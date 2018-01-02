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الرئيسية | مجتمع | تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات

تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات

تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات
هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:00

لم يكن رأس السنة الميلادية سعيدا عند مصنعي ومسوقي وبائعي الواقي من الصدمات بالسيارات، المعروف بـ "pare-buffle"؛ ذلك أن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شرعت في تنفيذ قرارها، الذي سبق الإعلان عنه، القاضي بمنع استعمال وتسويق وبيع تلك الواقيات، باعتبارها محظورة وغير قانونية، وتصل عقوبة مخالفيها إلى الغرامة والسجن.

والموازاة مع ذلك، وطبقا للقانون الجديد، فإن مراكز الفحص التقني للسيارات، التي سبق أن توصلت بمذكرة حول منع "واقي الصدمات"، شرعت أيضا في فحص السيارات وضبط تلك القضبان الحديدية باعتبارها خللا يتطلب فحصا تكميليا؛ إذ لم يعد بإمكان أي سيارة تحمل "pare-buffle" الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالته.

وفي حالة مخالفة هذا القرار، فإن مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي مهددون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز. فيما تقود عقوبة حالة العود صاحبها إلى السجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مضاعفة.

وأثار تفعيل القرار، الذي سبقته مذكرة من المركز الوطني للتجارب والتصديق وندوة صحافية وطنية لكاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، استياء لدى بائعي لوازم السيارات الذين بدؤوا في إحصاء الخسائر المادية التي ستطالهم من جراء ذلك، وفق عينات منهم استقت هسبريس تصريحاتهم التي أكدت أن القانون الجديد "لم يأخذ وقته في التفعيل"، وأن "المحلات ستتعرض لخسائر مادية كبيرة بسبب الكميات المخزنة منذ أسابيع وأشهر".

ويجد أصحاب المحلات والمشرفون على إنتاج وتوزيع الواقي من الصدمات بالسيارات أنفسهم أمام حيرة كبيرة حول مصير تلك الكميات التي باتت في نظر القانون محظورة. وقد لمّح أحدهم في تصريح لهسبريس إلى أن شركته المتخصصة في هذه القضبان ستعرف خسارة فادحة، "خاصة أن الوزارة لم تقدم عرضا لتعويضنا ماديا عن الخسائر المالية وعن الآليات المحظورة"، مضيفا أن "الوزارة تواجهنا بالسجن والغرامات، وهذا أمر غير معقول، إنه رزقنا ونحن لسنا ضد القانون".

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد بلّغت مديري شبكات الفحص التقني بمراسلة من رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، تشير إلى "ضرورة فحص قضبان الحماية (...) مع منع تجهيز المركبات بتلك القضبان الحديدية"، موضحة أن هذا المنع يأتي "في إطار تعزيز السلامة الطرقية، ويروم حماية مستعملي الطريق المعرضين للخطر؛ وذلك تماشيا مع الأحكام والأنظمة الجاري بها العمل".

وشددت المصالح الوزارية المعنية على أن ضبط تلك القضبان على المركبات يُعتبر خللا يتطلب فحصا تكميليا، مشيرة إلى أنه من غير الممكن الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالة القضبان. وأوكل المركز الوطني للتجارب والتصديق إلى مدراء مراكز الفحص مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق فحوى المراسلة وتفعيلها ابتداء من فاتح يناير الجاري.

