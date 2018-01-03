مندوبية السجون تنتقد دفاع معتقلي حراك الريف‎

هسبريس من الرباط

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن من بين 49 من المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة القابعين بالسجن المحلي عين السبع 1، في الدار البيضاء، تقدم 33 معتقلا يوم فاتح يناير الجاري بإشعار إلى إدارة المؤسسة السجنية يعلنون فيه فك إضرابهم عن الطعام.

وأوردت المندوبية، في بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن 6 سجناء لم يضربوا أصلا عن الطعام، "ما يفيد بأن 39 معتقلا من أصل 49 يتناولون وجباتهم بصفة منتظمة ووضعهم الصحي عادي"، وفق المصدر.

وشدد البلاغ على أن "بعضا ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجؤون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء، إذ تمادى أحدهم إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة"، وفق المؤسسة نفسها.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "مثل هذه السلوكيات تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم".

ونددت المندوبية العامة بما وقع، مؤكدة أن "كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء، وفي احترام وصون تام لحقوقهم".