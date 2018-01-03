24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:37
|15:12
|17:35
|18:55
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- نعت الآخر بـ"ولد الحرام" .. هكذا ينخر الحسد قلوب مواطنين مغاربة
- خبير أممي مغربي يرصد مستقبل "مينا" وآفاق النزاع في الصحراء
- دراسة تربط جفاف العالم وارتفاع حرارة الأرض
- سفير المغرب بالبحرين: القدس رمز التعايش الديني
- جلسة استماع حول "انتفاضة الخبز 1984" بتونس
الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)
نعت الآخر بـ"ولد الحرام" .. هكذا ينخر الحسد قلوب مواطنين مغاربة (5.00)
الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)
- تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات - (88)
- الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة - (63)
- يهود يُراسلون الملك لصد مقترح "البام" سحب جنسياتهم المغربية - (61)
- الرباح يقود وزراء إلى جرادة لبحث بديل اقتصادي عن "مناجم الموت" - (50)
- استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا
لم يُكتب لجلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، عصر الثلاثاء، أن تصل إلى مرحلة النقاش المعمق للقضية والاستماع إلى المتهمين من طرف رئيس الجلسة علي الطرشي، حيث شهدت الجلسة توترا آخر، بعد إحضار ناصر الزفزافي بالقوة إثر رفضه الحضور في الفترة الصباحية.
وانتفض قائد حراك الريف مباشرة بعد إعلان رئيس الجلسة تأجيل الجلسة إلى غاية الجمعة المقبل، منتقدا التواجد الأمني بالمحكمة، إذ قال: "لو تم تسخير هذا الكم الهائل من رجال الأمن لمواجهة المفسدين لكنا أحسن من سويسرا".
وتابع "أيقونة الحراك" وهو يصرخ في القاعة "إنكم بهذه المحاكمة تشوهون صورة البلاد"، قبل أن يضيف: "نحن الوطن وعاش الريف، والموت ولا المذلة"، قبل أن يتعالى الصراخ عقب إخراج المعتقلين من القاعة "خليونا نشوفو عائلاتنا"، بينما رفعت الأسر شعارات مدوية بداخلها.
وعرفت الجلسة تسليم ناصر الزفزافي رسالة إلى موكله محمد أغناج، يؤكد فيها أنه وباقي المعتقلين مستمرون في إضرابهم عن الطعام، ملتمسا منه إيصالها إلى القاضي حتى يتم نفي ما ورد على لسان النيابة العامة في الفترة الصباحية.
وقبل ذلك، توترت الجلسة عقب إحضار الزفزافي بالقوة للجلسة، حيث كشف المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهو يقاطع منح القاضي الطرشي الكلمة للنيابة العامة، أن قائد الحراك يعاني من مضاعفات الدخول في إضراب عن الطعام.
وأوضح المحامي أن موكله الزفزافي، خلال زيارته له بالسجن من أجل إقناعه بالحضور إلى المحكمة لمواصلة الجلسة، أكد عدم جاهزيته وقدرته على متابعتها بالنظر إلى تدهور صحته، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة بسبب مضي الدفاع في الكلام.
من جهته، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي الهيئة إلى مراعاة الوضع الصحي للزفزافي، الذي أحضر بالقوة من السجن، وطالب بإجراء خبرة طبية عليه، ونقله إلى المستشفى قصد الخضوع للعلاجات الضرورية إن تطلب الأمر ذلك.
وبعد رفع الجلسة من طرف القاضي، عادت الهيئة من جديد لمواصلتها، حيث تم منح الكلمة لممثل النيابة العامة من أجل استكمال مرافعته قبل الشروع في مناقشة القضية والاستماع إلى المتهمين.
وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته التي امتدت حتى الثامنة ليلا، أن هناك العديد من الأشرطة والفيديوهات التي تدين المعتقلين، وتبرر الاستمرار في متابعتهم في حالة اعتقال، مشيرا إلى أنه خلال المناقشة سيتم التفصيل في ذلك أكثر.
ونفت النيابة العامة ممارسة التعذيب على المعتقلين، كما ورد في الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسات السابقة، حيث قال حكيم الوردي: "لو صدقنا الكلام الذي جاء به دفاع المعتقلين حول التعذيب لكنا قرين الكفر بالإنسانية"، مضيفا: "لا أرضى لمواطني بلدي أن يعذبوا"، وهو ما جعل المحامين ينتفضون ويؤكدون تعرض المعتقلين للتعذيب والتعنيف.
وقررت هيئة الحكم تسريع النقاش في الملف، حيث حددت يوم الجمعة القادم لمتابعة المناقشة، بالرغم من إلحاح هيئة الدفاع عن المعتقلين على ترك المحاكمة تسير وفق النمط الذي شهدته طوال الأشهر الماضية.
