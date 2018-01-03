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الرئيسية | مجتمع | التوظيف بـ"الكونْطرا" يهدد بتأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد

التوظيف بـ"الكونْطرا" يهدد بتأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد

التوظيف بـ"الكونْطرا" يهدد بتأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:00

بلجوء الحكومة إلى تكثيف التوظيف بالعقدة، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعدّ من أكثر القطاعات المُستوعبة لأكبر عدد من موظفي القطاع العام، ينضاف عبء جديد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تبحث الحكومة منذ سنوات عن وصفة لإخراجه من أزمته الخانقة.

من بين الأسباب الرئيسية التي ترى النقابات العمالية أنّها أدّت إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، تقلّص التوظيف في القطاع العام؛ ذلك أنّ 12 موظفا كانوا يؤدّون معاش متقاعد واحد، قبل أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير وأضحى 3 موظفين فقط لمتقاعد واحد.

"من المؤكّد أن التوظيف بالعقدة سيكون له تأثير سلبي مباشر على الصندوق المغربي للتقاعد، لأنّ الموظفين المُتعاقد معهم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا سيُفاقم أزمة الصندوق أكثر"، يقول سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى التوظيف في قطاع التعليم بالعُقدة لسدّ الخصاص الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية، لكنَّ النقابات العمالية عارضتْ هذا التوجّه، ليس فقط لسدِّه باب التوظيف في الوظيفة العمومية، بل لتأثيره أيضا على مستقبل المتقاعدين.

ويتجلّى تأثير التوظيف بالعقدة على مستقبل الموظفين الذين سيتقاعدون مستقبلا في كون الموظفين بالعُقدة في قطاع التعليم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، بل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR".

واعتبر سعيد الصفصافي أنَّ الفئة التي ستتضرّر أكثر من عملية التوظيف بالتعاقد هم الموظفون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد؛ ذلك أنَّ العامل الديمغرافي سيختل أكثر كلّما تقلّص عدد الموظفين المنخرطين في هذا الصندوق نتيجة تقلّص التوظيف في القطاع العمومي.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى مجموعة من الإصلاحات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، منها رفع سنّ التقاعد تدريجيا، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور، لكنّ الصفصافي يرى أنّ هذه الإصلاحات "مجرد حلول ترقيعية لنْ تدوم فعاليتها سوى لبضع سنوات، وستمرّ الحكومة بعدها إلى إجراء إصلاحات أخرى".

ويرى الفاعل النقابي أنَّ الحلَّ الذي قد تتجه الحكومة إلى فرضه في غضون السنوات القليلة القادمة، هو "الرأسمالة"، ومعناها أنّ "الموظف لن يحصل، بعد إحالته على التقاعد، سوى على معاش يساوي حجم مساهمته في الصندوق المغربي للتقاعد، لا أكثر".

