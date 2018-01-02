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كُتّاب وآراء
الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف"
أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال محاكمة معتقلي حراك الريف، أن عددا من النشطاء علقوا الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه بداية الأسبوع الأخير من سنة 2017.
وأكد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته اليوم، أن 33 معتقلا علقوا إضرابهم عن الطعام بعد مفاوضات تمت بينهم وبين إدارة السجن المحلي بعين السبع حول المطالب التي دفعتهم إلى خوض "معركة الأمعاء الفارغة".
وأوضح نائب الوكيل العام أن المعتقلين، خلال زيارته لهم يومي الخميس والجمعة الماضيين بسجن "عكاشة"، "تجاوبوا مع الإدارة ووقعوا على التزام بذلك".
وقال مصدر مقرب من عائلات معتقلي حراك الريف، في حديث لهسبريس، إن المعتقلين "كانوا يعتزمون الإعلان عن تعليقهم الإضراب عن الطعام اليوم داخل الجلسة، تأكيدا منهم على حسن نيتهم، غير أن التضييقات التي مورست عليهم جعلتهم يتراجعون عن ذلك".
واتهم معتقلو حراك الريف إدارة السجن المحلي عين السبع بنقض التزامها، والتراجع عن الوعود التي قدمت لهم، وممارسة التضييق على حريتهم، وعدم منحهم حقوقا على غرار باقي القابعين وراء القضبان.
وانتفض معتقلو الحراك بعد سماعهم ما ورد على لسان النيابة العامة، وقال نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، إن "ما جاءت به النيابة العامة كذب، والمعتقلون يتعرضون للتضييق حتى لا يتسنى لهم الحضور والدفاع عن أنفسهم".
وكان معتقلو حراك الريف قد دخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين بضرورة "تجميع المعتقلين السياسيين في جناح واحد مع منحهم فسحة جماعية"، و"فتح الزنازين بالفترة النهارية إلى غاية الساعة 18:00"، و"الاتصال بالعائلات دون تقييد ذلك بالأرقام المتصل بها والأيام التي يجرون فيها اتصالاتهم كما يستفيد من ذلك كل المعتقلين بالسجن، سواء أكانوا معتقلين سياسيين أو معتقلي الحق العام".
وأكد معتقلو الحراك، بحسب المصدر نفسه، على ضرورة "تجويد المأكولات مع توفير وجبة العشاء"، و"الاستفادة من الحمام يوميا"، و"الاستفادة من جهاز تخزين الأفلام والموسيقى كما هو الحال بالنسبة لكل السجناء، وكذا الاستفادة من الكتب في مواضيع متنوعة، تاريخية وسياسية...".
وبحسب بلاغ المعتقلين بالإشعار بالدخول في الإضراب، فإن الإدارة "مطالبة بتغيير أساليبها التي تتعامل بها مع المعتقلين السياسيين كحرمانهم من أبسط حقوقهم، وكذا السياسة الانتقامية التي تنهجها إدارة السجن التي دخلت كطرف مع الدولة من أجل تصفية حساباتها معهم".
وسبق للمندوبية السامية للسجون أن أكدت أن المعتقلين يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين في الأسبوع، مشددة على أن ترويح عكس ذلك "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن ما يتعلق بعملية التفتيش داخل المؤسسة "تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ههههه .. شداد .. والله حتى شداد .. كاي يقولو ليهم بالعربية سخنا بلاصتنا وديرو دابا اللي بغيتو .. منكم للشعب والمنتظم الدولي ..
المخزن غادي يبدا يلقى راسو من دابا الفوق مع جيل من الشباب ما عندو ما يخسر .. حيت ما عطاتو الدولة والو .. بالمقابل كلات ليهم الزهرة ديال الشباب ديالهم ..
واللي كاي يزيدني فخر بهاد الشباب هو أنهم ما لقاو عليهم من غير الخزعبلات الميكيماوسية ديال الدعم الخارجي والمؤمارة والو .. مع العلم أن فالمغرب كولشي مراقب وكولشي محضي .. اللخر فيهم كون كان فيه النسمة
يال الفساد .. الحشيش .. التخلويض .. كانو غادي يجبدوها ليه .. وما تسمع غا السي الزفزافي لقاو عندو الحشيش .. وفلان لقاوه كاي يدير التزوير .. ويدخلهم الحبس بتهم عبيطة وضمسو القضية .. ولكن عياو ما لقاو عليهم والو .. الدراري نضاف .. لصقو ليهم المؤامرة الخارجية .. التهمة المفضلة عند أعداء الحرية ..
انهم معتقلون ارتكبوا جنح وجنايات في حق الشعب المغربي والقوات العمومية و الدولة. لا نخلط الامور. ارتكبوا جرائم و تهم موثقة بالصوت والصورة .خطابات نارية تحريضية و فيديوهات وووو . ثهم ثابتة لا يستطيعون نفيها. وعلى اساس ذالك و في كل جلسة من المحاكمة الجارية يختلقون مبررات واسباب لنطويل وتمطيط المساطر الشكلبة . اتركوا القضاء فوق الجميع. سبقول كلمته في حق كل متورط من المتهمين وامام الجمبع . كفى . الابطال لا تخاف من السجن والعقاب .
الا
هذه مهزلة و التاريخ لن يرحم من شارك فيها.
أساس الملك العدل و أظن أن من العدل إطلاق سراح المواطنين لأن لا تهمة بينة هناك. هم مواطنون خرجوا للتعبير عن مطالبهم فحق على الدولة تحقيق مطالبهم و إلا فأين دولة الحق و القانون و العدل.
نرجو تدخل الملك فورا و إرجاع الأمور إلى نصلبها.
فكفا كفا عبثا بصورة البلاد.
وفي الاخير يتبجحون علينا بشعارات الديمقراطية وحقوق الانسان وكرامة الانسان... ايوا