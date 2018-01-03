24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أسر ومحامو "معتقلي الريف" يرفضون التأجيلات وبرمجة المحاكمات

أسر ومحامو "معتقلي الريف" يرفضون التأجيلات وبرمجة المحاكمات

أسر ومحامو "معتقلي الريف" يرفضون التأجيلات وبرمجة المحاكمات
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:00

يبدو أن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتسريع محاكمة معتقلي حراك الريف، وبرمجة الجلسات يومين في الأسبوع، لم يرق لأسر المعتقلين بالنظر إلى كون ذلك سيعمق من معاناتها.

وقال أحد أعضاء أسر المعتقلين، الذي رفض ذكر هويته، إن إقدام رئيس الجلسة، علي الطرشي، يوم أمس الثلاثاء، على تحديد جلسة ثانية لمواصلة المحاكمة يوم الجمعة المقبل، "أمر غير صائب ويضر بأسر المعتقلين التي تتكبد عناء التنقل أسبوعيا من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء".

وأوضح المتحدث أن ما يجعل الأسر ترفض هاته البرمجة، كون المعتقلين المتابعين في حالة سراح "لن يكون بإمكانهم الحضور والمداومة على باقي الجلسات، ما سيؤثر على مجرى المحاكمة وسيجعلهم يتهمون برفض الحضور".

واعتبر المصدر نفسه أن هذه البرمجة "ستضر كذلك بمصالح أعضاء هيئة الدفاع الذين لهم التزامات مهنية ويحضرون الجلسات منذ أشهر بشكل تطوعي ومجاني"، معربا عن تخوف الأسر من أن هذا الأمر قد يجعل غالبية المحامين يغيبون عن الجلسات المقبلة.

ودعا المتحدث المحكمة إلى ضرورة إعادة النظر في برمجة الجلسات المقبلة، مع مراعاة "وضع الأسر ومعاناتها في التنقل وقطع مسافات طويلة من أجل حضور محاكمة أبنائها بالرغم من كون الغالبية لا تتوفر على موارد مالية لذلك".

بدورها، عبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن رفضها لهذه البرمجة، وقال المحامي الحبيب حاجي إن "المحامين المتواجدين خارج الدار البيضاء لن يكون بمقدورهم مواكبة إيقاع الجلسات نهائيا، وهذا سيؤثر على جلساتهم المبرمجة في قضايا أخرى".

وأضاف عضو الهيئة ضمن تصريح لهسبريس أن "إقدام المحكمة على تحديد جلستين في الأسبوع لمناقشة ملف الحراك، سيؤثر على الصحة الجسدية للدفاع من حيث التنقل، وكذا على الأسر التي بات لزاما عليها أن تظل في الدار البيضاء لمواكبة الجلسات".

وشدد المتحدث نفسه على أن "هذا الأسلوب في صالح المحكمة والنيابة العامة فقط، ولا يراعي مصالح الأسر والمحامين، وهو قرار يزيد من إنهاك الدفاع حتى يتم التقليل من قوة المحامين الجسدية والفكرية على المحاججة والمرافعة".

وكان القاضي علي الطرشي قد قرر، خلال الجلسة الماضية، تحديد يوم الجمعة موعدا آخر للمناقشة وتسريع النظر في الملف، غير أن بعض المحامين، وضمنهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، رفضوا ذلك بالنظر إلى وجود التزامات مهنية للغالبية.

