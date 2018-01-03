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اقتطاع ثالث من الأجور ينتظر الموظفين العموميين في السنة الجديدة

اقتطاع ثالث من الأجور ينتظر الموظفين العموميين في السنة الجديدة
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:00

بداية سنة جديدة ليست دائماً مناسبة جيدة، على الأقل بالنسبة للموظفين العموميين بالمغرب، فأجورهم ستعرف اقتطاعاً جديداً ابتداءً من الشهر الجاري سينهك جيوبهم وقدرتهم الشرائية، وهو الاقتطاع الجديد الثالث من نوعه في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وبموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتمدته حكومة عبد الإله بنكيران صيف عام 2016، فالاقتطاعات سترتفع بنسبة 4 في المائة، بمعدل نقطة واحدة كل سنة، لتصل سنة 2019 إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، كما يقر القانون نفسه بالرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد بستة أشهر كل سنة، عوض سنة، ليكون سن التقاعد بذلك هو 63 سنة، ابتداءً من سنة 2024.

وفي آخر الشهر الجاري، سيتم اقتطاع ما نسبته 13 في المائة من أجرة موظفي الدولة، ضمن الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت على إثرها معاشات المدنيين مهددة.

وقال رشيد البوكوري، موظف عمومي عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن هذه الاقتطاعات "ستمثل ما بين 400 و500 درهم في المجموع بعد وصولها إلى نسبة 14 في المائة سنة 2019، بعدما كانت 10 في المائة في السابق".

ويرى البوكوري، في حديث لهسبريس، أن هذه الاقتطاعات سيكون لها تأثير على جيوب الطبقة المتوسطة، وقال: "يتزامن الاقتطاع الثالث الجديد مع قانون المالية الجديد الذي تضمن قرارات ستنتج عنها زيادات في الأسعار".

ووصف البوكوري هذا الأمر "بالتناسب العكسي" المتمثل في تقزيم الأجور وغلاء الأسعار، معتبراً أن العملية "التي أقرتها حكومة بنكيران بعدما كانت في السابق طابو ستنهك القدرة الشرائية للمواطنين".

ولا يستبعد البوكوري لجوء الحكومات مستقبلاً إلى "مخططات" قال إنها ستستهدف القطاع العام، وأشار في هذا الصدد إلى حديث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مؤخراً في البرلمان، عن التوجه إلى تقليص كتلة الأجور.

وقال المتحدث إن المجلس الأعلى للحسابات أعطى الضوء الأخضر في تقريره الأخير حول الوظيفة العمومية لإمكانية رفع سن التقاعد إلى 67 سنة مستقبلاً، "على الرغم من أن الموظفين ليسوا مسؤولين على عجز احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه في "ظل صمت النقابات وغياب رد فعل الموظفين العموميين لا يمكن إلا نتشاءم من مستقبل الوظيفة العمومية بالمغرب"، ملقياً باللوم على الجسم النقابي الذي لم ينجح في صد هذا القانون.

واعتبر البوكوري أن "الزيادة التي استفادت منها الشغيلة إبان حركة 20 فبراير سنة 2011، المتمثلة في 600 درهم في الأجور، أصبحت اليوم في مهب الريح بالاقتطاعات الجديدة وإقرار نظام التوظيف بالتعاقد".

ولا يتخوف الموظفون العموميون من الاقتطاعات الجديدة فقط، بل يتوجسون أيضاً من مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، الذي اعتبروه "سيكبل حق الإضراب، وسيكون الضربة القاضية للفعل النقابي بالمغرب".

ويبلغ عدد الموظفين بالقطاع العام بالمغرب حوالي 700 ألف، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين، إضافة إلى 147.637 موظفاً بالجماعات الترابية، و129.545 بالمؤسسات العمومية، وتصل كتلة أجورهم حوالي 120 مليار درهم سنوياً.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره مؤخرا، الحكومة إلى ضرورة التحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين، بتخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول، واللجوء إلى إعادة الانتشار قصد معالجة اختلالات توزيع الموظفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (99)

1 - يوسف الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:07
الحمد لله هدا زرعكم لحزب المنافقين احصــــــدوا مازرعتم
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207
2 - العباس الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:07
وااا نقصوووااا الف درههم من الاجرة ديال البرلماانيين النواب و 2000 درهم من المستشااارين,


