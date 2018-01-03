24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر: المقاربة التشاركية ترسي دعائم لتجاوز الاختلالات الإدارية

بنعبد القادر: المقاربة التشاركية ترسي دعائم لتجاوز الاختلالات الإدارية

بنعبد القادر: المقاربة التشاركية ترسي دعائم لتجاوز الاختلالات الإدارية
هسبريس - طارق بنهدا (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:00

في لقاء دراسي يندرج ضمن التصور الحكومي للإصلاح الإداري، جرى تقديم تقريري المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة والشكايات المتوصل بها السنة المنصرمة بخصوص القطاعات الوزارية. وخلص الموعد إلى ضرورة الاستناد إلى خلاصات التقريرين بهدف جعل الوظيفة العمومية حديثة في خدمة المواطن.

وشدد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اللقاء الذي نظم اليوم الأربعاء بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حي الرياض بالرباط، على أن ما رصدته تقارير المؤسستين المغربيتين حول واقع الإدارة العمومية "يندرج ضمن الفلسفة التي حكمت طريقة اشتغال وتفكير الوزارة في أداء مهامها، وتصورها للإصلاح الإداري".

وأورد الوزير أن "المقاربة التشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء تساهم في إرساء دعائم وظيفة عمومية تضع المواطن في مقدمة الاهتمامات والانشغالات"، مشددا على أن الاختلالات التي رصدها تقرير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، الذي همّ واقع الإدارة العمومية، "تضعنا أمام رهان تجاوزها وفق منظور إصلاحي طموح"، وفق تعبيره.

وسجل تقرير المجلس الأعلى حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية اختلالات عدة همت مستويات كثيرة، من قبيل "تباين التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين"، و"ارتفاع كتلة الأجور بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للدولة"، فيما رصد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط التوصل بنحو 8281 شكاية خلال العام 2016، همّت أساسا القطاعات الوزارية ومجمل القضايا ﺫﺍﺕ اختصاصات ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ وﻋﻘﺎﺭﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.

وأشارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى فتحها لمشاورات وطنية بمختلف الإدارات العمومية، بغرض مراجعة وتقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة، عبر القيام باستطلاع رأي على موقعها الرسمي، موضحة أن الخطوة تروم الاطلاع على تصورات واقتراحات موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بخصوص إصلاح الوظيفة العمومية، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في إعادة الهيكلة.

