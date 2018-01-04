24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبية (5.00)

  2. ماذا لو اعترف العثماني برأس السنة الأمازيغية (5.00)

  3. أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)

  4. الاحتجاج يحرك تقنيي الملاحة الجوية نحو قصر الملك (5.00)

  5. تحضير الأوقاف لحلة جديدة يوقف الكراسي العلمية بمساجد المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات

رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات

رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 04 يناير 2018 - 12:00

لمْ تكدْ تمضي سوى أيام قليلة عن إعلان زيادات جديدة في بعض الموادّ الاستهلاكية، مثل السكر والزبدة، وفرْض ضرائب جديدة وزيادة رسوم بعض الوثائق الإدارية، مثل جواز السفر، حتى بدأت تلوح أولى الدعوات إلى الخروج للاحتجاج ضدّ حكومة العثماني.

المنظمة الديمقراطية للشغل دعت إلى مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 18 يناير الجاري بالعاصمة الرباط "لمواجهة سياسة التفقير والفوارق الاجتماعية"، كما جاء في بلاغ صادر عنها، عدّدت فيه الأسباب التي دفعتها إلى إعلان النزول إلى الشارع للاحتجاج ضدّ الحكومة.

وقالت النقابة العمالية إنها ستحتجّ ضدّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأسعار الماء والكهرباء، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم، وتعميم التوظيف بالعقدة، وتجميد الأجور بعد تقليص معاشات التقاعد، وتوسيع الفوارق الطبقية بسبب غياب العدالة الاجتماعية والأجرية.

وسيكون المغاربة ابتداء من السنة الجارية تحت رحمة عدد من الزيادات، ستطال موادَّ غذائية أساسية، مثل الزبدة، بعد أنْ أعيدَ فرْض رسْم الاستيراد عليها، إضافة إلى السكّر، الذي ستُضاف 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر إلى ثمن الكيلوغرام منه، فيما تمّت زيادة 200 درهم كاملة في جواز السفر، لتصير تكلفة الحصول عليه 500 درهم، بعدما كانت في حدود 300 درهم.

وتعليقا على هذه الزيادات، التي أصبحتْ واقعا محتوما، بعد نشر قانون المالية لسنة 2018 في الجريدة الرسمية، قال أحمد همام، منسّق جهة كلميم واد نون للنقابة الشعبية للمأجورين، إنَّ الزيادات الأخيرة في الأسعار ستُؤزّم وضعية المواطنين المغاربة، وخاصة المنتمين إلى الفئات الهشّة.

وتأتي الزيادات الجديدة في الوقت الذي تعرف علاقة الحكومة بالنقابات العمالية برودة بسبب تعثر الحوار الاجتماعي، رغم مبادرة الحكومة إلى عقد لقاءات مع المركزيات النقابية، التي ظلَّ التوترّ مخيّما على علاقتها بالحكومة السابقة طيلة مدّة ولايتها.

ويرى أحمد همام أنَّ الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومية لا جدوى منه، "طالما أنّ الحكومة تريد أن تجعله مناسبة للتشاور فقط، دون طرْح مطالب الطبقة الكادحة".

واعتبر الناشط النقابي ذاته أنَّ إقدام الحكومة على رفْع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والرفع من رسوم بعض الوثائق، يطرح إشكالا حقيقيا، على اعتبار أنَّ معدّل النمو خلال السنوات الأخيرة شهد نوعا من الاستقرار، بفضل توالي المواسم الماطرة، "لكنَّ هذا لم يكن له أيّ أثر إيجابي على المواطنين المغاربة".

وفي جوابه عما إنْ كانت الإجراءات الحكومية الجديدة، التي أثارت استياء كبيرا، ستؤدّي إلى بروز احتقان اجتماعي، قال همام إن "المواطن المغربي يعاني كثيرا، وينتظر استجابة من الحكومة لمطالبه وهو صابر، لأنه يرى كيف أدّت الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ببلدان أخرى في المنطقة إلى الغرق في الفوضى".

وأضاف: "هناك وعْي لدى المواطنين المغاربة، وهناك تضحية من جانبهم، ولكن لا توجد استجابة من طرف الحكومة، غير أنّ هذه الأخيرة لا يجب أن تستهين بحجم معاناة المواطنين، لأنّ الضغط يولّد الانفجار، كما حدث في الريف، وفي جرادة حاليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (83)

1 - محمد القنيطري الخميس 04 يناير 2018 - 12:10
النقابات متواطئة مع الحكومة المزيفة وحكومة الظل ضد الشعب، واعتقالات نشطاء الريف دليل على هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
350
2 - يوسف الخميس 04 يناير 2018 - 12:17
واكواك الحق فهاد الحكومة الفاااااااااااااااااااسدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
253
3 - Adil الخميس 04 يناير 2018 - 12:19
هذا مكان ينتظره المواطن البسيط منكم ححقتو ليه كلشي ؛وزيدينها بالزيادات قبح الله سعيكم ستشعلون بذلك الفتنة ،انتظروا الزلازل ،لقد بلغ السيل الزبى ،عوض ان تقتطعوا من أجور الوزراء والبرلمانيون لتخصيص مناصب الشغل للعاطلين تؤزمون الجميع.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
288
4 - khalid الخميس 04 يناير 2018 - 12:21
التوتر غادي إكون بين الشعب و الحكومة. أوطاع الشعب بدأت تغلي فالقادم لا يبشر بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
243
5 - amine الخميس 04 يناير 2018 - 12:22
الله ياخد فيهم الحق الفقير في هاد البلاد ليه الله سبحانه و تعالى؟ ؟ حكومة التفقير عند الله الحساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
186
6 - لطفي الخميس 04 يناير 2018 - 12:22
كل شيء متوقع من هذه الحكومة لأنها دخلت في العد العكسي وأيامها أصبحت معدودة فلا أحد أصبح يثق فيها البتة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
157
7 - Wyssam Bakhtyari الخميس 04 يناير 2018 - 12:25
يجب خلق فرص شغل ومحاربة البطالة والشروع في التنمية، كيف تتجرؤن على الزيادة في بلد منظره شبه مخلفات حرب الحكومة المكلخة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
8 - Jaouad wald fes الخميس 04 يناير 2018 - 12:27
شنقونا وتهناو.هده ليست سياسة الحكومة بل سياسة النظام الذي همه البقاء في الحكم ويتبع سياسة جوع الكلب يتبعك راه مبينا من هذ السياسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
176
9 - أبو عبد الرحمان الخميس 04 يناير 2018 - 12:27
أنا بعد كتظحكوني منين كتقول النقبات او الله مكينة لا نقابات لا حكومة في هذه البلاد السعيدة كلشي غير كينفد ما يملأ عليه الله اكون في عون المسكين او صافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
154
10 - أنتظرو التغيير الجدري الخميس 04 يناير 2018 - 12:27
بصراحة كنت أتكلم مع نقابي سياسي معروف بفعل عملي في الحقل السياسي المغربي لأنني مضرور متل الشعب قاطبتا

كنا نتحدت عن الزيادات في الأسعار والقرارات الأرتجالية العشوائية خصوصا لسيد بوليف متل نزع المنخار الذي لا تفسير له سوى العشوائية وغيرها

قال لي بالحرف أول العدالة والتمنية تحفر قبرها السياسي بيدها لأن شعبيتها تتناقص يوم عن يوم بفعل هذه السياسة أنا أتكلم عن الشعب وليس أتباعهم الذي يسبحون بحمد الحزب

تم قال لي متل والله أنه في الصميم الشعب كان عايق وفايق دبا عايق وناعس زائد التخلف المنهجي الذي غرق فيه بسياسة فرق تسود الناس واكلة العصا وخلي السيد يخدم دبا زادو فالعصا مزيان ومابغيناش الفتنة وبلاد تولي بحال سوريا هده العبارات السالفيتين توضح لنا أن الشعب ...

والحل بيقى عند القصر الذي له الصلاحية فالضميس وتفراق من جديد لكنه يشتغل بمنطق رخاها الله خلي العدالة والتنمية كاتهلك فالشعب حتى يكرهوها من جيهتهم وحنا البلوكاج من جيهتنا تم يعلنون عن أنتخابات مبكرة لكي تخرج العدالة من لعبة نهائيا لأنهم غير واعون بالتسيير كل ما يعرفونه هو الزيادة على الشعب والوعود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
115
11 - ميلود الخميس 04 يناير 2018 - 12:27
واش كين شي نقابات
را الحكومة كتكوي والنقابات كتبخ
عينننننننننننننننننننننننننننننننننا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
12 - مستغرب الخميس 04 يناير 2018 - 12:27
سبحان الله النقابات التي انسحبت و تركت المجال فارغا للحكومة السابقة تفعل ما تشاء و تعبث بالتقدرة الشرائية للمواطنين والتخلي عن الحوار الاجتماعي و تنهب جيوب الموظفين من خلال سرقتهم بما سمي إصلاح التقاعد...الآن تحتج لغلاء الأسعار ؟. هذا الشعب في غنى عن خدماتها ...والدليل بدا يبرز للعيان في عدد من مناطق المغرب و تجار السياسة و النقابة والحكومات لا تريد أن تفهم... أخشى أن يحصل الفهم متأخرا.
وآخر ضحك على الدقون هو أن رئيس الحكومة السابق يهدد بالتظاهر و وزير الطاقة و المعادن الحالي ينادي بمقاربة جديدة لتدبير القطاع. يرمي بالمسؤولية على ما سواه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
13 - hicham el jadida الخميس 04 يناير 2018 - 12:29
من أين أتت هذه النقابات التي ستدافع على القدرة الشرائية للمواطنين و من الذي يوجهها و يمولها و ما هي إنجازاتها و ماذا قدمت للعمال و المواطنين في الماضي و الحاضر و من يصدق أنها ستدافع عنه فهو حقا يستحق الزيادات و يستحق الطحن و العجن حتى يستفيق من غفلته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
14 - مغربي الخميس 04 يناير 2018 - 12:30
مابقيت فاهم والو فهاد البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
15 - omar الخميس 04 يناير 2018 - 12:30
الدولة في صالحها أن تحتج النقابات لأنها تؤطر المظاهرات وتجعل لها تاريخ محدد.أنا أفضل أن يخرج المواطنون في أيام غير الأحد لأننا أصلا أغلبنا عاطلون أو بالأحرى عمال موسميون.إرتجالية المظاهرات هي التي تعطي نتائج وترعب الدولة أما التأطير وتحديد التاريخ يخدم مصالح الدولة ويبقى المواطن ضائعا في يوم راحته ولا نتائج بعد ذالك.يا إخوان أكثروا من الدعاء وألحوا فيها واسألوا الله أن يولي علينا خيارنا ومن فيه الشفقة لابأس أن يدعوا بالصلاح لكل فاسد في هذا البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
16 - الرحمني الخميس 04 يناير 2018 - 12:32
انا لا اثق في النقابات من سمح لبنكيران بتمرير قانون التقاعد في مجلس المستشارين اليس نقابة حزب الاستقلال ونقابة الاموي التي امتنعت عن التصويت ولو صوتت بلا كان سيسقط مرة مرة يقومون بأخراج بعض اعضائهم للتشمس ويسمونها مسيرة ضد الحكومة حتى ان الحكومة لم تعد تخيفها اية نقابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
17 - الوطنية الخميس 04 يناير 2018 - 12:32
غلاء المعيشة والزيادة في الاسعار ستغضب الشعب الذي ينتظر الإصلاح وسيشعل الفتنة هنا وهناك اما النقابات باعوا فينا وشراوا من أجل الحفاظ على مراكزهم لم تعد فيهم ثقة خاصة وقت تمرير ملف التقاعد وهم يتفرجون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
18 - zaza الخميس 04 يناير 2018 - 12:32
حكومة العثماني تريد حلب المواطن بأي وسيلة بدل ان تجد الحلول المناسبة المواطن وتوفير العيش الكريم له بدأت في شنق الطبقة الضعيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
19 - مخلص الخميس 04 يناير 2018 - 12:33
النقابات تلعب هي كذالك دور في هذه المسرحية سوا الشعارات و الكلام فقط و قافلة الزيادات و التفقير والقهر سايرة بدون توقف الشركات الكبرى و اللوبيات تغتني على حساب المواطن المغلوب ...و كما يعلم الصغير قبل الكبير ان احتكار المحروقات و رفع اتمنتها هو سبب كل الزيادات .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
20 - منير التولالي الخميس 04 يناير 2018 - 12:35
تحضرني هنا مقولة لجلال عامر يقول فيها
" أصبحنا نعالج الدولة على نفقة المواطن "
أناس تعيش فوق السحاب و تقتني سيارات الكاربون و التيتانيوم ب 4 ملايير
ومزاليط يؤدون فاتورة الفساد و سوء التسيير و فشل المسؤولين و فسادهم
أناس تختلس الصناديق بأيديها , و أناس تؤدي العجز بأعمارها .