ااما حنا الطبقه المتوسطه, راه هاديك 400 درهم زايده فينااااااا
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202
3 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:08
قطعوا نفس بنادم تاهو و لا حسبوه بالماكينات تا هو ، لا حول و لا قوة الا بالله ، لم ار قط في حياتي دولة كتعذب الشعب ديالها بحال هاد الشبه دولة !!!!
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166
4 - bizarre الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:08
voila où mène la politique des barbus.comme si nos salaires sont intacts et ne subissent pas des prélèvements.on en a marre vraiment.
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97
5 - موظف قاهرو الكريدي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:08
حنا مقتولين و كتزيدو تكملو علينا.
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128
6 - موظفة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:09
كل ما وقع مشكل ينزلون بالإقتطاعات على الموظفين المغلوب على أمرهم ..مع العلم ان الموظفين ليسوا مسؤولين عن المشكل. فبدل الإقتطاع من مرتبات البرلمانيين والوزراء واللصوص اللذين يبلعون ميزانية الدولة واموال الشعب دون رحمة.
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141
7 - زعطوط الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:11
فوسفاط خريبكة و جبل من ذهب في طاطا كافي لتوظيف العاطلين وبذلك يمتلئ صندوق التقاعد أم أنا الأموال هربت إلى سويسرا ؟
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142
8 - هدى الريحاني الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:12
اصبحتم مصاصي الدماء هل هذه سياستكم سياسة الاستبداد الظلم والحكرة تتخدون الحلول البسيطة من جيوب الموظفين البسطاء تريدون تخريب هذا البلد فليكن ذلك ...نخن كذلك كرهنا الحياة ولم يعد لنا تقل لتحمل دناستكم سياتي يومكم عما قريب فانتظروا كل ما لا يسركم
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99
9 - العفوي قدور الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:12
من إنجازات سماحة السيد بن كيران حامي العدالة وضامن التنمية..إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا أالله أما تجار الدين فلاعليك فسيكفيهم الله .
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102
10 - موظف جميل الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:13
صراحة ما كرهت ازيدو لينا فالبوطا و ينقصو مزال للموظف، راه الموظف خصو يخدم ب 40 الف ريال براكا عليه و مايزيدو ليه والو.
الموظف مكايدير والو، الوزراء مساكين هما لكايخدمو، خاص ازيدو شويا للوزراء اما الموظفين زيدو مزال نقصو ليهم
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79
11 - saad الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:13
فهاد المسؤولين الذين لا يهمهم حال الموظف الضعيف والمسكين، هم يتقاضون ملايين السنتيمات ويتركون لنا نحن الفتات حسبي الله ونعم الوكيل فبنكيران وأتباعه من قبل وفي العثماني من بعده، لا أرى سوى أنكم تجرون هذا البلد إلى إحتقان خطير...الموظف مهلوك وأنتم تزيدون في هلكته...ستندمون بعدما تشعلونها ولا تجدون من يطفؤها
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72
12 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:14
الموظفون العموميون راضون بهذا الاقتطاع ما دام أنهم لم يحتجوا عليه، فلماذا هذه الضجة الإعلامية حوله؟
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66
13 - اقتطاع....؟؟؟؟؟ الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:14
الى متى سيظل الموظف البسيط يصحح الأخطاء التي يقع فيها الكبار.. ؟؟؟، الى متى سيظل الحائط القصير الذي تدوسه الأقدام؟؟؟؟ الى متى هذه الحلول الترقيعية التي يكون فيها الموظف البسيط الضحية؟؟؟؟ الى متى "هاد الحكرة وهاد تمرميد "؟؟؟؟
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60
14 - ساخط الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:14
حنا لباجدا لدرنا تيقتنا في البوجاديين. قد عصف الله بكبيرهم فنسأله أن يقر أعيننا بتدمير الأخضر واليابس فيهم.
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59
15 - wood الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:16
الموظف بالنسبة للدولة المفلسة او التي في طريق الافلاس يعتبر شوكة في حلقها لانها ملزمة بصرف تلك الدريهمات له كل شهر ،لهذا السبب الدولة المغربية تكره الموظف رغم ان اي دولة لا يمكن ان تقوم لها قائمة بدون الوظيفة العمومية و الا سترجع الى عصر الجاهلية حيت تختزل في الحاكم و حرسه . فالموظف بالنسبة لها كما سبق ان تم وصفه سابقا هو ثقب في الميزانية مع ان قائلها يستحود على جزء مهم في هذه الميزانية !!!
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41
16 - بنت المملكة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:17
لا حولا ولا قوة إلا بالله من غير كي بان هد الاقتطاعات التي تقدر بلملايير لكن لا فقط تختفي كما اختفت في المملكة أي شيء يغري الإنسان بالعيش فيها لم يبقا من المملكة غير الاسم حسبي الله ونعمة الوكيل خاصنا نطبقو المتل المغربي القائل كبرها تصغار برغم انه غتجي غير فينا أما كروش لحرام فلوس لي شافرين برا او ولادهم برا غيهز طيارة خاصة لي شرا على ظهر شعب ويعلقو حنا لحد ساعة متشبتين بملكنا لكن راه خاص يحس بينا
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27
17 - touil omar الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:19
بدون تعليق كنا ننتظر الزيادة في الأجور دهر من الزمان وفي الأخير نتفاجىء بالاقتطاع. ماذا يمكن أن يقال اقتطعو الأجرة كاملة فإن لم تستحيوا ففعالو ما شئتم
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40
18 - محمد العناق الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:19
في غياب المحاسبة،نلجأ إلى الموظفين ،طبعا هذه هي حكومة العدالة والتنمية وليس أشخاص ،نحن نتحمل المسؤولية الكاملة ،بحيث اختيارنا كان تقريبا إجباري والدليل أن الأغلبية الساحقة لم تصوت ،بقي لنا حزب واحد كان أمل المغاربية طبعا لا أقصد الكل ،لكن كل الأحزاب فاشلة،هناك حزبين حزب الله وحزب الشيطان ،وأنتم تعلمون من أنتم لأن حزب الله هم الغالبون حسبي الله ونعم الوكيل.
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27
19 - mohammed الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:20
ينبغي ضرورة تعجيل اصلاح صندوق التقاعد بالتعاون والتضامن الجماعي للموظفين العمومين النشيطين وتحلي بالصبر مع الاقتطاعات لضمان اصلاح التقاعد من حيث السن والمعاش الله يصلح الاحوال
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-74
20 - علاءالدين الدك الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:20
غير مهم مثل هذه الإقتطاعات ، المهم أن تبقى دولتنا قوية و مستمرة ، لذا أدعوا إلى الصبر و التقشف ، لا أرى في نقاباتنا أي جديد سوى الترامي على الغنائم هنا و هناك فلا جدوى أصلا من النقابات ، هذا رأيي ... للحديث بقية إنشاء الله تعالى .
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-70
21 - farid الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:22
اتمنى اقتطاع 50% من اجرتهم. لانهم مجموعة من اللصوص يسرقون فقط ولا يعملون. بعضهم عنده السلم ١١ ويخاف اقتطاع 500 درهم من اجرته. اين يوجد قانون التقاعد بالمغرب في العالم يا سادة.في العالم 70% من الاجرة والمغرب 100%. الموظفون هم سبب تعاسة هذا البلد الجميل.الحكومة يجب أن تضرب بقوة
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-97
22 - said الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:22
شكرا لحكومة سعد الدين على أولى هديا السنة الجديدة
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30
23 - NOUMRI الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:22
و لمادا لا تقتطعون من أجور أعضاء مجلس النوام و أعضاء الحكومة الكحلة التي أنهت السنة بفرض غرامة على الراحلين 25dh و بدأت السنة الجديدة بالزيادة في تنير جواز السفر من 300dh إلى 500dh و فرض غرامات تقيلة على السيارات المتوفرة على واقي أمامي و ما خفي أعظم كل هدا من أجل جمع الأموال من الشعب التي نهبها المفسدون و في الختام أقول لهده الحكومة الملعونة اللهم عجل بغضبة ملكية تعصف بهم جميعا بلا رجعة أمين
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37
24 - المرنيسي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:23
و الله اننا نتعجب من الاجراءات التي تتخذها الحكومة بإيعاز من جهات خفية فهي تستمر في صب الزيت على النار و ان كثرة الضغط تولد الانفجار...أناس يختلسون و يفرغون الصناديق و على المواطن إعادة ملئه حتى يتسنى لهم السرقة من جديد...فماذا ستفعلون ؟
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33
25 - ابن مسكويه الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:25
لقد اقسم ابن زيدان ان يزيل الزيادة التي رافقت ( الربيع العربي!!)ولم يغادر حتى اكرم الموظفين بالاقتطاعات فهم الحاءط القصير فهو لم يقدر على العفاريت والتماسيح فوجه سهامه الى نساء و رجال التعليم ونسي او تناسى انه كان كان واحدا منهم فلن يغفر الموظفون له هذا الاعتداء ما داموا احياء
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37
26 - ابو رقية رشيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:26
عليهم بالثناء و حمد و شكر الله لانه انجاهم مما وقع في اسبانيا و اليونان و تركيا من تسريح للموظفين بسبب الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2008 ... فرنسا لا تعوض الموظف المتقاعد منذ سنوات...في بعض الدول المجاورة تحاول الحكومات الغاء التقاعد بسبب الازمة...في المغرب تم الحفاظ على الوظائف بل عملت الحكومات على تسريع الترقيات و التي اصبح ايقاعها سريعا جدا و صرنا نرى موظف ليس له من الاقدمية سوى سنين قليلة لمنها يرقى بسرعة البرق ة بطرق مخادعة من دون ان تضع الحكومة حدا للامر بل بقت وزارة المالية تؤشر على اي مقترح توظيف من الادارات بلا تمحيص او تدقيق علما ان غالبية الترقيات مخدومة خاصة في التعليم بجميع اسلاكه...الاساتظة اليوم لا شغل لهم غير الترقية و كأننا في مصانع تتسابق على الانتاجية و التصدير الى العالم لكن الامر يلا يعدو ان يكون ريعا غير منتج مطلقا بالاضافة الى ما تعتري التوظيفات و الترقيات من اختلالات الجميع يعلمها..اليوم الموظف يطالب بحق الترقية الاجبارية الالية بسرعة و هذا شيئ جديد في عالم الوظيفة عندنا...ماذ ينتج موظف ما؟ لا شيئ..انه يقوم بمهمة ادارية و ليست انتاجية كما في معمل..
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-51
27 - عمر الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
أنهكتم صندوق النقد الدولي وكذا تبرعات الدول الخليجية ولم يبقى لكم إلا الموظف والمواطن الفقير.عما قريب سيتجهون إلى القطاع الخاص ليستفيذوا منه كذالك إما بالزيادة في الضرائب أو أشياء أخرى.أريد أن يثور هذا الشعب لكن أغلب أولىك الذين سنثور عليهم لديهم جنسيات أو أملاك في دول أخرى.لذالك إن كانت الثورة قادمة فالجأوا إلى المطارات أولا لا أحد يخرج.أو أن نقوم بثورة باردة الكل يدخر ما يكفيه أسبوع والا يخرج أحد للعمل لنرى كم من شركات ستفلس وكم....هذه مجرد أفكار لكن هناك من يلعب بالنار لا محالة.
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19
28 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
سرقة موصوفة من جيوب الطبقة المتوسطة التي ستصبح Bba طبقة فقيرة بينما البرلمانيين والوزراء ونا جاورهما يتمتعون براتب لا يستحقونه وتقاعد بعد خمس سنوات من النوم. لو أجد طريقا لهجرت هذه البلاد المافيوزية
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29
29 - العسري يزيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