وأبرز المتحدث ذاته أنَّ كل المؤشرات تدل على أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد لن يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب تقليص التوظيف في القطاع العام واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، موضحا أن "أغلب القطاعات الحكومية خُصّصت لها، في قانون المالية للسنة الجارية، مناصبُ مالية أقلُّ من عدد الموظفين المُحالين على التقاعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - موظف الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:19
يعني لا تقاعد مستقبلا من مقر العمل الى القبر
الله يعوض علينا الاقتطاعات الضخمة التي تقتطع من اجورنا
دولة مد يدك في جيب المواطن فلا حياة لمن تنادي
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133
2 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:26
هذا التوظيف له سلبيات أيضا على الموظفين وليس فقط الحكومة، فهناك موظفون أرباب أسر، أو مقبلون على ذلك، اختارو التعاقد هروبا من البطالة وهذا يكفيهم لتقديم كل ما لديهم لإنجاح مسيراتهم، نحن نتكلم عن جيل جديد شاب مثقف وأقرب إلى أجيال التلاميذ ولن يجدوا صعوبة في التواصل معهم، اجتياز امتحانين وشهادة الكفاءة كاف لترسيم الأستاذ، فبهذه القوانين تشوشون على عمله ويخاف من فقدان مكانته لأسباب تافهة، إن سر النجاح هو الضمير والخوف من الله، فبإمكان بعضهم أن يقدمو كل ما لديهم في هتين السنتين وبعد مواصلتهم سيتهاونون، للأسف لا يمكن قياس درجة المسؤولية...
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31
3 - أبو سامي الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:26
إن حل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد يكمن في النقط التالية :
- توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل التجار الصغار والحرفيين و أصحاب المهن الليبرالية مثل الأطباء الخواص والمهندسون المعماريون والمحامون ؛
- إعادة النظر في الفوائد الهزيلة (2.5 %) التي يجنيها الصندوق من وضعه لأزيد من 80 مليار درهم بصندوق الإيداع والتدبير ومضاعفة هذه الفوائد لمرتين أو ثلاث مرات ؛
- إجراء افتحاص دقيق وجريء لمعرفة صفة المستفيدين من المعاشات ومدى أحقيتهم لهذه الاستفادة وذلك إرساء لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسب.
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77
4 - yazid الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:28
سياسة تجار الدين واعداء الوطن هذه هي حصيلة الحزب المشؤوم العداوة والتنحية .حزب اكرهه لكل المعاني .حزب سنجني من ورائه المزيد من المصائب
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111
5 - كوثر الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:34
سبحان الله ،في هدا البلدجميع الازمات لا تمس الا الطبقة الكادحة ،العاملة الشقية .ويرث اولادهم هدا الشقاء، اذن نعيش دائما في خوف و رعب من المستقبل .
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88
6 - صالح عبد الغني الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:37
و لم يصلح الموظفون اصلا في المغرب؟ الجميع يعلم ان توظفوا بالمحسوبية و الزبونية و الرشوة؟ و الجميع يعلم ان غالبيتهم اما مرتشية و راكمت امولا طائلة على حساب الكبقات الفقيرة و اما لصوص لدرجة ان من هم في السلاليم الدنيا يعملون على سرقة مصابيح الكهرباء و لوازم المكاتب و غيرها من الامور...الجميع يعلم ان ثمة عائلات بكاملها موظفة في نفس المؤسسة و المصلحة (الوزوج الزوجة الابناء الاصهار البنات و الزوجة الفتية الثانية الخ)...كيف العمل؟ هل يبقى المغاربة يسمنون و يعلفون الفاسدين و الفاسقين؟ لابد من تسريح الموظفين بكثرة كما حدث في تركيا و اليونان و اسبانيا و فرنسا...المغاربة صاروا يعملون على تنمية الموظفين الاكثر رشوة و فسادا...يدب الانتهاء من هذا الانموذج الفرنسي المخرب الذي تركه الاستعمار و الفاشل دوليا اذ لا وجود لمفهوم الموظف في المجتمعات الانجلوسكسونية...الوظيفة صارت فقط لامتصاص البطالة و توزيع الريع على الفاشلين الغير منتجين في المجتمع: اساتدة بلا مستوى لا شغل لهم غير الترقيات و كأننا في معامل انتاجية تصنع منتجات تصدر و تجلب العملة و تشغل؟؟؟؟ يجب ازالة الوظيفة التى ادخلها المستعمر ....
