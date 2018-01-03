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الرئيسية | مجتمع | "طاولات حصاد" تجلب انتقادات .. وأساتذة يحنّون إلى "السبورة الكحْلة"

"طاولات حصاد" تجلب انتقادات .. وأساتذة يحنّون إلى "السبورة الكحْلة"

"طاولات حصاد" تجلب انتقادات .. وأساتذة يحنّون إلى "السبورة الكحْلة"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:00

"فضيحة كبيرة" تلْك التي أسفرتْ عنها الصفقة التي أبرمتْها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في عهد الوزير السابق محمد حصاد، والعربي بن الشيخ، مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، المتعلقة بتجديد طاولات وسبّورات المؤسسات التعليمية.

الصفقة التي أبرمها حصاد وابن الشيخ، اللذان أقيلا معا من منصبيْهما على خلفية التقرير الذي أعدّه المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، كلّفت ميزانية الدولة 100 مليار سنتيم، لكنّها انتهت إلى إنتاج سبّورات أكّد عدد من الفاعلين التربويين أنّها ضعيفة الجودة.

في الندوة الصحافية التي عقدها مُستهلّ الموسم الدراسي الجاري لتقديم برنامج عمل متعدد السنوات أعدّته وزارته، تحدّث وزير التربية الوطنية السابق، محمد حصاد، بكثير من الفخْر، عن إنهاء عصر "السبُّورة الكْحلة" في المدارس العمومية المغربية، وتعويضها بسبّورات بيضاء عصرية.

وفي يوم دراسي حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، نُظم بمجلس المستشارين شهر دجنبر الماضي، ذكّر وزير التربية الوطنية بالنيابة، الحالي، محمد الأعرج، بـ"إنجاز" إنهاء عهد "السبورة الكْحلة"، مشيرا إلى أنّ عدد السبورات التي جرى صنعها بلغ 233.000 سبورة، لكنَّ جودة هذه السبورات، حسب ما أكّده فاعلون تربويون لهسبريس، تثير أكثر من علامة استفهام.

خلال اليوم الدراسي سالف الذكر، تدخّل الخبير التربوي محمد الدريج ليرُدّ على الوزير الأعرج بالقول إنَّ السبورات "الجديدة" التي جُهّزتْ بها المدارس العمومية "غيرُ صالحة". هذا المُعطى زكّاه عدد من الأساتذة في تصريحات لهسبريس، مؤكّدين أنَّ السبورات الجديدة أسوأ من السبورات السوداء القديمة.

"السبورات اللي جابو صنعوهوم غي من كونْطر بْلاكي (contreplaqué) مُغلف، وانَا السبورة اللي عندي فالقسم جاتْ مْهرّسة من عندهم، وعامْرة كُولة"، تقول أستاذةٌ تدرّس بإحدى المدارس التابعة لنيابة الرباط، مضيفة أنَّ هذه السبورات لا تُمسح بشكل جيد؛ ما يُصعّب على التلاميذ مهمة قراءة ما يكتبه الأساتذة عليها.

الحلّ الذي لجأ إليه عدد من الأساتذة للتغلّب على إشكالية رداءة "سبّورات حصّاد"، حسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس، هو أنَّهم يضعون على جانبيْ السبورة الجديدة أجزاء من السبورات السوداء القديمة تتم الاستعانة بها في رسم الأشكال الهندسية والخط بالنسبة لتلاميذ المستويات الدنيا؛ وهو ما لا تتيحه السبورات البيضاء الجديدة.

المُثير في الموضوع هو أنَّ الأساتذة لم يتوصّلوا بأقلام الكتابة على السبورات الجديدة؛ ما اضطرّهم إما إلى شرائها من مالهم الخاص، أو الاستعانة بأقلام التلاميذ. "خلال الأسبوع الماضي، وزع مدير المؤسسة التي أشتغل بها قلما واحدا فقط على كل أستاذ، باقي الألوان تكلف الأساتذة بشرائها"، تقول أستاذة تحدثت إلى هسبريس.

وأضافت: "المدير قال لنا إنه لم يتوصل بالأقلام من مديرية وزارة التربية الوطنية، رغم المراسلات التي وجهها إليها، وبعض المديرين لجؤوا إلى الموارد المالية لجمعيات الآباء لتوفير الأقلام"، بينما قال أستاذ آخر: "تخيَّل معي، كل 15 يوما خاصّْ الأستاذ يشري أربعة أقلام، ثمن الواحد ما بين 13 و15 درهما".

