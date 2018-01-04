24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبية (5.00)

  2. ماذا لو اعترف العثماني برأس السنة الأمازيغية (5.00)

  3. أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)

  4. طائرة عملاقة تدعم المنتخب الإماراتي في الكويت (5.00)

  5. الاحتجاج يحرك تقنيي الملاحة الجوية نحو قصر الملك (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يحول دون تعميم إضراب تقنيّي السلامة الجوية

الملك محمد السادس يحول دون تعميم إضراب تقنيّي السلامة الجوية

الملك محمد السادس يحول دون تعميم إضراب تقنيّي السلامة الجوية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 04 يناير 2018 - 14:00

شلل تامّ يُنتظر أن يعرفه عمل الأطر التقنية المكلفة بسلامة الملاحة الجوية في مختلف مطارات المغرب، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية الخميس القادم، بعد إعلانهم خوض إضراب عن العمل احتجاجا على عدم استجابة إدارة المكتب الوطني للمطارات لمطالبهم.

وحالت رحلة جويّة ملكية يُرتقب أن تتمّ اليوم دون تعميم الإضراب عن العمل من أجل ضمان حُسْن سير التنقل الذي سيقوم به الملك محمد السادس، حسب إفادة للتجاني عبد الجبار، الكاتب العام للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقال المتحدث إنّ باقي المطارات غير المعنية بالرحلة الجوية الملكية تشهد إضرابا شاملا عن العمل يخوضه تقنيو سلامة الملاحة الجوية، الذين يتولّون مهمّة صيانة المُعدّات المتعلقة بالمراقبة، والإشراف على التواصل بين المراقبين وربابنة الطائرات.

ويتضمّن الملف المطلبي الذي رفعه المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات جُملة من المطالب، على رأسها تفعيل تعليمات سبق أن وجّهها الملك إلى وزارة النقل سنة 1990، تخصّ وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.

هذه التعليمات، حسب التجاني عبد الجبار، لم يتمّ تنفيذها على النحو المطلوب، "إذ منح المدير العام للمكتب الوطني للمطارات زيادات مهولة، بيْنما أهْمل الأطر التقنية للسلامة الجوية"، على حدّ تعبيره، مضيفا: "مضمون الرسالة الملكية كان واضحا، وهو الحفاظ على التوازن بين التقنيين والمراقبين".

من جهة ثانية، دقَّ المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن النقص الحادّ في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، سواء من حيث العدد، أو على مستوى التأهيل، وهو ما يشكّل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

وحسب ما تضمّنه الملف المطلبي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، فإنّ المخطط الإستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات، الخاص بـ2011-2016، في الشق المتعلق بتكوين 116 إطارا تقنيا لسلامة الملاحة الجوية عرف تعثرا كبيرا، إذ لم يتمّ تكوين سوى 64 إطارا تقنيا.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ النقص الحادّ الحاصل في عدد أطر تقنيي سلامة الملاحة الجوية بالمغرب "يهدّد بشكل جدّي سلامة الملاحة الجوية"، كما أدّى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الجهوية بكل من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وطنجة وفاس ووجدة.

وقال التجاني عبد الجبار في هذا الإطار إنَّ النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وضعف التكوين المقدم لهم، راجع إلى غياب إستراتيجية واضحة لدى المكتب الوطني للمطارات، وتفاقم هذا الوضع مع استفادة عدد كبير من الأطر التقنية من المغادرة الطوعية.

وأردف المتحدث ذاته بأنَّ نقص عدد تقنيي سلامة الملاحة الجوية لا يشكل فقط خطرا على سلامة مطارات المملكة، بل يؤدّي إلى ضياع الملايير من السنتيمات، بسبب عدم استغلال المعدّات الخاصة بمعالجة المعطيات الرادارية، والتي كلّفت ملايير السنتيمات.

