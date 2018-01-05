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الرئيسية | مجتمع | "الجماعة" تعترف بالتأثير في "حراك الريف" و"ثورة العطش" بزاكورة

"الجماعة" تعترف بالتأثير في "حراك الريف" و"ثورة العطش" بزاكورة

"الجماعة" تعترف بالتأثير في "حراك الريف" و"ثورة العطش" بزاكورة
هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 05 يناير 2018 - 12:01

أقرّت جماعة العدل والإحسان، التّنظيم الإسلامي المُعارض، بحضورها الذي وصفته بـ"الدعم الحقيقي" في حراك الريف، الذي اندلع منذ أكتوبر من العام 2016 إثر مقتل بائع السمك محسن فكري؛ وهي الاحتجاجات التي مازالت تداعياتها مستمرة إلى حدود اليوم، إثر محاكمة عشرات النشطاء، بمن فيهم من يطلق عليهم "قادة الحراك".

وبهذا الاعتراف، تميط الجماعة اللثام عن حقيقة الاتهامات التي وجهت لها في وقت سابق من لدن السلطات المغربية، بشأن صلتها بإثارة تلك الاحتجاجات التي رفعت مطالب اجتماعية واتُّهِم أبرز نشطائها بالانفصال والتخابر مع جهات أجنبية ضد أمن الدولة الداخلي، إذ أكدت "العدل والإحسان" ذلك في تقريرها السنوي برسم أنشطتها للعام 2017.

وقالت الوثيقة إن السنة الماضية عرفت "وجودا دائما (للجماعة) إلى جانب الحركات الاحتجاجية الجادة والسلمية، التي تتوخى الوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالحق"؛ وذلك على مستوى "المدن والمناطق التي تعاني الهشاشة والتهميش وهدر حقوق المواطَنة"، موردة مثالين على هذا التواجد، ويتعلق الأمر بـ"حراك الريف" وما سمي "ثورة العطش" في زاكورة.

ووصفت "العدل والإحسان" نهجها بأنه "معارض للظلم، ومتسم بالمقاومة السلمية والمقتحمة..إيمانا بحتمية التغيير القائم على موعود الله بالتمكين للصادقين والمجاهدين"، على حد تعبيرها، مشددة على أن السنة المنصرمة عرفت خلالها الجماعة "دينامية مستمرة وواضحة شملت جميع ميادين فعلها"؛ على أنها عملت على ما نعتته بـ"نقل الإنسان من حالة العزوف والسلبية إلى حالة المشاركة الإيجابية لبناء مغرب على أسس المحبة والعدل والإتقان والبذل ومقارعة الظلم والفساد"، وفق تعبيرها.

ملف الحسيمة عاد التنظيم الإسلامي لإثارته في تقريره السنوي، من خلاله القول إن نشطاءه كان لهم حضور بارز على المستوى الوطني، عبر "المسيرة الفارقة التي شاركت فيها الجماعة بقوة، والداعمة لحراك الحسيمة يوم 6 يونيو بالرباط"، إلى جانب "الحضور القوي والفاعل لعدد من محامي العدل والإحسان في هيئات دفاع معتقلي الريف، خاصة بالبيضاء، ومشاركة رموز الجماعة في الوقفات المتزامنة مع محاكماتهم".

