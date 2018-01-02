24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:3012:3615:1217:3418:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)

  2. المشعل والمصباح (5.00)

  3. تحديات الاقتصاد الوطني في 2018 (5.00)

  4. شركات تخرق الدستور بحرمان "ذوي إعاقات" من ركوب الحافلات (5.00)

  5. استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف"

الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف"

الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:00

أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال محاكمة معتقلي حراك الريف، أن عددا من النشطاء علقوا الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه بداية الأسبوع الأخير من سنة 2017.

وأكد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته اليوم، أن 33 معتقلا علقوا إضرابهم عن الطعام بعد مفاوضات تمت بينهم وبين إدارة السجن المحلي بعين السبع حول المطالب التي دفعتهم إلى خوض "معركة الأمعاء الفارغة".

وأوضح نائب الوكيل العام أن المعتقلين، خلال زيارته لهم يومي الخميس والجمعة الماضيين بسجن "عكاشة"، "تجاوبوا مع الإدارة ووقعوا على التزام بذلك".

وقال مصدر مقرب من عائلات معتقلي حراك الريف، في حديث لهسبريس، إن المعتقلين "كانوا يعتزمون الإعلان عن تعليقهم الإضراب عن الطعام اليوم داخل الجلسة، تأكيدا منهم على حسن نيتهم، غير أن التضييقات التي مورست عليهم جعلتهم يتراجعون عن ذلك".

واتهم معتقلو حراك الريف إدارة السجن المحلي عين السبع بنقض التزامها، والتراجع عن الوعود التي قدمت لهم، وممارسة التضييق على حريتهم، وعدم منحهم حقوقا على غرار باقي القابعين وراء القضبان.

وانتفض معتقلو الحراك بعد سماعهم ما ورد على لسان النيابة العامة، وقال نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، إن "ما جاءت به النيابة العامة كذب، والمعتقلون يتعرضون للتضييق حتى لا يتسنى لهم الحضور والدفاع عن أنفسهم".

وكان معتقلو حراك الريف قد دخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين بضرورة "تجميع المعتقلين السياسيين في جناح واحد مع منحهم فسحة جماعية"، و"فتح الزنازين بالفترة النهارية إلى غاية الساعة 18:00"، و"الاتصال بالعائلات دون تقييد ذلك بالأرقام المتصل بها والأيام التي يجرون فيها اتصالاتهم كما يستفيد من ذلك كل المعتقلين بالسجن، سواء أكانوا معتقلين سياسيين أو معتقلي الحق العام".

وأكد معتقلو الحراك، بحسب المصدر نفسه، على ضرورة "تجويد المأكولات مع توفير وجبة العشاء"، و"الاستفادة من الحمام يوميا"، و"الاستفادة من جهاز تخزين الأفلام والموسيقى كما هو الحال بالنسبة لكل السجناء، وكذا الاستفادة من الكتب في مواضيع متنوعة، تاريخية وسياسية...".

وبحسب بلاغ المعتقلين بالإشعار بالدخول في الإضراب، فإن الإدارة "مطالبة بتغيير أساليبها التي تتعامل بها مع المعتقلين السياسيين كحرمانهم من أبسط حقوقهم، وكذا السياسة الانتقامية التي تنهجها إدارة السجن التي دخلت كطرف مع الدولة من أجل تصفية حساباتها معهم".

وسبق للمندوبية السامية للسجون أن أكدت أن المعتقلين يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين في الأسبوع، مشددة على أن ترويح عكس ذلك "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن ما يتعلق بعملية التفتيش داخل المؤسسة "تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ابوحاطي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:13
شعار عاش الريف فهو خاطئ دائما استحضر الريف ولا تعتمدوا على الماضي لأن عاش فعل ماضي مبني على الفتح الضاهرة على موخرته لذلك قولوا يعيش الريف أو سيعيش الريف عاش ماض ليس له تاريخ مجهول الريف فاعل المحتجون مفعول بهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - Mounir الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:14
You are not in 5 stars hotel. What's wrong with you
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
3 - Montpellier Rif الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:24
liberez ces innocents avant que le Hirak touchera toutes les villes et ça serai trop tard, rèflichissez bien.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - واحد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:26
"الاستفادة من جهاز تخزين الأفلام والموسيقى كما هو الحال بالنسبة لكل السجناء، وكذا الاستفادة من الكتب في مواضيع متنوعة، تاريخية وسياسية..."

ههههه .. شداد .. والله حتى شداد .. كاي يقولو ليهم بالعربية سخنا بلاصتنا وديرو دابا اللي بغيتو .. منكم للشعب والمنتظم الدولي ..

المخزن غادي يبدا يلقى راسو من دابا الفوق مع جيل من الشباب ما عندو ما يخسر .. حيت ما عطاتو الدولة والو .. بالمقابل كلات ليهم الزهرة ديال الشباب ديالهم ..

