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الرئيسية | مجتمع | عبد النبوي يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى "تعليمات خارجية"

عبد النبوي يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى "تعليمات خارجية"

عبد النبوي يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى "تعليمات خارجية"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 04 يناير 2018 - 18:00

وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، خطابا شديد اللهجة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، معبرا عن غضبه من مغادرتهم مقرات عملهم "لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجان أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك".

واعتبر محمد عبد النبوي أن هذا الغياب عن مقرات النيابة العامة "يؤثر على سير العمل ويمس الانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى".

وشدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في منشور وزعه على الوكلاء بمحاكم المملكة، على أن "بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون وتعمل على تلبيتها".

ودعا محمد عبد النبوي الوكلاء إلى "رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات"، مشددا على ضرورة إبلاغه بهذا الأمر على الفور.

"غضبة" رئيس النيابة العامة لم تقتصر على هذا فحسب، بل دعا الوكلاء أنفسهم إلى "عدم مغادرة مقار العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة تحمل تأشيرة الرئاسة"، وزاد: "يتعين عليكم إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لالتزاماتكم المهنية".

كما نبه الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى ضرورة توجيه هؤلاء الوكلاء أجوبتهم للجهات المركزية التي تتم مراسلتها تحت إشراف النيابة العامة.

وأردف عبد النبوي: "بالنظر إلى أهمية هذه التعليمات في تجسيد استقلال السلطة القضائية الذي أنتم مؤتمنون عليه، ولاسيما في ما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذها بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات".

وتعليقا على هذا المنشور، نوه به عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، خاصة ما تعلق برفض عبد النبوي تلقي الوكلاء بالمحاكم أي تعليمات من جهات أخرى حفاظا على استقلالية النيابة العامة.

