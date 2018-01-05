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كُتّاب وآراء
شلل وفقر وإهمال .. ثالوث يئد حياة الزوهرة
زوهرة الحك، امرأة في 46 من عمرها، تكابد الشلل النصفي منذ حوالي 8 أشهر؛ الأمر الذي تسبب لها في معاناة كثيرة وتقرحات جلدية متعفنة على مستوى الأطراف السفلية من جسدها.
دون أن تنطق بكلمة، ظهرت الأم في مقطع فيديو، توصلت به هسبريس، وهي ملقاة على الأرض وتنتظر فرجا قد يكون شبه مستحيل في ظل الإهمال الذي تعرضت له منذ إصابتها بالشلل.
ولم تجد المرأة النحيلة ملاذا للشفاء من مرضها الذي تفاقم وتسبب لها في تعفنات على مستوى الدم، بالإضافة إلى تعفن بالمثانة البولية، فاضطرت لتسجيل مقطع فيديو يوثق لجسدها المتآكل المتعفن الذي أظهر عظم ساقها باديا بشكل واضح جراء عدم تمكنها من توفير مبلغ الأدوية اللازمة للعلاج.
وقال زوج المريضة إنه دفع مبلغا ماليا لأحد الأطباء بمستشفى الغابة بالقنيطرة قصد إجراء زوجته عملية جراحية لترميم التقرحات، لكن الطبيب ضاعف من معاناتها وتسبب لها في جروح إضافية غائرة.
وفي ختام تواصه، ناشد المتحدث وزارة الصحة النظر في وضع زوجته الصحي، لأنه لم يعد باستطاعته التكفل بمصاريف علاجها وحصص تنظيف جروحها لأن وضعه الاجتماعي متأزم ولا يملك عملا قارا.