أناس تمتلك مصانع و ضيعات و مقالع و رخص للصيد البحري تدر عليها الملايير و معفية من الضرائب و مزاليط يؤدون الضريبة على محلات الحلاقة و بيع الصابون البلدي .
والله طفح الكيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
21 - غيور الخميس 04 يناير 2018 - 12:36
ان تجاهل حكومتي العدالة والتنمية لماسي المواطنين سيجر البلاد الى مالا يحمد عقباه .وليكن السيد العثماني على يقين انه لا قدر الله اذا ما لبى المواطنون الدعوة الى التظاهر يوم الاحد فستكون الطامة الكبرى على البلاد وعلى الحكومة.خصوصا اذا ماعلمنا درجة الاحتقان التي وصل إليها الشعب خلال فترة تسييرهم لشؤون البلاد .
فحذاري ثم حذاري ثم حذاري !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
22 - كريم الخميس 04 يناير 2018 - 12:37
يجب على الحكومة ان تنظر في مسالة الزيادة في الاجور ورفع السميك الى 3000درهم وكدلك الزيادة في التعويضات العاءلية الى300درهم حتى لا توثر هذه الزيادات على المواطن والا سيكون هناك احتقان اجتماعي وضغط على المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
23 - سلام الصويري الخميس 04 يناير 2018 - 12:38
وهل هناك نقابات وحكومة وبرلمان بمعنى المتعارف عليه دوليا لهم كامل السلطة والاختصاصات !!؟؟ الشعب يعرف الجهة التي تقرر في كل شيء وتصدر القرارات الاستراتيجية وتطبق اجندات السياسة والاقتصاد والمال !!انها الدولة العميقة وخدامها وما غير ذلك سوى مزايدات وتحميل البعض ما ليس في مقدورهم .
النقابات غرقت في الريع وباعت نظالها مقابل الامتيازات والحكومة مجرد حكومة تسيير الاعمال والبرلمان غارق في الريع والمصالح الشخصية اللامتناهية لأعضائه مقابل تطبيق اجندة الدولة العميقة .
هذا هو واقع البلد مع الأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
24 - علال الخميس 04 يناير 2018 - 12:38
اتحداكم أن تزيدوا في سعر البوطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
25 - كذاب الخميس 04 يناير 2018 - 12:38
الدولة زادت في جميع المواد الاستهلاكية واش النقابات غدى تلغي هذه الزيادات لا يعقل لا ن الدولة لما تقرر زيادة لا أحد يمكن أن يقف امامها حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
26 - hammouda lfezzioui الخميس 04 يناير 2018 - 12:40
تلك من حسنات البواجد الذين انتخبهم الشعب بمليون صوت .فيما قاطعها 72%.
زيدوهم وفقكم الله.الجنة تنتظركم .فيما الحياة الدنيا متاع الغرور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
27 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 04 يناير 2018 - 12:40
لقد ذكرنا سابقا لقد احس الحكام المخزنيون انهم قد تجاوزوا الانتفاضات العارمة مثل 20فبراير وبالتالي فهم الان يريدون احكام قبضتهم وإبعاد الأصوات الانتخابية عن البيجيدي ومحاولة تقريبها من حزب بديل في الانتخابات القادمة كما يريدون بالتالي الهاء المنتفضين عن المطالبة بالحقوق الاساسية التي تحافظ على كرامتهم والزج بهم في البحث عن "لقمة العيش السوداء " الممزوجة بالإذلال والمهانة انتقاما من ابناء الشعب وأسرهم الذين أصبحوا يتحدون استبداد الحكام وينتقدونهم علانية ...اما النقابات فانها عصابات تستفيد من الواقع المرير من خلال الابتزاز والاموال التي تحصل عليها مقابل دور تمثيلي لاغير.. ليتضح ان المخزنية لايهمها امر الأفراد لأنها تعتبرهم مجرد رعاع بجب التعامل معهم طبق معادلة السادة والعبيد ...
مما يتطلب مزيدا من الاحتجاجات العارمة حتى تحقيق المطالب الاساسية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
28 - بانيني الخميس 04 يناير 2018 - 12:40
وامشينا فشكارة مقطعة غادي تبقاو تابعينا بالزيادات حتى تحيدو لينا السليب بلحق ملي كا نفكر كا نرجع الوقت ديال الانتخابات أو كايبانو هادوك لمزاليط الي كايزغرتو أو هداوى الي كايصفقو كا نقول معى نفسي لهلا ايركب فاس على هراوة أو ولد النعجة ياكلو الديب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
29 - Jloy الخميس 04 يناير 2018 - 12:40
اشمن نقابات هدوك عصابات بعونا في التقاعد شي شفر شي خلص سرنا حنا ساكتين كي العبيد في الفيرمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
30 - تمغربيت الخميس 04 يناير 2018 - 12:41
كفاكم بكائية
الأسعار في المتناول كما أنه لو تمت زيادة بضع سنتيمات على بعض المواد فهذا ليس بسبب يدعو إلى الخروج إلى الإحتجاج
للدولة ديون يجب عليها أن تدفع وهي في تزايد مستمر
يجب علينا أن نكون واعين و أذكياء كما يعرف على المغاربة و ألا ننساق وراء كل من يويد الإحتجاج من أجل أسباب تافهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
31 - اللهم ان هذا لمنكر الخميس 04 يناير 2018 - 12:43
حكومة النفاق السياسي ،أفقذتمونا الثقة ،وخيبتم آمالنا، الله ينتقم منكم ،دائما تؤزمون الفقير والبسيط ،ياالجبناء الله ياخذ فيكم الحق.عوض أن تبشروننا تؤزموننا ،أنتظروا الأسوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
32 - زعبول الخميس 04 يناير 2018 - 12:45