هنئ للمغاربه بحزب بنكران في نسخته 1و2لانه جاء لينثقم من لمغاربه ويفرغ جيوبهم بتنزيل وتمرير قرارات ومدونات واملاءت مستورده والرابح الاكبرفي عهد افلس حكومة وحزب هم خلية وتبيعات وبيادق لاعدالة لاتنميه الوظائف لمشاريع صفقات الاجور ولمتيازات وتعويضات مجانيات سفر تدريس الابناء بتركيا شواهد ماستر وذكتورا وعجز مزوره مجانيات سيارات لفارهة وسكن راقي بون مفتوح لمحروقات تقاعد لخيالي ومعه بريم 71مليون سنتم عند مغادرة برلمان اوتوزير5سنوات عن عمل اراضي وتطوعي جنو منه الملاير ترامي على مكتسبات ونظلات لمغاربه ترامي على املاك وعقارات وارضي وسيارات واموال الدوله بالمراوغات والحيل ومن يحاسبهم خلاصة القول المعتصم عمدة سلا فرض دعيره على تركين سيارت سكان سلا الاحياء لمهمشة 7دراهم لساعه نهار من 7و45دق الى 7مساء والحراسه الليليه 40درهم من ساعه 8الى 7صباحا واريد منه ان يستشيرمع جنود لخفاء ومع بوليف وحامي الدين وماء اعين وكبيرهم بنكران ويطبقو ضريبه يوميه على شمس والهوى ليستخلصو المزانيه الضخمه الدي ينهبومن ضهر شعب وملاير لمقاصه ولمحروقات ودعائر اشطركهرماء وطرقات
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21
30 - مشاكييييييييل الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
هاد الحكومة هلكونا غير بالاقتطاعات والزيادات فالاسعار وزيد البيرمي والباسبور والخوصصة .... وماخفي اعظم يارب تسترنا مع هاد القوم.
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18
31 - ابن سوس المغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
موظفي الدولة انهكو البلاد لا يشتغلون من قلبهم للوطن و المواطن بقدر ينهبون خزينة الدولة و جيوب المواطنين بالرشاوي مقابل خدمات هي بالأساس من حق الشعب و يتقاضون من أموال الشعب نفسه يجيب ان يقرر المسؤولين على البلاد هل سا يبقى المغرب متخلف تعليم فاشل فساد الإدارة نهب ثروات البلاد و نشر مخدرات وفساد حتى يبقى الشعب غائب عن الوعي حتى لا يطالب بحقوقه ؟
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3
32 - مواطن بسيط الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:30
مهما إقتطعتم من أرزاقنا فسيقتطع الله منكم أضعافه أقول لبن كيــــران لن أسامحك عن كل سنتيم أقتطع وسيقتطع من أجرتي.عملت 17 سنة ولا أملك مسكن وووو أسأل الله أن ينتقم منكم أيها المسؤولون و تذكروا أن الشعب سيحاسبكم يوما ما قد يكون ذلك اليوم بعيد لكنه عند الله قريب
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25
33 - errachidia الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:30
اقتطعوا واقتطعوا ولا تتوقفوا فلا خوف من موظفين خانعين خاضعين يقولون سمعا وطاعة لكل شيء. توقعوا الاسوء في قادم الايام ففعلا نستحق ذلك وأكثر
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24
34 - محسن الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:32
المواطنون المغاربة يطالبون بسحب اصواتهم من حزب النظالة والتعمية الذي سرق ضحايا محضر 20يوليوز واجهز على حقوق الموظفين وزاد في الاسعار ليخنق المستضعفين وزاد في اجور البرلمانيين...
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24
35 - ممرض غاضب الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:32
حسبنا الله و نعم الوكيل في من سرق قوتنا و قوت أبائنا و إخوتنا الصغار. ففي الوقت الذي تكافئ فيه الحكومات في العالم المتقدم موظفيها بتعويضات مهمة و حوافز و بريمات لتحفيزهم، يتوالى تكالب حكومة تجار الدين و من والاهم من اللصوص و المفسدين على مكتسبات الموظف و أجرته الهزيلة عبر إقتطاع للعام الثالث على التوالي و ارتفاع صاروخي للأسعار و تراجع الأجور التي لم تحظى بأي زيادة منذ 7 سنوات و هو ما لم يحصل على حد علمي منذ الاستقلال!!! و المضحك المبكي هو الحديث عن "الجودة" في الادارة و "الحكامة" في خطاب ديماغوجي موجه لتهييج المواطنين ضد الموظفين, سيرو حتى تفهموا هادوك جوج كلمات عاد هدرو عليهم ?!
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17
36 - محمد بوزبيطة تطاون الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:32
سياتي على الشعب المغريي اليوم الذي سيؤدي فيه فاتورة الا كسجين وحق استنشاق الهواء ولن يحرك سا كنا
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13
37 - الوطنية الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:35
لماذا الحكومات المتعاقبة لا تتحكم في كتلة اجور الوزراء والنواب والمستشارين الذين ينهكون صناديق الدولة بلا شغل ولا مشغالة فقط يقفزون دائما على الحائط القصير الذي هو الموظف حسبنا الله فيكم وفيك يا عثماني يا انت لي خلاه بنكيران تكملو انت
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13
38 - rachida الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:35
الموظف يدفع ثمن الاختلاسات عفوا الاختلالات التي قام بها من سلموا لهم امانة الحفاظ على مصدر قوتنا فحانوا هذه الامانة فجاء الزلزال الذي زلزلهم لكن بدون اضرار لان الزلزال الحقيقي هو من يخلف ضحايا لكن في هذا النوع من الزلازل فهو كالتقاعد المريح جدا لان الموظف والعامل والعاطل والفلاح لم يكن قد سمع ان هناك صندوق الاختلالات الخاص بمن يغضبون الشعب وهو ليس كصندوق التقاعد الذي يتم اصلاحة على ضهورنا ومن قوتنا اليومي . واقتراحي هو ان يقلل الموظف والعامل من شراء ما يعرض في السوق الا الضروري وبالكمية التي تستهلك ولا ترمي منها اي شيء وهكذا ستبقى سلعهم معروضة ونحن ناخذ معها سلفي .
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12
39 - المغترب الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:36
يا اخي عجب نحن نتغرب ونخاطر ونترك اهلنا لكسب المال ...حياتنا اكيد سوف تكون اسهل لو كنا نتقاضى ثلاثين الف درهم او خمسين الف درهم مثل هؤلاء اللصوص المتسلطين الذين يمصون دم الفقراء بزيادات ميكانيكية ولا يبحثون عن حلول جدرية كتاميم رخص الصيد والمقالع الممنوحة لكبار خدام الدولة هم فعلا خدام خدام الدولة خليناها ليكم ديك البلاد
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13
40 - ولد البلاد الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:38
اقتطاع الاجور و زيادة في باسبور و التغيير و الزيادة في البطاقة الوطنية ووووووو........هاد الشعب مسكين بحال شي بقرة حلوب حسبه الله و نعم الوكيل