وبالرغم من أنَّ الموسم الدراسي أوشك على الانتصاف، فإنَّ عددا من المؤسسات التعليمية في بعض المناطق لم يتم تجهيزها بعد بالسبورات البيضاء الجديدة، وكذا الطاولات، التي جرى صنعها في إطار صفقة 100 مليار، بين محمد حصاد والعربي بن الشيخ، كما هو الحال بالنسبة لمدارس في منطقة أزيلال، حسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس.

رداءة السبورات الجديدة جعلت كثيرا من الأساتذة يحنّون إلى زمن السبورة السوداء والطباشير، "هذه السبورات لا تساعد مساحتها على كتابة كل المعطيات، وكايْن، أساتذة كيديرو السبورة البيضا الوسط، ويحتفظون بأجنحة السبورة السوداء في الجانبين ليُكملوا فيها المُعطيات"، يقول أستاذ يدرّس بنواحي أزيلال.

وبلغ عدد السبورات التي جرى صُنعها من طرف متدرّبي معاهد التكوين المهني، خلال العطلة الصيفية الماضية، 233.000 سبورة، إضافة إلى 350.000 طاولة، و146.500 كرسي، لكنَّ بعض الأقسام لم يتمّ تجديد طاولاتها بالكامل، "كيْخلطو القديم مع الجديد، يعني الطاولة اللي باقا صالحة شوية كيخليوها واخا قديمة"، حسب إفادة الأستاذ الذي تحدث إلى هسبريس من أزيلال، مضيفا: "كدّْخل للقسم كتلقاه كامل مْرقّع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - warzazi الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:15
في ورزازات لم نتوصل بشيئ حتى الساعة ،لا سبورات جديدة ولا طاولات جديدة ...
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8
2 - آسية الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:20
الأرتجالية و العشوائية في التدبير يؤديان الى التبذير،و ضعف المردودية،هذا في كل الميادين،اما ميدان التعليم،فهناك قلة من الشرفاء يتعبون لكي يغيروا ما استطاعوا،اما الباقي فهمهم البحث عن الإرتقاء في السلالم،والدروس الخصوصية،انا ومن بعدي الطوفان،شعارهم....
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2
3 - boubader الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:21
les responsible marocain fond juste les problemes etc est les citoyens qui subissent les consequences
c est le temps de u tube et face book
chaque prof peut faire une lecon a u tube et l eleve peut la voire ds le u tube a la maison a la revision ect meme les exercices les experience ds les lab ect
mais le prof veut encore domine l information et donne les movaise qualite
si l etat invest ds l internet et u tube ect
on a pas besoin ni de hassad ni de prof ni sidi zikri
meme les exam peuvent etre corige par le pc a une seconde
le maroc ne veut pas reussir et produit in citoyen eduque
il veut la nouvelle generation perdu,tout l algerie la tunisie en une education mieux que la royaume des genie de fassad
Nasser zafzafi a raison
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2
4 - طارق مصطفى الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:23
بغض النظر عن الطاولات فما يهم هو جودة المناهج التعليمية و جودة الأطر التربوية؛ فالتعليم من حال سيئة إلى أسوأ و لا أرى بصيص أمل بإنعش جسد التعليم العمومي خاصة
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4
5 - pseudo الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:31
A Hattane , région de Khouribga, on n 'a rien reçu. Nous sommes dans pays régi par l'humeur de certaines personnes et non pas dans un pays des institutions. Un programme qui coûté au contribuable 100 milliards et qu' on laisse tomber à l'eau parce qu'on a changé de ministre! N'est ce pas le comble de l'absurde?
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1
6 - عزيز الرباطي الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:32
ساهلة: ردو السبورات البيضا للي جابهم و جيبوا سبورات مزيانات من لالاتكم تركيا
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7
7 - وجهة نظر الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:34
كفى من العبث اقلام السبورة ونسخ الاوراق وادخال نقط المراقبة المستمرة في مسار كلها تتم من خلال جيب الاستاذ بينما في القطاعات الاخرى تسلم جميع لوازم العمل حتى اقلام الحبر والممحاة