واللي كاي يزيدني فخر بهاد الشباب هو أنهم ما لقاو عليهم من غير الخزعبلات الميكيماوسية ديال الدعم الخارجي والمؤمارة والو .. مع العلم أن فالمغرب كولشي مراقب وكولشي محضي .. اللخر فيهم كون كان فيه النسمة
يال الفساد .. الحشيش .. التخلويض .. كانو غادي يجبدوها ليه .. وما تسمع غا السي الزفزافي لقاو عندو الحشيش .. وفلان لقاوه كاي يدير التزوير .. ويدخلهم الحبس بتهم عبيطة وضمسو القضية .. ولكن عياو ما لقاو عليهم والو .. الدراري نضاف .. لصقو ليهم المؤامرة الخارجية .. التهمة المفضلة عند أعداء الحرية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:27
الريف ريف المغاربة أجمعين ولا شيء يعلو فوق العلم الوطني المغربي وشعارنا الخالد: الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
6 - hassan الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:27
نطالب بجهاز تلفاز و دوش يومي و أسرة فاخرة و وجبات راقية و زنازين فسيحة و الفسحة 8 ساعات في اليوم ... هل انتم في سجن ام في فندق و المطالبة بتجميع المعتقلين لا يجب ان يتم لانهم سيتفقون بينهم و ينسقون الاقوال التي سيدلون بها و هو امر لا يجب ان يتم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
7 - عبدالله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:33
متبتي على لاءحة ، الحرية لمعتقلين الريف، وانا اكتب في هاته الجريدة : الإعدام تم الإعدام أمل من خان وطنه ولن يعترف بعلم وطنه، وعاش الريف هي عرقية وعنصرية لجميع المغاربة وكل إنسان يحسب نفسه خارج هاذ الوطن العزيز عليه ان يرحل وارض الله واسعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
8 - الحمريطي مول الحوت الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:35
الزفازفة ليسوا معتقلين سياسيين كما تدعون
انهم معتقلون ارتكبوا جنح وجنايات في حق الشعب المغربي والقوات العمومية و الدولة. لا نخلط الامور. ارتكبوا جرائم و تهم موثقة بالصوت والصورة .خطابات نارية تحريضية و فيديوهات وووو . ثهم ثابتة لا يستطيعون نفيها. وعلى اساس ذالك و في كل جلسة من المحاكمة الجارية يختلقون مبررات واسباب لنطويل وتمطيط المساطر الشكلبة . اتركوا القضاء فوق الجميع. سبقول كلمته في حق كل متورط من المتهمين وامام الجمبع . كفى . الابطال لا تخاف من السجن والعقاب .

