السيارة لتخفيف الصدمة.
ونجد سيارات فاخرة مصنوعة من مواد (رطبة) لتخفيف الاصطدامات عند الحوادت . فتخيلوا معي مطرقة تأتيك بسرعة ولا واقي يحميك منها.
الغرب يحافظون على حياة البشر ونحن نحافظ على مقدمة السيارة...
10 دقائق في اليوم فقط للتوعية تقتطع من مسلسل منار
تشرحون فيها مدونة السير لان الناس مساكن لايعرفون شيئا
شرع مستجدات المدونة وشرح المخالفات ابتدء من مخالفة الراجلين....
حسبي الله ونعم الوكيل
Et d'un seul coup, les Marocains viennent mettre ces pare-buffles pour annuler des décennies de progrès, Quelle stupidité !
Pour info, ces pare buffles ont été conçu dans les soixantaines pour protéger les véhicules contre les gros animaux avant d'être interdits partout dans le monde depuis les années 2000
الحقيقة ان شركات التأمين هي سبب هذا القرار لان السيارة المصدومة من الخلف تتكبد خسائر كبيرة و التعويض من لدن شركات التأمين يكون أيضا كبير .
كيف لحكومة أحد وزرائها يستفيد لمدة 18 سنة من الملايير من التأمين المدرسي ان تفكر في سلامة المواطن
هذا القانون لحماية الرجلين من هذا الواقي المعدني، زد على هذا أن الواقي اﻷصلي من البلاستك (par choc) مصنوع ﻹمتصاص الصدمات.
لماذا سمحت بتصنيع او استراد هذه الواقيات؟
حسبي الله ونعم الوكيل
للتذكير فقط فقانون منع الأكياس البلاستيكية ليس ببعيد والوزبر كان في الحكومة وكان عليه ان يستفيذ من التجربة
من جهة أخرى وبالنسبة للمواد المحددة السعر فان حين يتقرر رفع ثمنها فانه يتعين على كل تاجر او مصنع ان يقدم بيانا عن المخزون ويرجع المبالغ الناجمة عن القرار لخزينة الدولة
لاه غير جي وقرر واكتب المذكرات
على المتضررين اللجوء إلى المحاكم للدفاع. عن حقوقهم اما التعويض واما التراجع عن القرار المجحف في حقهم الوزيالوزير حسب علمنا لم يجر اي مشاورات مع المهنيين ومع اصحاب السيارات و المركبات ليكونليكون الفرار رشيدا لا ناقة لنا ولا جمل سوى قول الحق وينال كل ذي حق حقه
را البارشوك الواقي إذا لا قدر الله صدمتك سيارة وهربت سيزيل صاحبها الواقي وتبقى سيارته سليمة وسينكرك.
أما إدا كانت السيارة عارية ليس بها بارشوك واقي فالسائق سيخاف عليها
وإن وقعت حادثة سنجد اثر الصدمة .
زائد عقلية المغاربة كممن مرة سمعت صاحب سيارة يتكلم عن وتد الجر الخلفي
كأنه سلاح يفتح رادياتورالسيارة التي ستصدمه من الخلف.
الزيادة في البترول،
فرض 25 ده على دون إيجاد الممرات
الزيادة في المواد
منع و أقيمت السيارات
حكمة وحكامة
معمرهم تبقو ش قانون متلا على روسهم
ديما كتجي غير في المواطن اي زيادة لي انفسهم خاصهم يخرجو ش غرامة و لا ش زيادة على لمواطن
باش ملي توقع الحادثة ميفلت تا واحد كلشي السبيتار او الموت فالبلاصة ناري السم تا فالموت .