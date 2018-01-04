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- الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات - (47)
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كُتّاب وآراء
الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات
التزمت حكومة سعد الدين العُثماني بجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا؛ وذلك ضمن مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يرتقب أن تصادق عليه غدا الخميس في مجلسها الأسبوعي.
وتضمن مشروع قانون الإطار العديد من المقتضيات التي تدفع الدولة إلى تسهيل تعلم التلاميذ للغات، معلنا عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية وقادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.
وفِي هذا الصدد، قرر مشروع القانون إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وكذا تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، مؤكدا على إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين.
ودعا مشروع القانون الذي أعدته الحكومة إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة اعتماد اللغة العربية أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفِي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي على ضرورة إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، أعلن أنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي؛ وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها.
من جهة ثانية، نص مشروع القانون على مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، مشددا على مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي.
وسيتم في هذا الاتجاه مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية، وتنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي، موردا أنه سيتم فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية في إطار استقلالية الجامعات وحاجياتها في مجال التكوين والبحث حسب الامكانيات المتاحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
إمتحان في الريفية
إمتحان في الأطلسية
إمتحان في الطوارقية
إمتحان في الجبلية
إمتحان في الحاحية
إمتحان في الفكيكية
إمتحان في الصنهاجة
الناطقين بهذه اللهجات لا يمكنهم الحوار
بالأمازيغية
عن أي أمازيغية تتحدثون
الأمازيغية آو تيفيناغ ما هي إلا طلاسيم و رموز كان يستعملها المشعوذون والسحرة لجلب الحظ والفأل الحسن ودرء الشر .أو تستعمل لإلحاق الشروالأذى بٱخر عن طريق التعاويذ الرقية هذا هو السبب لوجود هذه هذه الرموز والطلاسيم في المقابر والمغارات والكهوف. ولهذا كان يُطلق عليها من طرف الطوارق كتابة الشيطان.حرف "أزا" الذي يتوسط العلم الأمازيغي له شكل "بوبريس "أو"تاتا/حرباء" . أليست هذه رموز وطلاسيم للشعوذة والسحر وليست حروفا
نحن المغاربة لسنا بحاجة 10لهجات ثم مادا ستفيدنا هذه البربرية اللقيطة التي صنعها أذناب فرنسا ؟ من يريد أن يتعلم تلك الحروف الشيطانية فذالك شأنه أما أن تفرضوها على الشعب المغربي و هذا لن يكون مهما حاولتم تمزغو لوحدكم.
هذه الطلاسم المصنعة والمنسوبة لشيء إسمه أمازغ لا يفهمها أحد في المغرب
الباقي كلام فارغ .
من الأحسن 10 لهجات و 3 لغات
اللغة لم تكن يوما سبب تطور أو تأخر التعليم. فهي وسيلة مثلها مثل السبورة والقلم...
كل الدول المتقدمة في التعليم تتكلم وتتعلم بلغة اهل بلدها. اما نحن فنجد ابوينا يتكلمون لغة لا نراها في الكتب المدرسية ونبدأ بتعلم لغات أخرى النداءات من القسم الأول وفي الخير نجد أنفسنا ما تعلمنا لغة ولا علما.
في المدرسة يجب أن تعليم النظام وكيف نستطيع أن نتعايش مع أبناء جلدتنا قبل كل الشيء ولا يهم باي لغة نتعلم. ثم أن الهدف من المدرسة هو تلقين كيف نتعلم. فان عرفت تقنيات التعلم والحياة في المدرسة سهل علي بعدها تعلم أية لغة وتتبع أي شعبة اريد. التدريس بالانجليزية وحتى بالصينية ليس حل التعليم في المغرب. فهذا كمن يعاني من قرحة المعدة ويدلك الأمعاء...
كاتشد الباك يالاه كاتعرف تقول "بونجوغ مادام" و بلا ما نهضرو على الانجليزية...
يجب اعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل... اصلاح المؤسسات و اعادة تأهيل الاطر...
العالم حولنا حسم مسألة اللغات الأجنبية... الانجليزية يجب أن تصبح اللغة الأجنبية الأولى إلى جانب اللغات الوطنية. تليها الفرنسية والإسبانية بالنظر إلى محيطنا الجغرافي. فعوض تشتيت التلاميذ بكثرة اللغات، يجب التركيز على لغة أجنبية واحدة يستحسن أن تكون الانجليزية لسهولتها أولا ولانتشارها الواسع. هناك من التلاميذ من له القدرة على تعلم لغات أكثر ومناهج أوسع.... هؤلاء يمكن مجاراة نهمهم العلمي وتشجيعهم على لغات أخرى.
