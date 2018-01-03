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كُتّاب وآراء
اقتطاع ثالث من الأجور ينتظر الموظفين العموميين في السنة الجديدة
بداية سنة جديدة ليست دائماً مناسبة جيدة، على الأقل بالنسبة للموظفين العموميين بالمغرب، فأجورهم ستعرف اقتطاعاً جديداً ابتداءً من الشهر الجاري سينهك جيوبهم وقدرتهم الشرائية، وهو الاقتطاع الجديد الثالث من نوعه في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
وبموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتمدته حكومة عبد الإله بنكيران صيف عام 2016، فالاقتطاعات سترتفع بنسبة 4 في المائة، بمعدل نقطة واحدة كل سنة، لتصل سنة 2019 إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، كما يقر القانون نفسه بالرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد بستة أشهر كل سنة، عوض سنة، ليكون سن التقاعد بذلك هو 63 سنة، ابتداءً من سنة 2024.
وفي آخر الشهر الجاري، سيتم اقتطاع ما نسبته 13 في المائة من أجرة موظفي الدولة، ضمن الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت على إثرها معاشات المدنيين مهددة.
وقال رشيد البوكوري، موظف عمومي عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن هذه الاقتطاعات "ستمثل ما بين 400 و500 درهم في المجموع بعد وصولها إلى نسبة 14 في المائة سنة 2019، بعدما كانت 10 في المائة في السابق".
ويرى البوكوري، في حديث لهسبريس، أن هذه الاقتطاعات سيكون لها تأثير على جيوب الطبقة المتوسطة، وقال: "يتزامن الاقتطاع الثالث الجديد مع قانون المالية الجديد الذي تضمن قرارات ستنتج عنها زيادات في الأسعار".
ووصف البوكوري هذا الأمر "بالتناسب العكسي" المتمثل في تقزيم الأجور وغلاء الأسعار، معتبراً أن العملية "التي أقرتها حكومة بنكيران بعدما كانت في السابق طابو ستنهك القدرة الشرائية للمواطنين".
ولا يستبعد البوكوري لجوء الحكومات مستقبلاً إلى "مخططات" قال إنها ستستهدف القطاع العام، وأشار في هذا الصدد إلى حديث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مؤخراً في البرلمان، عن التوجه إلى تقليص كتلة الأجور.
وقال المتحدث إن المجلس الأعلى للحسابات أعطى الضوء الأخضر في تقريره الأخير حول الوظيفة العمومية لإمكانية رفع سن التقاعد إلى 67 سنة مستقبلاً، "على الرغم من أن الموظفين ليسوا مسؤولين على عجز احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه في "ظل صمت النقابات وغياب رد فعل الموظفين العموميين لا يمكن إلا نتشاءم من مستقبل الوظيفة العمومية بالمغرب"، ملقياً باللوم على الجسم النقابي الذي لم ينجح في صد هذا القانون.
واعتبر البوكوري أن "الزيادة التي استفادت منها الشغيلة إبان حركة 20 فبراير سنة 2011، المتمثلة في 600 درهم في الأجور، أصبحت اليوم في مهب الريح بالاقتطاعات الجديدة وإقرار نظام التوظيف بالتعاقد".
ولا يتخوف الموظفون العموميون من الاقتطاعات الجديدة فقط، بل يتوجسون أيضاً من مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، الذي اعتبروه "سيكبل حق الإضراب، وسيكون الضربة القاضية للفعل النقابي بالمغرب".
ويبلغ عدد الموظفين بالقطاع العام بالمغرب حوالي 700 ألف، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين، إضافة إلى 147.637 موظفاً بالجماعات الترابية، و129.545 بالمؤسسات العمومية، وتصل كتلة أجورهم حوالي 120 مليار درهم سنوياً.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره مؤخرا، الحكومة إلى ضرورة التحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين، بتخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول، واللجوء إلى إعادة الانتشار قصد معالجة اختلالات توزيع الموظفين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (99)
ااما حنا الطبقه المتوسطه, راه هاديك 400 درهم زايده فينااااااا
الموظف مكايدير والو، الوزراء مساكين هما لكايخدمو، خاص ازيدو شويا للوزراء اما الموظفين زيدو مزال نقصو ليهم
.
