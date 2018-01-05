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الرئيسية | مجتمع | شركة وهمية للأسفار تنصب على شباب مغاربة بعقود عمل مزورة

شركة وهمية للأسفار تنصب على شباب مغاربة بعقود عمل مزورة

شركة وهمية للأسفار تنصب على شباب مغاربة بعقود عمل مزورة
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 05 يناير 2018 - 07:00

تعرض عدد من الشباب المغاربة الباحثين عن العمل لعملية نصب من طرف شركة وهمية تلجأ إلى تغيير اسمها في كل مرة، تارة باسم "وكالة الحج والعمرة والطيران"، وفي أحيان أخرى باسم "الاتحاد العربي للسفر" و"السياحة والهيئة العربية للسياحة".

القصة بدأت قبل أشهر حين لجأت أصحاب فكرة الشركة الوهمية، التي تدعي أنها سعودية، إلى نشر إعلان مباراة لتوظيف في عدد من المناصب بفروعها في المغرب، خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير.

ولجأت الشركة الوهمية إلى إرفاق هذا الإعلان بـ"لوغو" الخطوط الملكية المغربية كحيلة لكسب ثقة الباحثين عن شغل يقيهم شر البطالة؛ وهو الإعلان الذي لقي رواجاً لدى عدد من الشباب المغاربة.

وحسب إبراهيم، وهو شاب من مدينة الدار البيضاء، وأحد ضحايا الشركة الوهمية، فقد تحمس للإعلان الذي نشرته الشركة وقام بملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة، ليتوصل في ما بعد برسالة على بريده الإلكتروني تفيد بقبوله كموظف مع الشركة في أحد فروعها بالمغرب.

وأضاف إبراهيم، في حديث لهسبريس، أنه توصل بعد أسبوع من ذلك بعقود عمل وطلب إيداع مبلغ مالي قدره 300 في حساب خاص بفرع وكالة الأسفار الوهمية في الدار البيضاء بهدف تفعيل بطاقته البنكية الدولية.

كما لجأت الشركة إلى التواصل مع المئات من الشباب المغاربة وطلبت منهم إيداع مبلغ مالي لا يتجاوز 500 درهم من أجل التأمين الصحي، وفي مرات أخرى بمبرر استكمال الأوراق القانونية.

ولجأ الواقفون وراء عملية النصب هذه إلى إبداع أوراق مختومة وبعناية فائقة تفيد بأنها حقيقية، مع إدراج عنوان غير واقعي لمقر فرع الشركة بالدار البيضاء والرباط، وأرقام هواتف غير مشتغلة.

ولجأ عدد من الضحايا إلى إنشاء صفحة على "فيسبوك" باسم "وكالة الحج والعمرة والطيران"، يحاولون من خلالها جمع أكبر عدد من الضحايا بهدف التقدم بشكاية لدى وكيل الملك من أجل متابعة صاحب فكرة الشركة الوهمية من خلال رقم حسابه البنكي.

ويُعرف موقع الشركة الوهمية "وكالة الحج والعمرة والطيران" بكونها "الخيار الأول للسياح والمسافرين إلى السعودية وبقية الوجهات السياحية المفضلة في العالم، عن طريق تقديم برامج سياحية متكاملة وخدمات عالية الجـودة بأسعار منافسة".

ويقول الموقع إن لدى الشركة "السعودية" فروعاً في الإمارات والأردن ومصر وتونس والمغرب، وخصص صفحة خاصة للتوظيف الوهمي في المغرب عبر فروع عدة في الدار البيضاء وفاس والرباط وأكادير.

وليست هذه المرة الأولى التي تنصب فيها شركة وهمية في مجال الأسفار والسياحة على الباحثين عن فرصة عمل، فحسب هدى الهواري، رئيسة جمعية وكالات الأسفار في جهة الرباط سلا القنيطرة، فالأمر أصبح شائعاً في السنوات الأخيرة.

وقالت الهواري، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اسم هذه الشركة الوهمية "وكالة الحج والعمرة والطيران" لا يوجد ضمن لائحة الوكالات المرخصة لها، مشيرةً إلى أن حالات التعرض للنصب كثيرة في هذا الصدد.

وأشارت الهواري إلى أن الجمعية، التي تضم وكالات الأسفار بجهة الرباط، تابعت قضائياً أكثر من مرة عدداً من الأشخاص الذي يقفون وراء شركات وهمية للأسفار عن طريق "فيسبوك"، وقالت إنهم يخرقون القانون المنظم للمهنة ويسيئون إلى قطاع وكالات الأسفار.