وعادت "العدل والإحسان" إلى اتهام السلطات المغربية بـ"استهدافها"، حيث قالت إن أعضاءها تعرضوا لما وصفته بـ"الانتهاكات التي عرفت هذه السنة (2016) شكلا خطيرا في التمييز بين المغاربة في ولوج الوظيفة العمومية وتقلد المسؤوليات على أساس الانتماء السياسي"، مشيرة في ذلك إلى إعفاء نحو 150 من أطرها من مهامهم ومسؤولياتهم الإدارية، إلى جانب "توقيف خطباء وأئمة مساجد"؛ وأحالت في هذا الشأن على قضية الاحتجاجات التي اندلعت في دوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة، إثر توقيف إمام المنطقة عن خطبة الجمعة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ورغم أن التنظيم الإسلامي لم يشر إلى معالم عمله التنسيقي والجهات السياسية والنقابية المعنية بذلك بشكل واضح، إلا أنه أبرز "استعداده للعمل المشترك.. وحرصه على تغليب المصلحة العامة على التعصب والانتماءات الضيقة واستغراق الوقت والجهد في الخلافات الجزئية والفرعية"، ليخلص التقرير السنوي لـ"العدل والإحسان" إلى أن السنة المنصرمة عرفت "حركة دؤوبة قاصدة..بمبادراتها والعمل داخل المجتمع ومؤسساته المدنية والجمعوية والنقابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - محمد سعيد الجمعة 05 يناير 2018 - 12:14
نشكر هذه المنظمة لمساندتنا الدائم تحن الطبقة الكادحة، كل كن اعرفهم من المنتمين معها هم معنا غي الصفوف الاولى لحراط جرادة.
عاشت جرادة ولا عاش كن خانها
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-28
2 - alaoii الجمعة 05 يناير 2018 - 12:15
من طبائع "الجماعة" الركوب على الأوضاع و النفخ في الجمر دون تقديم الحلول.
" لي كال العصيدة باردة ااادير ادوا فيها"
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61
3 - ريفي الجمعة 05 يناير 2018 - 12:15
اقول للجماعة اتركوا الربف وشأنه ....مطالب الريفيين معروفة التعليم الصحة ,العيش الكريم ووو هذا حق كل إنسان.....الركوب على الأحدات او استغلال حراك الريف من اجل تنفيد اجندات خارجية كتطبيق الشريعة الداعشية في المغرب فنحن الريفيين لا نقبل به ...لا نريد افكاركم المتطرفة و الشريعة ... أنشر أخي هسبريس
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42
4 - anouar الجمعة 05 يناير 2018 - 12:17
افضل سيناريو للمغرب حاليا هو ملكية برلمانية حيث ان الملك لا يتدخل في السياسة و الإقتصاد و يتم انتخاب رئيس وزراء يتم محاسبته ان اخطأ و إعادة انتخابه ان كان في مستوى التطلعات اما الدين فهو قناعة شخصية لا يجب ان يكون مصدرا للقرارات السياسية والاستراتيجية لدولة تريد التقدم فما علاقة البراق و ملك اليمين و ... بالبورصة و معدل النمو ...
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25
5 - كمال الجمعة 05 يناير 2018 - 12:17
هذه الجماعة اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على امن الدولة باثارة البلبلة و تدعيم اشكال الانفلات الامني بعد مدة ستصبح كجماعة غولن في تركيا متغلغلة في اوصال الدولة بشكل خطير
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-12
6 - عابد الجمعة 05 يناير 2018 - 12:18
رأس مال هذه الجماعة هي المزايدات الكلامية التي لن تزيد الأمة إلا معانات وتخلفا فالمجتمع يحتاج إلى من يقدم له بدائل ملموسة يعيشها ويحس بها أما الكلام فقد مله فمنذ الاستقلال وهو يسمع الكلام فقط.
