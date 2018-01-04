التفاؤل يلف شباب شمال إفريقيا والشرق الأوسط

هسبريس - د.ب.أ

كشفت دراسة حديثة أن غالبية الشباب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يتطلعون إلى المستقبل بتفاؤل، رغم المشكلات الاقتصادية والشعور بالارتياب.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن 65% من المستطلع آرائهم متفائلون بالمستقبل رغم كافة المشكلات في المنطقة.

وشملت الدراسة، التي نشرت بعنوان "بين الارتياب والتفاؤل"، نحو 9 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عاما خلال صيف وشتاء 2016/2017. وأجريت الاستطلاعات والمقابلات في ثماني دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب وتونس ومصر والبحرين واليمن.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن نحو 30% من المواطنين في هذه المنطقة تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما. وأظهرت الدراسة أن الكثير من الشباب يقيّمون التطورات التي حدثت في بلادهم عقب ثورات عام 2011 على نحو سلبي حاليا.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يشغل اهتمام معظم الشباب في المنطقة الآن هو تأمين احتياجاتهم الأساسية ونبذ العنف، بدلا من القضايا السياسية مثل حرية الرأي.

وبحسب الدراسة، فإن الساسة غير موثوق فيهم وفاسدون في نظر غالبية الشباب في المنطقة. وأظهرت أن الدين يمثل واحدة من أهم القيم بالنسبة لمعظم الشباب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.