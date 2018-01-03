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الرئيسية | مجتمع | رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء

رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء

رسوم التعليم تجرُّ على العثماني اتهامات بالتمييز ضدّ أبناء الفقراء
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:00

عشيّة وضع مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على طاولة المجلس الحكومي لمناقشته صباح غد الخميس، يسود غضب كبير وسط النقابات العمالية، بعد إعلان الحكومة توجّهها نحو إلغاء مجّانية التعليم في السلكيْن الجامعي والثانوي التأهيلي.

القرار الحكوميّ الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل تعليم "أبناء الفقراء" في المغرب، لاسيَما وأنَّ المدرسة العمومية المغربية تتخبط في أزمة مستفحلة منذ سنوات، دفعتْ بالأسَر التي تملك مواردَ مالية مُسعفة إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي.

الجامعة الوطنية للتعليم ـــ التوجه الديمقراطي سارعتْ إلى إعلان رفضها المطلق للقانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، معتبرة إيّاه "مخطّطا مدروسا لتدمير التعليم العمومي، يفتح المجال على مصراعيه للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي، وسدّ الطريق أمام الأسَر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية".

إعلان الحكومة نهاية عصر مجانية التعليم العمومي في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي، سيُؤدي، حسب رأي عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إلى إحدى النتيجتيْن الحتميّتيْن؛ الهدر المدرسي بالنسبة للأسَر التي لن تستطيع دفْع الرسوم التي ستفرضها الحكومة، والتوجّه صوْب التعليم الخصوصي بالنسبة للأسَر التي لها القدرة المالية على تسجيل أبنائها في هذه المدارس.

ويرى الإدريسي أنَّ التوجّه الذي تسير فيه الدولة هو أنْ تنفض يدها تدريجيا من التعليم العمومي، وبالتالي فسْح المجال أمام القطاع الخاص للسيطرة على هذا القطاع الحيوي، موضحا أن "القطاع الخاص يسيطر بشكل مطلق على التعليم الأوّلي، وإلى حد ما التعليم الابتدائي، والآن يُمهّد له الطريق ليُسيْطر على باقي المستويات، من الإعدادي إلى الجامعي".

فرْض أداء الأسَر المغربية لرسوم مقابل دراسة أبنائها في المستويين الجامعي والثانوي التأهيلي يأتي في إطار بحث الحكومة عن موارد جديدة لتمويل التعليم العمومي، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكنّ معارضي هذا القرار يروْن أنَّ ثمّة سبُلا أخرى لتمويل التعليم متوفرة، بدل فرض الرسوم على الأسر.

"لقد سبق للبنك الدولي أنْ أنجز دراسة حول ميزانيات التعليم في مجموعة من الدول، خلُصت نتائجها إلى أنَّ المغرب إذا صرَف فقط على التعليم الميزانية المخصّصة له، دون أية موارد أخرى، بحكامة وبدون غش وبدون محسوبية في الصفقات وبدون نهْب، سيُصنّف في المرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى جودة التعليم، وسيربح 52 رتبة على المستوى العالمي"، يقول عبد الرزاق الإدريسي لهسبريس.

