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الرئيسية | مجتمع | بهائيو المغرب يرفضون إعدام بن حيدرة في اليمن‎

بهائيو المغرب يرفضون إعدام بن حيدرة في اليمن‎

بهائيو المغرب يرفضون إعدام بن حيدرة في اليمن‎
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يناير 2018 - 14:13

عبر مغاربة منتسبون للجامعة البهائية عن قلقهم المتزايد من "تطور مسلسل الاضطهاد والاعتقالات التي مازالت تلاحق البهائيين باليمن، بدون أي ذنب، سوى لأنهم يؤمنون بالله الواحد الأحد وبكتبه ورسله كافة، ولإيمانهم بالسلام والمحبة وخدمة الوطن والإنسان، والعمل بكل إخلاص وتواضع من أجل رفاه ووحدة الجنس البشري، كما تنص على ذلك التعاليم البهائية".

وأوردت الجامعة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصدرت حكما بالإعدام "تعزيرا" على المعتقل البهائي اليمني حامد بن حيدرة (وسط الصورة)، بتهمة التخابر مع المؤسسات البهائية في حيفاء. وقد تضمن الحكم مصادرة كافة أمواله وإغلاق المحافل البهائية.

وأضاف البلاغ: "جاء هذا الحكم بعد حوالي 4 سنوات من اعتقاله، وبعد مماطلات وتأجيلات متعددة بهدف التلاعب بقضيته، حيث تعرض خلال هذه المدة للتعذيب الشديد وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة. فقد قام الأمن القومي منذ الأشهر الأولى لاختطاف حامد بن حيدرة على إجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة تحت تأثير التعذيب والصعق الكهربائي".

وشددت الجامعة البهائية بالمغرب على أن من يتابع قضية حامد بن حيدرة منذ بدايتها "يدرك تماما بأنها خطوة ضمن سلسلة من الخطوات المنهجية ضد الجامعة البهائية في اليمن، ومحاولة لتشويه سمعة البهائيين بهدف إبادتهم والقضاء على التنوع الفكري والديني في اليمن؛ وهي جزء من أجندة إيرانية لاضطهاد البهائيين تنفذها أجهزة تابعة للحوثيين، في مخالفة صريحة وخطيرة لحقوق الإنسان والدستور اليمني".

وناشد البهائيون في المغرب كل الجهات الرسمية والهيئات الحقوقية ومختلف وسائل الإعلام "ألا يدخروا جهدا في الدفاع عن هؤلاء المظلومين"، وزادوا: "ولا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء إلى الله البارئ العادل أن يوفق القضاء اليمني إلى إحقاق الحق وترسيخ العدالة وسد الطريق على من يحاولون استغلال السلطة لظلم العباد وفساد البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اسامة الخميس 04 يناير 2018 - 14:59
وانتم مادخلكم فلتبقو في اضرحتكم ولاتخرجو منها حتى إشعاركم ان الشمس أشرقت من مغربها ولكم الجنة إذا أذن لكم الله بذلك وإذا اردتم الدفاع عنهم إذهبو اليهم باسمكم وليس باسم المغرب لأنني على يقين ان 99%من المغاربة لايعرفون ماهي البهائية ولا يجذبهم التعرّف عليها إلا إذا كنتم توفرون مناصب شغل لهم او إعطائهم املاك مادية كالشقق او الاراضي بدون مقابل عندها سأكون انا اوّل المُلتحقين بكم بإذن الله والسلام على من إتبع الهدى
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21
2 - خنونوس الخميس 04 يناير 2018 - 15:13
السلام عليكم. كيف للبهائيين أن يؤمنون بالله الواحد الأحد وبكتبه ورسله كافة وهم يكفرون بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء و الرسل.
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19
3 - Amri الخميس 04 يناير 2018 - 15:19
وبعد كل هذا يأتي من يقول أن لا إكراه في الدين وأن داعش لا تمثل الإسلام.
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0
4 - مسلم الخميس 04 يناير 2018 - 15:19
البهائيون يعتقدون أن الكتاب الاقدس الذي وضعه البهاء حسين ناسخ لجميع الكتب السماوية ،يقولون بأن الوحي لايزال مستمرا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لايؤمنون بالجنة والنار ،لايومنون بالملائكة والجن،يقولون بصلب المسيح، لايعتدون بالانتماء للوطن ويدعون لإلغاء اللغات. هاذا كله نكران لعقيدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة لدين الله الدين السمح الذي ارتضاه لنا رب العرش العظيم الذي يشمل ويجمع كل الخير اما غيره فهو شذوذ شذوذ،شذوذ .طبعا كمسلم أقول لا يجب قتل النفس التي رحم الله إلا بالحق، لا داعي لزعزعة عقيدة المسلمين بمثل هذه الخزعبلات فهي من تلبيس إبليس ،الدين الحق هو الإسلام.شكرا هسبرس.
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18
5 - البعمراني الخميس 04 يناير 2018 - 15:49
اعتبر البهائية من اغبى الاديان فمؤسسها اول الامر اعتبر نفسه نبيا مرسلا ثم بعد ذلك ادعى الالوهية وقد أدخلها للمغرب بعض الاساتذة اوفدهم شاه ايران للمغرب وبدأوا بنشرها في تطوان ومن زعيمتهم قرة العين التي كانت تقول ان المرأة لم تخلق ألا للشم والضم اي للجنس فقط والكل هذه الديانات الجديدة تظهر في الشيعة من دروز و اسماعلية ماعدا الأحمدية التي ظهرت في الهند لكن ما أتعجب له هو ان المغاربة اصبحوا يعتنقون كل الديانات حتى البوذية والسيخية لها معتنقون
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