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22
7 - الجماهير الشعبية الجمعة 05 يناير 2018 - 12:20
البطل ناصر الزفزافي ورفاقه اختطفوهم من اجل الانتقام من الريف ولكن الفكرة ديال الصنديد ناصر الزفزافي ما زالت على برا وميقدرش المخزن يختطفها والزفزافي قال اكثر من مرة اختطفونا قد انتصرنا واعتقلونا قد انتصرنا وقتلونا قد انتصرنا اذن حراك الريف المبارك المقدس وصل للعالم باسره وهاهي حتى جرادة انظافت الى الريف ومازال مازال جاي اسوء واسوء ,راه مايدوم غير المعقول ثم المعقول يا المخزن ولو تظن بانك فزت هذه المرة ولكن غادي تحصل مع الاجيال القادمة.
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13
8 - زوزو الجمعة 05 يناير 2018 - 12:24
يبدو ان الدين ضد الفتنة فاين مكان هؤلاء من الدين
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-13
9 - هشام الجمعة 05 يناير 2018 - 12:26
جماعة جادة تسعى للخير وتنبذ العنف و تستنكر الظلم والفساد أيا كان مصدره
لم نر منها إلا الخير
وفقها الله لكل خير
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11
10 - alfa الجمعة 05 يناير 2018 - 12:33
mentir c est une specialite des groupe islamique comme la jamaa
iamracha et un pion de service d information qui a ete jete par Nasser zafzafi hors de hirak.meme chose pour farissi
regardez les figures des detenu il sont contre la jamaa,car il save bien qu il sont part du makzen contre le rif
example de ben kirane qui a monte sure le dos de 20 fevrier avec des promess fausse etc
mentire et une specialite islamique et c est permis par le qoran pour le bien personnel
et le hirak c est different
la jamaa et un groupe qui travaille en secret avec l etat contre le peuple
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-21
11 - البيضاوي الجمعة 05 يناير 2018 - 12:38
ما اسهل الانتقاد والمعارضة والركوب على مشاكل البلاد ، لكن المغرب في حاجة الى نخب حقيقية وليس من يصطاد في المياه العكرة، المغاربة يريدون نخب سياسية مؤهلة لإيجاد الحلول الناجحة لخلق الثروات وجلب الاستثمارات و الحد من مشاكل البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ..
اما هده الجماعة للاسف فليس لها ما تقدمه للبلد..
الركوب على مشاكل البلاد لن تفيدكم في شيء ولن تجلب لكم تعاطف المغاربة ..
فالمغاربة اذكياء ولم تنطلي عليهم مثل هده الحيل الغبية، لانهم عاينوا ما فعله اخوانكم ممن هم على شاكلتكم في كل من سوريا ولبنان ومصر..
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2
12 - ossama الجمعة 05 يناير 2018 - 12:39
من حسن حضكم انكم لم تدكروا انكم دعمتم حراك جرادة لان ابناء جرادة وعمال الساندريات سياتون اليكم ولو دخلتم 100 متر تحت الارض وسيستخرجونكم مثل الفحم ههه.
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-32
13 - Faiza الجمعة 05 يناير 2018 - 12:39
People in rif, souss, sahara, zayane etc. want good education, decent housing, well-functioning health care, and not your Middle Eastern myths, fiction, superstitions and fantasy which you use to exploit the naivety of poor people.

