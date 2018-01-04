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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات

الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات

الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 04 يناير 2018 - 08:00

التزمت حكومة سعد الدين العُثماني بجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا؛ وذلك ضمن مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يرتقب أن تصادق عليه غدا الخميس في مجلسها الأسبوعي.

وتضمن مشروع قانون الإطار العديد من المقتضيات التي تدفع الدولة إلى تسهيل تعلم التلاميذ للغات، معلنا عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية وقادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.

وفِي هذا الصدد، قرر مشروع القانون إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وكذا تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، مؤكدا على إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين.

ودعا مشروع القانون الذي أعدته الحكومة إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة اعتماد اللغة العربية أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

وفِي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي على ضرورة إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، أعلن أنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي؛ وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها.

من جهة ثانية، نص مشروع القانون على مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، مشددا على مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي.

وسيتم في هذا الاتجاه مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية، وتنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي، موردا أنه سيتم فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية في إطار استقلالية الجامعات وحاجياتها في مجال التكوين والبحث حسب الامكانيات المتاحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - مواطن الخميس 04 يناير 2018 - 08:16
عوض أن نقوم برفع عدد الساعات المخصصة للغة العلم و التواصل ( الإنجليزية ) باغين تستثمرو المال و الوقت و المجهود في تدريس لغة عديمة النفع ( الأمازيغية ) ، راه الدول عبر العالم تيعلمو ولادهم علوم العصر الجديد ( إعلاميات و البرمجة ) و حنا باغين نقريو بنادم الشلحة !!! واش هاد الناس عندهم شي عقل تيفكرو بيه ؟؟؟ فاش غادي تنفع الأمازيغية في عصر الرقمية و العولمة ؟
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28
2 - التلفة الخميس 04 يناير 2018 - 08:20
خاصكوم تزيدو معها العبرية والامازبغية والسوسية والعروبية والشندكورية والكركادية والفيتنامية والروسية والكناوية واااااااتلفتت ليكم اجريا وماعرفتوا ماديوو واكواك العباد الله .
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19
3 - fador الخميس 04 يناير 2018 - 08:21
ههههه كيجيبو لي الضحكة زيدو غير في اجور العاملين و حسنوا مستوى العيش الكريم و اصلحوا التعليم و الصحة . زعما راكم درتو كلشي بقات ليكم غير اللغات
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19
4 - جناح الخميس 04 يناير 2018 - 08:24
ان نجحت الحكومة المغربية في ترسغ هذا المنعطف في التعليم الثانوي .سيصبح تأتره على واضحا على المجتمع المغربي في خمسة عشر القادمة .وكذالك تأترنا باللغة الصينة في حد أقصى لعشرين سنة القادمة. وإن ذاك صيبح. المغرب صلة وصل للجميع القارات .وعلى الحكومات القادمة ان تسير في نفس الإتجاه لأول مرة اتفق مع هذه الحكومة أشجعكم في هذه الطريق الصائب ان شاء الله
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-12
5 - ilyas الخميس 04 يناير 2018 - 08:25
التلاميذ الحاصلين على البكالوريا خاصة في التعليم العمومي،لا يتقنون حتى العربية،تجدهم يفرنسون مع بعض التعريب،مثل الأغلبية الساحقة.أما عن إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم كمادة إلزامية،غير اختيارية، شخصيا لا أقبل به.يجب التركيز على الإنجليزية،لغات العلم والتكنولوجيا،والاقتصاد...لكن من يشرب من ثدي ماما فرنسا لن يريد التغيير،يرسل ابنائه إلى جامعات بريطانيا وأمريكا،والمغربي العادي أكبر طموح عندو جامعة باريس 13 أو ستراسبورغ.أما الحكومة يجب أن تنشئ جيل يحترم نفسه وغيره،يحترمه الوطن،المدرسة لم تعد تربي كما في السابق،لأن الكثير من المشرملين مر عبر أقسام الدراسة إلى حين احتضنه الشارع وعكاشة.
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9
6 - 10 لهجات و 3 لغات الخميس 04 يناير 2018 - 08:28
إمتحان في السوسية
إمتحان في الريفية
إمتحان في الأطلسية
إمتحان في الطوارقية
إمتحان في الجبلية
إمتحان في الحاحية
إمتحان في الفكيكية
إمتحان في الصنهاجة