غير أن الشنتوف عاب على رئيس النيابة العامة، ضمن تصريح لهسبريس، مسألة أخذ الإذن منه قبل الحضور في الندوات واللقاءات، مؤكدا أن "القانون التنظيمي لا يشترط أي إذن، وبالتالي لا يمكن للسلطة التسلسلية أن تتحدث في هذه النقطة إلا من زاوية تبرير الغياب عن العمل، إذا كان النشاط أو الندوة داخله؛ أما الإذن فلا محل له قانونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - محمد العناق الخميس 04 يناير 2018 - 18:12
نتمنى هذا الخبر أن يكون حقيقي وليس كلام عابر ،نتمنى أن تأخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل، وأن لا تبقى حكرا على المواطنين .
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75
2 - عادي الخميس 04 يناير 2018 - 18:13
دابا إلى عيط والي اولا عامل غادي اقطع عليه موحال هههه انتمناو تكون السلطة القضائية مستقلة
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67
3 - محمد بلحسن الخميس 04 يناير 2018 - 18:17
شكرا سيدي رئيس النيابة العامة على تلك التعليمات التي ستساعدني على مواصلة فضح الفساد المالي في الصفقات العمومية في قطاع الطرق السيارة بالحجج و التحاليل و الإبداع خدمة للصالح العام و تطبيقا للتوجيهات جلالة الملك و هو القائل حفظه الله "نود أن تكون قيم الجدية و المسؤولية قيما مشتركة بين الجميع".
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45
4 - mowatine الخميس 04 يناير 2018 - 18:20
المرجوا محاربة الفساد و الزبونية و الرشوة التي تنخر جسم القضاء .
استقلال القضاء خطوة مهمة في دمقرطة البلاد .
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72
5 - sograti الخميس 04 يناير 2018 - 18:20
خطوة جريئة نحو إصلاح القضاء بالمغرب ونتمنى النجاح لمؤسسة النيابة العامة في تحقيق أهدافها
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43
6 - عصام الخميس 04 يناير 2018 - 18:24
حبذا لو يحذرهم من الرشوة والفساد المالي والإغتناء من الوظيفة حبذا لو يربط المسؤولية بالمحاسبة حبذا لو يقول لهم اتقوا الله
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61
7 - مول الكاوكاو الخميس 04 يناير 2018 - 18:24
هل نفهم من هذا أن زمن التعليمات الهاتفية قد ولى إلى غير رجعة أم ستظل ريما على عادتها القديمة...نستبشر خيرا!!!
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35
8 - الهاشمي الخميس 04 يناير 2018 - 18:29
نتمنى على السيد رئيس النيابة العامة وضع آلية للتواصل مع المواطن عبر خط أخضر أو بوابة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين، ضد أي تجاوز تقوم به النيابة العامة.
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62
9 - طالب قانون الخميس 04 يناير 2018 - 18:37
خطوة جريئة لرئيس النيابة العامة ذ عبد النبوي تكرس بجلاء التوجه نحو استقلالية السلطة القضائية في إطار احترام تام للمقتضيات الدستورية .
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19
10 - Med naji الخميس 04 يناير 2018 - 18:43
السيد عبد النبوي رجل المرحلة ..فهو خلوق .. جدي في مساره المهني .. معروف بالصرامة القانونية.. نتمنى له المزيد من التوفيق. امين
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22
11 - متتبع الخميس 04 يناير 2018 - 18:44
هل سمعتم يوما نادي قضاة المغرب يطالب بمراقبة ثروات القضاة
هل سمعتم يوما هذا النادي يطالب بحياد القاضي اقصد الا يحكم الا بما اثير امامه عشنا وشفنا احكام يبحث فيها القاضي عن اجتهادات لطرف على حساب خصمه.
انا لا اعمم واقول للسيد الشنتوف استقلالية القاضي لا تفف عند وزارة العدل وانما تعني كل ما يمكن ان يؤثر على قراره لاسيما من المتقاضين ودوائر اخرى.
تحية إجلال واكبار للقضاة النزهاء
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23
12 - said الخميس 04 يناير 2018 - 18:48
القانون التنظيمي لا يشترط أي إذن، دابا شكون نتايقو واش لي كال خاص الادن ديالو او لي كال الادن غير موجود قانونا .
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16
13 - يونس تارودانت الخميس 04 يناير 2018 - 18:48
يترى هل هل رئيس النيابة العامة على علم بما يقوم به بعض وكلاء الملك بالسمسرة في القضايا و مدكراة الاعتقال التعسفية وووو
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27
14 - الادريسي الخميس 04 يناير 2018 - 18:50
هذا يعني انهم كانوا من قبل يتلقون الأوامر من من هب ودب يعني كانوا لا يخدمون القانون اللذي اقسموا على عدم خيانته
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29
15 - حسام الخميس 04 يناير 2018 - 18:53
أخذ الإذن من رآسة النيابة العامة معناه الاستمرار للخضوع للتوجيهات،لا زلنا بعيدين كل البعد عن إمكانية عدم خضوع وكلاء الملك و بعض رجال القضاء لجهات خارجية،بل لا مجال للشك أن الحسم في العديد من الملفات سيما ذات الطابع السياسي متوقف على موافقة بعض الجهات على القرارات المزمع اتخاذها بخصوصها.
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5
16 - محمد خشيشين الخميس 04 يناير 2018 - 18:55
لقدوضع السيدالوكيل العام يده على الزر نتمنى ان يطلع على الرفوف ومادفن فيها من حقوق الناس وحرمانهم من حق المحاكمة ابتداءبة ميسور كنموذج اما الغياب فحدث ولاحرج والمطلوب البحث في الشكايات الموجة الى رءيس النيابة العامة
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9
17 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 04 يناير 2018 - 18:59