Science and technology have shown who you really are: con artists who bluff their way to people's hearts with lies and lies and more damned lies.

Wake up and smell the coffee. You may fool some people sometimes. But you won't fool all the people all the time.
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9
14 - chouwafa الجمعة 05 يناير 2018 - 12:44
يبدو ان الجماعة اصبها مرض نفسي يصيب عادة بعض الاشخاص يتوهمون انهم اشياء لاتضهر الا في مخيلاتهم أطلق علية الأطباء مرض انفصام الشخصية .
فالجميع تعتقد أن المطالب الاجتماعية للمغاربة لا يمكن تلبيتها إلا إذا باركتها أو باركتها الزعيم الذي يذكرنا بقادة إيران الطائفيين الخمينيين الضلاميين ، أعداء الشعوب المستضعفة للأمة العربية الإسلامية.
لذلك سطرت لنفسها سنة ميلادية حافلة بالإنجازات .
ومعلوم أن المغاربة يدركون جيدا ما قد بتسبب نظام إسلامي متعصب ديكتاتوري يحارب الحريات وتتخصص في إثارة الحروب إقليميا على حساب قوت شعبه كما يحدث في ايران ووو.
وعليه فإن الجماعة المعنية هي في الحقيقة تركب على كل مآسي الشعب لتجد لنفسها منافع سياسية أو ثغرات لاغراق البلاد والعباد في الفوضى تساعدها على تثبيت نظامها الديكتاتوري خدمة للصهيونية العالمية.
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-15
15 - محمد س الجمعة 05 يناير 2018 - 12:48
كيف لا يدعمون حراك الريف وامينهم العام محمد العبادي من بني ورياغل قبيلة مولاي محند (محمد بن عبد الكريم الخطابي).
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8
16 - الوطنية الجمعة 05 يناير 2018 - 12:49
الجماعة تؤثر حتى على الحكومة في شخص سعد الدين العثماني وقبله بنكيران حيث سيخرجون بالبلاد الى فوضى عارمة لن تتوقف بسبب الزيادة ف البوطة والغاء مجانية التعليم لان الكل يظن نفسه فقيرا في هذه البلاد حتى الذي يمتلك اجرة ومنزلا قارا لان غلاء المعيشة أفرغت الجيوب وتفرض عليه ذلك
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-10
17 - هشام كولميمة الجمعة 05 يناير 2018 - 12:54
مع احتراماتي للجماعة،فهي لا تتوفر لا على مشروع ولا على تصور واضح للمجتمع المغربي.الدين قناعة شخصية و علاقة بين العبد و خالقه...أما عن الحراك الإجتماعي سواء في الحسيمة أو جرادة أو اميضر أو أو أو..........فهو للفقراء ضد من يستغلهم.فالصراع الحقيقي هو صراع طبقي .اتمنى لوطني و للإنسانية جمعاء حياة كريمة.
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17
18 - Maroc الجمعة 05 يناير 2018 - 12:57
Pour a puât n 4 je dis tu veux la faillite du pays
Il y a déjà un premier ministre élu démocratiquement et le résultat est ...
Le maroc se développe grâce au roi
Le maroc n'est pas prêt pour ce que tu cherches
La démocratie pour les démocrates
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-7
19 - عبدالله الجمعة 05 يناير 2018 - 13:08
راه الامريكان عطات للمغرب أربعة وسبعين مليون دولار باش تحارب الارهاب وانتم على لاءحته يا جماعة الخزبلعات ديال القرن الواحد والعشرين.
والله الى بعض المرات أتعاطف مع السيسي لانه قطع النفس في الجماعات التخريبية بحالكم. باش نفعتو المغرب الا بالفتنة ، واش عندكم شي افكار احسن باش تعاونو هاذ البلاد باش تزيد للقدام او عندكم الا التحرش وخلق الفتن ، والو ما فيديكومش سيرو عطيو للمغاربة التساع باراكا من الجهل راه ما بقيتش نقدر نشوف الكمارة ديالكم.
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-21
20 - Ali الجمعة 05 يناير 2018 - 13:18
اظن ان الجماعة صادقة. وتدعم كل المظلومين.
فهي اختارت العمل خارج المؤسسات الرسمية. لانها اذا ارادت الانخراط في هذه المرسسات يجب عليها بيع مبادئها ( كما فعل اليسار والكثيرون).
في غياب ارادة فعلية لإصلاح المغرب: مند 1956 ونحن في طور الاصلاح ولا يزال الناس يموتون بردا. تعليم هزيل. صحة هزيلة. و .....
اظن ان اختيارها موفق.
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13
21 - Nihilus الجمعة 05 يناير 2018 - 13:19
Vous avez trahi les marocains le 20 fev et maintenant vous voulez trahir le Viral, pour que les gens pense qu'ils sont des radicals, tout les mouvement islamistes sont de fabricación de palais, sans doute