الناطقين بهذه اللهجات لا يمكنهم الحوار
بالأمازيغية

عن أي أمازيغية تتحدثون


الأمازيغية آو تيفيناغ ما هي إلا طلاسيم و رموز كان يستعملها المشعوذون والسحرة لجلب الحظ والفأل الحسن﻿ ودرء الشر .أو تستعمل لإلحاق الشروالأذى بٱخر عن طريق التعاويذ الرقية هذا هو السبب لوجود هذه هذه الرموز والطلاسيم في المقابر والمغارات والكهوف. ولهذا كان يُطلق عليها من طرف الطوارق كتابة الشيطان.حرف "أزا" الذي يتوسط العلم الأمازيغي له شكل "بوبريس "أو"تاتا/حرباء" . أليست هذه رموز وطلاسيم للشعوذة والسحر وليست حروفا
نحن المغاربة لسنا بحاجة 10لهجات ثم مادا ستفيدنا هذه البربرية اللقيطة التي صنعها أذناب فرنسا ؟ من يريد أن يتعلم تلك الحروف الشيطانية فذالك شأنه أما أن تفرضوها على الشعب المغربي و هذا لن يكون مهما حاولتم تمزغو لوحدكم.

هذه الطلاسم المصنعة والمنسوبة لشيء إسمه أمازغ لا يفهمها أحد في المغرب
الباقي كلام فارغ .