وشهدت الجلسة في الفترة الصباحية غياب ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين، قرروا عدم الحضور، غير أن النيابة العامة طالبت بضرورة تطبيق القانون، وهو ما دفع رئيس الهيئة إلى توجيه تعليماته من أجل إحضارهم بالقوة في حال ما أصروا على الرفض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
يتكلمون عن طي صفحة سنوات الرصاص بينما فاضحي الفساد يزج بهم في السجن ولصوص المال العام يتطاولون ويتقلدون المناصب. الله يصوب وصافي فقدت الثقة في المستقبل.
وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (18). ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) أي : مكذوب مفترى . وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة ، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة - فيما ...
رفع العلم الوطني. التأطير الجيد.عدم استفزاز قوات الأمن. المطالب المعقولة.
ارقام الحكومة للحضور إلى مدينة جرادة ومحاورتهم ويتلقى المطالب أن شاء الله.
اي مستوى لهده الاضحوكة كي يتكلم عن نمو و سويسرة ؟؟؟؟
كلام فارغ و مرافعات للنزهةو التبوريضة.
اي شجاعة عندما ينكر ما هو موتق بالصور
هذا ما قضى علينا، الانانية التي جعلتنا نفكر في أنفسنا فقط.
لو فكر الزفزافي كما تفكرين لكان الان خارج السجن ينعم بوظيفة جيدة ويعيش كالمواطن الأليف او لكان حصل على لجوء في اوروبا.
اصبحت أنانيتنا تفوق الحد حتى أصبحنا لا نفكر في مستقبل ابنائنا وأبناء ابناءنا.
فتنة منعه من الحرية
فتنة إضرابه عن الطعام
فتنة والديه طلع وجي بين الحسيمة وكازا بل أبوه راح هولندا ومؤخرا شفت أبوه في قناة فرنسية التي بالعربية ....
فتنة أنه أضحوكة عند الكثير ، بحيث عملوها فيه وخصوصا الروافة للي في أوربا. .. إيوة قل لهؤلاء يجو عندك السجن والمحكمة. .
وغار أنت للي عندك الفم...
الارشيف التاريخي في فترةنا الحالية ان يذكر الحكام إلا بهذه القصة الخيالية لأناس خرجوا للمطالبة بحقوقهم فسجنوا. اين العدل؟ اين الديموقراطية؟ اين الرجولة؟
يجب اطلاق سراحهم فورا.
الامر الثاني يجب منحهم حقوقهم.
الامر الثالث يجب محاسبة المنقلبين الجدد من مسؤولين و خونة يخلقون الأزمات حثى يسقط النظام في مشكلات مع الشعب.
الله مع الشعب.
في الريف ايظا كانت الاحتجاجات سلمية وحضارية لاكثر من سبعة اشهر وذالك طبعا لا يعجب السلطة المخزنيه فقررت الاحتكاك المباشر مع المتضاهرين و استفزازهم وذالك بغيه استدراجهم لتحدث المواجهة ،وبذالك فعلا ما حدث وحينها بدأت الاعتقالات بالجملة والمداهمات الليليه لمنازل المواطنين.
اذن المخزن هو المسؤول المباشر عما حدث.
اما عن العلم الذي تتحدث عنه هناك من يعتبره علم مخزني وليس وطني. لانه من صنعه والبتالي يمثل القمع. والسلام
جميع الحكام الخرب هم من اتياع الماسونية و من يرفض يتم تصفيته
مثلا مرسي مصر تم تضفيته لانه رفض ان ينظم للمجمع الماسوني رغم انني ارفض الحكم الديني بالمطلق
النظام الايراني ليس ماسوني يريدون تصفيته
اردوغان يريدون تصفيته رغم انه يايدهم في الكتير من افكارهم
تشي غيفارة قتل لانه رفض الماسونية
فيدل كاسترو
هتلر نفسه قتلوه لانه كان ضد الماسونية
و اللائحة طويلة
ترامب يطالب الحرية للايرانيين رغم ان شعوب الخليج و المغرب العربي و كل شعوب المنطقة ترزح تحت حكم ديكتاتوري قمعي
فلتدهب الانظمة العربية كلها الى الجحيم
على الشعوب العربية الثورة و الكفاح المسلح حتى التحرر من الاستعمار الماسوني المغلف بانظمة مهترئة خربية
له في الدنيا عذاب مهين وفي الآخرة عذاب أليم.
رحم الله الحسن الثاني انه كان من الصادقين.
عاشت المملكة المغربية ، من طنجة الى لكويرة ، ولا عاش من خانها !
عاش الشعب المغربي العظيم ولا عاش من خانه !
عاش أبو الحسن ابن الحسن !
الله الوطن الملك