وبعدما أثار حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات جدلا واسعا، خرج كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بتوضيح في دجنبر الماضي شدد فيه على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، معتبرا أن "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالنقل أن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج، وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، قائلا: "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - أمازيغي باعمراني عبدالله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:15
3 المنيول كغرامة للأفراد سبحان الله على ماذ اعتمدوا لمنعه هل له خطورة على المركبات ؟ ألا يحمي المركرة من قوة الصدمة ؟ يمكن باغين السيارات يتبعجوا باش يرتافع الإستهلاك ديال قطع الغيار والسيارات .
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-115
2 - aziz580 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:20
سلام الله عليك
القرار شبه سيف دو حدين :
1 كاين شي عربات وكانها مدافع مصفحة شبه العربات فيلم ماد ماكس بالخصوص الهونضات واقي امامي ضخم وآخر في الخلف و الجوانب هنا فعلا تشكل خطر على المشات
2 نفس الاسلوب دون تحسيس حتى ينزل القرار فجأة قبل او لا تقبل والمخالفة ادرجوها في الجنحي اي العقوبة الحبسية واردة ههه
والله اضحك حين اتعشى بالخبز واتاي واتذكر انه لنا قمر صناعي
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107
3 - مول الكاطكاط الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:22
حشومة عليهم بالله، مشيت حيدتهم البارح حقاش الحمد لله حنا ناس كتآمن بالقانون، و لكن هاد الناس راه غير كتخربق في القانون
راه غير واقي الصدمات ماشي سيوفة، حسبي الله و نعم الوكيل
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-22
4 - القطاطعية=الشبيحة ههههه الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:22
الدولة تفتحات ليها الشهية للغرامات
وقطيع الطريق هذا!!!
وخا كاين شي وحدين يصلاح ليهوم المؤبد +كشط ثرواتهم وعائلاتهوم
هادوك عندهوم حق الفيتو
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97
5 - مصطفى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:23
كان متوقع الاحتجاج على هذا الواقي..لاتهمهم حياة المواطن.همهم هو الربح..لابد من تطبيق القانون.على الجميع......
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106
6 - المتتبع الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:23
كان عليك السيد بوليف أن تقوم مصالحك بجرد لكل تلك المعدات المخزنة في كثير من المحلات المصنعة أو التجارية وتعويض التجار والمصنعين وبعد ذلك اتلاف تلك المعدات كما يروق لكم أما تكبيد الناس خسائر فادحة فهذا لا يقبله لا الدين ولا الشرع ولا اي قانون وتدعون انكم حزب إسلامي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله
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61
7 - واقعيا كن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:26
هي من واحد ألناحية انا مع هذ القانون حيت
الصدمات نتاع الواقي كتكون مضاعفة خصوصا لأصحاب الدراجات والراجلين
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77
8 - بنعبدالسلام الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:27
غريبة هي تبريرات السيد الوزير المنتدب في ما يخص منع الواقيات الأمامية للسيارات. قال بأن هذه الواقيات تحمي فقط السيارة ولا تحمي الأشخاص في حالة حدوث حادثة سير دون أن يقترح ما من شأنه أن يحمي الجميع :السيارة والأشخاص معاََ. أو بعبارة أخرى فإن الوزير يريد أن يقول إذا وقعت حادثة سير فلا يجب أن تبقى السيارة سالمة. تحليل غريب!
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-55
9 - عبدالحق الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:29
المشكل عند بعض المسؤولين المغاربة انه عندما يستيقظ من الحلم في الصباح يطبقه كأننا فئران التجارب كما حصل في 2017 عندما طبقت 25 دراهم على ما يسمى الرصيف حيث قبل التطبيق تتم تحدث عنها وتكون شفويا لكي يجس نبض المواطن المغربي وينتظرون الرد ادا كانت احتجاجات تلغى وتكدب ويقولون أنها مجرد إشاعات وان كانت دنيا هانيا تطبق
هدا جزاء من يبيع صوته بدراهم معدودات
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17
10 - NOUMRI الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:29
كل ما يهم وزارة التجهيز هو نهب أموال الشعب بأي طريقة كانت أما سلامة الراجلين و أصحاب الدراجات كما تدعي فهي أخر شئ
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1
11 - نريد تعديل حكومي في أقرب وقت الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:29
بكل صراحة هاد بوليف ماتفهمش ليا

بحال داك المسؤول لي نهار تبلوكات لي سيارتو فواحد الطريق قاليهم قطعوها ودوزو فيها الزليج الأرض بدون مبرر

كيف لقضبان حديدية أن تشكل خطرا على السير أنا كايبانلي غا ماعجبوهش فالديكور ديالهم وحيدهم بدون مبرر مقنع

زيدهم على البيرمي لي زاد فيه بدون مبرر و الموطور لي عدد الأسئاة فيه بحال الكار والرموك

و غرامة 25 درهم والطرقان محفرين وقليل لي مصبوغين فيهم ممر الراجلين لدرجة أن ضابط أمن يتحكم في السير قالي بالحرف وصلاتنا أوامر من الأدارة العامة لكي لانهتم بهده الغرامة ونتابعو حركة السير عادي في المدار الحضري

