24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:37
|15:13
|17:35
|18:55
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- داء السعار في المغرب .. مرض قاتل يفتك بحياة الإنسان والحيوان
- الصويري: "موكادور" مدينة تعايش الأديان .. ومواكبة الموجة ضرورة
- السنة الجديدة/ القديمة.. وحده الأمل في استمرار الأمل
- كارلوس يفضل تطور رونالدو على عظمة ميسي
- تشيتشاريتو يتطلع إلى الفوز بلقب مونديال 2018
أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)
تحضير الأوقاف لحلة جديدة يوقف الكراسي العلمية بمساجد المملكة (5.00)
- الداودي: الزيادات في الأسعار "طبيعية" .. ورفع دعم "البوطا" قريب - (180)
- الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات - (119)
- رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات - (82)
- رئيس الحكومة: مجانية التعليم مستمرة .. رسوم تسجيل للأسر الميسورة - (67)
- عبد الرؤوف في الإنعاش - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات
لمْ تكدْ تمضي سوى أيام قليلة عن إعلان زيادات جديدة في بعض الموادّ الاستهلاكية، مثل السكر والزبدة، وفرْض ضرائب جديدة وزيادة رسوم بعض الوثائق الإدارية، مثل جواز السفر، حتى بدأت تلوح أولى الدعوات إلى الخروج للاحتجاج ضدّ حكومة العثماني.
المنظمة الديمقراطية للشغل دعت إلى مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 18 يناير الجاري بالعاصمة الرباط "لمواجهة سياسة التفقير والفوارق الاجتماعية"، كما جاء في بلاغ صادر عنها، عدّدت فيه الأسباب التي دفعتها إلى إعلان النزول إلى الشارع للاحتجاج ضدّ الحكومة.
وقالت النقابة العمالية إنها ستحتجّ ضدّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأسعار الماء والكهرباء، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم، وتعميم التوظيف بالعقدة، وتجميد الأجور بعد تقليص معاشات التقاعد، وتوسيع الفوارق الطبقية بسبب غياب العدالة الاجتماعية والأجرية.
وسيكون المغاربة ابتداء من السنة الجارية تحت رحمة عدد من الزيادات، ستطال موادَّ غذائية أساسية، مثل الزبدة، بعد أنْ أعيدَ فرْض رسْم الاستيراد عليها، إضافة إلى السكّر، الذي ستُضاف 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر إلى ثمن الكيلوغرام منه، فيما تمّت زيادة 200 درهم كاملة في جواز السفر، لتصير تكلفة الحصول عليه 500 درهم، بعدما كانت في حدود 300 درهم.
وتعليقا على هذه الزيادات، التي أصبحتْ واقعا محتوما، بعد نشر قانون المالية لسنة 2018 في الجريدة الرسمية، قال أحمد همام، منسّق جهة كلميم واد نون للنقابة الشعبية للمأجورين، إنَّ الزيادات الأخيرة في الأسعار ستُؤزّم وضعية المواطنين المغاربة، وخاصة المنتمين إلى الفئات الهشّة.
وتأتي الزيادات الجديدة في الوقت الذي تعرف علاقة الحكومة بالنقابات العمالية برودة بسبب تعثر الحوار الاجتماعي، رغم مبادرة الحكومة إلى عقد لقاءات مع المركزيات النقابية، التي ظلَّ التوترّ مخيّما على علاقتها بالحكومة السابقة طيلة مدّة ولايتها.
ويرى أحمد همام أنَّ الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومية لا جدوى منه، "طالما أنّ الحكومة تريد أن تجعله مناسبة للتشاور فقط، دون طرْح مطالب الطبقة الكادحة".
واعتبر الناشط النقابي ذاته أنَّ إقدام الحكومة على رفْع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والرفع من رسوم بعض الوثائق، يطرح إشكالا حقيقيا، على اعتبار أنَّ معدّل النمو خلال السنوات الأخيرة شهد نوعا من الاستقرار، بفضل توالي المواسم الماطرة، "لكنَّ هذا لم يكن له أيّ أثر إيجابي على المواطنين المغاربة".
وفي جوابه عما إنْ كانت الإجراءات الحكومية الجديدة، التي أثارت استياء كبيرا، ستؤدّي إلى بروز احتقان اجتماعي، قال همام إن "المواطن المغربي يعاني كثيرا، وينتظر استجابة من الحكومة لمطالبه وهو صابر، لأنه يرى كيف أدّت الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ببلدان أخرى في المنطقة إلى الغرق في الفوضى".