واستطرد المتحدث أنَّ تبريرات الحكومة لفرض رسوم على الأسر ببحثها عن موارد لتمويل التعليم لا يستند إلى أساس، قائلا: "ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - فاتي الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:08
حكومة العثماني غتكون وراء ثورة الشعب ضد الحكومة و المفسدين....حيث هاد الشي كثير علينا واش حنا غير مراسم تسجيل دخول الدراسي كنبقاو نجمعو من هنا و من لهيه و فوق ما أولاد كيليمني شادين المناصب العليا دون استحقاق باغي يعمر المناصب السفلى حتى هي
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127
2 - mowatine الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:16
بنسبة لفرض الرسوم الدراسية في الثانوي و الجامعة على الغنياء شيءمحمود .اما على الفقراء فليس في صالح التعليم .المرجو النظر بنوع بالموضوعية و
بدون شعبوية وتفكير هاو .التعليم يحتاج الى المال و الدولة لا تتوفر على الامكانيات الكافية .فلا بد من مساهمة الاغنياء .عن طريق فرض رسوم على ابنائم في الجامعة فلا يعقل ان يكون الشخص يتوفر على راتب يفوق المليوني والى يؤدي حتى درهم في رسوم التسجيل في الجامعة .
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-71
3 - باموس الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
إصلاح التعليم في المغرب من سابع المستحيلات لأن أي شخص يريد إصلاح هذا القطاعة أبعاده بحيلة من الحيل التي يصنعها اللوبي الذي له 1000 هدف حتى يترك ابن الشعب الفقيرة جاهلا.
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89
4 - مغربي المهمش الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
الله ياخد فيكم الحق باغين ولاد الشعب المغربي يبقا ديما فالحضيض بينماا ابناءهم يدرسون في الخارج لتعلمو ااا ويدخلوو لنهب ماتركه اباءهم من ثروات وخيرات البلاد
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110
5 - Mouatene الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
اسيدي الحل كاااااااااااااااااين ,غير شدوا ناهبي المال العام و ها الامور بيييييييخر .
وباركا الله يرحمليكوم الواليدين
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87
6 - hammouda lfezzioui الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
ا لله اعطيهم الصحة(اقصد الباجدة) ويحفظهم من شر من يتربص بهم من التماسيح والعفاريت.افكر في ان اصبح اباجديا .ووقتها ساطلب من الشيخ ان يسجل ابنائي في مدارسه .عكس مطالبتي الدولة المغربية بذلك.زادكم الله نور على نور.اكرمتمونا اكرمكم الله في جنة عدن تجري من تحتها الانهار.مشاريعكم في غاية الاهمية.مزيدا من القفف .اياديكم نظيفة حفظكم الله ورعاكم.
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-39
7 - ماروكي الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
القطاعات التي تعنى بالطبقة المسحوقة هي من ترفع الحكومة يدها عليها.... التعليم الثانوي والجامعي العمومي لا يدرس فيها إلا ابناء الشعب والكادحين اما الاغنياء والميسورين فهم يدرسون أبناءهم بالخارج ... حكومة معاقة ذهنيا
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66
8 - محمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:17
أتفق 100% مع هذه المقولة : "ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام". إذن الدولة ما عليها سوى محاسبة نفسها قبل الانسياق خلف مقترحات تغتصب الحق في التعلم و التعليم.
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56
9 - السبعين الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:18
الاغنياء يدفعون الضرائب وليس لهم الحق في التعليم والتطبيب العموميين رغم ان اموالهم هي التي تدعم هذان القطاعان.هناك من يربح الملايين ولا يدفع ضرائب وله الحق في التطبيب وابناءه في التعليم العمومي
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19
10 - أستاذ الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:19
للتذكير فقط حتى أمريكا صاحبة الحق في التعليم أبناء شعبها الفقراء لا يحلمون حتى بدخول الجامعات الأمريكية لأن هناك مبالغ التعليم خيالية ...خلاصة القول هذا العالم كله ينام بثقله على الفقراء.
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23
11 - Med الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:21
الحكومة تفتح أبوابا جديدة من مال الشعب، للبطون الجائعة التي لا تشبع من ناهبي المال العام، و كأنها تشجعهم وتكافئهم على نهبهم للمليارات سابقا.
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37
12 - Azol الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:31
Pouvez nous dire ou est ce qu'on est arrive dans l'enquete des cargaisons de2 tonnes chaqune de telephone provenant des emarates et qui passe dissimuler, c la ou on triuve du vrai argent pas des poches des contribuable