لا تعليم، لا تطبيب ، لا دعم للمواد الغذائية ، لا بنية تحتية ، لا لا لا ......، العصابة تنهب ثروات البلاد و تكدسها في بانما و سويسرا و تترك الشعب تحت الفقر و الجوع و الجهل و المرض و خراب المؤسسات،، الحل هو خروج كل الشعب المغربي و لااااااا رجوع حتى ترجع المافيا ثروات الشعب المنهوبة إلى خزينة الشعب و يتم تحويل كل عائدات آالفوسفاط و الذهب و البترول و الغاز و و و و إلى خزينة الشعب لخذمة مصالح الشعب المغربي ، و كل القرارات تتخذ في مجلس نواب الامة ،، أما غير هذا فما هو إلا ضحك على عقول الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
33 - هاأنذا الخميس 04 يناير 2018 - 12:45
غير زيدو فكلشي ما طالعاش ماطالعاش. حكومة الظلم والقهر يدها طويلة غير على الفقراء والطبقة المتوسطة أما اللي لاباس عليهم ماتقدرش تهضر معاهم لوكان كانو يخلصو غير الضرائب ديالهوم كون الفقراء مايبقاوش فالمغرب ولكن......اللهم ان هذا منكر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
34 - ahmed الخميس 04 يناير 2018 - 12:47
التوثر سيكون بين الشعب الاعزل والحكومة المخادعة اما النقابات فهى فى حالة شرود ومتواطئة مع الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
35 - عزيزي الخميس 04 يناير 2018 - 12:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبابي. أولا بنسبة لزيادات فالزيت والزبدة والسكر ماشي مشكل، لأن اصلا هذه المواد غير صالحة للاستهلاك مضرة للجسم والحل الأمثل هو مقاطعة جميع المواد اللي فيها الزيادة انا شفت بأنه الحل الصائب ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
36 - Aboudia الخميس 04 يناير 2018 - 12:49
ايّام زمان كانت النقابات البعبع الذي يخيف الحكومات المتعاقبة اما اليوم فسلام على النقابات وسلام على أمنائها العامون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
37 - NOUMRI الخميس 04 يناير 2018 - 12:50
حكومة كحلة و ملعونة الزيادة في كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن أما المضرة بصحته كالسجائر و المشروبات الكحولية فلا بأس ألي أنقص من الشعب راه مزيان و لكن أقول لرئيس الملعونة إن للصبر حدود ستبدأ الإحتجاجات ضدكم و ستنتهي برحيلكم بلا رجعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
38 - Adil sale الخميس 04 يناير 2018 - 12:52
اليس هده النقابات هي التي تخرج منها شباط و اصبح رأيس حزب ونفخ بطنه من اموالنا والجمعيات جلها تابعة للاحزاب هادا اخطبوط رأسه واحد وفراءسه متعددة شعب واراضي وتروات والعلاقات المنفعية راكم مفضوحين مع الشعب ومع الله ولا ننتضر سوى ان نلقاكم عند الله لكي نحاسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
39 - احمد الخميس 04 يناير 2018 - 12:54
هذا في ما يخص المواد مقننة الٱثمنة... ٱما المواد حرة الأثمنة كالزيوت والفواكه و الخضر
و القطاني فهي في فوضى الطلب و العرض...و في زيادات مستمرة... نتيجة كثرة السماسرة... هناك أيضا عدم تتبع سوق الإستهلاك... بحيث نجد خزن بعض الفواكه و الخضروات في خزان < الفريكو > و يخرجونها للتسويق في حالة التعفن... و بثمن مرتفع ؟
في سنة 2017 لاحضت على الخصوص ثمن
نوع من زيوت الزيتون تنتج في جهة سوس كان ثمنها في أول السنة 48 درهم للتر...
فبقدرة قادر وصل ثمن اللتر ليستقر في 60 درهم إلى حد الٱن...!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
40 - مومو الخميس 04 يناير 2018 - 12:58
جميع النقابات متواطئة مع النضام و الدليل على دالك رؤسائها الدين كانوا أجراء بسطاء و اصبحوا من اﻻثرباء و دوي نفود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
41 - رضوان الفتحي الخميس 04 يناير 2018 - 13:01
رفع أسعار المواد الاستهلاكية ينذر بتوتير علاقة الحكومة والنقابات " هذا فيلم هندي جديد من بطولة الحكومة الجديدة القديمة وتشخيص النقابات، على من تضحكون، الشعب رفع يديه الى السماء طالبا من الله ان يأخد له الحق في كل المصائب التي أصبحت تتراكم عليه من كل جهة يوما بعد يوم.
الزيادة في المواد الغدائية، الاقتطاعات من رواتب الموظفين لاصلاح ما أفسدتم في صناديق التقاعد، أما المواطن العاطل فقد اصبح في خبر كان ابوك صالحا والله حرام عليكم كل هذا مع ابناء شعبكم الضعفاء، الفقراء المغلوبين على أمرهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله نعالى وبركاته . ولكم في الاخير واسع النظر".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
42 - anouar الخميس 04 يناير 2018 - 13:02
quand le gouvernement a besoin d'argent il va directement à la poche du citoyen pauvre ou de la classe moyenne par contre les riches sont intouchables surtout ceux qui font partie du
gouvernement ou du régime
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
43 - محمد زبــطـة الخميس 04 يناير 2018 - 13:12
فشلت الحكومة الحالية وسابقتها من حزب المصباح في تدبير الشأن العام ،بل إنها ساهمت في تحطيم القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وقضت على الطبقة المتوسطة وأرهقت المغاربة بالزيادات تلو الزيادات وهو دليل واضح على قصور الحكومة في خلق الثروة وفرص شغل حقيقية للساكنة النشيطة.
ويبقى السؤال المطروح على الذين صوتوا لمثل هؤلاء الفاسدين ولهذا الحزب المشؤوم:ماذا قدمت العدالة والتنمية للمغاربة؟الجواب ببساطة: القهرة،الذل والغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
44 - مراقب الخميس 04 يناير 2018 - 13:13
للأسف الشديد , مازال المغاربة في 2018 يتخبطون في بعض الأشياء التي تعتبر في الأصل ضرورية للبقاء على قيد الحيات ( الزبدة,الماء,الدقيق,السكر, الحليب...)
كيف للمواطن أن يفكر بطريقة سليمة أو أن يكون على الأقل مواطن عادي...مستحيل, واذا أضفنا لذالك توفير السكن و تكوين الاسرة و عمل قار فربما سوف يقضي حياته كاملة قبل أن يتوفق في ذالك. الله غالب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
45 - ميمون الخميس 04 يناير 2018 - 13:14
اعلامنا هو نقطة ضعفنا...
اعلام فاسد...
الرجال فيه قليل...
يظلمون ويسجنون وأول من يتشفى فيهم رفقاءهم في المهنة....
السيد المهدوي في السجن وهو زميل لكم في المهنة ولا نصير....
سرقت تقاعدات الموظفين وانتم لم تغطوا لا اضرابات ولا الضرب والاعتداءات التي تعرض لها المضربون...
الان جاءتكم التعليمات بإبراز الغلاء فاستجبتم...
ثم يقال لكم الصمت فتصمتون...
ولكن موعدكم الساعة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
46 - يوسف سلا الخميس 04 يناير 2018 - 13:14
حزب العدالة و التنمية خان المواطن الذي وضع تقته فيه و أوصله للحكومة عله يحقق العدالة الإجتماعية و التنمية و الرخاء للبلاد ، و ها نحن نرى و نسمع الزيادات المختلفة على الحاجات الضرورية و الاساسية للمواطن ،أعتقد بأن المواطن المغربي فهم الدرس جيدا بأن الاحزاب لا تقت فيها ،أحزاب المصالح و الكراسي،و يبقى المواطن في الأخير هو الحلقة الأضعف للتحكم في رزقه و معيشته و إخضاعه لارادتهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
47 - riche et pauvres الخميس 04 يناير 2018 - 13:18
carottes:1kg à 8 dh,
tomates;1kg à12 dh
moins cher,bon marché:
une voiture à 4 000 000 000 cts,4 milliards,
de quoi nourrir tous les marocains pendant une année,
vive le riche,que les pauvres crèvent,
votons toujours idiot pour avoir le valet des riches ,le pijidi à la t^te du gouvernement maître de l'enfer
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
48 - متقاعد الخميس 04 يناير 2018 - 13:20
النقابة.مثلا.فروع.النقبات.المتواجدة.في.
ماسست.المحافضة.العقارية.باعت.كل.الموضفين
المنصوص.عليهم.في.القانون.الاساسي.
انيتمتعو.بتقاعد.التكميلي.ولدي.صدر.في.2012.وقد.اقصوا.الدين.تقاعدوا.فينفس.السنة.التي.
صدرفيها.هادالامتياز.2012
اهدي.نقابة.ونرجو.بسم.كل.المتقعدين.
نناشد.السي.المدير.العام.ان.ينضر.في.هاده
النازلة.وارجاع.الحق.الى.اهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
49 - ق.م الخميس 04 يناير 2018 - 13:31
وماذا تنتظرون من دولة تعاني من ثقل القروض الخارجية وعجز في ميزان الآداءات وعجز الخزينة والخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الخارجية (ان تأتيكم بالورود وتفرقها عليكم) سواء العثماني او غيره فيماذا سيفيد؟؟؟ الخوف ليس من احتجاج النقابات لأنه منظم ومؤطر رغم ان هذه النقابات فقدت المصداقية الشعبية وتقلصت قواعدها وتبرم عنها الكثير من منخرطيها بسبب خذلانها وتواطؤاتها الغير المعلنة ، ولكن من سيل شعبي جارف من الإحتجاجات المتوالية والمتسارعة في مختلف جهات المغرب مما سيصعب على الحكومة التحكم فيها وبالتالي ستفتح الأبواب على المجهول وستصبح مقولة "قولوا العام زين" التي يروج لها من طرف المسؤولين والإعلام العمومي في خبر كان وتنكشف اللعبة لأن الغليان الشعبي في تصاعد ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
50 - مسكين الخميس 04 يناير 2018 - 13:31
الى اجهزة النقابات الاكثر تمتيلية والمشاركة في بيع الماتش اقول سيرو فحالكم لعل وعسى اجي من بعدكم ليغسل مصايبكم ويرضي الشعب اما محكم باقيين فلن نرى منوراءكم الا الويل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
51 - Ahmed Berlin الخميس 04 يناير 2018 - 13:35
رئيس الحكومة المغربية تابع النصائح ديال مول اغراس اغراس حتى يلوحو في جنب الواد بهاد السياسة ديالو .الشعب عايق شكون ليكيملي عليهم هادشي .راه ماشي الصندوق الدولي .
تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
52 - fes.mknes الخميس 04 يناير 2018 - 13:42
رجال الدولة... السادة الوزراء و من معهم و النواب و الموظفين الساميين و كل من على شاكلتهم و الاشباح و ناهبي المال العام و من يليهم و يقسم الكعكة معهم.. لا يعرفون ما معنى ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية... ولا يهمهم. ربما ارتفاع نسبة الفائدة او الدعم او تمرير مشروع او رخصة.... هذا ممكن... كيف سيعرفون او يلاحظون او يحسون بأن درهم او درهم ونص زادة في الطماطم... او الفلفل او بطاطس.... هذا هم الطبقة الكادحة.... والمتوسطة.... هذا من جهة.. اما سبب ارتفاع الاسعار. فالوسطاء. بتزكية لجان المراقبة الصامتة لان الفم او اليد الذان ستتحرك بهم مشدود بالرشوة. هاك و سكت. هذا حال معظم لجان مراقبة او تفتيش لاي مجال ..عليه استغلال الطبقة الكادحة و ضربها و التخطيط صباح مساء ..لتتجاوز العظم.. لانها هي المستهلك الاول ولو للتغذية الفاسدة كالسمك المجمد الفاسد ولحوم الكلاب والحمير.. وتواريخ منتهية تباع على قارعة الطريق. ودواء فاسد.. ونوم لجان تستنزف ميزانية الدولة بأجرها وتخرب الامة و الدولة بفسادها و تقصيرها وما يترتب عليه.... وزيد. يا يزيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
