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الرئيسية | مجتمع | العُثماني يكسر صمته حول أحداث جرادة ويلتزم بالإنصات للساكنة

العُثماني يكسر صمته حول أحداث جرادة ويلتزم بالإنصات للساكنة

العُثماني يكسر صمته حول أحداث جرادة ويلتزم بالإنصات للساكنة
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 04 يناير 2018 - 23:30

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، عن صمته بخصوص أحداث جرادة، وأعرب عن أسفه لمصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، أدى إلى احتجاجات عارمة في المدينة، معلنا أن "الحكومة انطلقت في حوار، وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا".

وقال العُثماني، اليوم الخميس، خلال افتتاح المجلس الحكومي، إن السلطة التنفيذية "انكبت في تواصل مستمر وعقدت اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة"، مضيفا: "من واجبنا كحكومة أن نستجيب لها بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا، سواء في جرادة أو في غيرها".

وخلال الندوة الصحافية التي عقدها مباشرة بعد المجلس الحكومي، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بِاسْم الحكومة، إن "المجلس الحكومي تابع بانشغال كبير الأحداث منذ أول يوم"، مبرزا أن "مسؤولية الحكومة هي تحقيق العدالة المطلوبة لمواجهة هذه الفوارق، وما سنقوم به في جرادة هو تفعيل برامج سابقة وإطلاق برامج أخرى".

وعلاقة بقطاع المناجم، الذي سحبت ضمنه الحكومة 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، أكد العُثماني، في هذا الصدد، "أننا واعون بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة"، موردا أن "هذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا".

"سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي بالبعد الاقتصادي"، يقول العُثماني الذي التزم بإنشاء تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن كـ"جزء من الحلول المطروحة التي ستنكب عليها الحكومة"، مبرزا أن "وفدا حكوميا أجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب".