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-4
22 - ناصر في قبضة الانتقام الجمعة 05 يناير 2018 - 13:33
محاكمة الزفزافي هو نصب أكبر تمثال للفساد، لقد أصبح الفساد يحارب العدل ويحاكمه لأن الحقيقة مرة والواقع واضح، حتى إن خرست كل المنابر الحرة بسبب الخوف وسلطة الفساد فإن امل التغيير سيبقى إلى الأبد
بينما اليوم يتوفى طفل من الدار البيضاء في مليلية بعد فشل المحاولة للهروب إلى إسبانيا، مما سبب في بتر رجله ضل عدة أسابيع طريحا في مستشفى بمليلية
فسادكم هو قاتل الأرواح البريئة فسادكم سبب في انعدام العدالة... ما معنى الوطن إذا؟
أصدروا حكمكم فهو جاهز قبل كل هذه المسرحيات...
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4
23 - المخزن الى زوال الجمعة 05 يناير 2018 - 14:15
عاشت الجماعة وعاش مرشدها.انتم امل البلد انتم الرجال في مواجهة الضلم والفساد انتم مستقبل هده الامة انشاء الله
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3
24 - هماندوزي الجمعة 05 يناير 2018 - 14:31
أينما وجدتم فتنة في المغرب او بلد عربي او مسلم فمن وراءها تجار الدين مثل الجماعة والاخوان المفلسين والجماعات الإرهابية المتطرفة كالقاعدة وداعيش وجبهة النصرة إلى آخر جماعة مع الأسف يبيعون ويشترون باسم الاسلام ويقومون بأفعال لا يقوم بها حتى ابليس ودائما باسم الدين.
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-1
25 - libre الجمعة 05 يناير 2018 - 15:18
ما أنتم إلا أداة في أيدي الأنظمة القمعية
فشل الثورات العربية كلها بسبب الحركات الإسلامية،أتركوا الشعوب تتحرر من أغلالها يا أصوليين،مكانكم في دور العبادة وكفى.
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-11
26 - Majid الجمعة 05 يناير 2018 - 15:24
مجرد محاولة للفت الانتباه شوفوني ، الجماعة في الحسيمة نكتة مضحكة ، منذ رحيل زعيمهم كانت جنازته اخر حدث قوي يدل على وجودهم ، أما بعد ذلك فلا وجود يذكر ما عدا هذه المحاولات او اخرى سبقتها من قبيل البيانات و الدعوات الى الاحتجاج للتمويه فقط ، صحيح ان الجماعة كانت لها بعض الايام الزاهية نسبيا كأيام الشواطئ و الاقامة الجبرية لملهمهم ، لكن سوى ذلك فالدولة أحكمت قبضتها عليهم سواء قبل ذلك أو بعده
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-6
27 - tayib الجمعة 05 يناير 2018 - 15:28
ان لم يستيقض النظام المغربي من النوم سيصبح يومامااضحوكة بين الدول لانه تسهل لهذه الجماعة واخواتها الطريق الذي ياتي بالهلاك والدمارللمملكة ان رموزهذه الجماعة لايهمهم الدين ولا يهمهم الشعب بل هم قوم مفتنون يريدون الفتنة لهداالشعب البري نرجومن الحكومة ايقاف هذاالنزيف قبل فوات الاوان .
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-11
28 - فواز الجمعة 05 يناير 2018 - 15:41
أظن أن الغرض من إدخال عدة جهات في حراك الريف هو تمييع هذه الإنتفاضة الشعبية لساكنة الريف المنكوب و الإلتفاف على مطالبهم الإجتماعية و السياسية و الثقافية. و أصبحنا الآن نسمع عن حراك جرادة رغم أنه لا يسموا إلى خطورة و قدم الأزمة الريفية.
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-5
29 - hassanino الجمعة 05 يناير 2018 - 15:48
العشرات من المعتقليين الريفيين ولا يوجد بينهم منتمي واحد للجماعة نفس الشئ بالنسبة لزاكورة وبقية المناطق. هده الجماعة لم يضحي اعضاءها من اجل الشعب والظلم يوما
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-3
30 - الغير على الوطن الجمعة 05 يناير 2018 - 17:13
لعن الله من يوقض الفتنة والبلبلة في بلاده لأنه لم يصل إلى الحكم ولن يصل بإذن الله لأنه ليس أهل لذالك
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-1
31 - البيضاوي. الجمعة 05 يناير 2018 - 17:37
إلى صاحب التعليق رقم 7 الجماهير الشعبية نقول لك عليك بالدول العربية التي تنام و تستيقض على الفوضى والتخريب والاقتتال فالقرن 21 لم يعد فيه مكان لتضييع الوقت في التخريب و الفوضى فهدا زمن الإصلاح السلمي والحفاظ على المكتسباتوالمكتسبات ولكل دي حق حقه.
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3
32 - الحــاج.ع. الله الجمعة 05 يناير 2018 - 17:38
الحمد لله أنه وعد فقط الصادقين والمجاهدين بالتمكين