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-69
7 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:42
هل كانت الحكومة السابقة ستلجأ إلى التعاقد لو لم تصادق النقابات على إصلاح التقاعد ؟؟؟
فاللعنة على الحكومات و النقابات التي ساندتها
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82
8 - وَطَــــنِيٌ الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:45
أيــن هــوحق الضمان الإجتماعي والتقـــاعــد في المـغرب ؟ خْــــوِيـــــتو الصندوق ؟
أيــن هي منظومة الضمان الاجتماعي ؟
مــن هو المسؤول ١ وأتباعــه الذين سَــرقوا أمـــوال التقاعدو الضمان الاجتماعي ؟
الحق في الضمان الاجتماعي حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة1948 في المادة الثامنة والعشرون منه .
الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليــم من أجل تحقيق سياسة إجتماعية وقتصادية عــادلة للفقراء بالمغرب ٠
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36
9 - الحلول الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:05
الحل هو إلزام من خرب الصندوق المغربي للتقاعد وضيع الأموال أن يرجعوا تلك الأموال المنهوبة الى الصندوق ليواصل مهمته وتقليص اجور كبار الموظفين والغاء التعويضات الخيالية
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52
10 - الرأي الآخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:06
المنتخبون لا يستحيون من عدم اهليتهم لابتكار الحلول الحقيقية و الفعالة لمشاكل الوطن و المواطنين. من بينها مشكل التقاعد!
هم فقط يفلحون في الاستفادة الشخصية و ذلك بسن القوانين لصالحهم مقابل تعريض الطبقة المسحوقة للمزيد من الققر و الضيق.
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35
11 - abdou الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:09
الطريقة التي اعتدتها الحكومة لتقويم الاختلال المالي لصندوق التقاعد CMR غير اخلاقي وغير منصف لماذا؟
- 1: كيف يعقل أن يؤدي الموظف الحالي مزيد امن الاقتطاعات لكي يستفيد متقاعد حاليا من النسبة الكاملة للتقاعد علما أن الموظف الحالي لن يستفيد إلا من جزء من التقاعد مقارنة مع المتقاعد الحالي
- 2: لماذا لم يتم اقتسام العبئ بالتكافؤ بين الدولة والموظف الحالي والمتقاعد الحالي.
-3: لماذا لا تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ولوحدها في هذا المشكل كاملا مادام استهتارها وعدم حسن تدبير الأمور هو الذي خلق المشكل. فليس الموظف هو الذي خاق المشكل.
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33
12 - متقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:20
le plafond d un pensionnaires dans le regime cnss est 4200 dhs même si son salaire en activité était 15000 dhs .mais un titulaire dans un autre regime il garde son salaire. donc le contractuelles aura un grand problème lors de sa retraite........
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8
13 - المهدي الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:26
ينبغي فرض الانخراط في صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي على كل شخص نشيط ولو بائع الزريعة البسيط مع منح التغطية الصحية لكل مغربي ومغربية . ضرورة التصريح بالدخل واعفاء ذوي الدخل المحدود كن الضريبة على الدخل كما في الدول الأخرى. إلى جانب ذلك الضرب بيد المفسدين والمتربصين بأموال الدولة من مداخيل المعادن والصيد البحري والسدود والموانئ والاتصالات ....الشعب لم يعد غبيا والسلطات العليا في البلاد تعي ذلك والحمد لله.
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16
14 - واحد الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:35
6 - صالح عبد الغني