وأضاف: "هناك وعْي لدى المواطنين المغاربة، وهناك تضحية من جانبهم، ولكن لا توجد استجابة من طرف الحكومة، غير أنّ هذه الأخيرة لا يجب أن تستهين بحجم معاناة المواطنين، لأنّ الضغط يولّد الانفجار، كما حدث في الريف، وفي جرادة حاليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
كنا نتحدت عن الزيادات في الأسعار والقرارات الأرتجالية العشوائية خصوصا لسيد بوليف متل نزع المنخار الذي لا تفسير له سوى العشوائية وغيرها
قال لي بالحرف أول العدالة والتمنية تحفر قبرها السياسي بيدها لأن شعبيتها تتناقص يوم عن يوم بفعل هذه السياسة أنا أتكلم عن الشعب وليس أتباعهم الذي يسبحون بحمد الحزب
تم قال لي متل والله أنه في الصميم الشعب كان عايق وفايق دبا عايق وناعس زائد التخلف المنهجي الذي غرق فيه بسياسة فرق تسود الناس واكلة العصا وخلي السيد يخدم دبا زادو فالعصا مزيان ومابغيناش الفتنة وبلاد تولي بحال سوريا هده العبارات السالفيتين توضح لنا أن الشعب ...
والحل بيقى عند القصر الذي له الصلاحية فالضميس وتفراق من جديد لكنه يشتغل بمنطق رخاها الله خلي العدالة والتنمية كاتهلك فالشعب حتى يكرهوها من جيهتهم وحنا البلوكاج من جيهتنا تم يعلنون عن أنتخابات مبكرة لكي تخرج العدالة من لعبة نهائيا لأنهم غير واعون بالتسيير كل ما يعرفونه هو الزيادة على الشعب والوعود
را الحكومة كتكوي والنقابات كتبخ
عينننننننننننننننننننننننننننننننننا
وآخر ضحك على الدقون هو أن رئيس الحكومة السابق يهدد بالتظاهر و وزير الطاقة و المعادن الحالي ينادي بمقاربة جديدة لتدبير القطاع. يرمي بالمسؤولية على ما سواه .
" أصبحنا نعالج الدولة على نفقة المواطن "
أناس تعيش فوق السحاب و تقتني سيارات الكاربون و التيتانيوم ب 4 ملايير
ومزاليط يؤدون فاتورة الفساد و سوء التسيير و فشل المسؤولين و فسادهم
أناس تختلس الصناديق بأيديها , و أناس تؤدي العجز بأعمارها .
أناس تمتلك مصانع و ضيعات و مقالع و رخص للصيد البحري تدر عليها الملايير و معفية من الضرائب و مزاليط يؤدون الضريبة على محلات الحلاقة و بيع الصابون البلدي .
والله طفح الكيل .
فحذاري ثم حذاري ثم حذاري !
النقابات غرقت في الريع وباعت نظالها مقابل الامتيازات والحكومة مجرد حكومة تسيير الاعمال والبرلمان غارق في الريع والمصالح الشخصية اللامتناهية لأعضائه مقابل تطبيق اجندة الدولة العميقة .
هذا هو واقع البلد مع الأسف
زيدوهم وفقكم الله.الجنة تنتظركم .فيما الحياة الدنيا متاع الغرور.
مما يتطلب مزيدا من الاحتجاجات العارمة حتى تحقيق المطالب الاساسية...
الأسعار في المتناول كما أنه لو تمت زيادة بضع سنتيمات على بعض المواد فهذا ليس بسبب يدعو إلى الخروج إلى الإحتجاج
للدولة ديون يجب عليها أن تدفع وهي في تزايد مستمر
يجب علينا أن نكون واعين و أذكياء كما يعرف على المغاربة و ألا ننساق وراء كل من يويد الإحتجاج من أجل أسباب تافهة
و القطاني فهي في فوضى الطلب و العرض...و في زيادات مستمرة... نتيجة كثرة السماسرة... هناك أيضا عدم تتبع سوق الإستهلاك... بحيث نجد خزن بعض الفواكه و الخضروات في خزان < الفريكو > و يخرجونها للتسويق في حالة التعفن... و بثمن مرتفع ؟
في سنة 2017 لاحضت على الخصوص ثمن
نوع من زيوت الزيتون تنتج في جهة سوس كان ثمنها في أول السنة 48 درهم للتر...
فبقدرة قادر وصل ثمن اللتر ليستقر في 60 درهم إلى حد الٱن...!
الزيادة في المواد الغدائية، الاقتطاعات من رواتب الموظفين لاصلاح ما أفسدتم في صناديق التقاعد، أما المواطن العاطل فقد اصبح في خبر كان ابوك صالحا والله حرام عليكم كل هذا مع ابناء شعبكم الضعفاء، الفقراء المغلوبين على أمرهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله نعالى وبركاته . ولكم في الاخير واسع النظر".
gouvernement ou du régime
ويبقى السؤال المطروح على الذين صوتوا لمثل هؤلاء الفاسدين ولهذا الحزب المشؤوم:ماذا قدمت العدالة والتنمية للمغاربة؟الجواب ببساطة: القهرة،الذل والغلاء
كيف للمواطن أن يفكر بطريقة سليمة أو أن يكون على الأقل مواطن عادي...مستحيل, واذا أضفنا لذالك توفير السكن و تكوين الاسرة و عمل قار فربما سوف يقضي حياته كاملة قبل أن يتوفق في ذالك. الله غالب.
اعلام فاسد...
الرجال فيه قليل...
يظلمون ويسجنون وأول من يتشفى فيهم رفقاءهم في المهنة....
