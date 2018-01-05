شركة وهمية للأسفار تنصب على شباب مغاربة بعقود عمل مزورة

هسبريس - يوسف لخضر

تعرض عدد من الشباب المغاربة الباحثين عن العمل لعملية نصب من طرف شركة وهمية تلجأ إلى تغيير اسمها في كل مرة، تارة باسم "وكالة الحج والعمرة والطيران"، وفي أحيان أخرى باسم "الاتحاد العربي للسفر" و"السياحة والهيئة العربية للسياحة".

القصة بدأت قبل أشهر حين لجأت أصحاب فكرة الشركة الوهمية، التي تدعي أنها سعودية، إلى نشر إعلان مباراة لتوظيف في عدد من المناصب بفروعها في المغرب، خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير.

ولجأت الشركة الوهمية إلى إرفاق هذا الإعلان بـ"لوغو" الخطوط الملكية المغربية كحيلة لكسب ثقة الباحثين عن شغل يقيهم شر البطالة؛ وهو الإعلان الذي لقي رواجاً لدى عدد من الشباب المغاربة.

وحسب إبراهيم، وهو شاب من مدينة الدار البيضاء، وأحد ضحايا الشركة الوهمية، فقد تحمس للإعلان الذي نشرته الشركة وقام بملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة، ليتوصل في ما بعد برسالة على بريده الإلكتروني تفيد بقبوله كموظف مع الشركة في أحد فروعها بالمغرب.

وأضاف إبراهيم، في حديث لهسبريس، أنه توصل بعد أسبوع من ذلك بعقود عمل وطلب إيداع مبلغ مالي قدره 300 في حساب خاص بفرع وكالة الأسفار الوهمية في الدار البيضاء بهدف تفعيل بطاقته البنكية الدولية.

كما لجأت الشركة إلى التواصل مع المئات من الشباب المغاربة وطلبت منهم إيداع مبلغ مالي لا يتجاوز 500 درهم من أجل التأمين الصحي، وفي مرات أخرى بمبرر استكمال الأوراق القانونية.

ولجأ الواقفون وراء عملية النصب هذه إلى إبداع أوراق مختومة وبعناية فائقة تفيد بأنها حقيقية، مع إدراج عنوان غير واقعي لمقر فرع الشركة بالدار البيضاء والرباط، وأرقام هواتف غير مشتغلة.

ولجأ عدد من الضحايا إلى إنشاء صفحة على "فيسبوك" باسم "وكالة الحج والعمرة والطيران"، يحاولون من خلالها جمع أكبر عدد من الضحايا بهدف التقدم بشكاية لدى وكيل الملك من أجل متابعة صاحب فكرة الشركة الوهمية من خلال رقم حسابه البنكي.

ويُعرف موقع الشركة الوهمية "وكالة الحج والعمرة والطيران" بكونها "الخيار الأول للسياح والمسافرين إلى السعودية وبقية الوجهات السياحية المفضلة في العالم، عن طريق تقديم برامج سياحية متكاملة وخدمات عالية الجـودة بأسعار منافسة".

ويقول الموقع إن لدى الشركة "السعودية" فروعاً في الإمارات والأردن ومصر وتونس والمغرب، وخصص صفحة خاصة للتوظيف الوهمي في المغرب عبر فروع عدة في الدار البيضاء وفاس والرباط وأكادير.

وليست هذه المرة الأولى التي تنصب فيها شركة وهمية في مجال الأسفار والسياحة على الباحثين عن فرصة عمل، فحسب هدى الهواري، رئيسة جمعية وكالات الأسفار في جهة الرباط سلا القنيطرة، فالأمر أصبح شائعاً في السنوات الأخيرة.

وقالت الهواري، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اسم هذه الشركة الوهمية "وكالة الحج والعمرة والطيران" لا يوجد ضمن لائحة الوكالات المرخصة لها، مشيرةً إلى أن حالات التعرض للنصب كثيرة في هذا الصدد.

وأشارت الهواري إلى أن الجمعية، التي تضم وكالات الأسفار بجهة الرباط، تابعت قضائياً أكثر من مرة عدداً من الأشخاص الذي يقفون وراء شركات وهمية للأسفار عن طريق "فيسبوك"، وقالت إنهم يخرقون القانون المنظم للمهنة ويسيئون إلى قطاع وكالات الأسفار.

وحسب أرقام جمعية وكالات الأسفار بجهة الرباط، توجد 157 وكالة أسفار معتمدة، وتتطلب هذه المهنة الحصول على رخصة من وزارة السياحة بناء على قرار وزير السياحة، بعد إبداء رأي لجنة تسمى اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار.