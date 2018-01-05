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كُتّاب وآراء
"فيسبوك" يقود إلى اعتقال تلميذين بأولاد تايمة
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، من توقيف تلميذين يبلغان من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها أن تشكل خطرا على الغير.
ووفقا لإفادة مصدر أمني، فإن مصالح الأمن بأولاد تايمة تفاعلت بشكل جدي وبسرعة مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة تهديد تلميذ لغريمه بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف، بسبب خلاف سابق بينهما، قبل أن يتدخل مواطنون لثنيه عن ذلك.
وزاد المصدر ذاته أنه تم فتح بحث في الموضوع أفضى إلى تشخيص هوية المشتبه فيهما وإيقافهما، كما تبين أن أحدهما كان يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ملابسات هذه الواقعة.