هاد بوليف بغا يدير شي حاجة باش يبان أنه خدام عطاها لتخرميز شي مرة غانسمعو شي عجب أخر متل يديرو لاكارط كريز و البلاكة لبيشكليط تاهي

ياربي ترحمنا من العدالة والتنمية
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26
12 - النور1تامسنا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:29
في الحقيقة لست ادري ماهو المشكل بالنسبة لارتداء السيارات هدا الواقي الامامي اليس في امريكا وفي شاحنتها الكبيرة متل هاته الوقيات الامامية انا اقول للحكومة ليس لها مبرر قصد فرض غرامة على المواطنين بدون وجه حق هدا شطط في فرض قوانين او شبه قوانين والهدف منها هو جمغ المال من جيب المواطن
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10
13 - محمد العناق الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:31
حسبي الله ونعم الوكيل ،لا أعرف دولة يصنع بها هذا الواقي ،أو دولة يتم بها إستيراد هذه الأشياء وإدخالها البلاد ثم تضبط من اشتروها أو اخرجوا سيارة جديدة وبها الواقي، يعني من (la maison )بالله عليكم لما العشوائية، أليس فيكم رجل حكيم.
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19
14 - houssine midelt الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:31
أحسن قرار يجب تطبيقه في وسط الاجتماعي
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3
15 - farid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:32
crash test
تقنية تستخدم بدفع سيارة نحو حائط أو روبوت مطاطي لقياس مدى الضرر الذي قد تلحِقه بالمارة على الطريق...أو بالسائق نفسه... ومن ثم يحدد نوع المواد المستخدمة في مقدمة السيارة لتخفيف الصدمة.
ونجد سيارات فاخرة مصنوعة من مواد (رطبة) لتخفيف الاصطدامات عند الحوادت . فتخيلوا معي مطرقة تأتيك بسرعة ولا واقي يحميك منها.
الغرب يحافظون على حياة البشر ونحن نحافظ على مقدمة السيارة...
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76
16 - rachid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:33
بغينا توعية في التلفزة العمون
10 دقائق في اليوم فقط للتوعية تقتطع من مسلسل منار
تشرحون فيها مدونة السير لان الناس مساكن لايعرفون شيئا
شرع مستجدات المدونة وشرح المخالفات ابتدء من مخالفة الراجلين....
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41
17 - rachid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:33
هنا في فرانسا لا يوجد قانون يمنع هذه الواقيات على السيارات. رغم تقدم هذه البلاد في القانون على المملكة التعيسة السي بوليف. وقوانينكم الممرضة للمواطن المسكين على حاله.
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5
18 - المعقول الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:34
هذا قرار صائب جدا، وجب إتخاده مند زمن. الذي يركب ذلك الواقي يدل على أنانيته وقصر تفكيره حيت يفكر في سيرته فقط ولا يبالي بحياة الناس.
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32
19 - ولد الشعب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:37
اتساءل هل هته الحكومة الملتحية تنتقم من الشعب ام مادا ,, مابانليكم غي مصدات السيارات ,,و الشاحنات الكبيرة التي تضع مصدات فولادية ضخمة تهدد الحجر و البشر الم تروها وو الطرقات الانارة العمومية ممرات الراجلين
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-9
20 - حسن الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:42
بوليف ماعندو مايدار حضي غير جزءيات صغار وكيتخلص مانضا كبيرة . الوزير خصو يهضر على السياسة العامة للقطاع ديالو .غدى يمنع بورت بكاج ( السلة ) من البيكالات .
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9
21 - Mohamed الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:56
أنا ماشي اختصاصي باش نعطي رأيي فهاد القرار ، أنا مواطن عندو ملاحظات ، خاصك تعرف أسي المواطن أن القيمة ديالك فهاد البلاد ما ساويا والو و الدليل أن داك القادوس اللي فالشانطي حسن منك ، هاداك القادوس نهار صاوبو الطريق خلاوه حفرة و ما قدروش إيغطيوه و كاتجي نتا بالسيارة ديالك و كاطيح فيه و كاتعواج ليك السيارة و كاتصايبها و كاتمشي تشكي و ما كايتسوق ليك تا واحد حيت نتا ما ساوي والو ، واش نتا كاتسوا كتر من داك المقاول اللي صايب طريق و شد فيها مليار و من بعد عام تحفرات ، واش نتا ساوي بحالو ولا بحال دوك اللي قسمو معاه داك المليار ، نتا ما ساوي والو
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30
22 - مواطن2 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:59
