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الرئيسية | مجتمع | رسالة الزفزافي من داخل سجن عكاشة تجر زيان إلى التحقيق بالرباط

رسالة الزفزافي من داخل سجن عكاشة تجر زيان إلى التحقيق بالرباط

رسالة الزفزافي من داخل سجن عكاشة تجر زيان إلى التحقيق بالرباط
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 04 يناير 2018 - 20:00

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط استئناف قرار متابعة محمد زيان على خلفية رفض هيئة المحامين بالرباط التشطيب عليه كمحام، أو عرضه على المجلس التأديبي، بسبب الرسالة التي سربها من سجن عكاشة ونسبها إلى قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي.

وكان محمد زيان قد وجه رسالة إلى الرأي العام والقضاء قال إنه توصل بها من ناصر الزفزافي، لكن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نفت حينها نفيا قاطعا صحة الادعاءات الصادرة عن زيان، وأكدت أنها ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الرسالة والتحقق من مصدرها الفعلي.

وقال المحامي محمد زيان، الذي أثارت مرافعاته الكثير من الجدل خلال جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، في تصريح لهسبريس، إن "الوكيل العام للملك قرر استدعائي بعدما رفضت هيئة الرباط التشطيب على اسمي من مهنة المحاماة".

وأوضح زيان أن الوكيل العام للملك في إطار السلطة التأديبية لمحكمة الاستئناف بالرباط استند في قراره هذا إلى كون "رسالة الزفزافي مزورة وغير صحيحة، وأنا من قام بتزويرها، لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المعتقل ناصر اعترف بأن الرسالة تخصه أمام قاضي التحقيق".

من جهته، أكد نقيب المحامين، محمد أقديم، أن استئناف الوكيل العام للملك بالرباط قرار التحقيق مع محمد زيان "غير قانوني" ويجب أن يتم عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها، ولفت إلى أن "المعني بالأمر لم يستجب للطلب واعتبر أن التحقيق معه يجب أن يتم من قبل نقيب المحامين، وليس النيابة العامة".

وأوضح أقديم في تصريح لهسبريس أن "استدعاء زيان من قبل الوكيل العام بالرباط في غير محله، ويجب أن يمر عبر قناة النقابة، لأن مسألة دخول المحامي إلى السجن أو إخراج رسالة أو تعلق الأمر بأي مخالفة مهنية، فهو من اختصاص هيئة المحامين، وليس النيابة العامة".