53 - abdellah الخميس 04 يناير 2018 - 13:43
هذا مايسمى بانتهاك حقوق الشريحة المستضعفة من المواطنين .لماذا نسمع دائما بالزيادات في المواد الاستهلاكية الموجهة للفقراء دون الزيادة في الاجور وكذالك حل مشكل البطالة المتفشية بشكل كبير في اوساط هذه الاخيرة؟. لماذا لا يتم مراجعة اجور كبار الشخصيات والموظفون السامون ام ان الحائط القصير الذي يمكن القفز عليه بسهولة هو المواطن البسيط.؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
54 - MOHAMMED الخميس 04 يناير 2018 - 13:43
لا أدري اين تسير هذه الحكومة ؟ امتلأ البرميل وكاد الصبر ينفذ ...فكما يقال : انما للصبر حدود ... فعلى الحكومة ان تبادر الى حل المشاكل في اقرب وقت ممكن حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه ... اللهم سترك ... اللهم أنر بصيرة هذه الحكومة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
55 - سنونو الخميس 04 يناير 2018 - 13:46
الزيادة فالسكر جيدة جدا، المغاربة يضعون السكر في كل شيء، حتى المخابز تمزج العجين بالسكر ليكون خبزها محمرا. السكر أكثر ضررا من التدخين و الإدمان عليه أخطر من الإدمان على المخدرات، إذ أن تناول السكر يجعل الدماغ يفرز الدوبامين مباشرة، و هو نفس الهرمون المسبب للإدمان على الهروين. ألا يكفي أن ربع المغاربة مصابون بمرض السكري؟ ألا يعرف كل منا أحدا يعاني من مرض السكري و لا يقدر على الإقلاع عن السكر لإدمانه عليه حتى يموت؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - brahim44 الخميس 04 يناير 2018 - 13:47
لم يبقى للطبقة الفقيرة الا الهواء كل شيء مسلوب منه..الزيت 65درهم الزبدة80درهم .الدقيق المدعوم اعزكم الله مافيه مايتشاف.حتى تقع ولو قدر الله شي كارثة حقيقية عاد نرجعو الى جادة الصواب .انظرو مادا يقع في ايران وانتهى....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
57 - بنت الري___________ش_1_ الخميس 04 يناير 2018 - 13:47
الحل والربط بيد الشعب ,ان لم يتحرك الشعب من طنجة الى الكويرة في مسيرات سلمية شاملة لوضع حد لهذه الحكومة والمطالبة بحلها ,فان المغاربة سيجدون انفسهم داخل مستنقع الفقر والعوز والتشرد ,اما هذه النقابات فهي لا تدافع الا عن تفسها ولا تمثل الا نفسها والشعب المغربي فقد ثقته بهم منذ سنين ,نعلم ان الوضع جد خطير وازداد خطورة مع تولي هذه الحكومة الكرتونية باتجاهها نحو الحل السهل بتفقير الطبقة المتوسطة وتعويز الطبقة الضعيفة وتعريتهم اكثر فاكثر ,اذا الشعب يوما اراد الحياة......................!الحل بين يديه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
58 - مغربي الخميس 04 يناير 2018 - 13:48
تتكلمون عن النقابات و هي شبه ميتة لا وجود لها غير في االشفوي و الشجب و التنديد اين هي النقابات من برولوتليا المصانع و المعامل الدين يستعبدون العمال 12 ساعة دون ترسيم او حقوقه الاجتماعية.اين هي النقابات من الاصطفاف حول الشعب المنكوب لا وجود لها الا في الميكروفونات و التلفزة و برامج متل مباشرة معكم و قضايا و اراء تراهم يرغدون و يزبدون بعض ما ينطفئ البت المباشر تراه يد في يد لتقسيم الويلات علينا.
كانت النقابات ايام ما كان نوبير الاموي ينبس بشفاه تشهد البلاد درجات استنفار قصوى و تعبئة بوليسية . عسكرية كانها في حرب مع عدو مستعمر.لكن هيهات سياتي يوم لتعود الدماء الساخنة الى هدا الشعب لياخد خقه بيده لا باقوال السفهاء و للفاسدين من حكومة و برلمان و باطرونا مصاصي دماءالعمال
كما قال الشاعر:
فان صدر داك اليوم ولى. -فان غدا لناظره لقريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
59 - عزالدين الخميس 04 يناير 2018 - 13:56
هد الناس بغاونا تنوض الفتنة فهد لبلاد الشعب فقير ومكينا لا خدمة لاردمة وزيدنها بزيادة فالمواد الاساسية ايلا بغاو الفتنة احنا ليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
60 - مواطنة الخميس 04 يناير 2018 - 14:11
الشعب لم يعد يثق في أي كان !!!! ولم يبق أمامه سوى التظاهر بدأت في الريف ثم مدن وقرى أخرى والآن في جرادة والبقية آتية أن شاء الله يهلك الله الظالمين ناهبي حقوق المواطنين الشرفاء !! حسبنا الله ونعم الوكيل ، انا جد متأكدة بأن الأوضاع لم تعد تحتمل بهذه الاقتطاعات من أجور الموظفين البسطاء مع الرفع من أجور الوزراء والبرلمانيين ورجال السلطة !!! الزيادات في كل مواد الاستهلاك لذلك كثرت الانتحارات والجرائم !!! الله ينتقم من كل مسؤول خائن لثقة الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
61 - غزال الخميس 04 يناير 2018 - 14:15
النقابات والأحزاب والجمعيات كلها واحد واش مابغيتوش تفهمو المغاربة، باركة من تخدير العقول الحكومة تمرر برتوكولات تحت اشراف النقابات والجمعيات يعني النقابات تمارس التدليس والتلبيس وتحت الطاولة تمرر على ظهر المواطن المغربي جميع الصفقات لصالح الحكومة يعني الحكومة تحمي مصالح الباطرونات اصحاب طاولة الشطرنج، عندما نقول الملك صاحب القرار هذا افتراء وكذب فهاانتم راجعوا جميع خطابات الملك تجدونها حبرا على الورق فلابد من جميع الاحرار المغاربة ان ينهضوا في وجه هذا الاستعماري الصهيوني اللوبي الفاسد راجعوا يرحمكم الله صندوق الإيداع والتدبير CDG الذي يتحكم فيه الموساد الصهيوني فأموال الشعب موجودة حاليا هناك وتتحكم فيها ايادي خفية والاحزاب تسترزق منه وكذالك النقابات والجمعيات والحركات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