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7
13 - SIMO الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:32
واستطرد المتحدث أنَّ تبريرات الحكومة لفرض رسوم على الأسر ببحثها عن موارد لتمويل التعليم لا يستند إلى أساس، قائلا: "ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام
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18
14 - ezzidi khalil الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:33
je pense d'apresmon expeience que les indicateurs de la pauvereté ne sont pas atteints une meilleurs resultat dans le maroc pour faire cette decision en faveur de la civilisation marocaine.
je pense que le ministre dpit encore attendre le bon moment de faire cette action a la motivation de l'education .
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1
15 - حزب التفقير الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:34
هدا ما اهدتنا حكومة العدالة والتنمية الزيادة في جميع المجالات وحتى التعليم لن يصبح بالمجان
أقول لحكومتنا عوض البحث في جميع المجالات وزيادة الأثمان على المواطننين الفقراء
ابحثوا على من أفرغ صناديق الدولة ومن ينهب ليل نهار في رمال وبحار البلاد
مساءلة الوزراء والتصريح بالممتلكات قبل وبعد الاستوزار
اضن بأن حزب العدالة والتنمية لن يفوز أبداً مرة أخرى لما فعله مع الشعب ومخالفة الوعود الكادبة
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23
16 - مغربي من فاس الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:39
هؤلاء هم اللذين قيل عنهم أنهم إسلاميون وجاؤوا للإصلاح،هؤلاء هم الإسلاميون اللذين يسجدون خمس مرات في اليوم،هؤلاء هم من يبدأ كلامه بالبسملة ويتوسطه بآيات قرآنية ويختمه بدعاء كفارة المجلس،هؤلاء هم الإسلاميون اللذين جاء بهم المخزن ليكشف عورتهم ويفضحهم،هؤلاء هم من قدم الشعب قربانا للباطرونا و المخزن،هؤلاء من ذبح الشعب من أجل المحافظة على ثروة أخنوش ومن معه.
إنها الحقيقة التي لا غبار عليها،إنهم حفنة من المجرمين استأجرهم المخزن ليمرر كل القوانين والبرامج التي لم يقدر أو يجرأ على تمريرها في الماضي.
ما الفرق بين ادريس البصري وما بنكيران ومن معه؟؟؟
من هذا المنبر أعزي كل المغاربة اللذين نصب عليهم هؤلاء المجرمون،ولكنها الحقيقة والقدر الذي كانا من اللازم أن يعرفه كل مغربي حتى لا ينخدع بتلك العصابة التي أهلكت وفقرت المغاربة ولا زالت تفكر في المزيد خدمة لأسيادها.
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31
17 - بنت المملكة الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:40
هدا ماشي تهام ضد صمت دين البكماني هدا الواقع راه هوا كيكمل لي بداوه لولين من لباجدة المهم المغرب فالوقت الراهن على صفيح من نار والله تنتظرون الانفجار وسيكون الوضع جد حرج ومغتلقاو متجمعو
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12
18 - اكس مناضل الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:46
في الحقيقة ما تبقى فى جامعاتنا وثانوياتنا الا ابناء الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ثم زد على ذلك مستوى التعليم المعروف لدى الجميع (تحاشيت وصفه باعتباري رجل تعليم).
اخاف ثم اخاف على اتخاذ هذا القرار
وأخاف ان ينضاف الى سابق حزمة قرارات فاقت طاقتنا فيسهل على اعداء ديننا الإسلامي ووطننا المغربي الغالي ان يستغلوا ويركبوا على مشاعر ابناءنا .ولكم فيما تسمعون وتشاهدون عبرة اذا كنتم تعتبرون.نسال الله السلامة.
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14
19 - عمر الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:46
هذه المصيبة تحتاج لقرار من المجلس الوزاري و جدول اعمال المجلس الوزاري يحدده صاحب الجلالة. فهل سيقوم الملك بإدراج هذه النقطة في مجلس وزاري منحوس؟ لن نقبل بأن يقول لنا لم أكن أعلم.
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12
20 - لحسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:46
لم نعد ندري إلى ما تسعى إليه الحكومة اهو إصلاح التعليم ام تدميره؟ وما الجدوى من حكومة لا تستطيع إيجاد حلول لمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع؟ نطلب من الحكومة أن تكون واقعية وتعترف بفشلها فالمواطن المغربي أصبح مقهورا و لم يعد له ظهرا يتحمل مزيدا من الزيادات
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15
21 - النبهاني الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:54
اسوأ رئيس حكومة في العالم العربي ...بما انه طبيب نفسي عليه ان يدرس علم نفس الشخصية وعلم نفس القادة لعلها تفيده في اموره