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7
8 - فهم الهم الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:35
السبورات بيضاء عصرية والمقرارت سوداء بالية.منذ اربعين سنة ونحن نسمع إصلاح التعليم وكبرنا وهرمنا وتخرجنا وتقاعدنا والتعليم في تراجع مستمر حتى أصبح مرادف إصلاح التعليم هو إفساد التعليم. واصبح عليل .واصبح تعليمنا لا يربى ولا يعلم ولا يشغل.وكل سنة وتلعلمنا بخرف.
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9 - hamid الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:39
نحن في الثانوية منحوا للأساتذة أقلام من الجودة الرديئة ومنتهية صلاحيتها ويضطر الأستاذ لشرائها من ماله الخاص. المهم هو اننا نعيش في بلد الشفارة بامتياز.
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10 - ilyas الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:39
يا أستاد،المغرب كامل مْرقّع، الاعتباط،الفساد،المغرب يتخبط،الله يحفض المستقبل لا يبشر بخير.
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3
11 - وهم التعليم الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:44
ترسخ لدى المغاربة ان حال التعليم سيتحسن بمجرد تغيير : الطاولات او المدرسين او مجالس من سموهم خبراء لانقاد التعليم او لجن التوجيه او حل مشاكل الانتقالات او او او، والواقع ان التعليم في بلدنا قد مات و انتهى كما خططوا له سرا و واهم من يعتقد ان الموتى ستحيى بواسطة تلك الصباغات او الكلمات العسلية التي رددوها مند عشرات وعشرات السنين. الصراحة هي ان التعليم المغربي قد توفي ودلك باعتراف كل الهيئات المختصة داخليا وخارجيا و بعد إجراء كل المقارنات مع البلدان الفقيرة و انتهى الكلام. لدى كل محاولة لا معنى لها سوى استنزاف المال العام بدون طائل، لان المشكل يكمن اولا وقبل كل شئ في النية، يعني هل يراد للمغرب ان يكون له تعليم حقيقي ام لا
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12 - انا الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:52
إنني و إنه و حيث على أنه بما أنهما و كذلك و هكذا..
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13 - حسن العلام الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:53
غير لبارح جبدنا هاد لموضوع على هاد صفقة لمشبوهة.مغادرة الوزير السابق ارض الوطن له اكثر من معنى.مكان الاعفاء تكانت سرقت الميزانية.
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14 - الحسين الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:56
مشات السبورة الكحلة وبقات البلاد الكحلة....
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15 - سبورة بلون كاسسي الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:56
صباح الخير.. الأستاذ لا يحن الى السبورة البيضاء و لا السوداء ولا حتي البلوز كاسسي .الأستاذ يا اخوتي يحن الى تغيير الإطار الى عمل آخر غير القسم. انتهى الكلام
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16 - housszm الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:00
اصبحنا متعودين على سلسلة الوزاراء أصحاب الصفقات الفاسدة المشبوهة واللذين لا يطالهم متابعة ولا حساب .
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17 - slak الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:07
الأساتذة ضد التغير . ضد مواكبة التقدم... السلبية ديما مسيطرة عليهم . الله يهدي مخلق
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18 - الغوتي جميلة الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:09
السيد حصاد ورطه العربي بن الشيخ و الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي باعتبار هذا الأخير يعرف خبايا الوزارة و بقائه في عمله مع أربع وزراء متتاليين.. والحقيقة أن المسؤول الحقيقي عن هذه الفضيحة هو الكاتب العام و الذي يسير الوزارة الآن ويالذي خرج علينا كمسؤولين في الأيام الماضية يحاضر عن الشفافية و النزاهة و المحاسبة و كأنني أحضر لساقطة و.. تحاضر في الشرف و العفة رغم أن فضائحه لم تبقى في الوزارة و انتقلت الى رداحات المحاكم و حكم على بعضها ضد الوزارة و الأخرى في الطريق..
نرجو من السيد جطو و قضاته الاهتمام بهذه الوزارة البئيسة و تسليط الضوء عن التماسيح التي ترتع في مستنقعها..