المشكل ليس في منع هاته الادوات.....هو في طريقة تطبيق القانون....هناك جيش من عباد الله يقتاتون من هاته الصناعة ...القانون يجب ان يحترم لكن بعد اعطاء مدة تكفي لتهييء تطبيقة....من طرف الشركات المعنية... يضاف الى دلك مصير عشرات الاشخاص المعنيين ....مصيرهم واضح تماما....الشارع.....اللهم الا ادا سبق للمسؤولين عن هدا الشان اخبار المصنعين في وقت سابق.......وكان الغاء هدا الواقي يعود بالمنفعة على المواطنين....فالمصلحة العامة قبل اي اعتبار.
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9
23 - دريويش الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:00
حكرين على دراوش لك الله ياوطني
حسبي الله ونعم الوكيل
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8
24 - رشيد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:02
يجب اصلاح الطرقات من الحفر والعقبات التي تتسبب في تدمير الفرامل والنوابض والعجلات فتتسبب في الحوادث . كيينيو الدار وقادوا لفينيسيون امكيركبو لا بيبان لا شراجم . هذا حال الحكومة والقوانين فبلادنا . افليلة وحدة وزير الصيد كيصبح وزير الداخلية هههه اكانوليو نبانو ليه كلنا سمك . اش هاذ الطريقة بني الحكومة عندنا . لا اختصاص لا خبرة ؟؟؟؟؟؟
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12
25 - you الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:03
Je trouve que le pâté-buffle est inutile et dangereux pour le conducteur lui même et le passager .... le bumper ou pare-choc de la voiture fait la même fonction et plus sécuritaire car au moins lors d’une collision il ne va pas se lancer sur le windshield et blessé les passagers d’avant ... c est une question de sécurité... pour les commerçants qui pleurent pour la marchandise ils ont tout le droit de les retourner au Grossiste où les déclarer comme perte dans le livre comptable et en plus ils vont recycler le métal et ils vont avoir une plus value pour ça... merci
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4
26 - Abdi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:04
Les constructeurs automobiles font des recherchés depuis des décennies pour amortir le choc en cas d'accident en améliorant les pars-chocs, airbags piétons ...
Et d'un seul coup, les Marocains viennent mettre ces pare-buffles pour annuler des décennies de progrès, Quelle stupidité !
Pour info, ces pare buffles ont été conçu dans les soixantaines pour protéger les véhicules contre les gros animaux avant d'être interdits partout dans le monde depuis les années 2000
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19
27 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:06
تنزيل القانون دون مراعات المتضرر لاتقوم به الا الدول القمعية التي لاتحترم مواطينها وهو ما عكفت حكومتنا على القيام به من باب التسلط والتجبر .
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4
28 - صابر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:09
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...... انا مركب سلك لاسناني وخفت نمشي ندير فحص عند طبيب الاسنان وحيدو ليا حيت مشي قانوني حيت كيهدد مأكولات. ههه وباز ليكم دبا 2800 درهم لوحها هكاك حسبنا الله ونعم الوكيل
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15
29 - Choukri الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:15
الموضوع لا علاقة له بسلامة المواطن لانه حتى الواقي العادي سيؤدي المواطن حسب سرعة السيارة.
الحقيقة ان شركات التأمين هي سبب هذا القرار لان السيارة المصدومة من الخلف تتكبد خسائر كبيرة و التعويض من لدن شركات التأمين يكون أيضا كبير .
كيف لحكومة أحد وزرائها يستفيد لمدة 18 سنة من الملايير من التأمين المدرسي ان تفكر في سلامة المواطن
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16
30 - Rachid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:18
الحمد ﷲ ان اكبر منفعۃ هو التقليل من استيراد هاته الاشياء
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-2
31 - Yassine الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:20
الواقيات للسيارات الدفاعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة و ليست للمدن...و الغريب ان سيارات عادية و منها طاكسيات يستعملون واقيات و اضواء غريبة وديكورات غريبة تدل على انعدام الدوق عند البعض
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5
32 - إنسان الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:22
