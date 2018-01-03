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كُتّاب وآراء
أسر ومحامو "معتقلي الريف" يرفضون التأجيلات وبرمجة المحاكمات
يبدو أن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتسريع محاكمة معتقلي حراك الريف، وبرمجة الجلسات يومين في الأسبوع، لم يرق لأسر المعتقلين بالنظر إلى كون ذلك سيعمق من معاناتها.
وقال أحد أعضاء أسر المعتقلين، الذي رفض ذكر هويته، إن إقدام رئيس الجلسة، علي الطرشي، يوم أمس الثلاثاء، على تحديد جلسة ثانية لمواصلة المحاكمة يوم الجمعة المقبل، "أمر غير صائب ويضر بأسر المعتقلين التي تتكبد عناء التنقل أسبوعيا من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء".
وأوضح المتحدث أن ما يجعل الأسر ترفض هاته البرمجة، كون المعتقلين المتابعين في حالة سراح "لن يكون بإمكانهم الحضور والمداومة على باقي الجلسات، ما سيؤثر على مجرى المحاكمة وسيجعلهم يتهمون برفض الحضور".
واعتبر المصدر نفسه أن هذه البرمجة "ستضر كذلك بمصالح أعضاء هيئة الدفاع الذين لهم التزامات مهنية ويحضرون الجلسات منذ أشهر بشكل تطوعي ومجاني"، معربا عن تخوف الأسر من أن هذا الأمر قد يجعل غالبية المحامين يغيبون عن الجلسات المقبلة.
ودعا المتحدث المحكمة إلى ضرورة إعادة النظر في برمجة الجلسات المقبلة، مع مراعاة "وضع الأسر ومعاناتها في التنقل وقطع مسافات طويلة من أجل حضور محاكمة أبنائها بالرغم من كون الغالبية لا تتوفر على موارد مالية لذلك".
بدورها، عبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن رفضها لهذه البرمجة، وقال المحامي الحبيب حاجي إن "المحامين المتواجدين خارج الدار البيضاء لن يكون بمقدورهم مواكبة إيقاع الجلسات نهائيا، وهذا سيؤثر على جلساتهم المبرمجة في قضايا أخرى".
وأضاف عضو الهيئة ضمن تصريح لهسبريس أن "إقدام المحكمة على تحديد جلستين في الأسبوع لمناقشة ملف الحراك، سيؤثر على الصحة الجسدية للدفاع من حيث التنقل، وكذا على الأسر التي بات لزاما عليها أن تظل في الدار البيضاء لمواكبة الجلسات".
وشدد المتحدث نفسه على أن "هذا الأسلوب في صالح المحكمة والنيابة العامة فقط، ولا يراعي مصالح الأسر والمحامين، وهو قرار يزيد من إنهاك الدفاع حتى يتم التقليل من قوة المحامين الجسدية والفكرية على المحاججة والمرافعة".
وكان القاضي علي الطرشي قد قرر، خلال الجلسة الماضية، تحديد يوم الجمعة موعدا آخر للمناقشة وتسريع النظر في الملف، غير أن بعض المحامين، وضمنهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، رفضوا ذلك بالنظر إلى وجود التزامات مهنية للغالبية.
وسبق للصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف، أن احتج على بطء المحاكمة، معبرا عن استيائه من التأخير والتأجيلات المستمرة، لتدخل النيابة العامة على خط تصريحاته معتبرة أن مرافعات المحامين أضحت تتكرر بشكل أسبوعي دون مراعاة وضعية الأسر التي تقطع المئات من الكيلومترات أسبوعيا، ملتمسة التقدم في المحاكمة بما لا يحرم المتابعين من الحق في محاكمة عادلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
والمخزن الحالي لما القى القبض على الزفزافي ورفاقه قام بترحيلهم الى مدينة الدارالبيضاء كذلك اذن ما الفرق بين هذا وذاك
اما معتقلي جرادة فسيتم ترحيلهم الى اكدير وزيد وزيد
الصراحة فاش تنشوف هاد الأخبار تتشدني حالة من الاكتئاب وتنقول دبا هد القااضي الي كل مرة تيأجل الجلسة واش معرفش اان الله حق عدل
أوجه له كلمة اقول
اتقي الله في أهل الريف المغاربة وتذكر يوم تبقى وجه الله الكريم ما ستقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
إخواني تصوروا معايا المهداوي داروين له تهمة باغ يدخل دبابة الى المغرب؟؟
تهمة الزفزافي هي تلقي أموال خاريجية؛ و تحويلات ريفييوما الشتات تقدر بالملايير؛
و المبلغ ألفين و سبعمائة درهم؛
لا حول و لا قوة إلا بالله
مرة اخرى تبرهن الدولة المخزنية انها ليست دولة انسانية ...
لمذا لم تتم المحاكمة بالحسيمة ؟؟؟ ... اتريدون اذلال الناس؟؟ ... لن تنجحوا...
حشومة و الله ...
علي بن أبي طالب بطل
عثمان بن عفان بطل
عمر الفاروق بطل
الصديق بطل
خالد بن الوليد بطل
الأبطال ابطال أما ما سواهم
خونة ومن باعوا الوطن خونة
واللي فراس الجمل فراس الجمالة
لا للعنصرية القبلية
وعاش المغرب و المغاربة وعلم المغرب وشعار المغرب
واحد من طنجة الى الكويرة
لا يعقل أن تتم محاكمات هزلية في مغرب محمد السادس. أين حزم الملك و عدله لكي يسمح بهذه الهفوات الكبيرة و المسرحيات المحزنة و ليس المضحكة. عليه أن يتدخل بكل قوة و ينهي هذا العبث بالبلاد و العباد.
اليوم العفو الدولية تكلمت و غدا الإتحاد الأوروبي و بعد غد الأمم المتحدة ثم بعد ذلك يتم التتطرق إلى ملف الصحراء و زد على ذلك.
نطالب بمصالحة وطنية تنتهي بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف ، لننخرط جميعاً في بناء هذا الوطن .