راك غا كتخربق مع احتراماتي

كتلة الأجور في المغرب هي الأضعف فمنطقة مينا .. المغرب لا يتوفر سوى على 26 موظفا عموميا لكل ألف نسمة مقابل 44 موظفا عموميا في تونس و 50 موظفا عموميا في مصر 34 موظفا عموميا في تركيا.

المغرب يعيش خصاص على مستوى الكوادر المؤهلة في القطاع العام. عندنا طبيب ونص لكل ألف نسمة، 12 قاضي لكل مئة ألف نسمة، مهندس واحد لكل 800 نسمة، في تونس مهندس لكل 500 مواطن، ومهندس لكل 250 مواطن في الأردن . و هادي أرقام كارثية ..

المشكلة فالمغرب هي أن الناتج المحلي الاجمالي PIB ضعيف، أن الاقتصاد ميت ويحتضر، علاش؟ لأن ما كاينش استثمار منتج لقيمة مضافة، ولأن الفلوس مقابل ما يدورو بيها الناعورة فالبلاد، كاي يهربوها لسويسرة وبنما ..
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44
15 - wood الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:46
الدولة هي الموظفون و التي بدونها لن يكون لها وجود ، اما الفساد الاداري و الرشوة و المحسوبية فيتحمل مسؤوليته المخزن بكونه الراعي الاول لهذا الفساد ، فالموظفون ليسوا فقط المدرسون و الموظفون الصغار في الادارات و الجماعات المحلية و الممرضين فهم كذللك جيش عرمرم من الشرطة و الدرك و القوات المساعدة و موظفون سامون و قياد و عمال و ولاة يفسدون اكثر مما يصلحون . اما التقاعد و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي فهي اليات ابتكرها الانسان لحماية المجتمع من الفقر و الحاجة و التسول و الانحراف و مختلف المظاهر السلبية كالفراشة و الانشطة الهامشية . فحقوق الموظف او العامل و المشتغل يجب حمايتها سواء في القطاع الخاص او العام. فالمغرب بلد تضامني كما قال احمد التوفيق بحيث تتضامن الاغلبية الساحقة الفقيرة لاغناء اقلية قليلة من الاغنياء !!!
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24
16 - hamada الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:51
الترسيم عملية جبانة والتعاقد هو الحل لجميع قطاعات الوظيفة فعلى الدولة ان تمنع الترسيم في جميع وظائف الدولة وان تحدث النظام الاساسي لمتعاقدي الدولة والخواص
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-27
17 - سعيد من الريف الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:57
"الموظف لن يحصل، بعد إحالته على التقاعد، سوى على معاش يساوي حجم مساهمته في الصندوق المغربي للتقاعد، لا أكثر"
هل هذه العبارة تعني أن التقاعد لن يبقى إلى وفاة المتقاعد يعني يحصل على تقاعد لمدة 10 سنوات فقط حسب حجم مساهمته، أم أنه سيتم تقسيم المجموع الخاص ب 10 سنوات على مدة طويلة مثلا 15 سنة او 20 سنة وسيتقاضى المتقاعد معاشا قدره 500 درهم.
في جميع بقاع العالم تتم دراسة القرارت على المدى المتوسط و البعيد، إلا في المغرب فمسؤولينا يفكرون إلى حدود نهاية الولاية الحكومية، وبعدها يتركون الأزمة للحكومة المقبلة تدبر محاينها معاها.
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17
18 - غيور الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:58
لك الله يا وطني .. عن أي خصاص تتحدثون ؟ خاصة في التعليم . من قال بأن هناك خصاص ؟ الخصاص الحقيقي في التدبير المعقلن والمحكم ؟ الخصاص الحقيقي في التسيير الشفاف والنزيه والتصريح بالأعداد الحقيقية للموظفين من اداريين وتربويين انطلاقا من كل مؤسسة تربوية ومديرية اقليمية واكاديمية جهوية ليصل الامر الى الوزارة . بربكم هل كل المدرسين والمدرسات يتوفرون على حصص أسبوعية كاملة ؟ أتمنى من كل من له غيرة وفي قلبه ذرة حب لهذا الوطن أن يجيب على هذا السؤال دون لف ولا دوران . (واش تنكلو لحلال من تغراد ديالنا)
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-9
19 - nawfal الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:09
tout ce qu'ils racontent à ce sujet est faux ceux qui prétendent que le travail par contrat risque de créer des problèmes à la cmr ne savent pas de quoi ils parlent
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1
20 - مقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:49
يقول المثل الشعبي لالة زينة وزدها نور الحمام، فمعظم المتقاعدون لا تتعدى معاشاتهم حاليا 1500 درهم في الشهر، أي 50 درهم في اليوم، لذلك نحن ساءل ماذا يفعل المتقاعد الذي يعاني من عدة امراض، وعلى راسها مرض النفساني الخطير ب 50 درهنم في اليوم ؟، لذلك فالمتقاعد مفلس أصلا وسوف يظل حزينا الى أن تتوفاه اامانية، ويحمل حزنه وإهانته الى التراب.
