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جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم

جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
السبت 06 يناير 2018 - 08:00

رغم تطمينات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باستمرار مجانية التعليم، وتأكيده على تنصيص مشروع القانون الجديد على مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص في تمويل منظومة التربية والتعليم، إلا أنّ جمعيات آباء وأولياء التلاميذ اعتبرته قرارا جائرا.

الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وصفت، في بيان لها، مشروع القانون الإطار الذي وضعته الحكومة بهدف فرض رسوم على الأسر المغربية، مقابل تمدرس أبنائها، بـ"القرار الانفرادي واللاشعبي الذي يضرب في العمق مجانية التعليم كحق دستوري".

واعتبر إدريس البازي، رئيس الفيدرالية، في تصريحات لهسبريس، أنّ "المشروع يضرب كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضرب للقدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي تعاني الفقر والتهميش".

وأضاف البازي: "إلغاء مجانية التعليم خط أحمر، وأي قرار سيصدُر من طرف الحكومة غير قابل للنقاش، لأنّه لن يزيد الوضع إلا تأزماً"، مبرزاً أن القرار لا يتماشى مع رغبة الحكومة في محاربة الهدر المدرسي، ويحُد من فرص التعليم العمومي ويخلق الفوارق الطبقية داخل المجتمع المغربي.

وتابع المُتحدث ذاته: "مشروع القانون الإطار نرفضه، وكأسر لم نشرك فيه رغم أننا شركاء في المنظومة". وتساءل رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: "أين هؤلاء الميسورين؟ جلهم يدرسون أبناءهم في التعليم المدرسي الخصوصي، وكيف يمكن أن نميز في التعليم العمومي بين الأسر المعوزة والميسورة؟".

وشجب البيان المذكور "إلغاء مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، لكون هذا القرار الجائر يستهدف بالأساس الطبقات المعوز والمتوسطة من الأسر، إذ إن الطبقات الميسورة سحبت أبناءها من المدرسة العمومية وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية".

وتابعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ هجومها على المشروع قائلة: "اليوم ندق ناقوس الخطر وندعو المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل أوراش الإصلاح".

