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أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء

أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء
هسبريس - خديجة تشوت (صور: سهيل الرميدي)
الخميس 04 يناير 2018 - 11:00

اجتهدوا لمواجهة عجزهم عن الكلام فامتلكوا قوة خارقة أكثر من غيرهم؛ هم شباب يعبرون عن احتياجاتهم وعن آلامهم وكل ما يخالج صدرهم بحركات سريعة باستعمال أيديهم..إنهم يسمون في المجتمع الصم البكم أو أصحاب "لغة الابتسامة".

يضج البيت بأصوات العائلة بينما يجلس الإخوة الثلاثة في زاوية صالون مغربي، يتبادلون النظرات والابتسامات الخافتة، ثم يبدؤون تبادل أطراف الحديث، لكن هذه المرة بتحريك أيديهم والقيام بإشارات متقنة لا يفهمها إلا هم، بينما يجتهد والدهم في ترجمة حوارهم.

أسامة وبلال ومريم..أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرغم من الصمم الذي يعيشونه منذ رؤيتهم النور إلا أنهم يتميزون بمقدرة عالية على الاستيعاب، ما مكنهم من ألقاب وطنية ودولية.

رغم الإعاقة والإهمال، لم يسيطر اليأس على هؤلاء الشباب، بل حرصوا على تحدي ظروفهم القاهرة والتفوق على أقرانهم والتتويج ببطولات عالمية حصلوا خلالها على ميداليات ذهبية مكنتهم من التربع على عرش العالم في رياضة "الكراتي" لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

بابتسامة عريضة يسرد الشاب أسامة البالغ 24 عاما الإهمال الذي طاله من طرف الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تعط مجهوداته وبطولاته أي اهتمام، بل رفضت استقباله بعد تحقيقه أرقاما قياسية عالمية وحرمته من الدعم المادي والمعنوي أيضا" وفق تعبيره.

ورغم الإعاقة يحاول هؤلاء الأبطال بمجهود كبير معرفة كل ما يدور حولهم، إذ يمتلكون هاتفا نقالا وأجهزة إلكترونية يبرعون في استعمالها، بينما يقضون كل وقتهم في التدريب وتعلم السياقة مع أشخاص أسوياء، فهم أطفال يتميزون بقدرة عالية على استيعاب ما يطلب منهم والاندماج بشكل سريع مع أقرانهم الأسوياء.

لكن اليأس أصبح يسيطر على الشاب أسامة حينما عاد من تركيا محققا أرقاما قياسية في رياضة "الكاراتيه" مع باقي أقرانه من الصم والبكم، بعدما كان يؤمن بأن الجانب المشرق من حياته سيتحقق بشكل مضاعف يوما ما..تترجم لنا أستاذته المتخصصة في لغة الإشارات ما يقوله في لقاء بهسبريس وتقول: "كان يؤمن بأنه سيحقق أحلامه في يوم ما".

وزادت مترجمة إشاراته: "لقد سقطت ووجدت عائلتي بجانبي، لكن رغم إرادتي وعزيمتي القوية فقدت الأمل بسبب الإهمال الذي طالنا".

ولم يتمكن الإخوة من استكمال دراستهم، إذ اضطروا إلى مغادرة الأقسام الدراسية عند بلوغهم المستوى الإعدادي؛ ويعزي أسامة السبب إلى "عدم توفر فرص للدراسة بلغة الإشارة في المستوى الثانوي وبالتعليم العالي أيضا".

ويستطرد أسامة في حديثه أمام كاميرا هسبريس: "في حياتي جوانب مشرقة كثيرة، لكن المسؤولين لم يمنحوني فرصة لإبرازها، وحولوها إلا سواد قاتم..لقد رفعت علم وطني بتركيا قبل مدة قصيرة وكان المقابل التجاهل والإهمال".

وبابتسامة بريئة يقول بلال، أخ أسامة الذي توج مؤخرا ببطولة العالم في رياضة "الكاراتيه" بتركيا وبطولة المغرب في السباحة، في حديثه لهسبريس: "لا أريد شيئا غير اهتمام المسؤولين بهده الفئة الهشة المهمشة في شتى مجالات الحياة، وأبسطه توفير لغة الإشارة في البرامج والأخبار على التلفزيون المغربي".

