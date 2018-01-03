24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:37
|15:12
|17:35
|18:55
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- نعت الآخر بـ"ولد الحرام" .. هكذا ينخر الحسد قلوب مواطنين مغاربة
- خبير أممي مغربي يرصد مستقبل "مينا" وآفاق النزاع في الصحراء
- دراسة تربط جفاف العالم وارتفاع حرارة الأرض
- سفير المغرب بالبحرين: القدس رمز التعايش الديني
- جلسة استماع حول "انتفاضة الخبز 1984" بتونس
الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)
نعت الآخر بـ"ولد الحرام" .. هكذا ينخر الحسد قلوب مواطنين مغاربة (5.00)
الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)
- تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات - (88)
- الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة - (63)
- يهود يُراسلون الملك لصد مقترح "البام" سحب جنسياتهم المغربية - (61)
- الرباح يقود وزراء إلى جرادة لبحث بديل اقتصادي عن "مناجم الموت" - (50)
- استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير الطاقة والمعادن ينادي ببدائل اقتصادية لتنمية "مدينة الفحم"
ضمن أجوبته على سبعة أسئلة بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن قطاع المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن ما وقع في جرادة من وفاة لشابين في إحدى آبار الفحم، "يقع حتى في الشركات الكبرى المنظمة التي تستثمر الملايين".
وأبرز رباح أن التنوع الجيولوجي، وعمق المناجم بجرادة الذي يصل إلى ألف متر، من العوامل التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث المميتة، وقال: "ما وقع في المناجم غير المنظمة يقع حتى في المناجم المنظمة"، مسجلا أن مدينة جرادة "شهدت مثل هذه الأحداث أكثر من مرة؛ وذلك لارتباط وجودها بالمناجم مثل العديد من المدن العالمية".
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة شدد على أهمية التفكير في بدائل اقتصادية بالنسبة للمدينة في المستقبل، وتعهد بأن تعمل الحكومة على ذلك، مشيرا إلى أن "الدولة كانت مضطرة لإغلاق واحد من أهم المناجم في المغرب سنة 1998، بعدما تم توقيع اتفاقيات إطار مع النقابات".
وبعدما استعرض المسؤول الحكومي الاتفاقيات السابقة لحكومة عبد الرحمان اليوسفي مع النقابات حول البرامج التنموية في المدينة، أكد أن "مطالب جرادة سيتم وضعها ضمن برنامج استعجالي خلال اللقاء الذي سيعقد في اليومين المقبلين بالمدينة"، موضحا أن البرنامج يتضمن "مجموعة من الإجراءات التي ستهم النهوض بالعديد من القطاعات في المدينة، وفي مقدمتها التشغيل".
وكشف رباح أن الإقليم منذ 2003 شهد استثمارا يقدر بـ12 مليارا، معلنا أنه لا يمكن إيقاف الاستثمار في المعادن لدوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، لكنه نبه في المقابل إلى أن "تشجيع الاستثمارات لا يجب أن يكون على حساب صحة المغاربة؛ وهو ما يحتاج إلى نوع من الحلول القائمة على التوازن".
"الحكومة عازمة على التفاعل مع الاحتجاجات لأنه ليس هناك اتهام يوما ما للاحتجاجات"، يقول المسؤول الحكومي، مضيفا: "ليس هناك مقاربة أمنية في مدينة جرادة بعد حادثة الوفاة وما تلاها من احتجاجات"، معتبرا أنه "ما دام هناك مجتمع مدني وسلطات تؤمن بالحوار وحكومة مستعدة للتفاعل، فلا خوف على الأمة ولا على جرادة".
وفي مقابل تأكيده سحب 1400 رخصة معدنية عبر تراب المملكة، توعد المسؤول عن قطاع الطاقة بسحب أي رخصة لا تحترم القانون، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عائد اجتماعي على المستوى المحلي؛ وهو ما يتطلب انخراط جميع الفاعلين النقابيين والسياسيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
للإشارة فقط المدن اللتي احتجت ضد غلاء الماء والكهرباء أعفيت من الضريبة tva
لغة الخشب أو ما يعرف عند غيرنا ب
" langue de bois" و هي لغة خاوية من المشاعر الإنسانية و مليئة بالأرقام التي لا يقدر أي احد على إثبات صحتها. الخلاصة : ما وقع يعتبر شيئ عادي لانه يقع للشركات الكبيرة. و بما أن ما وقع عادي اذا فانه سيقع غداً و بعد غد...
لا حول و لا قوة إلا بالله.
جرادة ليست انفصالية فهي وطنية اكثر ممن يستغلون مصطلح الوطنية لاغراض شخصية .سنرى وان الصبح لا قريب.
فينا هيا الجهوية الموسعة و الحكامة الجيدة ولا غي شعارات خديناهم من إملاءات دولية؟
تناقضات بالجملة فهاد البلد الحبيب بين القول و الفعل و الله المستعان
الوالي مهيدة قام بهذا مستغلا شطط سلطته ناهكا قانون التعمير وتصميم التهيئة والتصميم المصادق عليه المقدم من قبل ودادية الزهور2مذا تفول الحكومة في هذا الشان؟
هم في مركز المسؤولية يجب عليهم تفعيل التنمية، وليس ذر الرماد في العيون.
J espere que vous allez vous retrousseez les manches et travailler et non pas rester cloittrer derriere des bureaux.
لو كانت عدالة اجتماعية و مساواة بين المواطنين و تنمية جميع الجهات بالشكل الصحيح و قيام كل إدارة أو مؤسسة بواجبها لن تكون هناك احتجاجات .
أين دور الوقاية المدنية في حادث جرادة
أين دور الإسعاف في حادث جرادة .
نحن نتكلم على مناطق حساسة في الحدود فماذا لو نشبت حرب بيننا و بين الجارة فنحن لا نتوفر حتى على سيارات اسعاف و وقاية مدنية مجهزة تجهيز يناسب الأنشطة الإقتصادية بكل منطقة .
لماذا لا نتقبل الحقيقة و نقول هناك تقصير و نحاول أن نجتهد للأحسن .
وزراء لا يستحيون
À mon sens il faut tout d'abord commencer par une audit pour le nettoyage de la ville des escros et passer par la suite à la mise en œuvre du plan de développement qui doit impérativement être échelonné dans le temps car on a marre d'entendre toujours les mêmes promesses sans résultat comme à été la coutume