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18
41 - زكرياء اءيت الطالبي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:38
شكرا لحزب النذالة والتعمية شكرا للاءخوان المجرمين على الزيادات الصاروخية في اءسعار المواد الاءولية وعلى اقتطاعاتهم من اءجور الموظفين.اءتمنى اءن يستفيق الشعب المغربي من سباته وتكون هذه اءخر مرة يعطون اءصواتهم لتجار الدين
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19
42 - مراقب الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:40
الموضفون العموميون و الطبقة الفقيرة بصفة عامة, هم عادة أولى الجبهات التي تعاني من ويلات ما تتخبط فيه الحكومة.
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12
43 - بحال والو الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:40
في ضل هذه الزيادات و غلاء المعيشة زيدنها بالاقتطاعات.طفرناه بكري مع هدو وقل بغونا نبيعو حويجنا بش نعيشو معهم في هذه البلاد.بغاو اعرونا و الله العظيم.حسبي الله و نعم الوكيل فلكان سباب
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15
44 - زغلول الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:40
السلام
قطعو اوزيدو قطعو
نستاهلو حناليصابرين لهبالكم
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15
45 - البرودي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:42
120 مليار درهم تدفع ل700ألف أجير سنويا والملك بمفرده يستحوذ على 240 مليار حلل وناقش أيها الشعب المقهور
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20
46 - مغربي و أفتخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:44
للأسف موظفي القطاع العام جبناء.... لو كان الرد على هذه الاقتطاعات بإضراب مفتوح حتى تخلي الوزارة عنه لكانت السكتة القلبية للحكومة، و لنصاعت الحكومة. و بدل من محاسبة مختلسي و ناهبي المال العام و الصناديق و مختلسي الصندوق الوطني للتقاعد و مطالبة البنوك الدولية بتجميد أرصدتهم و استرجاعها للخزينة الدولة . و أيضا استتمار أموال المقتطعين في قطاعات حيوية و مدرة للدخل لأصبح العامل أو الموظف يتقاضى 300 % من دخل بدل الحلول الترقيعية و المجحفة في حق الأسر و التي تأخد من مستحقات الشغيلة بالقوة.
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18
47 - موظفة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:44
لا اجد ما أقوله سوى "حسبنا الله ونعم الوكيل" اللهم ان هذا منكر.
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16
48 - مهاجر الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:46
هؤلاء الموضفين هم أسباب المشاكل التي يعانها المغاربة لان الموضفين كلهم متسلطين ولا يحترمون المواطنين انشاء الله ان يقططع من شهريتهم اكثر من 25 في المئة
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-23
49 - Marie Devergnas الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:46
حسبنا الله ونعم الوكيل. نفوض أمرنا الى الله إن الله بصير بالعباد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنا
لله وإنا إليه راجعون. عزاءنا واحد
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16
50 - م ع الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
نفس المبلغ الدي يدفعه المغرب لأقل من مليون موظف تدفعه مصر لأكثر من ثلاثة مليون موظف.
يجب خفض الأجور لتشغيل العاطلين. فالأجور هي سبب تدهور الصحة و التعليم و الطرقات لأن أموال التجهيزات و المرافق توزع كأجور على الموظفين. الموظفون لا يهمهم المغرب و الشعب بل أجور سمينة و لو عبر قروض خارجية.
خفض الأجور يعني إنخفاض للأثمان و تماسك إجتماعي.
مرة قال لنا أستادنا في الثانوية التقنية أنا لست حمار أعمل 40 ساعة كمهندس في شركة. أنا كأستاد حياتي كلها راحة.
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-24
51 - محمد جلال الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
الإقتطاع ينخر دائما جيوب الموظفين البسطاء ولا يطال الموظفين الكبار والبرلمانيين والوزراء لأنهم يمثلون أنفسهم ومصالحهم ،يحللون ويحرمون على مجازهم
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14
52 - مصطفى الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم...يا الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان...انا متقاعد اجري محدد في 1600درهم ..الى محتاجينها غير خدوها وهنيونا..رجاءنا في الله.
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13
53 - Hjjy الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
النقابات باعونا رخاص شكرا بنكيران ههه
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17
54 - عبد اللطيف الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:49
ماذا تنتظرون من حكومة ملتحية على شاكلة صحاب صيكوك و خودنجال ؟ لا يفقهون إلا في الاقتطاعات و تمزيق جيوب الفقراء، أما جيوب أسيادهم و أسياد أسيادهم فلا حول و لا قوة لهم بها، ينظرون إلى أسفل الشعب فقط أما علية القوم و أصحاب الثروة الحقيقية، فليس لهم جرأة الاقتراب منهم، لأنهم ببساطة: إنتهازيون arrivistes وصوليون، إمتطوا صهوة الدين و خدروا بها عقول فقراء و جهلاء الشعب حتى قضوا مآربهم، فأكلوا و شربوا و تمخزنو حتى التخمة، و بقي الشعب "شاد ف الن.......".
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15
55 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:50
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).. [رواه ابن ماجه]، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره).
اما بخصوص صرقة نهب هذا الصندوق فهو في ذمتهم الا يوم يبعتون.
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12
56 - Aziz123 الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:50
واش زعما اقتطاع ديال 400 درهم غادي يحس بها الموظف ؟
اغلب اموال الموظفون تدهب فقط في العقارات التانوية .كل موظف تلقاه داير علي الاقل 5 شقق في مدن مختلفة و إلا لمدا الكل يبحت عن الوطيفة بكل الطرق و لو تجي في10 مليون سنسيم احسن من مائة مشروع
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-26
57 - jamal الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:52
الموظف مجرد قشة في تبن يتلاعب بها أصحاب القرار والنقابات
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12
58 - معارف والو الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:53
حسبوني جاهل امعارف والو. شرحولي الله ارحم الوالدين الدور ديال ملك البلاد فهادشي كامل ياك هو ملك الفقراء؟؟ واش هو مغيقوفش مع الموظف الضعيف ضد لوبيات الفساد ويعاون الفقير ضد اعداء الوطن؟؟ واش مفخباروش هادشي كامل لي واقع ف البلاد؟؟
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13
59 - أغاديري من المانيا الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:53
ايوة راه لازم يقطعوا من راتب الموظفين المتوسطين والفقراء حتى يعيش ذالك القوم الذي ينام في البرلمان والذي يضحك على الشعب المغربي.
خمس سنوات في البرلمان ثم التقاعد ههههه للأبد والشعب هو من يصرف هذا التقاعد على خدام الدولة. .
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15
60 - MOHAYID الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:53
صمت الموظفين بجانب النفايات عفوا النقابات يجر عليهم الويلات
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12
61 - الموظف هو البترول الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:54
الاقتطاع للموظف من الاجر لتحسين الوضع المالي للدولة وكان الدولة ليس لها ثروات ولا بحار ولا معادن ، مادا تريدون هل ترغبون في انزال للموظفين ويحترق الاخضر واليابس لقد سئمنا سئمنا ، على مادا تبحثون هل على الفوضى على شعارات ريفية هل تريدون للموظف ان يساند الحراك هل تريدون نزع ثقتنا في وطننا مادا تريدون ؟
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8
62 - عيسى الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:55
باختصار نرجع لصندوق التقاعد ما سرقه كبار المسؤولين.
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11
63 - ملاحظ الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:59
من أراد معرفة كيف يتم قهر الطبقة المتوسطة وإثقال كاهلها فليشاهد برنامجا بعنوان "اعترافات القاتل الاقتصادي" واسمه (جون بركانز) وهو أحد الذين ترسلهم أمريكا في فترة السبعينيات لقتل الطبقات الوسطى والضعيفة في الدول المتخلفة.
وهذا البرنامج يوجد على اليوتوب.
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11
64 - الحاج عبيقة الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:03
السلام عليكم، اللهم إن هذا منكر : شي ينهب في الصندوق و شي يعمرو .. و الحكومة ما حدها تقاقي و هي تزيد في الزيادات و الاقتطاعات. قريبا إنشاء الله غادي نسمعو على اختراع شي عداد ديال الأوكسيجين غادي يشريه المواطن البسيط و يركبو بالزز منو و إيلا ما خلصش الأوكسيجين لي تايتنفس يقطعوه عليه. لنا الله في هذا الوطن الحبيب ..... و ما هو رأي صاحب الجلالة في هذه القرارات يا ترى ؟
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8
65 - هرمنا منكم الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:03
استطيع ان اقول المغاربة عرفوكم فيكم هير الفم الان الكل يتكلم فيقوا من سباتكم واقفوا العمل في الوظيفة كلها ونجعلها سنة سوداء وستروان الزيادات زالعلوات لعلكم تقفون عن الاضراب اما نباحكم في الهسبريس فلن يقراءه اجد سوى المستضعفين امتلنا انشري هسبريس
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7
66 - الحاج عبيقة عاوتاني الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:05