أن مع هذا القانون الذي يشكل خطر في حالة حادثة سير.والواقيات ممنوعة في أوروبا إلا فالمجال القروي أو الغابوي لوجود الحيونات.أما نحن (بعض الحيونات)تستعمل الواقي من الصدمات فالمجال الحضري لتباهي وعياقة(زواق حيث عندي لفلوس).لكن! أنا كذلك مع جبر الضرر لمحلات الأكسسوارات والمعامل المصنعة للواقيات وتعويضهم بتقليل الضرائب أو شراء الدولة واقي الصدمات منهم وإعادة تذويبه.
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5
33 - Casalmania الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:31
قرار سليم جدا.معرفتش اش معنا هاد الواقي للسيارة مشوه غير الشكل.كاينين شي سيارات الواقي كبر منهم.تصكمت ملي دخلت المغغرب الصيف لفات.علاش هنا بالمانيا مكاينش هاد النخربيق
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-7
34 - Zohair الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:33
واقي الصدمات وفي نفس الوقت يسبب صدمات لسيارات أخرى و للأشخاص !
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6
35 - مغربي بيضاوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:39
كنت دائما اصوت لصالح العدالة و التنمية. والآن فقت من القلبة. حزب نكارين الجميل. لم يعملوا الخير حتى في سي بن كيران. أضعف حزب على الساحة السياسية. مكاين غير كور واعطي للشعب. نترك الأولويات. و نضيع الوقت في الثانويات. بوليف زيد مزال منيضينش منيضينش. الله الوطن الملك والشعب بلا حزب لا عدالة ولا تنمية. محال واش تكملو 2018.
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10
36 - أمازيغي باعمراني عبدالله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:40
ونسيتو الشاحنات تاهوما حيدو ليهم الكاروسري راه متين بالحديد من الأمام والخلف .
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8
37 - nour الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:41
إذا ظهر السبب بطل العجل.
هذا القانون لحماية الرجلين من هذا الواقي المعدني، زد على هذا أن الواقي اﻷصلي من البلاستك (par choc) مصنوع ﻹمتصاص الصدمات.
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-2
38 - المهم مهم الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:41
سؤال .اين كانت الوزارة في السنوات الماضية؟
لماذا سمحت بتصنيع او استراد هذه الواقيات؟
حسبي الله ونعم الوكيل
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8
39 - يونس الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:44
أنا حاجة وحدة اللي غدي انقول اعلاش مكيخرجوش قانون ويطبقوه ابسرعة مع هاد مساخيط الوليدين اللي كيدورو بالسيوفة والمقاد والسواطر ولا غير الحديد اللي كيركب لسيارات هو. اللي كيشكل خطر على البلاد
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16
40 - الحجاجي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:47
ان لم تقتنعوا فاحموا انفسكم على الاقل لان في حالة الاصطدام فان الاكياس الواقيةairbag لن تشتغل او متاخرة
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0
41 - من طنجة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:51
بقا ليه غير يلزم الراجلين يعلقو البلايك فيها نماري دلاكارط ولا يخرج ليهم شي غرامة
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6
42 - الهاشمي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:53
إذا قدر الله ووقعت حادثة فهناك مجموعة من المعطيات التي ستحدد مدى حدة إصابة الراجل أو موته، أظن أن فلاسفة النذالة والتعرية يحاولون جاهدا الإبداع في محاولة تسيير شؤون الدولة لكن قراراتهم دائما ما تجر الويلات على هذا الشعب، بقرار غير حكيم ستضيع فرص على المصنعين والمستوردين والمسوقين وموارد مالية مهمة حصرتها الوزارة الوصية في الغرامة، أسيدي بدا بإصلاح الطرقات أولا.
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7
43 - Abou majd الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:01
السيد الوزير راه غير استاذ مقشاع والو في القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة ويظهر ان الوزير المشرف على الوزير نت هو لم يستفد شيئا من مروره بقطاع التجارة والصناعة كما يظهر ان كل قطاع يعمل لوحده
للتذكير فقط فقانون منع الأكياس البلاستيكية ليس ببعيد والوزبر كان في الحكومة وكان عليه ان يستفيذ من التجربة
من جهة أخرى وبالنسبة للمواد المحددة السعر فان حين يتقرر رفع ثمنها فانه يتعين على كل تاجر او مصنع ان يقدم بيانا عن المخزون ويرجع المبالغ الناجمة عن القرار لخزينة الدولة
لاه غير جي وقرر واكتب المذكرات
على المتضررين اللجوء إلى المحاكم للدفاع. عن حقوقهم اما التعويض واما التراجع عن القرار المجحف في حقهم الوزيالوزير حسب علمنا لم يجر اي مشاورات مع المهنيين ومع اصحاب السيارات و المركبات ليكونليكون الفرار رشيدا لا ناقة لنا ولا جمل سوى قول الحق وينال كل ذي حق حقه
