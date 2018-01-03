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تحالف مدني يرصد معاناة "عمال الفحم" ويستعجل تلبية مطالب جرادة

تحالف مدني يرصد معاناة "عمال الفحم" ويستعجل تلبية مطالب جرادة
هسبريس - طارق بنهدا (كاريكاتير: خالد كدار)
الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:00

في خطوة مماثلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي أصدر تقريره حول نتائج عمل "لجنة تقصي الحقائق" حول التطورات التي عرفها إقليم الحسيمة، في يونيو الماضي، كشف نشطاء حقوقيون ومدنيون وصفوه "نتائج التحقيق" حول ما تعيشه مدينة جرادة من احتجاجات عقب وفاة شابين داخل بئر عشوائي للفحم الحجري.

الفعاليات الملتئمة ضمن "التحالف المدني لحقوق الإنسان" قالت إنها قامت بزيارة إلى مدينة جرادة، بعد الفاجعة، وقفت خلالها على مجموعة من التصريحات الخطيرة لأبناء المنطقة حول وضع آبار الفحم "التي تنعدم فيها أبسط شروط السلامة، خصوصا وأن العمال يشتغلون بوسائل ومعدات بدائية وتقليدية"، مع الوقوف على المطالب التي ينادي بها المحتجون.

التقرير الحقوقي، الصادر اليوم الثلاثاء، اعتمد على شهادات حية رواها أبناء المنطقة حول ظروف اشتغال مستخرجي الفحم الحجري من "السندريات"، أورد أنها تكشف المخاطر الصحية والمهنية التي تواجههم بسبب هذه المهنة، خاصة مع "احتمالية انهيار تلك الآبار فوق رؤوسهم"، مسجلا أن هذه الأماكن الخطرة "تحصد سنويا ما بين شهيدين اثنين إلى خمسة شهداء"، ناهيك عن معاناة مرضى "السيليكوز" المعتصمين منذ مدة طويلة.

عبد الرحمن بن دياب، رئيس "التحالف المدني لحقوق الإنسان"، قال: "منذ إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها بمدينة جرادة سنة 1998، تعيش ساكنة المنطقة الفقر والإقصاء الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية "لم تفكر في بديل لهؤلاء العمال الذين أصبحوا بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل"؛ ما دفع بنساء ورجال المنطقة "إلى الخروج للبحث عن رغيف خبز بآبار الموت".

وتحدث التقرير عن تفاصيل الوضع الاجتماعي للعمال في تلك الآبار، من خلال مدخولهم "الذي لا يتعدى 80 درهما في اليوم، في عمل مضني قد يستغرق قرابة 10 ساعات من العمل المتواصل داخل هاته الآبار، التي قد يزيد عمقها عن 30 مترا، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم".

وتوقف رئيس "التحالف المدني لحقوق الإنسان" عند طبيعة المطالب المرفوعة من طرف المحتجين في "حراك جرادة"، التي وصفها بـ"الاجتماعية العادلة والبسيطة جدا"، والتي تتمثل أساسا في "توفير الشغل لشباب المنطقة، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998"، مع التشديد على ضرورة إيفاد وفد وزاري، "خصوصا وأن الساكنة فقدت الثقة في المنتخبين ومسؤولي السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، لتملصهم من وعودهم التي قاربت العقدين من الزمن".

وأورد عبد الرحمن بن دياب أن ساكنة جرادة تلتمس من الملك محمد السادس "إعطاء تعليماته السامية للمسؤولين للتدخل بشكل عاجل ووضع حد لهذا النزيف"، مشيرا إلى أن المحتجين أمهلوا في الوقت الراهن الجهات المسؤولة يومين فقط لأجل تلبية مطلبهم "بإيفاد وفد وزاري قبل الدخول في شكل احتجاجي جديد هو بمثابة انتحار جماعي، عبر الاعتصام داخل آبار الفحم الحجري".

من جهة أخرى، توقف التحالف المدني لحقوق الإنسان عند مطالب "العمال مرضى السيليكوز"، الذين قال تقريره إنهم معتصمون منذ مدة طويلة، الموضوعة تحت إشراف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والمتمثلة في "تعويضهم عن العجز البدني وفق الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة في 17 فبراير 1998، والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المصرح بهم وفق الاتفاقية المذكورة".

