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الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا

الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:00

لم يُكتب لجلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، عصر الثلاثاء، أن تصل إلى مرحلة النقاش المعمق للقضية والاستماع إلى المتهمين من طرف رئيس الجلسة علي الطرشي، حيث شهدت الجلسة توترا آخر، بعد إحضار ناصر الزفزافي بالقوة إثر رفضه الحضور في الفترة الصباحية.

وانتفض قائد حراك الريف مباشرة بعد إعلان رئيس الجلسة تأجيل الجلسة إلى غاية الجمعة المقبل، منتقدا التواجد الأمني بالمحكمة، إذ قال: "لو تم تسخير هذا الكم الهائل من رجال الأمن لمواجهة المفسدين لكنا أحسن من سويسرا".

وتابع "أيقونة الحراك" وهو يصرخ في القاعة "إنكم بهذه المحاكمة تشوهون صورة البلاد"، قبل أن يضيف: "نحن الوطن وعاش الريف، والموت ولا المذلة"، قبل أن يتعالى الصراخ عقب إخراج المعتقلين من القاعة "خليونا نشوفو عائلاتنا"، بينما رفعت الأسر شعارات مدوية بداخلها.

وعرفت الجلسة تسليم ناصر الزفزافي رسالة إلى موكله محمد أغناج، يؤكد فيها أنه وباقي المعتقلين مستمرون في إضرابهم عن الطعام، ملتمسا منه إيصالها إلى القاضي حتى يتم نفي ما ورد على لسان النيابة العامة في الفترة الصباحية.

وقبل ذلك، توترت الجلسة عقب إحضار الزفزافي بالقوة للجلسة، حيث كشف المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهو يقاطع منح القاضي الطرشي الكلمة للنيابة العامة، أن قائد الحراك يعاني من مضاعفات الدخول في إضراب عن الطعام.

وأوضح المحامي أن موكله الزفزافي، خلال زيارته له بالسجن من أجل إقناعه بالحضور إلى المحكمة لمواصلة الجلسة، أكد عدم جاهزيته وقدرته على متابعتها بالنظر إلى تدهور صحته، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة بسبب مضي الدفاع في الكلام.

من جهته، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي الهيئة إلى مراعاة الوضع الصحي للزفزافي، الذي أحضر بالقوة من السجن، وطالب بإجراء خبرة طبية عليه، ونقله إلى المستشفى قصد الخضوع للعلاجات الضرورية إن تطلب الأمر ذلك.

وبعد رفع الجلسة من طرف القاضي، عادت الهيئة من جديد لمواصلتها، حيث تم منح الكلمة لممثل النيابة العامة من أجل استكمال مرافعته قبل الشروع في مناقشة القضية والاستماع إلى المتهمين.

وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته التي امتدت حتى الثامنة ليلا، أن هناك العديد من الأشرطة والفيديوهات التي تدين المعتقلين، وتبرر الاستمرار في متابعتهم في حالة اعتقال، مشيرا إلى أنه خلال المناقشة سيتم التفصيل في ذلك أكثر.

ونفت النيابة العامة ممارسة التعذيب على المعتقلين، كما ورد في الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسات السابقة، حيث قال حكيم الوردي: "لو صدقنا الكلام الذي جاء به دفاع المعتقلين حول التعذيب لكنا قرين الكفر بالإنسانية"، مضيفا: "لا أرضى لمواطني بلدي أن يعذبوا"، وهو ما جعل المحامين ينتفضون ويؤكدون تعرض المعتقلين للتعذيب والتعنيف.

وقررت هيئة الحكم تسريع النقاش في الملف، حيث حددت يوم الجمعة القادم لمتابعة المناقشة، بالرغم من إلحاح هيئة الدفاع عن المعتقلين على ترك المحاكمة تسير وفق النمط الذي شهدته طوال الأشهر الماضية.

وشهدت الجلسة في الفترة الصباحية غياب ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين، قرروا عدم الحضور، غير أن النيابة العامة طالبت بضرورة تطبيق القانون، وهو ما دفع رئيس الهيئة إلى توجيه تعليماته من أجل إحضارهم بالقوة في حال ما أصروا على الرفض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - adil الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:08
تذكرت المحاكمات المضحكة في مصر،إنها الجينات المشتركة بين القضاء المغربي و المصري.
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283
2 - الهاوب الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:11
هدا الشخص في السجن ومازال يناضل عن المستضعفين كم انت عضيم
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393
3 - عبد الله 2014/4/28 الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:23
اقول في هذه القضية لاول مرة واخر مرة اتركونا نعمل للاجيال المقبلة.والله المغرب يستحق افضل وضع مما هو عليه حاليا.كونوا مواطنين فاعلين بروح عالية وبحب واخلاص لفلذات الكبد.الله من يجازي وليس العبد.
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163
4 - كريم الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:28
عاش المغرب ولا عاش من خانه هذا ما يجب ان تقوله اخي والله يطلق سراحك
يتكلمون عن طي صفحة سنوات الرصاص بينما فاضحي الفساد يزج بهم في السجن ولصوص المال العام يتطاولون ويتقلدون المناصب. الله يصوب وصافي فقدت الثقة في المستقبل.
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262
5 - wood الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:33
حسب ما جاء في المقال :(( وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته التي امتدت حتى الثامنة ليلا، أن هناك العديد من الأشرطة والفيديوهات التي تدين المعتقلين، وتبرر الاستمرار في متابعتهم في حالة اعتقال، مشيرا إلى أنه خلال المناقشة سيتم التفصيل في ذلك أكثر.)) ، اذن هؤلاء النشطاء يتم محاكمتهم على مواقفهم و تصريحاتهم ما دام الامر يتعلق بفديوهات على الاغلب كل الناس رأوها في اليوتوب ، و بالتالي فالمحاكمة هي سياسية بامتياز ، فحتى تهمة اقتحام المسجد الذي تم تلفيقها للزفزافي غير ثابتة لان حسب ما يروج ان المصلين انسحبوا و الامام يخطب و حدث هرج و مرج داخل المسجد و الزفزافي لم يكن سوى واحد من كثيرين و ليس هو من فض الجمع ،اما الاشتباكات بين المتظاهرين و رجال الامن فلا علاقة للنشطاء بهذا الامر ، فهو امر طبيعي قد يحدث عندما تستعمل السلطة القوة لتفريق تظاهرة او احتجاج !!!
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126
6 - شوافة الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:39
تعليق 2,,,الزفزافي غير غادي ؤكيغرق فراسو ؤالله لاعقلو عليه .
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-243
7 - مرابطي الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:49
ملفات فساد ضخمة من اختلاس صناديق المال العام وتهريب الملايير للابناك الدولية والجزر العذراء،بدون محاسبة او مراقبة،بل تعامل بمنطق !عفا الله عما سلف ولا احد معصوم من الفساد الا الأنبياء والرسل والملائكة"..اما البسطاء من الشعب المغربي حين يطالبون بحقهم في الثروة الوطنية (تحت الارض وفوقها وفي البحر) يعاملون بمنطق "طحنو دار بوه".
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158
8 - ميساء الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:56
مشكلة الزفزافي انه انفعالي و دو مزاج متقلب temperament..ومعندوش واحد المستوى دراسي عالي لي خليه هادئ ...غير تخرج و دخل في الكلام وبعض الأحيان تستعمل العنف اللفظي متل المتطرفين ...كون غير الأسلوب تاعوا المتعصب في الخطابات كون حسن ...هاد تبقى الراي ديالي الشخصي
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-179
9 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:59