وتخوض الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية وقفة احتجاجية في مركز المراقبة الجوية في النواصر، تليها وقفة أخرى، قال التجاني عبد الجبار إنَّها يتعرف مشاركة التقنيين القادمين من مختلف الجهات، بالمحطة الثانية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وموازاة مع الإضراب العام الذي أعلنه تقنيو سلامة الملاحة الجوية، أعلن المكتب النقابي الممثل لهم تخصيص عدد منهم من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، تاركين الباب مواربا للحوار. وقال التجاني عبد الجبار: "نحن مستعدون للحوار، ويجب على المدير أن ينزل ليتحاور معنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - العباس الخميس 04 يناير 2018 - 14:08
والمواطن لي كايموت وخاص يدير عمليه طارئة برا مثلا اش خاص يدير؟ يمشي يكري طائرة خاصه بيه ولا شننو؟

اما الملك راه عنده الفلوس ويقدر يدير بحال كريستيانو رونالدو ويمشي غي ف طائرة خاصه ماهاديش تكلفه حتا ريال من هاديك 240 مليار من فلوس الشعب لي صادق عليها البرلمان بدون نقاش من اجل القصور الملكيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
176
2 - اعصيم سمير الخميس 04 يناير 2018 - 14:17
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-164
3 - نبيل القنيطرة الخميس 04 يناير 2018 - 14:27
أتخيل رد المدير كالتالي
شوف أنا فين و أنت فين يباليك الفرق يا هداك
الأبراج العاجية و ما أكثرها ف المغرب لا ينزل أصحابها الى أرض الواقع للعمل الميداني الجاد اللهم ان كانت هنتك أوامر ملكية ولا ينزلون الا لربح الوقت حاى تمر العاصفة
والنوعية الأخرى لا تنزل الا من أجل الشعبوية مثل تجار الدين لأنهم يعلمون الا مهارات لهم من أجل التباري على المناصب بكل شفافية وانما بالنفاق و الكذب والفوز بالانتخابات ومن ثم حشو زبانياتهم في الادارات بالأساليب المعلومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - خليل هولاندا الخميس 04 يناير 2018 - 14:28
اندهش كلما قرأت ان في كل قطاعات الدولة الحيوية مبادرات طوعية أدت الى الشلل التام في قطاعات الدولة ونقص حاد في الاطر التقنية مبادرات طوعية هدر للاموال وإلا مبالات للأطر
اتساءل من فكر في هذا الإجراء وكيف تم فهذا التسريح المجاني كلّف الدولة ملايير السنتيمات تم شلل الدولة أين البرلمان وأين كانت اطر الدولة لتعارض هذا المشروع الخطير الذي لم يخدت في اَي دولة
هاهي المطارات الان لها نقص في الاطر ولَم تقوم بتكوين الاطر اللازم هذا تهور وعدم القيام بمسؤولية في العمل
تهور كبير لم يشهده التاريخ يحب محاسبة صاخب الفكرة ومعاقبة الاطر والنواب الذين صادقو على المبادرة الطوعية لان الدولة خسرة اموالا وأطر كتيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - مواطن لا منتمي الخميس 04 يناير 2018 - 14:28
السياسة التقشفية للحكومات المتعاقبة هي السبب في تراجع الاطر في هذا الميدان .
نظرا لغياب توظيف الاطر الجدد و فتح التكوين في هذا المجال امام عدد محدود .
مما ادى الى تراجع ععدد الاطر المشتغل في المراقبة و ارتفاع ساعات العمل و تجميد الاجر.
ان سياسة التقشف فاشلة و تاتي بسلبيات كتيرة .
المشكل هو سياسات الدول المتبعة التي لاترى مجال اخر غير تقليص نفقات الخدمات العامة بالحد من الوظائف و تجميد الاجور و خفص النفقات على التعليم و الصحة و البنية التحتية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - مواطنة 1 الخميس 04 يناير 2018 - 14:30
كان كيحساب ليا الملك تدخل لإصلاح الوضع من أجل ضمان سفر المواطنين في وقتهم ، ولكن حال دون تعطيل سفره هههههه. مهزلة.
الملك من مهامه التدخل لإصلاح جميع الأوضاع ولكننا أصبحنا نسمع " راه الملك هو اللي دار الله ينصره .... زعما يخدم وقتما بغى والا معجبوش الحال يخلي بوزبال يطيح في بعضياته. .. علاش غادي يضره رأسه البزنيس راه مزدهر .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
7 - Uness الخميس 04 يناير 2018 - 14:30
نشكر التقنيين الدين ضحو بمطالبهم من أجل سلامة سيدنا. و عاش الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-86
8 - احمد الخميس 04 يناير 2018 - 14:38
تعنت المسؤولين واستهتارهم بحقوق العمال والموظفين اصبح شيئا عاما في بلدنا وسيؤدي حتما الى كارثة اجتماعية. المرجو الاكثار من الزلازل الاصلاحية ياصاحب الجلالة لإرساء العدل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
9 - تنغيري الخميس 04 يناير 2018 - 14:39
هههه.غريب امر المغاربة ،قرروا خوض اضراب عام اليوم الخميس،لكن رحلة جوية ملكية حالت دون القيام بالاضراب في المطار تلذي ستنطلق فيه الرحلة الملكية،يا سبحان الله لو لم تكن هناك رحلة ملكية لقمتم بالاضراب و فعلتم اضرابكم في باقي المطارات،اصلا انتم منافقون لانكم تعملون بمبدأ المحسوبية و لا تساوون بين العباد.لهذا عكس الله اموره عليكم.حتى تكونوا ناسا شرفاء و مبدأكم مبدأ مساوات آنذاك ربما تتحقق مطالبكم.انتم فئة من الشعب تضلمون الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
10 - ossama الخميس 04 يناير 2018 - 14:42
المهم نحن نطالب باستقالة الشعب فلتبقى المحكومة ورئيس المحكومة ورئيس رئيس المحكومة في مناصبهم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
11 - بنخلدون الخميس 04 يناير 2018 - 14:55
اخواني الكرام المدير العام العوفير اكمل اربع سنوات في منصبه فعليه الرحيل لانه لن ينزل معنا الى طاولة الحوار لتعنيته حتى على تنفيذ احكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، الرحل بعيد كل البعد على المنصب الذي يشغله وقام بزيادات خارقة وغير مقبولة الى حد 15000درهـم للمراقبين الجويين بعد تهـديدهـم بالإضراب وللتقنيين الحق في الإضراب حتى يحظوا بنفس الزيادات، وفِي مجمل القول اقسم بالله العظيم ان هـذا الرجل غير صالح لهـذا المنصب الله يعز بنعلو وخلاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - mar4evr الخميس 04 يناير 2018 - 14:59
خاص الملك يدير كيف الرءيس الامريكي ريغان في ثمانينات جرا على اَي واحد دار الاظراب. لان الإضراب يذر بالاقتصاد الوطني و بأمن المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-50
13 - l'expert retraite bénévole الخميس 04 يناير 2018 - 15:06
غدا تمشي عندهم لجنة وزارية باش تقول لهم صافي راه القضية ديالتكم وصلات.

أعباد الله واش ديما نتسناوا إنوض الصداع باش نوضوا نخدموا في هذه الظروف الصعبة التي يتخبط فيها العالم بأسره.

الكل يجب أن يتجند بكل حزم لتفاذي الأخطار الجسيمة التي يتعرض لها المغرب من عدة جهات و الحذر كل الحذر من الوقوع في الفتنة لا قدر الله والله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - طوفان الخميس 04 يناير 2018 - 15:11
انا ومٍن بعدي الطوفان و محصولي ومن بعدي الجراد ومالي ومن بعدي الافلاس صحتي وسلامتي ومن بعدي الطاعون..انها الانانية وشح النفس هذا المرض المتأصل في هذا الشعب من أكبر رأس الى أصغر ذنب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
15 - عزيز الخميس 04 يناير 2018 - 15:12
اتمنى ان تلبى طلباتهم و طلبات العاطلين عن العمل.وتحية إجلال للعاملين الدين الغو إضرابهم من أجل عودة أمير المؤمنين إلى أرض الوطن.كم أنت عظيم و كبير في قلوب شعبك الوفي لك.نحبك يا مولانا محمد السادس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
16 - أيت سعسد لحسن الخميس 04 يناير 2018 - 15:35
المتب عيارة عن مؤسسة عموممية، و بالتالي فهي خاضعة لمساطر بيروقراطية وزارة المالية التي تتحكم في كل شادة و فادة متعلقة بالميزانية التي تتضمن الأجور- لماذا لا يتم تحويل المكتب إلى شركة عمومية مثلا " Marsa Maroc " و " SNTL " ؟؟ فهي مؤسسة لها مداخيل أكيد أنها مهمة - و تسييرها كشركة عمومية مراقبة من طرف مجلس إداري سيمكنها حتما من نظام للأجور خاضع للمردودية و للكفاءة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - Mockingjay الخميس 04 يناير 2018 - 15:36
المهم غير يجي و يمشي سيدنا نصره الله في سلام هداك هو المهم أما الاحتجاجات و المطالب لعندو شيحق غياخدو بدون فوضى وتحت القانون ! المغرب دولة الحق و القانون مشي بحال جيرانا في الشرق البوليس ديالهم هرس رؤوس الأطباء بوحشية أمام أنضار العالم بحيث لا توجد هناك حقوق الإنسان في قاموسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
18 - allal الخميس 04 يناير 2018 - 15:39
مادمتم تؤمنون أن آحتجاجكم مشروع فكان عليكم توقفوا آلبيضة فالطاس بدون آستثناءات . آلإستثناء يخص حالآت آلإستعجال فقط يعني لإنقاذ شخص في خطر .إو كونوا رجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
19 - النيبو الشجاع الخميس 04 يناير 2018 - 15:46
الى التعليق رقم 1 لاتتحدث فيما لاتفقه مع الاحترام الدي اكنه لك الملك لن يستطيع التنقل بطائرته ادا قام المراقبون الجويون بعمل اضراب Air trafic contoller هده المهنة من اصعب المهن في العالم وتحتاج لتركيز قوي ولامجال للخطا كما ان المراقبون الجويون يعملون في الاعياد والاحد والسبت ولايعقل ان على المستوى العالمي المراقب الجوي له راتب محترم الا في المغرب كل التضامن مع المراقبين الجوييين في المغرب وانشاء الله ساكون واحدا منكم لانها المهنة التي احلم بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - عاطل الخميس 04 يناير 2018 - 15:48
ليس لهم الحق في المطالبة بالمساوات في الراتب لأن أغلبهم لا يعمل شيء واجورهم 10000
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - esa الخميس 04 يناير 2018 - 15:50
هاذ المهنة لا تقل اهمية عن مهنة الربان او المراقب الجوي بل اهم منهم الاتنين لان المعدات التي يعملون عليها و بها ،هاذ الاطر هم المكلفين بالسلامة و الفعالية و الصيانة ديالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - الحسن الخميس 04 يناير 2018 - 15:50
تحية لجميع التقنيين السلامة الجوية الساهرين على سلامة الملاحة الجوية في المطارات المغربية ، الى الامام لا رجوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - بنشرقي الخميس 04 يناير 2018 - 15:51
اتمنى ان تنصف هذه الفئة من الشغيلة، وكذا جميع المطالبين بتلبية مطالبهم في جميع ربوع المملكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - Mohamed الخميس 04 يناير 2018 - 16:00
للاشارة فقط الاطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية هي التي تقوم بالسهر من اجل صيانة جميع الاجهزة المتخصصه في اقلاع ونزول الطائرات وكذا اجهزة الرادار واجهزة الربط الاسلكي ما بين ربابنة الطائرات والمراقبين الجويين وكل ما له علاقة سلسلة الطيران بدءا من اقلاع الطائرة الى حين هبوطها ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Younes الخميس 04 يناير 2018 - 16:00
Les Cadres Électroniciens de la Sécurité Aérienne sont des spécialistes responsables des systèmes de la navigation aérienne.
Grâce à leur haut niveau d'expertise, ils définissent les spécifications des systèmes et en assurent l'installation, le paramétrage, la maintenance et la gestion en temps réel. Au maroc, la formation est assurée par l'Academie International Mohamed VI de l'Aviation Civile, l'école d'ingénieur, située à Nouacer.
Les Cadres Électroniciens de la Sécurité Aérienne (ATSEP) sont reconnus par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) comme acteurs incontournables de la chaîne de la sécurité aérienne.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - RALEUR الخميس 04 يناير 2018 - 16:01
من حق تقنيي ومراقبي الطيران المدني خوض الإضراب لتحقيق مطالبهم، وما يهمني في تدخلي هذا هو حينما نحتاج لإستعمال الطائرة في حالة الكوارث والطوارئ أو إرجاع طائرة من بلد آخر غير ٱمن أو نقل مسؤولين في الدولة فهناك يستجيب المضربون إستثنائيا٠ هذا من ضمن قانون شغل الطيران٠ أما إذا كان الأمر يتعلق بملك البلاد فلا مجال لأحد أن يمتنع عن خدمته، خصوصا أن مراقبي الجو يحتاجون إلى أقل من ساعة لمساعدة الطائرة الملكية لمغادرة الأجواء المغربية ومساعدتها عند العودة للهبوط بسلام٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - عرقسوس الخميس 04 يناير 2018 - 16:03
اتذكر اضرابا مشابها في اسبانيا ايم ثاباتيرو. اضطر على اثرها اعلان حالة الاستثناء و وُكلت مهمات المضربين للجيش. للعلم فقط فإن مهنة controlador aéreo تذر على اصحابها رواتب شهرية خيالية اكثر من 30000 الف اورو في الشهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.