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الرئيسية | مجتمع | فيدرالية تصف فرض رسوم التمدرس بالقرار الجائر

فيدرالية تصف فرض رسوم التمدرس بالقرار الجائر

فيدرالية تصف فرض رسوم التمدرس بالقرار الجائر
هسبريس - صالح الخزاعي
الخميس 04 يناير 2018 - 09:46

تفاعلا مع القانون الإطار القاضي بفرض رسوم على الأسر المغربية مقابل تمدرس أبنائها، أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ بيانا أشار من خلاله إلى أن "القانون المذكور يضرب في العمق وأكثر من أي وقت مضى مجانية التعليم كحق دستوري".

وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "القانون يضرب كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا القدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي تعاني الفرق والتهميش". وأدانت الفيدرالية "بشدة إلغاء مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، لكون هذا القرار الجائر يستهدف بالأساس الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر؛ إذ أن الأسر الميسورة عن طريق احتكار خيرات البلاد سحبت منذ مدة أبناءها من المدرسة العمومية، وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية".

ودقّت الفيدرالية ناقوس الخطر، داعية المسؤولين السياسيين على أعلى مستويات إلى "التراجع الفوري عن القرار الجائر الذي يتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية، بعد فشل كل أوراش الإصلاح الذي لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم".

ودعا البيان "كل الفعاليات والتنظيمات الإقليمية والجهوية للنسيج الجمعوي للآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية، بما فيها تنظيم وقفات تنديدية للأسر المغربية أمام المديريات الإقليمية، وتتوّجها بتنظيم مسيرة وطنية يُحدّد تاريخها ومكانها لاحقا، من أجل ثني الحكومة عن المضي في تفعيل وتبني هذا القانون الخطير الذي يهدد أجيالا بأكملها"، وفق نص البيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حكومة اافشل الخميس 04 يناير 2018 - 10:12
حكومة البؤس و المستقبل المظلم للمغاربة. لماذا لا تتدارس الحكومة حفظ أجور أعضائها و حفظ أجور البرلمانيين وكبار خدام الدولة. لماذا لا تتقشف على أعضائها. لماذا لا تتدارس الحكومة سبب ضياع صندوق التقاعد المدني. لماذا لا تتدارس الحكومة إلغاء تقاعد أعضاء الحكومة والبرلمان التي ياخذونها بدون وجه حق. الخ. إلى أين تجرون البلاد. أملنا في الله فقط وفي ملك البلاد. أما انتم فحسابنا معكم عند الله تعالى.
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37
2 - mouad الخميس 04 يناير 2018 - 10:47
اضن انها مبادرة جيدة حتي يلج الي المدارس من هم يريدون الدراسة اما اصحاب العقول الفارغة فالاجدر بهم تعلم حرفة تليق بمستوي عقليتهم وبهاذا القرار سينخفض عدد تزاحم الثلاميذ في الفصل اشكر الحكومة والوزراء والسادة النواب المهم ان الحكومة رأت أن المواطن الفقير هم الاغنياء في المغرب لعدم توفرهم علي طرق تحويل الاموال الي الخارج وبهاده القرارت التي تطبق كل يوم تستطيع سلب اموالهم بطرق فنية زيادة في التعليم فالسكر في الزبدة في تنبر جواز السفر في رخصة السياقة في ليصانص في الكهرباء والماء في الدجاج والخضر ياسلام عجبت لكي يا بلدي
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-25
3 - عايق بزاف الخميس 04 يناير 2018 - 10:59
هذه سياسة التخدير . تنزيل مشروع خوصصة التعليم جرعة جرعة بداية من التوظيف بالعقدة لاصحاب العقول الفارغة الذين يتهافتون على اجتياز المباراة دون التفكير للاسباب الخفية لهذا الامر . ثم بعد ذلك فرض رسوم على الطبقة المتوسطة و بعد ذلك الطبقة الفقيرة ام الاغنياء فابناؤهم يدرسون بالخارج .
ملحوظة احذر الدولة من مغبة هذا القرار لان الوقت غير مناسب لمثل هذه القرارات انكم تتاجرون بامن الوطن . اسال الله يخرج الامور على خير . صراحة نرسل اولادي يتعلموا القران و الدين . ثم اعلمهم التجارة اما التوظيف فاصبح في خبر كان
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21
4 - عبدالحق الخميس 04 يناير 2018 - 11:35
لم يبق لنا سوى خلع الملابس هدا من ننتظره
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13
5 - ولد الشعب الخميس 04 يناير 2018 - 11:52
واعتبرت اليابان الإنسان مورد بشري يجب تنميته واستغلاله وانباته في بيئة حسنة، لهذا خصصت جزء كبير من ميزانية الدولة لقطاع التعليم، في الوقت الذي لم تشجعها فيه دول أخرى، لكنها حصدت عقول يانعة؛ فأظهرت اقتصاد قوي وصناعة عالمية، وأصبحت تقود العالم باختراعاتها المتتالية.اينكم من هدا ياجماعة الشلاهبية ..........
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13
6 - مغربي pur الخميس 04 يناير 2018 - 12:06
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الحزب،
هاد الحزب حير لنا الامر، ولا زلنا نتساءل مادا هي العداوة التي بينه وبين هاد الشعب الدي كان يضن بانه هو من سياخد حقه ويكون سنده في جميع همومه،وانتخبه وجعله في مكان القرار ليفاجءه بهاته السياسة النكراء التي سلبته كل الدي كان بين يديه والدي كان يتمناه،
ربنا ياخد حقنا منكم ايها الكفرة بالله عز وجل
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7
7 - fador الخميس 04 يناير 2018 - 12:45
من خلال الصورة يبدو ان العثماني مرتاح و مسرور بمنصبه و لا يبالي بما يقع من أمور الرعية لما لا و قد ضمن تقاعده السمين و مستقبل أولاده علاش ابرزط راسو بأمور الفقراء و المحتاجين و صداع الراس . سوف تحاسبون و لن نسامحكم
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8
8 - حكومة المتاسامين الخميس 04 يناير 2018 - 12:53
هاذه حكومة المتاسلمبن. حكومة يقودها حزب يقال عنه أنه إسلامي. ماذا لو جاء اليوم عمر بن الخطاب رضي الله ورأى مايقع للمغاربة تحت حكم الإسلاميين؟ طبعا سيشرحون لعمر بن الخطاب الوضعية و يقولون له التوازنات وصندوق النقد الدولي و طبعا المواطن هو محور السياسة الحكومية بما تقتضيه من طحن الشعب و إفراغ جيوبه و ملؤ جيوبهم وجيوب الباطرونا. الله ينعل اللي ما يحشم؟
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