62 - ميمون الخميس 04 يناير 2018 - 14:16
الرخاء نعمة و الغلاء نقمة وفتنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
63 - السياسي المحننننك الخميس 04 يناير 2018 - 14:16
لانقابات لاحكومة لا صحافة و لا مجتمع مدني الكل يستغل الوضعية للتبرير و إخفاء الحقائق و المستور وإلهاء و تضخيم و لتوسيع الفوارق لا غير النخبة المتقفة في واد أو معدومة تماما و الطبقة المتوسطة في طور الانقراض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
64 - mehmmmmmmmmmmmmet الخميس 04 يناير 2018 - 14:18
ليس هناك لاتوتر لاهم يحزنون بين النقابات والحكومة والدليل هو أن احتجاجات النقابات تنتظر دائما الضوء الأخضر من الدولة للاحتجاج، ويتم ذلك يوم الحد ياسلام، ضرب ثلاث عصافير بحجر واحد:
1- الاحتجاج المزيف والفارغ لأصبح موضة عند النقابات
2- الخروج للنزهة
3- عدم إزعاج الدولة باختيار يوم يخلد فيه الناس للراحة
هذه النقابات تدافع عن الحكومة ولها يد في تمرير قانون الإضراب الذي سيضيق على العمال المطالبة بحقوقهم، ولي بغى يدير إضراب خاصو إذن. الإضراب حق مشروع للضغط على الدولة والمشغل من أجل كسب الحقوق والنقابات اليوم باعت الماتش وتضحك على المواطن. لكن على الدولة ألا تستهين بالناس فالضغط المتواصل في المعيشة والأرزاق يولد الانفجار حينها لن ينتظر المحتجون دعما من النقابات ولاترخيصا من الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
65 - mouad الخميس 04 يناير 2018 - 14:19
مسي مهم ان الحكومة تزيد في الاسعار ولاكن مادا سيستفيد الشعب المغربي و كيف سيستفيد المعوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
66 - rachid الخميس 04 يناير 2018 - 14:34
انه بالقدر الذي احب فيه وطني المغرب يؤسفني ان اقول ان حكومة مملكتنا السعيدة تسير في اتجاه تازيم الاوضاع.لا اعلم لماذا لم تتعض حكومتنا الموقرة بما يقع من اضطرابات اجتماعية في بعض دول العالم كان اخرها في ايران.الى اين نسير بهذا البلد?بالامس القريب نفضت الدولة يدها من دعم المحروقات.فقلنا لا باس على كل حال نحن فقراء المغرب ليس لدينا سيارات و لا نحلم بتملكها.لترفع الحكومة يدها على قطاع الصحة.تحت دريعة وجود التغطية الصحية لفقراء المغرب "الراميد" حيث يعلم الجميع انه فقط اسم على مسمى.انه در الرماد في العيون.لياتي الدور على الصندوق المغربي للتقاعد.حيت ان الحكومة لم تكن لها الجراة كي تقول انها السبب لما وصل اليه وضع هذا الصندوق لانها لم تكن تدفع المساهمات المتوجبة عليها للصندوق.ناهيك ان الدولة تقوم بجس نبض المواطن في امور اخرى متل رفع مجانية التعليم و رفع الدعم على غاز البوتان و السكر و الدقيق المدعم....الى اين نسير بهذا البلد(اللهم انا نسالك اللطف.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
67 - كونيتو... ساكرامنتو الخميس 04 يناير 2018 - 14:42
لمغاربة مابقاوش مستهدفين غير في معيشتهم فحسب بل اصبحوا مستهدفين في عرضهم وشرفهم لان غلاء المعيشة مع قلة دات اليد تؤدي بالاسر الى امتهان اقدم المهن.كلشي باين حتى حاجة مامخبيا غير اللي بغا يتغابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
68 - مواطن لا يعترف به الوطن الخميس 04 يناير 2018 - 15:04
الدرويش هو الضحية الحلقة الأضعف زيدو كشطو فيه هاد السكر ماعندي ما ندير بيه وهو اصلا مضر بالصحة حسن ليا المسوس الناس تعيا ما تصبر على الزيادات غايجي واحد اليوم الى استمرت غادي ينفجر الوضع لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
69 - عبدو الخميس 04 يناير 2018 - 15:12
لا أصدق ابدا ان هناك معارضة قوية ونقابات مؤثرة تخوض إضراب عام في المملكة وتشل شريان الحياة حتى تتراجع الحكومة عن إجراءاتها التعسفية في الشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
70 - إبراهيم الخميس 04 يناير 2018 - 15:34
حداري من هذه الزيادات !!!!!!
سينفد الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
71 - البقايا البشرية الخميس 04 يناير 2018 - 15:38
أضحكني بعض المحسوبين على جهات معينة حين قالوا بن زيدان زاد فكلشي.
وها بن زيدان زاد فحالو و الزيادة مزالة شادة الطريق مع خوتنا الجداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
72 - جلال الخميس 04 يناير 2018 - 15:49
انسان من كيكون فقير يدق عليك باب الدار و حفي الصباط باش تصوت عليه ونهار يوصل مكان متبقاش تشوفو غير في وسائل الاعلام هاهوما زادو في السكر هاهوما زادي في الضريبة ها هوما زادو في باس بور
حاجة وحدا لمزادو فيها الاجرة فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
73 - moha الخميس 04 يناير 2018 - 15:54
وهل توجد نقابات بالمغرب.لا وألف لا،هناك دكاكين نقابية فقط بدون استثناء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