"تعليمات خارجية" ؟؟؟ يجب تسمية المسائل بأسمائها. وما هي العقوبات في حال تلبسهم وما هي الإجراآت المتخدة لعدم حصول هذا؟ التذخلات تتم عبر الهاتف وخارج أوقات العمل. ذوز تتعشى عندنا. عن طريق وسطاء وذهن السير يسير وهذا في جميع المحاكمات وحتى البسيطة منها. باك صاحبي وصاني عليك. أما فيما يخص طلب الإذن فلا يجدي لأنهم يتفننون في إختراع التلفيقات فما بالك في الأعدار. إن لمتكن لجان نزيهة لمراقبتهم ومعاقبتهم جزريا فلن ينفع معهم شيء.
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7
18 - مغربي أصيل الخميس 04 يناير 2018 - 18:59
المشكلة هو أن الذين يمثلون الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أي المخزن هم الذين لا يتركون وكلاء الملك و القضاة يعملون براحتهم و في ظروف مناسبة و على رأسهم العمال و الولاة حيث أنهم يجعلون من كونهم الممثلين المباشرين لجلالة الملك في الإقليم ورقة ضغط على كل العاملين في القضاء حتى تسير الأمور في الإقليم على هواهم أو على مزاجهم أو على الطريقة التي تخدم مصالحهم و ليس على مقاييس المساطر التي يحددها القانون المغربي، على الملك بحكم أنه الرئيس الأول للقضاء أن يعطي تعليماته لجميع المسؤولين في القضاء في المغرب أن يتبعوا المساطر القانونية و ليس التعليمات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة هذا في ما يخص أدائهم لعملهم أما غيابهم عن مقرات العمل فيكفيهم الإدلاء بمبرر قانوني و مقنع يحدد سبب الغياب.
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3
19 - رد على رد الخميس 04 يناير 2018 - 19:11
ردا على تعليق السيد الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب ، أقول : ان الاذن من رئاسة النيابة العامة او من يقوم مقامها امر قانوني وواجب على من يتوجه اليهم الامر تنفيذه لا تقليلا من شأنهم وانما ذلك يقتضيه واجب الاخبار وانه يتعين على كل من اراد ان يشارك في نشاط علمي او قانوني او تشريعي وكان ذلك وقت ساعات العمل ان يخبر ويحصل على الاذن بالمشاركة لتحديد المسؤوليات التي يمكن ان تترتب عن تعارض هذا النشاط مع اداء المهمة في وقتها . وهذا اجراء موجود في قطاعات اخرى كثيرة من ضمنها ان الاستاذ الجامعي اذا كان يود المشاركة خارج كليته في نشاط او ندوة او ان يعطي محاضرات اضافية في جامعة اخرى فعليه ان يخبر رئيس الجامعة ويحصل على الترخيص والموافقة لذلك. وهذا امر لا يقلل من قيمة الاستاذ بقدر ما يحميه ويصونه
فعلى السادة الوكلاء ان ينظروا الى المسألة من هذا الجانب لا غير
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4
20 - محمد عمر الخميس 04 يناير 2018 - 19:16
حلم شعوب الدنيا العدالة والكرامة والعيش الكريم أما حلم شعبنا المغربي الهجرة وأوراق الإقامة والجنسية الغربية هروبا من الظلم والحكرة والعنصرية والجواب واضح الدولة بلا عدالة مصيرها الجهل والفقر والأمراض والغرائب المغرب كجغرافية بلد رائع ولكن حراسه وحماته كسلاء جبناء لايحبون العمل همهم بطونهم وقبلتهم نساهم. وأعتذر لبعض الظمائر.
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5
21 - مول جافيل الخميس 04 يناير 2018 - 19:19
مانصحابيش هاد الشيء كاين في بلادي اوا السيبة لا حول ولا قوة الا بالله
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1
22 - خالد الخميس 04 يناير 2018 - 19:29
من يستطيع مساعدتنا تم النصب على بقعة ارضية في ملكية الوالدين كانا يعتزمان بناءها من اجل الاستقرار فيها بعد التقاعد خصوصا انهما يسكنان في الصحراء بحكم العمل لكن للاسف بعد ان عدنا من اجل القيام بإجراءات البناء تفاجئنا ان البقعة لم تعد في اسم الوالدين وانها محفظة باسم شخص من ذوي النفوذ بالمنطقة ارجوكم ساعدونا وشكرا
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1
23 - simo de temara الخميس 04 يناير 2018 - 19:38
السيد محمد عبد النبوي رجل نزيه و وطني أعرفه مند كان مدير إدارة السجون بالتوفيق ان شاء الله
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-3
24 - الرفاعي طارق الخميس 04 يناير 2018 - 19:46
نتمنى توجيه تعليمات مماثلة لضباط الشرطة القضائية حتى لا يتلقون تعليمات أي جهة كانت الا تعليمات السلطة القضائية.
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2
25 - هاشمي الخميس 04 يناير 2018 - 20:04
التعليمات يجب أن تكون في الحالات التالية
تعجيل اصدار الاحكام .
النيابة العامة يجب أن تكون مع من هضمت حقوقه و ليس كما هو الحال حالياً حيث تتشب بنصرة من تقدم بالشكاية ولو كانت وشاية كاذبة لان المشتكى به اذا كان بريئا فعلا النيابة التخلي عن الشاكي ومعاقبته و مساندة المشتكى به البرئ.
اما القضاة فهم موظفون ومن حقهم التدخل في الشؤون الاجتماعية دون استشارة احد.
الا اذا بدا مسلسل التعاقد كما وقع في وزارة التربية الوطنية فهذا شيء اخر ربما يكون قريب.
وربما يعمم على جميع الوظائف و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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0
26 - citoyen الخميس 04 يناير 2018 - 20:11
ينبغي فتح تحقيق في الجهات غير القضائية التي تتجرأ على التدخل في القضاء، فمنشور رئيس النيابة العامة يؤكد بالملموس أنه بلغ الى علمه وجود تدخلات ، لذا ينبغي تطبيق القانون بشأنها وفضحها والمعاقبة عليها، لان الدستور يجرم التدخل في استقلال القضاء.
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0
27 - Abdelghani الخميس 04 يناير 2018 - 20:44
الشفوي الثرثرة لكذوب والنفاق. بامر من جهات عليا أحيل على التقاعد وربما قطعوا عنه الماء والهواء.
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28 - بنت الري___________ش_1_ الخميس 04 يناير 2018 - 20:46
بادرة طيبة جريئة,وصريحة,واعتراف غير مباشر بان هناك ايادي خفية تضغط على البعض,نتمنى ان تحقق الهدف المنشود ولما لا فتح تحقيقات مع المشبوه فيهم,وابعادهم بصفة نهائية عن هذا الجهاز الحساس.
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