وكان عدد من المحامين المنتمين إلى هيئة دفاع معتقلي حراك الريف قد عبروا عن امتعاضهم من إقدام المحامي محمد زيان على عقد لقاءات خاصة مع قائد الحراك ناصر الزفزافي، وكشفوا أن المحامي المنتمي إلى هيئة الرباط عقد لقاءات مع الزفزافي؛ ما أثار استغرابهم من إمكانية دخوله في مفاوضات مع قائد الحراك باسم جهات عليا دون وضعهم في الصورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Samir الخميس 04 يناير 2018 - 20:13
Al mekhzan veut étouffer toute voie de sagesse et toute personne qui dit non à la corruption. Mais les hauts gradés de l'état qui volent des billions de dollars sont sain et sauf. Bsahtkom Maghreb al ayachas.
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45
2 - مغترب الخميس 04 يناير 2018 - 20:25
سبق لي أن كتبت الشيء الكثير عن العدالة وجهاز القضاء في البلدان المتخلفة، لا أكل من التشكيك في نزاهة والمستوى الفكري والمعرفي والقيمي للقائمين على مؤسسة العدالة المتحكم فيها "من وراء حجاب". سبق لي وأن ناقشت قضاة مغاربة حول مواضيع العدالة فاكتشفت أن العديد منهم لا يعرفون حتى أسماء الفلاسفة والمفكرين الذين نظروا للعدالة، بل أن كل من ناقشتهم لم يقرأوا ولو كتابا فلسفيا واحدا عن العدالة ! ولاحظت أن حديثهم اليومي ينصب على المال والعقار والمرأة الخ. فكيف تنتظرون ممن لا يعرف العدالة كقيمة أخلاقية حق المعرفة ويؤمن بها كايمانه بالدين اذا كان يؤمن به فعلا... أن ينصب نفسه قاضيا في المحكمة التي تعتبر هي الاخرى مؤسسة في ملك أشخاص ذو نفوذ عائلي ومالي كبير يستعملونها للقضاء على كل من يعارض مشاريعهم ونماذجهم الاقتصادية التي تلبي رغباتهم في تكديس المزيد من الاموال على حساب ملايين الطبقات المسحوقة.
خلاصة القول هو أنني لا أستغرب مثل هذه الاخبار في البلدان المتخلفة لانني أعرف حقيقتها الاستبدادية التي تؤسس على الخوف والتعذيب والاختطافات والاستفزازات والكذب والزور والباطل والبهتان...
أخوكم المغترب
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76
3 - Wldbihi الخميس 04 يناير 2018 - 20:31
حراك الراشدي قريب ان شاء الله وستكون القاظية لنظام المستبد الدي يستغل الشعب و الأرظ بما سيما مناجم المغرب .ففي الحقيقة يجب تسميتها مناجم النظام الظالم .وكلنا الله فلونا
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30
4 - Marroqui الخميس 04 يناير 2018 - 20:36
كانت اول مرة اعرف فيها هذا الشخص عندما القي محاضرة عندنا في كلية العلوم بتطوان وانا طالب بالكلية ومن خلال محاضرته التي القاها كنت اعتقد انه ريفي يدافع عن قضية تاريفيت واريافة وبعد ان ظهر في فضية الزفزافي وانا اتابع ما يحدث في بلدي من بعيد اتضح لي ان هذا الشخص ليس ريفي بل من اصول اندلسية ويدخل من هنا ويخرج من هنا ولا يهمه لا اريافة ولا اجبالة ولا العروبية ولا صحراوة ...الخ
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-11
5 - Sad الخميس 04 يناير 2018 - 20:38
A country of tyranny and darkness. I address all my
Moroccan brothers and sisters to leave the country.
ask for refuge in europe
Free Zafzafi
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6
6 - جريء الخميس 04 يناير 2018 - 20:43
اكيد سيسكتونه لانه يزعجهم.
لا يريدون غير اعلامهم ومحاميوهم وصحافتهم فقط، لانها تنقل فقط ما يريدونه.
لا يريدون من يفضح فسادهم.
من الصعب تكميم الافواه، وحجب المعلومة في زمن التكنلوجية.
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30
7 - hassia الخميس 04 يناير 2018 - 20:45
كلنا سواسية أمام القانون للبحت فى التهم,ومن يكون المحامى,الوزير,الرئيس وحتى العائلة الملكية ليرضو على الاتهامات الموجهة لهم كباقى المواطنين,الم يتابع القضاء العائلة الملكية فى اسبانيا ودول أخري الم تتابع فرنسا رؤساها.إن كانت التهم غير صحيحة وبرأ منها فليطالب بتعويض
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17
8 - عجيب الخميس 04 يناير 2018 - 20:49
عجيب امر القانون المغربي اذا قام محام بمخالفة يجب ان تمر محاسبته من طرف النقابة التي ينتمي اليها اي عبر اصدقائه و ليس عن طريق القضاء و بطبيعة الحال لن يتشدد محام ضد محام اخوه في المهنة لانه ارتكب مخالفة و بذلك يرفع عنه الحساب قانون ينتمي للعصر الحجري
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-3
9 - sami الخميس 04 يناير 2018 - 21:05
je ne comprends cette stupidité de l’autorité marocaine et a leur tete ce mesquin roi ,quand est ce que vous allez vous réveiller de votre sommeil profond ,quand le peuple se revole et vous jettent au poubelle dans ce cas ca serra trop tard aussi pour tous les lécheurs de bottes arrêtez cette habitude c'est dégoûtant .
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1
10 - Adil الخميس 04 يناير 2018 - 21:09
الزايدي .باها. الوفا.المهداوي. ابن كيران. نبيل بن عبد الله.زيان. .... ....
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2
11 - إما قول العام زين أو السجن الخميس 04 يناير 2018 - 21:09
يجب على المخزن محاكمة المفسدين الذين يعبثون بالمصالح العامة للمواطنين و الذين يعتبرون أنفسهم فوق " القانون " أما الزفزافي أو غيره من المطالبين بحقوق مشروعة فهم أناس من الشريحة الفقيرة المغربية التي من السهل الزج بها في السجون لأنها مغلوبة على أمرها و عليها أن تركن إلي زاوية الصمت و لا حق لها في الاحتجاج و التظاهر ضد السلطة التي يجب الخضوع لها و الخنوع ..
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7
12 - Bern الخميس 04 يناير 2018 - 21:16
بسم الله الرحمن الرحيم
نريد القضاء ان يستدعي من نهبوا ثروة البلاد ولازالت الثروة تهرب يوميا .
أم هولاء هم من يسيرون القضاء في المغرب ? كلشي اصبح واضح المافيا تحكم إما معي اوضدي نعم ضدكم الى الأبد والزوال قريب والايام معدودة.
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10
13 - Ahmed الخميس 04 يناير 2018 - 21:18
Vraiment c'est un secoueurs de marmites.Et c'est qu'il leur faut!
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0
14 - إدارة سجون الرأي والعقل الخميس 04 يناير 2018 - 21:19
اتضح أن إدارة السجون قامت بإغراء المضربين عن الطعام في سجن عين سبع انهم أن أوقفوا هذا الإضراب سيتم تحقيق مطالبهم الحقوقية، ولما توصلت هذه الإدارة عن موافقتهم نقضت عهدها معهم واجحدت إن كانت ستلبي ذلك، في نفس الوقت أسرعت هاته بالتصريح أن الإضراب عن الطعام قد انتهى. هناك نوع من المكر والخداع على ما يبدوا....
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0
15 - القسيس الهرم الخميس 04 يناير 2018 - 21:32
الرقص مع الأفاعي كما قال علي صالح ينتهي بأن تلتهمه فترديه .. محامي الحكومة في الثمانينيّات الذي ترافع بحماس قل نظيره ضد نوبير الأموي حتى أدخله السجن كوفئ يومها بأن عيّن وزيرا لحقوق الإنسان وهو الذي برع في التصدي لهذه الحقوق وبعد ان نزعوا الضرع من فمه انقلب ليترافع ضدهم مع الزفزافي .. رجل دون مبادئ يأكل من كل الأطباق il mange à tout les râteliers .. لكن الزمن غير الزمن وشطارة الثمانينيّات لم تعد تؤتي ثمارا .. انتهى وقتك أيها الانتهازي فعد الى جحرك فنحن نشيخ لكن المخزن يعرف كيف يجدد خلاياه .. سير اضربها بحجة وتكمّش عِوَض ان تصبح أضحوكة وأنت على مشارف أرذل العمر ...
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-1
16 - خبير في الشؤون الصحراوية الخميس 04 يناير 2018 - 21:32
زيان محامي ورجل للمخزن، وكان مكلف بالتفاوض مع ناصر الزفزافي ،من اجل انهاء الحراك ،مقابل اطلاق السراح وضمانات اخرى يعلمه الله.الا ان الخطة فشلت وانقلب السحر على الساحر.من اليوم الاول عندما سمعت اسم هذا المحامي استغربت ،كيف يعقل لحراك نزيه وشريف يوكل رجل مخزني قال في يوم من الايام انه شاهد محمد الخامس في القمر.
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