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5
44 - expert الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:10
الحل ساهل بما ان المدكرة موزعة على اصحاب الفحص التقني فانها لست مخالفة في مدونة السير واية سيارة جديدة لا تتجاوز 5 سنوات لا تتطلب الفحص التقني فيجوز استعمالها حتى تنقضي السنوات 5 عند دالك يتم ازالتها
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5
45 - حكومة تجار الدين الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:14
قرارات ارتجالية ،حكومة بدون توجهات بدون رؤية مستقبلية ، حاضين غير مص جيب المواطن الفقير ،الاغنياء طبعا معفيين و محميين ، بصحتكم ا المغاربة بحزب تجار الدين (انتظر و آمل نشر التعليق يا هيسبريس و انتظر ديسليكات الجيش الالكتروني لحزب تجار الدين هههه)
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46 - زهير الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:14
اولا ايلا تشرات السيارة بالواقي من المصنع فماكاين حتى قانون فالعالم تايمنعو اما اذا تم تركيبها بعد شراء السيارة فالمسوولون هم مراقبي فحص السيارات ان كانت هذه الهياكل صالحة للسيارة ان تشكل خطرا على حياة الناس في كلتى الحالتين فالسيارة إذا صدمت شخص لا قدر الله بالواقي أو بدونه نفس النتيجة اما السيارة إذا صدمت سيارة أو شاحنة فإن بالواقي يمكن تجنب كارتة للساءق والغربة من جهة أخرى ليس هناك أي قانون في العالم يمنع هذا الواقي إلا في المغرب وكدلك الغرامة المفروضة على من لا يمر من الأشرطة إلا في المغرب بغينا نعرفوا داك وجه النصراني اش بغ بصنع اولا بغ يبان بلي راه خدام وهو ما عارف حتى قلوة فقانون السير هذا خصو يولي وزير قطاع الطرق يمكن تكون قريبة للمجال الي تعط ليه
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47 - Mima الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:22
حسبي الله و نعم الوكيل اين هو الخطر في استعمال ذلك الواقي. هناك ما هو اخطر و يضر بصحة المواطن دون ان يمسه كدخان السجار بالاماكن العمومية و كذلك دخان بعض السيارات المتهالكة و حافلات النقل العمومي كلها تؤذي المواطن من الصغير الى الكبير فما هو الاجراء الذي اتخذته الحكومة ضدها.معلومة انا امتلك سيارة دون واقي ولكن منظر الواقي على باقي السيارات يضيفها جمالا . لنا الله
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48 - أمازيغي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:37
فكروا في تحسين ممرات الراجلين وقناطر الراجلين وتحسين الطرقات بصفة عامة ومن استيراد قطع الغيار المزورة والعجلات التي لاتتوفر فيها شروط الامان والجودة ولو في حدود المتوسط ياسعادة الوزير...
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49 - مغربي أصلي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:42
الخلاصة الإخوان
را البارشوك الواقي إذا لا قدر الله صدمتك سيارة وهربت سيزيل صاحبها الواقي وتبقى سيارته سليمة وسينكرك.
أما إدا كانت السيارة عارية ليس بها بارشوك واقي فالسائق سيخاف عليها
وإن وقعت حادثة سنجد اثر الصدمة .
زائد عقلية المغاربة كممن مرة سمعت صاحب سيارة يتكلم عن وتد الجر الخلفي
كأنه سلاح يفتح رادياتورالسيارة التي ستصدمه من الخلف.
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50 - مغربى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:42
فاليذوقوا الغلة من صوت على لا عدالة ولا تنمية من يوم ماوصلوا لسدة الحكم وهم فى إجحاف المواطن والضغط عليه وتفقيره ... فى تاريخ المغرب كله لم نعرف حكومة مستبدة كهذه ...
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51 - ACHRAF الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:44
مزيان هادشي لبقالينا كون كادو غي لحفاري
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52 - راجي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:47
خرجوا من الحكومة وبدأوا بالحكمة وهي:
الزيادة في البترول،
فرض 25 ده على دون إيجاد الممرات
الزيادة في المواد
منع و أقيمت السيارات
حكمة وحكامة
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53 - سعيد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:49
زد على ذلك منع للبلاستيك و كأن ماء سيدي علي الموسخ ليس معبأ في البلاستيك. المغرب في طريق الهاوية و لن يكون له منقد غير الشعب فعاش الشعب المغلوب على أمره......
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54 - بارشوك الكاميو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:50