ولأجل بلوغ هدف "وظيفة عمومية حديثة في خدمة المواطن"، ينتظر إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية "شكاية"، يوم الثلاثاء القادم، ضمن قرار يهم تفعيل مقتضيات المرسوم رقم "2-17-265" بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وهي الخطوة التي تأتي كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي لـ"تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:36
هدا الاستهزاء بالموظفين . تفتحون باب المشاوات والافتراحات الا في زيادات الاسعار فقط , بغرض مراجعة المنظومة الاجور الى متى . بداية السنة سيتم اقتطاع اجور الموظفين . اخرون سرقوا ونحن نؤدي . مازل امامنا فاتح ماي 4 اشهر بعد دلك سيخرج علينا الوزير ويقول لنا بغرض مراجعة المنظومة الاجور الى متى الى ما لا يحمد عقباه . الحكومة نفت رفع القنينة الغاز حتى بداية 2019 ثم تراجعت وصرحت بان اطراف اخرى تريد تشويش الجكومة العدالة والنتمية الحكومة الظلم والتقهقر , تراجعت لما رات ربيع العربي في ايران صورة رجل الدين مزقوها حتى ارجلهم بسبب الظلم وهو بنسبة للايرانيين مقدس. اتقوا الله في الوطن اتمنى من الله ان يتدخل الملك حفظه الله .الشعب بدا يصرخ قبل فوات الازان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - عبد الخالق صدور الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:38
Iالمغرب ينخره الفساد من حذب وصوب فالمسرولون تكالبوا علة صناديق الدولة فمنهم من سرق صندوق التقاعد ومنهم من نهب الثروات المعدنية وصدرها الى دبي ومنهم من سرق الاكوال الكثيرة بحجة برامج استعجالية وغيرها والمواطن هوالذي يدفع الثمن لقد اصبح الشعب المغربي يحلم بالهجرة زترك هذا الوطن للمفسدين ذوي النفود ليفعلوا به مايريدون لقد هرمنا با نتظار لحظة الهجرة لم يعد لدينا وطن يحمينا حتة نحبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - كريم الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:38
منذ دخولي للوظيفة سنة 1984 وانا اسمع عن اصلاح الوظيفة العمومية الذي لم ينصفني وباقي الفئات التي تماثلني عن اي اصلاح تتكلمون ?.فالاصلاح لايكون الا لصالح الموظفين الكبار والهيئات التي تميز نفسها عن باقي صغار الموظفين وستبقى دار لقمان على حالها الصغير يبقى صغيرا والكبير يذداد كبارا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - العدالة الاجرية......! الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:55
اصلاح الادارة مرهون بالعدالة
الاجرية :
لايمكن المساعد الاداري...الذي
توظف بشهادة الباكلوريا....راتبه
يساوي الموظف الامي الذي لا
يعرف لا القراءة ولا الكتابة........!
والمتصرف الذي يمارس نفس
مهمة المساعد الاداري... راتبه
يساوي اكثر من 3 ثلاث مرات من
راتب المساعد الاداري.....والذي هو
العمود الفقري للادارة.....انه ظلم
وقهر....واحتقار....له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - ouslim الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:06
التصور الدي جاء به بن عبد القادر للإصلاح الإداري ما هو الا نسخة طبق الاصل لإملاءات البنك الدولي و يريد تطبيقها بالحرف الواحد, أعتقد هدا مع الضغط الدي تتحمله اسر الموظفين سيتسبب لا محالة في كوارث لا تحمد عقباها,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - Mouatene الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:11
رايت في احدى اليوتوبات , صحافي يسال الناس في الشارع عن اسم رئيس الحكومة ومن هو ,فكانت الاجابة كارثية بكل المقاييس فواحد منهم اجاب الصحافي بان رئيس الحكومة اسمه *** ربما السي *** هو رئيسه في العمل.
والقي السؤال على رجل اخر فاجاب بانه منذ مدة لم يذهب الى المحكمة لمعرفة رئيس الحكومة.
اذن افعلو ماشئتم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - عبد الرحمان بن الراضي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:11
الاختلالات في العنصر البشري وليس في الادارة......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - محمد بلحسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:18
شكرا على رغبة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فتح مشاورات وطنية بمختلف الإدارات العمومية بغرض مراجعة وتقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة. سأساهم كوني اشتغلت في القطاعات الثلاث العمومي و شبه العمومي و الخاص. لا تنسوا أن قطاع الخاص خضي بثقة جلالة الملك نصره الله.
شكرا على قرار إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية "شكاية"، يوم الثلاثاء القادم، ضمن قرار يهم تفعيل مقتضيات المرسوم رقم "2-17-265" بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وهي الخطوة التي تأتي كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي لـ"تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة". سأكون قوة اقتراحية تستند على خبرات و تجارب موجعة دامت 18 سنة من 26 يناير 2000 إلى اليوم و لازالت تتوالد خدمة للصالح العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - فوارق في الاجور.......! الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:46
في نفس المكتب
في نفس المهمة
المتصرف يتقاضى راتب 15000 درهم
والمساعد الاداري 4000 درهم
والمساعد الاداري توظف بشهادة
الباكلوريا...زاءد 25 سنة من العمل..!
وفي نفس الوقت الاعوان الذي
تحرك سلمهم من 1الى 4......ليصبح
في السىم6 يتقاضون راتب مثل
المساعد الاداري...رغم انهم اميون
لا يعرفون لا الكتابة ولا القراءة.....!
الخلل....في كون السلم المساعد
الاداري لم يتحرك....وبقي مسجون
وترقيته محدودة في السلم 8
كما ترون.....المساعدين الاداريين
تعرظوا لظلم كبير......!
لذا اي اصلاح لا يصلح العدالة
الاجرية.....ويقرب رواتب المساعدين
الاداريين من رواتب المتصرفين...
لايمكن ان يصلح الادارة......!
العدالة الاجرية....هي المفتاح لاي
اصلاح.......!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
10 - الرحمني الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:46
هل من المقاربة التشاركية تعين ابن ولي نعمتك ادريس لشكر مديرا لديوانك ب30000درهم شهرا عدا السيارة وتأتي اخيرا لتضحك علينا بمثل هذه المسميات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - إدريس أبو أمين الصحراوي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:20
وزير إصلاح الإدارة هل بإمكانه إصلاح شبكة منظومة الأجور و الفوارق الشاسعة بينهم و بالخصوص بين السلالم و الرواتب ؟ هل بإمكانه حذف معاشات الريع للوزراء و البرلمانيين ؟
هل بإمكانه تخفيض الأجور أو الرواتب الشهرية التى يلهثها كبار السياسيين و أصحاب الحكومة و البرلمان ؟ هل بإمكانه وقف الرواتب الشهرية على الموظفين الأحباش ؟
عن أي إصلاح تتكلمون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - .مهتم الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:28
جميل أن يكون هناك إصلاح للإدارة ويجب أن يكون من طرف ذوي الاختصاص وليس من طرف السياسيين وحدهم لأن ما فعله بعض السياسيين ساهموا في تخريبها ؛ فاصلاح الإدارة يجب أن يبدأ من التكوين ثم التكوين والحزم وليس الكلام الفارغ فتقدم الأمم بالعلم والجد والمحاسبة وتشجيع المجدين بالحوافز وليس بالتفكير في قطع أرزاق العباد والدفع بالبلاد إلى الهاوية ومن أين سيتم تحريك الاقتصاد بهذا النوع من التخطيط الغير مبنية على أساس! !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.