من الأحسن 10 لهجات و 3 لغات
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13
7 - لماذا الخميس 04 يناير 2018 - 08:31
ماذا سيستفيد مواطن غير أمازيغي من هذه اللغة؟
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11
8 - متشائم الخميس 04 يناير 2018 - 08:33
يقول اينشتاين ان الغباء هو القيام بالشئ نفسه وبالطرقة نفسها وانتظار نتائج مغايرة. وهذا ما تقوم به الحكومة نغس الامكانيات او اقل ونفس الاستراتيجيات والاهداف اكبر. اغلب من حصل على الباك لا يتقن حتى العربية
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10
9 - محمد الخميس 04 يناير 2018 - 08:40
إضافة الأمازيغية إلى المقرر ستتقل كاهل التلميذ ما يجعله في معاناة أخرى فقط لمساع سياسية خصوصا أن الأمازيغية مع احترامي لها ليست مثيرة ما يجعل التلميذ متحمسا لإحراز أفضل النقط
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4
10 - حسن الخميس 04 يناير 2018 - 08:41
انتم غافلون ومن يقترح اصلاح التعليم هم اناس لا علاقة لهم به.
اللغة لم تكن يوما سبب تطور أو تأخر التعليم. فهي وسيلة مثلها مثل السبورة والقلم...
كل الدول المتقدمة في التعليم تتكلم وتتعلم بلغة اهل بلدها. اما نحن فنجد ابوينا يتكلمون لغة لا نراها في الكتب المدرسية ونبدأ بتعلم لغات أخرى النداءات من القسم الأول وفي الخير نجد أنفسنا ما تعلمنا لغة ولا علما.
في المدرسة يجب أن تعليم النظام وكيف نستطيع أن نتعايش مع أبناء جلدتنا قبل كل الشيء ولا يهم باي لغة نتعلم. ثم أن الهدف من المدرسة هو تلقين كيف نتعلم. فان عرفت تقنيات التعلم والحياة في المدرسة سهل علي بعدها تعلم أية لغة وتتبع أي شعبة اريد. التدريس بالانجليزية وحتى بالصينية ليس حل التعليم في المغرب. فهذا كمن يعاني من قرحة المعدة ويدلك الأمعاء...
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5
11 - هشـــــام الخميس 04 يناير 2018 - 08:42
هل تعلم يا رئيس الحكومة أن نظامكم التعليمي الفاشل في الماضي القريب و في الحاضر و سأجزم حتى في المستقبل لم و لن يمنح للتلميذ فرصة اتقان حتى لغة الضاد ، أما اللغة الفرنسية التي لازمت معظمنا فلم نتقن منها سوى 10 بالمائة علة أبعد تقدير و تريدنا أن نتقن أربعة لغات هههه مع أن جل وزرائك لا يتقنون التحدث حتى بالعربية
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8
12 - MOUATEN الخميس 04 يناير 2018 - 08:42
المسؤولين الكبارفي المناصب العليا لا يتقنون أربع لغات فما بالك بعامة الشعب الفقراء إذا تمت المصادقة على هذا القرارفعلى المسؤولين الكبارفي المناصب العليا للبلاد صنع الأقمارالصناعية والصواريخ الباليستية وتكنولوجيا النجوم
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7
13 - mowaten الخميس 04 يناير 2018 - 08:43
اربع لغات هههه حنا حتى العربية ما كانتقنوهاش...
كاتشد الباك يالاه كاتعرف تقول "بونجوغ مادام" و بلا ما نهضرو على الانجليزية...
يجب اعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل... اصلاح المؤسسات و اعادة تأهيل الاطر...
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10
14 - زهير الخميس 04 يناير 2018 - 08:45