من جهته، أبرز سعيد كشاني، رئيس الكونفدالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أنّ "التعليم حق دستوري أتاح مجانية التعليم لفائدة جميع المستويات التعليمية دون مُقابل"، وقال في تصريح مماثل: "بغض النظر عن النقاش الدائر حول الفئات المعنية بدعم التعليم، فإننا نعتبر أن ضرب مجانية التعليم خط أحمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مراكشي اصيل السبت 06 يناير 2018 - 08:39
اش جمعيات اباء واولياء التلاميد غير يسكتوا فيناهما الفلوس لي كيقبطوا فول العام اول من يمكن محاسبته هم افضل المبلغ الدي تأخده جمعيات واولياء التلاميد ان يذهب لصندوق المؤسسة .وان يجاسبو لان اغلبيتهم من المعلمين والاساتذة زائد على استغلال مرافق المؤسسة وكرائها من حارس الدرجات و المقهى داخل المؤسسة و محل للفطوكوبي جميع هذه الاموال تروح لجيوب الجمعية فمن يحاسبهم؟؟؟؟؟؟؟
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0
2 - سلام الصويري السبت 06 يناير 2018 - 08:39
التعليم العمومي تم تدميره عبر مخطط رهيب وضع قبل سنين وذلك لأسباب سياسية على الخصوص .
المدرسة العمومية انتهت وكل المؤشرات في الواقع تدل على هذه الحقيقة .
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3
3 - المشروع لن يمر السبت 06 يناير 2018 - 08:50
انا متفائل لان المشروع هو الان بين يدي الملك ولن يتم المصادقة عليه قبل ان يوافق عليه مجلس الوزراء الذي يتراسه الملك لحسن الحظ.
يجب اذن في نظري توجيه مطالب التحفظ الى الملك كي لا يصادق على المشروع ويعيده الى التعديل او الرفض النهائي..
انا متاكد ان الملك وانطلاقا من خطبه العديدة لن يوافق ابدا على الغاء مجانية التعليم
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-1
4 - PJD ,enfer السبت 06 يناير 2018 - 08:50
riches ou pauvres,les enseignements doivent rester gratuits ,ces enseignements sont des piliers de notre religion,l'islam ,une religion pour tous,pauvres,riches,toutes les couleurs de toutes les personnes,
le PJD,le parti le plus obscurantiste veut fermer les écoles publiques pour ne garder que les écoles privées,
le PJD,veut que les pauvres restent pauvres et analphabètes qui peuvent facilement être les valets des riches,
il faut dire non à ce parti qui veut nous jeter en enfer,
le chef du gouvernement,pijidi, a été formé médecin au prix de 150 millions offerts par le trésor public,donc c'est le peuple qui l'a formé avec son argent le chef du gouvernement,
alors répétons,non au PJD au service des écoles privées
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1
5 - زعبول السبت 06 يناير 2018 - 08:52
الله يرحم الوالدين عندي واحد السؤال و أتمنى من عنده جواب أن ينور القراء ..
نحن الشعب المغربي ندفع الضرائب إلى خزينة الدولة من عرقنا و تعبنا،، و الدولة تبني المدارس بهذه الأموال و تدفع منها أجور المدرسين ،، إذن فالشعب هو من يصرف الآن على التعليم ،، فلماذا يقول لنا النظام المخزني أن التعليم مجاني و يريدون منا أن نصرف على التعليم مرة ثانية و نحن قد دفعنا الضرائب من أجل التعليم و الصحة و الخدمات الإجتماعية ؟؟؟
إذا كنا سندفع للتعليم و الصحة مباشرة فعلى الشعب أن يمتنع عن دفع الضرائب التي ندفعها أصلا لهذا الغرض.
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11
6 - mohasimo السبت 06 يناير 2018 - 08:54
ديروا التصويت للشعب بدل القرارات الانفرادية للحكومة وهذه هي الديموقراطية الحقة مشي ديموقراطية النفاق, اي مشروع يهم الشعب يجب ان يمر على التصويت كل الدول المتقدمة تمرر اي مشروع يهم الشعب نحو التصويت.
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2
7 - محمد العناق السبت 06 يناير 2018 - 08:54
عن أي جمعيات تتحدثون وأي أولياء التلاميذ ،لو فعلا كانت هذه الجمعيات محنكة لما وصل مستوانا إلى هذا الحد ،المفروض أن نتحدث عن إصلاح التعليم وإشراك أساتذة من المستوى الرفيع بمراجعة المقررات المليئة بالأخطاء ،أما بالنسبة للمجانية فهي خراب للتعليم ونهاية الشعب المغربي يلزمنا الرجل المناسب ،أصلا الطبقة المتوسطة تحارب من أجل أبنائها في التعليم الخصوصي وكثرة لكريديات.
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8 - الراجي عفو الله السبت 06 يناير 2018 - 08:56
مجانية التعليم حق دستوري، أولاد الفقراء والمساكين واليتامى هم من يلجون المدرسة العموميو، أما أصحاب الطبقة البورجوازية فإنهم يلجون المدرسة الخاصة ويتلقون تعليمهم بالخارج، إذا أدرتم القضاء على جل المغاربة وإقصاءهم من حقهم المشروع فليكن التعليم بالمقابل. لكن هذا خط أحمر ينبغي على المسؤولين أن يستضروا أن أغلبية المغاربة يسعون ويجدون من أجل لقمة العيش.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9 - zmaim السبت 06 يناير 2018 - 09:00
صراحة كنت من الأوائل الدين صوتوا لفائدة العدالة ودافعوا عنها بحكم فشل الحكومات السابقة. لكن ما تبدل صاحبك غير ما اكرف منو.لقد دقنا المر والويل من حكومات pjd. خرجات طول وعرض في طبقات الشعب ما عدا الطبقات الميسورة. والله لاطلب من الله أن يغفر لي على إعطاء لهم صوتي. ال أن الغريب الدي يحيرني إلى الآن هو من البديل. وفي الأخير اطلب من الله أن يجعل لنا مخرجا للخير في هدا الوطن العزيز. لا صحة لا تعليم والو والو ......
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10 - Elève السبت 06 يناير 2018 - 09:18
Ces associations se moquent de l'intérret des élèves, en fait les enseignants ont déja privatisé l'enseignement public au su et vu de ces associations Dans la réalités des choses, les parents constituants les bureaux de ces associations n'ont qu'un seul objectif: assuré des avantages à leurs enfants auprès aussi bien des enseignants que de l'administration.
Les soient dits cours de soutiens sont devenus principaux et dans l'établissement les enseignants vont à la chasse de ceux qui peuvent payer comme ils font le tour des établissements privés.
Soient dotes associations des parents d'élèves vous n'êtes pas crédibles. Taisez vous!
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