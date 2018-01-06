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كُتّاب وآراء
جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم
رغم تطمينات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باستمرار مجانية التعليم، وتأكيده على تنصيص مشروع القانون الجديد على مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص في تمويل منظومة التربية والتعليم، إلا أنّ جمعيات آباء وأولياء التلاميذ اعتبرته قرارا جائرا.
الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وصفت، في بيان لها، مشروع القانون الإطار الذي وضعته الحكومة بهدف فرض رسوم على الأسر المغربية، مقابل تمدرس أبنائها، بـ"القرار الانفرادي واللاشعبي الذي يضرب في العمق مجانية التعليم كحق دستوري".
واعتبر إدريس البازي، رئيس الفيدرالية، في تصريحات لهسبريس، أنّ "المشروع يضرب كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضرب للقدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي تعاني الفقر والتهميش".
وأضاف البازي: "إلغاء مجانية التعليم خط أحمر، وأي قرار سيصدُر من طرف الحكومة غير قابل للنقاش، لأنّه لن يزيد الوضع إلا تأزماً"، مبرزاً أن القرار لا يتماشى مع رغبة الحكومة في محاربة الهدر المدرسي، ويحُد من فرص التعليم العمومي ويخلق الفوارق الطبقية داخل المجتمع المغربي.
وتابع المُتحدث ذاته: "مشروع القانون الإطار نرفضه، وكأسر لم نشرك فيه رغم أننا شركاء في المنظومة". وتساءل رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: "أين هؤلاء الميسورين؟ جلهم يدرسون أبناءهم في التعليم المدرسي الخصوصي، وكيف يمكن أن نميز في التعليم العمومي بين الأسر المعوزة والميسورة؟".
وشجب البيان المذكور "إلغاء مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، لكون هذا القرار الجائر يستهدف بالأساس الطبقات المعوز والمتوسطة من الأسر، إذ إن الطبقات الميسورة سحبت أبناءها من المدرسة العمومية وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية".
وتابعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ هجومها على المشروع قائلة: "اليوم ندق ناقوس الخطر وندعو المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل أوراش الإصلاح".
من جهته، أبرز سعيد كشاني، رئيس الكونفدالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أنّ "التعليم حق دستوري أتاح مجانية التعليم لفائدة جميع المستويات التعليمية دون مُقابل"، وقال في تصريح مماثل: "بغض النظر عن النقاش الدائر حول الفئات المعنية بدعم التعليم، فإننا نعتبر أن ضرب مجانية التعليم خط أحمر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
المدرسة العمومية انتهت وكل المؤشرات في الواقع تدل على هذه الحقيقة .
يجب اذن في نظري توجيه مطالب التحفظ الى الملك كي لا يصادق على المشروع ويعيده الى التعديل او الرفض النهائي..
انا متاكد ان الملك وانطلاقا من خطبه العديدة لن يوافق ابدا على الغاء مجانية التعليم
le PJD,le parti le plus obscurantiste veut fermer les écoles publiques pour ne garder que les écoles privées,
le PJD,veut que les pauvres restent pauvres et analphabètes qui peuvent facilement être les valets des riches,
il faut dire non à ce parti qui veut nous jeter en enfer,
le chef du gouvernement,pijidi, a été formé médecin au prix de 150 millions offerts par le trésor public,donc c'est le peuple qui l'a formé avec son argent le chef du gouvernement,
alors répétons,non au PJD au service des écoles privées
نحن الشعب المغربي ندفع الضرائب إلى خزينة الدولة من عرقنا و تعبنا،، و الدولة تبني المدارس بهذه الأموال و تدفع منها أجور المدرسين ،، إذن فالشعب هو من يصرف الآن على التعليم ،، فلماذا يقول لنا النظام المخزني أن التعليم مجاني و يريدون منا أن نصرف على التعليم مرة ثانية و نحن قد دفعنا الضرائب من أجل التعليم و الصحة و الخدمات الإجتماعية ؟؟؟
إذا كنا سندفع للتعليم و الصحة مباشرة فعلى الشعب أن يمتنع عن دفع الضرائب التي ندفعها أصلا لهذا الغرض.
Les soient dits cours de soutiens sont devenus principaux et dans l'établissement les enseignants vont à la chasse de ceux qui peuvent payer comme ils font le tour des établissements privés.
Soient dotes associations des parents d'élèves vous n'êtes pas crédibles. Taisez vous!