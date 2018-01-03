24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)

  3. احتجاج باعة جائلين يرافق افتتاح سوق بسطات (5.00)

  4. ورشات نفسية لفائدة تلاميذ المدارس في تزنيت (5.00)

  5. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مندوبية السجون تنتقد دفاع معتقلي حراك الريف‎

مندوبية السجون تنتقد دفاع معتقلي حراك الريف‎

مندوبية السجون تنتقد دفاع معتقلي حراك الريف‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:11

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن من بين 49 من المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة القابعين بالسجن المحلي عين السبع 1، في الدار البيضاء، تقدم 33 معتقلا يوم فاتح يناير الجاري بإشعار إلى إدارة المؤسسة السجنية يعلنون فيه فك إضرابهم عن الطعام.

وأوردت المندوبية، في بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن 6 سجناء لم يضربوا أصلا عن الطعام، "ما يفيد بأن 39 معتقلا من أصل 49 يتناولون وجباتهم بصفة منتظمة ووضعهم الصحي عادي"، وفق المصدر.

وشدد البلاغ على أن "بعضا ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجؤون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء، إذ تمادى أحدهم إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة"، وفق المؤسسة نفسها.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "مثل هذه السلوكيات تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم".

ونددت المندوبية العامة بما وقع، مؤكدة أن "كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء، وفي احترام وصون تام لحقوقهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أيوب المغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:49
أسيدي المندوبية والنيابة العامة والقضاة ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان هما اللي عندهوم الحق أما الدفاع والمعتقلين وعائلاتهم والمواطنين غير كيخربقو ههههه واش حنا نعرفو احسن من الطبيب؟
زاكورة ما فيهاش لعطش...المغرب ما فيهش الفقر..جرادة ما فيهاش المشاكل...تنغير البنت كانت كتلعب وماتت...واش حتى القضاء والقدر غادي ندخلو فيه؟
المهم حنا أحسن بلد في العالم واللي قالو شي حاجة هادوك غير أعداء الوطن كيحسدونا على الخير اللي حنا فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - حسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:16
يجب على المندوبية ان ترفع دعاوي قضائية معززة بإثباتات ضد ادعاءات و أكاذيب بعض المحامين الذين يبحثون عن الشهرة او لاغراض مبهمة و يضربون سمعة البلاد باتهامات باطلة و غير مؤسسة على اي اثبات فالمحامي ليس فوق القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
3 - ادارة السجون في خطر الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:16
اكبر ما اصبحت تعانيه ادارة السجون هي تلك القطيعة بين الادارة والموظف ..منذ رحيل المعز بنفسه وبموظفيه بنهاشم الله يذكره بخير حيث ان الموظف ضل يعيش طيلة فترة الصحراوي إقصاءا منقطع النظير بل ان الادارة تعتبره مجرم .. في حين ان السجين لا يحق لموظف نعته بذلك لأنك تحاول تعذيبه نفسيا بل هو نزيل .. يتمتع بكل الحقوق والوجبات .. فالموظفون اصبحوا يعيشون ضغوط نفسية ومهنية خطيرة للغاية .. لانهم يعلمون جيدا أن اي تقصير او سهو او خطأ او تهمة ملفقة سيدخلونهم الى الزنزانة اما السجن فهو دائما موجودين فيه وبدون جرم بل الجريمة الكبرى هو حين جنو على انفسهم ودخلوا قطاع يسره شردمة من قباح القوم سنذكرهم لاحقا باسمائهم .. وحتى ان تحرروا وانتهوا من أداء عملهم فانهم معرضون للقتل والضرب في الخارج .. والمسؤولين طبعا لم يحركوا ساكنا بل جعلا الساكنين يجتمعان دون حذف احدهما .. انتظروا الانفجار قريبا واصلة لعظم بأجر اقل من 3900 درهم وتعمل في مدينة مصاريف الكراء 2000 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - تسيير اجرامي الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:21
قطاع لم يعد صالحا ... لا يسير مع التنمية القطاعية التي يعرفها المغرب .. الموظفون متذمرون من الحكرة ويدعون ليل نهار في ان ينصفهم الله ويأخذ الحق في مسؤولين الادارة الذين جعلوهم يعانون على جميع المستويات كما يتمنون ان يقع زلزال مذمر في السجون المغربية لعل يكون بعد ذلك انبعاث لامالهم وتتحقق اماليهم وياخذون حقهم المنزوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - kader الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:38
إن الهدف الرئيسي والوحيد لدى أغلب المحامين أن لم أقل كلهم هو الحصول على المال فهو يحاول ما أمكن أن يراوغ القضاة و يظلهم بدلا من مساعدة القضاء رغم علمه بتورط موكله في الجريمة كما أن الصراخ أثناء المرافعة فهو لدر الرماد في عيون المتهم و أسرته حتى يدكرونه بحسن عمله .
إن كل المحامين و القضاة يجهلون الكثير عن إدارة السجون و كيف تدار الأمور هناك وحتى قانونها الداخلي و اطرها والاكراهات التي تواجههم.
لهذا و بصفتي أحد اطر إدارة السجون السابقين اقترح على السيد وزير العدل أن يخص الأفواج الجديدة من قضاة و محامين بأداء فترة تدريب بالمؤسسات السجنية لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يكونوا ملمين بما يدور هناك وهم من يرسلون الناس إلى السجن أو يخرجونهم منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
6 - ابو ياسر الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:03
والله لن ينفعكم لا اضراب عن الطعام ولا دفاع محامين.مشيتو فيها راه الخزن هذا,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - احبك وطني الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:25
شخصيا وبناء على منابعتي لما تنشره هسبرس عن دفاعات ودفوعات محاميي معتقلي الريف كنت كتبت معلقا غير ما مرة بأن دفاع المعتقلين وقف حماره في العقبة من المرافعات الاولى ونبهت الى ان الاسلوب الذي ينهجه هذا الدفاع هو اسلوب الفاشلين الذين لا حيلة لهم ولا معرفة لديهم بطرق الدفع والمرافعة والاثبات او النفي ، ولذلك لجأ بعضهم الى حيل كثيرة كالكذب على الصحافة والكذب على هيئة المحكمة والكذب على ادارة السجون بل الكذب على لسان المعتقلين انفسهم الذين نفوا في مرات كثيرة تصريحات دفاعهم وتبرأوا من بعضها .. هذه صورة اخرى تؤكد ان جسم المحاماة عند المغرب ضعيف معرفة وتكوينا واخلاقا ، وان هؤلاء الناس ليست لديهم ادنى خبرة في الترافع في ملفات من هذا الحجم مما يزيد في توريط المعتقلين واطالة محاكمتهم بسبب طلبات التأجيل من لدن الدفاع الذي لا يجد ما يعضد به مرافعاته فيخشى دائما من الاسراع بالنطق بالحكم ، او انهم يميلون قصدا عن موضوع الدعوى ويشتتون انتباه المحكمة والنيابة العامة الى مشاكل مفتعلة بادارة السجون وحقوق السجين وما الى ذلك
دفاعنا في المغرب ضعيف يحتاج الى اعادة نظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.