بوجه ملائكي وبحركات سلسة تقول مريم البالغة 15 عاما على لسان أستاذتها: "نظرات المجتمع وشفقته وتعامله بإجحاف أمور تتسبب لي في جرح كبير"، مضيفة: "لا أحلم سوى بالسير قدما في الرياضة والحصول على بطولات وطنية ودولية".

ورغم عدم سماعهم توجيهات مدربهم، وعدم قدرتهم على إطلاق صرخات ترعب خصومهم، لم ينزو هؤلاء الأبطال ليندبوا حظهم، بل عزموا على المضي قدما بمساعدة والدهم وبإمكانيات مادية بسيطة لتحقيق التميز الرياضي؛ ورغم الإهمال الذي طالهم، إلا أنهم أثبتوا بما لا يقبل الشك أن تتبع بوصلة الأمل هو الحل الوحيد للوصول إلى مستقبل مشرق تشع في نهايته أضواء النجاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - تازي حر الخميس 04 يناير 2018 - 11:09
بلاد لا تفرق بين سوي و دوي احتياجات خاصة الكل سواسية بنسبة لها الا ابناء الاعيان و المسؤولين و اصحاب الاوسمة.
واش هدا ميستاهلش وسام ملكي؟ولكن مغتصب النساء في باريس يستاهل؟
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240
2 - خديجة الخميس 04 يناير 2018 - 11:21
اللهم كن لهم معينا و نصيرا هذا خير الكلام و لجميع المسلمين
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177
3 - RALEUR الخميس 04 يناير 2018 - 11:22
أنتم ثلاتة إخوة أصبحتم أبطالا رغم ما تعانونه وهو الشيء الذي لم نستطع نحن أن نحقق منه الشيء اليسير٠إذا كانت الدولة لم تلتفت إليكم فأنتم في غنى عنها، فأنتم تملكون مايؤهلكم لتؤمنوا مستقبلكم على الأقل، فبمساعدة والدكم يمكنكم التوجه الى المؤسسات البنكية التي ستساعدكم في خلق مشروع مركز رياضي كبير يحتوي على جميع الرياضات التي زاولتموها، وسيسهل لكم الله في هذا المشروع إن شاء الله تعالى٠
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103
4 - ملاحظ الخميس 04 يناير 2018 - 11:22
للتوضيح فقط لقد اصبح بامكان الاطفال والشباب الصم متابعة دراستهم الاعدادية والثانوية بمؤسسة للا اسماء للاطفال والشباب الصم الكائنة بحي الرياض قرب مستشفى الشيخ زايد في حدود طاقتها الاستيعابية وبعد حصولهم على شهادة البكالوريا يمكنهم مواصلة دراستهم الجامعية كما هو الشان في العديد من الدول المتقدمة
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39
5 - tomtom الخميس 04 يناير 2018 - 11:23
وما فاز إلا الطبالة والغياطة في هذا البلد
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107
6 - Hhhh الخميس 04 يناير 2018 - 11:27
واليديهم يستاهلو لاحترام الي رباو وصبرو حتا ولا دهم ولاو بحال هكا
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117
7 - رضوان الخميس 04 يناير 2018 - 11:38
ما شاء الله تبارك الله عليكم حققتوا مالم يحققه الاسوياء... نتمنى من السلطات ان تعطي الحق لهؤلاء الابطال الذين شرفوا البلد ورفعوا علمه عاليا في المحافل الدولية
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46
8 - عبدالله الخميس 04 يناير 2018 - 11:42
تبارك الله لقد أصابنا الصم والبكم من إنجازاتكم
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46
9 - مغربلجكية الخميس 04 يناير 2018 - 11:45
اللهم اجعل ضعفهم قوة . وبارك لهم في أولياء أمورهم فهم أفواههم التي يتكلمونبها وآذانهم التي يسمعون بها .
أما في ما يخص مسؤولين فماذا عسانا نقول. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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51
10 - عزيز الخميس 04 يناير 2018 - 11:52
100000 bravo .....bravo ...bravo
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33
11 - Simmo الخميس 04 يناير 2018 - 11:52
كان عليكم ان تختارو بلدا اوروبيا تلعبون تحت رايته لان المغرب لا يهتم بشببابه.
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40
12 - adil الخميس 04 يناير 2018 - 11:55
لا أشفق عليكم بل أشفق على نفسي.إنكم أفضل من طويلي اللسان،أحببت إصراركم وقوتكم.حاولوا فتح صالة رياضة.أنت وأخاك لتدريب الرجال و أختكم لتدريب الفتيات.إستعينوا بقرض أو محسن،والافضل استعينوا بالله.
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56
13 - راي الخميس 04 يناير 2018 - 11:58
نعم الأبطال ونعم من ربوا الأبطال
نعم الأبطال لأنهم يتكلمون بقرحة عن أمثالهم
هؤلاء هم من يحق لهم تسمية ابطال
وليس من يأكلون مال الأمة من النوام والمستشرين ووزراء الغم والهم
وليس المهرنطون