سي العثماني هذه اكيد رؤية رؤيتها في المنام اتحسب نفسك في الصين أو فنلندا؛ التلميذ اليوم حتى العربية لا يتقن قواعدها و الفرنسية لا يفهم فيها سوى الكلمات المتداولة وتريدون الآن إضافة الأمازيغية و الإنجليزية ؛ تعليم فاشل اتوقع لك انك لن تكمل هذه الولاية الحكومية لأنك تتخذ قرارات بعيدة كل البعد عن كوكب المغرب
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5
15 - مغربي في الغربة الخميس 04 يناير 2018 - 08:45
مع احتراماتي للامازيغ الا ان تعلم هذه اللغة لا يغني و لا يسمن من جوع، اذا كانت وضيفة اللغة هي التواصل و التعرف على ثقافة اخرى و المساعدة في الحصول على وظيفة فلماذا تضييع الوقت في لغة لا تحقق اي وظيفة.
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7
16 - القسيس الهرم الخميس 04 يناير 2018 - 08:49
ذكرني هذا الالتزام الحكومي بحكاية مفادها ان ملكا جبارا كان يملك ببغاءا مدللا أراد تعليمه الغناء فأطلق نداءا لمن يستطيع تعليم ببغائه وفق شرط ان يتم ذلك في ظرف سنة ومن نجح أغناه وأجزل له العطاء ومن لم يوفق قطع رأسه .. لم يجرؤ أحد على المغامرة الى ان تقدم أحد الدهاة مقترحا تعليمه ليس الغناء وحده بل قرض الشعر وتلحين القصائد والرقص أيضا مع شرط ان يمنحه مهلة عشر سنين وان لم ينجح في ذلك قبل بقطع رأسه .. تعجب معارفه وأصدقاؤه من استحالة القيام بهذا الامر والقبول بالمخاطرة بحياته فأجاب : لا تخافوا فقد اشترطت عشر سنوات سأعيش في النعيم وقبل ان تنتهي المهلة سيكون أحدنا : الملك أو الببغاء أو أنا قد رحل الى العالم الاخر .. التزمي يا حكومة ولا تخافي ولم لا يلتزم السي العثماني حتى بإتقان التلاميذ لعشرين لغة وحتى السومرية والبابلية آش خاسر ؟
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9
17 - رشيد الخميس 04 يناير 2018 - 08:51
يجب على الوزارء أن يتقنو اللغة الأربعة وكذالك البرلمانين قبل الترشح يجب عليهم اجتياز المبارة في لغات الأربعة لكي يكون التواصل مع جميع لهجات
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8
18 - هشام الخميس 04 يناير 2018 - 08:52
نعم. لكن بشرط أن يتكلم وزرئنا بنفس اللغات أولا.
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5
19 - المرابطي الخميس 04 يناير 2018 - 08:53
يا ناس الله يهديكم... إذا تريدون الخير لهذا البلد كفاكم تجريبا وارتجالا في نظامه التعليمي... حلول النهوض بالتعليم بسيطة ولا تحتاج إلا لروح المسؤولية والمواطنة.
العالم حولنا حسم مسألة اللغات الأجنبية... الانجليزية يجب أن تصبح اللغة الأجنبية الأولى إلى جانب اللغات الوطنية. تليها الفرنسية والإسبانية بالنظر إلى محيطنا الجغرافي. فعوض تشتيت التلاميذ بكثرة اللغات، يجب التركيز على لغة أجنبية واحدة يستحسن أن تكون الانجليزية لسهولتها أولا ولانتشارها الواسع. هناك من التلاميذ من له القدرة على تعلم لغات أكثر ومناهج أوسع.... هؤلاء يمكن مجاراة نهمهم العلمي وتشجيعهم على لغات أخرى.
المسألة الثانية هي الاهتمام بنساء ورجال التعلبم وتشجيعهم على الإبداع والتحصيل والبحث.
المسألة الثالثة هي محاربة الاكتظاظ في الإعدادي واختيار مدرسي هذه المرحلة من بين الأكفاء والغيورين وممن يقدر على زرع حب التعلم والقراءة والصلاخ في القلوب.
المسألة الرابعة هي ضمان بيئة آمنة ومحمية ومريحة داخل الحرم المدرسي وحوله.
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4