وسبق للصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف، أن احتج على بطء المحاكمة، معبرا عن استيائه من التأخير والتأجيلات المستمرة، لتدخل النيابة العامة على خط تصريحاته معتبرة أن مرافعات المحامين أضحت تتكرر بشكل أسبوعي دون مراعاة وضعية الأسر التي تقطع المئات من الكيلومترات أسبوعيا، ملتمسة التقدم في المحاكمة بما لا يحرم المتابعين من الحق في محاكمة عادلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حناق الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:19
البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي لما سلم نفسه الى السلطات الاستعمارية قامت بترحيله الى مدينة الدار البيضاء وبالضبط الى مكان ثكنة البحرية حاليا والذي يبعد عن محكمة الاستئناف بمترات ففط
والمخزن الحالي لما القى القبض على الزفزافي ورفاقه قام بترحيلهم الى مدينة الدارالبيضاء كذلك اذن ما الفرق بين هذا وذاك
اما معتقلي جرادة فسيتم ترحيلهم الى اكدير وزيد وزيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - عاش الملك والشعب المغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:21
لي معجباتوش البرمجة يشرب ماء البحر...باش ترباو مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-105
3 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:22
القانون فوق الجميع وكلنا سواسية أمام القانون، نحن نحب علمنا الوطني الدي يوحدنا جميعا وشعارنا الخالد: الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-67
4 - باموس الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:28
الله يفك سراح الإخوان المعتقلين رآه الأسر ديالهم هما لمحنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
5 - مغربية وافتخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:32
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
الصراحة فاش تنشوف هاد الأخبار تتشدني حالة من الاكتئاب وتنقول دبا هد القااضي الي كل مرة تيأجل الجلسة واش معرفش اان الله حق عدل
أوجه له كلمة اقول
اتقي الله في أهل الريف المغاربة وتذكر يوم تبقى وجه الله الكريم ما ستقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
6 - موحى المراكشي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:35
اللهم لا شماتة. وعلى كل حال لا بد ان تنتهي هذه المحاكمة العادلة التي ينتظرها المغاربة. ويجب المرور الى مناقشة موضوع المتابعات لان اامغتقلين تمسكوا بالشكل لتمديد اطوار المحاكمة . يجب المرور الى السرعة القصوى لكي ينتهي هذا الملف الذي ملا الدنيا وشغل الناس . والقضاء سيقول كلمته في حق كل متورط. كما ان المعتقلين تؤازىهم نخبة من السادة المحامين فلا خوف اذن من هذة المحاكمة العلنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-40
7 - م ع الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:39
و هل القانون يهمه أسرهم أو إنشغال المحامين بأشياء أخرى, لو كان محامي واحد يمكن قبول طلبه. لكن لما يكون عشرات المحامين يمكن لهم النيابة عن بعضهم. المحامي عليه من البداية أخد القرار هل بإمكانه الدفاع عن موكله حتى لا ينصب عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
8 - امنوس الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:42
إن الله ينصر الدولة الكافرة"العادلة" و لا ينصر الدولة المسلمة "الظالمة".
إخواني تصوروا معايا المهداوي داروين له تهمة باغ يدخل دبابة الى المغرب؟؟
تهمة الزفزافي هي تلقي أموال خاريجية؛ و تحويلات ريفييوما الشتات تقدر بالملايير؛
و المبلغ ألفين و سبعمائة درهم؛
لا حول و لا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
9 - خبير في الشؤون الصحراوية الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:43
انصح بمقاطعة المحاكمة الصورية فالاحكام جاهزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
10 - كلاوديو الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:48
القانون فوق الجميع المحكمة تبرمج الجلسات وعلى الكل ان يحترم قرارات المحكمة ان تكون محاميا وترغب في الدفاع عليك ان تتحمل كل شيء اما المعتقلين عليهم ان يتحملو تبعات افعالهم اما قطية البرمجة للجلسات أو ان المعتقل مضرب عن الطعام هده كلها أشياء تعطل في سير المحاكمة وليست في حق صالح المعتقلين نفسيا لانها مرحلة يفقد فيها المعتقل التركيز ويرتكب اخطاء قد لا تكون في صالحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