الوزارة الوصية ستقول لهم اعطوني حقي في الميداليات التي كافحتم من أجلها

مسؤولون بدون ضمائر
حسبنا الله ونعم الوكيل
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38
14 - jamit الخميس 04 يناير 2018 - 12:25
سبحان الله لجمالهم و اناقتهم و دكائهم
اخر حاجة تفكر فيه حكومة العثمانيين هم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
اتمنى من العدالة و التنمية ان تلتفت الى هذه الشريحة لانهم مواطنون مغاربة من الدرجة الولى
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29
15 - الوطنية الخميس 04 يناير 2018 - 12:38
الله ولي التوفيق لهؤلاء وأتمنى ان تكونوا قدوة لاصحاب الابدان السليمة من شبابنا وينتظر الاسرة لتصرف عليه ما لذ وطاب من اكل ولباس وهاتف وووو بدون شغل ولا مشغالة
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18
16 - مهاجر الخميس 04 يناير 2018 - 12:58
عدد كبير من المغاربة حكارة وعنصريين. هاؤلاء الشباب الله يعاونهم ويساهل عليهم. عليهم بالصبر والتعاون بينهم في مجتمع طغت عليه المظاهر والبينان.
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17 - المهاجر الخميس 04 يناير 2018 - 13:09
اتمنا ليهم توفيق واتمنى ان دولة تعطي لي المعاقين اكتر أهمية والاسبقية خصوصا في الإدارات وتصرف لهم مبلغ مالي .
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18 - ج.ب.ب. الخميس 04 يناير 2018 - 13:23
لولا تفضلتم بموافاتي هاتف والدتهم !
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13
19 - لقمان الخميس 04 يناير 2018 - 13:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله تبارك الله معنويات عالية . هذا الإخوة يستحقون تكريم و أوسمة ملكية .بارك الله فيكم وبارك عليكم .
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17
20 - SAIDA الخميس 04 يناير 2018 - 13:46
انتم لستم بكم ولاصم انتم ابطال تبارك الله عليكم الصم البكم المعاق من لايقييم ماانجزتم الصم البكم من ياكل اموال الغير ولايستحضر الخوف من الله ولايرى عظمة الله فيكم مما اعطاكم من التربية والجمال والصمود تحية اجلال واكبار للابوين
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22
21 - الاطلسي الخميس 04 يناير 2018 - 14:05
دابا شكون المعاق الحقيقي واش هاذ الابطال اللي رغم الإعاقة اجتهدوا وثابرو وكانت النتيجة هي الشريف الحقيقي للمغرب اعلمو أيها الابطال انكم لا تحتاجون لاوسمة التملق فوسامكم الحقيقي في قلوبنا
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20
22 - عبدالجبار بهم الخميس 04 يناير 2018 - 15:02
تحية كبيرة للإخوة الأبطال أسامة وبلال ومريم، وأهمس في قلوبهم بلغة الروح التي هي أبلغ لديهم من لغة الإشارة: من تحدى الإعاقة قادر على تحدي التجاهل..
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23 - Abdeslam from usa الخميس 04 يناير 2018 - 15:13
السلام عليكم.
انتم الاسوياء والمسؤولون هم دوي الاحتياجات.
your parents must be proud of you.
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24 - Aziz-canada الخميس 04 يناير 2018 - 16:45
للاسف المسوولين غائبون وكذلك الاعلام غائب...اول مره اسمع بهؤلاء البطال والكثير من القراء ايضا وذلك بفضل هسبريس شكرا على هذه الالتفاته ..واكيد ان الاعلام غاىب في المغرب فبفضل الاعلام وضغط الاعلام يتحرك المسؤولون النيااام
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7
25 - abo الخميس 04 يناير 2018 - 19:48
اللهم كن لهم عونا ونصيرا يارب العالمين ....أتمنى لكم من كل قلبي أن تكون دائما في مستوى تطلعات والديكم ....
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