خوا الصندوق يخلص الموظف البسيط.
على وزن طاحت الصمعة علقوا الحجام.
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8
67 - hammouda lfezzioui الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:05
ا ياديكم نظيفة.وفقكم الله وحفظكم في مسعاكم.تحيا حكومة الملتحين البواجد.
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-7
68 - إدريس أبو أمين الصحراوي الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:06
بعدما كان الموظفون في الحكومات السابقة ينعمون في حياتهم المهنية و مطمئنين على رواتبهم و من الحمادين الشاكرين على ما كتبه لهم الله • و ينتظرون على رأس كل سنة أو فاتح ماي زيادات في الأجور تروف عليهم الحكومة بما كتب الله ، تزيدهم تحفيزات و نشاطا في عملهم •
نزلت عليهم حكومة بنكيران كالصاعقة و أصبح شغلها الشاغل هو الزيادات و التخفيضات :
بطبيعة الحال الزيادات في جميع المواد منها الرفع من سن التقاعد إلى 63 و سيصل إلى 67 سنة من العمل و التخفيضات من الأجور مما جعلت الموظف يعيش مرتبكا في عمله و حياته المعيشية ، أصبح يعيش بين المطرقة و السندات
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9
69 - saad الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:09
اَي اجور تتكلمون عليها اجورهم أم اجورنا الموظف أصلا اجره الشهري لا يكفيه في يومه المعيشي ما بالك بان يقتطع منه أصل المشكل هو الطبق الراقية المهيمنة على خيرات البلاد المحاسبة اولا وتقليص الفوارق في الأجور والموازنة في الصحة والتعليم والتوظيف هذا هو الحل لمشكل صندوق التقاعد الذي نهب من طرفهم ما هذه الدولة الخيرات في هذه البلاد والقروض من الخارج والسعي من دول الخليج اين تذهب هذه الأموال التي لا بستفيد منها الشعب المغلوب على أمره
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5
70 - موظف الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:10
المسؤول الأول عن هذه جرأة الحكومة هذه في مثل هكذا إجراءات هو نحن بسكوتنا وصمودنا. ننتظر أحدا يدافع عنا. فكما تكونوا يولی عليكم.
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6
71 - مواطنة غيورة الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:11
شي يجيب سيارة ب 4 ملايير وشي قطعو ليه من الاجر شهر الانسان وهو يدمر من أجل دريهمات وكل مرة اقتطاع، هذا هو الظلم بعينيه، حسبي الله ونعم الوكيل.
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9
72 - مواطن غيور الله ياخد فيكم الحق الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:11
السلام عليكم. والله أصبح الموظف الحلقة الأضعف في السياسات الحكومية. لقد ندمت لتوظيفي مند أزيد من25 سنة من العطاء و المعقول و تجنب التخلويض والحرام، ونجازى باقتطاعات ثم اقتطاعات واقتطاعات.... أحيانا أفكر في أن أتركها لهم و هدا ما يريدون.
أقول لكم لقد غدرتم بنا أنا لما وقعت على العقد للنوظيف كانت لي واجبات ولي حقوق ومنها حقي في التقاعد في 60 سنة.
أقول لكل مقبل على التقاعد أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية لأن العقد يسمو مع دعوة المحامين للتطوع في المؤازرة القانونية.
ضيعتم حقوقي و طالبتوني بالواجبات. الله ياخد فيكم و كل من ضيع أجر الموظف ياخد فيه الحق صغير وكبير. كولو أمين . انشري هسبريس فانتي ملادنا الوحيد
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17
73 - Omar33 الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:20
Fallait pas voter PJD ou autre partis du Maghzen
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0
74 - امازيغية و افتخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:20
خديتو القروض كليتوهم و فينما كان شي صندوق فالبلاد شفرتوه و دابا بان لكم غير جيوب المساكين جيوبهم هما مقدسة نقصوا للبرلمانيين ياك هما خدام الشعب نقصوا للوزراء ياك مسؤلين و باغين يخدم لبلاد راكم زايدين فالضغط على الشعب واحد النهار غادي ينفجر وكلنا الله وا قهرتونا اتمنى النشر
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2
75 - سعيد رابح الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد دقنا مرارة الفقر والتهميش والجوع وصبرنا راجين أن تتحسن الاوظاع وننسى دكريات الماضي الأليم لكن حكومة الإخوان وعلى رأسهم الزعيم بن كيران وحليفه وخليفته العتماني أعادونا إلى نقطة الصفر وسرقوا جيوبنا وحاولوا تغطية فشلهم في النهوض باقتصاد البلاد ونتيجة لذلك بدأوا في إصلاح مشكل كما يدعون ذللك.لكنهم في الواقع قزمونا وافقرونا واعادونا الى ما دون ما كنا عليه. الإصلاح وهو الزيادة في الأجور والنقص في اتمنة المواد الأساسية وتدعيمها. لكن الإخوان لهم راي آخر في الإصلاح. وهو تفقير الفقير واغناء الغني..الإصلاح هو البحت عن موارد اقتصادية جديدة وليس إفراغ جيوب الفقراء بالزيادة في الظراءب والاقتطاعات الخيالية وغلاء المعيشة..نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله. أما ارزاقنا فقد قزمها بن كيران وخليفته ومن تبعهم من الإخوان.
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1
76 - montasser الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:29
الى كانو غدي يقطعو 13 ف100 من اجور الموظفين للي كيعرقو عليها...شحال غدي يقتطعو للوزراء ولبرلمانيين ولمشتشارين...خصهوم يقتطعو ليهم 1300في100 ومايحسوش بها ..الموارد موجودة...اما لموضف مسكين كي يصرف دوبل ديالها قبل ما يشدها...لله المشتكى!!!!
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1
77 - المتقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:31
الموظفين والمتقاعدين 25/100 منهم عندهم دعاوي في المحاكم التجارية لم يستطيعوا عاجزون على اداء اقساط الديون المتراكمة عليهم اما من البنوك المؤسسات القروض وسماسرتهم.هناك البعض من الضحايا راحوا ضحية عقود مزورة جعلتهم افقر الفقراء ووزارة المالية وصندوق التقاعد يخدم مصالح لوبيات القروض ظلنا وعدوانا ورمتهم في غياهيب المحاكم التجارية لك الله والملك ايها الموظف والمتقاعد.
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0
78 - F. Germany الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:31
اذا اعتبرنا عدد الموظفين حوالي 700.000 وتكاليف اجورهم حوالي 120 مليار سنويا، بعملية حسابية بسيطة نصل الى ان كل موظف يكلف الدولة في المعدل شهريا 14285 درهم.
ارى ان هذا المبلغ كبير او مبالغ فيه!!!
12.000.000.000 درهم / 700.000 موظف =171.428 سنويا يعني 14285 درهم شهريا.
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1
79 - الأمل الضائع الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:34
ثلة من الأولين وقليل من الأخرين
ماهو قادم لا يمكن له إلا أن يكون أشد سوءا مما كان من ذي قبل
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0
80 - زاكوري الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:37
نحن المرظفون المعنيون بالامر ,كفانا من كثرة البكاء و مناقشة هذه الحكومة و الحزب الحقيران. هلموا الى انزال يجمع كل الموظفين بالعاصمة الرباط و امام البرلمان . لنناضل ضد هذه السياسك العمياء
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2
81 - ahmed الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:40
ils volent la caisse de retraite. certain l'utilisent pour créer même des sociétés qui n'a pas les fonds, en empreintant l'argent necessaire et les rendre aprés certain temps. même les intérêts ne sont pas rendus c'est la fraude partout. voir ce que alami et akhenouch font pour les pipeline de gaz de l'afrique. c'est leur sociétés qui exploite les travaux, avec des fonds des caisses au maroc versés dans ces sociétés pour augumenter le capital et pouvoir demander d'argent à d'autres banques mandiales.
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0
82 - elhachimi الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:49
حسبي الله ونعم الوكيل يبدو أن بنكيران ترك وراءه قنابل موقوتة تنفجر شظاياها على البسطاء. وهو يستمتع بتقاعده المريح الآن . أتمنى أن تلاحقه دعوات المقهورين الذين استقطع من أجورهم وزاد في مدة خدمتهم . حسبي الله فيك يا بنكيران ....يا مسيلمة الكذاب ...
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2
83 - لفقيه بن صالح الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:56
بعض النقابيين هم سبب الحكرة التي يعاني منها الموظفون.
هناك نقابيون يستغلون مكاتب في إدارتهم لخدمة النقابة بدل خدمة الإدارة في وقت تجد موظفين لا يجدون حتى كرسيا يجلسون عليه.
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2
84 - منى الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:56
مالي رشاو الموظف في 2011 باش ميخرجوش مع 20 فبراير زادوكم 600 درهم دابا ملكم كاتشكاو؟؟؟
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85 - rachid الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:57
هذه الحكومة وعلى رأسها السيد ابن كيران وخلفه السيد العثماني ستقف أمام رب العباد فيسألهم لماذا أخذتم أموال الناس بالباطل وتركتم من سرق ونهب ، وتكتمون الحق و أنتم تعلمون.
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86 - الغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:57
يوم بعد يوم أزيد إقتناعا بأنّ قراري هجرة المغرب كان في محلّه.viva Italia
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1
87 - الطاطاوي الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:58
قوم لوط أتوا الفاحشة وسلط عليهم العقاب
قوم ثمود عقروا الناقة وسلط عليهم....