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17
21 - ولد القرية - سلا- الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:08
هذا يؤكد ويعطي الحق للذين انتقذوا سياسات بن كيران العشوائية والفاشلة والتي ستؤدي الى العجز في كل شيء وتفاقم العطالة وتازيم صندوق التقاعد اكثر . حقيقة رئيس حكومة ستظهر الايام القادمة مدى الضرر الذي خلفه من مذيونية تاريخية وازمات اجتماعية من جراء الغلاء وتفاقم الفقر والتهميش والفوضى
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12
22 - Observer الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:12
التوظيف والتشغيل ب"التعاقد"او"العقد"فهو انتقاص وضرب لمباديء حقوق اﻻنسان ..ومن جهة ثانية فان مكانة اﻻنسان المغربي تتهاوى من درجة رعية وليس"مواطن" الى درجة "عبيد" ﻻصحاب النفود والراسمالية وشركاتهم العابرة للحدود وملحقاتها بالمغرب حيث استباحت اﻻرض والعرض بﻻضرائب وامتيازات عدة......الكل في خدمتهم ومسخر اهم
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13
23 - وطني الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:29
بكل صراحة:
ما يخيفنا هو هدا النهج الدي تسلكها الدولة حاليا اتجاه المواطن لم يبقى بيننا و بينها اية تقة ولا اية نية حسنة الدولة تلعب لعبة (الضامة) مع الشعب المسكين لا نية في الاصلاح و لا نية في تقدم البلاد، كل هدا ما هو الا ضحك على الدقون
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10
24 - abdou الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:29
تجار الدين سيقتطعون مبلغا لموظفين بالتعاقد ولو بالافتاء
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7
25 - اللصوص cowboy الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:49
بن كران او ابن زيدونة او المخلوع المنتمي لحزب تجار الدين بمعونة اعضاء حزبه منهم حسي مسي المنصب والبوجاديات عفى عن من اكل وسرق اموال الصندوق من المفسيدين الفساق الفجار الدين بيضو الاموال المسروقة في شركات وضعيات وفيلات وسيارات وووو. وجبئ بالموظف العبد لحل مشاكل الصندوق المسروقة . سرقت او لم يحسن تدبيرها او استتمارها بحال بحال cest quif quif .
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9
26 - فرزدق زمانه الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:58
تتكلمون عن التقاعد كان المتقاعد يعيش وضعية مريحة بهاذة الاجرة الجد متواضعة. لان الدولة تستعمل التحايل مع الاجير فالاجرة تكون لا باس بها عن ممارسة العمل بكثرة العويضات وعند تقاعده تطير تلك التعويضات ولا يبق الا الفتات مبني على السكون حتى الموت.. واحسن من هاذه الاجرة الهزيلة تمنحها الدول التي تهتم بالمسنين ولو لم يساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي م امتيازات اخرى التنقل بالمجان و القطار بثمن زهيد و و و. ونحن ب جوج فرنك ها الصندوق سيفرغ ها ها ها...
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5
27 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:11
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كانت المصلحة الوطنية في التعاقد يجب تصفية قطاع الوظيفة من خلال تسريح الموظفين وتعويضهم وارجاع اموالهم المقتطعة وفتح باب التعاقد على مصراعيه كما يجب على الموظف الا يجبر على الزيادة في سنوات العمل واحترام شروط التعاقد المحدد في 60سنة و21سنة للتقاعد النسبي وبما ان القانون لايسرى باثر رجعي الا في الحالة الافضل للمعنى فيمكن للموظف اللجوء للقضاء لرفع هذا الحيف
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2
28 - ???????? الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:28
هادشي كاع ماكونا كنسمعوه فالحكومات الاخرى حتى جات هاد الحكومة دلهركاوة دعيناكم الله نتوما لي صوتو عليهم,,شي كيزيد فالمعيشة,شي داير البلايك لبشكليطات شي كيزيد فالضرائب,,la veignette دسيارات فالمغرب اغلى veignette فالعالم,غير زيادة,غير زيادة صافي عيينا en ne veut plus de ce government de barbus.
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8
29 - jamal الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:29