بالإضافة إلى "الإسراع في أداء متأخرات الإيراد والزيادة فيه، وتحويلها في حسابات الضحايا بدل صندوق المحكمة"، و"تحميل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمصاريف الجنازة لمرضى السيليكوز"، و"فتح تحقيق حول ممتلكات شركة مفاحم المغرب"، و"تعديل الفصل 25 من القرار رقم 101/68 الناص على تحديد أجل المراجعة في 15 سنة لكون الإصابة بالبنموكنيوز المعروف بالسيليكوز المهني تتفاقم بعد أكثر من 30 سنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Hhhh الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:29
فين كيمشي هد الفحم الحجري فضحكم الله ولابلاد فيها كولشي فحم حديد دهب فضة فوصفاط غاز فين كيمشي هدشي كولووو
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41
2 - khalid g الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:32
اين هو العثماني من هده الفضائح المتتالية هل هو في نوم ام هو دمية في كف الحاكم؟ ضهر الفساد في البر و البحر و الان في جوف الأرض عيب وعار ما يحصل مؤخرا في هدا البلاد من تهريي اموال و جلب الافارقة الى البلاد و توزيع اموال العام على دول إفريقية تجويع و تعطيش الشعب ...قول الله عز وجل (لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون...)
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35
3 - جرادي الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:35
شكر ساكنة جرادة المناضلة لكل أشراف البلاد كل من موقعه، الذين وقفو في صفنا لفك العزلة الإعلامية والسياسية التي تتعرض لها ساكنة المدينة
والله ولي التوفيق لتنمية جرادة والحسيمة وزاكورة ومعهم كل المدن والقرى المهمشة
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47
4 - wood الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:41
على ما يبدو خصوصا من بعض الفديوهات التي بثتها بعض القنوات الاجنبية ان منجم جرادة لم يغلق كليا بل ان المخزن و جد انه تشغيله بشكل غير قانوني سيكون اكثر مربحا مستغلا فقر الساكنة و سداجتهم ، فالمخزن يقول ان تشغيل المنجم غير مجدي اقتصاديا و هذا الامر للاسف ينطبق على كل مؤسسات الدولة في المغرب نتيجة السرقة و النهب و نفخ الفواتير ، فتشغيل هذا المنجم بشكل قانوني ستترتب عنه اعباء كحقوق العمال و احترام ساعات العمل و التعويض عن الاخطار بالاضافة الى تكاليف شركات المناولة و فواتير المعدات المنفوخة و المبالغ فيها و الاجور العالية للاطر و المسيرين و العلاوات و السرقة . اما تشغيله خارج القانون فيتم طحن الساكنة مقابل دراهم معدودة بينما يربح المخزن و زبانيته !!
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46
5 - Opoo الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:43
إلى دخلو هاد الدكاكين لشي قضية ارفرتكوها حداري حداري يا أحرار هاد الجمعيات فيروسات
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19
6 - سعيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:47
معاناة أهل جرادة الأبية و المغرب برمته هي حكومة اللحايا المشؤومة و حكومة الظل التي يقودها مستثمرون و ليس وطنيون أحرار. أقسم بالله إن عاد الإستعمار الفرنسي أو غيره لن يجد في المغرب سوى الشعب أما هذه النخبة الفاسدة الحالية فقد باعت الوطن. و القادم أشد أنكالا. فعاش الشعب و لا عاشت هذه المنظمات و الهيءات و الأحزاب المأجورة.
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18
7 - كونيتو من قاع الكورس الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:47
شاهدوا فيلم جيرمينال وسترون ان عمال الفحم الحجري في مطلع القرن 19في فرنسا هم احسن حال من عمال السندريات في الالفية الثالتة في احسن بلد في العالم.اللهم كثر حسادنا
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18
8 - خليلوفيتش الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:52
