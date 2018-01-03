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الرئيسية | مجتمع | وزير الطاقة والمعادن ينادي ببدائل اقتصادية لتنمية "مدينة الفحم"

وزير الطاقة والمعادن ينادي ببدائل اقتصادية لتنمية "مدينة الفحم"

وزير الطاقة والمعادن ينادي ببدائل اقتصادية لتنمية "مدينة الفحم"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 03 يناير 2018 - 04:00

ضمن أجوبته على سبعة أسئلة بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن قطاع المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن ما وقع في جرادة من وفاة لشابين في إحدى آبار الفحم، "يقع حتى في الشركات الكبرى المنظمة التي تستثمر الملايين".

وأبرز رباح أن التنوع الجيولوجي، وعمق المناجم بجرادة الذي يصل إلى ألف متر، من العوامل التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث المميتة، وقال: "ما وقع في المناجم غير المنظمة يقع حتى في المناجم المنظمة"، مسجلا أن مدينة جرادة "شهدت مثل هذه الأحداث أكثر من مرة؛ وذلك لارتباط وجودها بالمناجم مثل العديد من المدن العالمية".

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة شدد على أهمية التفكير في بدائل اقتصادية بالنسبة للمدينة في المستقبل، وتعهد بأن تعمل الحكومة على ذلك، مشيرا إلى أن "الدولة كانت مضطرة لإغلاق واحد من أهم المناجم في المغرب سنة 1998، بعدما تم توقيع اتفاقيات إطار مع النقابات".

وبعدما استعرض المسؤول الحكومي الاتفاقيات السابقة لحكومة عبد الرحمان اليوسفي مع النقابات حول البرامج التنموية في المدينة، أكد أن "مطالب جرادة سيتم وضعها ضمن برنامج استعجالي خلال اللقاء الذي سيعقد في اليومين المقبلين بالمدينة"، موضحا أن البرنامج يتضمن "مجموعة من الإجراءات التي ستهم النهوض بالعديد من القطاعات في المدينة، وفي مقدمتها التشغيل".

وكشف رباح أن الإقليم منذ 2003 شهد استثمارا يقدر بـ12 مليارا، معلنا أنه لا يمكن إيقاف الاستثمار في المعادن لدوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، لكنه نبه في المقابل إلى أن "تشجيع الاستثمارات لا يجب أن يكون على حساب صحة المغاربة؛ وهو ما يحتاج إلى نوع من الحلول القائمة على التوازن".

"الحكومة عازمة على التفاعل مع الاحتجاجات لأنه ليس هناك اتهام يوما ما للاحتجاجات"، يقول المسؤول الحكومي، مضيفا: "ليس هناك مقاربة أمنية في مدينة جرادة بعد حادثة الوفاة وما تلاها من احتجاجات"، معتبرا أنه "ما دام هناك مجتمع مدني وسلطات تؤمن بالحوار وحكومة مستعدة للتفاعل، فلا خوف على الأمة ولا على جرادة".