74 - Ali ben aammou الخميس 04 يناير 2018 - 15:57
Ils ont bien testé le peuple c'est pour celá qui ils font ce qu'ils veulent.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - مجرد كلام في الهواء الخميس 04 يناير 2018 - 16:11
شل الاقتصادالوطني في48ساعة ترجع القفة الى مادون الربع من ثمنهاوبدون نقابات ويمكن تزداد الاجور. او الامتناع عن شراء هده السلعة وبنفس التوقيت48ساعة .هل من رجال.؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
76 - oujdi الخميس 04 يناير 2018 - 16:22
je ne sais pas qu es que vous attendez des syndicats ils ne servent à rien sauf de faire semblant qu elles revendiquent les revendications des fonctionnaires et les employés parceque le gouvernement ne vas rien donner et les syndicats le savent parceque déjà pour la reforme de la retraite ils n ont rien dit et les syndicats savent que leurs intérêts alors n'user pas vos efforts
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - خالد الدارالبيضاء الخميس 04 يناير 2018 - 16:43
غير مصدعين روسكم سيرو تنعسو واش ليكم شي حاجة في هاد البلاد راه كلشي ديالهم ايوا خليوهم يمتلو وكونوا ضياف زوينين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
78 - someone الخميس 04 يناير 2018 - 17:50
الحكومة تنهج طريقة ذكية في سن القوانين
- رمي إشاعات في الصحف الإلكترونية
- مراقبة رد فعل الشعب
إن كان هناك تهديد بنسبة مخيفة بتصعيد الوضع فالحكومة تنفي ما قيل أو أنها تنتهج مبدأ تخفيف الحكم على هذا الشعب
إن رأت الحكومة أن الردود بين قابل و رافض فإنها تنطق حكم الإعدام بلا تردد
الوسيلة الثانية :تطبيق الزياداتوفي نفس الوقت التلويح بقانون مرفوض قلباً و قالباً ليلتهي الشعب به و بهاذا تمر الزيادات مروراً يسيرا
حكومتنا المبجلة لم و لن تجرؤ على تخطي الحدود و المس بأموال البرلمانيين و الوزراء، و هذا بات جلياً للعيان، و من يتسائل أو يمني النفس بهذا فعليه دفن هذا الحلم العربي.الحكومة تلعب بنار جهنم، فالشعوب العربية لم تثر يوماً من أجل الحرية أو الديمقراطية أو الأمان ... كل هاته المطالب تعتبر جزئيات لشعبنا، لكن ما يفاقم الوضع هو المأكل المشرب و ربما السكن و الدخل لطبقة الموضفين، حين تمس -برفع التاء- هاته الجوانب فالوضعية ستتأزم بطريقة كارثية و سيتقاتل الشعب فيما بينه، و هاته الوضعية ستدوم لسنة أو سنتين... لتحل الكارثة بعدها، و هنا لنصلي صلاة الجنازة على المغرب الحبيب و على الحكومة و غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
79 - بنحمو الخميس 04 يناير 2018 - 19:18
الشعب يريد أن يعلم دور الغرفتين. فأذا كانت الحكومة تقرر ما تريد و المنتخبون يصفقون لها بالغرفتين، فلنحدف على الأقل غرفة المستشارين حتي تقلص المصاريف على ميزانية الدولة التي حكومتها تشتكي طول السنة.
أما أن نصبح مثل سوريا أو ليبيا فذاك بعيد عنا لكثير من الأسباب. لكن كرهنا للعدليين وصل إلى السقف، و سيدفعون الثمن ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
80 - احمد الخميس 04 يناير 2018 - 19:40
الدولة تريد أن تتملص من كل ما هو اجتماعي وتريد ترك الناس وجها لوجه مع اللبرالية المتوحشة التي لا ترحم إلا اولائك الذين يتوفرون على حصانة اجتماعية و مداخيل اكثر من المصاريف. كيف لحكومة تزيد في كل المواد الضرورية لعيش الناس و تعمل على القضاء على صندوق المقاصة بكل ما أوتيت من قوة والتي حررت أسعار المنتوجات البترولية ومدى تأثيرها الواضح على الزيادات المتوالية في الأسعار وكذلك الحكومة التي تريد خوصصة التعليم العمومي ماهي إلا حكومة تريد القضاء على بعض ما تبقى من مناعة عند بعض أفراد هذا الشعب الذي ينتظر في كل مرة أن هذه الحكومة أو تلك سوف تحقق له بعض الطموحات و لكن بدون جدوى. إن الحكومة التي لها هذه الرؤية وتبارك كل الزيادات التي تطال المواد الضرورية لعيش الناس لا يمكن أن تنتظر منها الزيادات في الأجور وهذا واضح وضوح الشمس في النهار الصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
81 - Criline الخميس 04 يناير 2018 - 21:22
الزيادات هي تفقير ممنهج للمواطن من طرف الدولة لكي يبقى همه الشاغل هو لقمة العيش ولا يطالب باشياء اخرى مثل : أين هي الثروة ووووووووو . لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - الزبدة و السكر الخميس 04 يناير 2018 - 21:35
قال تمت الزيادة في بعض المواد مثل الزبدة و السكر ؛ المهم ألا تأثر في الفقراء !!!!
و في من تريد أن تأثر ؟
في عيشة قنديشة ؟ و لا في الجنون ؟
واحدة من إثنين :
إما هؤلاء الباجدة إما يتهكمون على الشعب أو يسحقونه لينتفض مرغما لا بطل.
و إما المخزن يدفعهم لفعل ذلك ليكرههم الشعب.
و في كلتا الحالتين الشعب هو الضحية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - تعريف الخميس 04 يناير 2018 - 21:43
المواد الغداءيه ارخص في ألمانيا . .في المغرب كلهم فاسدين من أعلى سلطه في البلاد إلى أقل مخازني على الحدود...الاضطرابات قادمه لا محاله. نرجوا النشر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 83 | عرض: 1 - 83

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.