قطعو اوزيدو قطعو
نستاهلو حناليصابرين لهبالكم
لله وإنا إليه راجعون. عزاءنا واحد
يجب خفض الأجور لتشغيل العاطلين. فالأجور هي سبب تدهور الصحة و التعليم و الطرقات لأن أموال التجهيزات و المرافق توزع كأجور على الموظفين. الموظفون لا يهمهم المغرب و الشعب بل أجور سمينة و لو عبر قروض خارجية.
خفض الأجور يعني إنخفاض للأثمان و تماسك إجتماعي.
مرة قال لنا أستادنا في الثانوية التقنية أنا لست حمار أعمل 40 ساعة كمهندس في شركة. أنا كأستاد حياتي كلها راحة.
اما بخصوص صرقة نهب هذا الصندوق فهو في ذمتهم الا يوم يبعتون.
اغلب اموال الموظفون تدهب فقط في العقارات التانوية .كل موظف تلقاه داير علي الاقل 5 شقق في مدن مختلفة و إلا لمدا الكل يبحت عن الوطيفة بكل الطرق و لو تجي في10 مليون سنسيم احسن من مائة مشروع
خمس سنوات في البرلمان ثم التقاعد ههههه للأبد والشعب هو من يصرف هذا التقاعد على خدام الدولة. .
وهذا البرنامج يوجد على اليوتوب.
على وزن طاحت الصمعة علقوا الحجام.
نزلت عليهم حكومة بنكيران كالصاعقة و أصبح شغلها الشاغل هو الزيادات و التخفيضات :
بطبيعة الحال الزيادات في جميع المواد منها الرفع من سن التقاعد إلى 63 و سيصل إلى 67 سنة من العمل و التخفيضات من الأجور مما جعلت الموظف يعيش مرتبكا في عمله و حياته المعيشية ، أصبح يعيش بين المطرقة و السندات
أقول لكم لقد غدرتم بنا أنا لما وقعت على العقد للنوظيف كانت لي واجبات ولي حقوق ومنها حقي في التقاعد في 60 سنة.
أقول لكل مقبل على التقاعد أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية لأن العقد يسمو مع دعوة المحامين للتطوع في المؤازرة القانونية.
ضيعتم حقوقي و طالبتوني بالواجبات. الله ياخد فيكم و كل من ضيع أجر الموظف ياخد فيه الحق صغير وكبير. كولو أمين . انشري هسبريس فانتي ملادنا الوحيد
ارى ان هذا المبلغ كبير او مبالغ فيه!!!
12.000.000.000 درهم / 700.000 موظف =171.428 سنويا يعني 14285 درهم شهريا.
ماهو قادم لا يمكن له إلا أن يكون أشد سوءا مما كان من ذي قبل
هناك نقابيون يستغلون مكاتب في إدارتهم لخدمة النقابة بدل خدمة الإدارة في وقت تجد موظفين لا يجدون حتى كرسيا يجلسون عليه.
قوم ثمود عقروا الناقة وسلط عليهم....
انا اتسائل
ماهي و اي جريمة ومعصية عظيمة أقترفها المغاربة حتى سلط الله عليهم بنكيران وحزبه.
اما الوزراء والبرلمانيين فهم قلة قليلة و لا تتقاضى الشيء الكثير و تهمها مصلحة الشعب
واذهبوا لا تندُبوه فهو شعبٌ ميتٌ ليس يُفيق
نسيب عريضة
الموظف،،،،حسب قول بنكيران وتنفيذ العثماني:
زيد لو فاللحية،،،،وانقص لو من الشارب
زيد لو فطول الجلابة،،،وآنقص لو لكمام،،،