20 - معلق الخميس 04 يناير 2018 - 08:54
إوا كيف غادي ديرليها اسي العتماني. لا تقنو غير العربية والفرونسي راها معجزة.
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5
21 - البوهالي الخميس 04 يناير 2018 - 08:57
مستحيل وألف مستحيل في المائة سنة القادمة إلا إذا كانت مدارسنا العمومية مثل المدرسة المولوية وألادنا عندهم ما عند تلاميذ المدرسة المولوية ساعتها ممكن تحقق ذالك
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5
22 - Titwani الخميس 04 يناير 2018 - 08:58
مع كامل احترامي للأمازيغ بماذا سأستفيد أن تعلمت الأمازيغية فقط سيجلعون التلاميذ. تائهين من كثرة المقررات
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5
23 - عبدالحق الخميس 04 يناير 2018 - 08:59
يجب اولا اعطاء الاولوية للغة العربية من حيث الاتقان اللغوي بشكل جيد خصوصا في التواصل مع الاخر الان اصبحنا نرى مجموعة من الشباب لا هم يتكلمون باللغة العربية بشكل جيد ولا اللغة الاجنبية التانية الفرنسية .جيد جدا الدولة تهتم باللغات الاجنبية من اجل التواصل مع الاخر الموجود في الضفة الاخرى لكن يجب الالمام بلغة الام لغة الضاد لغة القران حتى يعلو شانها في بقاع العالم
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4
24 - KANT KHWANJI الخميس 04 يناير 2018 - 08:59
مشددا على ضرورة اعتماد اللغة العربية أساسية للتدريس ......?!!???
KK
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6
25 - mounir الخميس 04 يناير 2018 - 09:00
ضننت أنكم ستقولون الألمانية أو الاسبانية زيادة على الانجتيزية.لكن قلتم الامازيغية ؟؟؟ هده ليست لغة والا زيدو حتى اللغة الدكالية اللغة الملالية اللغة الطنجوية اللغة البهجاوية.....
حنا كلنا مغاربة عندنا لغة وحدة عربية او اللهجات
الناس غادين لقدام او حنا غادين للور
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6
26 - الاميرة الخميس 04 يناير 2018 - 09:01
بعد ما أوصلتوا بالتعليم الحكومي للحضيض و حرمان ولاد الشعب من تعليم محترم جعلتم اطفال و شباب المغرب كيديوها ويجيبوها مثقلين بالكتب، والدفاتر، للمدارس التي يستحي المرء مقارنتها بالمدارس الحقيقية ،
لا يتقنون لا عربية ولا فرنسية زدتوهم الامازغية لتكلختهم مع احترامي/للامازيغ و لغتي الام لانني امازغية من الشمال/ وتريدونهم اليوم ان يتقنوا لغتين اجنبيتين هههههههه هل تركتم لهم مخا ليتعلم ،بناتنا وشبابنا ولاو آخر همهم الدراسة والعلم والتحصيل، الكل يريد ان يرقص ويغني ويلعب الكورة وجعلتموهم الفن والفنانين القدوة والمستقبل.
اودي ياودي حين رأيت وسمعت بطفلة في الحضانة و كتزيد السوايع مابقا عندي شك انه التعليم في المغرب نزل للقاع العميق .
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4
27 - الشينوي الخميس 04 يناير 2018 - 09:02
مما لا شك فيه ان تعلم اللغات يعتبر بوابة النجاح
مي بلاتي ....دابا هادشي كيعني بلي صحاب الباك حاليا يتقنون 3 لغات ....
العربية : تختفي بعد الابتدائي او الاعدادي
الفرنسية: غالبا كيكون في القسم 3 تلاميذ كيتنافسوا على احسن النقط (القسم 40 تلميذ)
الانجليزية :تظهر في الثانوي على اساس ان الباك غير مضمون بلا بيها و الله يحسن عوان الاغلبية باش ميجيبوش 0 فالوطني

المفارقة هي ... بعد الباك كلشي مبني على الفرنسية (للأسف ) العربية لا دور لها و الانجليزية ديييجا طرووو طار باش الواحد يدير فيها راسو حيت الله يسر مع الموديلات لاخرين

مع اعتزاز و فخر بالصلول الامازيغية للمغرب ... ما فائدة جعلها مادة الزامية و ديجا العرب مايعرفوش يهضروا العربية الفصحى لي هي لغتهم الام و النيفو طايح فالفرونسي لي هي لغة الدراسات الجامعية و العمل ... و الإنجليزية فحدث ولا حرج ...
علاش مانديروش بحال البروفرامات ديال بصح و يديروا اللغات الاجنبية اختيارية (المهم تكون تهضر 3 )
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-1
28 - وكواك الحق الخميس 04 يناير 2018 - 09:03
أودي يصاب يتقنون غير لغة وحدة
٤ لغات و باك لا يسمن و لا يغني من جوع
فكروا أيها المسؤولون ، أمام الله و أمام الشعب ؛ فكروا في مستقبل التلاميذ أبناء الشعب و غلاء التمدرس و إنهاك الآباء قبل أن تفكروا في الأحلام و الخزعبلات!!!!!!!!!!!!
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3
29 - المراكشي الخميس 04 يناير 2018 - 09:04
وبطبيعة الحال سيصدق الأغبياء من المغاربة مرة أخرى وعود والتزامات الحكومة .. وهكذا دواليك ههههههه شعب يستحق ويستحق أكثر
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2
30 - tangerois الخميس 04 يناير 2018 - 09:05
مرة أخرى نقرأ العناوين اربع لغات ونستبشر خيرا ظنا منا الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية كبلدان رائدة ونفتح لها مجال الاستثمار في بلادنا ولكن نفاجأ باللغة العربية ، لغة القرآن التي لا نقاش فيها ولكن الامازيغية لماذا ؟ مرة أخرى نتبع الأهواء ونثقل أذهان اطفال بما لا ينفعهم عزيمان أو من يكون المكلف لإصلاح التعليم لا يبدي اي ابداع تماما لأن اذا اردت تنظيم بيتك تبدأ بإخراج وإزالة الزيادات من ثم دعم وتطوير واضافة ما يلزمك . اين التربية الدينية عوض ان نحارب الإرهاب والفهم الخاطئ للدين في 17 و 18 و 19 سنة للشاب المغربي نحاربه من الابتدائي إلى الكلية وعوض أن نحارب الرشوة وخيانة الامانة وباك صاحبي ونشتكي من عدم مسؤولية موظفينا واحترام توقيت العمل وابتزاز المواطنين في حقوقهم بتعطيل مصالحهم من اجل المال ووووو... نحارب كل هذا بقيم الله ورسوله على الأقل يبرأ الراعي نفسه أمام خالقه . وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ صدق الله العظيم.
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2
31 - الشبح الخميس 04 يناير 2018 - 09:05
أعوذ بالله من علم لا ينفع يضيع المال و الجهد ، في المغرب ما في حاجة إلا للغة العربية و الانجليزية فقط و الأمازيغية أن تكون مفروضة على الأمازيغ و غير ذلك تعذيب للطفولة و الشباب و سرقتهما .
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3
32 - karim الخميس 04 يناير 2018 - 09:08
وقادرا على التواصل بالامازيغية.؟؟؟؟؟وأنا بدوري لا تخف فأولادي سيثقنون الأمازيغية والفرنسية و الأنجليزية فاربح بعربيتك لغة بدو سناء و اليمن
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0
33 - ملاحظ الخميس 04 يناير 2018 - 09:09
التعليم في المغرب حقل تجارب كلما تم تعيين وزير لفترة زمنية جد وجيزة إلا وجاء باقتراحات غالبا ما تكون غير مدروسة ليجربها في أجيالنا وشبابنا ثم ما يفتإ يغادر منصبه حتى يأتي آخر وهكذا دوالي ..مدارس المغرب كأنها مختبرات تجارب وبتالي تضيع أجيال ثم أجيال دون الوصول إلى إلى استراتجية ومقررات ومناهج ناجعة وذات مردودية..أما اللغة ومقترح الحكومة نسوق لهم نموذج تركيا والبرازيل وماليزيا حيث تعتمد فقط لغتها الوطنية وهاهي مراتب اقتصاديات هم في المراتب الأولى بالعالم..
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1
34 - سعيد الخميس 04 يناير 2018 - 09:09
الحاصلون على الباكالوربا لن يتقنوا سوى العرنسية ولغة الشات بسبب السياسة الممنهجة في حق التعليم على مر الحكومات وتعاقبها.
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2
35 - واحد الخميس 04 يناير 2018 - 09:09
الدولة باغية جيل ديال السرباية والحمالة ديال لوطيلات ..

أش غادي يدير الطالب المغربي بـ 4 لغات؟ شحال من لغة عند الطالب الفرنسي؟ والتركي والياباني والصيني؟

فسبعينات القرن الماضي كان الباحث الهندي والعراقي والايراني مطلوب فالولايات المتحدة غار بالمؤهل العلمي واللغة الانجليزية

راه ما بقاتش فاللغة .. راه الانجليزية كافية .. بقات فجودة التكوين ..

من بعد ما فشلتو فالتكوين .. وطلقتو الناس بديبلومات ما ساوية حتى الكارطون فاش مطبوعة .. باغيين تصنعو جيل ديال المغاربة لخدمة الأنجنبي ما كاي يعرفو غار
AVO ZORDRE MISSYU
imidiatli sir
تم طال عمرك

والله لا كانت ليــــــــكم ...
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1
36 - سمية الخميس 04 يناير 2018 - 09:10
غير قولولي دبا الامازيغية اللغة !!!
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0
37 - أحلام اليقظة الخميس 04 يناير 2018 - 09:12
بدون مبالغة هذه مجرد أحلام لأنه يجب توفير أساتذة يتقنون اللغات الأربعة.

و يجب كذلك تعليم الأطفال هذه اللغات منذ روض الأطفال و أن يتم توفير جميع

وسائل تعليم اللغات و هي أمور غير متوفرة حاليا.
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1
38 - ادريس الخميس 04 يناير 2018 - 09:12
مقررات مشارجية بزاف... فرنسا قرايت فيها مقررات مشارجية بالربع على المغرب و بلغة وحدة هي اللغة الام... و الناس كتستافد حسن... قريت في البلدان بجوج المغرب و فرنسا... المغرب قرايتو كرهتها... فرنسا كنت منين كانمشي لقيسم كان عزيز عليا نكتشف حوايج جداد... القراية ماشي بالكم راه طريقة اداء.
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39 - اساركا الخميس 04 يناير 2018 - 09:13
أليس من الأولى والأجدى إلغاء اللغة الصحراوية القاحلة العربية من المناهج التربوية وإحلال اللغات العصرية والديناميكية لغات التكنولوجيا والعصرنة والتحديث والغد والثورة الرقمية الهائلة واقتصاد المعرفة وصناعات المستقبل بدل تلك اللغة العقيمة الصحراوية القاسية والجافة العصية على الفهم كما هي عصية على التعلم والعلم اللغة الصحراوية هي اللغة الوحيدة في الهالم التي لا يتقنها أبناؤها وبالتالي لا يكنون أي نوع من الاحترام لها لأن احترام أية لغة يتأتي من درجة اتقانها لهذا يجب ان تلغى نهائيا
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40 - العدالة اللغوية الحقيقية الخميس 04 يناير 2018 - 09:13
التاريخ و الجغرافية و التربية الوطنية ومادة الفلسفة يجب ان يتم باللغة الامازيغية. التربية الاسلامية باللغة العربية. المواد العلمية بالفرنسية او الانجليزية.كل هذا من التعليم الابتدائ حتى البكالوريا.
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41 - مواطن2 الخميس 04 يناير 2018 - 09:15
الصواب في هدا كله هو ترك الاختيار للمواطنين ليختاروا اللغة او اللغات التي تصلح لابنائهم.....والدولة ليست مطالبة بفرض لغة معينة على عباد الله.....ومن يريد من الدولة ان تقوم بدلك فهو لا يحب الخير لا لبلاده ولا لعباد الله....والمطلوب من الدولة كدلك ان تحسم في الامر وتقطع الطريق على كل من يريد فرض لغة معينة على ابناء المغاربة..الدولة لجميع المواطنين......والملك لجميع المغاربة....وراي المغاربة في هدا الامر يجب ان يحترم....ومن اراد ان يفرض لغة معينة عليه ان يشيد مؤسسات خاصة بها وللمواطن الحرية في ولوجها من عدمه.....وكونوا على يقين بانها ستبقى فارغة حتى من ابناء دعاتها..... ولو توفرت فيها جميع الشروط..... انها حقيقة لا يختلف فيها اثنان.....
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42 - تلميد الخميس 04 يناير 2018 - 09:18
طفراناه تا بانجليزية او الفرنسية بقا غير امازيغية. وانقص على الشعب من الضرائب ماجاتش باللغة جات بالعمل
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43 - مغربي الخميس 04 يناير 2018 - 09:19
بدل اضافات ساعات لتعلم اللغات الحية خاصة الانجليزية تريدون اضاعة ابناء الشعب في تعلم لهجة لا تسمن ولا تغني من جوع
يا امة الجهل
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44 - العثماني الخميس 04 يناير 2018 - 09:19
كيف يمكن تمكن من لغة امازيغية عفوا لهجة امازيغية هل ابنائنا سيتعلمون لهجة ريفية ولهجة سوسية ولهجةشلحوية اتقوا الله في هدا الوطن
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45 - محمد كنبب الخميس 04 يناير 2018 - 09:21
أنا كمغربي أعلن بصفتي الشخصية أن الأمازيغيات لا تمثلني وليست رصيد مشتركا لي
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46 - مهتم الخميس 04 يناير 2018 - 09:25
أناشد الحكومة الإسراع في تعميم التدريس باللغات الأجنبية (فرنسية و إنجليزية ) بالنسبة المواد العلمية خصوصا في الثانوي و الإعدادي...
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47 - ماريا الخميس 04 يناير 2018 - 09:30
العثماني غير صالح ليكون وزيرا اول.لانه أمازيغي يريد تطبيق لغته .ليزيد في فشل المنظومة التربوية وهم اولادهم يدرسون بالخارج.اتقوا الله في المستضعفين
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