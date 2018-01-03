رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء

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كُتّاب وآراء
رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء
عشيّة وضع مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على طاولة المجلس الحكومي لمناقشته صباح غد الخميس، يسود غضب كبير وسط النقابات العمالية، بعد إعلان الحكومة توجّهها نحو إلغاء مجّانية التعليم في السلكيْن الجامعي والثانوي التأهيلي.
القرار الحكوميّ الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل تعليم "أبناء الفقراء" في المغرب، لاسيَما وأنَّ المدرسة العمومية المغربية تتخبط في أزمة مستفحلة منذ سنوات، دفعتْ بالأسَر التي تملك مواردَ مالية مُسعفة إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي.
الجامعة الوطنية للتعليم ـــ التوجه الديمقراطي سارعتْ إلى إعلان رفضها المطلق للقانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، معتبرة إيّاه "مخطّطا مدروسا لتدمير التعليم العمومي، يفتح المجال على مصراعيه للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي، وسدّ الطريق أمام الأسَر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية".
إعلان الحكومة نهاية عصر مجانية التعليم العمومي في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي، سيُؤدي، حسب رأي عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إلى إحدى النتيجتيْن الحتميّتيْن؛ الهدر المدرسي بالنسبة للأسَر التي لن تستطيع دفْع الرسوم التي ستفرضها الحكومة، والتوجّه صوْب التعليم الخصوصي بالنسبة للأسَر التي لها القدرة المالية على تسجيل أبنائها في هذه المدارس.
ويرى الإدريسي أنَّ التوجّه الذي تسير فيه الدولة هو أنْ تنفض يدها تدريجيا من التعليم العمومي، وبالتالي فسْح المجال أمام القطاع الخاص للسيطرة على هذا القطاع الحيوي، موضحا أن "القطاع الخاص يسيطر بشكل مطلق على التعليم الأوّلي، وإلى حد ما التعليم الابتدائي، والآن يُمهّد له الطريق ليُسيْطر على باقي المستويات، من الإعدادي إلى الجامعي".
فرْض أداء الأسَر المغربية لرسوم مقابل دراسة أبنائها في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي يأتي في إطار بحث الحكومة عن موارد جديدة لتمويل التعليم العمومي، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكنّ معارضي هذا القرار يروْن أنَّ ثمّة سبُلا أخرى لتمويل التعليم متوفرة، بدل فرض الرسوم على الأسر.
"لقد سبق للبنك الدولي أنْ أنجز دراسة حول ميزانيات التعليم في مجموعة من الدول، خلُصت نتائجها إلى أنَّ المغرب إذا صرَف فقط على التعليم الميزانية المخصّصة له، دون أية موارد أخرى، بحكامة وبدون غش وبدون محسوبية في الصفقات وبدون نهْب، سيُصنّف في المرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى جودة التعليم، وسيربح 52 رتبة على المستوى العالمي"، يقول عبد الرزاق الإدريسي لهسبريس.
واستطرد المتحدث أنَّ تبريرات الحكومة لفرض رسوم على الأسر ببحثها عن موارد لتمويل التعليم لا يستند إلى أساس، قائلا: "ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
بدون شعبوية وتفكير هاو .التعليم يحتاج الى المال و الدولة لا تتوفر على الامكانيات الكافية .فلا بد من مساهمة الاغنياء .عن طريق فرض رسوم على ابنائم في الجامعة فلا يعقل ان يكون الشخص يتوفر على راتب يفوق المليوني والى يؤدي حتى درهم في رسوم التسجيل في الجامعة .
وباركا الله يرحمليكوم الواليدين
je pense que le ministre dpit encore attendre le bon moment de faire cette action a la motivation de l'education .
أقول لحكومتنا عوض البحث في جميع المجالات وزيادة الأثمان على المواطننين الفقراء
ابحثوا على من أفرغ صناديق الدولة ومن ينهب ليل نهار في رمال وبحار البلاد
مساءلة الوزراء والتصريح بالممتلكات قبل وبعد الاستوزار
اضن بأن حزب العدالة والتنمية لن يفوز أبداً مرة أخرى لما فعله مع الشعب ومخالفة الوعود الكادبة
إنها الحقيقة التي لا غبار عليها،إنهم حفنة من المجرمين استأجرهم المخزن ليمرر كل القوانين والبرامج التي لم يقدر أو يجرأ على تمريرها في الماضي.
ما الفرق بين ادريس البصري وما بنكيران ومن معه؟؟؟
من هذا المنبر أعزي كل المغاربة اللذين نصب عليهم هؤلاء المجرمون،ولكنها الحقيقة والقدر الذي كانا من اللازم أن يعرفه كل مغربي حتى لا ينخدع بتلك العصابة التي أهلكت وفقرت المغاربة ولا زالت تفكر في المزيد خدمة لأسيادها.
اخاف ثم اخاف على اتخاذ هذا القرار
وأخاف ان ينضاف الى سابق حزمة قرارات فاقت طاقتنا فيسهل على اعداء ديننا الإسلامي ووطننا المغربي الغالي ان يستغلوا ويركبوا على مشاعر ابناءنا .ولكم فيما تسمعون وتشاهدون عبرة اذا كنتم تعتبرون.نسال الله السلامة.
لانه للشخصية ! فقط اداة بابتسامة نكراء
مجالسه تجتمع فقط لإنزال أقصى العقوبات على المواطن ودراسة اخرى مستقبلية !
ايا بغا ثورة تجي على الأخضر و اليابس ، أبناء الفقراء موجودين من الشمال الى الجنوب !
ب - نعم ام لا.
الشعب.لى.مالا.يحمدعقباه.
الوبي.عينه.على.المداريس.كعقار.مربح.
ومنهم.منعينوا.على.ولاد.الشعب.كبنايا
Ce qui ont préconisé cette démarche c’et des incompétents. Leurs démarche va détruire ce qui reste du peuple marocain, c’est machine à créer des ignorants.
ما تعليقك على معلمة حامل في مدينة فاس وضعت مولودها في هده الأيام والحمد لله على السلامتها وسلامة مولودها. هده المعلمة ستغيب لمدة ثلاث شهور من أجل الراحة وهدا شيئ طبيعي . أما هؤلاء الأطفال سيتم توزيعهم على أقسام أخرى. هده هي الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة التي يتكلم عليها الرجل . وهدا هو الحل الوحيد لأنه هناك نقص في رجال التعليم وقليل من البطالة في بلادنا . قال كلمة مفيدة قال ؟
POUR FINANCER LE BUDGET DE L ENSEIGNEMENT
VOUS DEVEZ EN PRIORITE
REDUIRE LES SALAIRES DES MINISTRES ET DES PARLEMENTAIRES ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES SOCIETE ETATIQUES
REDUIRE LE NOMBRE DES PARLEMENTAIRES DES 2 CHAMBRES A 1 DEPUTE PAR PROVINCE
TOUT EN ELIMINANT LES SYNDICATS LES ET LES ELUS LOCAUX
SUPPRIMER LA 2 EME CHAMBRE DEFINITIVEMENT
NE PLUS DONNER DE SUBVENTIONS OU DONS AUX PARTIS POLITIQUES ET A LEURS JOURNAUX
AVEC CES ECONOMIES VOUS FINANCEREZ L ENSEIGNEMENT
الله يرحم والديك
في نظركم ماذا تتوقغون بعد خوصصة التعليم: انخفاض البطالة مثلا وتضاعف الجرائم
اذا كانت الدول الغربية هي من تتكلف بمصاريف تعليم ابنائها نحن تدفعون بابنائنا الى ,,,, ؟