افعل ماشأت لانك قاضي على الناس والله المستعان على ماتصفون: باسم الله الرحمان الرحيم
وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (18). ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) أي : مكذوب مفترى . وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة ، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة - فيما ...
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74
10 - Ndair الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:01
الزفزافي رمز الفقراء والمستضعفين في هذه البلاد التي ارهقها الظلم والفساد ودمرها من لا يخاف يوم الحساب . حسبي الله ونعم الوكيل لنا الله
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147
11 - simo الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:06
سيخرج الزفزافي وسيكون له منصب سامي وستبقى هذه سوى قصة مفبركة وبيني وبينكم ماكاين لا اضراب عن الطعام ولا هم يحزنون وستذكرون ما اقول في يوم ما.
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-162
12 - Ait bouayach الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:32
أطلقو صراح المختطفين يا أعداء الحرية.نعرف جيدا أنكم لستم بحاكمين بل محكومين.أطلقو صراح الوطن .إن الله يمهل ولا يهمل.لك الله يا واطني
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88
13 - عبد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:45
لا تعليم
لا طب
الحرية للأخ الزفزافي
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79
14 - عبيبيييس الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:50
لن يتحول المغرب الى سويسرا بعنصريتك و شعبويتك بل الى عراق ثان.. ما يزيد عن 7 اشهر من الاحتجاج بدون منع او اعتقال. فتح معكم خلالها المنتخبون و العامل الحوار فرفضتم، تم تغير العامل و رفضتم الجلوس مع العامل الجديد، جاء الوالى ورفضتم الحوار معه، و اطلقتم شعار"الحوار مع الحكومة بدل القمع" رغم انه لم يتم الى دالك الوقت اي اعتقال و حاولت كل اجهزة الدولة محاورتكم فرفضتم. جائت الحكومة كما طالبتم لكن الغريب انكم رفضتم كذلك الحوار معها، بل الاغرب انكم صعدتم من الاحتجاجات و لم تغيروا الشعار/المطلب "الحوار مع الحكومة بدل القمع". هل لم تجدو شعارا اخر ام كنتم تقصدون حكومة فرنسا او هولاندا، لان الحكومة جائت تحاوركم و رفضتم. لهذا كان واضح ان المسئلة ادخال البلاد في الفوضى ليس الا. فقط بعد الاعتقال اهتديتم الى شعار جديد"اطلاق المعتقلين". كلنا لنا مطالب و انتقاذات ، لكنها واضحة و محددة و ليس اطالة الاحتجاج و الفتنة بدون رغبة في اي حل
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-90
15 - مول الحمار الأربعاء 03 يناير 2018 - 02:59
وجل في زمن قل فيه الرجال اللهم أنصره وسدد خطاه عاش الشعب
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77
16 - MILOUD الأربعاء 03 يناير 2018 - 03:26
انظروا إلى الأسلوب الحضاري في الاحتجاجات بمدينة جرادة.
رفع العلم الوطني. التأطير الجيد.عدم استفزاز قوات الأمن. المطالب المعقولة.
ارقام الحكومة للحضور إلى مدينة جرادة ومحاورتهم ويتلقى المطالب أن شاء الله.
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-54
17 - المتتبع الأربعاء 03 يناير 2018 - 05:32
اليوم في تعليقي الصباحي قلت إن الفصل ٤٢٣ تطبقه المحكمة لاحضار المعتقل أمام الهيئة ولو بالقوة وانتقذوني الإخوان ولكن ما حصل عشيته هو ما وقع احضار كل من رفضوا الحضور بالقوة ومتابعة القضية لذلك مرة أخرى لا جدوى من استفزاز الهياة القضائية والظهور بمظهر الابطال الذين يريدون سن قوانين أخرى غير الموجودة حاليا فمن صور قضاءنا كقضاء مصر واهم أو لا يرى المحاكمة ستتم ولن يعفى عن أي احد قبل إدانته نهائيا
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-21
18 - Aziz الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:43
هدا رمز للكلاخ و الجهل و الدخول و الخروج في الهضرة..

اي مستوى لهده الاضحوكة كي يتكلم عن نمو و سويسرة ؟؟؟؟
كلام فارغ و مرافعات للنزهةو التبوريضة.

اي شجاعة عندما ينكر ما هو موتق بالصور
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-32
19 - Osama الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:50
التعليق 6
هذا ما قضى علينا، الانانية التي جعلتنا نفكر في أنفسنا فقط.
لو فكر الزفزافي كما تفكرين لكان الان خارج السجن ينعم بوظيفة جيدة ويعيش كالمواطن الأليف او لكان حصل على لجوء في اوروبا.
اصبحت أنانيتنا تفوق الحد حتى أصبحنا لا نفكر في مستقبل ابنائنا وأبناء ابناءنا.
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28
20 - أغاديري من المانيا الأربعاء 03 يناير 2018 - 06:57
هاد الزفزافي وجع لنا رؤوسنا وطاح في فتنة ...
فتنة منعه من الحرية
فتنة إضرابه عن الطعام
فتنة والديه طلع وجي بين الحسيمة وكازا بل أبوه راح هولندا ومؤخرا شفت أبوه في قناة فرنسية التي بالعربية ....
فتنة أنه أضحوكة عند الكثير ، بحيث عملوها فيه وخصوصا الروافة للي في أوربا. .. إيوة قل لهؤلاء يجو عندك السجن والمحكمة. .
وغار أنت للي عندك الفم...
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-24
21 - مواطن صريح الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:20
لقد تكالبت الاقزام على هدا البلد العضيم ولست ادري الى اي طينة من البشر هم ينتمون هل هم من ابناء الخونة و بقايا الستعمار الدين سرقوا المناصب العليا في الدولة و اضحو يتحكمون في العباد بكل انواع واشكال المدلة من نهب و تفقير وتجهيل و تجويع فاصبح المواطن البسيط يعاني و يكابد يوميا من اجل لقمة العيش فإدا ما قام هدا المواطن بالاحتجاج من اجل تحسين الحال المزري الدي هو عليه يقابل من طرف هؤلاء بالحبس و التعديب فيوصف بابشع الصفات كالانفصالي و انه ضد الدولة فاصبحت منضومة القانون لعبة في ايديهم فيعودون بالمكتسبات الديمقراطية الى عهد الديكتاتورية حسبي الله ونعم الوكيل وشكرا هيبريس.
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6
22 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:25
والله ما قا قال الا الصدق صدقت أيها الشريف النظيف دعواتي لك بالخير وصلاح الأبناء وتذكر قول الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
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15
23 - Citoyenne du Monde الأربعاء 03 يناير 2018 - 07:37
Arrêtons cette mascarade! Il faut libérer les activistes qui ne sont pas impliqués dans des actes de violence(car Zefzafi lui même qualifie ceux qui ont jeté des pierres des traîtres contre le hirak). Il faut clore ce chapitre avant qu'il ne soit trop tard!
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-4
24 - سعيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:00
في المغرب الحالي لا مكان لهذه المهزلة التاريخية.
الارشيف التاريخي في فترةنا الحالية ان يذكر الحكام إلا بهذه القصة الخيالية لأناس خرجوا للمطالبة بحقوقهم فسجنوا. اين العدل؟ اين الديموقراطية؟ اين الرجولة؟
يجب اطلاق سراحهم فورا.
الامر الثاني يجب منحهم حقوقهم.
الامر الثالث يجب محاسبة المنقلبين الجدد من مسؤولين و خونة يخلقون الأزمات حثى يسقط النظام في مشكلات مع الشعب.
الله مع الشعب.
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0
25 - وليد الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:04
16
في الريف ايظا كانت الاحتجاجات سلمية وحضارية لاكثر من سبعة اشهر وذالك طبعا لا يعجب السلطة المخزنيه فقررت الاحتكاك المباشر مع المتضاهرين و استفزازهم وذالك بغيه استدراجهم لتحدث المواجهة ،وبذالك فعلا ما حدث وحينها بدأت الاعتقالات بالجملة والمداهمات الليليه لمنازل المواطنين.
اذن المخزن هو المسؤول المباشر عما حدث.
اما عن العلم الذي تتحدث عنه هناك من يعتبره علم مخزني وليس وطني. لانه من صنعه والبتالي يمثل القمع. والسلام
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0
26 - هشام الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:23
اين هو السيد ترامب من هده لمسرحية النازية السادية ام فقط يهمه تحرر الشعب الايراني ام باقي الشعوب فل تدهب الى جحيم مادامت تحت حكام يدينون و يعبدون الماسونية الصهيونية للعلم فقط
جميع الحكام الخرب هم من اتياع الماسونية و من يرفض يتم تصفيته
مثلا مرسي مصر تم تضفيته لانه رفض ان ينظم للمجمع الماسوني رغم انني ارفض الحكم الديني بالمطلق
النظام الايراني ليس ماسوني يريدون تصفيته
اردوغان يريدون تصفيته رغم انه يايدهم في الكتير من افكارهم
تشي غيفارة قتل لانه رفض الماسونية
فيدل كاسترو
هتلر نفسه قتلوه لانه كان ضد الماسونية
و اللائحة طويلة

ترامب يطالب الحرية للايرانيين رغم ان شعوب الخليج و المغرب العربي و كل شعوب المنطقة ترزح تحت حكم ديكتاتوري قمعي
فلتدهب الانظمة العربية كلها الى الجحيم
على الشعوب العربية الثورة و الكفاح المسلح حتى التحرر من الاستعمار الماسوني المغلف بانظمة مهترئة خربية
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27 - ديما مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:41
الزفزافي يعمل للأيام القادمة انه يبني مستقبله ومستقبل عائلته ستراه يوما ما عندو لاكريمات والجاه الكثير وتراه قابعا في قبة البرلمان وما بقى يعقل لا على مول الحوت ولا هم يحزنون.
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28 - Marocain Silmi الأربعاء 03 يناير 2018 - 08:46
Dommage quand on voit un zefzafi qui fait tout pour montrer qu'il pense à son pays et à ses frères marocains alors qu'il ne se rend pas compte qu'il ne fait que créer la zizanie. ça ne fait que confirmer son niveau intellectuel nul que d'autres en profitent de lui et le pousse vers la catastrophe de tout un peuple.J'éspère que le juge lui attribue ce qu'il mérite en terme de nombres d'années de prisons pour qu'il se rende compte de ses bêtises et d'autres malades comme lui tirent leçon et laisser ce pays avancer même doucement mais normalement.
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29 - مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:06
وا عباد الله هداك الزفزافي باغي يرجع بطل ويكسب الشهرة لاغير ،اما الجهات المختصة راها قايمة بواجبها
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30 - vive leMaroc الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:14
je ne comprends pas pourquoi on appelle cet individu icône alors que c'est un simple marionnette.de + il est pris en flagrant délit nom pas pour les revendications légitimes mais pour enfrain à la loi.
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31 - إما وطني ، إما خائن ! الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:14
كل من سولت له نفسه محاولة المس بهذا الوطن الغالي ، سيعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ولن ينفعه حد .
له في الدنيا عذاب مهين وفي الآخرة عذاب أليم.

رحم الله الحسن الثاني انه كان من الصادقين.
عاشت المملكة المغربية ، من طنجة الى لكويرة ، ولا عاش من خانها !
عاش الشعب المغربي العظيم ولا عاش من خانه !
عاش أبو الحسن ابن الحسن !
الله الوطن الملك
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32 - ccv الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:15
quel hero qui lutte pour les pauvres méprisés même de la prison vive Monsieur Zafzafi
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33 - ام كارمن الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:27
يا رب انصر المستضعفين الذين لا ضهر لهم في المغرب غيرك يا الله الراجل جابوه بالقوة للمحكمة وبعدها ثم إعلان تأجيل الجلسة ما هذا الظلم؟ ؟ ؟
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34 - ريفي اصيل الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:27
الزفزافي يطالب هههه.كانه الوزير الأول أو. ..لن تنال أي شيء من تصرفاتك فقط انت تتوهم البطولة كالهر يحكي جرأة الأسد. ستحكم المحكمة عليك بمدة طويلة سواء بالعدل او بالظلم لا قدر الله وستنسى ولن يتحدث عنك أحد.
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35 - عيلة الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:28
غادي اسألي مسلسل سامحني أو هاد المحاكمة مزال مسألت هزلت وطلقو الدراري زاتو فيه سير تحاسبوع مع العمال الي كيكلو فاموال المبادرة بدون حسيب
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