11 - Mosi الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:51
قالت هيئة المحكمة مراااااارا ان على المحامين اختصار دفوعاتهم الشكلية والدخول مباشرة في صلب المحاكة لكنهم رفضو...80 محام كل محام ياخد الكلمة لساعتين وهو يكرر ما قاله المحامي الذي سبقه.....ايوا قويو المحامين اللي كايديرو الاشهار لريوسهم بولادكم.....كثرة اللغط لا يقدم ولا يؤخر وهم سيحاكمون بتهمهم سواء صرخ المحامون الثمانون جميعهم او صرخ اثنين منهم.....اذا لماذا يصرون على الدفوعات والدفوعات.....خليهوم باش يحسو بقيمة راحة البال....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
12 - Observateur الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:58
من سيعوض القوات العمومية عن الأضرار التي لحقت بها علما أن البعض منهم سيبقون معوقين مدى الحيات !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
13 - عاش الملك والشعب المغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:04
الى ^مغربية ^وافتخر..رقم 5...انت فالحقيقة اسمك مكتؤبة وافتخر.العواطف ديال الاكتءاب خليها عندك..الدولة مكيسيروهاش ناس عاطفيين او مكتءبين بحالك.لي دار ياكل العقاب والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
14 - ملالي ولد زيدوح الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:13
الاخ المحترم امنوس .تهمة للمهداوي كما قيل ليس ادخال دبابة .هذة فبركة للتهم . قيل انه كان على اتصال مع اشخاص في الخارج يهددون الامن القومي للمغرب ولم يبلغ بذالك . والله اعلم . زد مشاركته في المظاهرات والخطب التحريضية . اما الزفزافي فان الفدبوهات التي سيدلى بها في المحكمة كافية لادانته بعدة جنح وجنايات . اخوان الريف رفضوا الى الان رفع العلم الوطني المغربي وشعار المملكة الخالد مما افقدهم مصداقية وبريق الاحتجاج او التضاهر . وجب التنبيه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
15 - Afet الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:53
De quelle loi parle tu? Libérer les prisonniers est la seule réponse juste. Les question sur la patrie indivisible de tangente à l'agora est légitime. Mais à t on les même droits dans chaque m carré de notre patrie?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - اهل اضحك ام ابكي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:00
و الله امر هؤلاء المحامات غريب لا ادري ما افعل اهل اضحك ام ابكي, ما هذا الذي اسمع ,حضورهم مرتين في الاسبوع سوف تؤتر على حالتهم الصحية ,اهل هذا الكلام قاله هؤلاء المحامات ,فان كان حقيقة فانكم تدنسون هذه المهنة التي يفتخر بها اهلها وبالاخص اكثر عندما يكون الحكم في صالح موكليهم الشئ الذي جعلني اشك في كفائتهم للدفاع عن هؤلاء الشجعان الذي يبقى دفاعهم الحقيقي هو الدعاء الى الله ان يحل مشكلهم. وادعوا لكم انا كذلك بعد كل صلاة والله في عونكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
17 - سمير دوسلدورف الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:05
إلى المسمى "عاش الملك عاش الشعب"بركا من العنصرية والتفرقة آش دخل الملك. الناس في الريف المنسي عن قصد أو عن غير قصد كيطالبو بمستشفى للسرطان وخلق فرص الشغل لأن آبائهم وعائلاتهم رحلوا هجرا للخارج وأنت كتحشي ليهم الهدرة وتشمت فيهم.اقول لك لنا الله ولكم أسيادكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - حسن التادلي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:12
تسريع المحاكمة اجراء في صالح المتهمين.......فقد يكون من ضمنهم من سيحكم بالبراءة او بمدة حبسية قصيرة......ومن صالحهم التعجيل في المحاكمة بدل ان يبقوا رهن الاعتقال الاحتياطي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
19 - medref82 الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:21