وحسب أرقام جمعية وكالات الأسفار بجهة الرباط، توجد 157 وكالة أسفار معتمدة، وتتطلب هذه المهنة الحصول على رخصة من وزارة السياحة بناء على قرار وزير السياحة، بعد إبداء رأي لجنة تسمى اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 05 يناير 2018 - 07:31
إلى كل مغربي بطالي باحث عن العمل لا تثقوا بمن يطلب منكم قدر مالي ولو صغير وخصوصا عندما يقول لك أرسله على هذا الحساب فالمشغل لا يطلب المال أبدا ولا أي مصاريف قد تعرض الكثير من المغاربة لهذا النصب ومنهم من أرسلوا له طلبيات توظيف باسم الجمارك وocp وشركات أخرى معروفة ولاكن العيب في الشباب الذي لا يسأل ولو على الفايسبوك مخافة مزاحمته على الوظيفة وينطبق على هؤلاء الشباب مثل "شكون يقضي على الطماع؟ الكذاب".
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2 - سذج الجمعة 05 يناير 2018 - 08:18
النصب والاحتيال موجود في وكالات الاسفار وللعبور الى الضفة الاخرى ومسؤولي الجمعيات العقارية واصحاب النفوذ تخيلوا حتى الشيخ الحومات اراد ان ينصب على اخي اين هو تطبيق القانون على هؤلاء ؟
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3 - zaidi الجمعة 05 يناير 2018 - 08:39
بنادم مبقاش كيخاف الله ..... اتقوا الله في عباده وانتم ليس في عقولكم الا النهب والنصب والغش والسرقة
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4 - مصطفى ايطاليا الجمعة 05 يناير 2018 - 08:39
عمليات نصب كثيرة سبقت ، لكن الشباب لا يستفيد للأسف ، و السبب الأول طبعا تفاقم البطالة لدرجة أن أي إعلان عن توظيف وخصوصا الهجرة يثير لعاب الكثيرين دون تريث وبحث .
ملاحظة ونصيحة اخيرة ، احذروا وتجنبوا من يطلب مبالغ مالية ولو كانت قليلة .
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5 - رشيد الجمعة 05 يناير 2018 - 08:49
هذه الشركة الوهمية تمارس نصبها دائما وبأسماء مختلفة وقد حدرت بعض الجهات من التعامل معها وقيل ايضا ان هناك مغربيا هو رأس الحربة يتم تزويد حسابه عبر ايداع الضحايا لمبلغ من المال عبر احدى الوكالات وقد حصل معي نفس الشيء لكنني لم ارسل له اي مبلغ. وأظن ان الجهات المعنية يمكن لها التعرف عليه من خلال رقم الحساب الذي يرسله للضحايا.ولاننسى ان هنالك من يستغل وبنفس الطريقة الباحثين عن العمل وهنا بالدار البيضاء عبر اخد طلبات العمل من مواقع الاعلانات وطلب ارسال المال الى حساب بنكي قصد الكشف الطبي عبر طبيب خاص بهم قبل مقابلة صاحب العمل والعملية كلها نصب في نصب.
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6 - أين المراقبة الجمعة 05 يناير 2018 - 08:50
راه كاينين شركات و وكالات أسفار كيخدمو الناس فايتين سن التقاعد لا ورقة لا 2 ولا مستوى دراسي و الشباب كالسين بطاليين الحاصلين على الشواهد كيدورو فالزناقي فين هي المراقبة لا حول ولا قوة إلا بالله هادو هما المواضيع اللي خاص تهضر عليهم هسبريس...
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7 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 08:58
السلام عليكم.
دابا انا باغي نفهم، واش هاد الشركة اللي ديما كتبدل الاسم وكتنصب على الناس، واش زعما المخزن مافراسوش؟؟؟ ولا كلشي باغي ياكل من الغلة؟ فالمغرب كلشي (وانا معاهم) باغي ياخد ومايعطيش. كلنا تانسكتو يلا كاين شي حاجة كاتنفعنا واخا عارفين انها مامزياناش...المشكل اعمق من النصب والاحتيال، المشكل فينا احنا، اللي ديما متسامحين و خايفين...والمشكل الكبير طبعاً فالعدالة اللي عندنا...الله يشوف من حال هاد البلاد، راها غادية غير بالبركة.
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8 - fador الجمعة 05 يناير 2018 - 09:10
الشباب مساكين باغين غير اخدمو كون طلبو منهم 3000 درهم كون خلصوها العيب ماشي فيهم او في الشركة العيب في الدولة لي مخالين النصابة يعيثون في الارض فسادا او قاليك بغاو اديرو طوبيس خاص بالنساء
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9 - عبد الله عبد الله الجمعة 05 يناير 2018 - 09:21
ليس هذه اول مرة بل هناك عدة شركات مارست النصب والاحتيال والتزوير لكن من يحاكمها ؟ واكبر شركة نصبت على الشباب المغربي شركة وهمية لعباس الفاسي وكان بعض اصديقائي ضحاياها .....اذن لك الله ياوطني......
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10 - ismail ouaari ouriaghli الجمعة 05 يناير 2018 - 09:26
لماذا لم يفعل العديد من رجال الشرطة أي شيء عندما كان هؤلاء المحتالين مشغولين في المغرب
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