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15
22 - الوطنية الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:55
حكومة بنكيران وبعدها العثماني سيعلنون عن فوضى كبيرة في البلاد من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه اذا تم الغاء مجانية التعليم .آش بقى للفقير يا صحاب الشكارة لي ك تفكرو غير ف جمع الاموال ولو على حساب الفقراء الله ياخذ فيكم الحق خرجتوا على البلاد والعباد غرقتونا ديون خويتوا الصناديق قضيتوا على الوظيفة العمومية فين غاديين أوو
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19
23 - الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:03
اين هي أموال مدرسة النجاح.. ؟؟؟؟؟ اين هي محاسبة ومعاقبة ناهبي أموال التعليم....؟؟؟؟ ضرب مجانية التعليم ضرب لنا في عمقنا... التعليم حق من حقوق كل فرد وبالمجان....تكرفصو علينا حنا ولادنا فاش حيدو لابوغس.لأولادنا...غرقنا في الديون باش نساعدهوم يقراوا. ومزالين غارقين مسلناش....ودبا عاود مكاينش مجانية التعليم...؟؟؟؟ مقهورين وبغيتو تزيدو تقهرونا ...وكلنا عليكم الله ياخد فيكم الحق....
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7
24 - تنغيري الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:04
الدولة و الحكومات تريد شعبا متخلفا جاهلا و اميا 1000% ، هي لا تريد اكوين جيل واعي و مثقف حتى لا تضطر لمواجهته عندما يطالب بحقوقه،المغرب قد تم بيعه لاشخاص يتحكمون فيه،اشخاص يتقلدون مناصب سامية ولهم كل السلطة على ثروات البلاد و يتحكمون في قلب الاقتصاد المغربي من قبيل المعادن و الفلاحة و الصيد البحري و المحروقات و المنتجات الغذائية و..... و.....لو كنا شعبا له قيم و شخصية فنحن من يتحكم في مصير بلادنا و نحن ما يدافع عن وطننا و نحن من نموت من اجله وليس ثلة من السياسيين السامين الذين يسخرون طبقات من الشعب لخدمتهم و وضعهم كدرع امامي.لا يوجد في بلدنا اي شخص سامي يتحلى بخصال الرجولة و الشهامة و تقوى الله كلهم من راس الهرم الى قاعه ليسوا سوى متسلطين و ناهبين للثروات.التغيير بيدنا نحن كشعب مقهور وليس بيد 2000 شخص لا حول لهم ولا قوة بدوننا و بظون عبيدهم الذين يسخرونهم لمصالحهم الشخصية.لم نعد نطمح ان تكون البلاد جيدة و ان تتحسن حالها مادام طت هاته الفئة هي من تتحكم بهذه البلاد.رحم الله وطننا.
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7
25 - diamon الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:06
الأسر الميسورة لا تعول على التعليم العمومي المغربي وطلقته طلاق الثلاث .أبناؤها مسجلين في مؤسسات التعليم الخاص او مؤسسات البعثات الأجنبية بالمغرب أو الخارج .الرسوم والضراءب التي تسعى إلى فرضها الحكومة ستطبق على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل هي اجرتءات لاشعبية ولا ديموقراطية وستكون لها عواقب وخيمة على اجيال من تلاميذ وطلبة هاته الطبقات .
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7
26 - لطيفة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:09
الحرب ضد الفقراء مازالت مستمرة. حكومة تزيد الغني غنى وتزيد الفقراء والطبقة المتوسطة فقرا. ابناء الاغنياء لايدرسون بالتعليم العمومي اذن من المستهذف ؟؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
27 - باغي نعرف الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:09
في جميع الدول ((((( التعليم الصحة )))) يؤدى من جيوب دافعي الضرائب ((( من الصغير إلى الكبير دون امتياز أو فرق ))))) اين هي الضرائب التي نؤديها عن جميع المواد اﻻستهﻻكية بدءا بالخبز حتى اخر مايوجد ... اين تدهب ... كل من في المسؤولية في المغرب ينهب ويدرس أبناءه في الخارج ويعالج في الخارج ويقضي عطلته في الخارج ....،،......... اما المغرب بالنسبة اليه بقرة حلوب ﻻناهي وﻻمنتهي ......ولكن ردة الشعب ان شاء الله لن تمر مرور الكرام حداري حذاري حذاري سوف تندمون
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5
28 - مسارع الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:28
أقول لصاحب التعليق 10 الاستاذ .انت بعيد كل البعد عن أمريكا ففي امريكا هناك جامعة ماجانبة للامريكية أما الجامعة الاخرى التي يدرس فيها بالمال في خصوصية وأغلب طلابها يأتون من دول الخليج والصين يعني أجانب.وزد على ذلك فمتوسط الدخل في أمريكا يصل الى50000 الف دولار اي مايعادل 48 مليون سنتيم مغربي بينما في المغرب لا يتجاوز متوسط الدخل مليونين سنتيم .
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8
29 - كاليفورنيا الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:32
من اول ما شفت هاد العثماني ولى رءيس الحكومة حسيت غادي يسالي مع البلاد والعباد !
لانه للشخصية ! فقط اداة بابتسامة نكراء
مجالسه تجتمع فقط لإنزال أقصى العقوبات على المواطن ودراسة اخرى مستقبلية !