الا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
9 - ديما مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:39
من قال عاش الريف ولم يقل عاش الملك وحمل راية لا تمت إلى المغرب بصلة ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ماذا تنتظرون من وراءه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
10 - مغربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:41
لامحيد عن سجن خونة الوطن هاد مايطالب به كل المغاربة الى اهل الريف. لانهم يحنون الى الاستعمار الاسباني الذي اغتصبهم واصابهم بالامراض السرطانية. وارادو من الوطن ان يداويهم .يجب عليهم ان يطالبو المستعمر الاسباني ان ينصفهم من الامراض التي تسبب فيها لهم وليس الوطن. انتم عالة علينا الان الله الوطن الملك وموت العدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
11 - العسري يزيد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:45
مطالب الشعب كله معقوله ولاكن لانستخذم طنزلعكري ولبتزاز ونشر لفتنه ولخراب المواطن المغربي اصبحت معيشته وكرامته ومستقبل شبابه في خطر بسبب السياسه لنثقاميه الحقوده المملؤه بالكراهيه الدي نهجه بنكران وستمر في تطبيقه لعثماني بوليف خلفي معتصم وعناصرحزبيه في لخفاءلتركيع المغاربه لانهم لم يصوطولحزب لباجدا بالاجماع وهكذ في شهور القادمه سيستمر تعتنر ولستعلاء ويستمر تمرير مدونات مستورده باسم شفافيه والاصلاح ويتفجر الوضع لمى تحمد عقباه لان حوالي '39مليون مواطن ومواطنه لم يستفدو من ثروات واموال وخيرت لبلاد ولاوظائف ولاستشفاء ولاتعليم وان لم تطرد حكومة بنكران في نسخته الاولى وثانيه سيعيش لمغاربه في انتشار لفقرلبطاله الاجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - بنت الري_________ش _1_ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:45
الدولة تحكم قبضتها الحديدية على الشعب المغبون المغلوب على امره;نعلم ان بعد كل ظلمة يبزغ الفجر ;هؤلاء محاكمتهم باطلة باطلة ذنبهم الوحيد انهم فضحوا واصطادوا بعض قروش الفساد,ولهذا اعتقلوا وعذبوا واهينوا وها هي محاكمة هزلية ستسدل ستارها على حكم اتخذ من اول يوم لاعتقالهم ,الحر سيبقى حرا منتصب القامة مرفوع الهامة والطبالة والغياطة سيعيشون منبطحين مذمومين ;عكس من نقش اسمه بافتخار وباحرف من ذهب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - سعيد الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:46
لا أعرف لماذا لا يتدخل الملك لينقد أولاده من هذه المهزلة و المسرحية. أناس طالبوا بحقوقهم فسجنوا.
هذه مهزلة و التاريخ لن يرحم من شارك فيها.
أساس الملك العدل و أظن أن من العدل إطلاق سراح المواطنين لأن لا تهمة بينة هناك. هم مواطنون خرجوا للتعبير عن مطالبهم فحق على الدولة تحقيق مطالبهم و إلا فأين دولة الحق و القانون و العدل.
نرجو تدخل الملك فورا و إرجاع الأمور إلى نصلبها.
فكفا كفا عبثا بصورة البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:49
كل جلسة تمر إلا وهي تفضح أجهزت المخزن على اختلافها. والله تمكن المحتجزون وحراك الريف أن يجعلوكم تخرجون من قفازاتكم ذون أن تشعرون وتظهرون على حقيقتكم عراة حفاة حتى لا نقول جُهل عماة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - مغترب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:50
حكومة الظل تنتقم من أبناء الشعب لانهم أزعجوهم بينما كانوا متواريين من وراء حجاب الحكومة المحكومة. وللقضاء على أي تهديد يزعجهم في النعيم الذي هم فيه والذي راكموه بأموال الشعب...يقومون بتشغيل كل مؤسساتهم من محاكمهم التي لم تكن أبدا محاكم الشعب، وأجهزة الامن التي تحميهم من غضب الفقراء، كما قاموا باعطاء الاوامر لما يسمى زورا وبهتانا ممثلي الشعب... وكل هذا لزج نشطاء الحراك في السجون.
وفي الاخير يتبجحون علينا بشعارات الديمقراطية وحقوق الانسان وكرامة الانسان... ايوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:50
كان على هؤلاء المعتقلين ان يحمدوا الله تعالى على وضعية السجون في المغرب التي اصبحت مثل الفنادق المصنفة فلو بقيت على حالها قبل سنة 1999 لما وجد في المغرب مجرمون و قتلة يخربون ممتلكات الدولة و المواطنين و يهينون رموزها كان السجين في السابق تمر عليه الايام مثل السنين في تلك السجون و لا احد يستطيع ان يملي شيئا على سجانيه او يقدم طلبات اما الان فالسجون المغربية اصبحت ترصد لها الملايير سنويا لتتحسن من اكل لا باس به و هاتف و جهاز تلفاز و تطبيب و رياضة و مدارس للتكوين المهني و متايعة الدراسة بكل مستوياتها حتى الجامعية منها بعض الناس في هذا العصر لا يستحقون هذه النعم و حقوق الانسان فاقول للاخ الزفزافي و رفاقه لو وقع ما وقع لكم ايام زمان لما وجدتم حتى من يستمع اليكم و لما تذكركم احد و لما تمتعتم بهذه الحقوق فامثالكم هم من يجرون المخزن كما تسمونه للتشدد فكان عليكم ان تحمدوا الله ما دمتم قد اذنبتم و دخلتم الى سجون ما بعد سنة 1999 لقد تغير الوضع من الاسوء للاحسن لكن العقليات لم تتغير كل ما كان هناك تقدم في حقوق الانسان و وضعية السجون الا و ازداد البعض تعنتا و نحن من يحق علينا القول اننا كامونيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - أبو هداية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:57
آسف أن يترك مناضلو الوطن و المطالبون بالكرامة و الحرية لحالهم يواجهون الظلم و التسلط، فتتقلص مطالبهم من تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة الإجتماعية إلى مطالب بفتح الزنازن و تحسين الغذاء و رؤية الأقارب. تبا لمجتمع يتنكر لمناضليه. و لا ننسى أن كل مغربي أُكل يوم أُكل أخوه ، و هو يظن أن الأمر لا يهمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - الحرية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:58
كوني أحدد متتبعي أحداث الحراك.. فانني لاحظت منذ مدة انتشار تعليقات تسب وتشتم وتتهم نشطاء الحراك، والغريب في الامر أنها تتميز بنفس الاسلوب وغالبا ما يتم تكرار بعضها. وهذا يدل على أن أصحاب مثل هذه التعليقات تم استءجارهم من طرف جهة ما للضرب في الحراك الشعبي ونشطائه. هل بهكذا ممارسات سيتقدم البلد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - Amine الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:11
لبعض المعلقين : اما ماكتعرفوش تقروا أو مكفوفين، لأن انا كاتبان ليا واحد الجملة مزيان الي هيا "كما هو الحال بالنسبة لكل السجناء"، أما الى كنتو ماكتفهموش فماكاين مشكل انا غانفهمكم. هاد الناس بغاو يعاملوهم بحال السجناء لوخرين، و هاد الشي من حقهم. و عندكم تنساو بلي اراهم غير معتقلين و عاد ما حكموش عليهم، فالدول الديموقراطية لوكان كايتحاكمو في حالة سراح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.