الصراحة بعض التعاليق تدعو للاستغراب هل أصحابها اسوياءً في عقولهم تراهم يدافعون عن المحكمة ويسبون أهل الريف والمعتقلون وتناسو ان المعتقل يبقى بريئ حتى تظهر تهمته. كل عاقل يرى ان الدولة تستحمر على الشعب المقهور وتتغول عليه، لكن على المخزن ان يعرف ان جل المغاربة يعرفون مايجري وضاقت بهم السبل بسبب طريقة تدبير الشأن العام في البلاد زِد المعيشة صارت كمن يجاهد في سبيل الله ولهذا اخشى ان ينفذ صبر الموطنين حنيئذ لقدر الله ستكون الطامة الكبرى. اللهم أني قد بلغت فاشهد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - مغترب الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:22
أشمئز كثيرا من مفهوم العدالة في البلدان المتخلفة، أولا لان جهاز القضاء يتحكم فيه أشخاص لم يتم انتخابهم من الشعب يعني غياب الديمقراطية. ثانيا لان القضاة والمحامون فاشلون ان لم أقل أميين وأتحدى أن يوجد قاضي واحد في المغرب التهم واستوعب ما كتبه فلاسفة الانوار حول مفهوم العدالة وخصوصا الايمان بها كقيمة أسمى وأتحداهم أن يستوعبوا كتابات امنويل كانط وهيغل حول العدالة. ولا أقول هذا عن فراغ لانه سبق لي أن ناقشت قضاة مغاربة ولاحظت تدني مستواهم وارتعادهم من المتحكمين. فكيف نتحدث عن العدل والعدالة في بلد يتحكم فيه المفسدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - عادل القنيطرة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:50
انا ضد الحراك لعدة اسباب ... لكن ان يتم تعذيب اسر المتهمين بهذه الطريقة فهو امر غير مقبول بتاتا ...
مرة اخرى تبرهن الدولة المخزنية انها ليست دولة انسانية ...
لمذا لم تتم المحاكمة بالحسيمة ؟؟؟ ... اتريدون اذلال الناس؟؟ ... لن تنجحوا...
حشومة و الله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - لا مشكل الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:53
عجيب الخونة اصبحوا عند الخونة ابطال
علي بن أبي طالب بطل
عثمان بن عفان بطل
عمر الفاروق بطل
الصديق بطل
خالد بن الوليد بطل
الأبطال ابطال أما ما سواهم
خونة ومن باعوا الوطن خونة
واللي فراس الجمل فراس الجمالة
لا للعنصرية القبلية
وعاش المغرب و المغاربة وعلم المغرب وشعار المغرب
واحد من طنجة الى الكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
23 - سعيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:41
لا يمكننا إلا أن نؤكد أن اليوم المغرب في أكحل أيامه من العدل و المساواة. الخطابي حارب الإستعمار و فاز و اليوم الزفزافي يحارب المفسدين و سيفوز رغم أنهم يمتلكون المحاكم بل أقول بيوت اللاعدل.
لا يعقل أن تتم محاكمات هزلية في مغرب محمد السادس. أين حزم الملك و عدله لكي يسمح بهذه الهفوات الكبيرة و المسرحيات المحزنة و ليس المضحكة. عليه أن يتدخل بكل قوة و ينهي هذا العبث بالبلاد و العباد.
اليوم العفو الدولية تكلمت و غدا الإتحاد الأوروبي و بعد غد الأمم المتحدة ثم بعد ذلك يتم التتطرق إلى ملف الصحراء و زد على ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
24 - KARIM FRANCE الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:03
كان الله في عون أمهات وآباء المعتقلين
نطالب بمصالحة وطنية تنتهي بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف ، لننخرط جميعاً في بناء هذا الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - مغربي الشتات وجدي قح الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:07
انا بغيت غي نعرف فين هم هادوك لكانو يقولو لناس الحسيمة لوكان هزيتو الرايا د المغرب كون راحنا الضامنا معاكم. ها ناس جرادة هازين الرايا اوا فين هو هاد التضامن؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مغربي حر الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:14
المعتقلون سوف ينالون ما يستحقون من عقاب بعد كلما فعلوا من جرائم ثابتة بالصورة والأقوال فلا داعي للمسيحيات في المحكمة ومن لم يعجله الحال فاليشرب البحر والقانون فوق الجميع وعاش المغرب ولا عاش الخونة سواء في الداخل أو الخارج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - ديما مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:32
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا ما جنت براقش على اهلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.