واخة أسيدي البارشوك دالسيارات نحيدوهم. ماذا عن بارشوكات الكاميونات التي هية كذلك من الحديد والمصفح. إذا المطلوب إزالتها ...
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55 - الطنجاوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:50
السارق تحكم عليه المحكمة ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وواضع الواقي الحديدي بسيارته سنة سجن نافذة. وااااااعجباه ممن شرع هذا القانون .
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56 - adnane الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:55
صراحة وكلمت الحق تقال انا هاد الحكومة باش عجبني
معمرهم تبقو ش قانون متلا على روسهم
ديما كتجي غير في المواطن اي زيادة لي انفسهم خاصهم يخرجو ش غرامة و لا ش زيادة على لمواطن
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57 - rochdi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:01
هداك راه مشي واقي الصدماة هداك حديدة واقية للبارشوك و المصابيح الى ضربتي شي واحد الله ارحمو..و اصلا الشركة المصنعة للسيارة لا تستعمله..هداك غير زيادة من راس لحمق...كا استعملوه دوك لي كا اتسابقو في الجبال
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58 - martin pres du kiss الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:04
...Mais mr le Ministre,vos routes sont bonnes.? memes les autos routes il faut jeter un oeil sur leur etats..pour ces par-choc.les marocains sont dociles.(.sauf quand ils ont un pouvoir sur les autres).ils vont les enlever..mais votre gouvernement doit a son tour enlever la misere .le chomage.les credits de l'etats que vous le faites payer par nos pauvres..dimnuer des salaires de vos semblables vos primes .vos voyages avec vos famille sur les frais des contribuables pauvres ..maintenant mr ..le ministre,meme l'enseignement sera payant..votre gouvernement dit que les riches du maroc vont aider a la scolatisation des pauvres..sans toute fois preciser le mos "riches du maroc" car pour votre gouvernelent les riches sont les fonctionnaires( echelle: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) se sont eux qui vont reparer votre enseignemt..comme ont fait pour le CMR..n.est ce pas mr le ministre. on va enlever nos par-choc.Monsieur...comme vous nous avez enlever l'envie de aimer NOTRE pays....
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59 - الريفي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:17
هل صحه وسلامه المواطن مهمه لهادا الحد؟؟لا أظن أن السبب في المنع هو سلامه المواطن....في ألمانيا بلد القانون واحترام الإنسان هده الواقيات ليست ممنوعه....فقط على صاحي السياره ان يكون له ترخيص من مركز الفحص التقني....اما في المغرب فتتخد قوانين ما أنزل الله بها من سلطان....
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60 - لبنى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:18
انا عرفت علاش منعو هاد الواقي الأمامي .
باش ملي توقع الحادثة ميفلت تا واحد كلشي السبيتار او الموت فالبلاصة ناري السم تا فالموت .
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61 - البعمراني الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:20
هل الواقي الامامي هو الممنوع ام حتى الموجود في الخلف مرة صدمني طاكسي كبير والله لم ينفعني الا الواقي الخلفي فلماذا يمنع
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62 - عبدو الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:22
قريبة تنوض فالمغرب ها ايران ناضت بهاذ السياسة سحق الشعب الضرائب تتزاد الأمطار ولات تتجي بالميكروليتر الفوضى الا بدات غيبقى غير الدراوش فالمواجهة اما هذوك راه غيسلتو حسي مسي
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63 - مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:25
الى صاحب التعليق الاول airbag مبرمج مع هيكل السيارة لان الواقي غير اصلي.كان على بوليف ان يوضح الامر.
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64 - albbouk الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:39
هل تم فقط منع الواقي الامامي ?
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65 - Abdo الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:51
وما هي الغرامات التي يمكن ان نطبق على سيادتكم في حالة وجود تقصير أو عدم القيام بالعمل القانون على الجميع على المواطن وعلى المسؤول
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