وفي مقابل تأكيده سحب 1400 رخصة معدنية عبر تراب المملكة، توعد المسؤول عن قطاع الطاقة بسحب أي رخصة لا تحترم القانون، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عائد اجتماعي على المستوى المحلي؛ وهو ما يتطلب انخراط جميع الفاعلين النقابيين والسياسيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مول حمص الأربعاء 03 يناير 2018 - 04:27
لماذا تتحركون بعد الاحتجاجات وليس قبلها؟؟
للإشارة فقط المدن اللتي احتجت ضد غلاء الماء والكهرباء أعفيت من الضريبة tva
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22
2 - مغربي إلا الربع الأربعاء 03 يناير 2018 - 04:47
سلام هسبريسي معدني
لغة الخشب أو ما يعرف عند غيرنا ب
" langue de bois" و هي لغة خاوية من المشاعر الإنسانية و مليئة بالأرقام التي لا يقدر أي احد على إثبات صحتها. الخلاصة : ما وقع يعتبر شيئ عادي لانه يقع للشركات الكبيرة. و بما أن ما وقع عادي اذا فانه سيقع غداً و بعد غد...
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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11
3 - Chahlal hassan الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:28
نتمنى ان تكونوا قد اتيتم الينا بحلول وبصدق ، وان لا يكون مجيءكم من اجل تهدءة الاوضاع واللعب على عامل الوقت .
جرادة ليست انفصالية فهي وطنية اكثر ممن يستغلون مصطلح الوطنية لاغراض شخصية .سنرى وان الصبح لا قريب.
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12
4 - طارق مصطفى الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:36
ما ضاع حق ورائه طالب؛لكن خاص تا تنوض عاد المسئولين يلتفتو لديك المنطقة؟
فينا هيا الجهوية الموسعة و الحكامة الجيدة ولا غي شعارات خديناهم من إملاءات دولية؟
تناقضات بالجملة فهاد البلد الحبيب بين القول و الفعل و الله المستعان
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7
5 - عين بني مطهر الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:42
التفكير في بدائل اقتصادية في المستقبل ،يعني عشرون سنة أخرى! الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 1998 عندما اغلق معمل الفحم لازالت لم تبرح الاوراق إلى الآن! ولا زال الوزير يتكلم عن المستقبل .
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14
6 - Mohamad mazine الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:49
واش الناس كطالبوا بحلول ملموسة وعاجلة لمشاكل البطالة والرباح كدير ليهم محاضرة بلغة الخشب! !!
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10
7 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:59
او سي رباح في ربط المسؤولية بالمحاسبة في اصحاب الرخص الذين نهبوا خيرات جرادة مع اصحاب القرار من عمال وميؤولين من قطاع الاقة والمعادن وقطاع التشغيل وقطاع المياه والغابات المغارلة على يقين ان هناك فساد لا يحارب ومنه حتى د ذاك المتعلق بالختلالات غي الشان المحلي الخاص بالملك الجماعي العام ذلك ان هناك خرق صارخ للقانون منطقة خصراء بحي الزهورطريق جرادة جماعة وجدة كلف الساكنة النفيس وبجرة قلم اصبحت بها ادارة عمومية هي عصبة الشرق للرياضات
الوالي مهيدة قام بهذا مستغلا شطط سلطته ناهكا قانون التعمير وتصميم التهيئة والتصميم المصادق عليه المقدم من قبل ودادية الزهور2مذا تفول الحكومة في هذا الشان؟
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8 - الميلود الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:05
عار على هؤلاء الوزراء ينادون؟!
هم في مركز المسؤولية يجب عليهم تفعيل التنمية، وليس ذر الرماد في العيون.
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8
9 - Chahlal hassan الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:06
J espere que vous allez faire une visite au trous de la mort ,là ou des dizaines de jeunes ont perdu la vie , j espere que vous allez vous poser la question , c est qui est derriere cette misére humaine.
J espere que vous allez vous retrousseez les manches et travailler et non pas rester cloittrer derriere des bureaux.
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4
10 - مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:08
راه العدالة الإجتماعية و الديمقراطية ماشي حتى توقع مشاكل عاد نوضوا نسكتوا الناس .
لو كانت عدالة اجتماعية و مساواة بين المواطنين و تنمية جميع الجهات بالشكل الصحيح و قيام كل إدارة أو مؤسسة بواجبها لن تكون هناك احتجاجات .
أين دور الوقاية المدنية في حادث جرادة
أين دور الإسعاف في حادث جرادة .
نحن نتكلم على مناطق حساسة في الحدود فماذا لو نشبت حرب بيننا و بين الجارة فنحن لا نتوفر حتى على سيارات اسعاف و وقاية مدنية مجهزة تجهيز يناسب الأنشطة الإقتصادية بكل منطقة .
لماذا لا نتقبل الحقيقة و نقول هناك تقصير و نحاول أن نجتهد للأحسن .
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11 - viroy الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:43
الوزير يكبد ميزانية الشعب خساشر فادحة لكي ينادي وينادي ثم ينادي ولا شيء غير أنه سيظل ينادي..نستقدم أي شخص فقير نمنحه 3000 درهم في الشهر وسيقوم بدور النداء أفضل من الوزير وزبانيته بل يستطيع أن ينادي ليل نهار...
وزراء لا يستحيون
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12 - sapeurs pompiers الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:04
ان كنتم فعلا صادقين ولكم سلطة حقيقية وتريدون الاستجابة لمنتخبيكم ووو فلا تطلبوا (مثل بقية الشعب) بل اقترحوا حلولا حقيقية وعاجلة ثم اطروا البرامج الاستباقية لاجتناب كل التظاهرات الشعبية والا فانتم مجرد موظفي إطفاء sapeurs pompiers الحريق ليس إلا
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13 - عاطف الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:23
واباز اسيدي واش هد الوزير يالله جا من مورا الشمس ماكنش ف تلحكومة شحال هدي
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14 - jeradi الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:41
C'est des chiffres bizarres soit le gouvernement fait une confusion entre les villes soit moi j'ai toujours cru être de jerada alors que c'est pas le cas
À mon sens il faut tout d'abord commencer par une audit pour le nettoyage de la ville des escros et passer par la suite à la mise en œuvre du plan de développement qui doit impérativement être échelonné dans le temps car on a marre d'entendre toujours les mêmes promesses sans résultat comme à été la coutume
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15 - مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:36
هناك من لايريد إلا أن يزيد الزيت في النار ويركب على الأحداث . فلنكن واقعيين في حل الأمور في حدود الممكن لأن المغرب مثله كباقي الدول من العالم الثالث في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولكنه احسن من غالبية الدول مثله. فلعن الله الفتنة ومن إيقافها لأنها ليست في مصلحة اي كان .فلنكن بالمرصاد الأعداء الداخل والخارج.
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