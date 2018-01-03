رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء

هسبريس - محمد الراجي

عشيّة وضع مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على طاولة المجلس الحكومي لمناقشته صباح غد الخميس، يسود غضب كبير وسط النقابات العمالية، بعد إعلان الحكومة توجّهها نحو إلغاء مجّانية التعليم في السلكيْن الجامعي والثانوي التأهيلي.

القرار الحكوميّ الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل تعليم "أبناء الفقراء" في المغرب، لاسيَما وأنَّ المدرسة العمومية المغربية تتخبط في أزمة مستفحلة منذ سنوات، دفعتْ بالأسَر التي تملك مواردَ مالية مُسعفة إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي.

الجامعة الوطنية للتعليم ـــ التوجه الديمقراطي سارعتْ إلى إعلان رفضها المطلق للقانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، معتبرة إيّاه "مخطّطا مدروسا لتدمير التعليم العمومي، يفتح المجال على مصراعيه للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي، وسدّ الطريق أمام الأسَر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية".

إعلان الحكومة نهاية عصر مجانية التعليم العمومي في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي، سيُؤدي، حسب رأي عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إلى إحدى النتيجتيْن الحتميّتيْن؛ الهدر المدرسي بالنسبة للأسَر التي لن تستطيع دفْع الرسوم التي ستفرضها الحكومة، والتوجّه صوْب التعليم الخصوصي بالنسبة للأسَر التي لها القدرة المالية على تسجيل أبنائها في هذه المدارس.

ويرى الإدريسي أنَّ التوجّه الذي تسير فيه الدولة هو أنْ تنفض يدها تدريجيا من التعليم العمومي، وبالتالي فسْح المجال أمام القطاع الخاص للسيطرة على هذا القطاع الحيوي، موضحا أن "القطاع الخاص يسيطر بشكل مطلق على التعليم الأوّلي، وإلى حد ما التعليم الابتدائي، والآن يُمهّد له الطريق ليُسيْطر على باقي المستويات، من الإعدادي إلى الجامعي".

فرْض أداء الأسَر المغربية لرسوم مقابل دراسة أبنائها في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي يأتي في إطار بحث الحكومة عن موارد جديدة لتمويل التعليم العمومي، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكنّ معارضي هذا القرار يروْن أنَّ ثمّة سبُلا أخرى لتمويل التعليم متوفرة، بدل فرض الرسوم على الأسر.

"لقد سبق للبنك الدولي أنْ أنجز دراسة حول ميزانيات التعليم في مجموعة من الدول، خلُصت نتائجها إلى أنَّ المغرب إذا صرَف فقط على التعليم الميزانية المخصّصة له، دون أية موارد أخرى، بحكامة وبدون غش وبدون محسوبية في الصفقات وبدون نهْب، سيُصنّف في المرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى جودة التعليم، وسيربح 52 رتبة على المستوى العالمي"، يقول عبد الرزاق الإدريسي لهسبريس.

واستطرد المتحدث أنَّ تبريرات الحكومة لفرض رسوم على الأسر ببحثها عن موارد لتمويل التعليم لا يستند إلى أساس، قائلا: "ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام".