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كُتّاب وآراء
"الجماعة" تعترف بالتأثير في "حراك الريف" و"ثورة العطش" بزاكورة
أقرّت جماعة العدل والإحسان، التّنظيم الإسلامي المُعارض، بحضورها الذي وصفته بـ"الدعم الحقيقي" في حراك الريف، الذي اندلع منذ أكتوبر من العام 2016 إثر مقتل بائع السمك محسن فكري؛ وهي الاحتجاجات التي مازالت تداعياتها مستمرة إلى حدود اليوم، إثر محاكمة عشرات النشطاء، بمن فيهم من يطلق عليهم "قادة الحراك".
وبهذا الاعتراف، تميط الجماعة اللثام عن حقيقة الاتهامات التي وجهت لها في وقت سابق من لدن السلطات المغربية، بشأن صلتها بإثارة تلك الاحتجاجات التي رفعت مطالب اجتماعية واتُّهِم أبرز نشطائها بالانفصال والتخابر مع جهات أجنبية ضد أمن الدولة الداخلي، إذ أكدت "العدل والإحسان" ذلك في تقريرها السنوي برسم أنشطتها للعام 2017.
وقالت الوثيقة إن السنة الماضية عرفت "وجودا دائما (للجماعة) إلى جانب الحركات الاحتجاجية الجادة والسلمية، التي تتوخى الوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالحق"؛ وذلك على مستوى "المدن والمناطق التي تعاني الهشاشة والتهميش وهدر حقوق المواطَنة"، موردة مثالين على هذا التواجد، ويتعلق الأمر بـ"حراك الريف" وما سمي "ثورة العطش" في زاكورة.
ووصفت "العدل والإحسان" نهجها بأنه "معارض للظلم، ومتسم بالمقاومة السلمية والمقتحمة..إيمانا بحتمية التغيير القائم على موعود الله بالتمكين للصادقين والمجاهدين"، على حد تعبيرها، مشددة على أن السنة المنصرمة عرفت خلالها الجماعة "دينامية مستمرة وواضحة شملت جميع ميادين فعلها"؛ على أنها عملت على ما نعتته بـ"نقل الإنسان من حالة العزوف والسلبية إلى حالة المشاركة الإيجابية لبناء مغرب على أسس المحبة والعدل والإتقان والبذل ومقارعة الظلم والفساد"، وفق تعبيرها.
ملف الحسيمة عاد التنظيم الإسلامي لإثارته في تقريره السنوي، من خلاله القول إن نشطاءه كان لهم حضور بارز على المستوى الوطني، عبر "المسيرة الفارقة التي شاركت فيها الجماعة بقوة، والداعمة لحراك الحسيمة يوم 6 يونيو بالرباط"، إلى جانب "الحضور القوي والفاعل لعدد من محامي العدل والإحسان في هيئات دفاع معتقلي الريف، خاصة بالبيضاء، ومشاركة رموز الجماعة في الوقفات المتزامنة مع محاكماتهم".
وعادت "العدل والإحسان" إلى اتهام السلطات المغربية بـ"استهدافها"، حيث قالت إن أعضاءها تعرضوا لما وصفته بـ"الانتهاكات التي عرفت هذه السنة (2016) شكلا خطيرا في التمييز بين المغاربة في ولوج الوظيفة العمومية وتقلد المسؤوليات على أساس الانتماء السياسي"، مشيرة في ذلك إلى إعفاء نحو 150 من أطرها من مهامهم ومسؤولياتهم الإدارية، إلى جانب "توقيف خطباء وأئمة مساجد"؛ وأحالت في هذا الشأن على قضية الاحتجاجات التي اندلعت في دوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة، إثر توقيف إمام المنطقة عن خطبة الجمعة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ورغم أن التنظيم الإسلامي لم يشر إلى معالم عمله التنسيقي والجهات السياسية والنقابية المعنية بذلك بشكل واضح، إلا أنه أبرز "استعداده للعمل المشترك.. وحرصه على تغليب المصلحة العامة على التعصب والانتماءات الضيقة واستغراق الوقت والجهد في الخلافات الجزئية والفرعية"، ليخلص التقرير السنوي لـ"العدل والإحسان" إلى أن السنة المنصرمة عرفت "حركة دؤوبة قاصدة..بمبادراتها والعمل داخل المجتمع ومؤسساته المدنية والجمعوية والنقابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
عاشت جرادة ولا عاش كن خانها
" لي كال العصيدة باردة ااادير ادوا فيها"
لم نر منها إلا الخير
وفقها الله لكل خير
iamracha et un pion de service d information qui a ete jete par Nasser zafzafi hors de hirak.meme chose pour farissi
regardez les figures des detenu il sont contre la jamaa,car il save bien qu il sont part du makzen contre le rif
example de ben kirane qui a monte sure le dos de 20 fevrier avec des promess fausse etc
mentire et une specialite islamique et c est permis par le qoran pour le bien personnel
et le hirak c est different
la jamaa et un groupe qui travaille en secret avec l etat contre le peuple
اما هده الجماعة للاسف فليس لها ما تقدمه للبلد..
الركوب على مشاكل البلاد لن تفيدكم في شيء ولن تجلب لكم تعاطف المغاربة ..
فالمغاربة اذكياء ولم تنطلي عليهم مثل هده الحيل الغبية، لانهم عاينوا ما فعله اخوانكم ممن هم على شاكلتكم في كل من سوريا ولبنان ومصر..
Science and technology have shown who you really are: con artists who bluff their way to people's hearts with lies and lies and more damned lies.
Wake up and smell the coffee. You may fool some people sometimes. But you won't fool all the people all the time.
فالجميع تعتقد أن المطالب الاجتماعية للمغاربة لا يمكن تلبيتها إلا إذا باركتها أو باركتها الزعيم الذي يذكرنا بقادة إيران الطائفيين الخمينيين الضلاميين ، أعداء الشعوب المستضعفة للأمة العربية الإسلامية.
لذلك سطرت لنفسها سنة ميلادية حافلة بالإنجازات .
ومعلوم أن المغاربة يدركون جيدا ما قد بتسبب نظام إسلامي متعصب ديكتاتوري يحارب الحريات وتتخصص في إثارة الحروب إقليميا على حساب قوت شعبه كما يحدث في ايران ووو.
وعليه فإن الجماعة المعنية هي في الحقيقة تركب على كل مآسي الشعب لتجد لنفسها منافع سياسية أو ثغرات لاغراق البلاد والعباد في الفوضى تساعدها على تثبيت نظامها الديكتاتوري خدمة للصهيونية العالمية.
Il y a déjà un premier ministre élu démocratiquement et le résultat est ...
Le maroc se développe grâce au roi
Le maroc n'est pas prêt pour ce que tu cherches
La démocratie pour les démocrates
والله الى بعض المرات أتعاطف مع السيسي لانه قطع النفس في الجماعات التخريبية بحالكم. باش نفعتو المغرب الا بالفتنة ، واش عندكم شي افكار احسن باش تعاونو هاذ البلاد باش تزيد للقدام او عندكم الا التحرش وخلق الفتن ، والو ما فيديكومش سيرو عطيو للمغاربة التساع باراكا من الجهل راه ما بقيتش نقدر نشوف الكمارة ديالكم.
فهي اختارت العمل خارج المؤسسات الرسمية. لانها اذا ارادت الانخراط في هذه المرسسات يجب عليها بيع مبادئها ( كما فعل اليسار والكثيرون).
في غياب ارادة فعلية لإصلاح المغرب: مند 1956 ونحن في طور الاصلاح ولا يزال الناس يموتون بردا. تعليم هزيل. صحة هزيلة. و .....
اظن ان اختيارها موفق.
بينما اليوم يتوفى طفل من الدار البيضاء في مليلية بعد فشل المحاولة للهروب إلى إسبانيا، مما سبب في بتر رجله ضل عدة أسابيع طريحا في مستشفى بمليلية
فسادكم هو قاتل الأرواح البريئة فسادكم سبب في انعدام العدالة... ما معنى الوطن إذا؟
أصدروا حكمكم فهو جاهز قبل كل هذه المسرحيات...
فشل الثورات العربية كلها بسبب الحركات الإسلامية،أتركوا الشعوب تتحرر من أغلالها يا أصوليين،مكانكم في دور العبادة وكفى.
أما أنتم فلستم لا بصادقين ولا وبمجاهدين ولا هم يحزنون أنتم جماعة من الشلاهبية التي تتاجر في معاناة الناس وتركب على بؤس المجتمع، وأن الله لن يمكنكم أبد الأبدين.
ف"الصادقين" لا يشتغلون ولا يسترزقون من المناصب العليا والصغرى عند "المخزن" إذا كان ظالم كما تفعلون أنتم. الصادقين يقطعون كل علاقاتهم مع "الظالمين" ومع "المستبدين" ولا يشتغلون عندهم ولا يساعدوهم في من خلال مناصبهم في "ظلمهم" واستمراريتهم.
فكيف تدعون أيها المنافقين بأنكم معارضين وفي نفس الوقت تساعدون النظام على البقاء من خلال المؤسسات التي تشتغلون فيها (تعليم، قضاء ويصدر القضاة منكم أحكامهم باسم "صاحب الجلالة"، وزارة المالية، مندوبيات الوزارات، أطر في شركات الدولة،... تشتغلون في التجارة وتغشون في التصريح برقم المعاملات والأرباح والضرائب، و... ؟
أنتم جبناء لا برامج لديكم ولن يتحقق معكم اي مستقبل ومشروعكم الكهنوتي مرفوض من الشعب لأنكم لا تمثلون سوى فئة منه ولا يعنينا ما تضمرونه... الركوب على الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الاجتماعية واستغلالها للنفخ في الذات هو متاجرة بمعاناة الأخريين