أما أنتم فلستم لا بصادقين ولا وبمجاهدين ولا هم يحزنون أنتم جماعة من الشلاهبية التي تتاجر في معاناة الناس وتركب على بؤس المجتمع، وأن الله لن يمكنكم أبد الأبدين.
ف"الصادقين" لا يشتغلون ولا يسترزقون من المناصب العليا والصغرى عند "المخزن" إذا كان ظالم كما تفعلون أنتم. الصادقين يقطعون كل علاقاتهم مع "الظالمين" ومع "المستبدين" ولا يشتغلون عندهم ولا يساعدوهم في من خلال مناصبهم في "ظلمهم" واستمراريتهم.
فكيف تدعون أيها المنافقين بأنكم معارضين وفي نفس الوقت تساعدون النظام على البقاء من خلال المؤسسات التي تشتغلون فيها (تعليم، قضاء ويصدر القضاة منكم أحكامهم باسم "صاحب الجلالة"، وزارة المالية، مندوبيات الوزارات، أطر في شركات الدولة،... تشتغلون في التجارة وتغشون في التصريح برقم المعاملات والأرباح والضرائب، و... ؟
أنتم جبناء لا برامج لديكم ولن يتحقق معكم اي مستقبل ومشروعكم الكهنوتي مرفوض من الشعب لأنكم لا تمثلون سوى فئة منه ولا يعنينا ما تضمرونه... الركوب على الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الاجتماعية واستغلالها للنفخ في الذات هو متاجرة بمعاناة الأخريين
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-3
33 - محبوب الجمعة 05 يناير 2018 - 18:35
العرب أشد كفرا ونفاقا هكذا وصفنا العلي القدير مهما كانت الجماعة الغير فأنتم تبحثون عن المناصب العليا والحكم على المساكين والفقراء لن اتق في أحد فالله يتولاكم ويتولانا
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-1
34 - مواطن2 الجمعة 05 يناير 2018 - 18:55
المثل يقول = راسمال الغيا ط ....اصابعه والريح ...= اي لا شيء...قد يكون المثل بعيدا عن الموضوع ولكن من حيث المنطق قد ينطبق على الجماعة.....مع كامل الاحترام....ادا كانت الجماعة تفتخر باطرها.....فالمغرب في حاجة لتلك الاطر ...ولكن بانخراطها في العمل الميداني....اي بالمشاركة الفعالة في الانتخابات بجميع اصنافها ...وتحمل المسؤولية ....يسهل الانتقاد وراء الحاسوب او امام الكاميرات والميكرو ..لكن الواقع شيء آخر....لا يمكن القبول بالجماعة في شكلها الحالي...المواطنون في حاجة الى مسؤولين اكفاء في مختلف الميادين للنهوض بالبلاد...ولا نريد ان ينطبق عليها المثل السابق دكره....المواطنون يريدون جماعة عالمة.. مثقفة...واعية بالاختلالات التي يعاني منها المغرب ....جماعة قادرة على حل المشاكل....جماعة يستفيدون منها قولا وعملا....اما الشؤون الدينية.....فالافضل ان يترك المرء بينه وبين خالقه....وحسابه عند الله.
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0
35 - أبوسحر الجمعة 05 يناير 2018 - 19:22
لماذا إذن لايوجد معتقلون من صفوفها ضمن معتقلي الحراك ..أرجو من الإخوان أن يتحلوا بالصدق واجتناب الركوب على نضالات شعبية تلقائية..
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2
36 - khaled الجمعة 05 يناير 2018 - 19:27
Les pauvres! Après tous mouvement social, ils cherchent par tous les moyens de nous rappeler qu'ils sont là! Alors que personne parmi les esprits éveillés ne leur prêtent attention
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1
37 - awsim الجمعة 05 يناير 2018 - 20:16
الجماعات الإسلامية لايجب الوثوق بها،لانها حربائية لايهمها الا الركوب من أجل الوصول إلى مراكز القرار،والانقلاب على الشرعية ... وكثيرا ما يقع المواطن ضحية خطاباتهم المعسولة التي تسيل اللعاب ولا تغني من جوع ولاعطش ... فحذار ثم حذار من هذه الافخاخ المسمومة ...
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-1
38 - الخليل الجمعة 05 يناير 2018 - 20:36
قال ذات مرة المهدي المنجرة رحمه الله: اثنان في المغرب يمارسان السياسة الملكية وجماعة العدل و الإحسان. انتهى الكلام
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