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19 - أيوب المغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:12
حتى أنا بغيت شي غضبة سامية...يعزلوني..ويعطيوني شي هبرة ديال لفلوس ونمشي نعيش فكندا وخا ما درتش علاش ومعنديش الجنسية الكندية..
ممكن زعما؟؟
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20 - Amazigh الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:14
"مصائب قوم عند قوم فوائد" صاحب الصفقة هو الذي له ان يفرح و يرسل ابناءه الى الويلات المتحدة الامريكية ليدرسوا بعيدا عن بوزبال.
الامور في بلادنا السعيدة تسير بسرعة البرق نحو الهاوية،وخصوصا التعليم و التطبيب.
اللهم إنا لا نسألك رد القدر و لكن نسألك اللطف فيه.
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21 - Amine الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:20
الامر بسيط سي جطو رءيس المجلس الاعلى للحسابات يفتحو تحقيق في الصفقة و لفرط يكرط.
خاصنا نوليو دولة مؤسسات او باركا من السلبية اسبانيا و فرنسا باش حسن منا.
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22 - Karim الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:22
حصاد راه مستقر في فرنسا بجنسية فرنسية... و فاضحو الفساد الذين ادو الى اقالته في عكاشة.وباقي المسؤولين غير مبالين.
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23 - marhaba bi fi bladek الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:32
يجب أن يحاسب عليها......نحن شعب لا يستحيي
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24 - benaissa الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:33
السيد الحصاد استطاع في وقت وجيز ان يقوم بانجازات لم يستطع احد قبله انجازها .دخول مدرسي ناجح بكل المقاييس .
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25 - ضحية طاولات بنشيخ الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:33
اللهم إن هذا منكر بترت في أواخر الأسبوع الماضي أصابع شاب جراء هذا المشروع المشؤوم ولا أحد يهتم بالموضوع الآن. ترك لوحده ليصار مع مرضه وهو من عائلة معوزة.
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26 - الحمداني رشيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:35
لا تبحثو عن الطاولات و الصفقة و لكن ابحثو عن المستفيد منها و لا أريد التحدث عن علاقة مشبوهة كانت تربط مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية حاليا !!! وهو لا شك دور المحققين و الخبراء في وقت بدأ الكل يتكلم عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والله أعلم فين غاديا هاد البلاد بلا حسيب بال رقيب.
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27 - maghribya8210 الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:44
يضحكون علينا و اين مفرهم من الله
اتقو الله ايها المسؤولون 100 مليار كانت لتفعل الكثير في قطاع التعليم
لي باغي ينهب بلادنا المغرب نقول له ارحلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
حسبنا الله و نعم الونيل
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28 - Ahmadghar الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:48
السبورات خطر على النظر خاصة التلاميذ انعكاس ااضوء سواءا جانبا او اماميا غير مريح خاصة نحن ابناء الجنوب مع شمسنا المحرقة
يجباعادة النظر فيها
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29 - عبدالغني الوزاني الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:49
أنا أستاذ بالسلك الابتدائي، وكل ما جاء في تقرير هسبريس صحيح، لدي سبوراتان من الجدد، ولكن لا استعين بهما لعدة عوامل سلبية، منها رداءة الجودة وعدم التوفر على الأقلام الخيرية ...، وجدت راحتي في السبورة السوداء، إضافة إلى ذلك فإنني لم اتوصل بأية طاولة، هذا هو مغربنا، فالتغيير يبدأ من الجوهر وليس من ماديات لا فائدة منها.
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30 - استاذة الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:54
..بالنسبة للتعليم الإبتدائي السبورات غير مناسبة تماما ..والله أجد مشكل كبير في إستعمالها..خاصة بالنسبة ل dictée..حيث كنا نكتبها خلف و هذه السبورات مسطحة و لا يمكن إخفاء تمارين أو الاملاء حيث كل ما يكتب يرى..كما أنه لا يمكن تسطيرها لكتابة نمودج الخط..إضافة لعدم توفر المؤسسة التي أعمل فيها على بركار خاص لرسم الدائرة..زد على هذا تكاليف les stylos feutre التي يشتريها الأستاذ حيت الإدارة وزعت مع هذه السبورات قلمين لا أكثر !!! قد تكون هذه السبورات عملية للأسلاك الأخرى أما للتعليم الإبتدائي فهي كارثة..و المشكل أن المديرة رفضت إسترجاع سبورتي القديمة ...كيفاش باغيين التلاميذ يقراو و هم يضعون العصا في العجلة ..
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31 - استاذ الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:55
السبورة لي عندي في القاعة لحد الساعة مزيانة
الطاولات المنظر ديالها زوين ولكن ماشي ديال الدوام
أقلام توصلت ب 6 أقلام
2 أقلام لون اسود
2 أقلام لون ازرق
واحد أخضر أو واحد أحمر
و هدا الوضعية رآها احسن بزاف من الوضعية السابقة لي كانت فيها الطاولات محفرة أو مهرسة زائد المشكل ديال الغبرة ديال الطباشير
لي كيدير مشكل الحساسية للاستاذ أو التلاميذ
للإشارة انا ادرس بالبيضاء
نطمح للمزيد والله المعين
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32 - الورزازي الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:55
في مديريتي تنغير و ورزازات تم في بداية هذا الموسم الدراسي 2017/2018 ترحيل تلاميذ الأولى إعدادي من التعليم العام إلى المسلك الدولي دون استشارتهم و و دون علمهم لا هم و لا أولياؤهم ... و الغريب في الأمر أن الأمر تم في إطار غموض مريب : حيث إنه لم تصدر في هذا الشأن أية وثيقة رسمية ؛ بل مجرد تعليمات هاتفية و انتهى الأمر ... هؤلاء التلاميذ حاليا ملزمون (هكذا و دون سابق إنذار) بتعلم المواد العلمية باللغة الفرنسية ، كما أنهم يجتازون فروض المراقبة المستمرة باللغة الفرنسية ... بهذا ، فإن السيد محمد حصاد الوزير السابق نجح في نقل منطق "التعليمات الهاتفية" من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية ؛ من قطاع يمكن أن نتفهم فيه طابع الاستعجال في معالجة الأمور إلى قطاع لا يتحمل آثار القرارات الاستعجالية و الإنفرادية ...
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3
33 - طاولات بنشيخ اللعينة الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:05
لم يتم إنجاز حتى ثلث عدد الطاولات(100000 طاولة تم إنجازها فقط من 350000 طاولة) التي التزم بنشيخ توفيرها للوزارة في إطار الصفقات التي أبرمتها المديريات الجهوية التابعة للمكتب والأكادميات الجهوية للتعليم. وجب الإشارة إل أن صناعة الطاولات تعرف مشاكل تقنية جراء الصدأ الذي يعلو إطاراتها الحديدية مما عقد عملية صباغتها وسيرفع من ما لاشك فيه من ثمن تكلفتها. العبث كل العبث و مجلس الأعلى للحسابات لم يتحرك بعد. أما عن السبورات فقط كمية ضئيلة جدا التي تم تصنيعها وتوقفت العملية بمجرد ما أن بعض الشكايات بدأت ترد على المكتب التكوين المهني. أم 140000 كرسي ومكتب التي تعهد المكتب لإنجازها في إطار نفس الصفقة فما مازالت العملية في طور الدراسة. الصفقة ستنتهي في متم شهر فبراير المقبل أي بعد شهرين من الآن سيكون آنذاك المكتب في ورطة، سيكون مضطرا لتأدية غرامات مالية كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية. ورطة كبيرة هي التي أدخل بنشيخ المكتب فيها المكتب قبل إعفاءه الأخير.
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34 - خحجخت الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:08
الناس خداو إعفاء اش بغيتو مزال انتما سلكوا واش بغيتو امشي عند الريافة في عكاشة حشومة هادا مايسمى ربط السلوكية بالسلوكي
علم الله الصفقات مالي كان في ام الوزارات
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35 - allo الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:08
المثل المغربي المشهور: لمرقع فهاد الدنيا معاش اخاي .
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36 - عبدو الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:12
في إحدى مدارس تطوان . تم تزويدنا بسبورة قياس 2م / 1م . والمصيبة الكبيرة تتمثل في قلم واحد بلون واحد ...لا نعرف أين الخلل ؟ في الإدارة المباشرة أم المديرية الإقليمية أم الوزارة .
عندما تستفسر الإدارة . يجيبك المدير أنت في أفريقيا . عليك أن تتصرف .
يعني من جيبك يا أستاذ.
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