ربما كلما حلت كارثة في المغرب ظهرت هاته الجمعيات هل من أجل الظهور على أنها لازلت موجودة حية ترزق و رزقها هو الدعم المدفوع من ظهر الشعب و أنا من هذا المنبر أقول لهم بالعامية راهم عاقو بيكم
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23
9 - Ratatouille الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:27
Sur le sujet d'un jour férié pour l'année amazigh, presque personnes na fait référence a l'Algérie qui a reconnu un jour férié pour la langue et culture amazigh,hypocrisie quand tu tiens les gens
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-12
10 - شوف تشوف الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:51
المغرب أصبح كبركان خامد وبدأ ينفجر تحت قبة البرلمان وسحبه تكسوها غمامة إجتماعية سببها الإحتقان والإستهتار بالمكون الإجتماعي والغلاء السائب والعطالة المغرب تفركع
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15
11 - كونيتو الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:30
اعلاش اعلاش نشروا الفحم الحجري من بريطانيا ومناجم اجرادة دات الفحم الجيد اغلقوها.لكي لايعطى للعمال حقوقهم المشروعةمن سكن تعليم تغطية صحية.وتقاعد.جل المحطات الحرارية تشتغل بالفحم الاحفوري واخرها المحطة الضخمة في اسفي تستورد الفحم من خارج البلاد
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10
12 - المجيب الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:41
سؤال بسيط لا اعرف هل اهل جرادة وخصوصا شبابها يطرحونه على انفسهم: "من المسؤول عن هذه الوضعية التي آلت اليها احوال المدينة؟؟ منذ سنوات خلت عندما تقرر غلق مناجم جرادة جلس على طاولة المفاوضات ثلاثة اطراف: شركة الفحم، نقابات العمال والسلطات. المقرف و الغريب في الامر ان العمال ونقاباتهم كانوا لا يركزون الا على مصالحهم الشخصية وحجم التعويضات التي سيقبضونها من الشركة ومن الدولة وتناسوا ان المناجم كانت توفر فرصا للشغل للاجيال المتتالية في كل المنطقة،فلم يعيروا اي اهتمام لما سيلحق مدينتهم وشبابها في المستقبل. لقد غلبوا منطق الاستفادة الآنية وضربوا بعرض الحائط آفاق التنمية المحلية. فكما ان مسؤولية السلطات واردة كذلك مسؤولية العمال ونقاباتهم التي شاركت في المفاوضات آنذاك ثابتة ولا يمكن لاحد ان يتجاهلها. واليوم كل نقابة من هذه النقابات التي تغافلت و تتغافل عن هذا وتحاول تازيم وتاجيج الوضع فهي منافقة ومدانة. "يقتلون الميت ويسيرون في جنازته".
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7
13 - محمد برحيلة الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:16
تحية ود واحترام وتقدير لمنظمة التحالف المدني لحقوق اﻹنسان التي شدت الرحال لجرادة من أجل تقديم واجب العزاء ومآزرة أسر الضحايا ومساندة العمال(العاطلين) في مطالبهم المشروعة التي يكفلها لهم دستور 2011 الذي راهن عليه الشعب المربي برمته.
وكان على الدولة عندما اقدمت على إغلاق مناجم جرادة للفحم الحجري ان تبحث عن بديل آخر للعمال كإعادة إنتشارهم بمناجم الحديد والنحاس والفضة والذهب او إلحاقهم بالمكتب الشريف للفوسفاط أو أن تجد لهم وظائف تضمن لهم كرامتهم وتقيهم من الفقر والحاجة.
وعلى الحكومة ان تبعث بلجنة وزارية للمنطقة من اجل اﻹستماع الى المحتجين المتضررين وتعطيهم وعودا لتلبية مطالبهم في القريب العاجل.
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14 - Amin الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:31
المشكل الحقيقي هو ان الدولة لا تبالي بالشعب.كل شيئ ايجابي نراه في المغرب هو من ايدي المواطنين(ليس كلهم).لاحظت في بدابة هذه السنة ان المسؤولين الحقيقيين احتفلوا براءس السنة في الخارج.لا يهمهم الامر.لا يهمهم الشعب.
ما وقع في جرادة.الحسيمة.هم وقاءع ما بعد ان وصل السكين للعظم.
و علينا ان نعترف ان المغرب كله بهذا الشكل ، لا فرق بين مدينة و اخرى.
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