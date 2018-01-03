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كُتّاب وآراء
التوظيف بـ"الكونْطرا" يهدد بتأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد
بلجوء الحكومة إلى تكثيف التوظيف بالعقدة، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعدّ من أكثر القطاعات المُستوعبة لأكبر عدد من موظفي القطاع العام، ينضاف عبء جديد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تبحث الحكومة منذ سنوات عن وصفة لإخراجه من أزمته الخانقة.
من بين الأسباب الرئيسية التي ترى النقابات العمالية أنّها أدّت إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، تقلّص التوظيف في القطاع العام؛ ذلك أنّ 12 موظفا كانوا يؤدّون معاش متقاعد واحد، قبل أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير وأضحى 3 موظفين فقط لمتقاعد واحد.
"من المؤكّد أن التوظيف بالعقدة سيكون له تأثير سلبي مباشر على الصندوق المغربي للتقاعد، لأنّ الموظفين المُتعاقد معهم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا سيُفاقم أزمة الصندوق أكثر"، يقول سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التوظيف في قطاع التعليم بالعُقدة لسدّ الخصاص الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية، لكنَّ النقابات العمالية عارضتْ هذا التوجّه، ليس فقط لسدِّه باب التوظيف في الوظيفة العمومية، بل لتأثيره أيضا على مستقبل المتقاعدين.
ويتجلّى تأثير التوظيف بالعقدة على مستقبل الموظفين الذين سيتقاعدون مستقبلا في كون الموظفين بالعُقدة في قطاع التعليم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، بل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR".
واعتبر سعيد الصفصافي أنَّ الفئة التي ستتضرّر أكثر من عملية التوظيف بالتعاقد هم الموظفون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد؛ ذلك أنَّ العامل الديمغرافي سيختل أكثر كلّما تقلّص عدد الموظفين المنخرطين في هذا الصندوق نتيجة تقلّص التوظيف في القطاع العمومي.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مجموعة من الإصلاحات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، منها رفع سنّ التقاعد تدريجيا، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور، لكنّ الصفصافي يرى أنّ هذه الإصلاحات "مجرد حلول ترقيعية لنْ تدوم فعاليتها سوى لبضع سنوات، وستمرّ الحكومة بعدها إلى إجراء إصلاحات أخرى".
ويرى الفاعل النقابي أنَّ الحلَّ الذي قد تتجه الحكومة إلى فرضه في غضون السنوات القليلة القادمة، هو "الرأسمالة"، ومعناها أنّ "الموظف لن يحصل، بعد إحالته على التقاعد، سوى على معاش يساوي حجم مساهمته في الصندوق المغربي للتقاعد، لا أكثر".
وأبرز المتحدث ذاته أنَّ كل المؤشرات تدل على أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد لن يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب تقليص التوظيف في القطاع العام واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، موضحا أن "أغلب القطاعات الحكومية خُصّصت لها، في قانون المالية للسنة الجارية، مناصبُ مالية أقلُّ من عدد الموظفين المُحالين على التقاعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
الله يعوض علينا الاقتطاعات الضخمة التي تقتطع من اجورنا
دولة مد يدك في جيب المواطن فلا حياة لمن تنادي
- توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل التجار الصغار والحرفيين و أصحاب المهن الليبرالية مثل الأطباء الخواص والمهندسون المعماريون والمحامون ؛
- إعادة النظر في الفوائد الهزيلة (2.5 %) التي يجنيها الصندوق من وضعه لأزيد من 80 مليار درهم بصندوق الإيداع والتدبير ومضاعفة هذه الفوائد لمرتين أو ثلاث مرات ؛
- إجراء افتحاص دقيق وجريء لمعرفة صفة المستفيدين من المعاشات ومدى أحقيتهم لهذه الاستفادة وذلك إرساء لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسب.
فاللعنة على الحكومات و النقابات التي ساندتها
أيــن هي منظومة الضمان الاجتماعي ؟
مــن هو المسؤول ١ وأتباعــه الذين سَــرقوا أمـــوال التقاعدو الضمان الاجتماعي ؟
الحق في الضمان الاجتماعي حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة1948 في المادة الثامنة والعشرون منه .
الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليــم من أجل تحقيق سياسة إجتماعية وقتصادية عــادلة للفقراء بالمغرب ٠
هم فقط يفلحون في الاستفادة الشخصية و ذلك بسن القوانين لصالحهم مقابل تعريض الطبقة المسحوقة للمزيد من الققر و الضيق.