المسألة الثانية هي الاهتمام بنساء ورجال التعلبم وتشجيعهم على الإبداع والتحصيل والبحث.
المسألة الثالثة هي محاربة الاكتظاظ في الإعدادي واختيار مدرسي هذه المرحلة من بين الأكفاء والغيورين وممن يقدر على زرع حب التعلم والقراءة والصلاخ في القلوب.
المسألة الرابعة هي ضمان بيئة آمنة ومحمية ومريحة داخل الحرم المدرسي وحوله.
KK
حنا كلنا مغاربة عندنا لغة وحدة عربية او اللهجات
الناس غادين لقدام او حنا غادين للور
لا يتقنون لا عربية ولا فرنسية زدتوهم الامازغية لتكلختهم مع احترامي/للامازيغ و لغتي الام لانني امازغية من الشمال/ وتريدونهم اليوم ان يتقنوا لغتين اجنبيتين هههههههه هل تركتم لهم مخا ليتعلم ،بناتنا وشبابنا ولاو آخر همهم الدراسة والعلم والتحصيل، الكل يريد ان يرقص ويغني ويلعب الكورة وجعلتموهم الفن والفنانين القدوة والمستقبل.
اودي ياودي حين رأيت وسمعت بطفلة في الحضانة و كتزيد السوايع مابقا عندي شك انه التعليم في المغرب نزل للقاع العميق .
مي بلاتي ....دابا هادشي كيعني بلي صحاب الباك حاليا يتقنون 3 لغات ....
العربية : تختفي بعد الابتدائي او الاعدادي
الفرنسية: غالبا كيكون في القسم 3 تلاميذ كيتنافسوا على احسن النقط (القسم 40 تلميذ)
الانجليزية :تظهر في الثانوي على اساس ان الباك غير مضمون بلا بيها و الله يحسن عوان الاغلبية باش ميجيبوش 0 فالوطني
المفارقة هي ... بعد الباك كلشي مبني على الفرنسية (للأسف ) العربية لا دور لها و الانجليزية ديييجا طرووو طار باش الواحد يدير فيها راسو حيت الله يسر مع الموديلات لاخرين
مع اعتزاز و فخر بالصلول الامازيغية للمغرب ... ما فائدة جعلها مادة الزامية و ديجا العرب مايعرفوش يهضروا العربية الفصحى لي هي لغتهم الام و النيفو طايح فالفرونسي لي هي لغة الدراسات الجامعية و العمل ... و الإنجليزية فحدث ولا حرج ...
علاش مانديروش بحال البروفرامات ديال بصح و يديروا اللغات الاجنبية اختيارية (المهم تكون تهضر 3 )
٤ لغات و باك لا يسمن و لا يغني من جوع
فكروا أيها المسؤولون ، أمام الله و أمام الشعب ؛ فكروا في مستقبل التلاميذ أبناء الشعب و غلاء التمدرس و إنهاك الآباء قبل أن تفكروا في الأحلام و الخزعبلات!!!!!!!!!!!!
أش غادي يدير الطالب المغربي بـ 4 لغات؟ شحال من لغة عند الطالب الفرنسي؟ والتركي والياباني والصيني؟
فسبعينات القرن الماضي كان الباحث الهندي والعراقي والايراني مطلوب فالولايات المتحدة غار بالمؤهل العلمي واللغة الانجليزية
راه ما بقاتش فاللغة .. راه الانجليزية كافية .. بقات فجودة التكوين ..
من بعد ما فشلتو فالتكوين .. وطلقتو الناس بديبلومات ما ساوية حتى الكارطون فاش مطبوعة .. باغيين تصنعو جيل ديال المغاربة لخدمة الأنجنبي ما كاي يعرفو غار
AVO ZORDRE MISSYU
imidiatli sir
تم طال عمرك
والله لا كانت ليــــــــكم ...
و يجب كذلك تعليم الأطفال هذه اللغات منذ روض الأطفال و أن يتم توفير جميع
وسائل تعليم اللغات و هي أمور غير متوفرة حاليا.
يا امة الجهل