واعترف رئيس الحكومة في هذا الصدد بأن هناك مناطق، بحكم ظروف تاريخية، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى، مشددا على أن هذه "المناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نيشان الخميس 04 يناير 2018 - 23:39
طفرناه.معا الباجدة.سحابلو راسوا فالعيادة النفسية ديالوا.
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36
2 - FABRIKE الخميس 04 يناير 2018 - 23:41
منذ بمى يسمى بالاستقلال واحنا كنسمعو نفس الهدرة ونفس الوعود وحتى حاجة مكتطبق على ارظ الواقع حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا من همش وافقر الشعب وكلخه وجوعه وشرده وعطشه ونهب ثرواته
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48
3 - العسري يزيد الخميس 04 يناير 2018 - 23:54
كفاكم استحمار المغاربه ! بخرجاتكم وخطاباتكم تظليليه من ا يام لمعارضة وانتم تكذبون على لمغاربه الى وصولكم لمناصب الصلطه وتصلط من لمزريه الى ثراء لفاحش من ضهر نظلات ومكتسبات المواطن الدي غيرتوموه بطرق ملتويه وباسم الاصلاح شمولي ههههههه اصلحتم احوالكم واحوال تبيعاتكم واتباعكم وقصمتم ملاير لمقاصه مابينكم كيف لشعب وشباب يموة عرق بعرق وانتم تنهبون منحه 9ملاير سنتم +تعويضات متيازات دبلاسمات مناصب وظائف مشاريع زبونيه لحزبيه والاجرة وتقاعد لخيالي الدي اصبح يتمتع به برلمان ووزرا وتعدد لمناصب +مجانيات لمحروقات وتبضع من بون مفتوح وتغميس في ترامي على املاك وعقارات وسكن واراضي تابعه لدولة باسم الاصلاح والدين ولمعقول اغراس شعب واكل لعصى وضغط يولد لنفجار راجعو شعاراتكم وتعاليقكم ايه لباجدا ايام كنتم مزاليط لن نسامحكم في ماتكنون لهذ لوطن ولمواطن من انثقام وحكره شتت الله شملكم امين
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30
4 - كفى إنصتاً.. الخميس 04 يناير 2018 - 23:56
هل هناك شيئ آخر غير كلمة الإنصات إلى المواطنين. .المواطنون ينتظرون العمل وليس الكلام ولربما يكون السكوت أجدى من اي كلام بالنسبة إليهم . على الأقل حفاظاً على اعصابهم
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19
5 - Wislani الخميس 04 يناير 2018 - 23:56
اشتاق المواطنون لقفشات السي بنكران الذي زاد في كل شيء..حتى في سن التقاعد.. وهو يضحك ..اما السي العثماني ..يزيد حسي مسي ..
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19
6 - سوسي حر الخميس 04 يناير 2018 - 23:59
هاد سي العثماني ها ما مشا ادير فقيه فشي جامع اولا احل ليه شي عيادة ديال الطب النفسي اجيو عندو الفاشلين و المحبطين بحالو اما الوزارة الاولى بزاف عليه ..ماعندوش الكاريزما و قوة الشخصية ديالها..فينك اسي اليوسفي او فينك ابن كيران..
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9
7 - aminoses الجمعة 05 يناير 2018 - 00:04
هده الحكومة المحكومة لا تتكرك الا بعد الاحتجاج و الضغط من الشارع ....والفاهم يفهم الحق في هدا البلد ينتزع ولا يعطي استغيقوا ايها المغاربة الاحرار من سباتكم.
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25
8 - wood الجمعة 05 يناير 2018 - 00:09
على ما يبدو ان العثماني لا يقدم على اي خطوة او يصرح بشيء الا بعد ان يتلقى الضوء الاخضر من اصحاب القرار الرئسيين في المغرب ،فهو تعلم الدرس جيدا من غريمه بن كيران الذي طرده المخزن مدموما مدحورا عقابا له على خرجاته و طول لسانه ، اما في ما يتعلق بقضية جرادة فكما يقول المثل : لا يصلح العطار ما افسده الدهر . فلن يستطيع المخزن ان يقدم شيئا لساكنة جرادة في وقت يعرف المغرب ازمة اقتصادية و التزامات تجاه الافارقة التي لها الاولية لاسباب سياسية بينما لم تحظى كباقي مناطق المغرب في اي وقت بأي اهتمام !!!
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20
9 - Simmo الجمعة 05 يناير 2018 - 00:14
العثماني سيلتزم بالصمت الى أن يتلقى الاوامر من القصر فهو في الحكومة كالأصنام فقط لا حول له ولا قوة.
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21
10 - اوديييي الجمعة 05 يناير 2018 - 00:18
واش كايهدر على جرادة ديال المغريب ولا سي بلا اخرى ... حيت اللي طرا فجرادة انو الوزير الحلول لي اقترحها للتنمية الحالة الاقتصادية للساكنة هو قالهم اسيدي غادي نديرلكم مسبح بلدي و دار للسباب باش ديرو شوية مسرح ..
اوا الله ياخد فيكم الحق ...
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12
11 - عزيز الجمعة 05 يناير 2018 - 00:37
رآه مايقدر ادير والو تايتشاور مع مول شي
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12
12 - Oujdi الجمعة 05 يناير 2018 - 00:40
اعلى ما تيضهر لي رىيس الحكومة مافهمش مطالب جرادة !

هما هزين شعار بديل اقتصادي و رئيس الحكومة يتحدث عن كيفية استغلال المناجم .... و الحماق هذا !

الساكنة تتعرف مخاطر المناجم على الصحة ثم خطورتها ....

و الله يجيب الي يفهمنا او مايعطيناش
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9
13 - saood الجمعة 05 يناير 2018 - 02:16
واش كطلبو بديل اقتصادي بالله عليكم ماذا يصلح في تلك القفار فلا شيئ يصلح فوق الارض هناك ولم يجد المستعمر قبلكم ومنذ سنين سوى الحفر تحث الارض وهل الدولة تبني الشركات والمعامل او هي قطاع للتوظيف هل تعرفون لماذا لا ياتي الى جرادة اى مستتمر ولو كان من المنطقة لان الطفل لما يولد في جرادة يولد وهو نقابي من بطن امه اي لا يعرف في الحياة الا الاضراب والاعتصام والاحتجاج وهل المستتمر احمق حتى يرمي بامواله في فم الضبع
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-4
14 - 505 oujda الجمعة 05 يناير 2018 - 02:32
رئيس لحكومة مفاهم والو سمع شباب بجرادة دايرين انتفاصة قاليهم نديرو ليكم مسبح بلدي وقاعة مغطات للرياضة صافي زعما قام بالواجب وحل المشكل والمغريب زوين والله يطول فعمر سيدي وكتر حسادنا
لا حولة ولا قوة الا بالله
لي جاتو فرصة يهاجر ميترددش حتا للحضة
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8
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