- 1: كيف يعقل أن يؤدي الموظف الحالي مزيد امن الاقتطاعات لكي يستفيد متقاعد حاليا من النسبة الكاملة للتقاعد علما أن الموظف الحالي لن يستفيد إلا من جزء من التقاعد مقارنة مع المتقاعد الحالي
- 2: لماذا لم يتم اقتسام العبئ بالتكافؤ بين الدولة والموظف الحالي والمتقاعد الحالي.
-3: لماذا لا تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ولوحدها في هذا المشكل كاملا مادام استهتارها وعدم حسن تدبير الأمور هو الذي خلق المشكل. فليس الموظف هو الذي خاق المشكل.
راك غا كتخربق مع احتراماتي
كتلة الأجور في المغرب هي الأضعف فمنطقة مينا .. المغرب لا يتوفر سوى على 26 موظفا عموميا لكل ألف نسمة مقابل 44 موظفا عموميا في تونس و 50 موظفا عموميا في مصر 34 موظفا عموميا في تركيا.
المغرب يعيش خصاص على مستوى الكوادر المؤهلة في القطاع العام. عندنا طبيب ونص لكل ألف نسمة، 12 قاضي لكل مئة ألف نسمة، مهندس واحد لكل 800 نسمة، في تونس مهندس لكل 500 مواطن، ومهندس لكل 250 مواطن في الأردن . و هادي أرقام كارثية ..
المشكلة فالمغرب هي أن الناتج المحلي الاجمالي PIB ضعيف، أن الاقتصاد ميت ويحتضر، علاش؟ لأن ما كاينش استثمار منتج لقيمة مضافة، ولأن الفلوس مقابل ما يدورو بيها الناعورة فالبلاد، كاي يهربوها لسويسرة وبنما ..
هل هذه العبارة تعني أن التقاعد لن يبقى إلى وفاة المتقاعد يعني يحصل على تقاعد لمدة 10 سنوات فقط حسب حجم مساهمته، أم أنه سيتم تقسيم المجموع الخاص ب 10 سنوات على مدة طويلة مثلا 15 سنة او 20 سنة وسيتقاضى المتقاعد معاشا قدره 500 درهم.
في جميع بقاع العالم تتم دراسة القرارت على المدى المتوسط و البعيد، إلا في المغرب فمسؤولينا يفكرون إلى حدود نهاية الولاية الحكومية، وبعدها يتركون الأزمة للحكومة المقبلة تدبر محاينها معاها.
ما يخيفنا هو هدا النهج الدي تسلكها الدولة حاليا اتجاه المواطن لم يبقى بيننا و بينها اية تقة ولا اية نية حسنة الدولة تلعب لعبة (الضامة) مع الشعب المسكين لا نية في الاصلاح و لا نية في تقدم البلاد، كل هدا ما هو الا ضحك على الدقون
اذا كانت المصلحة الوطنية في التعاقد يجب تصفية قطاع الوظيفة من خلال تسريح الموظفين وتعويضهم وارجاع اموالهم المقتطعة وفتح باب التعاقد على مصراعيه كما يجب على الموظف الا يجبر على الزيادة في سنوات العمل واحترام شروط التعاقد المحدد في 60سنة و21سنة للتقاعد النسبي وبما ان القانون لايسرى باثر رجعي الا في الحالة الافضل للمعنى فيمكن للموظف اللجوء للقضاء لرفع هذا الحيف
"اللهم توظف الدولة بللكونطرا ولا ما توظفش"
ولماذا لا تتحدث النقابات عن الكونطرات التي يتم التوظيف بها في القطاع الخاص والتي لا تضمن لا استمرار الشغل ولا تقاعد ولا اي شيء.؟
هل.تعرف.ان.المغرب.غير.رسم.وان.كلشي.ماقت.ماهيا.المسءلت.وقت.
ما.يمنعكم.انترسموا.هاد.المعلمين.وان.تحاسبوهم.على.عملهم.
اما.ان.كان.غير.مرسم.بامكانه.انه.لايدهب.للعمل.حسب.مزاجه.
كيف.سيفكر.هدا.الموضف.الماقت.في.العطاء.وهو.يعرف.انه
ليس.لهتقاعدولاتغطية.صحية.وانه.غير.مستقر.وهو.ينتضر.مرور.
سنوات.تعاقود.هل.سيفكر.في.زواج.مثلا.