السيد المهدوي في السجن وهو زميل لكم في المهنة ولا نصير....
سرقت تقاعدات الموظفين وانتم لم تغطوا لا اضرابات ولا الضرب والاعتداءات التي تعرض لها المضربون...
الان جاءتكم التعليمات بإبراز الغلاء فاستجبتم...
ثم يقال لكم الصمت فتصمتون...
ولكن موعدكم الساعة...
tomates;1kg à12 dh
moins cher,bon marché:
une voiture à 4 000 000 000 cts,4 milliards,
de quoi nourrir tous les marocains pendant une année,
vive le riche,que les pauvres crèvent,
votons toujours idiot pour avoir le valet des riches ,le pijidi à la t^te du gouvernement maître de l'enfer
ماسست.المحافضة.العقارية.باعت.كل.الموضفين
المنصوص.عليهم.في.القانون.الاساسي.
انيتمتعو.بتقاعد.التكميلي.ولدي.صدر.في.2012.وقد.اقصوا.الدين.تقاعدوا.فينفس.السنة.التي.
صدرفيها.هادالامتياز.2012
اهدي.نقابة.ونرجو.بسم.كل.المتقعدين.
نناشد.السي.المدير.العام.ان.ينضر.في.هاده
النازلة.وارجاع.الحق.الى.اهله
تحياتي
كانت النقابات ايام ما كان نوبير الاموي ينبس بشفاه تشهد البلاد درجات استنفار قصوى و تعبئة بوليسية . عسكرية كانها في حرب مع عدو مستعمر.لكن هيهات سياتي يوم لتعود الدماء الساخنة الى هدا الشعب لياخد خقه بيده لا باقوال السفهاء و للفاسدين من حكومة و برلمان و باطرونا مصاصي دماءالعمال
كما قال الشاعر:
فان صدر داك اليوم ولى. -فان غدا لناظره لقريب
1- الاحتجاج المزيف والفارغ لأصبح موضة عند النقابات
2- الخروج للنزهة
3- عدم إزعاج الدولة باختيار يوم يخلد فيه الناس للراحة
هذه النقابات تدافع عن الحكومة ولها يد في تمرير قانون الإضراب الذي سيضيق على العمال المطالبة بحقوقهم، ولي بغى يدير إضراب خاصو إذن. الإضراب حق مشروع للضغط على الدولة والمشغل من أجل كسب الحقوق والنقابات اليوم باعت الماتش وتضحك على المواطن. لكن على الدولة ألا تستهين بالناس فالضغط المتواصل في المعيشة والأرزاق يولد الانفجار حينها لن ينتظر المحتجون دعما من النقابات ولاترخيصا من الدولة.
وها بن زيدان زاد فحالو و الزيادة مزالة شادة الطريق مع خوتنا الجداد
حاجة وحدا لمزادو فيها الاجرة فقط
- رمي إشاعات في الصحف الإلكترونية
- مراقبة رد فعل الشعب
إن كان هناك تهديد بنسبة مخيفة بتصعيد الوضع فالحكومة تنفي ما قيل أو أنها تنتهج مبدأ تخفيف الحكم على هذا الشعب
إن رأت الحكومة أن الردود بين قابل و رافض فإنها تنطق حكم الإعدام بلا تردد
الوسيلة الثانية :تطبيق الزياداتوفي نفس الوقت التلويح بقانون مرفوض قلباً و قالباً ليلتهي الشعب به و بهاذا تمر الزيادات مروراً يسيرا
حكومتنا المبجلة لم و لن تجرؤ على تخطي الحدود و المس بأموال البرلمانيين و الوزراء، و هذا بات جلياً للعيان، و من يتسائل أو يمني النفس بهذا فعليه دفن هذا الحلم العربي.الحكومة تلعب بنار جهنم، فالشعوب العربية لم تثر يوماً من أجل الحرية أو الديمقراطية أو الأمان ... كل هاته المطالب تعتبر جزئيات لشعبنا، لكن ما يفاقم الوضع هو المأكل المشرب و ربما السكن و الدخل لطبقة الموضفين، حين تمس -برفع التاء- هاته الجوانب فالوضعية ستتأزم بطريقة كارثية و سيتقاتل الشعب فيما بينه، و هاته الوضعية ستدوم لسنة أو سنتين... لتحل الكارثة بعدها، و هنا لنصلي صلاة الجنازة على المغرب الحبيب و على الحكومة و غيرها
أما أن نصبح مثل سوريا أو ليبيا فذاك بعيد عنا لكثير من الأسباب. لكن كرهنا للعدليين وصل إلى السقف، و سيدفعون الثمن ...
و في من تريد أن تأثر ؟
في عيشة قنديشة ؟ و لا في الجنون ؟
واحدة من إثنين :
إما هؤلاء الباجدة إما يتهكمون على الشعب أو يسحقونه لينتفض مرغما لا بطل.
و إما المخزن يدفعهم لفعل ذلك ليكرههم الشعب.
و في كلتا الحالتين الشعب هو الضحية.