ايا بغا ثورة تجي على الأخضر و اليابس ، أبناء الفقراء موجودين من الشمال الى الجنوب !
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6
30 - Maskin الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
إلغاء مجّانية التعليم في السلكيْن الجامعي والثانوي التأهيلي.قضية اجتماعية يجب الاستفتاء عليه
ب - نعم ام لا.
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4
31 - حسان الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:01
الأن أتدكر مقولة أحد أساتدتي بالتعليم الاعدادي سنة 1992 حين قال لنا بالحرف ادرسو يا أبنائي فسوف يأتي يوم يصبح فيه التعليم بالمقابل.
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5
32 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:04
فعلا.هاده.الحكومة.برءلست.هادا.الحزب.تدفع.
الشعب.لى.مالا.يحمدعقباه.
الوبي.عينه.على.المداريس.كعقار.مربح.
ومنهم.منعينوا.على.ولاد.الشعب.كبنايا
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3
33 - مجرد راى الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:05
لو عدنا قليلا الى الوراء، وتدكرنا ايام خوصصة القطاعات العمومية.تلك الايام السوداء.عندما ذهبت الدولة الى بيع ممتلكاتها من اجل طبقة على حساب اخرى؛لتكبر بعد ذلك الهوة وتتسع الازمة حتى يتسنى للطفيليات الغير الوطنية كي تنتعش في ظل ازمة لا يعلم نتيجتها الا الله.اجل انها النتيجة الحتمية لسياسة تقشفية املتها اوامر صندوق النقد الدولي سيؤدي تمنها المواطن البسيط المغلوب على امره.فهل هذا الاجراء سيحل مشكلة التعليم؟ بالطبع لا.فكروا جيدا في اولاد الشعب الفقراء بدل الهدر المدرسي الذي حتما سيزيد من ارتفاع الامية والجهل وبالتالي تدمير المجتمع...!!!
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4
34 - Nessrine الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:10
Attendez bientôt l'explosion du peuble car c'est troooop
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3
35 - sifao الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:14
النقابيون اصبحوا محللين استراتيجيين لتداعيات القرارات الحكومية التي تستهدف القطاع العمومي والطبقة العاملة ، هم يتمنون ان تجهز الحكومة على العمل النقابي كي يجدوا المبررات الكافية ليتفرغوا لمشارعهم الشخصية بعدما اخذوا حقهم من كعكة الاغبياء....
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2
36 - ملاحظ الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:15
ندرك جيدا ان حكومة التي تدعي العدالة و التنمية لا تعرف ان هناك بسطاء على قد حالهم، يصبرون بحصرة و ألم حرصا على وطنهم، و هي غير مبالية بهم، تتجاهلهم و تمص دماءهم الى لمصلحة ابناءها و مواليها، و من معها و من لهم مدارس خصوصية. اما ابناء المحكورين الذين لا حول و لا قوة لهم فمصيرهم المجهول عبر قوارب الموت. فبنقص التعليم الجيد و ثقافة الوعي فقد يتحول بعضهم الى ارهابيين بالمهجر، و بذلك قد يسيئون لبلدهم. و هذه الحكومة ستتجاهل ذلك، و كانها غير مسؤولة لعواقب قراراتها. اليس هذا تهور عندما يتم التمييز حينما يلجأ الى مزيد ضرب القدرة الشرائية للفقراء و احباطهم في تعليم فلذات اكبادهم. اهكذا هؤلاء يبنون شبابا بوطنية خالصة؟
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3
37 - karim الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:16
Rendre l’enseignement payant est tout simplement criminel, envers les citoyens et le peuple, puisque le Maroc est un pays en sous-développement, le taux d’analphabétisme est de 30%.
Ce qui ont préconisé cette démarche c’et des incompétents. Leurs démarche va détruire ce qui reste du peuple marocain, c’est machine à créer des ignorants.
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3
38 - الزمر الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:25
السلام، انا ما أعجبني في هدا الخطاب هو هده الكلمة ، ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة. الله الله على الكلام الجميل .
ما تعليقك على معلمة حامل في مدينة فاس وضعت مولودها في هده الأيام والحمد لله على السلامتها وسلامة مولودها. هده المعلمة ستغيب لمدة ثلاث شهور من أجل الراحة وهدا شيئ طبيعي . أما هؤلاء الأطفال سيتم توزيعهم على أقسام أخرى. هده هي الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة التي يتكلم عليها الرجل . وهدا هو الحل الوحيد لأنه هناك نقص في رجال التعليم وقليل من البطالة في بلادنا . قال كلمة مفيدة قال ؟
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3
39 - LE MONTAGNARD الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:41
A MR LE CHEF DU GOUVERNEMENT