كلشى عارف حتى في اوروبا وامريكا التعليم والصحة الى غير دالك كاين الشغل بالكونطرا الى درجة مكتعدا ستة اشهر .ها د القربلة في المغرب ديرينها بالخصوص الناس لمرسمين او معندهمهم ما يخسرو .
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-5
30 - ماريا الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:01
الحكومة تتحمل مسؤوليتها.تحاسب الذين افرغوا صندوق التقاعد
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7
31 - عباس الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:48
الدولة تضن انها ذكية اكتر من الازم وتستعمل حرب الاعصاب مع المتقاعد المقهور اصلا باجرة حذفت منها التعويضات و البقية لا تكفي لاي شيء. ومع ذالك الحكومة تهدد بافلاس الثدوق حتى لا ذطالب المتقاعد باية زيادة. على من تضحكون. ولنفرض ان الصندوق مثقود وضاعت منه الاموال ما ذند المتقاعد ؟؟؟
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6
32 - بصراحة الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:18
المشكل يكمل في عدم الكفاءة وليس التوضيف ءاو العمل بالعقد وهذا المشكل تعاني منه الدول العربية بكثرة لعدم الشفافية و الاءهتمام بالمناصب عوض العلم وووو
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2
33 - Med naji الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:27
هناك بعض الموظفين المنتسبين للمهن الشاقة ستزداد مصاريفهم بعد تجاوز عتبة الستين سنة منها على سبيل المثال لا الحصر اقتناء الادوية و الزيارات الطبية و التحاليل. إضافة إلى كلفة الحفاظآت.. فالسواد الاعظم سيضع اللحفاظات ..اي ليكوش قبل ذهابه لمقر عمله.
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4
34 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:13
اذا كانت النقابات تدعو الى توحيد نظام التقاعد ، فالتوظيف بالكونطرا سيعجل في نظري ذلك .
"اللهم توظف الدولة بللكونطرا ولا ما توظفش"
ولماذا لا تتحدث النقابات عن الكونطرات التي يتم التوظيف بها في القطاع الخاص والتي لا تضمن لا استمرار الشغل ولا تقاعد ولا اي شيء.؟
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3
35 - متابع الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:52
إنها حكومة مستبدة لا تزيد الوضع إلا سوءا إنهم تجار الدين فاليهنأ من صوت عليهم واليفرح .. كل يوم نسمع من وزير من وزرائها بغريبة من غرائب الزمان هههه شر البلية مايضحك ... وهل من يدرس بالكونطرا ومن يتوظف سيعمل بجد وإخلاص ... ؟؟؟
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3
36 - المتقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:08
اتعلمون ان صندوق التقاعد ووزارة المالية تستقبل ملفات القروض رغم ان اصحابها ليس لهم الحق لهزالة راتبهم فلماذا يوافق الصندوق وهي تعلم ان المعني بالامر ليس له الحق هذا نوع من التواطئ التي انخرط فيه الصندوق .هل تعلمون ان نسبة من الموظفين والمتقاعدين ملفاتهم في المحاكم التجارية ظلما وعدوانا بعد تعرضهم للنب والاحتيال وانتحال الصفة وتزوير العقود والوثائق .احذروا اخواني.
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2
37 - عبدالسلام الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:53
لمادا.التجءت.هاده.الحكومة.الى.اتوضيف.بلكونطرى.
هل.تعرف.ان.المغرب.غير.رسم.وان.كلشي.ماقت.ماهيا.المسءلت.وقت.
ما.يمنعكم.انترسموا.هاد.المعلمين.وان.تحاسبوهم.على.عملهم.
اما.ان.كان.غير.مرسم.بامكانه.انه.لايدهب.للعمل.حسب.مزاجه.
كيف.سيفكر.هدا.الموضف.الماقت.في.العطاء.وهو.يعرف.انه
ليس.لهتقاعدولاتغطية.صحية.وانه.غير.مستقر.وهو.ينتضر.مرور.
سنوات.تعاقود.هل.سيفكر.في.زواج.مثلا.
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0
38 - المتقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:44
ان الفساد والمفسدين كثيرون وبعض القطاعات توظف سماسرة لجلب الضحايا ومثال ذلك ماوقع ويقع في اكبر المدن من بينها مدينة الرباط المعروفة بانتشار السماسرة امام الوزارات وخاصة المالية وصناديق التقاعد .الا تعلمون ان شركة تسليف نصبت على عدد من الضحايا عن طريق النصب والاحتيال وانتخال الصفة وهم يعانون من الديون المتراكمة وتركوا المتقاعدين تحت رحمة الله اتمنى الضرب على يد هذه المؤسسات وسماسرتهم وانصافهم والسلام.
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