انا اتسائل
ماهي و اي جريمة ومعصية عظيمة أقترفها المغاربة حتى سلط الله عليهم بنكيران وحزبه.
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1
88 - mogador الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:58
بسبب الإفلاس الذي يعاني منه صندوق تقاعد البرلمانيين قرر العثماني ضخ الملايير لينعم نوابنا الكرام بالراحة في حين قرر فرض الإقتطاعات على المسحوقين، فهم تسطا.
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-1
89 - ديما pjd الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:04
آشنو فيها الا قطاطعو حتا 1000 درهم ولا 2000 درهم. خاص الناس ضحي من اجل هاذا الوطن . و تحيا حكومة العثماني التي تهمها مصلحة الوطن والمواطنين اولا و اخيرا لكن بعض الشعب لا يفهمون.
اما الوزراء والبرلمانيين فهم قلة قليلة و لا تتقاضى الشيء الكثير و تهمها مصلحة الشعب
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-7
90 - Mehmet الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:11
من القواعد التاريخية الراسخة والتي تسحق كلام الرويبضة هو كلما انتشر الفساد في الدولة ارتفعت الأسعار واتجهت الدولة للزيادة في الضرائب أدى ذلك للتمرد ثم المآل السقوط. ولنا مثال حي في ايران البترول موجود ولكن أموال الشعب تهدر في الخارج وكل من طالب بحقه هو عميل للخارج وخائن
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0
91 - ماريا الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:22
الباجدة كانوا قنطرة لتمرير الإصلاحات التي تضرنا
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0
92 - abdlakbir الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:23
كفّنوهُ وادفنوهُ أسكنوهُ هوَّةَ اللحد العميق
واذهبوا لا تندُبوه فهو شعبٌ ميتٌ ليس يُفيق