POUR FINANCER LE BUDGET DE L ENSEIGNEMENT
VOUS DEVEZ EN PRIORITE

REDUIRE LES SALAIRES DES MINISTRES ET DES PARLEMENTAIRES ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES SOCIETE ETATIQUES

REDUIRE LE NOMBRE DES PARLEMENTAIRES DES 2 CHAMBRES A 1 DEPUTE PAR PROVINCE
TOUT EN ELIMINANT LES SYNDICATS LES ET LES ELUS LOCAUX
SUPPRIMER LA 2 EME CHAMBRE DEFINITIVEMENT

NE PLUS DONNER DE SUBVENTIONS OU DONS AUX PARTIS POLITIQUES ET A LEURS JOURNAUX

AVEC CES ECONOMIES VOUS FINANCEREZ L ENSEIGNEMENT
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3
40 - مواطن حاقد الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:54
و الله إني أحس بالمرارة في كل مرة أتذكر ما آلت إليه أمورنا و الطريق الذي نخوض فيه، أصبحت أكره الأدوات التي تسببت في تمرير قوانين عفا الله عما سلف، و الافلات من العقاب، و التقاعد للبرلمانيين، أصبحت أحقد على بن كيران و من معه رغم أني أعرف أن المراد من كل ما يجري هو الحقد على هذه الفئة الطيبة و الساذجة في نفس الوقت (هادشي ايلا مكنتش أنا الساذج)
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41 - حسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:55
"ما ينقص الحكومة ليس هو الموارد المالية، بل الحكامة في تدبير الموارد المتوفرة، والمراقبة الصارمة لطرق صرْفها، واسترجاع الأموال المنهوبة في المخططات السابقة، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على استمرار نهْب المال العام".

الله يرحم والديك
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42 - بسمة الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:04
على ما يبدو أن صمت وصبر الشعب المغربي سينفجر بفضل حكومة العثماني
في نظركم ماذا تتوقغون بعد خوصصة التعليم: انخفاض البطالة مثلا وتضاعف الجرائم
اذا كانت الدول الغربية هي من تتكلف بمصاريف تعليم ابنائها نحن تدفعون بابنائنا الى ,,,, ؟
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43 - Abdelfattah الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:04
لماذا لا نبيع هذه الحكومة الحمقاء لدولة متقدمة تريد الحد من تقدمها والتراجع نحو القدم بسرعة البرق....حكومة فاشلة لم ياتينا منها الا الذل و الهوان والاحباط و الغلاء.... انا شخصيا لا امتلك قطرة احترام لها........ هدي حكومة هدي........
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44 - مهاجر الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:22
رئيس الحكومة يعتقد أن الدولة تعرف جيدا من هو الميسور ومن هو الفقير .لأن المقدم ديال المقاطعة عارف كل شي و هو اللي غيعطي شهادة الضعف مقابل القهوة و واجب التنبر
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45 - إسباني الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:36
تستاهلون ما يقع لكم من حزب العدالة والتنمية ، فأنتم فريقين ، الأول فريق من السذج ، والثاني فريق من المتغيبين عن التصويت ، لكم ما تستحقون
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