نسيب عريضة
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1
93 - ناشط الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:26
ليس بالجديد ولا القديم ما يتم اقراره .بلد يحاول الاصلاح من جيب الفقير .لا اعتقد ان قمع سنين الرصاص سيبقا طي اللاوعي المواطن المغربي لانه سيفكر في الموت السريع اذا ما توالت النكبات .كل ترهة اعتلى منصبا يسن ويقرر ويرحل هذه الاعيب الدولة القارة ومخططاتها .فلتعي السلط ان تمارةافعالها حنضل
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94 - فهد ادريس الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:29
لا شيء الآن سوى يجب أن يكون النص مستوفبا جميع العناصر المفيدة والاساسية
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0
95 - ديما مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:30
أنها سياسة حكومة بنغيىران حسبي الله ونعم الوكيل تبان تبان مايمكنش ما تشد حتى دعوة
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0
96 - وجدي الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:31
اقسم بالله العظيم هذه الحكومة الملتحية كامونية لا تؤمن الا بالقوة فلو لم يقم المغاربة في حراك شعبي وطني على شاكلة الريف وجرادة وغيرها من المدن لن تعير وزنا للشعب اغلب اعضاء البيجيدي لم يحلموا يوما بهذه المناصب في الوزارة وفي البرلمان بل اغلبهم كانوا يملكون دراجة هوائية وكما يقول المثل "المشتاق الا فاق حالو صعيب" وصلوا للحكم بتجارة الدين والتغلغل في الاحياء الشعبية الفقيرة بجمعياتهم التبرعية "الحريرة في رمضان " واضاحي الاعياد لكن ها هو الشعب اكتشف امرهم ولم يبق سوى الانتفاضة لطردهم
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1
97 - اومحند الحسين الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:32
سنبقى مع الحلول الترقيعية في أي مجال كان سواء الخاص منه أو العام،،، ليبقى الموظف العمومي البسيط تلك البقرة الحلوب،،،متى ما تم إفراغ الصندوق المشؤوم للتقاعد من طرف مسؤولين في الحكومة السابقة كنا الحالية،،،،
الموظف،،،،حسب قول بنكيران وتنفيذ العثماني:
زيد لو فاللحية،،،،وانقص لو من الشارب
زيد لو فطول الجلابة،،،وآنقص لو لكمام،،،
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0
98 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:33
صناديق التقاعد تستثمر في القطاعات البنكية المربحة وفي شركات كبرى لا تعرف الخسارة وتستثمر في أفريقيا إنهم مارقون يريدون مص دماء الموظفين والعمال .
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99 - عبود الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:34
ألا ترون حالة الأوضاع في إيران ؟ أم أصابكم العمى ؟ إلى أين تريدون الذهاب بهذا البلد الأمين؟
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